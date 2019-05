Burque no se la juega a las cartas

Voz 1378 00:00 las preguntas de Manuel Burque

Voz 2 00:11 no

Voz 0874 00:17 bueno primero quiero pedir disculpas a los oyentes o decir adiós a los oyentes que acaban de pagar la radio ante la ausencia de David Broncano porque además este fin de semana sesión doble de Manuel Burque que siguen A Coruña sigue en La Coruña no

Voz 3 00:30 sigo aquí sigo aquí no no entiendo

Voz 1378 00:32 qué

Voz 0874 00:33 porque estoy tantas horas básicamente porque tenía lo de los conciertos de su hermano en la Sierra de Segura aire tenía que está cayendo no podía hacer esto en diré

Voz 1378 00:41 el Príncipe el Príncipe tiene que estar protegido ya viene claro la mano de obra

Voz 0874 00:47 ver

Voz 1378 00:48 en realidad me ha dicho Paqui Ramos que me estáis probando me estáis probando porque creo que están pensando en sustituir a

Voz 0874 00:56 la prehistoria pesaba cada vida a mí eso tiene más sentido

Voz 1378 01:00 claro tres horas el fin de semana ya eso evidencia algo Javier

Voz 0874 01:04 oye encantadora tu madre por cierto la señora burka me me

Voz 1378 01:07 fantástica que te dijo ella que te dijo ella Javier

Voz 0874 01:10 no lo puedo decir porque me lo dijo al oído es es una como privó

Voz 1378 01:13 pero hay algo que dijo delante de todo el mundo yo soy la señora Hodgson todo

Voz 0874 01:17 me enseñó un algo que llevaba dentro y que brillaba mucho en el bolso y que parecía muy afilado que creo que cogí la indirecta

Voz 1378 01:28 así que lo de la señora burka del ahora mismo yo creo que merece la pena que lo diga señora Hodgson le le presento mi respeto

Voz 0874 01:36 además esto es una broma de Quique Peinado que se

Voz 1378 01:38 sí pero pero Dati como te gusta que los demás vayan por delante

Voz 0874 01:42 ya ya da oye pero fantástico A Coruña e ayer lo pasamos muy bien

Voz 1378 01:47 yo me quedé me queda un poco como desolado porque la verdad es que me recibió la gente increíble como no me han recibido en mi vida y un poco seco no

Voz 0874 01:58 es que lo que estaba tenías miedo escénico pero estaba sobrecogido por la cantidad de gente que había te esperaba mucho de ti y luego pasó una cosa esto me parecía cuando esos momentos de radio surgen a veces sin que te des cuenta pero claramente el cómico número uno del día fue Juanjo Millás no fuera

Voz 1378 02:16 bueno bueno sí sí arrasó con toda la comedia de Coruña la Semana Internacional del humorismo arrasó millas

Voz 0874 02:23 bien es escritor a ponernos en vuestro sí esto está muy bien

Voz 1378 02:26 sí pero aún así osea que parece que no soy de Coruña

Voz 4 02:30 yo estaba

Voz 1378 02:31 como jugando en el Bernabéu como un jugador de la cantera del Real Madrid que se estrena en el Bernabéu

Voz 0874 02:37 es verdad que vuelve a igual habría que repetir no hay que repetir con la que tú puedas lucir te un poco más

Voz 1378 02:43 que repetir y sobre todo hay que hay que repetir restaurante

Voz 0874 02:46 pero eso también es verdad oye esa sabes de qué hablamos va a ser muy complicado porque claro en la Gran Vía un domingo a las once siempre hay mucha gente en A Coruña que yo he visto dónde está la emisora digamos que no está en un sitio en el que pase mucha gente

Voz 1378 03:00 demandado una foto no lo has visto bueno pues vale

Voz 0874 03:03 pues ayer varias veces insiste

Voz 1378 03:05 viste que hace sol verdad eso hoy

Voz 0874 03:08 por lo visto ayer digamos

Voz 1378 03:11 pues muy mal dicho mucha gente Jo justo cuando se beban el día siguiente Sale el sol escuchar esto me gusto ayer

Voz 0874 03:17 hizo sol ante me gusta hoy también ya

Voz 4 03:20 ya ha bueno sabéis de qué hablamos no no lo sé

Voz 0874 03:24 te tienes que hablar con gente que seguramente no va aparecer de algo que no sabes lo que es bueno esta semana se ha vivido una polémica enorme aunque no tenga la repercusión que debería programas de gran prestigio no no no no es uno de los juegos de mesa más famosos de todo el mundo que es el juego del uno yo no sé si es jugado alguna vez al uno no no no eso

Voz 1378 03:46 juego de cartas

Voz 0874 03:48 tiene acaba sin cartas es que pasa que nunca ha jugado

Voz 1378 03:53 a las cartas donde estudiaba en la Universidad la gente que jugaba al mus con dieciocho años me parecían ya que habían envejecido tenían sesenta yo quería ser un chaval entiende es no estar bebiendo whisky jugando al mus vale lo entiendo pero ahora está fuera de onda

Voz 0874 04:10 mantienes esa teoría porque es que ahora no

Voz 1378 04:13 juegos de mesas eso sí pero no de cartas de cartas clásicas mira yo te Peter el otro día a ver los creadores de este juego

