Sucedió una noche: "Victoria, Doris Day y la primera ceremonia de los Oscar" (19/05/2019)

Voz 7 00:50 muy buenas a todo bienvenidos a sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico en la sesión de hoy vamos a recibir la visita de una reina pero no una reina cualquiera la reina Victoria primera de Inglaterra viajaremos al origen de los premios más importantes del cine

Voz 0246 01:12 bienvenidos a la primera ceremonia anual de los precios de la cadena

Voz 4 01:18 Musa Marlon Brando Jarre

Voz 0277 01:21 dejar escapar para evitar dormir la mona Auris quiero que mi mujer vuelva a mi casa y no quién es que llame a la Policía

Voz 7 01:29 tendremos un recuerdo para una actriz clásica que nos dejó esta semana Toril creo que tiene mucho Tale todo esto y más cosas en los próximos cincuenta y tantos minutos empezamos

Voz 8 01:46 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 9 01:52 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de Steve me

Voz 7 02:04 esta semana apostamos por una película de los años cincuenta que lanzó la carrera de Marlon Brando Un tranvía llamado deseo dirigida por Elia Kazan

Voz 0544 02:20 en mil novecientos cuarenta y siete el dramaturgo Tennessee Williams llevó a los escenarios de Broadway la obra por la que ganó su primer premio Pulitzer

Voz 11 02:27 puedo ayudarla en algo le han dicho que constan tranvía llamado deseo que el hueco transporte a otro llamado Cementerio y que después me hace en lo que llaman los Campos Elíseos

Voz 12 02:37 ahora viene su tranvía la obra dirigida

Voz 0544 02:39 por Kazan se convirtió en un éxito de crítica y público ganó dos premios Tony ir rápidamente Se pensó en adaptarla al cine en un principio fue William Wyler quién preparó el proyecto eligió a Davis para el papel de Blanc

Voz 13 02:53 la simpática Scully solamente me soportan en su casa por puro cumplido que os llevaré es muy bien los dos

Voz 0544 03:00 pero finalmente fue el propio Elia Kazan quién a regañadientes acabó dirigiendo la película parece ser que fue Tennessee Williams quién le rogó que se pusiera tras las cámaras ya que no le gustaba nada la adaptación que estaba preparando wailer

Voz 0544 03:16 si no cazan contó para la película con nueve actores que habían intervenido en la versión teatral entre ellos Cal mal dentro

Voz 15 03:26 supongo que le habremos parece ir una pandilla bastante ruda

Voz 13 03:30 me adapto fácilmente a las circunstancias

Voz 0544 03:33 es una buena cualidad y sobretodo el director se empeñó en que Marlon Brando que con anterioridad solo había aparecido en una película repitiera en el cine como protagonista masculino

Voz 15 03:43 hay hombres que se dejan embargar con esa de la fascinación al estilo de Hollywood y otros no

Voz 13 03:48 estoy segura de que pertenece a la segunda categoría así de sencillo muy directo honrado quitan poco primitiva diría yo

Voz 0544 03:56 la británica Vivian Lee interpretaría el papel principal femenino el argumento de Un tranvía llamado deseo es bien conocido una mujer sureña perteneciente a una familia rica venida a menos pero que aún mantiene sus delirios de grande esa visita su hermana en Nueva Orleans enseguida su personalidad va a chocar con la del marido de su hermana un emigrante polaco rudo y maleducado

Voz 12 04:28 este es el modo como Quito yo la mesa no vuelvas nunca insultarme de esa forma sardo polaco asqueroso vulgar grasiento creo hito ya demasiadas veces esas palabras saliendo de tu boca de la de tu hermana no os creéis que sois un par de reinas recordar lo que dice aquí Lon cara hombre es un Rey aquí el Rey soy yo por qué no lo olvidéis

Voz 0544 04:48 en Un tranvía llamado deseo se encuentran muchos de los temas presentes en el teatro de Tennessee Williams personajes atormentados frustrado sexualmente y unos ambientes opresivo y agobiantes Lines siente por Kowalski una atracción casi animal que va en contra de los valores morales

Voz 17 05:04 que a pesar de ser un producto de miles y miles de años ahí lo tienes tal y Kowalski un superviviente de la Edad de Piedra que desde la selva vuelve a su guarida trayendo la carne cruda y tú tú aquí esperándole al llegar la noche reúne la cueva con otros primates y es entonces cuando empieza su noche de póquer así es como le llamáis a esa fiesta de gorilas

Voz 0544 05:23 en la obra teatral había sido Jessica Tandil quién interpretaba a Blanc pero los productores querían contar para la película con una actriz consagrada como Vivian Lied que además también había interpretado la obra en Londres dirigida por su marido Laurence Olivier parece que para su papel la actriz

Voz 7 05:39 se basó más en esa actuación que las

Voz 0544 05:41 indicaciones de Elia Kazan una mujeres

Voz 17 05:44 la educada e inteligente enriquece de verdad la vida de un hombre es que yo puedo ofrecer esas cualidades son las que el tiempo no manga física es efímera pero la belleza solamente la riqueza del espíritu que lata nula del corazón que yo poseo todas esas cosas no me engañan nunca sino que crecen se acrecientan con los años

Voz 0544 06:03 curiosamente años después vivían Lee sufriría en la vida real un desorden bipolar similar al que tiene su personaje en la película pero hay otro protagonista del que no queremos olvidarnos

Voz 13 06:15 voy a exponer las daría Un tranvía llamado deseo

Voz 0544 06:17 fue la primera banda sonora que introdujo el jazz en la música de cine hasta entonces el jazz sólo había aparecido en las películas en escenas que se ambienta en fiestas o clubs nocturnos el compositor Alex North en cambio introdujo las maneras jazzísticas en la música incidental del Un tranvía llamado deseo fue nominada a doce hosca

