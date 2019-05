Adiós a Conrado San Martín, uno de los galanes del cine español

Voz 1 00:00 un día

Voz 0660 00:40 no podía andar por la calle siempre Ibarra hubiera o con dos centrales amigos porque los autógrafos eran como hubiera hubiera una que se dedicaba a pedirte autógrafos no sabe de dónde salía sin en las tiendas donde hoy iban por la calle

Voz 0874 01:05 no podía andar por la calle sin embargo era muy complicado encontrar una necrológica sobre él en los últimos días este actor que con noventa y cuatro años evocaba sus días de fama llamaba Conrado San Martín ha sido el intérprete con una trayectoria más dilatada de la historia del cine español durante setenta y cuatro años trabajó en más de cien películas en multitud de obras de teatro en series de televisión Conrado San Martín ha muerto en Madrid a los noventa y ocho años esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás

Voz 7 01:32 Luis buenos días hola buenos días Javier

Voz 0874 01:35 además tú has puesto empeño en que le dedicáramos hoy la necrológica Conrado San Martín

Voz 1326 01:39 sí porque en esta sección no solemos ocupar de gente interesante cuya muerte ha pasado bastante inadvertida pero como tú avisa vas en el caso de la de contratos al Martín ha pasado demasiado desapercibida casi nadie se ha ocupado de una personalidad muy singular del cine español

Voz 0874 01:54 lo singular de entrada por el tiempo que persistió dentro de la profesión

Voz 1326 01:57 no claro debutó con veinte años en mil novecientos cuarenta y uno y su última película La rodó con noventa y cuatro en dos mil quince yo no conozco a ningún otro actor que durante tantos años setenta y cuatro nada menos desde la posguerra haya estado presente en el cine el teatro y la televisión en España pero eso no ha sido suficiente para que ahora que han muertos le haya hecho un poco de caso

Voz 0874 02:19 ha muerto en Madrid eran madrileño no nació

Voz 1326 02:22 en Higuera de las Dueñas un pueblecito de Ávila el mil novecientos veintiuno pero su familia abrió una tienda de comestibles el Madrid y allí vivió desde los doce años al le encantaba el campo y quiso estudiar ingeniería agrónomo pero la Guerra Civil se lo impidió con quince dieciséis años se pasaba todo el día detrás del mostrador de la tienda de sus padres por las noches iba a estudiar a una academia

Voz 0874 02:44 ya quería ser actor lo que ni siquiera

Voz 1326 02:46 ha pasado por la cabeza lo que le gustaba de verdad era el deporte impartió clases de Educación Física hizo lucha fue un excelente goleador era muy alto y fuerte llegó a ser campeón de Castilla aficionado del peso welter como llegó

Voz 0874 02:59 el cine y el teatro hundió día un compañero

Voz 1326 03:02 gimnasio le dijo que necesitaban extras para una función de teatro se presentó al casting buscaban jóvenes para hacer de soldados romanos ya al verle la pinta le cogieron de inmediato y otro día fue al gimnasio un regidor de cine que buscaba chicos para que supieran pegar y simular peleas para un western y al ver a Conrado enseguida le propuso entrar en la película

Voz 0874 03:22 tratamiento si durante unos años hizo bastante

Voz 1326 03:25 en papeles de de extra pero Eduardo García Maroto el director de ese western oro Bill le dijo que creía que tenía muy buenas facultades para el cine y le aconsejo formarse y hacer teatro Conrado le hizo caso y descubrió que eso era lo que le hacía feliz como recordaba hace cuatro años en una entrevista en retro magacín

Voz 8 03:45 yo creo que desde que empecé fui

Voz 0660 03:50 combinando teatro y circo y teatro

Voz 8 03:54 verdad que sido nombre

Voz 9 03:58 no volvía loco la reflexión a recordar

Voz 10 04:06 los

Voz 1326 04:13 casi nadie reparó en él hasta que salió en un pequeño papel en los últimos de Filipinas una de las películas más populares de la posguerra española que comenzaba así

Voz 11 04:31 año de mil ochocientos noventa yo hierro de la costa oriental de Luzón donde un puñado de hombres lejos de la patria mantienen en pie sin petulancia su bandera aislamiento sol mastica lucha Soledad finos tal