Voz 5 04:22 a que juega todo estuve el uno confirmaron en Twitter que llevamos toda la

Voz 0874 04:26 mira jugando mal porque no está permitido poner una carta de su parte dos no sabes de lo estoy hablando claro una vez que alguien ha puesto otra de Chupa te cuatro

Voz 1378 04:35 bueno suena divertidísimo es

Voz 0874 04:37 el jocoso y esa es una práctica muy común que permitía que un solo jugador pudiera chuparse más de seis cartas de una sentada además eso acababa con muchas amistades incluso con muchas familias ha roto familias están era el dos entrenadores queda tienen en Twitter los creadores no envejecen nunca ha habido mucha polémica en las redes habido decenas de miles de usuarios de contestaron el tuit expresando indignación ha habido manifestaciones en algunos lugares del mundo Se nos ha ido un poco de las manos no nunca

Voz 1378 05:09 pero el origen de origen español los creado

Voz 0874 05:12 ahora yo creo que son británicos británico pero yo entiendo que tú

Voz 5 05:16 el único no te interrumpa Muy

Voz 1378 05:19 su pregunta Arlés no se elude yo estoy haciendo tiempo porque esto está desierto no lejos lo que queremos es bueno porque esto es una cosa

Voz 0874 05:29 claro que que es como digo algo de lo que no habla mucho pero es que están muy de moda los juegos de mesa entre no

Voz 1378 05:36 eso estoy cierto muy de moda pero esto es esto es parte de mi teoría que te contaba ayer esto es yo creo que siempre han estado de moda pero entre gente muy friki entonces ahora lo que se han hecho populares descansó los gatos exacto le les pasó a los superhéroes con lo que está pasando no le está pasando a las plantas con gran influencia en Instagram

Voz 0874 05:59 qué pesado estás con esto a ver a ver si encuentras gente por allí en A Coruña puedes hablar con ellos sobre juegos de mesa así ha jugado alud

Voz 1378 06:07 a su juicio antiguo moderno ven una pareja con perros son los perros no me parece muy amistosos entonces ahora salen sólo hay gente con perros Javier es oficial mira que es una chica pero va hablando por el móvil o como si quieres que la interrumpa

Voz 0874 06:26 sí claro que se

Voz 1378 06:27 pero es cosa tuya eh

Voz 4 06:30 te lo sabe jugar tú vale me la juego olas

Voz 1378 06:35 mira que que amable es la gente de Coruña Javier nada más pararme delante de ella se ha quitado los auriculares hola qué tal hola buenos días te quería preguntar sobre juegos de mesa

Voz 6 06:46 eh soy una inculta en el tema así que

Voz 1378 06:49 nunca has jugado a nada poca cosa Cardio Si nada más que juegos de cartas bueno cartas un tute discos a los clasifica tú ya eres de las que tenían sesenta años cuando ibas a la universidad básicamente igual uno cómo es el juego de juego del uno

Voz 4 07:05 alguna vez tenía me acuerdo me recuerden no

Voz 1378 07:10 poco o nada dice Javier como que se organizaban peleas había como mucha violencia era muy agresivo estás es que eso sí que nunca has tenido una pelea jugando a un juego de mesa en plan tirar Le la paz CIS como barrer las fichas con el antebrazo hombre tanto como eso no va con mis hermanos pero pero entonces los juegos de mesa como a mí no me ni te va ni te no prefiero salir a correr patinar hacer otra cosa o estar prefieres estar sana

Voz 6 07:44 más yo siempre tanto como eso sí

Voz 1378 07:47 sabes que ahora están de moda los juegos de mesa el whatsapp el whatsapp o cómo se llama más Times a mí me lo has Apple Instagram no te suenan bueno si es algo me suena pero bueno tampoco es algo a lo que le dediquen bueno aguas así es mi evitando sea todos los días a los sí pero tampoco mucho cómo te llamas Vanesa Vanesa la prueba viva de la amabilidad de los coruñeses eh bueno muy amable que me debí Madrid Luis me hubiesen dado tres codazos en Madrid hombre no se prospere tendría la nariz sangrando claro es de Coruña no llega a primeros ex coronel lo gallego y luego ser humano bueno pues a dónde vas a trabajar a pos venga de que si no te despide hombre no espero que no voy con tiempo suficiente siempre llegó como una quince minutos veinte antes que puntual enhorabuena si yo es que soy muy imputó al Javier

Voz 0874 08:48 qué buena gente de la verdad

Voz 1378 08:50 sí la gente de Lugo es muy buena gente si yo jamás me verás que Javier utilizarlo de Coruña contra las otras ciudades de Galicia a mi favor o o buscar gresca con ello Galicia es una nación estamos todos muy unidos como una suprema

Voz 0874 09:08 hacía muy particular si la

Voz 1378 09:10 supremacía culinario bueno no hay nadie más nadie esto es real hay allí una señora a quinientos metros quinientos que se quieres voy a por ella es muy mayor

Voz 0874 09:23 pues no voy nunca se sabe no pero pero sí Sondika

Voz 1378 09:26 los sin igual me quedo sin cobertura pero seguro que son quinientos no es un poco menos para hacer un poco de humor

