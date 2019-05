Alergias: por qué el entorno se rebela contra el cuerpo humano

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 00:20 buen inicio

Voz 4 00:57 algún día Javier Sampedro nos tendrá que explicar cómo sobornos a José Luis para que le abra la emisora de Plasencia los domingos por la mañana

Voz 0902 01:04 hoy mismo son solo productos de primera necesidad como por ejemplo una botella de aguardiente unas cajas que eso te lo da el latino tú a él y encima te abre no no no no eso no se lo doy yo que hay él luego invita a café con churros al salir de aquí con eso pues sí porque cuando sabéis a las once el aperitivo no como churros justo ya aperitivo si puedes tomarte una ración de oreja

Voz 4 01:28 junto con los churros madre en fin pero estoy Estupinyá Javier cómo estáis bien pero es químico es bioquímico y conduce en La dos El cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colabora con el país y mira ahora que hablamos de un periódico me están enseñando pero una noticia que es interesantísimo como como The Gardian el periódico británico ha decidido hacer un un un cambio un cambio en las palabras para que las palabras tengan sentido es muy interesante

Voz 1730 01:56 sí de Cardiel es un medio muy involucrado con las crisis medioambientales y con el cambio climático pero se ha dado cuenta de que en las palabras

Voz 5 02:05 hemos para el propio cambio climático tienen con tenido neutro

Voz 1730 02:11 son un poco pasivas sugiere a en su libro de estilo para todos los redactores en lugar de utilizar cambio climático utilizar crisis climática porque es más realista de lo que está pasando claro

Voz 4 02:24 se puede pensar que es que bueno pues hace más fresco hoy no sé

Voz 1730 02:26 sí sí sí o que sea un problema científico pero que no no sabes qué consecuencias va a tener el cambio climático sería la causa lo que está pasando pero la consecuencia es una crisis climática es decir unos unos problemas que van a venir por el hecho del cambio climático entonces dice tenemos que hablar de crisis climática no de cambio climático porque llama más a la acción y también sugiere cambiar cambiar pero está en españoles más complicar

Voz 5 02:51 lo en lugar de globo algo Armin global hit in que es un pueblo calor un poco más intenso

Voz 4 02:58 pero eso no sé cómo lo otro lado it es caluroso entonces nosotros no tenemos esa cómo cómo podríamos decirlo Torres facción calentamiento escala quemarlos globalmente habría que buscar alguna manera hacerlo hoy pues por seguir hablando de periodismo y Ciencia el Parlamento de Singapur aprobó hace unos días un proyecto de ley contra las pequeños que van a ese proyecto permite al Gobierno eliminar y corregir los contenidos que considere falsos sancionar hasta con diez años de cárcel esto claro es muy peligroso esto que acabo de decir uno de los colectivos que más se ha rebelado contra esa norma es el de científicos académicos investigadores

Voz 1730 03:37 sí

Voz 4 03:39 este es un debate interesante hombre Singapur

Voz 1730 03:41 en uno de estos países que del la libertad de expresión

Voz 5 03:44 que no es de los mayores y los menores

Voz 1730 03:51 pero es interesante porque yo conozco gente que que ha vivido allí es verdad que hay menos libertad de expresión pero la gente está satisfecha porque las cosas funcionan mejor estos es otro debate no pero el tema es que

Voz 5 04:05 que la la normativa la nueva normativa

Voz 1730 04:08 dice oye si alguien publica noticias falsas que además pueden ser peligrosas para la salud de las personas o para el bienestar político o lo que sea eso es denunciable esta medida es peligrosa con Javier he dicho pero bueno los científicos que están muy involucrados con las noticias falsas en salud Guti los bulos y en la sede terapias deberían estar un poco satisfechos

Voz 6 04:32 de de esta de esta idea porque es una herramienta para para controlar las noticias falsas que que sabíamos que

Voz 5 04:42 mucho sobre si en cambio se han revelado pues eso nos unos inhibe

Voz 0902 04:49 que aquí hay una cuestión de de quién decide qué es una noticia falsa o no no lo que dice la regulación la nueva regulación de Singapur podría sonar hasta admisible no y además ya ya descartados los argumentos de los científicos sí porque los científicos lo que se refieren aquí es una cuestión un poco académica

Voz 4 05:11 exacto de que si la Intel

Voz 0902 05:13 dotación de los datos puede ser considerada una noticia falsa claro el lugar dura

