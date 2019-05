Volando en globo

Voz 1 00:00 está bien solamente explique lo que ha pasado caballeros de que querían este entretenido al gusto de complacer con la nueva invención de Ferguson que es lo ya sí señor verán ustedes circula por las tuberías este esta cámara calefactor elevando el calor el CAS expande arriba bajamos el calor el caeremos con una pelota deshinchándose como mío avanzaban señores consideren se tan seguros como en tierra firme por primera vez un globo puede subir o bajar sin perder KAS muy ingenioso o no hay duda pero era necesario comprobarlo con trucos estar expuesto

Voz 0874 00:41 pero la escena de la particular versión que de cinco semanas en globo dirigió en el sesenta y dos Irwin Allen yo no sé si en nuestro antropólogo inocente les gusta mucho está edulcorada versión de ese clásico de Julio Verne Jacinto Antón cómo estás buenos días

Voz 0840 00:53 buenos días pues mira pues sí que sí que sí que me gusta entre otras cosas pues salía Peter Lorre que hacia hacia un tratante de esclavos Al Ahmed que lo lo recuperaban de repente lo subía allí al al al globo era era muy curioso porque es la barquilla era en forma de unicornio bastante bastante extra extravagante pero gota también salía uno de los personajes lo reconvertido en una especie de de de diplomático inglés que iba vestido como el capitán tan directamente vamos a la entidad y había parece muy muy muy mal se va Chester elevaban duquesa bueno era una una una versión bastante libre del divertida

Voz 0874 01:27 que mencionar al capitán tan igual deberíamos pedir un asterisco y una nota a pie de página para todos los que tengan menos de no sé de nadie

Voz 0840 01:33 es que el capitán cuarenta años hubiesen sido voy a decir pues oye

Voz 0874 01:37 El guerrero del antifaz oye tú tú tú tienes Vértigo no por por lo que recuerdo

Voz 0840 01:41 sí sí sí yo tengo que igualar lo justo lo justo de todas formas me me ha acostumbrado bastante a volar es lo que tiene que cuando insiste en algo pues al final incluso casi te acaba gustando por ejemplo en avión ya los ataques de pánico que tenía antes que mantiene aquí en al pasajero de al lado que era una cosa bastante bastante escabrosa pues esto ya ha pasado bastante sí

Voz 0874 02:01 un día firmase un una especie de contrato que decía lo siguiente acepto que mi participación en el vuelo contiene riesgos inherentes de enfermedad muerte o pérdida o daño de propiedades personales que pueden producirse por diferentes causas incluyendo sin limitación terreno árboles flora fauna y animales salvajes fuerzas de la naturaleza o actos de

Voz 2 02:20 Dios sí sí es firme

Voz 0840 02:23 fue la semana pasada no te crees que esto es decir de hace mucho tiempo pues la semana pasada que estuve en en Kenia Ivo en globo porque era obligatorio formaba parte del del del programa de actos en el que tendría que tanto discrepa imitación subieron como una cosa que yo en la vida pensaba que lo iba a hacer de hecho no bastantes oportunidades yo siempre he pensado que claro esa sensación de que estás ahí arriba no puedes bajar cuando quieres pues además que estas en abierto no en esa en esa cesta ahí colgado del del del de tal me producía bastante bastante ansiedad no no firme el papel con manos temblorosas tengo aquí la la copia del del están en inglés incluso hay un momento en que dice si usted no entiende el inglés por favor dedica sólo al piloto inmediatamente enough firme esto pero claro hay ahí estas cláusulas como esa que dice es cualquier daño que provocan animales salvajes las caídas son las tormentas y tal

Voz 0874 03:14 los actos de Dios ADS Got foses Nacho Cano máximo cosa sabes que eso sí usando en los seguros en Estados Unidos

Voz 0840 03:21 cada vez que lo primero que me ha parecido como metafísico de que es igual pase lo que pase debe ser un acto de Dios por lo tanto no no les puedes reclamar de nada

