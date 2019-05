Carrusel último tramo: Tercera parte (18/05/2019)

Voz 1991 00:00 hoy también queda por saber qué equipo acompaña la Huesca hay al Rayo Vallecano la Segunda División lo tenían muy complicado el Girona tenía que ganar su partido de goleada esperar a que golear al Celta de Vigo con diferencia de goles entre un partido y otro de siete algo que no nos al final los ha conseguido se ha quedado el Celta en Primera división empatado a dos contra el Rayo Vallecano ha ido perdiendo cero dos el partido la verdad es que ha maquillado el de siempre de Aspas un partido de despedida en Balaídos que que la verdad es que ha sido muy significativo de lo que ha sido la temporada de de este Celta con la gente enfadada que decía algo así jo jo hombre ni el último partido contra un rayo descendido tampoco tampoco vais a conseguir es en la última jornada el ganar este partido y por derecho propio el estar Hinault tener que mirar a a otro partido bueno mesa final lo arreglado Iago Aspas con ese puntito eh pasa lo que pasa es el otro partido en permanecían en primera división Jacobo usted qué tal muy buenas qué tal muy buenas ya sin Yago Aspas este año el Celta ha estado en Segunda

Voz 0953 01:20 sin duda estaba en Segunda yo creo que ya en marzo o en abril porque la pinta del equipo era terrible era un barco a la deriva no no solo

Voz 0841 01:29 queremos que por aquí pasó Antonio Mohamed que dijo aquello de que por qué no pensar que él podía ganar la Liga ya que la había ganado Simeone Miguel Cardoso

Voz 1991 01:38 triunfo y Fran Escribá que tuvo las

Voz 0841 01:40 suerte de que fue capaz de coser El Vestuario idea encontrar Sayago Aspas en el mejor momento de la temporada marcando fíjate veinte goles y eso que se perdió tres meses salvando al equipo hoy como bien apuntabas Yago es un claro síntoma de cómo ha sido la temporada del Celta lo resume perfectamente lo que pasó en Balaídos un equipo que fue mejor que el Celta que lo tuvo contra las cuerdas que se puso cero dos que enfrente tenía un equipo que no podía que no era capaz que no encontraba el camino para hacer daño al

Voz 1991 02:11 Cayo vallecano hasta que Iago Aspas que él

Voz 0841 02:13 sí lo intentó peleó luchó sacrificó pues sacó su genio uno de penalti y otro un golazo salva al equipo de hacer un ridículo en la última jornada ya pensando que bueno pues que hay que pensar e Iago Aspas lo dice muy clarito lo dijo esta semana y lo ha vuelto a repetir hoy hay que pensar en la próxima temporada yeso pasa por hacer una reflexión muy importante desde arriba hasta la plantilla de qué cosas hay que hacer para que el Celta nuestra luchando por estas cosas

Voz 2 02:42 no me vale estar luchando por por no bajar se que para el Celta feliz para nosotros eso premio seguir cada año el mayor premio en primera división pero bueno creo que tenemos para más para mucho más que para esto y que para acabar el diecisiete de la Liga bueno igual no quitas Europa pero sí estar ahí peleando con con esos puestos con los de arriba yo ya dije que para nosotros quedar entre los diez primeros era un premio y en seguir luchando por esa zona

Voz 1991 03:06 este era Yago Aspas con los compañeros de Being al final del del partido y es que en el que lo tiene todo es que esto es un mensaje para la gente del club de decirle que hay que espabilar que quiero decir que muy bien lo de la permanencia que este año las hemos pasado canutas pero el Celta está para mucho más hay que crear un proyecto no para estar en Europa como del ha dicho porque de lo que hay en ese club ojalá estuviese para pelear en Europa pero Jacobo tienen que aprender mucho los dirigentes del club de Yago E

Voz 0841 03:32 sí sobretodo escucharle escucharle en el proyecto el próximo año porque fíjate decíamos que el partido de ida significativo fíjate la semana que hemos tenido Yago para que la gente Sahagún idea la gente que que te esté escuchando ahora el lunes Bud de Buzz Ivo Fall son pillados por la Policía Local en unas minimotos son multados por qué no pueden conducir las obviamente después el martes en que en teoría está lesionado del tobillo colgando fotos en las redes sociales a dando saltos a la piscina hay tirándose forzando ese tobillo que supuestamente esta maltrecho y el miércoles pierna existo diciendo que es el había ido la cabeza porque estuvo veintiún días comiendo solo fruta imaginaros lo que supone que un futbolista de máxima competición intenta hacer una dieta sólo comiendo fruta veintiún días por eso digo que la reestructuración del vestuario tiene que ser muy profunda uno para intentar que el contexto sean menos complicado que el de este año y dos para arropar a Iago Aspas porque sino se nos va a deprimir sigue imagínate si está rodeado de de jugadores que no tienen ambición y que ni siquiera tienen tensión competitiva pues eh el celtas

