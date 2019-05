Burque ya peina canas

Voz 1

01:28

ya me voy asustado Javier puso los cuarenta es cuando te asomes a la colina IB es el final a lo lejos se entonces me estoy acercando peligrosamente a esa colina ya estoy alcanzando la cima y me estoy agobiado el otro día que por cierto el viernes por la noche cuando estábamos cenando me enseña una fotografía en la que estabas maquillado para un personaje que vas a hacer con el resto resto bueno yo creo que no peros dilo si te voy censurando no es una iba a comentar no sé si es creo que es una de tus próximas películas escritas en la que hubo obviamente te reserve un personaje para que así soy porque te podías haber preservado al héroe sí pero bueno se me da mejor otras cosas entonces estás maquillado como un policía asusta verte da mal rollo que si la mal rollo tío bien sí sí no puedo poner la foto no pues no podemos no no podéis pero me gusta alejarme de mi simpatía natural yo sé quién soy simpático haga lo que haga hay que simpático en que me invade pero pero pero que te preguntamos todos cuando vimos la foto no me acuerdo lo del pelo como ha ya que se sitúa frente era postiza me dice que cuántas entradas si yo pues si usted encontradas desde siempre pero ahora tengo más precisión desde siempre y entonces no tienes que preguntar siempre he tenido mucha frente yo con para que veas mi origen yo con quince está agobiado con quedarme calvo con quince yo creo que ya es decir que no va a pasar Juana algún algún día pasará pero escúchame y eso ha sido uno de mis grandes agobios otros otro que está empezando a nacer las ganas las canas pero me las clases medias no te verías agobiar no sabes aquello que dice Dani Rovira de por qué no hay viejos Feli rojos dice porque no hay ancianos pelirrojo sabes por qué porque es que son todos calvos esa es la razón es porque desaparecerá a lo mejor no no no no no no siempre acaban Cano es calvos y no hay manera de recuperar el pelirrojo porque suena falsos pero esto ya tienes yo tengo canas ya en la barba la tengo llena camufla por el pelirrojo entonces no se ve no destaca tanto como si fuesen Moreno pero voy en un mal camino entonces Javier no canas yo tengo