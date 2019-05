'La noche fenomenal' de Javier Pérez Andújar

Voz 1648 00:00 aquí sólo ha

Voz 0874 00:37 aunque no lo parezca es el de los libros en este programa escuchamos a uno de los músicos que se pasean por las páginas del libro de que vamos a hablar hoy antes vamos a respetar las formas saludamos al socio fundador de este club de lectura Óscar López cómo estás Oscar

Voz 1648 00:51 Javier qué tan encantado que como me gusta Frank Zappa

Voz 0874 00:53 deseamos que recuerdes no a mí también me lleva a una época incumbe

Voz 1648 00:56 lo que es igual no me digas dan clásicamente hacerlo un día traerlo bueno claro en tu no lo verías pero me encantaría porque es que es clavado en la experta

Voz 0874 01:04 pero vamos con el libro que nuestro que este domingo que es la noche fenomenal de un colaborador fenomenal de este programa por cierto que es Javier Pérez Andújar editado por Anagrama

Voz 6 01:22 sonó la sintonía del programa la Tornel de Sebastián Telia y en ese instante en que empezó a emitirse por primera vez la noche fenomenal Ángel echó su peso sobre un brazo lo apoyó en la rodilla e inclinado sonrió con picardía una de las tres cámaras que había frente a él dijo buenas noches amigos fenomenales hoy empieza un programa dedicado a todo lo que nos gusta deseamos comprender

Voz 0874 01:52 esta vez como invitado y entrevistado Javier Pérez Andújar como estas Javier hola me da mucha vergüenza me vas tienes tu casa tu programa estoy muy cómodo pero me da vergüenza oye escuchábamos cómo arrancaba dice hoy empieza un programa dedicado a todo lo que nos gusta tú crees que hay alguien viéndose programa

Voz 7 02:12 sí sí claro que sí es

Voz 4 02:14 programa que ha estado siempre yo lo recuerdo Jiménez del Oso fue la primera vez que lo vi ese programa si es fascinante porque es es abrir la puerta del del cuarto de Barba Azul la que te dicen que no habrás

Voz 8 02:28 pero es la es la más interesante que el fíjate que nos conocemos desde hace un tiempo y además hemos hablado mucho de muchas cosas incluídos mitos musicales por ejemplo in mitos en el mundo de los comics yo lo que no sabía es que tú tenías pasión por el mundo de las ciencias ocultas porque después de leer este libro intuyo que es algo que a ti te apasiona yo soy un fanático del más Payá ellos

Voz 4 02:50 si himen y me encanta el conocimiento proscrito me encantan los saberse excluidos todo por decirlo de manera canónica dentro de de de la cerca de las ciencias ocultas soy un espíritu fortín no quiere decir que esté fuerte que ya tengo una edad sino que que soy seguidor de las enseñanzas de la división eso de la literatura de de la literatura de Charles Ford que su libro emblemático el libro de los condenados este año se cumplen cien años de de de desde que lo escribió un libro donde le echaba un pulso a la ciencia y le decía que bueno vosotros de si eso tenéis una manera de trabajar que está muy bien es correcta porque funciona gracias a vosotros pero no de de crear jerarquías de instituir los como poder y descubrir todo lo que no comprende y yo siempre estaré a favor de lo incomprendido

Voz 0874 03:46 pero tal y como lo cuentas déjame entenderlo yo creo que no es que tú seas seguidor del Yeti eres seguidor de los que siguen al Yeti sí sí con el Yeti pues tengo una relación de compañerismo si queréis a tomar unas copas de Berlín cuando

Voz 9 04:00 si no no le comprendo el entiendo yo creo que el primer Yeti que que vi fue el de Tintín en el Tíbet hay ahí el Yeti

Voz 4 04:10 es un perseguido es un proscrito en el fondo está huyendo de alguien al que huye de Tintín no con como hay que estar en la vida como para él como para huir de Tintín que a la persona que abraza harías nada más verla

Voz 7 04:23 el Yeti pues es un monstruo que en el mundo de los monstruos pues soy muy estoy muy gusto

