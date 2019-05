Galleguismo Bien: Live from Coruña, nenos! (21/05/2019)

Voz 1 00:00 sí

Voz 3 00:08 el PP va bien

Voz 4 00:53 bienvenidos a buenismo bien el sujetar la puerta para el que viene detrás de la comedia el carril bici de la comedia que aquí parece que no tenéis muy claro eh el saber en qué contenedor se recicla el corcho del humor el despedirte del conductor del autobús cuando te bajas de la risa déjalo estar eh les auxiliar en San Juan para después de la hoguera dejaba estar del sarcasmo si él

Voz 5 01:21 no caminar por el carril bici de la risa

Voz 4 01:23 por eso es que es que aquí tenéis un problema con el carril bici no sé por qué eh estamos Versión A Coruña aquí en directo en la Fundación con eh debe haber como mil quinientas personas aquí en el en la sala este chistes de Javier del Pino si si si él es Quique Peinado yo soy Manuel Burque y esta persona que veis aquí es un mimo traemos para horror es nuestro guionista que le hemos obligado a ser técnico

Voz 6 01:49 creía que yo ya había pasado como suficientes humillaciones es la vida

Voz 5 01:52 hoy todavía ha tenido que salir aquí sin que nadie me

Voz 6 01:54 las sentarme y luego de repente llegan ellos

Voz 7 02:01 Enrique del Pozo ha pedido la lo Enrique del Pozo anoche acordada

Voz 5 02:05 que se se pedía aplauso decía que por algo tan maravilloso aquí

Voz 7 02:07 sí ya lo hacían siempre había sido muy sutil bueno ves es funciona siempre es increíble

Voz 4 02:13 bueno sabéis que soy coruñés es muy importante esta noche para mí le he dicho aquí que que ojo con A Coruña porque somos muy coruñeses pero muy osea la gente de Coruña porque es más coruñesa

Voz 8 02:27 qué persona

Voz 5 02:30 porque estas hablan hacia los porqués habla bien porque porque me está sale a eh no no no no no no esto es esto es en serio e Manuel Burque tiene montado un personaje en la vida que él habla así como con un acento gallego bastante como neutro pero

Voz 4 02:45 cuando no está

Voz 5 02:48 el escenario o haciendo trabajo el habla diciendo cosas tipo esto o lo vais a disfrutar muchos

Voz 4 02:54 voy a intentar hacerlo bien vale

Voz 5 02:58 te voy a meter un fotón que te meto la cara para el otro

Voz 7 03:03 sigue sigue un más es que no se verdad

Voz 9 03:07 eh su que el choque gel

Voz 7 03:10 negro y luego acabo dice me va a un madrileño hablando así a que se entonces el habla así todo el rato yo bueno pues a veces me

Voz 4 03:19 después complace copla

Voz 9 03:23 seguimos Maricel L

Voz 5 03:25 bueno no sé si conoces el programa en otro vamos a ver si te has un problema que no escucha a nadie pero bueno tenemos eh tenemos voluntad este programa trata de imponer el buenismo como a nosotros no nos dejan hacer publicidad porque estamos en periodo electoral permanente en España Nos hemos buscado influencias que nos hacen eh publicidad gratis de el concepto buenismo bien ir E adelante Javier ahí está Rocío Monasterio no sé si la conocéis es la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid dice sabes que se incendió una casa okupa en Ibiza que no entiendo muy bien qué hacer ocupando en Ibiza pero bueno serían ocupa yo sé hippies dice Rocío Monasterio esto sólo se acaba si gobierna Vox el resto son buenistas o acomplejados

Voz 7 04:07 claro que sí Rocío claro que sí

Voz 5 04:12 nosotros ya lo hemos visto Seat todo somos o nosotros

Voz 8 04:17 o Vox vosotros veréis

Voz 7 04:19 así que vosotros tenéis que elegir la vida o nosotros

Voz 5 04:22 tras o Vox esta mañana la gestión ha sacado es que

Voz 4 04:24 año en Galicia esto lo yo creo que nos merecemos un aplauso

Voz 7 04:28 eso es

Voz 10 04:30 muy populista lo que acaba de así pero también va desde ciudad distinta no

Voz 5 04:34 no somos una ciudad distinta porque no sé que como todas las ciudades de España la izquierda va en siete listas como tiene que se eh

Voz 7 04:42 vamos mal de tiempo No somos fatal venga pues tenemos que dar paso entonces te pido la música polaca si mira os iba a hacer una cosa pero nuestra invitada que es esto se tiene que claro que Pelé

Voz 4 04:53 quiero que le veis un grandísimos aplausos

Voz 7 04:57 seis por favor esperemos que alguien está usando no se ve con mochila porque viene robar en el Corte Inglés justo ahora tiene identitario

Voz 4 05:26 te tienes que ir a las nueve espera vendo Sarah aquí estando aquí Amancio Ortega para aquellos a corto plazo

Voz 7 05:31 a eh

Voz 4 05:34 te tienes que ir a las nueve minutos hay perdón GT en España el tema es culpa disculpa que tienes catorce minutos hemos estado detrás tienes mucho carrete soy rajar fuerte bueno bueno tranquilos que se puede polla un poco tarde no

Voz 7 05:51 vas a hablar pero no a hartar no

Voz 4 05:53 no te podemos presentar eh tiene hacer es filóloga excantante feminista antirracista eh

Voz 9 06:01 es un como bueno para buenismo bien se sus seis ese señoras Bosnia acepten

Voz 4 06:08 entonces nosotros tenemos tenemos por ahí la ruleta es que eh no sabíamos de qué preguntarte es

Voz 7 06:15 claro eh Javi Valero nuestro bien

Voz 4 06:18 esta dice es un una página que tiene una ruleta que hay que dar la la ruleta iguales estos temas el que salga es el tema sobre el que hablarán te parece bien claro vamos a mí no me gusta entrar el dedo eh la uña del votante

Voz 7 06:35 ciudadanos David visto madre mía donde dinero e haber salido feminismo un aplauso abrazos primera pregunta a favor o en contra

Voz 4 06:54 realmente a favor claro cuéntanos qué tal Galicia en este tema

Voz 11 06:58 eh

Voz 4 07:03 pues igual que el resto del mundo tirando tirando pero has visto mejoría en los últimos años ha previsto que las peor no a peor

Voz 9 07:13 peor sí sí sí sí sí

Voz 12 07:17 no me no te sabría decir mira te voy a hacer un año dijo está hablando cuanto Enrique me dijo joder se escrito siempre eres una error yo que soy cenizas y eso no y digo mira tío yo tengo treinta y cosas así entre nosotros me dijo cuando yo tenía quince tacos tío tú escuchas la radio Esquire te pueden gustar más o menos lo escuchabas a Rosana que lleva una guitarra y pantalones iba vestida escuchas de Ella Baila Sola una guitarra iba vestida escuchar a Shakira que iba vestida también