Voz 0874 03:30 hace referencia como a un terremoto no le culpen a la empresa un terremoto no el caso es que tú cuentas en la crónica que cuando se encaminaba hacia el Globo de madrugada tenía sensación de fusilamiento no

Voz 0840 03:40 bueno tengo que decir que yo y todos los que íbamos porque la gente en general no no suele volar en globo entonces cuando vas a hacer una alguna cosa de tipo científico como esta que este programa que teníamos y tal pues bueno que depende te digan bueno mañana por la mañana salimos en globo claro una especie de silencio absoluto youtuber mirábamos nosotros como diciendo bueno sin nadie se queja pues ya hay un poco esa sensación es es muy humano que tú miras al otro y piensas si ese no dice nada pues yo tampoco dice nada si no vaya a ser el primero yo en quejarme y al final pues si cogimos los Land Rovers fuimos hacia el campo de despegue de era de noche todavía en las cuatro de la madrugada en noche cerrada por el por el Masai Mara por la sabana ibamos la sensación era que íbamos un fusilamiento al amanecer pero todo el mundo callado o gente incluso para sí mismo por lo tanto claro

Voz 0874 04:28 todo para que hubiera tormenta porque era una te digo

Voz 0840 04:30 el mal tiempo porque digamos lo primero que nos dicen los expertos los los los pilotos que nos tienen que sacar a volar con los Globos Misilo huy esto está muy mal hoy no es muy Besas Madres Santa muy buenas

Voz 0874 04:43 quizás que puede ser aterrizar encima de un león por ejemplo

Voz 0840 04:46 claro te por encima del del de toda la reserva del parque rebaños de búfalos hipopótamos hay de todo bueno pues al final salimos nadie se rajó tengo que decirlo todo el mundo se subió a los a los Globos

Voz 0874 05:00 además te explicaron la una serie de posiciones que tienes que adoptar en caso de aterrizaje de emergencia tal bastante bastante fuerte posición fetal posición fetal y luego además también ves que los los pilotos

Voz 0840 05:10 dos son pilotos de verdad

Voz 0874 05:13 capitanes de aeronave aquello está considerado una cosa que es una cesta juegas luego luego hablamos de esto porque me parece que el título no tan fácil eh el de pilotos de lo hablamos con tu invitado esto es maneras tu cuenta es que una vez que el el que la cesta sube sensación cambia entonces la experiencia contemplativa porque no hay nada que puedas hacer más que mirar al fin y al cabo pero que te entra como una especie tranquilidad no vistas

Voz 0840 05:33 a mí me llevando por eso me sorprende mucho porque hasta el momento que soltaron las cuerdas esa metido dentro de la cesta empaquetado allí dentro pensando bueno que sea lo que Dios quiera ir bueno en todo caso pues por muy mal que vaya pasarán unas horas aguantaremos como como como si fuera la clava no y de repente sube y en ese momento que sube te invade como una especie de sensación de felicidad y piensas es que no es que lo vaya a soportar es que podía ser feliz aquí realmente el empuje de la aire suave por encima de los árboles la sensación del amanecer en África los pájaros que cantan los rebaños por por abajo el movimiento este suave que al mismo tiempo vas como en como en una en una especie de balcón asomado a al al mundo y a la vida realmente fue una experiencia maravillosa yo va a recomendar los después de tantos años de mi vida diciendo que no me subiría

Voz 0874 06:23 pero cómo cómo evitas aterrizar cerca de un cocodrilo por ejemplo el problema con el alcohol

Voz 0840 06:27 los nuevos es que mucha dirección no tienes

Voz 0874 06:30 en el globo te arrastra al aire por lo tanto allí cuando salen los pilotos saben que el aire te va a llevar