Voz 12 04:49 el último correo Come

Voz 11 04:51 que tengan un pueblo

Voz 1326 04:55 la película popularizó el yo te diré de Nina Fernández y en ella además de Conrado tenía otro pequeño papel el entonces también desconocido Tony Le Blanc algunas críticas destacaron el trabajo de Conrado San Martín y eso fue definitivo para él le dio mucha confianza para seguir intentándolo desde entonces logró papeles más

Voz 0874 05:13 antes bueno aún sepa

Voz 1326 05:15 no años haciendo de extra o personajes muy secundarios pero pudo trabajar con algunos de los cineastas más relevantes de la época como Juan de Orduña en Locura de amor o con Rafael Gil en Don Quijote de la Mancha

Voz 0874 05:27 llegó a hacer algún protagonista si si su cráneo

Voz 1326 05:29 no le llegó en mil novecientos cincuenta a los veintinueve años en apartado de correos mil uno una película policíaca de Julio Coll rodada en Barcelona en la que él encabezó el reparto

Voz 0874 05:40 esa película supongo que fue la que le hizo popular firmando autógrafos por la calle como decía

Voz 1326 05:45 sí le hizo tan popular que la productora emisora fins le firmó un contrato en exclusiva rodó cinco películas de protagonista junto a Elena Espejo una muestra de esa popularidad es que durante un tiempo lleva un consultorio en la revista Fotogramas titulado Conrado San Martín responde el mil novecientos cincuenta y cinco cuando se casó en Barcelona su boda fue considerada por la revista Hola como el gran acontecimiento social de la semana mil

Voz 0874 06:12 novecientos cincuenta y cinco cuánto duró la popularidad bueno Fernández

Voz 1326 06:15 Ana Gomes sostenía que en aquellos tiempos para un actor era casi imposible que el brillo de la popularidad resistiera más de dos o tres años ICO honrados ajustó a esa medida pero el llevó muy bien su popularidad y pensaba que lo último que se podía hacer era quejarse de ella

Voz 0660 06:30 esos que se quejaban son unos cretinos pobre sino te piden autógrafos edad escolar encabezan la pared amor hay que vivirlo hay que vivirlo ya hacerlo con gusto y ponerles cosas graciosas y cariñosa y todo eso

Voz 1326 06:53 éxito de aquellos años cincuenta le llevó a hacer lo que luego reconoció como una locura formar su propia productora con la que produjo películas como lo que nunca muere basada en el célebre serial radiofónico de Guillermo casa seca pero la cosa no salió bien cerró la productora

Voz 0874 07:08 si quién ofreciendo protagonistas en el cine o no

Voz 1326 07:11 no poco a poco su estrella se fue apagando hoy desde la década de los sesenta volvió a los personajes secundarios muy secundarios e incluso pisó módicos intervino en Rey de reyes de Nicholas Ray y en muchas coproducciones entre España e Italia como el Coloso de Rodas el debut de Sergio Leone como director Conrado se hizo muy amigo de Leone y enseguida se dio cuenta de que ese hombre iba a llegar muy lejos

Voz 0660 07:34 Sergio Leone yo le auguró que cuando hicimos la primera cosa digo tú

Voz 13 07:40 va a ser un director impresionante

Voz 0660 07:44 no queríamos mucho

Voz 1326 07:45 le conocí

Voz 14 07:49 y le volvió a tener algún papel

Voz 1326 07:51 ver sí intervino en un papel muy breve en hasta que llegó su hora que tiene esta maravilla de música de Ennio Morricone que escuchamos

Voz 16 08:07 bueno ese algún famoso escuchando eso

Voz 0874 08:09 que muchas veces en la cabeza es decir esta pregunta y voy a hacer sobre Conrado cómo llevó el esa pérdida de popularidad dio el protagonismo de la pérdida de la fama

Voz 1326 08:18 bueno yo creo que él sabía muy bien hasta qué punto su profesión podía ser maravillosa pero también muy cruel ideada a los altibajos y al olvido

Voz 0660 08:26 yo cobraba seis mil pesetas a la semana era un capital tenía a mi mesa en el restaurante El un restarán muy célebre que había en Barcelona frente a lo que no te puedes creer es que eres único e imprescindible es una profesión tan amplia tan amplia hay un extremo tan grande de hacer una cosa u otra

Voz 0874 09:00 deja de ser famoso pero no deja de trabajar hasta casi el final de su vida