Voz 7 07:41 en la época escuchabas época eran eran más Friolera es pues tenía

Voz 12 07:48 tenías esto mismo Reese tenía eso declaran ver Bris tenías una escena muy potente a nivel internacional a nivel incluso Estatal de mujeres vestidas que cantaban correcto esto actualmente no sucede

Voz 4 08:02 esto es un dato no una opinión incluso síndrome aquí pero a ver si va a ser el cambio climático ha

Voz 5 08:10 al hacer más calor en el planeta extraño pues

Voz 4 08:13 claro sí puede ser bueno algo igual en el caso de Akira sillas

Voz 13 08:16 de Luengo eh el cada vez hay menos ropa menos discurso más eh

Voz 4 08:23 en algo más labio eso sí es el síndrome Shakira pero cualquiera diría que vamos a mejor en ese tema cualquiera no principalmente la gente de Vox y del PP sí pero no para ellos para Vox va peor de hecho por eso nacido para protegernos

Voz 1735 08:40 sí sí sí sí no yo creo que va a P yo creo que va a peor que ahora bueno ver habido ahí una pequeña real

Voz 12 08:45 ción pero yo mira cuando me dicen en la música pero sí se entonces estaba en la música de digo digo pero vamos a ver tú vas a un a un concierto el día que haya el mismo número de de bajistas de guitarristas que de guitarristas de jefas de producción que de jefes de producción de de seguridad que dejemos de seguridad

Voz 4 09:02 de

Voz 9 09:02 el baterista que de baterista es ese día podremos hablar de de de

Voz 12 09:07 feminismo incluso el día que que palabras que ya están lógicamente categorizar dentro del femenino como poetas que ya no exijan que ese se pongan su un sufijo despectivo como poetisa llama tu poeta no te jode yo soy una poeta no en ser entonces no estamos mal lo que pasa

Voz 9 09:26 conviene hacer creer que estamos bien pero no estamos mal estamos fatal

Voz 5 09:30 me acabas de joder el programa

Voz 4 09:33 no pero está bien está bien en Galicia peor o te diré que Galicia

Voz 12 09:38 poquito mejor decir porqué venga porque eso es que como dijo Castelao el gallego no protesta emigra entonces la Peña aspiro a que hay un proceso migratorio empezó en mil en en a finales del siglo XIX y aún no ha terminado que es lo que fijo llama turismo no

Voz 4 09:52 en realidad grabación

Voz 7 09:55 eh qué sucede

Voz 12 09:57 que las mujeres que quedaron aquí tuvieron que ser súper súper Woman tuvieron que

Voz 9 10:01 si a esto cuando se dice

Voz 12 10:04 es un elaboradoras tuvieron que ser enfermeras profesoras Toulouse peluquera Espinosa era absolutamente todo y además Guardian de casa tanto yo yo vengo de una saga

Voz 9 10:12 ya

Voz 12 10:13 de mujeres con tu hijo

Voz 4 10:16 vamos a mi abuela cuidadito con ella

Voz 12 10:18 exacto decir hablaba así era estrictamente necesario si no eres directamente a español de acuerdo con esto si a la mujeres es una mujer dura es una mujer brava no es cuál es una mujer del norte no suele decirse no tiende a la sumisión fácilmente pero bueno después esto es muy matizada hable pero sí sí tenemos que decir a que haya un perfil ahí tradicional de mujer brava yo creo que el público está de acuerdo con que en Galiza es claramente así no

Voz 7 10:42 de acuerdo

Voz 10 10:46 de hecho yo quise alarmar estoy yo aquí sin mayor

Voz 4 10:49 y mi padre madre era sino mi abuela era si o sea que si era las descrito tú hacía todo ella no estoy lo Dillon alto no me he venido aquí

Voz 5 11:03 hombre de pocas para

Voz 4 11:04 a que no sabe qué va a decir al borrador

Voz 14 11:12 todas las mujeres en las mujeres sobre todo en el campo eran jamás siente porque hacían absolutamente todo trabajaba más que los hombres eran fundamentales incluso a los hombres la van a ser machista dice la niña casi de un me voy a decir lo que tenía que decir

Voz 7 11:36 lo que digo es que me lo voy a quedar eso sino un aplauso para mí a favor claro sí padres Rourke togolesa burka le gusta

Voz 4 11:55 me quedan siete minutos cuarenta teníamos un juez de cito que hacerte porque nosotros sabemos qué has hecho versiones no en gallego de canciones clásicas no me equivoco bien entonces esto no nosotros eh esperábamos que saliese Trapp en la ruleta entonces queríamos que versionado una canción del Trapp al gallego ahora aquí directo qué te parece si como homenaje al Día de las Letras Gallegas te parece

Voz 12 12:25 sí pero pero acaba te voy a pedir un favor que que es que tuvo Le Le cuentes que antes de entrar vosotros elegisteis es tú quieres que te digamos de que ganaba

Voz 4 12:33 yo le dije no

Voz 12 12:34 le dije no lo vamos a hacer así a las bravas

Voz 4 12:37 entonces venga con eso dicho pago

Voz 12 12:40 tienes Javi sí pero bueno pásela

Voz 7 12:43 te han sido be déjalo primeros tú vale

Voz 4 12:47 vais

Voz 13 12:50 se ha

Voz 15 12:53 eso ya

Voz 7 12:55 no

Voz 3 12:57 cuando tú lo tu tu mucho sudor mucho tiempo antes

Voz 16 13:04 cuarenta y cinco segundos senador ahora casi lo paso no entregado para los que ya lo para que Europa las deporte en Pale palés la parte que habría que traducir pero para ello

Voz 3 13:13 no sabe otra palabra esta persona bien alta español esto eh te pones

Voz 7 13:34 vale que me gusta hacer esta señal al técnico

Voz 1735 13:39 para Luis

Voz 4 13:40 eh yo empecé a los nazis saber si alguien sabe de quién es esta campeón de la razón es mi vecina de Madrid te tengo miedo de dirigirme a ella por si me apuñalar eh yo si queréis os leo la letra y la tenemos traducida es no lo traducido no he querido a veces ahora todos son mi es

Voz 5 14:03 ya no dejo que me besen porque no es tan flexible no perdió contigo estoy test y a ver si sueltan puta o no y aunque no quieres Se está haciendo irresistible sabes que mi Bugs Bunny está Tai creo que esto lo han temido creo parte de Bunir la parte une la cogemos si lo de Tae Yong sabes que Mi Molly PAP que Mi Molly Molly papi te pone high eh

