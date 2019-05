Recordando a Doris Day

No hay resultados

Voz 0229 00:14 Doris Day ha pasado a la historia del cine por encarnar el arquetipo de la mujer cita ideal en la machista Norteamérica de la posguerra se convirtió en el paradigma de la esposa tradicional y feliz

Voz 4 00:24 voy a ayudarte fregar los platos ni pensarlo siquiera es trabajo de mujer

Voz 0229 00:31 que coman Dori será feliz por fuera pero por dentro sonaba otra canción sus compañeros de rodaje la llamaban mis lacrimógena siempre estaba llorando con depresiones y problemas derivados de sus cuatro matrimonios infelices de una infancia dominada por la mala suerte

Voz 5 00:47 me fío de año Life la gente cree que vivida ha sido un paseo de rosas porque siempre me veían feliz en las películas pero no es verdad

Voz 6 00:57 iba para bailarina todos le auguraban un gran futuro en ese campo pero la noche antes de viajar a Los Ángeles para participar en un concurso de baile sufrió un accidente de tráfico en el que se rompió las dos piernas

Voz 5 01:08 Mario Chani fue

Voz 7 01:11 discos da buena esto

Voz 5 01:13 fue un punto de inflexión en mi carrera porque así empecé a cantar tuve que pasar muchos meses convaleciente y el médico estaba muy preocupado por mí porque era muy joven tenía dieciséis años era muy activa ya no podría volver a bailar así que le dijo a mi madre hay que devolverle la ilusión sabe cantar no lo sé contestó ella pues promovemos me apuntaron a clases de canto y así empecé a cantar

Voz 0229 01:36 la chica entró de vocalista en varias orquestas y tuvo un éxito inmediato eso sí su nombre real Doris Capel no eras demasiado comercial y un agente decidió cambiársela

Voz 5 01:46 allí te dan Joan me dijo que hoy esa canción que cantabas en la radio esta mañana Day after day bueno pues es es con nombre Doris Day Jesús Cacho

Voz 7 01:55 eh

Voz 0229 01:56 hasta los años siguientes Doris Day consiguió numerosos éxitos como cantante en mil novecientos cuarenta y cuatro llegó al número uno de las listas americanas con la canción sentimental Journey

Voz 2 02:05 el ala todo internacionalmente y sean me viene con ganas se maga

Voz 0229 02:19 era ya una estrella de la canción cuando alguien se le ocurrió que tan bien podían convertirla en una estrella cinematográfica Doris creo que tiene mucho talento en mil novecientos cuarenta y ocho debutó en el cine con romanza en alta mar seguirían otros éxitos como Te para dos o El trompetista junto aquí verdad

Voz 4 02:36 sólo te veo cuando estamos trabajando si es que he estado

Voz 0229 02:41 su ascenso a la fama fue tan rápido que en mil novecientos cincuenta y tres su película y se tituló en España Doris Day en el Oeste en ella daba vida a Juanita calamidad

Voz 8 02:51 el nombre eres hija de la calamidad premio

Voz 9 02:54 en total en esta película interpretaba vale

Voz 0229 02:56 las canciones con una de ellas Secrets ganó el Oscar al mejor tema original

Voz 12 03:12 no

Voz 11 03:15 ya

Voz 13 03:25 no en sigue

Voz 15 03:40 sí

Voz 0229 03:45 lo de los años cincuenta y sesenta Doris Day se convirtió en una de las actrices más taquilleras del cine americano un punto de inflexión importante en su carrera llegó en mil novecientos cincuenta y cinco con la película quiere neo déjame en ellas se alejaba de sus habituales papeles de chica dulce para interpretar un drama basado en la vida de la cantante Ruth it in explotada por su descubridor Un gángster al que daba vida allí

Voz 9 04:07 por qué te has comportado así lo único que sé quién te ha situado Tú Mírame cuando te hable medios vivo por Tibi hay noche muestran un poco de respeto eso por lo menos sabes cuándo irá a Nueva York cuando se queden boquiabiertos a la OIT tengo unos proyectos tan fenomenales que no los comprendería es porque eres tonta

Voz 0229 04:23 con quiéreme o déjame Doris Day consiguió algunas de las mejores críticas de su carrera pero también numerosas quejas de sus fans y me lo cuenta en la película aparecía vestida con ropas sexys tenía que beber fumar y demostrar cierta vulgaridad por ello recibió cientos de cartas de admiradores que le reprochó Saban el haber dejado de lado su margen de buena chica e incluso sufrió durante meses el acoso de un fundamentalista religioso a pesar de todo la película funcionó muy bien en taquilla otro de sus éxitos de los cincuenta llegó de la mano de Alfred Hitchcock con el hombre que sabía demasiado este thriller junto a James Stewart Doris Day interpretaba lo que América bebía en ella a una esposa feliz que además sabía cantar