Voz 1326 09:03 no no nunca se retiró porque como él decía esta profesión le volvía loco pero también por una cuestión de pura supervivencia él no hacía ascos a ningún papel

Voz 0660 09:12 estaba siempre encima eso sí con una espada o con un fusil clave yo quedé quería pues protagonista pero claro no podía ser tenía que hacer todo lo que había

Voz 1326 09:32 esa actitud se parecía mucho a la que retrataba con una anécdota Fernando Fernán Gómez Fernando contaba que un día su representante le llamó para decirle que había recibido el guión de una película horrible que el personaje era muy malo y que le pagaron muy poco entonces Fernando le dijo pues hacemos la otra y el representante le replicó es que no hay otra Fernando Fernando él respondió pues entonces hacemos esta Fesser

Voz 0874 09:53 muy de Fernando pues le conocías bien corríjame si me equivoco pero creo que esta madrugada ha muerto en la que fue su pareja sentimental durante un tiempo Ana Aliaga de

Voz 7 10:02 sí Ana Aliaga de una maravillosa actriz que llegó va a más

Voz 1326 10:06 Ariza a España a mediado de los años cincuenta If una presencia muy muy singular y casi revolucionaria porque la gente no estaba acostumbrada verá una actriz argentina en películas españolas ya una de una elegancia de una delicadeza hay una enorme calidad como actriz han muerto

Voz 0874 10:23 el ochenta y siete años y enseguida se le puso esa etiqueta tan casposa de Spanair de mito erótico ochenta y siete años tenía Ana Aliaga de hoy el último trabajo de Conrado San Martín fue una película

Voz 1326 10:34 la titulada Vampire que rodó en mil en dos mil quince cuando ya tenía noventa y cuatro años la película la dirigió Víctor Matellán llano que está a punto de estrenar regresa al cepa un estupendo documental sobre el crimen de Cuenca de Pilar Miró pero que como cineasta escritor es una referencia del género de terror y horror en España vamos a escuchar a Conrado Sanmartín en esa película

Voz 17 10:56 historias de fantasmas dicen que tiene un más

Voz 7 11:02 esta

Voz 18 11:05 me encantan

Voz 1326 11:08 pero no se fía

Voz 17 11:10 todas las casas antiguas tienen sus misterios

Voz 7 11:14 lo cierto es que te encantaría falta al al día humor España

Voz 18 11:22 agudizarse

Voz 0874 11:24 de esa película como decíamos es Víctor Matellán no que está conmigo en el estudio cómo estás Víctor buenos días buenas ideas pensaste en Corral de San Martín para la película desde el primer momento estamos repasando actores

Voz 5 11:35 no es que no conocíamos ya anteriormente Nos conocimos a finales de los noventa en un homenaje a Sergio Leone eran muy amigos con Carla con su viuda Hay estaba Carlo le va ir después hicimos teatro juntos teatro pero también de los dos mil con con Manolo ya arduo Saturnino García de César Vea privilegiado Villajos entonces hemos tenido relación siempre y a mí me parece muy importante ya que esta película era un y de de una película inglesa del año setenta y cuatro en el que había al final un cameo uno uno personajes una colaboración especial de dos actores americanos que estaba y que estaban afincados en Londres igual que entonces utilizaron ese cameo de nombre es importante yo dije hoy quién podía estar aquí que que haya estado es que él ha sido para el fantástico ha sido un nombre muy importante había hecho Gritos en la noche Jesús Franco ha trabajado con Lucho full chico en Paul Naschy eh a mí me parece muy interesante tenerlo ahí fue un día de rodaje muy entrañable

Voz 0874 12:43 como estaba él físicamente porque ya tenía más de noventa años lógicamente sí la verdad es que al CSKA

Voz 5 12:48 ante estaba muy bien desarrollo la secuencia además con que además muy muy bonita porque era darle que que ya fallecido también que era una actriz también de las de género entonces no tenía yo tenía un brillo tenía un brillo no es ojos y sobre todo ver que al equipo porque en esa película el equipo era especialmente joven la gente muy joven más jóvenes que yo y entonces además la trataron con un cariño muy muy especial y como en fin o como ese respeto de alguien que ha que ha vivido el cine de siempre no ha pasado por todas las etapas posibles no tenía ese brillo tenía esa emoción de pones delante