Voz 4 14:28 este heavy metal sea Grecia siguió par pases

Voz 7 14:30 va a Galego quería debiéramos no pues ala venga una si no me lo diga hay todo eh a esa melodía receta pero no Jaime

Voz 4 14:41 lo día recita recitar a ver en esta apuesta lo ve

Voz 5 14:46 entonces pasa versionar

Voz 4 14:49 hoy en la canción se llama putas

Voz 7 14:52 no os sorprende esto es a mí eh no han ido pero hombre comercial

Voz 5 14:59 por unas cosas

Voz 12 15:02 he querido a veces ahora son todos muy sexys no

Voz 7 15:06 sí es no es un es un archivo ejecutable sabios

Voz 11 15:12 yo diría

Voz 12 15:15 quería que hay me lo van muy conocido que en con Amy a veces Agora son todos no sexys sería así no

Voz 5 15:21 Yeah por favor

Voz 3 15:25 sí

Voz 4 15:27 sí correcto no dejo que me besen porque no están flexible

Voz 5 15:33 la reflexión yo yo creo que es que es tan bueno

Voz 4 15:35 es lo que yo deduzco por el contexto en Mi gran carrera como un dandi de hecho

Voz 12 15:41 dediquen porque no me prestan vale contigo estos destinada a ver si son tan puta o no e contigo esto probando haberse soy tan puta o no

Voz 7 15:52 más eh no entendido claro

Voz 12 15:57 y aunque no quieres está haciendo irresistible eh que te estás

Voz 7 16:03 poniendo estrépito estás hablando Máis a favorita para repetir sí que tiene aunque no

Voz 12 16:12 qué te estás poniendo escrito estas me dando Hunnam estas me Facenda lejanas que sería más rural después sabes que mi Bunny estatal

Voz 4 16:24 podríamos decir algo por el estilo

Voz 5 16:26 Diez

Voz 12 16:30 para facer algo metafórico diría sabes que tenía

Voz 7 16:42 a su portada se quiere decir con lo hubiese hecho mucha

Voz 4 16:46 ilusión

Voz 13 16:47 no yo diría yo creo que esto se traduciría Se claramente en todo cómo cómo va

Voz 12 16:52 la frase maravillosa una frase maravillosa que haya piques perdón ocho mal que me sabes no que te perdono que me haces por lo bien que me sabes no ellos está ya sabes cómo me tienes que

Voz 4 17:03 todo esto ya sabes que me Molly Parker que es Molins no me pero podíamos

Voz 12 17:08 hemos de otra manera yo qué sé yo creo que

Voz 4 17:11 es una que siempre me ha así al tú lo sabías todo y estamos

Voz 7 17:16 es que no has hecho se su Little actual de Murcia solo estoy solo actúa cuando necesita algunos que vengo murciana hablar de drogas sabes

Voz 4 17:27 Molly SM de Mary vale sabéis que es el MDMA Manolo tú sabes que es elemento inmensa es algo que te cariñoso no le provoque graves a ver vale ya está ya está claro el MDMA como las producidas

Voz 13 17:46 es que aquí no aquí como aquí quitarla

Voz 4 17:49 las eh claro no MDMA no se aquí no sé

Voz 7 17:55 no se nos mejor

Voz 9 17:59 se sabe es que es ideal

Voz 7 18:01 un barco en Vilagarcía de Arousa

Voz 5 18:04 no sé qué podíamos hacer una sabes qué

Voz 7 18:06 de que tenía planeadoras pues saben que los Charlene así la canción siete

Voz 4 18:13 Duran

Voz 9 18:15 titulas eh te das putas tú

Voz 5 18:18 a partir de ahí trabajaron

Voz 9 18:20 bueno pero putas libres libres letras

Voz 10 18:24 un aplauso Ángel clavada temas al concierto un aplauso gran belga brava

Voz 9 19:01 es que eso lo aquí Vega eh

Voz 5 19:05 os comentaba hace unas semanas Televisión Española decidió volver a hacer Juego de niños por el clamor popular osea ya sabéis que todo el mundo era por favor que vuelva Juego de niños aquel mítico programa a qué pues Televisión Española atendió a la ciudadanía ir trabajó Juego de niños queremos hacer niña comentarle a su padre

Voz 9 19:25 eh eh que es juego de niños pues mira su programa de cuento niños eh

Voz 5 19:32 explican cosas a la manera de los niños y los mayores sin saber que están diciendo tenían que adivinar que estaba definiendo o maletas enterado no pero da igual la gente busca en Youtube que tienes al móvil si lo presenta Arda además bueno entonces que queremos hacer un homenaje a ese programa porque es el único de la televisión en el que no participó hice de quería hacerlo te necesito alguien del público que venga a jugar como tú ibas a levantarla

Voz 7 19:55 no a lo que pasará en aplausos

Voz 5 20:06 hola qué tal hola Ponte lo poco tiempo Antelo como te cómo te llamas agustín agustín cómo te sientes y cómo te llamas se siente Agustín se llama Agustín Pérez

Voz 7 20:14 Mutxamel para las has levantado la mano con mucho impulso si tu edad estaría metido debajo del sofá del sillón este asustado

Voz 5 20:21 a día de hoy también eh te voy a contar de qué va el juego los que estáis en el escuchándonos que también jugáis vale este niño eh nos quiere definir algo adelante por favor

Voz 0799 20:33 hubo uno Juan volvía ya en Madrid todo el mundo lo cual algo ocultar joven que tenemos que hablar permanente veces treinta gente que cuenta al amigo conoce que familiares de compañeros simplemente gente que te para por la calle

Voz 9 20:50 Ing ven te lo has inventado no te para tanta gente trilero bien

Voz 5 20:57 de qué está hablando este niño cuál es el drama que describe de Artes opciones a que en Madrid no es suficiente gimnasios Pokemon ve los alquileres C los Partido de izquierdas que hay pocos en Madrid queremos alguno más en los partidos de izquierdas que no

Voz 7 21:15 Madrid pocos alguno más está seguro seguro que has levantado la mano con la misma celeridad con la cara

Voz 4 21:25 ponerse un kamikaze de la vida una sala

Voz 7 21:27 cosas no mires sigue así llegará lejos

Voz 4 21:32 resolvemos de solemos

Voz 0799 21:34 es una carga Gerde cuentan amigos que conocen

Voz 5 21:37 no te cuentan tanto mejor no tienes tantos amigos error

Voz 0799 21:39 simplemente gente que te para por la calle que echan de barrio en el que está porque no puede pagar el alquiler porque el alquiler sea subir los precios ya enloquecido gente que tiene que membrillo muy cerca cero porque estarán en Guardo