Voz 19 06:44 sí

Voz 20 07:05 bien del cine tu tranvías nada de señora mercado de vida hace veinte años y se de Stella allí conocer Nina herido el hacia de Kowalski

Voz 0544 07:14 algunas de sus escenas se han convertido en iconos del cine

Voz 0277 07:19 te padezca vete a dormir la mona Auris quiero que mi mujer vuelva a Micah y no quieres que llame a la Policía da está la les fue despegaron a mujeres que va a tener un crío hago pedir que vuelva a tu lado es una manta a mi mujer vuelva a su casa quebrando

Voz 0544 07:38 la imagen de Kowalski gritando desesperadamente en nombre de su mujer es una de las secuencias más recordadas del cine americano

Voz 7 08:00 de abrimos bien los oídos cinéfilos porque llega nuestro juego de las películas con otros títulos que también emite CCM la semana que viene

Voz 22 08:08 si tuviésemos un pequeño rancho con unas cuantas vacas sería una buena vida spas y me daría una pasta por desaparecer

Voz 8 08:17 no va a ser así tú tienes a tu mujer ya al bebé en Texas si yo tengo mi vida River tanta se estar con alma es vida

Voz 2 08:59 puede darnos un formulario para caso de ayuda para parados y también otro para la apelación tiene que hacerlo online señor mire si me da un terreno para construir una casa pero no sé nada de ordenadores aquí trabajamos digitalmente pues yo trabajo con un lápiz qué hacen con la gente como yo llame al número especial para las personas dislexia vale podría Bellow con los ordenadores soy disc léxico lo encontré

Voz 26 09:26 será en Internet señor

Voz 27 10:00 ah no yo no creo que sea un inútil lo que creo es que no está siendo un para el agua

Voz 28 10:05 sin con eso puede por tu parte vamos si cree que te acompaña hecha ocurre Cruz no solamente un poquito mi

Voz 7 10:11 no era lo que es muy difícil para ti también

Voz 28 10:14 Carlos

Voz 27 10:15 no me entero de que en el que tenemos una niña no te enteras la tenemos que sacar adelante

Voz 2 10:39 Stephen

Voz 13 10:41 es buen chaval tiene carisma pero cuando se les cruzan los cables mejor alejarse porque yo a mi hijo no no no no no porque si lo llevo el hospital sacan sus propias conclusiones cómo va eso protección de menores policía opera internado en un centro pero y no pinta nada

Voz 31 11:27 así se ha

Voz 7 11:49 bueno vamos con las respuestas empezábamos con una esté nave Brokeback Mountain y luego sonaba un tema de su banda sonora compuesta por Gustavo Santaolalla la segunda película era Yo Daniel Blake de Ken Loach con un tema de Ronald Biggs que suena en su banda sonora a continuación venía una película española Hermosa juventud de Jaime Rosales para acompañarla de un tema musical hemos buscado una música ética que suena en una escena ya que la película no tiene banda sonora incidental termina vamos con la protagonista de Moment hablando de su hijo en la película que dirigió Xavier Dolan en dos mil catorce y en la que suena esta canción de Celine Dion que los protagonistas cantan en una de las escenas más recordadas de la película

Voz 2 12:31 FM el Fine que ya tenías que haber visto

Voz 32 12:37 lo que el cine

Voz 22 12:39 es tan difícil será alguien que la gente

Voz 32 12:41 no el jueves basa

Voz 0544 12:44 dado día dieciséis Se cumplieron noventa años de la primera ceremonia de los Oscar comenzaba así la historia del Premio Cinematográfico más famoso del mundo

Voz 32 12:52 queréis que recordemos cómo empezó todo

Voz 14 12:55 lugar de Hollywood California la ciudad de las lentejuelas se prepara para

Voz 0544 12:59 la la mayor de sus noches los premios de la Academia

Voz 7 13:02 hoy en día es todo un acontecimiento pero sus comienzos fueron mucho más humildes culpa de todo la tuvo un capricho de Louis Malle harán jefe de la Metro deseaba construirse una casita junto al mar Él que siempre consideró a sus empleados poco más que esclavos encargó al principal director artístico del estudio que diseñara a la casa y que utilizara para hacerla a todo los obreros electricistas carpinteros en nómina de la Metro que necesitase pero se llevó una sorpresa

Voz 33 13:28 voy a quejarme el Comité de agravio adelante si estará ocupado en al yo no tengo por qué aguantar la nadie

Voz 26 13:35 el Comité de reclamaciones Magnum

Voz 7 13:39 los trabajadores se pusieron en manos de los sindicatos y se negaron a cumplir las órdenes de Mayer

Voz 34 13:43 a Manzano trabajarán por su salario habitual si se si tiene que tienen que cobrar aparte que según tarifas especiales que sino que trabaja

Voz 35 13:52 así que esas tenemos no pues lo hará a todos

Voz 34 13:55 no creo que vaya a todos el pez dejaría

Voz 35 13:58 estoy en los sindicatos resulta casi de la madre que los parió claro que convoque una reunión urgente llama Conrad a mi blog a los demás hay que pararle los pies

Voz 7 14:08 en esa reunión acordaron crear una institución que se encargará de mediar en las disputas laborales y de paso velar por el buen nombre de la industria cinematográfica norteamericana las reuniones fueron repitiéndose Se sumaron más profesionales hasta formar una especie de club de élite de treinta y seis miembros en el que estaba los principales magnates y productores pero también directores como Fred ni Blow Osés impide mil y actores como Harald Lloyd o mérito ICFO el once de enero de mil novecientos veintisiete en una cena en el Hotel Ambassador de Los Ángeles se creó oficialmente la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos

Voz 26 14:44 bueno pues estos son los estatutos dieta si la Academia promoverá la armonía y la solidaridad entre los miembros y entre las distintas ramas reconciliar a cualquier diferencia interna que pueda surgir fomentará el bienestar y protegerá el honor de la profesión etcétera etcétera etcétera y qué tal conceder unos de los mejores de Cardaño esto daría mantener la moral bueno también ha trabajado está bien sí pero serían premios simbólicos su trofeo aguas sea en nada de dinero