Voz 19 13:33 la humildad

Voz 5 13:36 que siempre tenía oye Conrad te parece que tu tu tu entonces de todo tumbas

Voz 0874 13:41 también que mención de la palabra humildad porque en este mundo en el que la fama estar tan glorifica los directores supongo que tienes que ir a la escuela de manejo de egos es que existe no para para trabajar con los actores y él en cambio que lo ha sido todo pues estaba allí haciendo su trabajo

Voz 5 13:57 hombre los actores son lo más importante que tenemos y es

Voz 0874 14:00 también algunos eh sí

Voz 5 14:02 sólo un poco de cristal y son un es hay que es verdad que es un poco complicado pero apenas duró dedicarles Icon Rafa

Voz 1326 14:09 en estas que te lo ponían muy fácil

Voz 5 14:12 que se las sabía todas y por supuesto tenía esa tenía esa hubiese explicado muy bien ese aire de quién sabe confiesa esta profesional profesión como tiene sus puntos que no hay que creérselo es una cosa que decía mucho Jesús Franco seguro que sábado y Havel alguna vez y que había que tomarlo todo con una cierta relatividad dentro de fíjate cuando Alonso uno ya te lo tomas de otra forma no que es bonito es lo que cuenta

Voz 1326 14:43 desde que él a sus noventa y cuatro años todavía se le notaba el brillo de la ilusión por su oficio no

Voz 5 14:49 sí esto es esto es un tema muy muy importantes yo lo había visto en dos Doce hombres sin piedad en teatro y recuerdo que es cuando nos conocimos órganos conocemos con él él con ochenta años ha recordado me contaba esa ilusión nuevamente devolverá sobre su vida todos los días al teatro Fígaro emocionado a hacer la función y cuando hizo con conmigo teatro iguales anotaban no ese ves a esa energía y ese esa es curioso porque sí

Voz 1326 15:20 pero había pensado

Voz 5 15:22 que él había estado con bueno esto un poco de paso porque sabía dedicado intermedia esta otras profesiones ya otras cuestiones la construcción de los constructores de Puerto Banús y sabía dedica un tiempo pues había dejado

Voz 20 15:33 en el cine tan pero no no no no el el de alguna manera siempre considerará a su espacio no y lo hacía como como aquellos

Voz 5 15:43 que siempre que esos grandes que dicen yo nunca he trabajado no y que hago no es trabajar

Voz 0874 15:49 una figura del cine español que también trabajó con Conrado San Martín fue el escritor historiador y por supuesto el cineasta Fernando Méndez Leite que lo dirigió en La Regenta creo como está estrenando buenos días hola buenos días qué tal qué futura relación con con San Martín

Voz 21 16:05 pues mira correlación con fue muy buena porque era una persona adorable no era un hombre muy simpático como muy bien han dicho Victory Luis un una persona muy humilde muy sencilla sin ningún alarde de de estrella no en ningún momento yo le conocía de toda la vida yo creo que que desde los años setenta en que yo empecé a trabajar en televisión y en el cine y tal pues ya me encontré con Conrado que había sido un hito de mi infancia es decir cuando yo tenía seis siete años empecé a ir al cine todo lo que me me dejaba mi familia es decir todo el rato pues era una de las estrellas de las películas de aquellos años se es decir en el protagonice todas las películas de emisoras sismos que se esperaban con con bastante éxito en los cines películas en general de carácter policiaco como correos mil y uno que era un ejemplo de esa película es la primera que yo vi en mi colegio el la primera semana que que que pusieron cine en el colegio pusieron a Correos mil uno de la también el galán de El señorito Octavio de duda que eran películas que que a mí me marcaron mucho en la más remota infancia no con lo cual pues a mí San Martín me ha acompañado toda la vida Italia es por eso fue por lo que eh cuando dice La Regenta me llame para hacer un actor de toda la vida que era él cómico Perales que va a representar el Tenorio a a Vetusta no bueno en el rodaje porque es una persona como siempre Oso dedicado en interesado en tanto que si hacía igual para mí es una una un un gran actor de los años de mi infancia y luego pues pues mi colaboración profesional poner pues muy muy trata es muy muy muy bueno