Voz 4 04:28 esto porque son metáforas son símbolos pero también son son sentimientos y es un poco la rebeldía está de baja intensidad en la que hemos caído los que nunca fuimos rebeldes de nada pero nos hubiera gustado serlo

Voz 0874 04:40 la rebeldía de creer en algo sí difícil de creer no este programa de televisión de la noche fenomenal que da título a tu novela podría ser perfectamente programada de libros también

Voz 4 04:50 es que lo fue en realidad está está basado en un programa toda la estructura todo el mecanismo cómo funciona la descripción del plató la mecánica la relación cómo se relacionaban los compañeros entre sí para para trabajar para preparar el programa estabas dado en en un programa en dos en los que colabora que dirigía Emilio Manzano que se llamaba Saló de lectura y logra del lector Easy hay explica pues todo lo que aprendí en una tele local y luego en la autonómica pues es la manera de trabajar de los que lleva en el programa del del más allá yo yo en realidad hubiera preferido hacer un programa del más Payá hacer de libros

Voz 0874 05:26 factor invitaron en este caso a ver qué nos cuenta Óscar la noche fenomenal pues la noche fenomenal es un rato un

Voz 1648 05:33 yo yo diría que bastante delirante Un relato muy lisérgico divertido es también melancólico es un relato filosófico podría ser una novela de ciencia ficción porque en el fondo no se está hablando de dos mundos paralelos que se conectan por medio de una bueno de unas grietas agujeros que están desparramados por toda la ciudad de Barcelona también podríamos decir que es una novela de caballerías urbana que tenemos aquí a un caballero andante y narrador Javier qué debe ayudar a una mujer ahí sí que es esa doncella hay para lograrlo entre otras cosas bueno se rodea de una de una corte de otros caballeros a cual más friki que lo lo van a acompañar en toda esta divertidísima aventura pero lo más adecuado yo creo que sería decir que es una novela que retrata ese universo tan particular de Javier Pérez Andújar que tiene Barcelona esos como principales escenarios pero con conexiones también con con París y con diversos protagonistas porque hay unos cuantos aquí está el narrador Javier está Ángel esta robo está Hermosilla está de día llegó el jugador de ajedrez entre otros que trabajan en este programa de televisión que estabais hablando que se llama así la noche fenomenal que toca temas paranormales a Jiménez del Oso pues apariciones fantasmas ovnis es decir todo lo que se tercie sí

Voz 0874 06:46 elementos de monstruos también de que

Voz 1648 06:48 eh for como favoritos no

Voz 0874 06:51 en la oscuridad y entonces un buen día descubren

Voz 4 06:53 sí

Voz 1648 06:54 descubren que cuando se dan ciertas condiciones climatológicas en la ciudad pues aparece gente que sea transformado pues en personajes célebres tipo

Voz 7 07:02 o Wall Disney Hugo Chávez o

Voz 1648 07:04 por eso Santiago Carrillo no lógicamente este intrépido Equipo de Investigación Paranormal claro se da cuenta de que hay ahí hay un reportaje entonces hay que llevarlo a cabo porque es una manera también de consolidar el el programa y que no desaparezca no yo creo que sí hasta aquí ya entendí un poco lo delirante divertido y filosófica que va a resultar esta historia porque la novela le sirve al autor para además abordar muchos temas por ejemplo homenajear a seres queridos del propio autor no ha aquí hay o personajes reales como el editor conocido muy conocido aquí en Barcelona y librero José batió o el escritor de libros de quiosco Curtis Garland de nombre verdadero Juan Gallardo también para homenajear de alguna manera toda esa cultura popular que ha educado intelectual y sentimental sentimentalmente al autor aquí salen series como estas Quijano Vacaciones en el mar sal en programas de televisión como el hombre y la Tierra el Un dos tres responda otra vez hay cómics como non cómo no va a haber cómics tratándose de Javier Pérez Andújar y con esos personajes que se transforman y que uno tiene en mente siempre a Mortadelo y Filemón hay libros hay canciones de Triana de Alameda o de mis admirados Rumba Tres porque debo confesar públicamente que Rumba Tres Hermosilla son de mi barrio del Buen Pastor hoy forman parte también de me de mi educación sentimental como decía es una novela muy divertida porque ratos los personajes hablan y actúan efectivamente como esos personajes de nuestros Comic preferidos pero a la vez yo creo que tiene una pátina muy melancólica porque en el fondo está retratando también todo