Voz 0840 06:35 en esa dirección durante un determinado tiempo todo lo que puedo hacer es subir y bajar a través de abrir a cerrar el fogón este que llevan estas Agoncillo que llevan entonces hay una un bluf de de de fuego el ella caliente el globo sube cuando la has enfriarse robo baja pero tienen controlar alucinante porque pasamos por encima del río Mara está lleno de hipopótamos prácticamente con la cesta les tocamos en la nuca bueno pensaba este hombre Nos como como bajemos y nos quedemos aquí nos quedemos sin aire aquí en medio de la del del río había cocodrilos toda la fauna africana esperándonos no no no luego remontamos por encima de la orilla del río por encima de los árboles y otras veces se esa especie de suspiro en el aire en en en los oídos y yo lo comparo con la sensación esto como cuando haces una estética esa forma de mover la cámara que es como muy suave pues es la misma sensación tienen es de que de que estás realmente volando sin ninguno de los riesgos que que que tiene

Voz 0874 07:35 el volar no quizá no debería luego debería haber escuchado esto recuperamos a Julio Verne antes de volar en globo es la adaptación ascienden detrás de sus novelas en este caso La isla misteriosa

Voz 3 07:45 por el océano qué pasa hay una fuga trataré de arreglando jueves reparado no es muy grande estamos bajando marcó una idea brillante El capitán sometemos lastre analizaremos la carga no funciona así que estamos cayendo capitán si estamos en el agua que estemos

Voz 0874 08:10 debería encantado gritar soltó la estrella haber tirado alguien por la abordan si alguien pero lo que sumó que eso también vale decir como más corta

Voz 0840 08:17 no lo lo tira en en en globo es Joe uno uno de los que el criado el que decide el tirarse aprobó va bajando el dice lanzarse para para salvar a sus a sus amigos La isla misteriosa esa esa a mí moralmente es la la la historia de lo que más me gusta de de Julio Verne porque es que son grupo de de presos de un campo de concentración de concederá durante la Guerra de Secesión americana que se escapan en el globo iba a la isla en la que iban a parar empiezan a pasar cosas muy extrañas resulta que está ahí está el el submarino de del capitán capitán Nemo está ahí escondido en después de es una especie de secuela de veinte mil leguas de viaje submarino internas al final de de eso está el Capitán Nemo allí les van pasando muchas cosas y la película era muy buena porque contaba con efectos especiales de Harry Harris Hawks salía una especie de pollo gigante que les atacaba y eso se vendían con lanzas pasaban toda una serie de cosas y en realidad esa esa novela de esa misteriosa Junta cosas veinte mil leguas de viaje submarino también de los Robinson aventuras de de julio que ni las resuelve allí en esa en esa novela una novela muy bonito de ahí la la escapada el globo de la prisión que es que se fenomenal pero

Voz 0874 09:37 es un apasionado de los Globos Julio Verne tres cinco cinco semanas en luego en mil ochocientos sesenta y dos casi ciento veinte años después tres amigos catalanes Josep Maria Lladó Joan Comellas Jaume Llansana intentaron emular a Ferguson y a sus compañeros

Voz 4 09:51 al punto surtir de coalición

Voz 0874 09:53 Juan Manuel Bandera

Voz 0866 09:55 desde emotiva el punto de salida de las expediciones como en la novela La isla de Zanzíbar el primer vuelo es el más delicado es necesario saltar de la isla al continente sin mojarse hoy es el día indicado para intentarlo la dirección del viento es buena y no nos lo pensamos dos veces espera vamos a este momento con tanta ilusión que casi olvidamos que si vamos Mar adentro la expedición ceba al agua

Voz 0874 10:19 a cinco semanas en globo fueron cinco semanas Jauma lo vuestro once once efectivamente once meses pues este es un poquito eh Jaume Llansana que es uno de esos amigos que estoy con nosotros es amigo también de Jacinto de hecho yo lo que no se llama más cómodo las convencida Jacinto para que montar en globo contigo antes de montar con alguien desconocido

Voz 5 10:38 pone así lo comenté pero bueno siempre deja siempre sabes

Voz 0874 10:41 que caerán bueno esa frase pronunciada por te tiene mucho riesgo estuvo muy animoso y si eso ocurre eso

Voz 5 10:50 no porque cuando cuando cuando rescatamos primero hablamos rescatar a un sitio no buscamos y encontramos un campesino para yo oiga donde ha caído el globo para nosotros caer aterriza