Voz 0874 18:04 claro es que ya llama la atención estoy contáis porque lo que yo decía no conociendo cómo son algunos actores podría haber dicho oye es que yo salía en la portada de Lola insular hablar constantemente de sus años de esplendor no

Voz 21 18:16 no en el personaje que tendría la receta casi no era un personaje porque en realidad lo que hacía era exactamente no yo tendría un par de escenas antes y luego ya enseguida era en el escenario haciendo el Tenorio no yo pensaba que era perfecto para hacer eso no

Voz 22 18:33 aquí y allí

Voz 21 18:37 una cosa muy muy relevante

Voz 22 18:39 en Corrado es que era un un galán

Voz 21 18:42 como un galán con una postura hay una una presencia física y una cara de buena gente nos dice que que así a que hiciera personajes en general positivos no

Voz 0874 18:54 qué cree que le va a hacer de malo

Voz 21 18:56 ya en las películas de romanos de ese de los años sesenta el colosal

Voz 0874 19:05 en esa época no que que creo que el el llegó a a pensar que iba a protagonizar el se lo quitó Charlton Heston si esto

Voz 7 19:12 os espía él decía hombre teniendo mi aquí les ocurre traer era uno de América

Voz 1326 19:16 cada diez iba a reportar algo

Voz 23 19:19 claro como Sara Montiel que estaba casado

Voz 21 19:21 a acordar fondo Mario estaba furiosa porque quería ser dueña Ximena hay todas las mañanas vendí el coche producciones buscar Alfons Nisman eh

Voz 0874 19:31 la que estaba estado abajo era Sofía no oye por regresará al principio de esta conversación no nos sorprende que la muerte de un personaje tan emblemático para para nuestro cine haya pasado inadvertida

Voz 21 19:44 pues sí como siempre en el el el olvido es es tremendo no es es muy muy injusto no es la misma análisis en los telediarios despachaban con treinta segundos no le ha sido la gran estrella de la de de la mejor comedia española de los años cincuenta sesenta y setenta no es decir aparte de una gran actriz de teatro aparece también de una persona adorable igualmente como como Conrado era una persona y lo inteligente brillante malvada divertida buena gente muy buena gente vamos yo la muerte a la de como la de Corrado también no en aunque analiza el tratado de una manera más cercana no Conrado pero vamos son dos dos dos muertes que me han tocado muy personalmente cuando aún uno ya es tan viejo como yo pues que esta gente le han acompañado toda la vida

Voz 5 20:49 sí la verdad es que esto esto es como desgraciadamente es casi muy español no lo de lo de que que olvidemos así aquí en la memoria además más de todo lo que no se inmediatos se olvide de todo lo que son figuras impresionante a mí me impresionó poco lo de lo de Ana

Voz 19 21:09 Ali ayer y sobre todo por eso

Voz 5 21:11 a saber es que ha sido pues pues una de las grandes de la escena y el cine y Conrad pasaba lo mismo que además que bueno le le le es en película supere importantes Isabel que es que es uno de los actores que en su tiempo estuvo fue el mejor pagado en su momento del cine español que fue una auténtica estrella hay que bueno unos lo llevó al mejor y otros lo llevan peor pero desde luego para algunos

Voz 0874 21:38 lo digo con mucha dime

Voz 21 21:40 Luis decía antes que montó su propia productora y no sólo eso sino que ayudó a a que Antonio Isasi que luego sería uno de los grandes directores del cine español de los años siguientes hiciera su primera película es relato policiaco el App que la hizo practicamente sin un duro con la con la ayuda de de nombre de Conrado San Martín que que ese ofreció

Voz 24 22:06 va a trabajar con él ha

Voz 21 22:08 gratuitamente no es es es un un hombre que eh que que él le ha tratado siempre tienen un buen recuerdo de él porque era una persona francamente estupenda

Voz 0874 22:21 pues yo os agradezco mucho este diálogo Fernando Méndez Leite Víctor Matellán no cineastas testimonios sobre Conrado San Martín que es un actor al que no le bastó ser el que durante más tiempo trabajó en el cine español para que ahora que ha muerto haya tenido algún protagonismo irreal hacemos eso sumó su dignidad y su humildad hemos querido

Voz 16 22:38 a rendir aquí nuestro propio tributo Fernando Víctor gracias un abrazo pero Luis hasta luego

Voz 1326 22:45 un abrazo tú

Voz 25 22:47 on