Voz 0953 04:44 área de nuevo bocado a a luchar por la permanencia a luchar para vivir un año como

Voz 1991 04:48 pero es que además en este tipo de cosas uno Se se da cuenta de quién está implicado y quién no porque ya Yago Aspas no tengo ninguna duda quiénes entre el club y a quién se la suda directamente porque es que hay que ser muy poco inteligente por no decir muy tonto de estar lesionado imponer unos vídeos colgados en las redes sociales para que lo vea todo el mundo forzando esa parte del cuerpo de la que te estás recuperando es que es de tener un coeficiente muy limitado en o evidentemente que te da exactamente igual todo que puede ser también es decir a mí me da igual que esto se vaya a Segunda como tampoco soy me Pyro listo la gente que lo siente de casa es como como lo que es Yago es es un diamante es un diamante que tiene que Cooper que cuidar el Celta de Vigo de aquí a lo que le dure íbamos agradecérselo toda la vida lo decía ahora lo decía Gustavo López durante la retransmisión decía para mí es el mejor jugador del Celta la historia para mí también

Voz 0953 09:46 al final no nos han dado los números

Voz 1991 09:49 están segunda división Sara Giménez qué tal muy buena

Voz 0953 09:51 más que no por ser esperado deja ser doloroso no

Voz 4 09:56 sí desde luego el equipo ya bastante asumido desde la última jornada del Levante las caras de los jugadores y en Montilivi de desolación con lágrimas en los ojos lo decías tú Lope hoy también ha sido todo Rosso no ha habido Milán ya era muy tarde para conseguirlo así que hoy el equipo no ha intentado con las zonas que tenía ya a pesar de las bajas que acumulada ha sido un quiero y no puedo decir nada como digo ya sería bastante asumió el descenso es de la pasada jornada los motivos que han llevado al equipo a esta situación acabar la temporada de la manera que lo ha hecho pues lo comentaba Eusebio en rueda de prensa

Voz 0596 10:30 los números que son muy pobres pobres y que por ellos nos hemos visto condenados a a algo que nos ha tocado no pasaje sufrir no hemos sido capaces sobretodo después de llegar a treinta y cuatro puntos y de ganar en Leganés a partir de ahí todos empezó a complicar la realidad es que lo hemos tenido cerca porque a nada que hubiéramos hecho algo mejor hemos estado muy muy cerquita de de conseguirlo pero no ha sido así indudablemente como decía el otro día sumó la responsabilidad de que bueno pues no no no no no he conseguido que que el equipo pudiese sentirse más fuerte sumar más puntos Si bueno ya está hay que aceptarlo asumirlo oí que ya está no puedo decir nada más

Voz 4 11:24 bueno pues la realidad es esa los números han condenado a Girona jueves derrotas en los últimos diez partidos un tramo final de temporada piezas trozo porque a falta de nueve partidos estaba prácticamente salvado después de la altura

Voz 5 11:37 ya en Leganés a partir de ahí fui caída libre

Voz 4 11:41 la obra puesto Cáceres balances UK hacer un poco de inscriba de ver qué jugadores van a continuar con jugadores se puede contar la próxima temporada bueno he sabido que asumiese su responsabilidad ya lo anunciaba antes de la rueda antes de partir en rueda de prensa que seguramente iba a ser su último partido como entrenador dirigido no

Voz 0953 12:00 gracias hasta mañana

Voz 4 12:02 buenas noches eran abrimos tiempo

Voz 0953 12:04 Santi Cañizares qué tal muy buenas

Voz 6 12:07 hola buenas noches

Voz 0953 12:09 buenas noches llegó Carlos Marañón buenas noches enhorabuena muchas gracias eh

Voz 1991 12:15 ha sido el Valencia el cuarto mejor equipo este año

Voz 7 12:18 la clasificación dices hoy después de treinta y ocho jornadas

Voz 8 12:21 no no puede decir otra cosa sería

Voz 7 12:23 injusto decir lo contrario lo que creo es que le ha dado la nota media después de una primera valoración suspenso y una segunda evaluación de sobresaliente la primera vuelta fue horrorosa y la segunda ha sido extraordinaria para que él haya dado la nota media pues ha tenido el Sevilla que regalar esta posición que tenía muy bien cogida durante la primera vuelta y obviamente pues que no le haya llegado a pesar del gran esfuerzo encomiable meritorio el Getafe para conseguir una puntuación más larga más hasta esos cincuenta puntos pero yo no me atrevo a decir que algo es injusto después de treinta y ocho coma

Voz 1991 13:00 ha fracasado el Sevilla este año teniendo en cuenta que en la última jornada se estaba jugando el evitar la previa de la Europa League

