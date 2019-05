Adolescentes en la piel de un refugiado

Voz 1 00:00 Buñuel

Voz 2 00:03 tú muy

Voz 3 00:19 uno eh no

Voz 4 01:08 se

Voz 0300 01:23 Rovira buenos días buenos días Javier estás en Figueres Figueres Estoy despelote gotas por cierta yo voto en mi pueblo en Figueres de nórdico

Voz 0874 01:32 pequeñitos cuando acertó registro es hacerse Arte en Madrid esto no no quieres asumirlo no quieres cosas que entonces Tobruk es muy complicado ya a estar al día con la burocracia desde Lavapiés

Voz 0300 01:46 ahora no

Voz 0874 01:49 oye muy cerca de donde estás ahora por cierto en en Girona hay un instituto donde han hecho un proyecto muy interesante con los alumnos de primero y segundo de ESO del instituto público Vall de llamen a

Voz 0300 01:58 si tú sabes que esta es una zona de frontera no es la principal ruta del exilio de los republicanos españoles después de la Guerra Civil pues los alumnos de este instituto mucho cada dos por lo que ocurre con los refugiados sirios han hecho un paralelismo entre nuestras reglas suya queridos sentir ellos mismos que significa tener que abandonar la casa al país y vivir como refugiados sentirlo en la piel de niños de sus mismas

Voz 0874 02:22 se hizo además por lo que se con una beca de la Unión Europea que en colaboración con un instituto de Viena donde han acogido a muchos de estos niños refugiados de Siria de hecho

Voz 0300 02:31 el proyecto consistía en hacer un documental con entrevistas algunas personas mayores que vivieron el exilio en España familiares de los propios alumnos vecinos y luego el grupo del Instituto viajó a Viena para conocer algunos refugiados sirios en directo

Voz 0874 02:44 bueno el documental creo que ya está terminado se llama Skating Word y en él se ve a los alumnos de Girona cruzando a pie la frontera francesa recorriendo el mismo camino que en su momento emprendieron de centenares de miles de republicanos que escapaban durante la Guerra Civil

Voz 0300 02:58 exacto visitaron también al Museo del exilio que hay en la yunquera el memorial de Rivas altas que es un campo donde también están judíos están republicanos etcétera la maternidad del a las playas de Yeles donde hubo los derribos campos de concentración en los que murieron miles de republicanos en la playa camino a través de la frontera lo hicieron ellos mismos y fue un trayecto especialmente motivo porque los niños cargaban una maleta como habían hecho sus sus abuelos no en la maleta cada una de ellas había puesto el objeto que se llevaría Si tuviera que huir

Voz 0874 03:31 de salir hacia el exitoso sabes que no no nos cuentes qué es lo que se llevaron vamos a ver si lo escuchamos en en esta conversación que tuvisteis con los alumnos Valentina Rojo y tuvo acceso

Voz 6 03:41 hemos entrevistado

Voz 0300 03:51 la gente de aquí el tema mayor no abuelos o bisabuelos lo habéis entrevistado a los bueno habéis escuchado las historias de los sirios que llegaron habían es lo habéis hecho

Voz 7 04:03 bueno ahí historias muy chocantes porque es como algo que tú piensas que nunca te va a pasar a ti pero si miramos atrás aquí ha pasado hace ochenta años IS en este ERE que ha marcado mucho a la gente que no es lo contaba que aún aún tenían una marca de su infancia

Voz 0300 04:21 entrevista familiar

Voz 8 04:23 a mi abuela que me contó la historia de su padre pasada la guerra los militares lo fueron a buscar encarcelaron y un día por la noche lo quisieron llevar a las salas donde los fuese lavan in militar que ayer le tocó fusilar le a Enel su hijo era compañero de El hijo de mi bisabuelo como se conocían pues le dejó marchar hice pudo salvar todo lo decías esta historia de antes no la supe cuando entrevisté mi abuela te imaginabas que en tu familia podía haber pasado así para nada

Voz 6 05:03 nadie nadie

Voz 0098 05:05 o sea si no les preguntas no te lo explican y pues hay cosas que tú no te imaginas sí que han pasado y que cuando te enteras es como va no no sabía y que impacta mucho es muy triste

Voz 0300 05:18 porque yo piensas

Voz 0098 05:20 es como recordar algo que te hizo mucho daño y es como tu cerebro no quiere volver a recordar este no se ese sentimiento que no es agradable no sé