Voz 4 08:39 el mundo cultural

Voz 1648 08:41 icónico que parece destinado a desaparecen en este mundo que está tan sobredimensionado y muchos temas y sin embargo ya para acabar no quisiera dejar de destacar una cosa yo es que creo que a pesar de todo lo dicho en el fondo esto es una novela romántica porque Javier Pérez Andújar es muy muy romántico ya escrito une a una novela romántica que no nos habla de la historia de amor entre dos personajes porque de lo que no nos habla es de una gran historia de de amistad una amistad sobre los amigos vivos sobre los que ya no están en luso sobre esos amigos de ficción que le han acompañado a lo largo de toda su vida y que aparecen pues en los libros en los cómics So o en la gran pantalla yo creo que quién quién lea estas aventuras de este grupo de frikis me va entender

Voz 0874 09:25 perfectamente fíjate estable me clavó el otro día le envíen un mensaje Javier diciendo que me estaban cantando la novela y que si me debería preocupar sentirme identificado con esta pandilla de paganas que describe Javier me respondía diciendo no te preocupes es una novela sobre la amistad si son eso

Voz 4 09:43 nadie romántica en el sentido que tú también ha señalado en que es una novela de caballerías en realidad la estructura el cobre el hilo de cobre y alrededor de la que se enrolla la novela es una novedad el ciclo artúrica pues una Tabla Redonda con caballeros el Rey Arturo que es el director de programa una serie de caballeros cada cual con su personalidad y su

Voz 7 10:04 tú Lancerote nieve acosa

Voz 4 10:07 la Galván tenía otra bueno pues aquí que ir una dama en apuros pide socorro uno de los caballeros y todo se lanzan a ayudarla en busca de lo imposible que podía ser el grial pero aquí es otra cosa

Voz 0874 10:17 de hecho desde una llamada de teléfono hola quiénes

Voz 10 10:22 sí

Voz 11 10:24 sí sí sí

Voz 0874 10:27 la protagonista es la protagonista de la noche fenomenal

Voz 11 10:32 sí sí sí

Voz 0874 10:36 se habla igual que Athina Gil que curioso verdad superé mucha pena Gil cuentan las Javier que tiene a su versión de este lado pues es la versión real bueno ya me he liado claro está es que si fíjate si te daba vergüenza no te digo cómo está ahora habrían imagino rojo como un tomate hombre Z

Voz 4 10:55 pues mira tiene fácil es como te diría el el alma del rock'n'roll Si te da la ciudades manifiestan lo que suena a través de la gente que la habita no los Angeles manifestó a Raymond Chandler pues el aislados

Voz 9 11:07 otro lado policial

Voz 4 11:10 lado vivo no Nueva York manifestó su rock'n'roll a través de los Ramones Barcelona sí ha manifestado el rock'n'roll ha sido otra vez de Tina de Tinajo

Voz 0874 11:20 yo leo pero hay Tina que tú acusa a Javier de apropiación cultural porque te ha copiado hasta expresiones habituales que tu dices

Voz 11 11:26 bueno lo han Javier no es exactamente a Xavier aquí quién acusamos de apropiación cultural son las chaquetas del rock and roll viernes otras cosas

Voz 0874 11:38 sí es verdad que yo

Voz 4 11:40 pues te hago hablar mucho y lo voy apuntando todo lo pues yo lo reconozco que lo puesto luego en una nota que todos no

Voz 0874 11:45 dice es lo malo que tiene que haber que va apuntando cosas tú te sientes identificada mucho con y seis Tina

