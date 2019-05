A vivir Madrid | Entrevista a Juan Barranco ex alcalde de Madrid

Voz 1751 00:00 ni esta mañana esta mañana hemos invitado al estudio un nombre que que sabe muy bien lo que significa lo que conlleva ser alcalde de Madrid lo fue durante tres años entre el ochenta y seis y el ochenta y nueve era era otro momento muy distinto en el país si también en Madrid

Voz 1 00:23 Juan Barranco muy buenos días hola conducido buenos días gracias por acompañarnos esta mañana

Voz 2 00:31 gracias a ustedes y a Auster una vez más por él

Voz 2 00:35 y compartir estos minutos lo con los oyentes

Voz 1751 00:38 estábamos hablando en la terraza no sobre la perspectiva que queda a Madrid desde la terraza de la Cadena SER como se ve Madrid no que muchas veces estamos acostumbrados a no mirar hacia arriba a ir a imbuidos en escuchando la radio los cascos el móvil internet desde esta terraza hemos visto Madrid hace sólo unos minutos de una manera muy diferente verdad pero sí

Voz 1163 00:59 es sé yo siempre que tengo entrevista en algún programa aquí vengo antes para poder disfrutar de la vista expresar como usted ha hecho es una vista que él que no es frecuente no le a mí me encantan los te bueno yo soy un enamorado de Madrid y me encantan los tejados de Madrid quizás tenga vocación de diablo cogerlo todo el libro

Voz 1751 01:20 cómo está siguiendo viviendo la campaña de estas elecciones municipales y autonómicas del veintiséis de mayo Juan Barranco

Voz 1163 01:25 eh bueno con con interés pero una cierta distancia no pueden no estar ahí ya metido en la primera línea de pues en lo ves con una cierta distancia pero lógicamente con con un gran interés no porque es mucho lo que nos jugamos no además en estas elecciones que se coinciden es en municipales autonómicas europeas las tres importantísimas hay que recordar que la cuna de la democracia está en los en los municipios en los ayuntamientos es ahí donde nace la democracia bueno la democracia no hacen Grecia no pero es aquí en nuestro país cuando los vecinos se reunían a a golpe de campana se reunían para decidir las cosas que había que hacer en el pueblo hay nace la la democracia y por lo tanto estas elecciones son fundamentales para el presente y para el futuro de de todos los ciudadanos y creo que es una fiesta en la que hay que participar sobre todo teniendo en cuenta que desgraciadamente en este país tuvimos cuarenta años sin poder ejercer ese derecho me siento súbditos ahora podemos votar entonces ya somos ciudadanos con todos los derechos y hay que aprovechar esa fiesta democrática hay

Voz 1751 02:33 irá a a votar hay que hay que aprovechar justo he dentro de una semana hoy domingo la gente estará metiendo la papeleta en las urnas conectaremos con los colegios electorales contaremos a través de buenos con los compañeros que están desplazados a los dos colegios como se está votando en en Madrid hablaba antes no de que está siguiendo esta campaña con cierta distancia esa instancia es sana no da perspectiva de lo que está pasando realmente con con los políticos en en Madrid usted fue el último alcalde socialista

Voz 1163 03:02 si si no me equivoco y desasistido treinta

Voz 1751 03:04 sí claro las encuestas dan ganadora la última encuesta la del país que hemos conocido esta mañana dan ganadora a Carmena pero el apoyo del PSOE según esta encuesta es que el AVE no en en esta política de de de de pactos ser muleta

Voz 3 03:20 Carmena es lo mejor que le puede pasar al PSOE en Madrid

Voz 1163 03:26 no Manuela Carmena ex alcaldesa porque en el dos mil quince el PSOE de forma absolutamente gratuita sin pedir nada a cambio la apoyó para ser alcaldesa porque es verdad que las ganó el PP pero el apoyo de él el PSOE hizo posible quizás ahí además cometimos un error al bajo mi punto de vista al PSOE no porque ataques apoyaba Manuela Carmena estoy totalmente de acuerdo con que se hiciera eso quizás el SOE tenía que haber dentro también el equipo de de gobierno no eso hubiera sido bueno para una Carmena porque hubiera tenido un equipo MAP más potente pues yo creo que tiene un equipo muy deficiente la prueba es que siendo alcaldesa además tiene que ser concejala de Cultura eso ya demuestra clarísimamente las deficiencias les deseo equipo pero estoy también hubiera podido hubiera sido bueno porque bueno hubiera reforzado con su experiencia y su capacidad la gestión hubiera sido bueno para para los el PSOE no puede aspirar es decir en el PSOE es un partido que en que no puede conformarse con esa en el podio el PSOE tiene que luchar por estar en lo alto del cajón es en el número uno entonces ir de muleta de nadie eso no es ningún consuelo el PSOE tiene que luchar por ser en el número uno yo creo que es lo que debemos hacer lo vamos a intentar luego los ciudadanos con su voto