Voz 4 05:18 los estudios no de la interpretación

Voz 0902 05:20 Tomatina muchos de ellos son científicos sociales que están preocupados porque claro la base facturas de sus disciplinas no es tan grande como en las ciencias naturales hay que tú en fin tú puedes hacer una interpretación de un dato sociológico que se considera una noticia falsa por el por quién tenga que tomar esa decisión no es el problema es quién decide qué noticia falsa y que no normalmente somos los periodistas quienes los hemos ocupado de hacer esa distinción

Voz 4 05:49 pues no hacerla en más

Voz 1730 05:53 bueno yo imagino que va más allá de las noticias publicadas en medios sino sino no son afirmaciones que se hagan incluso en redes sociales en todos lados

Voz 5 06:02 te pongo por ejemplo una terapia que cura el el cáncer cuando se sabe que

Voz 1730 06:10 Se sabe por datos empíricos que que no es así entonces ahora aquí por lo menos en un limbo entonces ahí hay habrá una legislación que te Pedra permitirá denunciar a esta persona que está con intereses pudiendo generar un daño a otras personas

Voz 0902 06:28 punta me apunta José Luis no sé todavía a cambio de que que Rusia en la antigua Unión Soviética por ejemplo la genéticamente estaba prohibida

Voz 4 06:39 esto pues

Voz 0902 06:39 claro este esto es fue un problema enorme para los genetistas soviéticos en la época porque es que no podían hacer nada tenían que hacer interpretaciones de su propia investigación que que fueran del gusto del Kremlin

Voz 4 06:53 acabo de recordar la pasión de José Luis por la historia

Voz 0902 06:56 oye te tenemos como siempre en un número de teléfono para que

Voz 4 06:59 si quieren preguntar o pedir la opinión sobre cualquier cosa que tenga que ver con con la ciencia la larga espera ya Javier nos pueden llamar seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve luego al final de los invitados son tan apasionantes que no sabemos queda cortos de tiempo pero en fin por si acaso seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ex número de whatsapp también si quieren dejar nota de voz o un número de teléfono llamamos de vuelta que eran los que no entendemos demasiado de ciencia siempre tenemos un concepto de lo que es sencillo lo que es complejo que supongo dista mucho de los expertos lo digo porque vemos cómo la medicina pone constantemente soluciones a enfermedades que son muy graves y muy complejas y sin embargo hay otras que parecen simples que afectan a gran parte de la población mundial Itinere aspecto de no tener una cura sencilla no estamos hablando por ejemplo de las alergias con lo con lo mucho que avanzado la medicina cómo es posible que no hayamos acabado definitivamente con la energía

Voz 0902 08:04 es lo que cuando trató porque la evolución no acaba de buena

Voz 4 08:07 alergias Javier bueno no

Voz 0902 08:09 el bastante lenta hay algunos fenómenos nuestras sociedades actuales que van mucho más deprisa no un ejemplo es la higiene según la hipótesis de la higiene la excesiva deja el sistema inmune demasiado desocupado ir empieza a reaccionar contra alérgenos que no son del realmente dañino ni peligrosos pero cuando hablamos del sistema inmune nada es simple porque eso eso es un mecanismo de relojería con varias capas jerárquicas de controles impuestas una sobre el otro lo que realmente no hemos llegado ni a comprender del todo todavía no sea que no hay no el problema no es simple puede que no sea tan grave como el cáncer pero no es menos complicado que el cáncer realmente estamos

Voz 4 08:54 ha explicado los escucha en Radio Valladolid Alicia Armentia que es jefa de servicio de alergias en el Hospital Río Hortega y catedrática de inmuno patología en la Universidad de Valladolid donde docente también investigadora cómo estás Alicia buenos días

Voz 7 09:08 buenos días pues muy honrada de estar con tan ilustres científicos y expertos en la materia

Voz 4 09:14 me siento pequeñito avergonzado no mucho

Voz 7 09:19 pero no todo lo que se ha dicho a mí estoy totalmente de acuerdo es el remate perfecto

Voz 4 09:25 qué hizo sobre sobre el el peso del lenguaje en la percepción de lo que estamos hablando verdad

Voz 7 09:30 pues si hay que hablar para que nos entendamos todos

Voz 4 09:33 pues entonces en lugar de hablar de alergias de malditas alergias Alicia