Voz 0874 11:02 esa aterrizar no ahí ustedes qué hacen ustedes pero aquí

Voz 5 11:04 no nosotros rescatamos rescatar que ir a buscar el hombre o escucha donde han caído y rescatar sí

Voz 0840 11:12 sí claro que lo de caer también hay que decir que no tiene el aspecto imponente que tenía Michael me vale que es el hombre de Alaska el piloto ahora es que hay que me llevó a mí en el hace dos semanas iba vestida

Voz 0874 11:26 el piloto por cierto el tuyo eh sí verdad

Voz 0840 11:29 hay carne vale tiene pendientes como el Carnaval de Las Águilas una cosa así no pero a Calabria vestido como Indiana Jones íbamos

Voz 0874 11:34 Jaume cambio que va de sport que sencillez y a los oye que los globos los apliquemos sí sí

Voz 5 11:44 igualada sí sí sí sí

Voz 0874 11:46 lo poco coges una tela que se va a romper nunca

Voz 5 11:49 bueno si estos tiempo ya no llevamos tiempo no pero bueno en fin al principio pues es es bastante técnico todo no con los elementos así con la cesta pues lo que de tipo mimbre que Concilio que llama quemado

Voz 6 12:04 por dónde van los foco de haciendo estoy muy puesto

Voz 5 12:08 qué valor donde donde habría más más tecnología digamos no porque cada vez hay que buscar más kilocalorías por por segundo y menos ruido no de lo demás es muy clásico pues Donatella pues que llamamos RIP estoque que se resistente a ahorrar arrascarse no es un nailon bailar normal

Voz 0840 12:25 estaban hechos de Kuta percha antes no sí bueno

Voz 5 12:28 antes a saber si será una goma era si tafetán

Voz 0874 12:34 llevaban tafetán y que has dicho perdona cestita de mimbre eso tampoco tranquiliza mucho para alguien que quiere montar

Voz 5 12:40 no no pues pues bueno mimbre no es mimbre exacto señor

Voz 0874 12:44 pero eso era antes

Voz 5 12:47 hemos Manila Junco filipino no porque es mucho más largo y el diámetro igual no pero sí si no no cuidado continuó siendo el materia o mejor porque tiene que ser ligero resistente y flexible y entonces los materiales modernos los puedes encontrar de

Voz 0874 13:01 resistentes pero no tienen flexibilidad es difícil no caer porque no hay no hay nunca una historia tres desfondado no no porque busca Boney allá

Voz 5 13:11 cables que bajan de lo clavó pasan por debajo de la

Voz 0874 13:13 ah vale poco la sí sí

Voz 0840 13:17 el aspecto de la cesta de como una cesta de campo realmente es el champaña sabe sabe bastante precario lo que pasa es que esa esa es parte de la gracia el hecho de volar en algo que en principio no se ve muy tecnológico

Voz 5 13:30 no pero tiene mucha tecnología es mucha tecnología

Voz 0874 13:33 yo tengo voy a digna

Voz 5 13:37 esto no es va a ser la palabra aerostático porque es eso lo que define a la gran diferencia con la aerodinámica la aerostáticos todo lo que volvamos todos aerodinámica todos contra el viento hay que pegar contra viento porque sino no tienen hay sustentación de la estación estas dentro viento y este es este placer de proporciona porque está siempre acostumbrado en la aerodinámica aviones helicópteros siempre ahí contra orienta porque si no corta el aire no tienes la sustentación en cambio en la estación vas dentro viento por eso esta sensación de que tuviste que cuando has globo que tuviese sentido y además es físicamente te acompañó porque porque el Globo mientras está en el suelo claro hace un poquitín de brisa quiere marcharse está eh globo incluso ha pedido que yo estoy entonces es el momento que deja un momento que no tocan el suelo es cuando ya está en su elemento entonces está dentro y eso te proporciona la impresión fue a digamos psíquica no pero física también sin darte cuenta viste que en el momento de despegar a un centímetro como está en el aire en el viento dentro viento ya no tiene la tierra está frenando al revés