Voz 7 21:51 lo evidente es Errejón hablaran

Voz 4 21:54 en el barrio

Voz 0799 21:57 a casar turísticas

Voz 5 21:58 o eso

Voz 7 22:01 para el niño pero la labor era la vivienda o tu p

Voz 5 22:03 el fracaso en la vida misma tendrás muchos detrás era la vivienda Si esto fuera Juego de niños tú te hubieras llevado del Gallifa antes pero como es juego de niños versión nuestra pues te vas a llevar dale diez días antes claro que sí

Voz 7 22:16 ya mitad Infante ahí lo tenéis esto sería como Agustín te ha gustado la experiencia si es decir algo algo estoy porque quiero decir que hay que decir quiero decirle algo a A Coruña para algo pide lo que se espera eh eh cuál es la banda Camón como Amanda campeón a banda cambiada

Voz 5 22:42 The Night no no no no

Voz 7 22:44 vale me fuera largo tiempo bien imaginarlo verdad pensé que iba a ser más literatura

Voz 5 22:51 no bueno pues esta ha sido tu cabeza la radio un aplauso para estas

Voz 4 23:20 ya lo he superado Kike voy hablar de otro tema importante aquí en Galicia es un tema eh con el que me siento normalmente muy sólo en Madrid excepto cuando hay gallegos cerca que es el supremacía como culinario calle

Voz 17 23:34 no

Voz 4 23:36 todos los ahora estoy en un en un público que me puedo entender y me puede apoyar todos estamos de acuerdo en que la comida gallega es superior a las demás no decirlo bien alto

Voz 7 23:48 miramos al resto por encima del hombro sino cada vez que vamos fuera de Galicia y alguien pone no porque els que la cocina cántabra es que la cocina vasca es que los vascos cocina muy bien no cocina mejor gallegos y sino veis esto es lo que quería oír cómo me satisface entonces no es no tener sabe por otro lado da igual tenemos muy buen pan escúchame dos a más estoy estoy de acuerdo o no que cuando él

Voz 4 24:22 que no discute que la cocina gallega no es tan buena nos ponemos violentos

Voz 5 24:28 porque somos un poco fascistas en este sentido hay que decir que en Lugo el luego lo ha hecho Artur Garrotxa mejora no señal verde que es gallego es decir sexo es es ir ha disfrutado mucho porque lo han sacado del corazón entonces yo he propuesto crear un partido

Voz 4 24:42 para aprovecharse de este supremacía como culinario que se llama El

Voz 1735 24:46 partido en Panahi

Voz 7 24:48 no os parece

Voz 4 24:50 las SS es de este partido serían las pulpa Irán voy a decir viva el caldo ibais viva pero quiero que sea militar tenemos

Voz 18 25:02 venga viva el caldo gallego viva en la que los viva el pulpo á feira ella ahora hay Tafira digo tajada Diego tenéis

Voz 7 25:17 la mejor heroína de España seas de afecta a pie vio como va de verdad hay es sólo aquí como vallecano vengo aquí a Galicia hay digo joder qué heroína más buena tiene esta gente marcha como se nota que de los barcos pues como el marisco lo bueno o lo que Lies aquí y luego lo de Manolo Valdés a Vallecas pero básicamente la mejor heroína la quedáis vosotros eso heroína de verdad color y Android una buena eh entonces eh dos cosas yo quería pregón

Voz 4 25:41 estar en Twitter esto hoy martes

Voz 7 25:44 a siete de la tarde a las siete de la tarde que se remite la obra

Voz 4 25:46 además de la Ser cuál es la comida en estandarte para un gallego de Galicia

Voz 8 25:54 el pulpo á feira

Voz 7 25:56 para nada la opa ya se espera que no impiden la los disturbios por favor gente cállate pues el cocido entonces vamos a abrir una encuesta en Twitter para ver qué

Voz 4 26:07 sale ganador vale

Voz 7 26:10 Filho agrestes ojo el licor café licor K ir ahora Javi dilo que tenías que decir de

Voz 4 26:17 dice que lo venga venga venga Jaime que es una

Voz 5 26:19 la preciosa que me acoge con todo eso no abrirá verdad

Voz 7 26:22 en la novela Javi gallega viró diez tenemos la costumbre de

Voz 5 26:28 hacer poco la carne mucho como es como es

Voz 7 26:31 lo explica en un libro tan abierto a la crítica a esta gente

Voz 19 26:35 que tenéis una materia prima tan buena que en algunos puntos se descuida la elaboración me han dicho me han contado dice que churras con lo quemamos esos locales

Voz 7 26:48 tú fuera si yo no primera purga del partido en me está esperando ver a los leones ahora mismo estoy de acuerdo con las palizas pero si alguien le quiere pillar a la salida nunca dejó yo me daré

Voz 4 27:02 la vuelta

Voz 5 27:04 Burque qué pasa con los desayunos en Galicia digas cosas pena de una mira para hablar tenemos puntos débiles hay que admitirlo pero no voy a hablar yo va a hablar nuestro invitado quiero que reciba AIS con un aplauso a Pepe Solla eh el PSOE ya sabes que eres pero por si acaso eh propietarios jefe de cocina de tardaré propietario jefe de cocina de Casasola decano gallego con esto ya Michelín de traemos por un motivo distinto a que nos cuelen la lista de espera de su nuevo restaurante Burque dio el guionista no suscribe una mierda esto que hemos dicho no sea que traemos para que te cuento

Voz 4 27:43 eh suscribe es esto del fascismo culinario el que esto de supremacía mismo de que los gallegos sentimos que me lo dijiste por teléfono que lo suscribía Caños ahora no seguro es que es complicado porque es que el gallego tiene también la la otra historia que cuando sale fuera normalmente van restante Gallego dos veces prueba cosas que no sean gallegas al final unos y resulta muy complicado llegar a valorar donde estamos no hombre pero yo creo que todos hemos ido a un chino no sí aquí aquí pero cuando salimos pero chinos con con materia

Voz 7 28:18 el gallego el Pachi una mierda eso que lo a pan de gambas que diez

Voz 4 28:26 las esto es acusa aquí sí aquí aquí

Voz 7 28:29 sacando aquí aquí

Voz 4 28:31 Miguel Planchuelo se hace con con pan Cea pero sí que hay una especie de orgullo patrio