Voz 4 09:39 hola buenos

Voz 1378 09:40 sí te puedo hacer una pregunta no me lo ha dicho sonriendo es Javier estrena pero explíquenos explíquenos por qué no para para demostrar la amabilidad el Coruña

Voz 4 09:51 hay muchos muchos más amables que yo no

Voz 1378 09:57 no quiere pero me lo ha dicho muy sonriente esto no pasan

Voz 0874 10:00 dado un mensaje muy claro también eh

Voz 1378 10:03 en Madrid asoman un revólver del bolsillo a ver si alguien más quiere es que está la cosa difíciles es más nadie más quiere se pregunta Un taxista si está parado

Voz 0874 10:14 no

Voz 1378 10:15 sí está parado ya ves si quieren los taxistas me da un poco de respeto eh porque no está apostando las claro por eso qué quieres que primero mire qué radios llevan

Voz 4 10:27 que pregunten a lo mejor no haber hola qué tal te puedo preguntar tres oyente de la SER no pero te puedo preguntar igual si estamos hablando cómo te llamas

Voz 1378 10:42 David estoy aquí apoyado en el taxi Javier como si fuese su colega de siempre hubo otro taxista otros países si no claro

Voz 4 10:50 de qué estamos hablando de juegos de mesa qué tal los juegos de mesa bueno hace mucho que no juega un poco las cartas me gustan pero poco tú eres de los que juega al mus en la universidad era de fútbol y de futbolín bueno ya es un poquito más avanzado porque hacer un poquito de deporte estás de pie pues se le ha tocado el futbolista más bien no bueno normal normal

Voz 1378 11:13 bueno juegos de mesa clásico ese tipo bueno sabes que ahora están de moda los juegos de mesa ya no es el parchís horas mucho más avanzado

Voz 4 11:22 no yo es que soy un poco atrasado cosas cosas yo jugaba

Voz 7 11:25 el juego ahora algo al tute y poco más

Voz 4 11:27 la Playstation no Sáenz de Playstation y de videojuegos ni nada de eso no señor de los de antes pues clásicas

Voz 8 11:34 el uno es jugar al juego del uno alguna vez no sé yo tampoco eh yo estoy aquí preguntándose

Voz 0874 11:40 el clásico de periodismo

Voz 4 11:45 todo lo demás bien bueno siempre es mejor claro pero bien sin problema

Voz 1378 11:51 esto queda amable sólo es que es que estoy muy bien sí si lo amable es que somos los coruñeses porque yo salgo en Madrid y bueno antes de parar alguien recibo tres puñetazos dos codazos malas miradas

Voz 4 12:04 pues eso es verdad los coruñeses somos muy buena gente los mejores

Voz 1378 12:08 esta Javier si no lo digo yo lo dice coruñés a su vez la emisora porque es a que vaya bien el día enganchado venga

Voz 0874 12:32 lo cierto es que en los últimos años se ha vivido en el mundo y también en España un resurgir de los juegos de mesa no solamente los clásicos de Monopoly parche y si no está uno de los españoles como la oca ha llegado una nueva generación de juegos que han enganchado no solamente a los mayores que jugaban de pequeños sino a niños que hasta ahora consideraban que juego de mesa era una cosa sin pantallas al fin y al cabo no este boom no ha hecho más que empezar está creando una cultura también de juegos de mesa pero ahí queríamos hablar hoy para explicar un poco mejor esto tenemos en el estudio a Sergio Rodríguez de Draco ideas que es la editorial española que se dedica a crear juegos de mesa ya comercializarlos cómo está Sergio buenos días

Voz 9 13:08 bueno a ver qué tal y también está Alberto González

Voz 0874 13:10 socio fundador de Epi Bob Kane café en la calle los vascos número tres que una cafetería dedicada exclusivamente a que la gente vaya a jugar a juegos de mesa y marginalmente que se tomen algo

Voz 10 13:21 exacto es un local está todo el mundo puede ir a ya pero probar juegos comer Céline pues te iba a decir el negocio los que meter a decir

Voz 0874 13:28 con la consumición no con el alquiler de unos Juegos

Voz 10 13:30 no es un restaurante en el que puedes jugar

Voz 0874 13:33 oye decimos dos Sergio Alberto confirma es esto no están de moda el juegos de mesa

Voz 9 13:40 yo creo que ha habido un boom en los dos tres últimos años sobre todo respecto a la crisis ha habido un volumen de mesa alternativo que se puede hacer en casa sin hasta ese dinero más que lo que te cuesta el juego es un un ocio bastante familiares bastantes social eso se está notando ya haber puesto el café nota

Voz 0874 13:56 es que también hay cada vez más adolescente que llegas que también están con tu con sus amigos hacen una cosa que no hacía

Voz 9 14:02 el nunca que es jugar a juegos si la idea

Voz 10 14:04 el locales que pueda venir gente de todas las edades no hablaban de aficionados duros al juegos de mesa de toda la vida sino gente joven público infantil lejos muy especiales para niños pero que ya son parte de los juegos más más más más avanzados que están adaptados para gente joven

Voz 0874 14:21 sí pero que la gente de de son una determinada edad dieciocho de nueve años puede tomarse una cerveza mientras juega al uno por ejemplo no