Voz 11 11:52 es en parte literalmente y en parte inventada mente digamos es es es pero sí

Voz 0874 12:32 tú formas parte de la asociación esa sí que sería intrépido e cantar esto no músicos de calle del metro de Barcelona esta canción que escuchamos se llama todos somos fachas es verdad que el grava este baño de tu casa

Voz 11 12:45 sí sí sí bueno es una eso forma parte de las sesiones por eso que es escuchar eh

Voz 13 12:53 de aquella manera pero sí sí sí sí

Voz 11 12:57 es una pequeña reflexión así muy se hacen si es una reflexión sintética de lo que es un poco así es el de digamos Sara Sarah funciona como funciona ahí sí o estás o no estás

Voz 0874 13:17 Tina Gil lo ISIS pues enhorabuena pocas pasado a la historia de la literatura en forma de personaje un abrazo fuerte sí

Voz 11 13:24 mira he ascendido ahora ya he pasado de ser después del de personajes pues Profés

Voz 0874 13:40 hay muchos más personajes este instrumento que escuchamos en esta grabación del grupo Syntagma a Mickey es es un toro roto si esto no te has inventado ver

Voz 4 13:49 no no existe además yo tengo un disco de música etcétera profesor roto

Voz 0874 13:53 cómo alguien puede tener de amor de Dios

Voz 4 13:57 pues te puedo dar muchas explicaciones que dar una culta y otra coyuntural la multa es que

Voz 14 14:06 en

Voz 4 14:07 amén como me gustaba el folk rock pues tenía un compré mucho el disco de la colección

Voz 0874 14:12 Varda te acuerdas me acuerdo

Voz 9 14:15 que ahí había un grupo que

Voz 4 14:17 fondo grifo no

Voz 7 14:19 en el horizonte que que eran ingleses

Voz 9 14:24 había una canción que era muy tabarra al principio ya que que que debe pito más raro otro y entonces leyendo me el porque de la colección y Jim Varda introducía dentro de cada elepé eran

Voz 4 14:36 discos de vinilo un cuadernillo explicando muchas cosas curiosas sobre el grupo las letras a veces hasta las partituras y ahí te explicaban los instrumentos medievales que tocaban ahí descubrí el voto

Voz 0874 14:48 sí es descubrirlo y ya pues es como el mango de un paraguas pero eso es un instrumento que toque la noche fenomenal el Madrid lista del Clot que no tiene nada que ver contigo no estés como mi ex

Voz 4 15:04 ser espectral porque lo de todo el mundo lo nombra pero realmente no aparece nunca en el en el libro en todo el mundo tiene todos los personajes dicen de alguna frase a propósito del nada pues ya sólo el Madrid el otro explica la vida del padre el Madrid porque lo conoció pero realmente el personaje nunca parece sino excitado claro y entonces es un poco pues como me gustaría estarán bien la vida no por alusiones si ya está clara

Voz 0874 15:32 a estas alturas todo el mundo estará preguntando a la gente que está escuchando esto pero este libro de qué va cogiendo todo tipo de personajes pero espera que más mira mira

Voz 15 15:40 has pensado en esto Starsky en que aquí estamos otro día otros volar diez cuatro cinco seis guión celebra tres están creando convertirnos en números eh eso es importante a mi me gusta ser cebra tres creo que si me lo quitaran no podría dormir por las noches

Voz 16 15:53 Cesc Starsky

Voz 15 15:56 Nos ceban con números todo el día quieren convertirnos en robots

Voz 0874 16:00 sólo comentaba antes has Principe que hacen estas que en Barcelona Javier pues es que he estado en la otra Barcelona son dos Mossos d'Esquadra que hayan sufrido una transformación se ha convertido en Starsky Hutch

Voz 4 16:11 pero es cierto que para claro en el libro en uno de los efectos de de que todo se está yendo al garete es que todo el mundo se está transformando pero no solo en Barcelona en París todo se les dé la cara de Jacques Brel y eso que era belga perros