Voz 17 28:38 sí son eso no si es gallego y así Si de algo porque osea porque luego fíjate que somos como muy con niños no que no sé qué cosas no debemos a presión

Voz 4 28:46 pero de nada ahora de la comida los obra no se había visto discusiones violentas de casi enfadar si pegarse dos personas por esto porque uno decía no es que los gallegos no cocina es buena materia prima ya está gente dando un golpe en la mesa y provocando casi una pelea esto lo he visto y no no exagero eh el gallego eh bueno no va Diego quedó con una fama de intolerante muy muy bien

Voz 7 29:12 era yo el año pasado esta tarde llegó de la mano

Voz 4 29:20 tú lo tú a ha pasado de que te venga por ejemplo en catalán a decir a verdad yo reconozco

Voz 17 29:27 no yo soy muy muy orgulloso gallego no oí y como cocinero además tengo esta historia de que si os ha sigue pero también es cierto que cuando viajas por el mundo es brutal es brutal osea que en todos ellos hay cosas increíbles ahora tantas

Voz 7 29:41 los seis todo es que sí sí no nos ha yo yo

Voz 17 29:47 yo siempre lo digo sabes fui allí allí encontré pues esto allí lo otro no sé que ahora tanta claro los tienes que que pasearse el mapa entero sabes eso si quieres hacer todo lo que es nuestra despensa hasta qué quieres coger en todo el mundo hay que hay que osara coger el avión

Voz 4 30:01 por cierto es que yo les he demostrado Javier del Pino por ejemplo si hay mango sin Galiza mangos digan lo que digan lo ahí bueno porque somos

Voz 5 30:09 somos tierra fértil aparte somos software Waka mayo adoptamos todo entonces aquí todo los vale todo cogemos de la tierra porque porque eso es muy buen más están viniendo aquí basta lo haría no pero no es que pierde ponemos Pimiento de Padrón no sé dónde dónde dónde

Voz 17 30:27 algo de pronto se hace realmente gallego porque el pimiento viene de Ahmed

Voz 5 30:31 no pero nosotros llegamos aquí como un segundo cómo vas a hacer esto pues poner el logo de es esto es que creo que es el que ahora mejor ahora mejor

Voz 7 30:40 qué tal aquilatada la esto ahora por debajo de esto lo hacemos aquí el presidente de partida en Panahi si puede la Cámara cogerle encuentra picado tiene Ciudadano Kane que quiere así como muy nazi por favor mira mira que luego bien sí claro a mi amigo va generando problemas yo no pero ahora mejor para nuevo tengo mis básico por mejor remontas a raíz de esto o te lo que te pasó para vamos a hablar del fascismo Culinary luego del otro fascismo del Real vale vale

Voz 4 31:12 en qué partes estabas diciendo que los pimientos que eran más ganó no el os el gallego esto es muy bueno porque yo en cuando cuando

Voz 17 31:22 eso sí a estas historias es decir que hace que hace que hace el gallego al algo algo en cuanto a gastronomía no es decir

Voz 4 31:29 está en el origen del producto que es que es lo que hace

Voz 17 31:32 gallego no es muy bueno va a parte del si ponemos de Padrón gallego no pero luego digo vale osea que cuando un plato es considerado gallego es decir si yo hago un agua Chile de Vieira vidas gallega es eso es un plató gallego o no según empanada con berberechos chileno Jesús Gallego no es decir es muy complicado dónde está esa es por el producto es por la elaboración o empanada da igual de lo que lo haga como empanada eso es gallego tengo sentimientos muy encontrados al amigo

Voz 7 32:01 no te lo juro que yo os es una

Voz 17 32:03 no sé es una pregunta llevo haciendo muchos años todavía todavía yo mismo no sabría responderles porque la gente dice nombre vamos a ver si no yo creo que si el productos gallegos ya tú

Voz 7 32:13 la lleva no Calvo madrileño gallego que no la aprobado no no no pero tú desde digo cuál es la

Voz 17 32:18 tarta histórica de Galicia esa tarta para autónomas en Galicia huelga tarta de Santiago esta tarta de almendra en Galicia no hay Almendros

Voz 5 32:26 cómo que no sea de mangos guacamole y al no

Voz 7 32:30 cómo que no hay algunas de almendra no hay a haber

Voz 4 32:33 aquí dio Almendros esto lo podemos pactar dice

Voz 7 32:36 es que no pasa nada que no pasada tono quedó José porque como muchas mujeres Caixa vemos y manipula la realidad no somos

Voz 17 32:45 el guión guión aunque no sean de aquí les queremos igual no luego Ivo cuál es la salsa típica la bajada es es el ajo es Manchego el pimentón es de es de Extremadura o de

Voz 4 32:58 o de Murcia aceite aunque aunque

Voz 17 33:01 es decir de Gallego nadie hace como aceite de gallego y sin embargo

Voz 4 33:04 trabajada es nuestra bajada amigos el gazpacho gallego que no lo ha aprobado

Voz 7 33:11 pero es complicado no hay gente que por ejemplo dices que el tomate en Galicia no puede haber tomates hay tomate son ahí

Voz 4 33:16 tomates hay naranjas

Voz 7 33:19 la ley hay barreras más más me vengo arriba yo

Voz 4 33:22 tengo mi casa plantado si una bajo mal

Voz 17 33:25 Darino Limonero todo eso te Maiso eh

Voz 4 33:30 oye qué pasa con nuestro punto débil y esto lo tenemos que admitir los desayunos que pasáis punto de lo que afecta ya aprendía a desayunar en Madrid Shaquille decía correos silencio sepulcral

Voz 7 33:46 nos vendáis abajo lo vamos a lo que sí

Voz 4 33:49 qué pasa con los desayuna porque no no tenemos costumbre de éste

Voz 17 33:52 por qué porque no queremos llevarnos porque porque luego vamos a polaco

Voz 4 34:03 no hablamos de de vamos a terminar ya ya sé que

Voz 17 34:07 estos

Voz 5 34:08 joder nos llena de energía verdad oye parecía alguien que no sea

Voz 4 34:11 llego aquí que levante la mano

Voz 5 34:14 largo del Hoyo empadrona y heroína pues heroína de Padrón que una sube y otra no

Voz 7 34:23 desde juegas a darle trabajo lo que son los juegos de palabras de Vallecas que llegamos a esta sí bueno vamos a hablar del otro fascismo

Voz 4 34:32 qué qué pasó como veremos si tenemos por aquí al bono o orientaron sí sí

Voz 5 34:42 Pepe Solla el sujeto en su cuenta de Instagram por lo que veo dice me sumo a la opinión de Casa Solla avergonzados coloca un cartelito que por espacios violencia de género y añades de Vox