Voz 10 14:28 si Javier hubo yo estoy aquí oye

Voz 1378 14:31 estrenando estudio en Radio Coruña

Voz 0874 14:34 sí pues es una pena le da mil vueltas a la SER Madrid

Voz 1378 14:37 en serio igual que la cartucho era que llevamos para salir no pesa nada podría ser casi un móvil grande el estudio es lo mejor es Coruña básicamente no si además

Voz 0874 14:47 ves Benzema brazo mecánico que lleva

Voz 1378 14:50 como el el micrófono a mi altura no tengo que andar moviendo el la base esto es una maravilla por qué no lo hacéis desde aquí Javier

Voz 11 14:58 no tengo ningún problema en moverme a A Coruña

Voz 1378 15:02 de Washington a Madrid de Madrid A Coruña porque no es bajando vas bajando

Voz 0874 15:07 saber de qué estamos hablando

Voz 1378 15:09 los juegos vale te presento Alberto Gonzales

Voz 0874 15:12 Sergio Rodríguez Sergio tiene una editorial que él cree que es crear juegos de mesa y los comercializa Alberto tiene una cafetería en donde la gente va a jugar y además consumen mientras que juegan que por cierto cuáles son los juegos que más te pide la gente que va a la cafetería

Voz 10 15:25 ya tenemos una lista de los juegos más jugados más jugador Animos el virus también es un juego español sido de los más vendidos

Voz 9 15:31 correcto

Voz 10 15:33 a mí me gusta a mí me gusta el Times no está en lo más jugado estará el nueve el desde entonces una juegos el virus trivial

Voz 1378 15:43 también de los clásicos digamos de toda la vida

Voz 0874 15:45 vivió sigue con Internet

Voz 1378 15:48 con Google sigue el Monopoly

Voz 10 15:50 dan Monopoly nuestra somos bueno en la lista entera sí pero en los diez primeros no

Voz 0874 15:55 la idea de cartas

Voz 9 15:57 cartas contra la humanidad de dejó una carta dijo no han tenido la broma es una broma entre personas

Voz 1378 16:05 claro es el juego se llama bien vale más si entonces son preguntas muy incómodo pero no esté

Voz 0874 16:12 cartas desde carta sacas de cartas pero siendo no pues no

Voz 1378 16:16 te quiero

Voz 0874 16:17 no es demasiado interno siempre ha sido claro es que son colegas así cualquier haríamos dos años en la industria total oye pues entonces Sergio como como hacéis a comercializar un juego nuevo tienes es muy complicado porque tienes que aprender reglas nuevas quiero decir y convencer a la gente de que se se enganchen jugó que no conoce

Voz 9 16:35 bueno es como todos nosotros sea la editorial lo que hacemos es buscamos autores que tienen un juego

Voz 10 16:39 no

Voz 9 16:40 lo que hacemos es evitarlo entonces durante un par de yo te puedo puede ir desde seis meses a dos años estamos trabajando el juego con las reglas Novas lo hacemos lo más accesible posible al público al que nos queremos dirigir

Voz 0874 16:50 pero fíjate te voy a contar una cosa alguna vez me contó Manuela Carmena alcaldesa de Madrid que había diseñado un juego de mesa que era un juego sobre la justicia ha estado implicado tu juego si con dibujos de Forges que sí sí sí Ivitra explicármelo porque teníamos la idea de hacer un un una especie de concurso radiofónico es una sección en la radio que tuviera que ver con la resolución de casos judiciales con la ampliación le era muy bonita pero me contó lo lo carísimo que era hacerle el juego lo dificilísimo que era comercializarlo

Voz 9 17:22 bueno al final realmente con darte a conocer si ya estás metido en el mundillo la gente te conoce y al final es porque lo vendes entonces la dificultad está en la fuerza que puedas hacer por la piel de la venta al final

Voz 0874 17:32 ese juego sabio porque

Voz 10 17:34 sí él el juegos vamos que ya es para nosotros lo hicimos que yo además del local tengo una empresa especializada en fabricar juegos de mesa muy bien plantado se hiciese lo hice yo me fácil perdisteis

Voz 0874 17:45 no de dinero

Voz 12 17:46 está Tapias

Voz 1378 17:49 Alberto e una cosa y vosotros siempre habéis jugado los juegos de mesa y creéis que acaban de salir del armario que ya estaba ahí el mundillo y simplemente se ha popularizado o no me encanta

Voz 9 18:00 Junta bien yo pienso que si el mundillo lleva desde hace muchísimo tiempo claro

Voz 1378 18:05 es lo que te digo Javier las plantas ya estaban de moda y entre grupos muy frikis y nosotros lo vamos a hacer comercial nos parecido que estamos luchando cansado

Voz 0874 18:18 tenéis igual que en televisión una serie tienen Focus Group para probar a ver si esto funciona tenéis un vosotros Focus Group de jugadores para ver si el juego

Voz 9 18:29 eso sí Elipando topando Javier de hecho te cuento secretamente aquí en España hay una asociación que la Asociación nudo de creadores de juegos de mesa que se dedican entre otras cosas Esther juegos que todavía no han salido al mercado Carlos efectivamente para divertir funciona que no está roto y sobre todo que divierte bueno es dime dime

