Educación más que represión

Voz 1113

00:28

muchos pueblos y ciudades hayan vuelto la delincuencia violencia provocada por menores inmigrantes que han llegado solos a España el campanazo aire es un tema que traté hace diecisiete años en una larga entrevista con el catedrático baja autor junto a su equipo de un trabajo sobre la problema la chica de esos adolescentes con gran sentido grupal tocaban en la picaresca de chico de la calle Se fugas de los centros en los que son internados se resisten a ser escolarizados no encuentran trabajo son audaces Eliseo Aja creía que eso chico se tenía que invertir en educación más que en el represión no se ha hecho hoy estamos peor que anteayer no por falta de medios sino por falta de imaginación