Voz 4 34:54 bueno realmente bueno

Voz 20 34:56 sí sí sí sí hubo nada ha sido una polémica grande

Voz 17 34:58 eh respecto este esta publicación en Instagram

Voz 4 35:03 eh sigues un poco afectado no no no no la verdad es que no no no

Voz 17 35:12 no es que no no digo que no fuese inconsciente cuando cuando cuando dije hombre tampoco tampoco pretendían y generar polémica ni a lo mejor esperaba que esto generase tanta polémica no yo lo dije porque además eso era un momento en el que se estaba negociando no es justamente con la violencia de género para para entrar o no entrar a formar parte de entonces creo que hay cosas que son innegociables y entre ellas ésta no cuando hemos hecho un avance en algo yo creo que hemos avanzado en sociedad en ciertas cosas y esto era uno e os hagáis sobre la violencia de género Se pues se pueda ampliar pero nunca se puede ir un paso atrás y lo siento pero no estoy osea osea pelearemos defenderé siempre esto Bien Aparecida

Voz 4 35:58 a partir de ahí sí que se generó bueno hubo mucha polémica

Voz 17 36:02 bien es cierto que que sí que sí que sí los ves al final son veinte los que hacen todos estos comentarios eh que había más gente osea que pensaba como yo a favor y tienes que relativizar lo todo no osadas y si es cierto que esos esos veinte ha generado muchas situaciones

Voz 4 36:19 Maiso firme también si selectivamente

Voz 17 36:21 a eso de puede hemos recibido llamadas en el restaurante

Voz 20 36:24 eh llamadas llamadas y me vivir

Voz 17 36:28 todas las sede de Costa sí claro no era

Voz 7 36:30 pero milenio al porque tuviera mando me me había supuesto que tuviera a mano pero mira esto de las llamadas es lo que hago

Voz 4 36:35 yo cuando alguien habla mal de la cocina gallega

Voz 7 36:38 como fascista Culinary le llamo el acoso

Voz 17 36:42 es el fascismo el fascismo amigos es así es así pero bueno pero no pero pero no dejo de eso es un capítulo más no he bueno todavía

Voz 4 36:53 pero puede haber un chef más buenista bien que si Pepe puede haber que yo creo que si no está reservando ya para las próximas semanas soy mala gente

Voz 5 37:03 yo he luego porque es gallego raro bueno eso ya

Voz 4 37:05 damos por hecho Algar tuvo y cuatro más que estáis aquí Madrid nuestro espacio

Voz 7 37:09 claro

Voz 4 37:10 Vital hablando de cocina gallega bueno Pepe quiere es decir algo más no iba a despedir mi despedida era como nos reserva seis estos días a Pepe Solla soy más lo que hemos podido

Voz 17 37:24 pero qué pero no creo que además es que esa sensación de no parece que somos inalcanzables o reservar oye hay sitio mañana mediodía no pero para ocho

Voz 7 37:32 te vende vende todo eso quiere decir que que no somos ya alcanzables que en todos los restaurantes de lujo es que se ha creado

Voz 17 37:40 no está creado un rumor sobre sobre no las listas de esperas es imposible llegar a muchos restaurantes es falso eh

Voz 4 37:46 sabes cuánto cuánto es el tenedor por saber cuál me nuestra el menú el menú hay dos menos porque igual iba un poco

Voz 7 37:55 ah vale vale vamos a Astorga o de Valladolid

Voz 17 38:01 sí es cierto o sea nosotros yo lo digo cosa es claramente vale un restaurante un restante como el nuestro no en donde damos unas veintiocho personas os hace pocos pueden sentarse veintiocho treinta personas a comer C30 XXXII corre el menú cuesta unos noventa y cuatro cuatrocientos veintidós

Voz 5 38:18 a la ceremonia se celebró mi cumpleaños me dais corona de esta de cartón

Voz 4 38:21 por supuesto tenemos una pero es chulo simpatía así vale pero yo siempre digo la gastronomía ese lujo alcanzable es decir sea llegar a

Voz 17 38:31 coche cuando ya te metes unas setenta ochenta noventa cien mil euros es inalcanzable un restaurante al final te vas a gastar en nuestros antes doscientos doscientos cincuenta trescientos por pareja eh es decir esto o el mejor restaurante del mundo puede costar trescientos euros persona no es inalcanzable

Voz 4 38:51 estás hablando del mejor del mundo lo mejor raqueta del mundo inalcanzable el mejor todo el mundo es alcanzable mejor restante el mundo es gallego

Voz 7 38:59 la pedradas

Voz 4 39:03 despedir a la gente que reserve pone el código buenismo bien

Voz 7 39:09 por su puesto tiene un detalle con ellos si caía hasta regalos de oro regalo un libro que prometo comprometo uno

Voz 4 39:16 cordobés libros y reserva es después de imponer es buenismo bien tener un libro

Voz 7 39:21 de servicio público un aplauso para

Voz 10 39:24 Pepe suele

Voz 5 39:43 cuánta gente de aquí ha escuchado el programa antes de venir levantar la mano por favor vale la más de la mitad no valen más de la mitad que sabes que la sección que viene ahora es Álvarez nacen la sección y el programa programa que viene después del nuestro que es una muchacha cómica qué tal Nani no ha podido venir porque le ha salido un Volvo es verdad le ha salido un una cosa de trabajo

Voz 4 40:03 de Netflix se evidentemente ella quería venir se dudó les digo que no de Iquique yo no se escandaliza que a seguir no vengas entonces ella pues nos ha mandado este vivir

Voz 22 40:16 qué tal amigos bueno este vídeo para contados la verdad porque según qué está diciendo que yo no he ido hoy por trabajo no es cierto porque yo lo estoy de ahí que tú y yo fue hallado entonces ahora estás muy nervioso bueno para que pase un poco el tiempo deje de mandarme foto peines estas cosas no de no desagradable decirle Se puede trabajar así pues se ha decidido dar una semana de margen por cierto chicas pelirrojo natural

Voz 7 40:41 no hombre no a qué Utah fuera fuera lo está llevando mal esto no es verdad no es verdad esto es un novio de verdad que no con lo bien que lo

Voz 5 40:51 llevas te conmigo

Voz 7 40:54 veremos la carrera juntos después de aquello tío Icon

Voz 4 40:57 vas a llevar madre bueno pero tú me gustas más que y no os preocupéis porque tenemos sustituta tenemos a la Nani gallega la prima de Nani Diana Varela un aplauso

Voz 7 41:08 por

Voz 4 41:17 a este es tu programa ya eh si mira eh aquí eh bueno esto es de diseño de Diane eh