Voz 8 05:33 habla por porque aún hay dolor en esos momentos

Voz 0300 05:38 en el trabajo habéis reproducido lo que ocurrió en una situación así de huida de hecho el trayecto caminando cruzar la frontera de Francia no que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos después de la Guerra Civil española podéis explicar un poco por ejemplo cuando hicisteis la caminata que ocurrió en el año treinta y nueve aquí en la frontera

Voz 9 05:58 la idea era sentir lo que nuestros familiares sintieron cuando se tuvieron que ir en la Guerra Civil ir haciendo camino ya con nuestras maletas las más viejas que eran más pesadas así también transportar algo que nos parecía simbólico para nosotros hay Alcina al llegar a la frontera pasarla al ver que no era fácil y finalmente o cuando llega hemos fuimos a la plancha traer ya les hice allí abrimos nuestras maletas explicamos el objeto que llevamos dentro la maleta

Voz 8 06:41 yo llevaba un muy

Voz 9 06:43 es Koke m habían regalado cuando era muy pequeña y que para mí me recordaba a la familia hay mis amigos y mi infancia que me gustaba

Voz 0300 06:54 que te lleva un muñeco no te a un paquete de galletas

Voz 8 06:58 por qué

Voz 9 07:00 pues un muñeco que me recuerda mi familia me hace sentir como en casa pues cuando eres pequeño te hace

Voz 10 07:08 compañía tú que vamos yo una un álbum que me hicieron cuando marche de alcoholes

Voz 7 07:15 al Instituto para que recordase todos mis amigos y mi familia

Voz 0098 07:20 a un chico que se llevó un cromo que le se le había dado su abuelo cuando cuando le habían operado de apendicitis

Voz 0300 07:28 nadie de dinero no hay dinero no como yo soy de que ibais a comer

Voz 8 07:34 bueno yo hablamos con un abuelo

Voz 10 07:37 que para ir a comerse el campo ir a iba al pueblo más cercano iba llamando a las cosas a ver si alguien le daba algo después volvió al campo

Voz 0300 07:50 comer llamando las se en el sur de Francia

Voz 0098 07:54 es como antes es que creo que llevase el exilio lo que menos pienso es es con coger dinero porque es como tienes que primero salvar tu vida

Voz 8 08:05 ciudadano

Voz 1628 08:07 no porque los y las sí ahí yo soy músico y me gusta mucho la música y creo que es importante tener encima hago para distraerse iba yo

Voz 11 08:21 me llevé la dedica

Voz 1628 08:23 lo que una canción evocando su seis hecha por Pau Casals que simbolizaba todos los refugiados ir el camino que tenían que hacer al exilio para

Voz 8 08:36 estar a salvo

Voz 12 08:43 ah

Voz 14 08:53 sí

Voz 15 09:14 no

Voz 0300 09:16 que bueno escuchar a estos chavales

Voz 0874 09:18 ha unido oímos decir que cuesta implicar a los jóvenes en en Humanidades en causas sociales pero esto demuestra la cosa es que trabajando de otra manera con ideas que pueden no parecer brillantes al principio pero son maravillosas se pueden conseguir grandes cosas eh

Voz 0300 09:33 sí sobre todo si consigue es despertar la motivación motivaciones fíjate que aquí a hablando de la vida de los familiares de contacto con la agenda han aprendido Historia Inglés porque tuvieron que irá bien hay hablar en inglés con los alumnos de allí técnicas de grabación de video porque luego la película dieron esta filosofía porgue han reflexionado sobre conceptos como la libertad la diversidad la violencia Alamo

Voz 0874 09:55 y el que decían de la libertad

Voz 0300 09:58 es la analizaban desde su punto de vista para ellos la libertad libertatem unos decían poder jugar a lo que tú quieras no tener una vida normal o simplemente ser tú mismo

Voz 0874 10:06 no está bien él es de este proyecto están Xavier Cortina y lo García que son dos profesores de inglés de educación física música francés también sí

Voz 0300 10:15 con ellos también estuvimos hablando mientras los chavales salieron un momento al patio