Voz 0953 13:07 sí

Voz 8 13:07 yo creo que sí creo que sí creo que las cosas tienen su contexto no vamos a ver el suelo del Sevilla afortunadamente hoy día es elevado no es decir en una temporada que yo creo que es insuficiente pues el equipo a jugar en Europa eso también hay que valorarlo no en la Ximo quinta participación del Sevilla en la última dieciséis temporada no eso de indica que el club funciona que el club tiene músculo no pero bueno analizando la temporada lo que ha sido el Sevilla se compone de tres competiciones no ninguno de las tres competiciones daba la talla ha dado lo que se esperaba el Sevilla en la Copa del Rey lo eliminó el Barcelona que eso es normal pero no metidos de seis goles eso yo considero ridículo para el Sevilla en la Europa Ligue lo elimina un equipo muy limitado como es la cónsul puesto a Machín y luego la Liga efectivamente tenía una distancia no para dejarse ir no para relajarse pero sí para poder yo oí afianzarse en ese cuarto puesto no y sin embargo compartidos lamentable como él en Huesca en Villarreal en Vigo en Girona en Getafe etc etcétera pues ha perdido el cuarto puesto yo creo que el Sevilla valorando que está en Europa para bien insuficientes

Voz 1991 14:16 según Marañón doce años dardo el Espanyol en volver a Europa ha sido el mejor de los equipos que estaban en la pelea en esos equipos cuatro-cinco equipos que estaban en la pelea por la séptima plaza

Voz 9 14:26 yo creo que por lo menos ha tenido un final de abajo arriba que hace que tengamos esa sensación de que hablabas antes en Gerona y hace que siete ocho jornadas y jugaban esos dos hecho Montilla empatada a puntos fíjate que perdiera que aquel partido lo tenía muy complicado a no allí en Girona y desde entonces no ha vuelto a perder yo creo que es una marca un poco una línea que ha hecho que yo creo no mueran ambiente interno también que los equipos de arriba pues eso es no hayan aprovechado la tranquilo tenía yo creo que en este caso yo creo que ha sido bueno lo más insospechados yo tampoco creo diario yo que dar un empatito en semilla ahí la verdad que ha sido una bonita sorpresa para el club que languidecía un poco me deportivo de que eso les nace dice esa final de la Europa League contra seguía prendida penaltis fíjate que ha habido un nuevo estadio parecía que podía crecer sin embargo el anquilosamiento deportivo ha sido también social yo creo que fíjate esa explosión que ha habido el que todo el mundo lo desaparecido casi cuando estén en el euro paliza celebra tanto es que un equipo español que es a su tuvieron mucho de media una larga travesía deportivo de ahí que que eso ha hecho que estallase la gente no es más que un vecino que que es muy poderoso que hemos

Voz 1991 15:51 evidentemente si os pregunto quién ha sido el equipo revelación de la temporada creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es el Getafe que ha sido precisamente el equipo Gisela puestos va ha hecho pasar canutas tanto a Valencia y Sevilla esta temporada entre otros muchos motivos Cañizares cómo podemos valorar la temporada el Getafe y lo que ha hecho Bordalás con este equipo

Voz 10 16:08 yo creo que para no solamente tenemos que valorar la temporada hay que valorar a a Bordalás desde que llega al Getafe que te hace hace dos temporadas cuando el Geta

Voz 7 16:17 en el mes de septiembre está en posiciones de descenso a Segunda de esa misma temporada logra ascender al equipo

Voz 9 16:25 la siguiente lo hacía en una mano

Voz 7 16:27 música octava plaza en esta temporada se mete en Europa y está luchando hasta el último mes

Voz 9 16:33 pues yo creo que lo que ha hecho es muy difícil

Voz 7 16:35 leerlo en equipos como el Getafe un entrenador como Bordalás osea puso puede suceder en grandes entidades que por circunstancias desde en el segundo de visión Iker retornen a su lugar pero ver a un equipo como el Z hace que bueno pues es creo que es su segunda participación en Europa verdad no recuerdo bien pero de dónde viene donde lo coge Bordalás donde probablemente lo deje si es que finalmente se marcha yo creo que en este matrícula de honor para mí uno de los entrenadores de Europa esta temporada

Voz 1991 17:07 tiene una más tiene tres participaciones mano va a ser la tercera participación del del Getafe

Voz 7 17:11 equivoca pues vamos a lo que quería decir

Voz 1991 17:13 que ya llevaba doce lleva a hacer la tercera después de este año ETA bueno Harry es un año histórico para el Getafe buenas es el mejor año del Getafe en su historia

Voz 8 17:23 hombre que además un equipo muy meritorio no porque está tuvieran la composición de la plantilla de ahí la verdad es que hay jugadores y en fin la típica plantilla que está compuesta de retales de jugadores que no servían de mucho equipo aquí por ejemplo en Sevilla hemos visto alguno no en el Beppino