Voz 0874 16:28 insulto para los franceses todos va a ser un belga eres romanticismo hemos quedó que era una novela eh

Voz 14 16:34 sí

Voz 4 16:36 Starsky Hutch pues en realidad mi mi alter egos Colombo pero ya lo utilizó tantas veces que tuve que recurrir a otros para no abusar de Starsky Hutch y aún así yo creo que de Starsky Hutch el que más me gustaba al confidente

Voz 1648 16:50 hombre grandísimo personas libre vestido hecho un adefesio de otra vez

Voz 9 16:54 es súper elegante era

Voz 1648 16:57 bueno ya solapa el famoso coche que todo el mundo copiaba ese los pintada sobre todo lo que tenía la opositora de tener un Renault doce que era el coche quedaba más el pego pero sería raya blanca

Voz 0874 17:08 era un Ford Torino realmente pues si faltaban personajes aparece la tripulación al completo de Vacaciones en el mar con su capitán estuve in no si esto solo

Voz 4 17:17 de la secta de los adoradores de palabras que es otro grupo de filólogos Mossos d'Esquadra porque como les gusta investigar pues investigan en el ex y cuando hay esos tuvieron la la circunstancia de que ese convierten pues claro es decir cómo eran las mismas personas en la misma condición que la tripulación de de Vacaciones en el mar el azar es muy cómodo el azar no actúa gratuitamente actúa aprovechando lo que hay intención actúa sobre Ci convirtiendo te lo que puede dar tu de no no no no y esta gente daba para eso y lustro convierten eso

Voz 1648 17:52 oye y hablando de personajes Javier estas ya sobre explotando a tu pobre madre e ha salido ya aquí en este caso además de dar un papel muy particular

Voz 0874 18:02 tiene telepatía telepatía

Voz 1648 18:04 con los muertos claro y además con mucha naturalidad

Voz 0874 18:07 mucha tranquilidad sí porque las madres son mágicas entonces a medida que se van haciendo mayores trató te va dando cuenta de los poderes que tiene la magia que tienen que lo saben todo

Voz 4 18:17 saben todos saben te están conectadas con el

Voz 0874 18:20 como ya digo también creo pero cuando tu madre leyó tu libro Paseos con mi madre supongo que estaría encantada pero cuando ha leído esto qué te ha dicho dice que sólo ha leído dos veces para ver de qué trataba pero que yo estoy diciendo hoy hay mucho hay mucho de la Barcelona actual en esta novela hay alguna metáfora que me hayamos cogido no la ves cogido todas las metas

Voz 9 18:41 la la Barcelona actual hombre resume es verdad que que resulta inevitable que Si

Voz 4 18:48 tratas con mundos paralelos pues pues cualquier persona pueda pensar que también quiere saludar a realidades políticas paralelas facer club pero a mí eso me daba lo mismo sabía que era un peligro o en peligro una posibilidad un peligro que alguien quisiera interpretarlo así pero a mí me apetece escribir sobre mundos paralelos dentro de la de la imaginación de la fantasía de la ciencia ficción es una de las vertientes que más me gusta eso el pocos apocalipsis si hubiera hecho un también han preguntado estás hablando de lo que nos ha pasado en realidad como tratas con material simbólico es muy fácil que

Voz 0874 19:23 claro que cada uno saque yo fíjate que no he tenido no

Voz 1648 19:26 en un momento de lo digo de verdad es la sensación de estar leyendo una novela en clave política no no le he tenido lo que sí he tenido la sensación era de toda esa parte melancólica que decía yo al principio como si fuera una radiografía del o un retrato sobre el fin de toda una cultura popular