Voz 7 09:37 las alergias se porque cuando

Voz 4 09:39 delante dan eh es un fallo del sistema inmunológico

Voz 7 09:43 bueno si es un fallo de no inmunidad es una pérdida en la tolerancia a sustancias que no deberían ser patógenos como los virus son las bacterias

Voz 4 09:53 es una pérdida de la tolerancia que ve pues si quieres hacemos una distinción de partida los celiacos son intolerantes no son alérgicos al gluten hay una diferencia antes de ser intolerante

Voz 7 10:04 bueno nuestro sistema inmunológico Nos protege de los gérmenes patógenos pero también hacia una doble función la de tolerar todo lo que nos rodea y que nos va a rodear a lo largo de nuestra vida y esa información no la transmite nuestra madre entonces sí que interviene el sistema inmunológico en la tolerancia la intolerancia al gluten también es un tipo de alteración inmunológica está dentro de la de la alergia pero es otro mecanismo diferente hay alergia al trigo por un mecanismo de anticuerpos Simon no eh ya hay intolerancia al gluten que es un tipo de respuesta celular es diferente pero en el fondo lo mismo no toleramos algo que que deberíamos de haber tolerado siempre

Voz 0902 10:45 la lactosa

Voz 7 10:46 la lactosa es otra intolerancia debida que no dijimos bien la tasa que es el azúcar de la leche entonces con la edad nuestro tubo digestivo va quedándose ancianita Nito también himno segregar las enzimas digestivas suficientes entonces nosotros pues deberíamos de tomar leche durante el periodo de lactancia lo con pequeñas cantidades pero ahora se toma mucha leche se toma muchos zumos de frutas alimentos que antes no tomábamos tanto

Voz 1730 11:14 ahí ahí ahí más alergias ahora que hace varias décadas por esta hipótesis de la higiene o no se sabe todavía si cambian las la los tipos de alergias es decir a se podría decir que la alergia es más interior que exterior

Voz 7 11:33 bueno en realidad hay muchas teorías como muy bien ha habéis dicho efectivamente están aumentando los procesos alérgicos no sólo porque ha mejorado el diagnóstico y el conocimiento en la patología de hecho antes la alérgenos estudiar a la Universidad les sido la primera catedrática de de alergia de la acción no se tenía en cuenta y ahora cómo afecta al treinta y cinco por ciento de la población pues ya se considera una enfermedad no sólo molesta sino grave que en algunos casos puede causar la muerte de la persona podrán afilar sea

Voz 4 12:05 porque una persona que nunca tenido alergias IBI perdona que es decir como en este caso este año ha sido horrible

Voz 7 12:12 pues hay diferentes razones entre ellos Raquel hemos hablado del cambio climático la contaminación los cambios en la alimentación las tres razones pueden ser la causa nosotros vivimos inmersos en aerosoles biológicos que es el aire que respiramos lo también lo que nos comemos entonces los gases que condicionan en efecto invernadero la combustión de fósiles la crisis climática que hemos provocado están afectando a todos los seres vivos entre ellos a nosotros

Voz 0902 12:41 las partículas de partículas que emiten los motores diésel también es un no

Voz 7 12:45 exactamente la contaminación además dañar suelo afectan las semillas que germinan a las raíces de las plantas a sus frutos comestibles a los herbívoros que comen esta hierba estas frutas semillas y luego nosotros nos comemos a ellos no a los digo arrojados cantidades inmensas de productos tóxicos a la tierra que sustentan y luego pretendemos no tener alergia y estar sanos

Voz 1730 13:08 pero pero Alicia es que a mí yo creo que eso es un punto importante es decir las que vienen de fuera es decir estos tóxicos estas sustancias son las que las crean o hay personas

Voz 5 13:20 que por un desarrollo en la infame

Voz 1730 13:23 por lo que sea aparecen con una predisposición a la alergia serán alergias tóxico que encuentren sean las avellanas lo sea otra cosa pero me refiero es algo que viene del interior tú interiormente tienes predisposición alergia lo serás a cualquier sustancia que te encuentres o no o viene condicionada por una presencia excesiva de una sustancia