Voz 4 17:37 el problema Portillo

Voz 8 17:38 bueno Jorge Molina que se fue al menos yo he tenido la impresión cuando Sofres Bajo Molina que ya al mercado de furia caerá la segunda división pero vamos la Segunda División y un equipo de nivel medio no o no algo que es un delantero magnífico sigue con olfato de gol está en un nivel muy muy alto en el que por poco no lo clasifica para la Liga de Campeones no no y más futbolistas en aparte de Jorge Molina por ejemplo Portillo que en el Betis apenas jugaba Bruno quedaron central tampoco que tenía su sitio hay oye pues han ido café hay hay hay un entrenador que le ha sabido inculcar su filosofía y desde luego quién se pusiera delante del Getafe esta temporada no era nada deseable era un partido que que que que nadie quería porque era un equipo que llevaba al límite no y al final pues pasan estas cosas no que cautiva jornada casi casi que último minuto hay una cosa que se llama calidad no hay una cosa que se llama jugadores no y sinceramente aunque ahora hay hay motivos para que cada equipo lamenta que el partido el de más allá ya que hubo hace un mes que sí que es cierto pero está en el cuarto lugar el equipo que más calidad tiene sinceramente para mí el Valencia que quiere mejores futbolistas comparado con el de tráfico en Sevilla porque en el caso del Sevilla puedo llevar por el equivocándose y eso al final se paga no así que ha sido todo un poco agónico todo muy de última jornada pero vamos después de tantos partidos no se puede decir que sea injusto lo que el Valencia porque tiene más jugadores de nivel que el Getafe y el sevillano

Voz 1991 19:01 Marañón honores al Getafe

Voz 9 19:03 el Getafe para mí es un milagro de quedar quinto en la Liga española extrememos les da la sensación de que queda todo poco entristecido por por haber hubiéramos caído de esa cuarta plaza a última hora pero me quitó mí siempre me ha gustado los tres de arriba a los tres jugadores estos jugadores dos de ellos han pasado en Segunda B parte de su carrera extrema jugando en Segunda mucho más que en primera Mata y Molina por segunda vez decisión aunque eso lo he visto es metido catorce goles cada uno dado mi nombre a mí eso me tiene lo conoces Bordalás yo creo que sí que sí al borde del año puede decirse que Abelardo en la primera vuelta quizás ahora junto con Sergio en Valladolid son vamos que me parece muy se me estoy si continuarán hiciera esta llevamos hemos cotas mayores creo que está llamando camina probar exitoso de de de mayor potencial aunque bueno yo creo que la mucha ilusión guardados en su equipo

Voz 1991 20:07 pido respuestas pica adictas a preguntas muy concretas el equipo revelación creo que estamos todos de acuerdo el Getafe no si para mí

Voz 9 20:15 la decepción Cañizares el equipo

Voz 1991 20:17 acepción

Voz 7 20:19 baladí claramente el Real Madrid por razones obvias no de falta ponerlas

Voz 8 20:25 y el Madrid y el Betis yo que también toco lo local no me parece que el Betis esperaba por lo menos que pelear al puesto europeo no ha quedado descolgado demasiado pronto y en un año de muchísima decepción para a los no

Voz 9 20:39 el Real Madrid por supuestísimo y Villarreal es decir que me parece un equipo con una entidad hay una plantilla fíjate que que Gerard Moreno el español al al Villarreal fíjate cómo cómo ha sido ese cambio no

Voz 4 20:52 no mucho pero bueno el Real Madrid por el jugador

Voz 1991 20:58 la acción Cañizares

Voz 7 21:04 no te sabría decir ahora porque los que tengo en la cabeza en todos esa ninguna revelación todos son grandes jugadores quizá por su internacionalidad lo que más me ha sorprendido de la revelación ha sido lo de Japón yo creo que por inesperado y corre el retorno a la élite que ha tenido ha sido lo más relevante en lo que insistirá condicionó jugador que no se parece una regulación pero sí relevante

Voz 1991 21:28 reaparición desde cuatro años ha tardado en volver a la selección y mira que nos alegramos que que le pasen cosas buenas a un buen tipo como es Cazorla Echarri

Voz 9 21:36 sobre el jugador revelación

Voz 8 21:38 claro porque los del Madrid Barcelona Atlético incluso el Sevilla los de arriba no que son bueno no eso no son revelación que eso que son buenos no todos ellos situaría un poco eso jugadores revelación en en cualquiera de los de arriba del del de hecho una temporada para enmarcar no y luego igual no tanta revelación un poquito en un segundo plano pero también me ha llamado la atención la temporada de Borja Iglesias me parece que

Voz 0953 21:59 bueno pero sí creo que lamentable

Voz 8 22:01 te para el español va a durar poco

Voz 4 22:04 pues yo me lo ha quitado me la quitó

Voz 9 22:08 voy a barrer para casa en el panda yo creo con nombre que viene de Segunda División y merece por lo menos estar ahí no entro de las revelaciones de la Liga él Mata también me ha gustado muchísimo pero él está interesantísimo que también estuvo el español pero yo creo que hay algo me quedo con un año de bar

Voz 7 22:26 Cañete balance del bar absolutamente positivo muchas más luces que sombras sombras sobre todo porque somos poco tolerantes con el colectivo de Rita