Voz 7 15:07 fue el actor Douglas Fairbanks el que tuvo la idea de los premios éstos quedaron recogidos en una de las cláusulas menos importantes de la organización en esa misma cena el director artístico Cedric Gibbons diseñó la estatuilla el mantel de su mesa eh en cuyo currículo medio hemos visto mucho eran objeto de Bonns acabó en el taller del escultor una figura de XXXIII centímetros con forma humana un hombre sin pelo de cabeza cuadrada cara expresiva que sujeta unos Padrón diseño que ha permanecido casi inalterable hasta la actualidad pero mira

Voz 0544 15:39 no es más que una estatuilla la estatuilla

Voz 7 15:47 todavía tardará algún tiempo en tener nombre y hay varias leyendas al respecto una dice que fue un periodista que harto de poner la palabra estatuilla en su crónica la bautizó otra cuenta que el nombre se lo puso Davis

Voz 37 15:59 llegó a afirmar que ya había acuñado el término Óscar te lo puedes creer cuando le dieron el premio por peligrosa en el XXXV le dijo a la prensa que el trasiego de la estatuilla le recordaba al

Voz 19 16:10 culo de su marido su segundo nombre era Óscar pero nadie le llamaba así no era más que otro de sus inventos se llamaba Harmon todo el mundo le llamaba Jan

Voz 32 16:20 pero la versión más difundida concede la paternidad el nombre a Margaret Thatcher la bibliotecaria de la Academia poco con cómo lo vamos a llamarle Lumia pero metros tan descabellado teniendo en cuenta que los hermanos Lumière inventaron el estamos en América estamos en América era el chute bueno muy lejos Neuer Margaret están perdone estábamos de aquí de haber sido nombrada malditas ya que

Voz 22 16:43 hicimos admitía

Voz 19 16:45 cuando Vigo

Voz 22 16:48 de igual

Voz 7 16:50 vamos a la primera ceremonia las películas que contemplaban eran todas las estrenadas en mil novecientos veintisiete y mil novecientos veintiocho en la lista coincidían películas mudas con las nuevas habladas que estaban surgiendo a la estela del éxito de El cantor de jazz el auge del naciente cine sonoro había hecho que el número de espectadores pasase de los cincuenta y siete John es semanal el de mil novecientos veintisiete a los ciento diez millones en mil novecientos veintinueve

Voz 32 17:14 tenemos la suerte de estar en una zona que tiene treinta y siete podemos elegir una buena película decidió conceder

Voz 7 17:20 doce premios más dos especiales aunque algunos no volverían a entregarse en las ceremonias siguientes como director de comedia efectos de ingeniería o mejores títulos decreto años irían añadiendo y quitando otras categorías

Voz 26 17:33 tienen dispositivos que te pilla más mejor actor en una película con animales

Voz 7 17:37 las nominaciones fueron escogidas por un grupo de veinte miembros de la Academia mientras que los vencedores los decidían los cinco integrantes de la llamada Junta Central de jueces presidida por Luis Mayo esta junta por ejemplo decidió eliminar de la competición la película El circo de chao chao

Voz 19 17:55 a pesar de haber sido nominada en tres categorías

Voz 7 17:57 únicamente por su conocida rebeldía ante la industria de Hollywood las críticas fueron tales que al final decidieron otorgarle un premio especial por su versatilidad como actor guionista director y productor del circo

Voz 7 18:17 por fin el dieciséis de mayo de mil novecientos veintinueve doscientas cincuenta personas se reunieron en el salón Blossom del hotel Roosevelt de Los Ángeles

Voz 0246 18:25 bienvenidos a la primera ceremonia anual de los premios de la Academia

Voz 7 18:31 Nos una cena a base de langosta Hipólito se leyeron los galardones en poco más de cinco minutos sin cobertura periodística sin ninguna expectación ya que el nombre de los premiados se conocía desde hacía varias semanas

Voz 22 18:44 Joan antes de que traigan empastre vamos a vamos a este tenías a ver un alas es la vencedora como mejor película la mejor actrices Janet Gaynor por el Séptimo Cielo el mejor directores Fran bogar también por eso óptima cielo el mejor actor ese añil Janis bueno hay unos cuantos premios más pero que no vamos a perder el tiempo

Voz 4 19:09 también a la salida los encontrarán escritas en el así que continuamos que traigan la tarta estamos

Voz 32 19:17 las de William Goldman fue la primera película ganadora de un Oscar al mejor cinta historia una película muda de gustó uno mucha mucha gente pensó que era muy bueno el mejor actor fue el alemán

Voz 7 19:28 Emile Yanes por su trabajo en dos películas la última orden el destino de la carne por entonces el premio de interpretación no se vinculaba a una única película Jeanette Gaynor la mejor actriz lo ganó por tres films el séptimo cielo amanecer en Ángel de la Calle tienes todos los números para la mejora y también hubo dos directores ganadores Fran Boselli por el Séptimo Cielo en la categoría de drama Louis Malle Stone por hermanos de armas en la categoría de comedia has Cervantes hizo de anfitrión de la gala Johnson puede ser considerado el autor del primer chiste cito de los Oscar cuando dijo es una pena que no

Voz 0544 20:04 que hayan dado el premio a mí porque yo sí sé qué hacer con él es tan pesado que sería un magnífico Pisa papeles

Voz 7 20:11 de todas formas los premios pasaron entonces bastante desapercibidos para casi todo el mundo

Voz 40 20:17 todo todo es monto la gente espera que ilumine

Voz 19 20:20 hemos sus vidas corrientes con un poquito de glamour

Voz 7 20:23 eso es ahora pero entonces apenas recibieron publicidad ni en prensa ni en radio la revista Variety por ejemplo sólo publicó una breve nota en su página siete trascendentes que parecían entonces queda reflejado en una anécdota cuando ya me Gaynor subió a recoger su estatuilla la agradeció con un lacónico gracias años más tarde comentarios