Voz 0874 14:45 por eso al revés no por eso hay que no es un aterrizaje

Voz 5 14:47 emergencias sino que tú dices bueno yo voy dentro de un momento que toca acabó entonces

Voz 0840 14:55 el aterrizaje que hicimos obviando el hecho de que fuimos aterrizar al lado de uno dos leones que estaban allí equivocaron asombrado ese bastantes nombrados pero yo pensé que iba a llegar el porque las fauces de León pero no llegaron allí aterrizamos yo no me di cuenta de fondo cuando pasamos por aquí

Voz 5 15:13 la altura se controla muchísimo un piloto con experiencia pues la puede controlar aupado como se dice de los hipopótamos pues esto es normal una hacer vuelos rasantes no porque porque de poderes controlar hay una cierta inercia ese al buen piloto es el que sabe no es instantánea quemar y que a su vez sino que tienes que contar que quemas ya que aire caliente tiene que subir quince veinte metros llegar arriba lo que lo voy entonces tira

Voz 0874 15:38 a Pepe toda la experiencia del piloto y buen piloto pero sí vetar un avión tienes que tener no sé cuántas horas de vuelo pero supongo que cientos su sino son miles que yo no he ido que para una licencia de pilotar globos son como ocho horas semanales

Voz 5 15:49 el día ocho diez horas y con con instructores Bono haber cuidado los que llevan pasajeros luego tienen que llevar ahora son no sé quinientas horas otros cuatrocientos cincuenta son bueno pero es muy simple es muy simple porque mientras no falle el globo piensa que es el elemento más un elemento más seguro porque tiene que fallar pues a principios del aire caliente

Voz 0874 16:09 suba ferial fogón chat de que si no no incluso están la física que tiene que ayer la física gana

Voz 5 16:16 además el piloto del globo cuando sale Vollard puede chequear todos los elementos cosa que no ocurre con otros con otra aeronave

Voz 2 16:25 tú tienes que fiarte de las gratificaciones de mantenimiento

Voz 5 16:29 esto la verdad que iban haciendo digamos pero todo pues esta tornillo por tornillo comprobante pero no clavos y como elementos son muy simples el piloto puede chequear todo bosque cables y todo no lo vas construimos lobos estos hacerse la prueba en los certificados de tipo pues que nos colocamos a a mucha altura por ejemplo cuatro mil metros de altura y entonces hay que se pagan los Faber fogón se paga el globo no tiene que pasar de cinco seis como muchos siete metros por segundo cayendo cayendo se porque claro él mismo el mismo globo el mismo gozo caerá como de paracaídas

Voz 0840 17:03 yo en esta prueba no te ya había

Voz 2 17:05 tendrían que Aviación Civil

Voz 5 17:08 pero no sé cómo lograron un aparato y entonces en vez de eso hubiera visto recibió allí pero no me escucha tiene a bajar digamos la caída libre de un globo es y romperse una pierna es decir cuatro mil metros sí sí pasará al cuidado puede haber condiciones raras que cerrarlo la boca abierto por la boca bajar no pasa de esta velocidad excusa fue un parque natural un metro más que académicas pueden bajar cinco seis bajas Un metro más

Voz 0874 17:40 qué más escuchar un fragmento de un documental del Canal Historia donde nos cuentan las primeras experiencias de un hombre común

Voz 7 17:45 es el primer tripulante de un vuelo en globo fue Françoise pediatra de Rossi al pilotar un globo de aire caliente hecho de papel y trapos de los mongol fiar el vuelo duró casi veinte minutos hasta que un incendio le obligó a descender hacia mil setecientos ochenta y cinco en un intento por alargar los vuelos de Rossi combinó ambas fuentes de propulsión en el mismo probó utilizando un fuego abierto el aire caliente se elevaba hasta el cilindro que calentaba el hidrógeno y conseguía así un gas más ligero desgraciadamente el hidrógeno es altamente inflamable y el Globo de rociera explotó poco después de despegar el primer hombre que voló en un globo fue también el primero en morir en