Voz 6 10:22 quince minutos cada todo empezó que hace cuatro años

Voz 1393 10:33 que iniciamos un un erasmus plus nunca uno no que es un intercambio de de de conocimiento entre comillas entre profesores no hay con el Instituto de de Viena fuimos tres profesores en Viena lo que pasa es que cuando estábamos allí en el en el albergue donde estábamos a aquellos días un día pues por la noche buena empezamos a ver familias enteras que llegaban en en el albergue no no no le dábamos importancia pero momento que nos fijamos Si no iban con maletas iban con bolsas de basura llenas de de de cosas no en ese momento Craig a son son refugiados no la verdad es que que chocó no nos chocó ver cómo gente como nosotros de la misma edad con niños de la misma a que nuestros hijos pues estaba en esas condiciones bueno total que decidimos de hacer un Erasmus K2 que es un intercambio ya con con alumnos deslumbrante

Voz 0300 11:29 aprende mucho ahora hablando con nuestros alumnos no es esta idea de El silencio no sea el final es curioso habéis abierto una puerta pero todo el mundo habla de silencio se aquí es una zona de frontera por aquí pasó todo lo Exilio Español sí en cambio las casas había silencia bien aquí hicimos una actividad que creo que han explicado ellos que era una de las actividades en cada familia hay una historia y cuando los explicaba que

Voz 1393 11:57 tenían que hablar con con los abuelos si tenían bisabuelos pues mejor aún no ha qué qué hubiera pasado en primera persona en la en primera persona de la familia no muchos decían y si en mi familia no hay ninguna historia bueno pues lo lo fuertes que esta actividad ya la hemos hecho dos años con dos cursos diferentes es que todos los chavales llevan Historia no historias que cuando las explican todos escuchan incluso les impacta mucho que esto haya pasado en en su familia no muy lejos es decir a sus a sus bisabuelos no de esta fue una de las primeras actividades para que pudieran llegar empatizar no de decir y lo que está viviendo esta gente lo lo lo vivió mi familia no en en primera persona

Voz 16 12:42 una de las claves del proyecto es que yo se dan cuenta de que la Historia sino se recuerdas repite esto aparece en el documental lo han dicho todos lo tienen muy claro

Voz 0300 12:53 quiero decir una cosa que está Gemma aquí que que era un placer cuando fuimos a hacer las entrevistas poder ver cómo trabajaban de manera autónoma tenemos encima aquí que era era excepto este Beacon el papel que tenía el cuestionario

Voz 0025 13:12 era muy estrechas entrevistadora que hicimos siete bloques sobre la vida empezando para tranquilizar unas preguntas casuales como cuál es tu nombre cuántos años tiene y luego poco a poco a cuál era la infancia como fue tu camino el exilio han como fue pasar por los campos de refugiados

Voz 0300 13:36 ahora qué tal y emociones era muy bueno lo del vídeo es muy bonito no que explica

Voz 0025 13:42 sí bueno además cuando tenía un concienzuda supone insisto bonita casi no teníamos que hacer ninguna pregunta porque lo decían todo como que te respondía en todas las preguntas sólo habías preguntado qué tal el primer día que cayó una bomba

Voz 17 14:05 eh

Voz 18 14:36 ya

Voz 0874 14:47 después de entrevistar a las personas mayores que vivieron la guerra en España nos decías que algunos alumnos se fueron un instituto de Viena a conocer las historias paralelas pero varias generaciones después Historia de refugiados sirios

Voz 0300 15:00 también los de Viena les devolvieron la visita no juntos descubrieron que los que les habían explicado sus abuelos y bisabuelos también en Viena las viejas guerras era lo que les contaban habrá chicas y chicos de la misma edad jóvenes que tenían una vida muy parecida a la suya antes de la guerra pero cundía todo saltó por los aires

Voz 0874 15:17 tiene que marcharse con una maleta es una historia que se repite cambiando escenarios

Voz 0300 15:21 pero siguen las guerras excepto es una la repetición hablan todo el rato las repeticiones algo que les impresionó mucho a lo largo de todo el trabajo del documental no ver comerse cometen los mismos errores descubrir el horror la crueldad de la guerra Iber que no es lo mismo verlo escucharlo que mirarlo por la tele leerlo en un en un libro no

Voz 0874 15:41 los mirar a la cara de esos nuevos amigos sirios no los que pueden conocer directamente ya lo verá al patio creo que estuvisteis hablando de cómo les había afectado porque esto no es uno de esos ejercicios unos deberes que se te olvida no supongo que se replantean poco Sepes vides ese futuro