Voz 4 18:47 no digo que si hay pasta de por medio

Voz 9 18:50 define son claras y ellos cobran por Prado

Voz 4 18:53 no no no amor amor al juego

Voz 10 18:56 sí bueno eso parte como cooperativa no porque claro todo el mundo quiere sacar su juego necesita que otra gente lo pruebe entonces yo probó el tuyo y luego los demás prueban definitivamente

Voz 9 19:06 eso win win somos todos jugadores los que estamos saludo que no sabíamos lo sus nosotros otros a que los juegos funcionen

Voz 0874 19:13 conoces historias de familias rotas preocupan los juegos de mesa

Voz 9 19:18 sí por el uno por de por el virus por un montón Fabiola realmente no se rompen vale pero si son juegos que tienen mucha interacción negativa entre jugadores mucho de molestara al otro en gente que implica muchísimo en plan de dejarlo por cierto

Voz 1378 19:33 claro dónde de tirar todo de la mesa con el antebrazo no

Voz 0874 19:36 efectivamente vosotros en la cafetería tenéis seguridad

Voz 10 19:40 de momento de hace falta la gente es la gente se mover

Voz 0874 19:43 no es que el Monopoli por ejemplo creaba unas alianzas pero sí hemos tenido buena discusiones no al final aquel que te la cambio no

Voz 9 19:53 sí sí esos en cualquier juego entre los centros joder eso al final suele pasar Lero porque al final pueden alardear dos jugadores contra uno

Voz 4 20:00 me da igual que sea ya la han liado parda y allí cuando diseñar un juego piensa

Voz 0874 20:05 en algo que está que está de moda y así aprovecha

Voz 4 20:07 es un poco el tirón no parte de cero

Voz 9 20:10 parte de la que tengas por ejemplo de juego la Segunda Guerra Mundial como comprenderás novedad no es gobernar de espera

Voz 0874 20:18 en juego que implique usar whatsapp mientras que juegas es que tiran un poco el a ver si esto

Voz 9 20:24 toca hijos de mesa aquí ya empiezan a utilizar ha puesto cara Sergio

Voz 0874 20:26 de que la es la idea de Manuel eres tú

Voz 10 20:29 eh

Voz 1378 20:30 se me acaba de ocurrir entonces luego Javier estoy bien no lo ponemos en marcha el registro la voy a robar

Voz 9 20:37 pero cierto que empieza a haber juegos que utilizan a PP contable hecho móvil para poder jugar con con ellos como lo más en la locura crónicas del crimen que son juegos que se basan en la tecnología para poder hacer

Voz 4 20:48 otro tipo de experiencia de juego vale vale puedo hacer una pregunta Javier claro que puedes cuál es vuestro top sea el juego qué diríais es el mejor juego de la historia de los juegos de mesa

Voz 9 20:58 bueno es buena pregunta bueno si le preguntas a mí estuvieron Esmeralda

Voz 8 21:04 la punto a punto de las estudio de es que yo no había ido mí no ni yo tampoco la novela tampoco de energía ademán vale vale vale vale

Voz 9 21:16 sí es un juego de misterio realmente es una historia corta de cinco seis Page me parece recordar que tiene varios premios importantes

Voz 4 21:23 y ahora no vale vale vale consisten

Voz 9 21:27 consiste el la la trata sobre la mezcla de mundos el mundo colando el Holmes mezclado con los mitos de lo de Kraft vaya mezcla eh ahora no

Voz 1378 21:39 no es total por la recomendó hubiera te has jugado eso es el nevadita de los juegos de mesa

Voz 0874 21:46 y en ese ranking que hemos juegos hay que después de esto no

Voz 9 21:49 para mí o en general quede claro que la gente te por otros eso a lo mejor es muy específico ha podido hacer los colonos de Qatar

Voz 10 21:57 sí yo yo tengo más juegos favorito según las personas con las que juego que un juego favorito que no tiene nada que ver puedes sacar tu juego favorito súper a un grupo de gente que no ha jugado nunca te vas a aburrir tú iban a bueno huir espantados

Voz 0874 22:13 ver pero pero cuando dices súper duro es un

Voz 1378 22:16 hay juegos que duran cuatro horas seis horas ocho horas

Voz 9 22:20 meses sabes que se va a igual Gaines ante la cosa es que eso se iba a contar cuántas mesas tenéis con guerras hechas con muñecos personalmente ninguna habéis tenido en su día me hubiera como cámaras si estamos entonces para para los no inicio

Voz 0874 22:36 día dos parapetarse ahora

Voz 1378 22:39 mismo exacto Burt esta tarde de domingo pues yo lo quiero Petar me voy a la FNAC o otra tierna que no digo marcas tiene es caso me voy a un centro comercial de marca blanca y tengo que comprar

Voz 0874 22:54 el centro comercial Inditex

Voz 12 22:57 Katerin

Voz 1378 22:59 a partir de Qualcomm

Voz 4 23:01 pero para contarlo

Voz 10 23:03 hombre depende depende un poco del grupo si vais a estar sentados virus está bien para para adelante que es a poco aficionada Times Si os apetece levantar militar que esté más movidito el tema interferencias también es una