Voz 22 20:44 si llego a saber la importancia que tendrían después estos premios habría estado más salvadora

Voz 8 21:07 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 21:20 charlamos esta semana con Jon Mikel Caballero el director de una curiosa película que se estrenó hace unos días el increíble finde menguante una historia de un bucle temporal como el que sufría Bill Murray en Atrapado en el tiempo en el increíble finde menguante una joven verá cómo se va repitiendo una vez tras otra el fin de semana que va a vivir con unos amigos eso sí cada vez es una hora más corto de esta película I de sus referentes nos habla su director Jon Mikel Caballero

Voz 42 21:50 qué

Voz 28 21:53 el cine al final es manejar el tiempo entonces cuando además la película habla de la manipulación del tiempo estás a dos niveles no al nivel de lo que cuenta una historia al nivel de cómo la estás contando para el espectador entonces sí ha sido muy intenso y muy bucle

Voz 22 22:08 en todas sus dimensiones qué coño pasa con los agenda queda Guantánamo enterado como claro nos quedábamos Miramar como queríamos

Voz 28 22:18 yo creo que es una película que que evidentemente como tocar una cosa muy concreta que son los viajes en el tiempo hay un público que está muy abierta estoy en otro público que que no le quizá no le interesa tanto la fantasía pero creo que cuando la película se encuentra su público y conectan con ella nuestra están llevando opiniones maravillosa

Voz 22 22:36 mucha voz bueno podría haber dado más de sí

Voz 28 22:41 indigente de la generación diciendo que que que sea visto ahorra biografiado y ha apelado en aspectos familiares y personales con los cuál es ese sentido muy identificado entonces es muy bonito ver que que todo el trabajo de repente tiene una conexión con con el espectador no que es al final todo el esfuerzo va de eso de Yo soy vender cápsulas de café cava

Voz 22 23:02 bueno a mí me dos de Amparo Bono actores youtuber en serio

Voz 28 23:08 independientemente de la generación creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida no de siempre hago lo mismo hacia donde va esto

Voz 43 23:15 Curro pero oye que no falte que plantea esto no tú digo en general todos que de repente es como que el curro y el agobio a cualquier precio común que está bien está bien quiero decir que no si prefiero no

Voz 22 23:27 ese priorizó la vida no vivir ya se verá

Voz 28 23:29 me gusta el patio y en el caso esta peli pues sí era era un poco no tanto es decir que estamos estancados sino que a veces nos dejamos llevar por un piloto automático yo creo que a veces hay que pararse un momento oí salir de ese letargo ido decir estoy haciendo lo que quiero me estoy dejando llevar por una no

Voz 19 23:46 Murcia no oye Pablo tu ropa me refiero ultimamente notas que te falta de dinero la peli es una invitación a pensar un poquito dónde estamos pero también es una peli que yo creo que es entretenida y que la puedes ver a varios niveles no desde

Voz 28 24:05 la superficie es entretenimiento de viajes en el tiempo rascar un poquito más si reflexionó

Voz 28 24:19 sí evidentemente Atrapado en el tiempo es como como la gran obra maestra este subgénero no que son los buques

Voz 19 24:25 la repetición repeticiones hoy es el día de la marmota

Voz 44 24:28 otra vez debe querer decir que estamos en dobles no esperando oir el parte de la marmota meteorólogos más famosa del mundo fans a tan difícil que está entonces decirnos cuánto durará el invierno

Voz 28 24:39 este año queríamos repetir unos con esta gran obra maestra sino que nos esforzamos mucho reformular un poco las las leyes de de los bucles temporales nuestra plátanos inmortal arrastra las heridas físicas y psicológicas anda tenemos treinta años

Voz 22 24:54 es una tía qué fuerte sintamos ya si el tiempo o El y también

Voz 28 24:58 en esta esta particularidad que es que cada vez dura una hora menos no como la propia vida que puede parecer muy repetitiva rallies se va acortando tristemente ya a veces nos toca pararnos momento decir ostrás hacia donde vamos

Voz 22 25:13 pues bien no quiero convertirme siempre que lo tiene todo calculado medidas que es que no sé si no sé yo tampoco tampoco tampoco quiero vivir una constante resaca

Voz 28 25:24 si otros referentes que tenemos pues serían olvídate de mí la Pelé y Michel Gondry tan bonita que también habla de temas de pareja con con el fantástico hay detrás

Voz 22 25:33 sólo faltaban tres días para San Valentín quería hacer las paces y estaba dispuesto hacerlas yo pensé tira su trabajo para darle el regalo de San Valentín adelantado hoy

Voz 19 25:42 Nos lo creeré está aquí con chico chico muy joven como si como si no supiera quién era yo o no

Voz 28 25:51 una cuestión de tiempo de Richard Curtis que son una peli muy bonita sobre la Familia Perú esta familia

Voz 45 25:56 el secreto es que los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo para ser exactos retroceder en el tiempo no podemos viajar al futuro supongo que se trata de una broma de verdad que no es una broma

Voz 28 26:21 sí que hay películas que que evidentemente te fascinan de pequeño yo soy de mil novecientos ochenta y cinco y ese mismo año salió Regreso al futuro y es una peli que que llevó viendo desde casi desde que soy BB

Voz 19 26:32 me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo coronó yo creo que si pasa construir una máquina del tiempo un coche por qué no hacerlo con clase

Voz 28 26:40 y que me fascina que que la cada vez que las recupero veo que envejece maravillosamente porque hay una gran sabiduría hay arte detrás

Voz 19 26:48 pues dime chico del futuro quiere ser presidente de los Estados Unidos en mil novecientos ochenta y cinco Ronald Reagan Ronald Reagan y quiere ser vicepresidente Jerry Lewis