Voz 7 19:42 es el fin de Un mundo

Voz 9 19:44 la de un mundo al que yo llegue el último

Voz 4 19:48 y ahora no sólo es que lo haya visto irse es que nosotros nuestra generación un grupito de otra generación vamos a ser los últimos que se acuerden sin haberlo vivido esos es una circunstancia histórica en la realidad histórica pero el romanticismo es totalmente intencionado Éste es el que te acabo de comentar es el que me ha salido porque yo estoy en eso pero el intencionado viene de otro lado viene de remontar antes lo yo lo he citado muy a propósito porque de Chandler para esta novela he tomado su estructura él siempre decidió libros de caballería él heredera de Los Angeles pero se formó en en Inglaterra y fue al colegio de pequeño Ingla día yo estudiaban al ciclo artúrica si te fijas hasta los título de las novelas de Philip Marlowe la Dama del Lago La Ventana alta todos son títulos artúrica los O'Shea coges el principio de El sueño eterno es el a la es la escena del Rey Pescador hay un hombre en un invernadero en una silla de ruedas hay hay que rescatar una dama ya es pues el ritual ido en en dentro del bosque Él siempre estaba escribiendo cabe artúrica y eso se lo se lo ha tomado más que mera que Pajín sí pero el romanticismo también he plagiado a Chandler porque de Chandler lo que más me gustaba era esa vertiente secreta críptica de poeta que que va metiendo en todo en todo Philip Marlowe está en las caídas en picado que hace al final de cada capítulo te mete unas caídas en picado ahí cómo cae la frase como se cierra todo a la melancolía hay una mirada triste bien detrás de cada al cuando cierra cada capítulo IESA me me encantaba porque es el efecto más líricos en un político que yo quería aprender a hacer hizo lo copiado a ver si me salía

Voz 0874 21:28 oye mira que me lo tuyo de música que menciones al Rey Arturo Guzmán esa obsesión tuya pues el rock andaluz no la conocía bueno lo sinfónico andaluz bueno esto

Voz 4 21:38 la delegación se la se la aplica un personaje iba yo en realidad de los grupos que que cita este personaje lo que pone pues a mí me como Triana así que me gustaban pero a partir de ahí postiza Alejandro no ya de lo que me gusta pero si hay un personaje que el fan del rock andaluz cuando le puedo cortar las árabe tenemos que

Voz 0874 21:57 pues al que se compre discos de Triana de Rumba tres por favor varios vecinos pues eso es lo que decía tu madre que nadie se ha enterado de qué va esta novela de las dos veces pero es un delirio divertidísimo y es sobre todo aunque no lo parezca en una primera lectura una novela romántica sobre la amistad y desde luego una cosa así puede garantizar y es que alguien todo el mundo se va a identificar con alguien todo el mundo se va a sentir bien leyéndola Javier pues muchas gracias por muchas gracias a ti por todo como invitado esta vez y como entrevistado lo cual no significa que queda eximido de Tour labores como colaborador

Voz 4 22:30 va venido un ratito antes para cumplir tan

Voz 0874 22:33 ahí está Javier Pérez Andújar un abrazo fuerte como siempre igualmente veremos pronto hasta luego

Voz 1648 22:54 esto es compases de Triana para que no digas Javier

Voz 0874 22:56 alguna recomendación nos vamos a ponernos vamos a Méjico

Voz 1648 22:59 frontera de Don Winslow que es la tercera novela que cierra ya la trilogía cártel aquí tenemos de nuevo al protagonista que leer que ahora ya es uno de los jefes de la de ahí que debe luchar contra el capo del del cártel de Sinaloa el motivo pues bueno que hay otra nueva gran epidemia de heroína que arrasa los Estados Unidos donde además también persiste una lucha entre los carteles de Sinaloa entre los viejos traficantes que quieren volver a recuperar el poder que ahora tienen los jóvenes imagínate es una combinación de dinero de fronteras de muros de drogas en manos de lo que hace que ésta sea una novela absolutamente letal muy muy adrenalina este magnífico cierre sí sí señor

Voz 0874 23:39 por cierto recuerdo también la novela de la que hablábamos

Voz 18 23:41 buena gente dice que el mundo nunca lo mezclamos lo suficiente la noche fenomenal de Javier Pérez Andújar la frontera publicada pues Harper Collins de Don Wilson gracias Óscar un abrazo otro partido