Voz 0874 23:17 juego de cartas donde él Lluís Cabrera

Voz 9 23:22 de carteras pero también trata de hacer mímica de pregunta

Voz 1378 23:24 si ayer yo he de decir que me lo he pasado muy bien jugando el Times ha en un cumpleaños y desde entonces quiero volver a jugar reunir a mis amigos y jugar es mi obsesión

Voz 0874 23:34 porque ese cumpleaños fue cuando cumpliste doce por ahí no no no

Voz 1378 23:37 no no fue este año en el cumple de una amiga bueno pues hemos dado espectaculares hablado un par de ideas eh

Voz 11 23:44 sí la verdad que no se y nada te lo porque la Liga unos números

Voz 0874 23:49 no sabemos Javier tú y yo no somos los más adecuado para hablar de Sergio Rodríguez Draco ideas editorial española que se dedica a crear juegos de mesa

Voz 1378 23:57 Nacho de los videojuegos Alberto González

Voz 0874 24:00 dos de Epi por café en la calle los vascos número tres gracias Sergio Alberto en un abrazo

Voz 13 24:30 esto

Voz 14 24:44 Ángela Quintas buenos días buenos días sabes que está en Coruña Manuel si tú paciente Manuel

Voz 1378 24:50 estoy flipando Ángela antes de cómo y por qué porque hay aquí una cajita que le das a un botón etapa la tos es increíble estoy de nuevo de radio si lo voy a probar mira voy a toser lo habéis oído pues sí la verdad es que entrar ahí pero como él sí voy a lo mejor eso matón que puedan el efecto de todos no

Voz 0874 25:15 cuántas oye que decía Emmanuel que a lo mejor para esos pacientes para ese dos por ciento de tus pacientes que lo que quieren es engordar a lo mejor enviarlos a Galicia es una buena opción

Voz 1378 25:26 bueno sí claro porque ahora tiene que venir a Madrid a intentar

Voz 0874 25:28 ver menos en Galicia con dos en Coruña cuando estuvimos el viernes por la noche solamente para empezar a hablar tú llegas a la mesa del bar ya había empanada mejillones sepan eso solamente como para picar

Voz 1378 25:40 no lo vi y ponen patatas fritas o Yáñez si tienes exacto no no o aceituna las aceitunas aquí es verdad que tantos pacientes VIP por cierto la rana todavía no darle una pregunta le no he leído la semana que viene

Voz 0874 25:57 pregunta si hay alguna bien pero va

Voz 1378 25:59 él no va muy bien va bien hay algún internacional Ángela interna bueno conocido internacionalmente hay vaya de sí pero no de la rama ante por ejemplo yo creo que también si sí es muy conocido pero alguien que venga de México

Voz 0874 26:17 no yo vengo de México porque

Voz 1378 26:19 OO de Miami bueno he tenido he tenido alguno ahora

Voz 0874 26:22 sí pero he tenido sí bueno este programas escucha en muchos lugares Ángela no está abriendo franquicias mira defiende

Voz 1378 26:30 los particulares oye había que buscar

Voz 0874 26:32 como para que Burque lo probara en su ciudad que es A Coruña buscado también agujerito para el domingo por la mañana

Voz 0187 26:39 claro si algo que apetece hasta ahora que son los callos halaga aquí

Voz 0874 26:42 gracias a la gallega ayer a lo mejor pues siempre apetece ver muestro mi ignorancia como

Voz 1378 26:48 siempre en mi vida en que ese diferenciando los callos a la madrileña pues sobre todo en que tienen garbanzos que ricos no sí sí nunca en los que yo

Voz 0187 26:57 sí pero no en principio no fue no llevan garbanzos llevan los asturianos y los gallegos pero los los madrileños

Voz 0874 27:05 yo creo que en algún sitio se pueden pedir como callos con garbanzos

Voz 0187 27:07 ah bueno pero eso ya no son callos a la madrileña yo creo los callos

Voz 0874 27:11 a la gallega pero pero los que tengo ahí

Voz 1378 27:13 cuento os cuento lo que me pasó a mí la primera vez que tome callos en Madrid que me lo pusieron y yo dónde están los callos si yo pensaban que eran garbanzos con carne y entonces dije donde están los callos sólo carne donde están los garbanzos pero es que te que te faltaban los GAL

Voz 0874 27:31 patas de los caballos garbanzos en Madrid

Voz 1378 27:33 Adri me no no los callos te vienen solos en Madrid los garbanzo claro en Madrid no tiene

Voz 0187 27:38 los asturianos tampoco eh ahora ya estoy dudando pero claro que los asturianos tampoco

Voz 0874 27:42 bueno es una comedia ligerita no hacerla si nada

Voz 0187 27:44 es fácil solamente decirte a los ingredientes pues mira tiene bueno garbanzos tiene callos tiene una partida de Ternera tiene chorizo tiene panceta tiene cebolla tiene claro viene guindilla haya

Voz 0874 27:58 hacerlos para que tú se lo puedes recomendar a tus pacientes más famosos

Voz 1378 28:02 pues no ha no tanto hombre

Voz 0187 28:08 fíjate tiene quinientas kilocalorías por cada cien gramos tela ir esas quinientas kilocalorías hombre una cosa buena que tiene