Voz 28 27:02 quizá he quedado marcados de alguna manera a estos viajes temporales Batman de Tim Burton también las películas que de pequeño me graba en VHS Yllera capaz hasta de aprender los anuncios de televisión en los cortes publicitarios que queda

Voz 26 27:15 Juana que también grabados no trae por aquí

Voz 19 27:18 he venido a observar de cerca la fama de la fauna de cota con en especial los mochila

Voz 28 27:25 han influencia doy infinitas películas no de cada vez que que que hay un relato como apasionado por parte de un director te te arrastre te marca en la memoria y ha gustado mucho cine sabes de Alfonso Cuarón a Spielberg narrativas mucho más europeas como lo que puede hacer Jane que entonces no sé si si se traducen en mi cine pero que vamos que me han conmocionado como espectador y me ha enmarcado ahí hay múltiples cineastas e historia así no era una auténtica montaña rusa hace una opera prima en España no cuando eres debutante ya aprendido infinitas facetas de de todo lo anexo al cine no que que implica muchas artes Si muchas formas de de de de trabajo y especialidades

Voz 22 28:19 pues busca en Youtube con fabricar un amago casera pues fíjate en serio sí que ponen de tu una ayúdame ayúdame N preguntes entonces acción muy

Voz 28 28:30 bonito muy intenso pero no te voy a negar que hay momentos en los que incluso se te ocurre tirar la toalla cuando se complican las cosas en exceso pero luego también tiene gratificaciones enormes no pues que qué piezas a recibir primeras opiniones empiezas a ver la los festivales por los que pasa es la gente que conoces las opiniones que te cuentan es muy bonito y muy gratificante hace que que todo el viaje merezca la pena

Voz 7 30:25 aquí tenéis a Rupert Everett acompañado por buena parte del reparto de la boda de mi mejor amiga cantándole a Giulia Rovers esta canción de Burt Bacharach que por cierto hablamos la semana pasada en el programa Rupert Everett Nos estuviera escuchando no creo Él como buen británico estaría contento de que nuestra siguiente protagonista sea también de su una británica o cualquiera toda una rehén

Voz 46 30:48 todo

Voz 0544 30:51 dale un título hundido escribirá el ciclo baby ocupa Delfín Galiano

Voz 7 30:58 Marcin Victoriano a esas películas de época como las de James Ivory verdad las que ingleses de gesto estirado se pasan el día tomando el té paseando por la campiña au sufriendo auténticas tormentas interiores sin que se les note apenas nada pues bien el próximo viernes día veinticuatro Se celebra el segundo centenario del nacimiento de la reina Victoria de Inglaterra la monarca que dio nombre a ese cine esa época que llamamos victoriana una reina que también ha sido personaje central en muchas películas pues vamos a contar su historia utilizando unas cuantas de ellas como

Voz 47 31:31 ya he conocido a once primeros ministros idea Pato dos mil trescientas cuarenta y siete leyes Reino sobre casi mil millones de personas soy la monarca que ha reinado más tiempo teletexto

Voz 5 31:45 en

Voz 0544 31:52 el último de esos datos ya no vale hace ya tres años que el actual reina británica Isabel Segunda la superó ya que de momento lleva sesenta y siete años de reinado por los sesenta y cuatro que reinó su antepasado la victoria un periodo que coincidió con la época de mayor esplendor de la historia de Gran Bretaña

Voz 22 32:10 en dos mil versiones un carro sin caballo

Voz 0544 32:16 los vehículos a motor sustituyeron a los coches de caballos la electricidad a las lámparas de gas la industria Se impuso sobre la agricultura y el Imperio británico llegó a dominar una cuarta parte de los territorios del globo runner Nariman

Voz 48 32:29 los problemas en Irlanda Suecia es un continuo quebradero de cabeza haylos o el supuesto caso nada salvo una noticia buena primer ministro hemos decidido anexionarse a Su Majestad

Voz 0544 32:42 Soriano era hija del rey de Inglaterra sino del Duque de Kent a tu yerno del Rey en la verdad

Voz 19 32:47 sin embargo el en esos tres hermanos sólo tenían un vástago viva

Voz 0544 32:54 fue coronada en mil ochocientos treinta y siete en sus primeros años se convirtió en una reina muy popular entre sus súbditos una reina con preocupaciones sociales y reformistas

Voz 19 33:04 ha descubierto algo al recoger Inglaterra el sufrimiento que debo aliviar

Voz 22 33:09 nunca intentéis hacer el bien majestad eso sólo ellos tremendos

Voz 19 33:15 darles de lo que digas

Voz 0544 33:17 también desde el principio dejó claro que no aceptaba someterse al manejo de los políticos

Voz 22 33:22 no

Voz 0544 33:26 la cena se casó con su primo Alberto y a diferencia de lo que se estilaba en las casas reales de la época se casó

Voz 19 33:34 muy enamorada cuando seamos viejos si nuestros hijos recortaremos este como el día en que empezaron nuestras vidas no demasiadas

Voz 0544 33:44 pues nada menos que nueve hijos estuvieron juntos sin embargo en mil ochocientos sesenta y uno Alberto falleció inesperadamente debido a unas fiebres tifo ideas ella que por entonces tenía sólo cuarenta y dos años se hundió en la desesperación más absoluto

Voz 48 33:58 la profunda tristeza de la Reina permanece impenetrable y ahora se ha limitado a un estado de introspección tan feroz que es para volverse loco

Voz 0544 34:13 Victoria Se retiró a sus castillos de Balmoral en Escocia de la Isla de Wight sin querer saber nada del Gobierno de la nación

Voz 19 34:20 creo que me envían tantos despachos para mofarse de mí el doctor Llanos les escribe diciéndoles que tengo los nervios en un estado extremadamente frágil y aún así con Llimona acosando con despacho atrás despacho otras despacho