Voz 0300 15:57 exacto se plantean la vista que van a hacer y si quieres los escuchamos

Voz 6 16:03 de la infancia

Voz 0300 16:05 ya

Voz 0874 16:06 dónde estabais en el patio como en Francia

Voz 0025 16:09 el si bien fui a la X sangró Dori

Voz 0300 16:15 mí esto se voces de mayores familias

Voz 19 16:22 no no quiero ya la que tengo me basto en algún sitio donde puede trabajar de lo que me gusto me cree mi trabajo yo nunca es que no obstante son muy aburridas y me pongo a pensar

Voz 0300 16:41 y vosotros como ves la vida de futuro las familias de tal diferente que ahora está cambiando muchas cosas

Voz 6 16:49 lo encuentro muy bien porque yo lo veo

Voz 20 16:52 lo he visto muy cercano porque yo tengo dos madres y no tengo padre ir a ver es más fácil explicar que tengo dos madres y que no tengo padre y la gente es la toma mucho más bien que cuando era pequeña que todo el mundo que piensa que yo he estado mintiendo y les decía nada

Voz 8 17:11 procese están entiende están entiende no tengo dos madre siempre ha tenido me lo están muestra que me puedan ver como los otros niños no me aparten así por tener todos Madrazo ser diferente en este sentido vosotros cuando veríais eh

Voz 21 17:34 desde hacer este proyecto que veía la tele pues como venían

Voz 8 17:38 patera ser refugiados social hablaba porque se habló mucho que pensaba AIS os cambió la manera de ver a a estas personas después de hacer esto

Voz 10 17:49 en que esos niños han tenido un pasado un poco oscuro porque han tenido que dejaron sus objetos más queridos como su caso sus amigos para encontrar un futuro mejor ir aquí en Europa no no lo Banon poder encontrarse el Gobierno no dejó entrar a gente

Voz 21 18:08 in creéis que estos niños son

Voz 0300 18:12 muy diferentes a vosotros

Voz 8 18:14 no iban a la escuela tenían amigos tenían familia

Voz 9 18:20 más o menos como la nuestra una chica explicaba que hacía una travesía por el mar que mucha gente se ahogaba Ike que solo y la fue que tuvo que dejar a sus padres y a su madre Alí hizo cuando tuviesen más dinero que intentarían cruzar también por al mar pero es eso que tú pagas un montón de dinero por una barca que ilegal a mitad de gasolina que necesitas con muchas personas condiciones mínimas pues que para no pagar hay niños que se ponen dentro de maletas o así

Voz 6 19:04 no no nunca

Voz 1628 19:07 no es que sean pasadas guerras ya han pasado cosas muy graves porque se repite si haces se conocen a las consecuencias

Voz 22 19:16 y después de haber hecho este trabajo a vosotros os ha despertado alguna bocazas

Voz 6 19:22 León no voy prolongado el periodista no pero

Voz 23 19:27 se alguien habituado pues me gustaría dedicarme algo relacional

Voz 22 19:32 ahora con esto ha cambiado vuestra manera de ver nuestro futuro caldeada indica el Senado pero

Voz 0098 19:38 a intentar contribuir más es ayudará a la gente que en que no quede la ayuda suficiente pues sí

Voz 0300 19:46 bueno yo estuve haciendo

Voz 24 19:49 limpieza y me salieron juguetes que no usaba ni que usaría nunca más pues pensé a quién podía dárselo ir haciéndose proyecto pues decidí que los daría para los niños que los necesitan

Voz 0300 20:06 profesiones aquí cuantos Scary ser economistas del banco no vamos bien ahora habrá un poco más de paz no puedes tocar perfecto

Voz 6 20:26 ni siquiera aquí que no vengan

Voz 0874 21:25 pues este país tiene futuro no sé si musical la vida malas condiciones hay que reconocerlo pero que que que buenas historias que bonito y que que manera de marcar la conciencia de los más pequeños

Voz 0300 21:41 a mí me me parece ellos realmente es emocionar mucho haciendo este trabajo no notaban que bueno

Voz 0874 21:47 debido a ello pues hasta dentro de un par de semanas en Figueres vemos todo

Voz 4 22:16 eh

Voz 26 22:35 el le eh

Voz 0300 23:56 a vivir que son dos días Javier del Pino