Voz 1378 28:15 no y no

Voz 0187 28:18 vegetal y proteína animal vas a la tumba contento

Voz 1378 28:20 no claro

Voz 0874 28:23 tramos de esto como mínimo un cuarto de kilos a tomar población yo

Voz 0187 28:26 me imagino que sí cosa que echa leáis confieso

Voz 1378 28:28 la cosa voy a Ángela hecho algo que llevo sin hacer desde que te conocí a ver he desayunado sin proteína porque sabía que íbamos a comer callos de yo dije yo estar del todo vale vale tiene que ser

Voz 0874 28:41 a cuál es el margen de tiempo que tenemos que quemar

Voz 1378 28:44 la gente estaba a partir de ahora que la gente que les ayuda claro por el metro puesto en marcha ha pasado ya no aguacate para compensar

Voz 0187 28:54 ya pero el aguacate mayoritariamente grasas Yalal

Voz 1378 28:57 claro entonces otras ha puesto comido dos veces sin combinar la llevan monto mi barriga como crece

Voz 0874 29:04 bueno hay Ángela tiene un cuaderno maravilloso que ese cuaderno valer dinero si lo pilla la editorial Planeta en el que además de que a mí me encanta la gente que escribe todavía con con lo que escribió con colores siempre

Voz 14 29:17 y además un un un

Voz 0874 29:19 la API subraya dos fosforescente nos fantástico que que que limpiezas y hace dibujos de cada comida y eso no lo saben debían de ser insoportable Ángela

Voz 0187 29:28 en el juego antes incluso si la verdad

Voz 0874 29:31 si no pasaban los apuntes a nadie verbena

Voz 1378 29:36 era muy muy muy codiciados bueno hay que tiene como una tabla que no sé lo que ahí para diferenciar lo que llevan los los callos madrileños de los gallegos de Asturias pero perdóname estamos hablando de los callos gallegos los únicos que existen ahora mismo porque si no no han venido callos de otros sitios aquí han venido callos pero los ahí sale más hacen pero los hay Manuel no

Voz 0187 30:01 igual bengalí que lo mismo

Voz 1378 30:04 pero esta supremacía como culinario gallego bueno aquí estoy

Voz 0187 30:07 editado dice que sí que es fiel puedes mira cosas en las que se diferencian por ejemplo manitas de cerdo suelen tener los madrileños hilos de Asturias pero los gallegos manitas de cerdo no suelen de los suelen tener morro de ternera pues también los madrileños y los asturianos y luego por ejemplo bajarlo garbanzos solamente en teoría ahí en los en los asturianos que bueno que más o menos se combinan morcilla hay en los gallegos y el los madrileños pero que más o menos es un plato que es muy calórico y que estaba pensado pues para un poco para recoger del Matadero lo que ya

Voz 0874 30:39 bueno pues una que cuenta es una vez aquí yo supongo que en su origen estaba pensado para cuando llevas toda la mañana de labranza ya has quemado muchas calorías recuperarlas no pero para un domingo en el que no te has movido

Voz 0187 30:50 claro que iba a meter primero no tiene no tiene mucho sentido sí pero era era eso era un guiso que estaba muy era muy popular entre la gente pobre porque era barato aportaba bastantes calorías y bueno te servía para mantener lo que tú decías una jornada laboral intensas

Voz 1378 31:04 aquí los niños antes de ir al colegio de señora no

Voz 0187 31:07 claro sí sí

Voz 0874 31:08 dueño en jefe de cocina de Cuca cocina bar en la Avenida de Arteixo número diez en A Coruña como este Xisco dos días hola buenos días

Voz 1378 31:16 está diciendo el técnico desde el fondo como un con la mano increíble

Voz 0874 31:22 que esto vosotros para desayunar como dice

Voz 1378 31:24 Ángela sí bueno nosotros llevamos metido en bocadillo también es un poco

Voz 8 31:28 la tradición familiar como digo yo yo de toda la vida con mi padre con mi madre pues bajaba a los bares míticos de Coruña el domingo pues de aquella es el Gasol y otros quedaban callos pero fueron cerrando entonces como que la tradición se estaba perdiendo el pinchitos de calles como el vino entonces cuando yo abrí con Luca en el dos mil diez pues bueno fue llevo haciendo desde que abrí es una es la niña bonita de la casa es una receta que le hemos ido mejorando durante todos los años estamos sólo a la hacemos los domingos unos cuarenta y cuarenta y cinco kilos está

Voz 0874 31:58 Nos vendiendo yo yo entiendo que lo hagáis solo los domingos porque yo recuerdo cuando era pequeño mi madre o mi abuela creo por lo hacía callos claro entraba en casa y es quién ha muerto aquí el olor cuando haces calles no es agradable

Voz 8 32:12 sobre todo ahora cada vez que le los pies Carnicer ya habían bastante más limpios pero sí que es verdad que en los inicios había que dejarlo todo un anoche en agua y vinagre Olimpo aún para limpiarse y luego hay que cocer los como otras veces en agua limpia para quitar las impurezas

Voz 0874 32:26 los cerdos son son gallegos son de la dehesa extremeña bueno los callos