Voz 8 22:38 está muy a favor y considero vamos reconozco que era un escéptico lechoso pensaba que no iba a encajar bien y que y que se iba a formar mucho lío mucha polémica y es verdad que ha formado evidente no pero muy a favor ahora bien no quedándonos como salvar a que seguir puliendo Louis y creo que en la última jornada he visto alguna evolución y creo que evidentemente una tecnología que ha llegado para para quedarse afortunadamente en el fútbol no

Voz 7 23:04 para León

Voz 9 23:05 yo totalmente a favor estoy de acuerdo con con mis compañeros eso sí digo de que pongan tal eso como dice pues los árbitros al salir al campo es ante la duda ir a mí no sé que no es la fórmula pero yo creo que cuanto más llegar mejor

Voz 1991 23:24 Mendilíbar no bueno Mendilíbar se le pregunta pero está totalmente en contra y bueno es tiempo de hacer balance hemos llegado a final de temporada nos queda la final de la Copa del Rey pero tampoco luego lo vamos a adelantar porque tendremos tiempo hablar durante toda esta semana

Voz 7 23:39 yo yo llamo así me permites quiero decir

Voz 8 23:42 lo que hemos hecho citados dos personas fundamentales

Voz 0953 23:45 dale porque hemos hablado de entrenadores

Voz 7 23:47 valores de todo pero ha habido dos personas más debo Alemany que los momentos más duros de Marcelino lo mantuvo en el cargo y que además en contra de la primera opinión que ya tenía en la cabeza la propiedad Peter Lim y que se ha salido con la suya haya conseguido por al proyecto exactamente los mismos con Óscar pero Arnau ahora Rudy resulta que es un fenómeno y demás trasladar un poquito más atrás sí acordaros cuando entrenador lleva ocho diez partidos sin ganar El Mundo Carlos ni en la contratación ni a la hora de esos tenerle en el en el puesto algo fundamental que es por ejemplo sí que ha faltado en el Sevilla por poner algún ejemplo no sé Simón hubiera tomado esa decisión prematura con Machín lo que yo considero prematuro no lo sé pero lo es

Voz 8 24:32 en en eso

Voz 7 24:35 tanto per Arnau como he Alemany muy importante en que sus equipos se ha conseguido

Voz 4 24:42 tres setenta y tres es decir no llegó a tener tres de treinta y tres yo creo que no hay ningún entrenador aguanta

Voz 7 24:49 fíjate Marañón en ese momento ellos que estaba haciendo un curso de dirección deportiva nos dio una charla Óscar aquí los dejó en ese momento eh dejó claro que él está absolutamente convencido de que tenía al mejor entrenador de la Liga de los mejores entrenadores a los que podía aspirar al español que estaba con absoluta confianza en enero y lo dijo que les podía no pudo haber dicho otra cosa cogiera una charla privada no yo creo que este tipo de emisiones al final de temporada eh son de mucho valor pasan desapercibidas a la hora de la cronología de los hechos y el análisis de lo hace fuera

Voz 1991 25:26 en fin tiempo tendremos para terminar de analizar este final de temporada y por supuesto lo que nos queda por delante que es esa final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia veremos veremos que se lleva el último título nacional de del año Cañete año mil gracias a los tres un abrazo

Voz 1991 31:06 hoy ha empatado el Atlético de Madrid en el campo del Levante Pedro Fullana qué tal muy buenas Olalla o qué tal muy buenas fina una temporada en el que se prevén bueno ya se confirman varios cambios veremos otros jugadores

Voz 27 31:19 sí hemos visto un poco el adiós de una etapa no el fin de once y luego Diego Pablo Simeone aunque el técnico será de momento la pieza clave del futuro proyecto pero se ha despedido Godín se ha despedido Juanfran se despedido Felipe Iza despedido Antoine Griezmann también se va a despedir Rodrigo así que con ellos va a terminar una etapa sobre todo con los cuatro primeros nueve temporadas de Diego Godín el Atlético de Madrid ocho títulos el más laureado son ni más ni menos que trescientos ochenta y nueve partidos es el décimo la historia que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca siete títulos por ejemplo han ganado Filipe y Juanfran en sus ocho temporadas ciento treinta y tres goles ha marcado Antoine Griezmann así que con todo estos números se va a cerrar una etapa importante la más importante quizás es la historia del Atlético de Madrid y lo ha hecho con un empate a dos en un partido difícil para el conjunto rojiblanco es notaba la falta de intensidad ha empezado con un dos a cero a favor del Levante en la primera mitad y curiosamente cuando peor se le ponen el partido al Atlético de Madrid con la expulsión de Correa ha conseguido empatar el partido y lo que he dicho Diego Pablo Simeone es que el legado que

Voz 14 32:23 Hall todos estos veteranos que se marchan no son tanto los títulos como una forma de jugar sangre nueva