Voz 7 13:46 hombre por supuesto hay un factor genético vosotros que sois genetistas que sabe tanto dos de ellos hay cada vez más alérgicos porque cada vez pues hay más parejas de alérgicos la progresión geométrica los hijos alérgicos y a su vez ellos van a hacer que progrese esta esta alteración genética de nuestro sistema inmunológico pero se han hecho estudios que que con confirman que a lo largo y ancho de un país por ejemplo Estados Unidos existe la misma proporción de alérgicos estos datos van más a favor al que Nuestros puso mal todo lo que nos rodea de lo que estaba hablando el aire que respiramos lo que comemos pues es la causa porque en Estados Unidos hay mucha diversidad genética hay mucha inmigración entonces es más bien que la alergia es un estado de bienestar a economías desarrolladas consumidoras de recursos de nuestra tierra para como se comprobó por ejemplo cuando significaron las dos Alemanias Alemania oriental no sea describían apenas casos alérgicos y al unificarse ambos se hicieron iguales en proporción y entonces hay algo en un estado de bienestar y consumo que estimula que estos genes que pueden haber estado reprimidos o inútiles ven a favor de proteger y dar una respuesta intolerante a estos

Voz 4 15:05 claro eso eso apunta la mala alimentación permanente

Voz 7 15:08 bueno pues si eso es lo que ocurre es que antes pues nuestros abuelos Porma van a la leche de la vaca dos veces no por ejemplo así sea eliminada muchas proteínas génica

Voz 0902 15:21 la mitad de la leche pues se te salía del cazo enorme

Voz 7 15:23 también también a mí me pasaba eso lo todos los días también pues los huevos eran las gallinas no estaban instaladas no son esos pienso se ha hecho estudios con semillas de adormidera de opio donde pienso de las gallinas para decirnos esto pobres al poner tantos huevos no

Voz 4 15:42 bueno pero Alicia dan ganas de bajarse de este mundo tal y como está pero repito lo Op iba a las gallinas en el pienso

Voz 7 15:53 sí de hecho es donde yo Semilla porque no se puede comprar así como así en unos estudios que estoy haciendo de energía drogas semilla de P para opioides no han esté Psicosis

Voz 0902 16:06 copiar las semillas a las casas de piensos entonces no

Voz 7 16:08 también te bueno lo que ocurre como les decía que no son la misma leche los huevos y las frutas que comieron nuestros abuelos en nuestra Madre Nos pasó esa esquema de tolerancia a lo que ella ingirió en la actualidad gracias al desarrollo de la biotecnología a los cultivos sean potenciado con proteínas de resistencia patógenos para aumentar su rendimiento eso es bueno no hay para adaptarlos conservar en las cámaras tratando a las semillas para que puedan germinar sin lo son con los insectos sólo las devoran estas proteínas de defensa que han logrado nuestros del envío tecnólogos estimular a la vez son potentes alérgenos es sobre todo en semillas y frutas por otro lado la población piensa que estos alimentos vegetales son los más naturales los más sanos nada más natural que un polen que es vegetales sin embargo los daños que causan de esas

Voz 4 17:00 no yo siempre recuerdo el vi el virus

Voz 0902 17:02 el sida es natural de la madre no

Voz 7 17:06 los seres vivos somos naturales hoy

Voz 1730 17:08 se enfrenta sin la alergia es una reacción exagerada descontrolada del sistema inmune hacia algo de fuera las enfermedades autoinmunes también se se definen así como una respuesta del sistema inmune exagerada hay descontrolada hacia algo del propio cuerpo hay paralelismos Se podría decir que digamos sería una especie de

Voz 5 17:29 alergia a algo interior una enfermedad autoinmune

Voz 7 17:33 pues efectivamente en este caso la tolerancia o la intolerancias a nosotros mismos a a partes de de nuestro organismo que son nuestras el porqué el sistema inmunológico se equivoca y nos daña es que de alguna manera hemos dañado a nuestras células sean nuestros receptores celulares por mecanismos que podrían ser tóxicos como hablamos la contaminación o por ingerir alimentos que están transformados y que no reconocemos la auto inmunidad es otro proceso también de tipo alérgico de cuatro tipos la respuesta inmediata que es la que más vemos ahora en primavera dar mi Erasmus son tipo uno llamamos este sería un tipo dos por anticuerpos dirigidos contra células no extras la retardada que es la celíaca sería ya tipo cuatro que necesita tiempo para desarrollarse

Voz 4 18:24 bueno tú vas a tener mucho trabajo que se dice que en el dos mil cincuenta la mitad de la población mundial tendrá alguna alergia

Voz 7 18:29 pues si voy a tener mucho trabajo pero a mí me encanta mi trabajo es una maravilla de la ciencia la especialidad alergia los pacientes alérgicos son muy estimulantes para seguir trabajando