Voz 7 41:31 hace lo que quiere Albolote aquí bueno está ahí lo que hace

Voz 1735 41:34 Nani siempre hago lo que quiera bueno yo venía aquí a hablar del consentimiento que es un poco lo que me dijo Annan y que que ha tenido éxito de hablases sí si me pidió un poco que que hiciese un poco de pedagogía del consentimiento no porque parece que algunas personas como Cayetana Álvarez de Toledo por ejemplo que no tienen muy claro un cuando

Voz 23 41:55 una mujer desea estar con un hombre que no porque parece que las mujeres en general somos como un poco

Voz 4 41:59 como gallegas no

Voz 1735 42:02 que lo son porque sí que no dejamos claro yo me pregunto si está pasado con Nani pero eso no está aquí te pusiste pesado que no que no por porque dice Ibisevic de pesado ya ella tuvo que directamente no venir o no venir a Galicia

Voz 5 42:15 cinco minutos

Voz 7 42:16 violento está ya estoy súper esto una broma por favor dónde ir y entonces claro es que está la gente violenta porque esta mi padre es tantos como que está al padre que conmigo no ha puesto pesa o de Momentum vale pero vas a hablar de

Voz 1735 42:36 el con su empleo sentimiento si ir voy a hablar como de de de de dos tipos de consentimiento no el que es ligar ligar así como en bares discotecas ya el paso segundo que es ya en la cama como como sentir que el dicen

Voz 7 42:53 en fallar favor sea pero no te lo dejó para que lo digas o intentarlo o intentarlo vale vale

Voz 1735 43:00 pues en las discotecas vamos a ver paso discotecas paso discoteca paso paz la discoteca en lo que había antes del Tinder más cosa que había donde la gente iba bebía intentaba

Voz 7 43:10 has estas pista clásico más o menos acertado pico la butaca la movida lo que no hombre no hay perdón perdón perdón perdón perdón perdón

Voz 1735 43:17 bueno yo entonces aquí bueno pues las mujeres tenemos que pasar por una serie de situaciones un poco incómodas a veces no porque no quieres ligar con tío no te interesa soy como varios varios tipos de tíos no Marie estratégicas de estrategias para ligar una de ellas es que te comen la oreja mucho te den mucho la chapa en en el oído correcto me ameno y además te exculpan de paso no

Voz 4 43:38 no sé

Voz 1735 43:39 a que escupen porque están borracho porque Aslán sí porque están excitados cestita solos así el al

Voz 4 43:47 como hombre lo ha hecho de aquí

Voz 1735 43:49 Nos pero espero que Nancy lema pero yo creo que a todos y a todas las tías yo creo que les han comido la oreja que levante la mano en una discoteca número tres habéis aguantado algún hombre ahí levantar la mano espontánea

Voz 5 43:59 de un montón de gente

Voz 1735 44:01 luego está este es el primer tipo no de de de pesado el segundo tipo es que te sonríe constantemente acosador loco no que te va persiguiendo como discoteca iba a su sonrisa

Voz 4 44:14 si te sonríe y te sonríen Tastavins pero mires donde mires esta está

Voz 1735 44:17 ya está el y es la persona más amable del mundo

Voz 4 44:20 y eso son acoso también ser amable no se puede ser tan

Voz 5 44:23 el que me el que me metió la casa me estaba Costa

Voz 1735 44:25 no

Voz 4 44:27 pero está segura de que te emiratí porque igual mirando atrás

Voz 1735 44:29 bueno a ver yo creo que

Voz 4 44:34 puede ser puedes pero hay alguien siempre hay un tipo de perfil también os ha pasado a vosotros sonrisas que levante la mano quien les ha pero

Voz 5 44:43 sonrisas come la oreja veo que es más habitual no ya

Voz 1735 44:46 hasta el paso el paso definitivo no de de no con sentimiento de ya el tío que se que es el alza que se lanza toca toca culo no da cachete en el culo sin tu consentimiento y los hay peores hay peores porque hay los que tocan

Voz 13 45:02 además alargan B2 y rozan rozan no no no vas como para nada pero

Voz 1735 45:13 ha hecho estas así como con tus amigas y de repente mofan notas que te están tocando el choque medio una discoteca

Voz 4 45:19 ya pero eso es bastante grave

Voz 1735 45:21 esto es muy grave esto es muy feo esto es muy muy mala educación bueno era muy mala en violencia entran violencia entonces yo aquí tengo la la bueno yo creo que la solución aquí ya una vez que se rompe la barrera de los físico que te toquen para para mí lo consideraría una agresión y aquí ya está permitido darle una hostia

Voz 4 45:41 claro esto es el de los huevos

Voz 1735 45:43 ya lo que sea no para un poco es como más toca más has empezado tú te has llevado tu esta batalla tienes material para paja intentó Le pues reventar las

Voz 4 45:51 ahora pero escúchame esto es como ya siga mal

Voz 1735 45:54 ver Ricky ya ya has sonreído

Voz 4 45:57 vale esto es en discotecas estos en discotecas no que acaba en Ostia

Voz 1735 46:01 te acaban en poder en violencia

Voz 4 46:03 violencia Itu la esto lo defienden Cheney lo ha dicho

Voz 1735 46:06 es absolutamente lo aconsejamos

Voz 4 46:10 yo creo que estos buenistas y te tocan el Uni

Voz 7 46:13 has aprendido mucho aquí si te tocan el Bulli

Voz 1735 46:15 lo que esto no no sé que tú quieras no pero como no como no entienden el sí y el no tintas era amable que al final ya no Notes

Voz 23 46:22 es la opción que te dejan no te da algo más opción luego está ya en la cama vale en la cama

Voz 1735 46:28 pueden pasar dos cosas que estés con tu pareja

Voz 23 46:30 ahora con tu pareja habitual ojo que la mayor parte de las violaciones suceden con las parejas habituales no con un señor que te asalta un callejón

Voz 1735 46:37 hoy que estés con un polvo esporádico no

Voz 23 46:40 tú no quieres follar ese día que te puede pasar con tu pareja te puede pasa también esto pasa como un polvo esporádico

Voz 1735 46:45 pareja creo que tienes que intentar ser sincera no durante muchos años me duele la cabeza tengo la regla a soy yo soy cruel

Voz 9 46:54 como Crepúsculo el cruel lo culpo a él

Voz 5 46:57 cómo te digo tu este excusas en algo

Voz 1735 47:02 netamente sean así

Voz 5 47:05 la tienes legañas eres mi pareja pero pues te estamos en estos días me das puto has sí sí vale