Voz 1751 04:48 cree que se va a cometer el mismo error o que el PSOE va a participar del Gobierno de Carmena en el caso de que sumen esas fuerzas va a tener un papel más activo en esta ocasión

Voz 1163 04:57 yo espero que vamos a ver las personas Inter gentes a las organizaciones inteligentes aprende de los errores y equivocaciones en los paso nuestra vida privada que se presenten unas y provocaciones le pasa también a las organizaciones yo creo que el PSOE debe aprender de de de los errores y hacer el esfuerzo por ser el número uno en en la Comunidad en el en el Ayuntamiento yo creo tenemos los candidatos que además son personas que dan confianza que es fundamental ir a otra cosa que es fundamental que llevan buenos equipos para poder gobernar una ciudad como Madrid una comunidad como Madrid no se necesita solamente tener una buena candidato un buen candidato es fundamental tener buenos equipos que te apoyen que sean gente capaz y que sean capaces de gestionar no es sino puede ser que por ejemplo en estos últimos cuatro años más de la mitad de lo presupuestado no se haya gastado no eso eso demuestra que hay un déficit de capacidades de gestión en eso tienen mucho que ver la solvencia y la solidez de los equipos con los que rodean los candidatos

Voz 1751 06:00 está dando mucho de los debates ahora no los debates de ahora no quiero que escuche conmigo un debate que organizó Radio Madrid en el foro en el programa el foro usted se enfrentaba a Álvarez del Manzano en un programa como debe Estacas de Radio Madrid dirigido por Carmelo Encinas en el año mil novecientos noventa y cinco El foro más escuchas el comienzo de ese programa

Voz 4 06:22 en Madrid dirige él lo en fin

Voz 0372 06:31 buenas tardes a todos desde el auditorio del Museo de la Ciudad aquí donde el circuito regional a los de la Cadena Ser en Madrid ha convocado esta tarde el Foro para celebrar el primer gran debate de la campaña electoral entre los candidatos del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español a la Alcaldía de Madrid José María Álvarez del Manzano y Juan Barranco frente a frente ante los micrófonos de Radio Madrid al público que nos acompaña hoy para seguir la discusión en este escenario municipal José María Alvarez ahora hay que a las presentaciones Don Juan Barranco buenas tardes bienvenido también llevan ustedes años enfrentados políticamente en la Casa de la Villa que momento atraviesa su relación personal saben ustedes hay buena comunicación comen ustedes juntos alguna vez incluso

Voz 5 07:24 las relaciones son buenas nosotros lo vemos con frecuencia no solamente porque en el pleno del Ayuntamiento coincidí con sino porque tengo ocasiones coincidimos en otros actos realmente las relaciones son cordiales desde el punto de vista político tenemos en puntos encontrados en cuanto a la resolución de los problemas de Madrid pero la relación yo creo que es cordial la verdad señor Borrell

Voz 6 07:46 sí yo creo que hace ya muchos años que nos conocemos señor veré Manzano lleva ya muchísimos años en el Ayuntamiento de Madrid yo también me incorporé en el año mil novecientos ochenta y tres años

Voz 1751 07:55 están ustedes debatiendo la primera pregunta es bueno tienen ustedes una buena sintonía y parecía que si no es la respuesta que dieron en ese momento no quede efectos tenía la política en Madrid en el siglo XX no que recordemos que usted bueno pues es que fueron años muy duros porque una moción de hacer

Voz 1163 08:13 suena entonces sí porque el tráfico estaba mal cosa que creerse que era verdad entonces a París la mano con Carlos III que falta o no pero bueno que yo me presente encabezando ganamos las elecciones pero no con mayoría absoluta entonces hubo una colisión ahí no pues una moción de censura icono yo lo acepté como se deben aceptar estas cosas democráticamente sí limpiamente bueno como decíamos en esa entrevista bueno por encima de las confrontaciones políticas ya teníamos ninguna relación personal pues Baker yo según estará escuchando con Carmelo Encinas yo tuve también un debate aquí en esta misma casa con Alberto Ruiz Gallardón eso fue un debate bastante duro bastante duro él venía acompañado de su señora de mili terminamos el debate y la señora me negó el saludo