Voz 0874 18:28 sí estoy estoy extra con temas que no supuesto pero teníamos que entrar en esta cosa pero yo tengo información de que de que antes llevarlos aristocráticas personas daban iban a presos que mandar a nadie a presos que libertad por ejemplo poner a salvo e instalaron bastante que el primero que un zona gallinas heridos hay muy pocos accidentes en los que haya habido víctimas

Voz 5 18:57 sí hay algunas víctimas porque bueno lo siempre son víctimas que en la manipulación posterior cuando estás aterrizando cuando se baja la guardia no entonces ha habido algunos casos de esto sí cuando paseas turistas pues siempre hay algún lío no ha habido alguna cosa no pero en general la Kerala hay muy pocos muy pocos accidentes por eso porque no más no

Voz 0840 19:17 a Vigo eso es queda frenado no sé que ese incendio no sí bueno

Voz 5 19:22 los problemas no que se incendia es que va a incendiarse como si baje por ejemplo se se cortaba una una goma por ejemplo de canalización de gas encenderse aquello claro provoca una bola de fuego pero de de fotos sería lo de menos lo que provoca es aire caliente y este aire caliente lo que hace por ejemplo quemar parte del globo sube el Globo de un golpe de sobre todo los subimos templos a quinientos seiscientos metros y luego cae problema fuego no sería porque el fuego pues bueno estás al aire libre es pues bueno es que Marte pero el problema es una bola de fuego de calor calor subir lo que queda lo que crearía del globo lo sube a quinientos metros y luego cae

Voz 0874 20:01 siempre tiene problemas problemas tú tú tú hablas de Got pasear turistas claro que que otra cosa te excomulgaran al aeropuerto

Voz 5 20:08 no no no no no

Voz 0874 20:11 hemos servir para decir que no sirve para nada decirle dónde tiene una aventura de volar en globo la aventura de

Voz 0840 20:19 inútil no si es pequeña

Voz 0874 20:21 no no es sirve para transportar personas se equivoca la profesión ya

Voz 5 20:27 no no no no pero pero es un contrapunto muy bueno yo yo informático de la parte

Voz 0874 20:32 bueno informático ha informado estaba todo el día

Voz 5 20:34 en programando analizando el dirigiendo no entonces es un bloque que quería siga derecho hay te llevaba un contrapunto pues esto es lo que hay que saborear en este este punto de aventura es decir bueno que te provoca que tengas una situación de estar abierto a cualquier cosa que vaya sucediendo esta sensación de estar abierto a cualquier cosa o cualquier lugar que yo vamos a ver no se ir a beber agua veremos secano en vez de secano veremos frutales no sé estar abierto esto es lo que provoca la sensación de placer no hay que buscar esto no no no no dirigir tan ya

Voz 0840 21:07 pero muy poco romántica habría que decir que es auténticos de una persona que ha vivido aventuras increíbles ha explicado esto del del cruce de África siguiendo un poco la novela de Julio Verne pero que por cierto escribió escribió un libro un libro African público auditorio de juventud pero luego además estando sobre el Polo Norte

Voz 5 21:25 sí sí sí esto también debería blanco un artículo que quemaba que que yo me acuerdo que esta frase no que que que la ausencia de paisajes estamos acostumbrado paisaje yo mismo lienzo ya era ir a lo que pinta harías lo que veías digamos de verlo todo blanco o no esta ausencia de todo yo además estaba siempre a la misma altura porque lo que es lo único que hace girar sobre sobre un eje que no te das cuenta digamos no entonces esto es la sensación que me Hugo no decir bueno y esto no pasa el tiempo porque no sube ni baja usó la ausencia del paisaje