Voz 0544 34:32 pasaron uno dos tres años la reina no regresaba a Londres

Voz 19 34:37 tres años no es mucho tiempo para ayudar la muerte de al le llamaba una cosa es el amor otra

Voz 0544 34:45 pues que el pueblo y los políticos empezaron a pensar que había perdido el juicio la reina se negaba incluso a recibir su primer ministro el escrito diciendo

Voz 48 34:54 que por una feliz coincidencia este fin de semana estará encargos pregunta así su Majestad podría recibirle en audiencia para que ha pensado que tal vez su Majestad desearía ser informada de los últimos acontecimientos del Gobierno no saldría pasé

Voz 0544 35:10 la única concesión que hizo a su pueblo en estos años fue publicar unos diarios personales sobre su vida en Escocia que se convirtieron en auténticos bestseller

Voz 48 35:18 sin no hace falta mirar más que las ventas de sus diarios de las Highland para ver el afecto que la nación siente hacia su reina usted vende incluso más

Voz 0544 35:27 copias el señor TIC aquello no parecía suficiente la situación política empeoraba y una facción del Parlamento quiso dejar a la reina sin trabajo

Voz 50 35:37 presentó una moción de promover el proyecto de ley para

Voz 14 35:41 separaran estado de la monarquía

Voz 0544 35:45 finalmente fue el primer ministro Benjamín de israelí el que la convenció para que saliera de su ostracismo volviera a conectar con su pueblo

Voz 8 35:53 es su presencia lo que ellos ansían un mascarón de proa

Voz 19 35:59 nunca pensé que usted me tiranizaba señor de Israel creí que comprendería la tristeza de una mina

Voz 0544 36:04 la Reina volvió al palacio de Buckingham tomó las riendas de su país

Voz 19 36:08 en mil ochocientos setenta y tres

Voz 0544 36:10 se convirtió en emperatriz de la India Gran Bretaña en el mayor imperio colonial de la historia un imperio cuyo símbolo de estabilidad era precisamente la reina ida tradición que esta representaba

Voz 14 36:21 están naciones afortunada ya que no está gobernada por la fuerza sino por una cadena de tradiciones que han sido protegidas de generación en generación en nuestras tradiciones están encarnadas todas las leyes que nos han permitido crear el mayor imperio de todos los tiempos modernidad a dedo

Voz 0544 36:48 la reina Victoria era la viva encarnación de la sobriedad británica una mujer de costumbres inalterables

Voz 48 36:54 la Reina desayuna a las nueve y media come a las dos tomar el té a las cinco y Fer a las ocho cuarenta y cinco nadie puede abandonar el beneficio mientras la Reina esté en casa

Voz 0544 37:03 decían de ella que era de una austeridad casi

Voz 19 37:05 Akal porque vas vestido para salir aquí contracción frío glacial el frío sienta bien

Voz 0544 37:11 muchos nobles no querían visitar sus residencias en el campo por lo incómodas que eran

Voz 52 37:15 el salón de fumar se cerrada apagarán las luces a las

Voz 19 37:17 donde mamá es mi última palabra sobre ese asunto

Voz 0544 37:20 desde la muerte de su marido hasta el final de sus días vistió de negro no se maquillaba nunca pocas veces llevaba joyas era zurda su mal genio era famoso en todo el imperio soy Qashqai

Voz 19 37:32 a Rita codiciosos corta tengo Margets a veces egoísta soy miope tanto metafórica como literalmente la famosa

Voz 0544 37:41 Villarreal real inglesa era descomunal

Voz 19 37:44 mi nieta Sofía Rei gracias a ella la gran duquesa Sophie de Sajonia Weimar a mi hija la princesa heleno gusta victoria de Schleswig Holstein sonda Arbor Augusto sus no

Voz 0544 37:58 me hijos y cuarenta y dos nietos relegaron todo el continente europeo de nobles y príncipes de hecho la reina era conocida como la abuela de Europa una de sus nietas Victoria Eugenia Se casó con Alfonso XIII y es la bisabuela del actual Rey de España en el cine la reina Victoria ha sido protagonista o personaje destacado en una treintena de películas varias series de televisión una de las primeras actrices en interpretar a la reina fue Ana en Eagle en dos películas británicas de los años treinta la reina Victoria sesenta gloriosos años Irene Dunne la interpretó en el día a la reina película de mil novecientos cincuenta y Romy Schneider antes incluso de iniciar su famosa trilogía de Sisi se metió en la piel de una victoria casi adolescente en la película los jóvenes años de una reina

Voz 19 38:49 dentro de una manera de hacer el gran discurso de investidura seguro que no conseguiría articular palabras decidme qué hacemos un pequeño ensayo general sí por favor

Voz 0544 38:58 Emily Blunt en dos mil nueve protagonizó la reina Victoria que giraba en torno a sus primeros años de reinado

Voz 19 39:05 pieza de ajedrez una partida que se juega contra tu cuarenta dicho constante inclina más me para el tablero

Voz 0544 39:15 pero sin duda el rostro cinematográfico que más se relaciona con victoria es el de Judy Dench que la ha interpretado en dos películas en mil novecientos noventa y siete Se estrenó su majestad la señora Brown que contaba la historia de amistad fronteriza al amor que la reina tuvo con un sirviente escocés que había sido ayudante de su marido

Voz 19 39:33 sin duda habrá oído lo tengo por la influencia que ejerce sobre ella no se puede creer en la palabra de ese hombre es un arribista de los más bajos fotos ha mandado esculpir un busto sobre

Voz 0544 39:47 todos especulaban con el romance hasta el punto de que a ella la apodaban la señora Brown tanto desde la Corte como desde el Parlamento intentaron acabar con aquella relación

Voz 19 39:56 sé que hay algunos en el sistema que me temen demasiado para atacarme así que atacan a mis más queridos amigos tengo la sensación de que Brown es lo único que me queda ver ahora también atacan pues no se lo entregará a ellos