Voz 0501 32:31 y sobre todo valorar el esfuerzo enorme de los gladiadores que sepan Juan Luis in los Griezmann antes del partido les decía que su mayor legado que dejan en el club no son lo los títulos es el compromiso que han tenido siempre buen el juego el compromiso que han tenido siempre con el equipo el respeto que han tenido para con nosotros cuerpo técnico y con toda la gente que que trabaja en el club y eso les sirve para todos los chico queda poco van viendo que no hay que elegir partidos hay que ganar algo más voy Ana

Voz 27 33:09 bueno pues eh han marchado ya jugadores importantes del Atlético Madrid lo van a hacer también los días con esa amistoso que iban a tener en en Israel con ellos sacaba esta etapa ya han cogido el testigo varios de los jóvenes hoy Sergio camello debutante dieciocho años una de las joyas de la cantera del Atlético de Madrid que ha debutado con gol veremos qué importancia tiene la cantera también en el proyecto futuro del Atlético de Madrid

Voz 0588 33:29 ahora ya trabajo de despachos

Voz 27 33:31 era primer fichaje centrocampista el segundo central del Oporto Felipe Monteiro los dos son los primeros pero tienen que llegar muchos más para el nuevo proyecto del Atlético de Madrid dos mil diecinueve dos mil veinte

Voz 1991 33:42 hace Fullana esta mañana hasta mañana mañana último partido del Bernabéu juega el Real Madrid contra el Betis Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 28 33:49 qué tal cómo estaba Yago buenas noches novedad con Gareth Bale no

Voz 1991 33:51 lista

Voz 28 33:52 si no había muchas más opciones porque no tenía que hacer descartes han Puerto un parte médico de Ceballos siguen fuera jugadores como Odriozola Ramos hizo también Mariano sancionados Vallejo y Casemiro tenía lo que tenía por ese motivo entra Bale veremos si mañana sepa de despedir el galés del Real Madrid pues Zidane no ha querido decir nada de Bale Ny ha querido ser muy cariñoso con el futbolista de Cardiff pero sí que ha sacado un poco las garras Zidane cuando le han preguntado por las alineaciones por si es una decisión de club o de entrenador que se quede Courtois hice vaya Keylor fíjate cómo ha respondido Zinedine Zidane

Voz 1994 34:28 yo soy el entrenador siempre voy a hacer lo que yo quiero sino sino hago yo lo que quiero en mi equipo yo me marcho pero esto está claro luego tema de de las cosas del fichaje de todas estas cosas hay gente aquí que trabaja y eso lo lo lo hacemos juntos pero del equipo que cuando abonos con el banquillo los jugadores que están fuera soy yo bueno con mi gente pero gente de trabajo

Voz 1991 34:59 Bono suponemos que evidentemente es Zidane el que toma las decisiones con con su equipo de trabajo como como él ha dicho el tema de los fichajes ya evidentemente hay mete mano Florentino Pérez como ha hecho de toda la vida cuando ha estado al frente del del conjunto blanco y a partir de ahí deciden qué jugadores se pueden fichar y que no pero vamos yo no puesto en un momento en duda

Voz 28 35:18 sí creo que nadie eh Meana que no

Voz 1991 35:21 Nos ya en el que haga las alineaciones el que haga los descartes el que decida quién juega en en no estoy contigo son

Voz 28 35:26 hay una duda no no en ese sentido que nadie lo duda pero sí en los últimos días con las informaciones relativas al futuro de Keylor Navas hay informaciones que dicen que a Keylor Navas leerán el argumento desde el cuerpo técnico de que es el club el que toma la decisión de que el titular el año que viene se a Courtois y luego el club dice que no que es que Zidane quiere que se quede Courtois Iker una decisión del entrenador entonces como digamos ambas fuentes por un lado el cuerpo técnico y por otra el club serán intercambiando los papeles de quién ha sido el que ha tomado la decisión de que se quede Courtois hice vayas a Keylor Navas como que nadie quiere tomar esa decisión

Voz 0841 36:04 por ahí venía la respuesta de Zidane que hoy comodín

Voz 28 36:07 lo ha sacado un poco las garras nada del otro mundo pero sí para defender su papel y que los medios estamos según él contando cosas que no son del todo ciertas en los próximo en los últimos días también ha dejado claro que ya ha terminado el famoso casting que ya ha hablado cara a cara con todos los jugadores y que ya saben todos lo que quiere de ellos de cara a la próxima temporada mañana si hoy te contaba Fullana hace unos minutos ha sido el fin de ciclo de mucha gente en el Atlético de Madrid mañana en Carrusel contaremos el que puede ser último partido de Keylor Navas de Bale de Isco veremos qué pasa con gente como Toni Kroos con gente como Marcelo así que no va a ser para nada un partido más el de mañana a las doce en Chamartín