Voz 0840 21:56 aprovecha es brindar sí sí porque para mí

Voz 5 21:59 un escandinava no conociera sueco bueno escandinavos sueco noruego quiso descubrir el pago quiso descubrir quiso ser la primera llegada Polo Norte geográfico engloba no fue bueno y entonces se perdieron ese murieron y entonces yo acabo en tiempo puestos encontraron pues muertos no acabo de treinta años no pero conservados estaba y entonces decía pues en el último que escribieron lo tiene describían fue que era el día a la onomástica del Rey de Suecia y entonces brindaron con un Oporto pues se cerraron Ferreira no sé cómo se marca vistas de Oporto no hay que brindaron no es dijimos va en honor a este Andrés que se llamaba este piloto puedes es en fuimos cuando estuvimos muy cerca unos ciento cincuenta kilómetros de donde nuestros encontrado muerto entonces sacamos nuestro nuestro brindamos

Voz 0874 22:45 no no no da muchas ganas de montar en globo tal y como cuenta la historia de te lo digo

Voz 0840 22:50 es que más

Voz 0874 22:53 bueno yo soy madre y cuánto te te cuando estamos hablando luego de los que fabrica nosotros de cree que dinero digo cuánto cuánto costaría

Voz 5 23:00 bueno bueno esto es como un coche un autobús no puedes puedes empezar por unos ven

Voz 0874 23:05 no que no caiga o que caigas detonador veinte veinticinco mil

Voz 5 23:07 el euros es decir que si estos que porque decía que pasean a veintí pico

Voz 0874 23:12 personas es si eso llega a doscientos mil en dos mil euros

Voz 0840 23:16 escribió un su son muy grandes los los que echan en los sitios turísticos como esto me hacia que explica o en Luxor por ejemplo que también hacen vuelos sobre sobre el Valle de los Reyes que es una buena maravilla ver todo el las necrópolis de Luxor desde el aire llevan llevan bastante gente lo hemos gigantesco

Voz 5 23:32 ya se llevan homologados homologados son de de veintiocho veintiocho personas que le porque treinta y pico

Voz 0874 23:39 yo estaba en diferentes compartimentos porque eso no la compartimos para que no será entonces un lado no grupito con medio Vaduz el el capital a ella el piloto

Voz 5 23:48 con Bono que supongo que impera pues esto es igual es un problema

Voz 0874 23:51 también en esto de los drones ahora no no no por qué

Voz 5 23:53 esto es como los animales a un pájaro que volado pues no no hay problema porque creo que estoy hacer un agujero no entonces pésimamente tenemos una tela

Voz 0874 24:01 pues tiene que este te mueres no no no hacen nada no

Voz 6 24:04 no no no quemaría tenías que quemar más

Voz 5 24:07 tiene un agujero de no va bien tenemos unas cintas que van de arriba abajo pero si sirven para acotar

Voz 0874 24:15 no sé quién tira carros no entonces pues sí pues aunque aquí

Voz 5 24:17 hicieron un agujero de un metro cuadrado por ejemplo que es lo que podría hacerse no un metro o dos metros cuadrados no perderá mucho mucho aire caliente y entonces quemando quemando continuamente es bajándosele

Voz 0840 24:29 anda si si no al revés el reventón no existe el reventón piloto el lo luego al al aterrizar se llevó una pieza hay una pieza que le llevas tú que la lleva el piloto del que Amador que es que es como el control la llave de haber encontrado bueno no en una de las llaves del que pese a esto a que no fuera alguna algún algo de orientación probablemente alguna pieza del que Amador o igual lleva al GPS colgando para quemarlo roben a lo mejor no bueno aquí

Voz 2 25:00 el sábado GPS sigue GPS sí porque normalmente pues de Estado track de lo que has hecho es información bueno puede ser

Voz 5 25:07 bueno a ver algunos bueno la llama piloto

Voz 2 25:11 piezas es el que más me parecía a mí puede sí podría ser sí exacto llevamos unos pieza eléctricos o piensan que es un como un interruptor entonces la podría ser que sí pero seguridad contarles sin hay chispa no sin hay encendedor si hay escape de gas más es más seguro

Voz 0874 25:29 Jean sana es socio fundador de ultras Magic oye te agradezco mucho este rato de radio para hablar de Opus es la primera vez que lo hacemos yo creo que no sea la última aunque no sé si has hecho mucha publicidad de tu negocio venga ya habrá grafias cada tanto

Voz 5 25:43 la verdad