Voz 0544 40:10 en dos mil catorce Judy Dench volvió a meterse en la piel de la Reina para contarnos en la reina Victoria ya Abdul otra relación especial que tuvo ya en sus últimos años con otros sirviente en esta ocasión indio

Voz 19 40:24 de la Red pero su majestad a partir de ahora ya no será su criado

Voz 8 40:30 serás Nina sellarán ni jueces compañía

Voz 33 40:43 la reina Victoria vivió hasta los ochenta y dos años con gran larga vida al rey

Voz 0544 40:55 murió pocas semanas después de haber comenzado el siglo XX en enero de mil novecientos uno durante su reinado la población británica había pasado de veintiséis a cuarenta y un millones de habitantes el desarrollo industrial había sido tremendo y las clases trabajadoras empezaban a organizarse

Voz 19 41:12 Nuestra fuerza es el número de los obreros los patronos claudicar tardaremos más pero hay que evitar añadir sangre

Voz 0544 41:19 esa es otra película la típica película victoriana es mucho más sentimental y mucho más romántica y en ella la conclusión siempre sería que la reina Victoria fue ante todo una viuda enamorada

Voz 19 41:32 yo lo que digo bueno pensar en la medida de lo posible en lo que él haría o diría si estuviera

Voz 2 41:45 sucedió una noche un programa de la

Voz 0544 43:05 estamos escuchando al gran Bernard Herrmann con esta melodía perteneciente a la película Las nieves del Haro que Gregory Peck Ava Gardner y Susan Hayward protagonizaron en mil novecientos cincuenta y dos pero ahora queremos tener un recuerdo para hoy

Voz 19 43:18 la actriz que falleció el pasado lunes este es nuestro homenaje

Voz 58 43:33 vengo

Voz 7 43:37 Doris Day ha pasado a la historia del cine por encarnar el arquetipo de la mujer cita ideal la machista Norteamérica de la posguerra se convirtió en el paradigma de la esposa tradicional y feliz

Voz 43 43:48 sin darte fregar los platos ni pensarlo siquiera es trabajo de mujer

Voz 7 43:55 que coman Doris será feliz por fuera pero por dentro sonaba otra canción sus compañeros de rodaje la llamaban mis lacrimógena siempre estaba llorando con depresiones y problemas derivados de sus cuatro matrimonios infelices de una infancia dominada por la mala suerte

Voz 43 44:10 me fío de toda la gente cree que vivida ha sido un paseo de rosas porque siempre me veían feliz en las películas pero no es verdad

Voz 7 44:20 ahí iba para bailarina todos le auguraban un gran futuro en ese campo pero la noche antes de viajar a Los Ángeles para participar en un concurso de baile sufrió un accidente de tráfico en el que se rompió las dos piernas

Voz 22 44:31 bueno pues de hecho el informe

Voz 43 44:36 es un punto de inflexión en mi carrera porque así empecé a cantar tuve que pasar muchos meses convaleciente y el médico estaba muy preocupado por mí porque era muy joven tenía dieciséis años era muy activa ya no podría volver a bailar así que le dijo a mi madre hay que devolverle la ilusión sabe cantar no lo sé contestó ella pues pero vemos me apuntaron a clases de canto y así empecé a cantar

Voz 7 44:59 la chica entró de vocalista en varias orquestas y tuvo un éxito inmediato eso sí su nombre real Doris Capel Hoff no eras demasiado comercial y un agente decidió cambiársela

Voz 43 45:09 se te dan ahí Joan me dijo de oído esa canción que cantabas en la radio esta mañana Day after day bueno pues es es con nombre Doris Day gestaciones

Voz 7 45:19 hasta los años siguientes Doris Day consiguió numerosos éxitos como cantante en mil novecientos cuarenta y cuatro llegó al número uno de las listas americanas con la canción sentimental Journey

Voz 59 45:29 en la lanzó internacionalmente

Voz 57 45:32 y me tiene más ya

Voz 28 45:41 no

Voz 7 45:42 era ya una estrella de la canción cuando a alguien se le ocurrió que tan bien podían convertirla en una estrella cinematográfica Doris creo que tiene mucho talento en mil novecientos cuarenta y ocho debutó en el cine con romanza en alta mar seguirían otros éxitos como Te para dos o el trompetista junto aquí verdad

Voz 19 45:59 sólo te veo cuando estamos trabajando sí

Voz 7 46:04 su ascenso a la fama fue tan rápido que en mil novecientos cincuenta y tres su película y se tituló en España Doris Day en el Oeste en ella daba vida a Juanita acaban

Voz 0544 46:14 recuadra cifras de la casa

Voz 7 46:18 en esta película interpretaba varias canciones con una de ellas Secrets of ganó el Oscar al mejor tema original

Voz 60 46:27 sí

Voz 22 46:38 no

Voz 62 46:41 sí

Voz 62 46:53 no

Voz 63 46:57 en sigue

Voz 31 47:06 sí

Voz 0544 47:08 a lo largo de los años cincuenta y sesenta

Voz 7 47:09 Doris Day se convirtió en una de las actrices más taquilleras del cine americano

Voz 59 47:13 un punto de inflexión importante en su carrera llegó en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 7 47:17 la película quiéreme au déjame en ellas se alejaba de sus

Voz 59 47:21 actuales papeles de chica dulce para interpretar un drama basado en la vida de la cantante Ruth it in explotada por su descubridor Un gángster al que daba vida allí

Voz 64 47:30 por qué te has comportado así lo único que sean ellos quién te ha situado Tú Mírame cuando te hable medios vivo por Tibi hay noche muestran un poco de respeto eso por lo menos sabes cuándo irá a Nueva York cuando se queden boquiabiertos al oírte tengo unos proyectos tan fenomenales que no los comprendería es porque eres tonta

Voz 7 47:46 con quiere mío déjame Doris Day consiguió algunas de las mejores críticas de su carrera pero también numerosas quejas de sus fans y me lo cuenta lo bueno