Voz 1991 36:47 veremos para habrá que estar atentos al final el pacto del partido a las caritas que tengan algunos de los jugadores que suele ser eh un signo de de de lo que refleja el estado de animo lo que le pasa alguno por la cabeza así que me lo contamos esta mañana hasta mañana Yago Yao también mañana a las cuatro y cuarto juega el Barça el último partido de la temporada sino de liga juegan Ipurúa contra el Eibar Jordi Martí qué tal muy buenas o muy buenas Yago pensando en la final de Copa eso es así sí de hecho incluso

Voz 0985 37:13 va a haber pocas rotaciones por lo que se deduce de las palabras del propio Valverde el aquí en la final de Copa en la cabeza el la idea suya es mantenerlos activos por lo tanto que jueguen jugadores que van a participar llegó más tarde en la final de ahí que a pesar de que en la convocatoria hay hay varios jugadores del Barça B como Ricky Puig como Abel Ruiz como Iñaki Peña como vague o como Carles Pérez como te digo se prevén pocas rotaciones no les gusta tener a los jugadores en las en la urna por decirlo así sino tenerlos en movimiento por lo tanto un once muy parecido al que compita en la final de Copa como siempre a pesar de que la rueda de prensa ha sido breve sobre unos diez minutos el tema Griezmann sobre la mesa le han preguntado por Griezmann esta es la respuesta de Valverde dice que no se quiere pronunciar que es un jugador muy bueno pero que juega dice en otro equipo

Voz 0588 38:06 eso siempre decimos lo mismo al final sopor estar en otros equipos y Líbano ya lo veremos de sombra jugador siempre lo hemos dicho pues al final si al final el Barcelona pues ya se verá pero en estamos hablando de supuestos de un jugador que qué puede venir no puede venir o puede estar aquí no puede estar aquí

Voz 0985 38:30 bueno pues si viene ya se verá por lo tanto no lo descarta y probablemente de la interpretación es que Valverde le interese mucho fichaje de Griezmann para reforzar un eventual tridente claro

Voz 1991 38:40 vamos que no puedan labrar de Griezmann hasta el uno de julio que pagan los ciento de kilos traducción gracias Jordi esta mañana hasta mañana también estábamos atentos hoy a la final de la Liga de Campeones femenina llegaba el Barça que había hecho historia el primer equipo español en alcanzar esta final ITEL delante tenía al Olympique de Lyon Olympique que había ganado las tres últimas ediciones y que a los diecinueve minutos ya ha dejado claro cómo iba a funcionar esto porque iba ganando tres cero Lluís Flaquer qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas se rompió el sueño pero yo creo que tienen que hacer con la cabeza muy alta porque perder contra el Olympique de Lyon que es un equipazo ya de poca en el fútbol femenino aquí estar muy orgullosas eh

Voz 1296 39:19 sí hoy es un día duro seguramente con el paso de los días y de las semanas pues los jugadores del Barça Lluís Cortés y las siguen los seguidores iban a dar cuenta de lo que ahora pues no ese hito histórico de meterse por primera vez en la historia en una final de la Liga de Campeones mucho antes de lo que preveía el proyecto que que había previsto el en la sección azulgrana no es verdad que ha topado pues de bruces

Voz 28 39:39 decir con la realidad falta subir un escalón más

Voz 1296 39:42 es un escalón más difícil que es el equipararse a este todo poderoso Olympique de Lyon que Juan jugadoras como Heather ver que es la actual Balón de Oro y hoy con un hat trick ha vuelto a demostrar el porqué es la mejor jugador del mundo pues queda claro que el vaso todavía está un peldaño por debajo pero bueno no es rezar

Voz 28 39:57 va la camiseta conmemorativa con la que se marcha a las jugadoras

Voz 1296 40:00 al acabar el partido no hemos parado de luchar y no pararemos de soñar pues es el es el lema que tiene que interiorizar se poco a poco hoy duele este cuatro uno en contra pero pues el Barça con el paso del tiempo se dará cuenta de lo que se ha conseguido con este trayecto espectacular que le llevaba a poder disputar hoy la primera final de Champions de la historia del fútbol español

Voz 0953 40:17 Aitana Bonmatí qué tal buenas noches hola bueno

Voz 5 40:20 noches por decir algo cómo estáis bueno lógicamente después de perder judías pero creo que que vamos con la cabeza alta está que es la primera vez que decía una final de Champions más competido contra el mejor equipo del mundo

Voz 0953 40:33 es lo que te iba a decir es que delante tenéis al Olympique de Lyon que lleva cuatro Champions consecutivas era el mejor equipo del mundo era complicadísimo

Voz 5 40:42 claro estaríamos hablando veníamos aquí una sabíamos que nos enfrentábamos nada Lazio de la aparecen cuatro porque tienen mucho poderío arriba y creo que es una parte hemos hemos levantado cabeza ahí hemos dado buena imagen que al final yo creo que no debemos ir con ellos estamos muy orgullosas

Voz 1991 41:02 como estabais en ese minuto diecinueve cuando ya mira Weiss el marcador ir a un tres cero me imagino que eso descoloca cualquiera no

