El día que nacieron los Oscar

en esa reunión acordaron crear una institución que se encargará de mediar en las disputas laborales y de paso velar por el buen nombre de la industria cinematográfica norteamericana las reuniones fueron repitiéndose Se sumaron más profesionales hasta formar una especie de club de élite de treinta y seis miembros en el que estaban los principales magnates y productores pero también directores como Fred ni Blow Osés impide mil y actores como Harald Lloyd o Mary Pixies el once de enero de mil novecientos veintisiete en una cena en el Hotel Ambassador de Los Ángeles se crió oficialmente la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos

fue el actor Douglas Fairbanks el que tuvo la idea de los premios éstos quedaron recogidos en una de las cláusulas menos importantes de la organización en esa misma cena el director artístico Cedric Gibbons diseñó la estatuilla sobre mantel de su mesa el conductor pudo medio hemos visto mucho ahora no fetos de Gibbons acabó en el taller del escultor una figura de treinta y tres centímetros con forma humana un hombre sin pelo de cabeza cuadrada expresiva que sujeta unos Padrón un diseño que ha permanecido casi inalterable hasta la actualidad pero mira lo que Stafford no es más que una estatuilla K la estatuilla todavía tardará algún tiempo en tener nombre y hay varias leyendas al respecto una dice que fue un periodista que harto de poner la palabra estatuilla en su crónica la bautizó otra cuenta que el nombre se lo puso Davis

llegó a afirmar que ya me ha acuñado el término Oscar te lo puedes creer cuando le dieron el premio por peligrosa en el XXXV le dijo a la prensa que el trasero de la estatuilla le recordaba el culo de su marido su segundo nombre era Óscar pero nadie le llamaba así no era más que otro de sus inventos se llamaba Harmon todo el monto de Yamaha

doce premios más dos especiales aunque algunos no volverían a entregarse en las ceremonias siguientes como actor de comedia efectos de ingeniería o mejores títulos decreto con años irían añadiendo y quitando otras categorías

Emile Yanes por su trabajo en dos películas la última orden y el destino de la carne por entonces el premio de interpretación no se vinculaba a una única película Janet Gaynor la mejor actriz lo ganó por tres films el séptimo cielo amanecer llena Ángel de la Calle quiénes todos los números para la mejora y también hubo dos directores ganadores Fran Boselli por el Séptimo Cielo en la categoría de drama Louis Malle Tom por hermanos de armas en la categoría de comedia Douglas Fairbanks hizo de anfitrión de la gala Johnson puede ser considerado el autor del primer chiste cito de los Oscar cuando dijo es una pena que no me hayan dado el premio a mí