Voz 16 05:07 estoy admirado de lo bien que canta su esposa tiene una bonita voz maravillosa lástima que la hayan interrumpido en yo también he lamentado lo mismo muchas

Voz 0229 05:15 ves la película no era musical pero en ella Doris Day interpretaba al la que acabaría siendo la canción más famosa de su carrera y por la que ganó un nuevo Oscar

Voz 2 05:24 qué será será nada pues tú tú has mamado qué es cera

Voz 0229 06:01 también fueron muy impopulares sus películas junto a Rojas

Voz 2 06:04 sí

Voz 0229 06:04 comedias ligeramente picante es que arrasaban y taquilla

Voz 4 06:08 menos uno debe saber contarte de que te vea así la gente pero es que no si tienes muy buen aspecto sin ropa

Voz 0229 06:14 con Confidencias a medianoche Doris Day consiguió la única nominación al Oscar a la mejor actriz de su carrera pero mientras en el cine todo eran aciertos en su vida privada no dejaba de equivocarse todas las desgracias de Doris Day estuvieran ocultas para el público de aquellos años se casó por primera vez a los diecisiete años no duran apenas unos meses después se divorció a los veintidós repitió desastre con otro marido violento pulverizó Moon feliz

Voz 17 06:40 escuchen que ningún brebaje alcohólico ninguna droga creada por la cien una tortura que se puede inventarlo gringo tiende a seguir casada

Voz 0229 06:50 con su tercer marido pareció encontrar más estabilidad se casó con su representante en Martín Elche estuvieron juntos diecisiete años pero su muerte Doris descubrió que viste había dilapidado toda su fortuna ya había dejado practicamente la ruina sólo cuarenta y cuatro años Doris Day decidió dejar el cine dedicarse a la televisión

Voz 2 07:11 no te crea un espacio para Visor

Voz 0229 07:13 entre mil novecientos sesenta y ocho y mil novecientos setenta y tres la actriz protagonizó una telecomedia titulada So good Doris Day que tuvo bastante éxito cuando fue cancelada Doris Se retiró de la vida pública unos años pero regresó a la tele mil novecientos ochenta y cinco con un programa de entrevistas llamado los mejores amigos de Doris Day su primer invitado fue roja el público americano pudo ver entonces el demacrado aspecto que el actor que poco después anunció que padecía sida

Voz 2 07:42 que quería que Rock Hudson fuera Mi primer invitado así que le llamé y me dijo allí estaré Puedes contar conmigo todos sus amigos sabíamos que siempre podríamos contar con él en la entrevista no hablamos de la enfermedad pero sólo puedo deciros que aquellos días fueron devastadores para mí

Voz 0229 08:02 en un par de años después terminó el programa Doris Day decidió retirarse definitivamente del mundo del espectáculo

Voz 18 08:08 ah

Voz 2 08:16 a M

Voz 0229 08:20 Doris Day se fue a vivir a Carme ese pueblo del que fue alcalde Good allí montó un hotel con su hijo y se dedicó a otra de sus pasiones dos animal

Voz 2 08:29 es la puede expresar de diez centavos es de telefonía

Voz 19 08:31 a mí pero gracias has dicho que vas a telefonear a tu perro si el pobre animal como estoy fuera todo el día no hacen nada de ejercicio cuando el teléfono suena corre por toda la casa labrando como locos

Voz 0229 08:42 Doris Day fundó una organización dedicada a la defensa de los animales durante años se la podía ver por Carmel recogiendo en su coche animales abandonados a los que daba asilo en su casa aunque habían pasado décadas desde que la actriz abandonara al mundo del espectáculo sus fans de todo el mundo no la olvidaban todos los años celebran un congreso sobre ella en la ciudad de Leeds Inglaterra

Voz 8 09:03 son más pasivos y cuenten en pero de las artistas que no se pueden olvidar

Voz 0229 09:07 en dos mil once Doris a los ochenta y nueve años sorprendió a todos relanzado su carrera musical con un nuevo disco titulado My Heart con el que consiguió un récord en el artista de mayor edad que ingresaba en el top ten de los álbumes más vendidos en Gran Bretaña

Voz 2 09:22 ah bueno

Voz 0229 09:35 Doris Day falleció el pasado lunes a los noventa y siete años de edad a causa de una neumonía su recuerdo quizá está unido margen algo empalagosa ñoña pero no cabe duda de que con sus canciones y sus películas dista hizo feliz a mucha gente

Voz 20 09:50 vamos a ver si por la intensidad de Stay de mucha gente me escribe y me dice cuando estoy deprimido y con el ánimo por los suelos pongo una de tus películas y al momento me siento mejor

Voz 21 10:13 su cedió un Renault