Voz 5 41:08 cuando al final sí porque ves que está lejos de del título nada pero al final tienes que pensar que queda todo partido por delante que no puedes bajar las bases mucho y al final creo que hemos estado bien de cabeza porque porque hemos sabido M sobre girar bueno este resultó este mal resultado con con una buena actuación la segunda parte

Voz 1991 41:29 además habéis hecho gol el que se suele decir el gol del honor creo que era de justicia no el que no nos podían marchar de esta final sin por lo menos haber marcado

Voz 5 41:37 no claro yo creo que también hemos dispuesto de alguna que otra ocasión nosotros es un partido en el que no haya me hemos llegado nada creo que él hemos empezado nosotros sin ninguna ocasión al principio y al parte hemos tenido más así que por lo menos un gol pues creo que ha hecho justicia

Voz 1991 41:51 de Thomas Aitana hay que mirarlo en frío ya sé que ahora estáis fastidiados como tú decías porque lógicamente una vez llegados a este punto queremos ganar el título pero habéis hecho historia así una temporada histórica no sólo para nosotros sino para el fútbol español en general

Voz 5 42:05 claro debemos quedarnos con eso que es la primera vez que se lleva en el fútbol femenino española una final de Champions irán a partir de ahí pues mira hacia delante me todo lo bueno que viene seguro que España al fútbol femenino español y no sólo en el Barça llegaremos a lo más alto otra vez

Voz 1991 42:23 un duelo personal veintiún años tan solo toda la carrera por delante ya jugando finales de Champions titular hoy con qué te quedas de esta temporada

Voz 5 42:33 y finalmente me quedo sobre todo con con que creo que he dado un paso adelante respecto al año pasado que creo que he aprendido mucho este año de de él estaba las compañeras y que no han servido para para dar este paso adelante así que mi objetivo es seguir mejorando a usted siendo mejor día a día

Voz 1991 42:52 yo acabo avisado contra el mejor equipo del mundo contra la mejor jugadora del mundo cuando Herbert está bien es fantástico verla jugar para vosotras no que la tenéis delante pero desde luego es una maravilla

Voz 5 43:03 a ver tanto ella como todas las del Olympique una maravilla no había ninguna jugadora que dijeras eso lo hacemos marcar no porque es que baje del que parecía otra vez ir al final es un equipo de estrellas donde todo hacinan potencial increíble

Voz 0953 43:21 Aitana Bonmatí enhorabuena por el pedazo de temporada aunque estáis que habéis hecho y no tengas duda que algún día les

Voz 1991 43:26 tras esa Copa de campeonato Europa vale

Voz 0953 43:28 ojalá muchas gracias don Tejedor qué tal muy buenas horas Yago qué tal muy buenas alabó también con

Voz 1991 43:33 el técnico no

Voz 29 43:35 sí hemos estado después del partido con el míster que estaba vivamente tocadiscos porque normal ha sido un correctivo importante de nos contaba y también lo ha hecho después en rueda de prensa que es sobre todo sentían rabia al descanso por cómo había sido esa primera media hora que sabían ese arranque inicial que siempre hace el Olympique de Lyon para intentar solventar los partidos y las cuatro primeras que han tenido les han entrado no el año pasado cuando se encontraron fue parecido pero no consiguieron marcar en la primera media hora y la eliminatoria estuvo viva durante mucho más rato el consuelo que les ha quedado nos decía luego ellos corteses que se habían propuesto ganar el parcial de la segunda parte a jugar como saben no son menos lo han conseguido ha ganado cero uno la segunda parte hay también os decía adiós en rueda de prensa que cuando el Barça empezó a competir en Europa el separaba un abismo de los clubes que iban superando rondas la distancia ahora con las campeonas no es tanta como en aquel entonces que por lo tanto cabeza alta dicho reivindicar el mérito que tiene haber llegado hasta aquí y que lo ha vivido hoy sirva de lección para el futuro

Voz 0588 44:30 yo creo que si este tiene que ser el mensaje a las jugadoras sea yo soy súper crítico Sony me gusta jugar y ganar hasta al parchís con mi sobrino está claro pero pero es que esto nos tiene que servir para aprender sea llegar hasta aquí era muy difícil lo que decíamos antes también que no hubiera dicho al principio de temporada que llegaríamos al final de la Champions y nadie ha levantado la mano Nadia entonces hemos conseguido algo muy difícil algo que entraban en pocos planes de de de directivos de periodistas en pocas quinielas estaba que el Barça jugaría a final entonces llegar hasta aquí es para estar la cabeza con la cabeza muy alta como como bien has dicho

Voz 1991 45:07 tanto yo creo que hay que estar muy orgullosas de lo que han conseguido en de de este de llegar a la final yo creo flaquea además viendo cómo está recortando el fútbol español distancias al fútbol europeo los últimos años que no vas a tardaron hasta tardan mucho en cantar un título español europeo eh