Voz 8 32:31 viene mitad ternera mitad cerdo eso que decía tu compañera ya un poco una mezcla de todas las recetas tanto gallega madrileña porque yo les meto manitas le meto panceta

Voz 1378 32:42 tal los garbanzos no le pongo garbanzos

Voz 8 32:45 sí hueso jamón tendones Goya posiblemente el plato menos Vega

Voz 0874 32:53 es de los menos sí sí del mes están abocados eso es básicamente lo lo mismo la gente cree probado por primera vez

Voz 8 33:02 yo creo que los veranos auto engañen te dicen que sólo garbanzos pero hasta encomendó todo todas las sustancia a porque tiene Vegara

Voz 0874 33:09 es que te dicen los garbanzos

Voz 8 33:11 no no lo dicen pero yo sé que lo son y cuando llega el domingo de callos

Voz 1378 33:18 sí qué pinta tiene Manuel no lo está en una en una bolsa de papel procede hay que decir que nuestro compañero tiene el acento más

Voz 8 33:29 puro de Coruña yo lo estoy intentando retratar ayer no era

Voz 1378 33:34 Paz pero él habla como un auténtico con que es una pena no estaba muy nervioso muy nervioso muy impresionado porque estaba el Colón lleno sabes si se Colón que yo de pequeño lo veía como entrase en diez mil impone impone impone que bueno me lo ha traído como en una mina de lado si bueno es el las que lo vendemos las dos para llevar muy cool es bueno como muy modernos actualizar si mira que empezó en envases de plástico exacto en calles agendas de callos entonces muy bonito porque es una reina como reciclada ahora estarán templados porque vienen de ahí pero sí entonces viene él me ha dado una cucharita de madera esto es un detalle también muy guay muy ecológico para comer los callos entonces vine aquí todo básicamente metido a él

Voz 15 34:22 sí está embutido entonces

Voz 1378 34:25 lo pruebo

Voz 15 34:27 Javier sí sí claro

Voz 1378 34:30 es uno de los campeones lean podéis hacer sabes que yo me hacía pizzas de callos oye pues no vuelve a ver de cuando era adolescente cogía la una una base de pizza Norman echaba en plan con algún escucharon Cayo seguro que cuando llegabas de noche no ha acaso sí Ficha de callos Manuel Burque cuando le doy venga es que me me me da la sensación de que no no me han traído servilletas eso sí pero me da la sensación de que voy a comerme una especie de cómo sea más de sinestesia lo que le cuesta arrancar claro llena también el aún pero pero espacios que sufrir saben hay bebés

Voz 0187 35:14 más tiempo que al resto

Voz 8 35:16 el caso en un plato

Voz 1378 35:19 Andrés dos tres Mercedes comedores

Voz 8 35:21 sí

Voz 1378 35:22 bien pero esto es la medida gallega se claro en España da para cinco se cobró familia sí voy voy a aprobar voy a promover directamente cayó con garbanzo esto esto es esto espero venga Plasencia oye déjanos aquí a los sacaba este juegos gallego pues mira no voy que han pegado a los labios no ya se me pega toda la boca si oye está en el punto de picante está muy bien si es

Voz 8 35:57 Justo pues si lo de aplica ante mucha gente que no que no el encaje en quiero

Voz 4 36:01 sentidos que rico está extrae

Voz 0874 36:03 el aviso empezado muy temprano con esto

Voz 4 36:06 con los callos mira con los que sepan honor pues el miércoles como de verdad cuento mira el miércoles

Voz 8 36:13 aquí ya parte de ingredientes que son muy salazón que es muy típico gallego les metemos morro y los morritos los pedidos para poner a desalar el miércoles el cambiamos el agua y el jueves más o menos los tenemos el jueves nos llega a todos los pedidos Pacer el canto a nosotros no nos acostamos en agua en los Cayos siempre en caldo el viernes por la mañana están seis horas y todos los haciendo el caldo

Voz 3 36:35 el sábado por la mañana será añade

Voz 8 36:38 lo que es el vientre lo que es el que un sí mala pata de ternera sigue cociendo todo el día se le añaden los callos o a los calles perdón los garbanzos aparte es un sofrito con cebolla ajo pimentón dulce y pimentón picante y comino que es un poco la diferente que tienen los demás de otros sitios aquí no es tan tan especial yo sé que hay muchos sitio que le echa

Voz 1378 36:55 clavo hicimos bueno lo que están son trabaja menos ella a ver

Voz 8 37:00 es una ingeniera te digo eso es la receta que más vueltas le hemos dado igualito que tomar

Voz 0874 37:03 en un bollo industrial madre mía igual igual bueno es no Manuel cuando muchos gallegos no lo vais a pisar estuviese malísimas no iba a decir que era lo más

Voz 1378 37:15 sí sí

Voz 0874 37:16 Xisco Jiménez dueño y jefe de cocina de Cultura Lucas no oculta que tiene bloqueado pues me ha recomendado el técnico de de Radio Coruña en la avenida de Arteixo número diez Xisco un abrazo

Voz 16 37:27 muchas gracias hasta luego adiós Ángela

Voz 0874 37:30 sigue estuvo hacia arriba no te digo

Voz 16 37:33 con el programa eso me estoy probando no