Voz 1735 47:11 también puede ser que sí que sí la mujer durante muchos días no quiere fallar igual o hallando esto también podemos hacerlo entonces esto ya

Voz 7 47:20 tras la sección de Nani porque ya a no

Voz 1735 47:23 claro si es si es una situación prolongada en el tiempo yo creo que nos tenemos que sentar a hablar allí pues divorciar los bonos todo vale

Voz 4 47:32 vale lo otro la mandan Guillén luego la otra noche

Voz 1735 47:35 todo el mundo todos los tíos dan por hecho no esto es el gran problema del consentimiento todos tiene dan por hecho que sitúen Reyes contigo te vas con él a follar es que acabamos fue llega ya a veces pues no te lo sea en el momento exacto del polvo pues entre el transcurso que vas que llegas que no te apetece cambiar vinieron cambias de como quién va a votar a Ciudadanos

Voz 4 47:57 Nos y de repente dice mejor a Vox caro

Voz 1735 47:59 sí efectivamente es a peor es lícito porque puede que durante ese trayecto el tío haya hablado más de la cuenta ya

Voz 4 48:05 además no subnormal

Voz 5 48:07 el aconseja que taxi eso similares callar

Voz 1735 48:10 ya acabó porque se te está bajando el alcohol claro no te vas y con ese tío a la cama y entonces mejor callar la boca yo tengo pues de una tengo una anécdota en concreto un chico eh Yemen Roger con chico dado ya a lo mejor estaba bajo los efectos etílicos entonces decidir lo mejor lo mejor yo no tenía casa entonces y me lo llevé a casa de mi amiga Carmen esto lo tenemos que hacer siempre las chicas porque hay mucho violador asesino descuartizó y entonces lo importante realmente es muy que es Macías

Voz 7 48:42 sí

Voz 1735 48:44 asegurar sola nunca te vaya solo importante vetar conceptos amigas zonas de seguridad

Voz 7 48:49 también lo que me dijiste antes zona de Sara que tu madre

Voz 4 48:52 le

Voz 1735 48:53 no sea la única que pasen por el duelo aunque claro no va a estos fue después con lo de lo de Portugal

Voz 4 49:00 bueno el caso es que

Voz 1735 49:02 con ello no que ya que viniese él insistió muchísimo en lo entendían no está haciendo no vengas no me acompañes de verdad pero debían traerle tocabas pero tampoco mucho los besos pero ello no era especialmente amable

Voz 7 49:17 queda claro total que yo

Voz 1735 49:20 ya llegué a casa de mi amiga este chico subió no ya en casa en Miami en el baño y reflexione sobre lo que estaba haciendo

Voz 9 49:26 no puede ser tan mal amiga porque mi amiga hay una pillado y no es justo que yo fue dado entonces decidí completamente abortar la misión salir del baño o qué altruista Atrio dispuesta a decirlas de chico vete cuando dentro el habitación está desnudo que eh

Voz 1735 49:43 él solo se ha Cinto camino él solo decidió ya ir

Voz 4 49:48 por supuesto lo apostó todo al rojo

Voz 5 49:50 esto todo además seguridad en uno mismo

Voz 1735 49:52 qué le dijiste Illes dije qué cojones

Voz 4 49:55 qué cojones APS nunca mejor dicho

Voz 1735 49:57 lo hice fue hice dejó cosas olvidadas ya nunca más volvió a hablar

Voz 4 50:01 se fue asustado dijo bueno pero eso no está mal no se jocosas

Voz 1735 50:05 os enfadó buenos yo creo que sí pero pero no lo

Voz 17 50:09 nuestra

Voz 1735 50:10 no se fue enfadado pero claro como le decía yo que no hayan él estaba diciendo que no entonces al final te llegan a esta situación de violencia en qué en qué pasa algo malo pasa algo así

Voz 4 50:20 el que les dijiste pues

Voz 1735 50:22 le dije que se haya olvidado la sudadera le mando un beso

Voz 5 50:27 Camps prefirió perder la verdad que volver a verme y cómo cómo se llama podemos decir no no podemos de tal estás de broma pero en realidad sea el aflojará de muchas mujeres

Voz 23 50:37 acabamos acosándolos con chicos en momentos que ya no queremos porque

Voz 1735 50:40 mira como ya te has ido con él parece que es obligatorio tienes que entender pues que a veces una vez que vas pues te puede caer mal lote pueden no apetecer bote puede rayar entonces es muy difícil esto de no que dice Cayetana gay no es no dices no es decir no tienes que decir sí cuando dice sí cuando no se te vea tic tac el tío tiene que asumir si es un poco ático pues que no te apetece pero esto nunca pasa nunca pasa tienes un hay que te metes mágicas dice no hay salida entonces yo consejos este no

Voz 4 51:09 siempre rodeada de tu es más queridos

Voz 1735 51:12 para qué pues vale está matarlo el consejo

Voz 4 51:15 para los tíos que están en esa situación es cuál sería el ideal consejo

Voz 1735 51:20 hombre yo creo que que hay un ejemplo muy claro que a mi me gusta poner con mis amigos cuando Haifa es que siempre es quejáis no por encima que con la suerte que tenéis que siempre tramos a ligar nosotros no sé qué tal tú ponte la situación que estás esto es vencer una cosa

Voz 23 51:35 en homófoba que estás con un tío gay en una discoteca tú eres heterosexual como es gay no te gusta no te está tocando el culo te está diciendo lo guapo que eres cita hasta qué punto tutti otros sexual aguantaría ese chico tan simpático que quiere ligar contigo

Voz 9 51:50 hasta qué punto lo aguantaría es homófobo pero fue

Voz 4 51:54 como comparación vale ir el último consejo y con esto cerramos el programa si te encuentras en la situación de que estás con una chica en la cama

Voz 9 52:04 tienes que pedir el sí definitivo esto esto cómo se hace

Voz 1735 52:09 ya en la cama una vez sólo puede haber un sí un no sea el sí definitivo es que hago saber el sexo es un lenguaje universal

Voz 4 52:16 eso es unos perritos

Voz 7 52:20 de ahí los gemidos y ahí hay lenguaje no verbal no hay que bajar una nueva

Voz 1735 52:27 yo creo sinceramente que hemos llegado a un punto que es que si tú sabes que una persona está incómoda lo notas Joao lo nota Joao notaba que yo estaba incómoda lectura es decir que no porque era muy pesado pero es que yo como que como que que le preguntaba por estamos en la Camil vedad pero qué tal lleva mucho tiempo que Vicente

Voz 7 52:47 si se pone a hablar de fútbol y no que querías estudiado no parece que esto una cerveza con mis amigos