Voz 19 47:54 hombre

Voz 7 47:57 la película aparecía vestida con ropa sexys tenía que beber fumar demostrar cierta vulgaridad por ello recibió cientos de cartas de admiradores que le reprochaban el haber dejado de lado sin margen de buena chica e incluso sufrió durante meses el acoso de un fundamental esta religioso a pesar de todo la película funcionó muy bien en taquilla otro de sus éxitos de los cincuenta llegó de la mano de Alfred Hitchcock con en hombre que sabía demasiado en este thriller junto a James Stewart Doris Day interpretaba al lo que América veía en ella a una esposa feliz que además sabía cantar

Voz 0246 48:31 mirando de lo bien que canta su esposa tiene una bonita voz maravillosa lástima que la hayan interrumpido yo también he lamentado lo mismo

Voz 7 48:39 muchas veces la película no era musical pero en ella Doris Day interpretaba a la que acabaría siendo la canción más famosa de su carrera y por la que ganó un nuevo Oscar

Voz 4 48:47 qué será será

Voz 63 48:50 toda tu mamá

Voz 65 48:58 P

Voz 22 49:02 sin

Voz 4 49:16 que cero

Voz 31 49:17 ya

Voz 4 49:22 sí

Voz 7 49:24 también fueron muy populares sus películas junto arroja comedias ligeramente picante es que arrasaban y taquilla

Voz 43 49:31 de ellos uno debe saber con parte de que te ve así la gente no si tiene muy buen aspecto sin

Voz 7 49:37 con Confidencias a medianoche Doris Day consiguió la única nominación al Oscar a la mejor actriz de su carrera pero mientras en el cine todo eran aciertos en su vida privada no dejaba de equivocarse todas las desgracias de Doris Day estuvieron ocultas para el público de aquellos años se casó por primera vez a los diecisiete

Voz 22 49:55 no durará mucho su luna de miel apenas

Voz 7 49:57 dos meses después se divorció a los veintidós pitillo desastre con otro marido violento que la hizo muy feliz

Voz 66 50:04 escuchen que ningún brebaje alcohólico ninguna droga creada por la ciencia una tortura que se puede inventar lograría induciendo a seguir casada bonus

Voz 7 50:13 con su tercer marido pareció encontrar más estabilidad se casó con su representante Martin Walser estuvieron juntos diecisiete años pero su muerte Doris descubrió que éste había dilapidado toda su fortuna ya había dejado practicamente la ruina sólo cuarenta y cuatro años Doris Day decidió dejar el cine dedicarse a la televisión

Voz 22 50:33 yo lo acabo de creer un espacio para Visor

Voz 7 50:36 entre mil novecientos sesenta y ocho y mil novecientos setenta y tres la actriz protagonizó una telecomedia titulada So good de Doris Day que tuvo bastante éxito cuando fue cancelada Doris Se retiró de la vida pública unos años pero regresó a la tele en mil novecientos ochenta y cinco con un programa de entrevistas llamado los mejores amigos de Doris Day

Voz 59 50:55 su primer invitado fue roja el público americano pudo ver entonces el demacrado aspecto que el actor que poco después anunció que padecía sida

Voz 43 51:04 mhm frescas quería que Rock Hudson fuera mi primer invitado así que le llamé y me dijo allí estaré Puedes contar conmigo todos sus amigos sabíamos que siempre podíamos contar con él en la entrevista no hablamos de la enfermedad pero sólo puedo deciros que aquellos días fueron devastadores para mí

Voz 7 51:25 un par de años después terminó el programa Doris Day decidió retirarse definitivamente del mundo del espectáculo

Voz 62 51:39 eh Aymerich y

Voz 7 51:43 Doris Day se fue a vivir a Carme ese pueblo del que fue alcalde mismo Wood allí montó un hotel con su hijo y se dedicó a otra de sus pasiones

Voz 17 51:52 la puedes prestar de diez centavos es de telefonear a mi perra gracias has dicho que vas a telefonear a tu perro el pobre animal como estoy fuera todo el día no hacen nada de ejercicio cuando el teléfono suena corre por toda la casa labrando como locos

Voz 7 52:06 desde y fundó una organización dedicada a la defensa de los animales durante años se la podía ver por Carmel recogiendo en su coche animales abandonados a los que daba asilo en su casa aunque habían pasado décadas desde que la actriz abandonara el mundo del espectáculo sus fans de todo el mundo no la olvidaban todos los años celebran un congreso sobre ella en la ciudad de Leeds Inglaterra

Voz 19 52:27 cómo es posible Philippe recuerden tan pero es de las pistas que no se pueden olvidar

Voz 7 52:31 en dos mil once Doris a los ochenta y nueve años sorprendió a todos relanzado su carrera musical con un nuevo disco titulado My Heart con el que consiguió un récord en el artista de mayor edad que ingresaba en el top ten de los álbumes más vendidos en Gran Bretaña

Voz 8 52:49 Vigo

Voz 62 52:52 a ellos

Voz 7 52:56 a Doris Day falleció el pasado lunes a los noventa y siete años de edad a causa de una neumonía su recuerdo quizá está unido imagen algo empalagosa ñoña pero no cabe duda de que con sus canciones y sus películas pista hizo feliz a mucha gente

Voz 43 53:15 mucha gente me escribe y me dice cuando estoy deprimido y con el ánimo por los suelos pongo una de tus películas y al momento me siento mejor

Voz 7 53:44 nos vamos que llega al boletín de noticias nos vamos a despedir con esta canción que muchos reconocen de La vida de Brian pero que vamos a escuchar en una versión que Art Garfunkel grabó para otra película cuanto más mejor aquella de Jack Nicholson en la que hacía de maniático en fin amigos Feli domingo a todos y hasta la próxima

Voz 67 54:04 no toda una vida sí padre quien suele minar las no una solución

Voz 56 54:44 nada