Voz 4 18:40 soy ellos a yo les estimula mucho que tú sigas trabajando porque así los pobres pueden vivir mucho mejor oye

Voz 0902 18:47 tienes alguna alergia Alicia

Voz 7 18:49 pues sí tengo alergia a la cerveza pero me he curado

Voz 4 18:52 menos mal pueden tener cuenta atónito cómo cómo se elimina una verja bueno eso sería alergia trigo también bueno verdad gluten cebada no

Voz 7 19:01 bueno realmente el caso me vean que yo sola pues fue alergia a la Malta es la cebada nada eso es entonces esa alergia es una proteína de esta cebada lo que hice para curarme es ingerir en pequeñas cantidades ciento seis precedentes poquito a poco más cantidad de cerveza

Voz 4 19:21 a ver si así lo hacemos ahora no

Voz 7 19:25 la desensibilización Alex o a cualquier alimento dándolo muy poquito a poco con mucho control para que nuestro sistema inmune buena vuelve a tener tolerancia

Voz 4 19:33 llegar al lado de tu microscopio una jarra de cerveza siempre que sea bueno no me dejan en del hospital pero me gustaría tengo mientras compre al menos eso sí Alicia Mendia que se jefa del servicio de alergias del Hospital Río Hortega de Valladolid y es catedrática de inmundo patología en la necesidad de Valladolid ha sido un placer Alicia muchas gracias

Voz 7 19:51 quisiera decir algo si me da tiempo a favor de los investigadores que se ha hablado de tanto control pues no hay estudios y publicaciones más revisadas era de los científicos que publican algo que tenemos que asumir esa

Voz 4 20:07 lo que decimos está totalmente contrastado no

Voz 7 20:10 avisan por pares cuatro revisores y tenemos una gran cura maldad porque los nos cambian las ideas y tengo unos que que poner lo que es estrictamente cierto si en todas las medidas en todo lo que se publica se utilizará la rigurosidad científica la verdad es que habría pocas noticias

Voz 4 20:28 sobre todo en el periodismo gracias al cien veces gracias hasta luego te lo bien es quedan un par de minutos pero una llamada de María Jesús pero que desde Madrid María Jesús cómo estás buenos días

Voz 8 20:37 hola buenos días muy contenta de escuchas así de de poder hablar

Voz 9 20:42 pues pregunta lo que quieras mientras a mí lo que tú quieras vamos

Voz 8 20:45 a ver si me sé explicar

Voz 9 20:47 muy rápido de María Jesús vale voy

Voz 8 20:49 voy entonces eh estoy oyendo que muchas enfermedades y sobre todo con respecto al cáncer no te estudian mucho la genética entonces mi pregunta es si no importante industria petroquímica que hay no sé utiliza muchas veces la genética como un escudo para intentar evadirse o para mirar a otro lado de todos los componentes químicos pero estamos hablando de óxido nitroso dos de metano de ETA no de amoníaco que hay en el en el ambiente una cosa es que también me ha dado mucha atención es que dicen que el que la alergia por ejemplo que yo también algunas veces me da la sensación que se utiliza como un escudo que es como una respuesta exagerada pero es que lo que hay en el ambiente es que es una respuesta exagerada es que estamos exagerando lo que hay ahora mismo de de moléculas en el ambiente es que no sea no se sea conocido la historia de la humanidad

Voz 4 21:46 vamos a pasárselo al genetista de cabecera gracias manejes es un beso

Voz 8 21:49 bueno hasta ahora había

Voz 0902 21:51 genéticos no yo puedo aportar una pequeña anécdota personal porque yo yo trabajé moscas todos los que hemos trabajado moscas sabemos que no que desarrollan algunos científico sin embargo otros no yo no desarrollan alergias es que hay un factor genético aunque también es obvio que la exposición a los ácaros de las moscas repetida a todos durante doce hora pues puede generar una pero sólo en ciertas personas no notas os he que los factores genéticos reales no se trata como un escudo para dejarle hablar del óxido nitroso Lee de las partículas de de menos de dos coma cinco micras de los tubos de escape pero tenemos que conocer ambas cosas ambos las funciones

Voz 4 22:32 yo creo que sí que sí incide mucho en las sustancias que generan cáncer pero Estupinyá Javier Sampedro gracias compañeros un abrazo hasta luego