Voz 1751 09:11 después de enero solo

Voz 1163 09:13 el mago Alberto no ahí ese luego teniendo una magnífica relación con él me parece muy competente y muy inteligentes no lo voy a decir que también las campañas electorales muchas veces cometemos exageraciones y las cosas se se disparan esa gente la personal exacto dice exagera pero no pero no es decir yo veo ahora ayer estaba bebiendo el debate en una televisión el reproche permanente que hacen unos a otros esa es de mentir constantemente era un reproche sobre las las mentiras que ahora que tenemos tecnologías y medios para que los ciudadanos estemos cavernas informando sin embargo se miente más lo reproches permanentemente son eso hoy sobre todo hay los candidatos de la derecha en deben ser hombres de llenos de verdades porque nunca dicen ninguna deben llevar todas dentro no mienten constantemente yo creo que eso es un error

Voz 1751 10:09 sí sí sí sí el mensaje no es decir la falta de mensaje como mensaje porque al final intentas seguir un debate quieres quedarte con un mensaje más allá de un reproche con con un mensaje somos en la era de el mensaje no es el es que no hay mensaje no vayamos a las elecciones a la usted de que le hicieron la moción de censura por el tema Tráfico ha pasado mucho tiempo pero es que incluso antes y después de Barranco porque en las elecciones municipales de el año setenta y nueve Tierno Galván sí en una entrevista en Le hacen esta pregunta le dicen cuál es el principal problema de Madrid año mil novecientos setenta y nueve hace cuarenta años decía Tierno Galván la falta de espacio

Voz 7 10:53 cuál es el problema principal de Madrid a su juicio lo he dicho ya repetidas veces son conceptos que que repetir porque son los mismos temas ya he dicho que el problema principal de Madrid es la congestión que no se ha mantenido una administración adecuada del espacio qué he dicho repetidas veces que se trata de algo parecido a una habitación para dos personas en las que se hubiesen metido veinte esta congestión esta falta de talento y capacidad para resolver los problemas de Economía al espacio ha hecho Madrid practicamente inhabitable a está a punto de estallar

Voz 1751 11:33 está a punto de estallar han pasado cuarenta años antes y estamos igual que cree que lo hubiera parecido a Tierno Galván la medida estrella de de Carmena Madrid central

Voz 1163 11:43 pues posiblemente bien no nosotros ya iniciamos también una política de restricción del tráfico yo usted nosotros cerramos el tráfico en el Retiro me pusieron a parir sino hubiéramos hecho eso nos hubiéramos quedado sin activo empezamos también es dirigir el tráfico en la Casa de Campo sino lo hubiéramos dicho no los hubiéramos quedarse en casa de campo empezamos a hacer buenos ya había empezado de antes eh a extender las zonas peatonales no es decir que Tierno estaría de acuerdo con eso ha puesto Ustea tierno en las campañas electorales en bueno ante ese ahora siempre tenemos el mismo objetivo no es ganar la confianza el voto de los de los ciudadanos qué pasa ahora con medios distinto pero el objetivo sigue siendo el mismo es ganar los votos y la confianza de los ciudadanos pero hay personas y políticos que además de ganar en votos quieren ganar también en el corazón de la gente es era tierno y lo consiguió que el perdió elecciones ahí ya no supo perder supo ganar pero sobre todo supo hacer una cosa que es muy difícil y que pocos lo consiguen es ganar el corazón en este caso de los madrileños yo creo que los políticos actuales debían reflexionar un poco también sobre eso no solamente es importante el voto es importante el aprecio la consideración el cariño de la gente

Voz 1751 12:59 Sala mucho no es de de del sucesor de Tierno en quién muchas veces se ha hecho ese paralelismo quién podría ocupar ese espacio que dejó Tierno Galván en Madrid ya hay quien dice acaba usted de hablar de gente que habla con el corazón políticos que además de intentar ganar votos intentan ganar el corazón Manuela Carmena es la sucesora natural de Tierno Galván usted que que trabajó con él que le conoce muy bien cree que existe ese paralelismo

Voz 1163 13:25 no yo creo que no hay cosas que vamos a ver los dos fueron unos luchadores por la democracia la libertad los dos proceden de organizaciones de izquierdas que lucharon encontrar el el el franquismo es decir hay similitudes importantes no pero yo creo que en la personalidad de Tierno es única Hay especial no era un profesor un intelectual que demostró que es un gran intelectual como lo demostró Azaña Se pueden tener compromisos políticos ya supo ganarse el corazón de la gente y sobre todo una cosa que yo creo que ahora no existe es que él supo tener a un partido político unido detrás de él ya un gran equipo de personas también detrás del docente mire yo los he reunido hemos sacado un libros contando la la historia de todos esos años no es fundamental el supo rodearse de un equipo magnífico así encabezar lo oí es una figura absolutamente irrepetible él nunca tuvo aventuras en solitario es siempre fue en equipo ICOM el Partido Socialista respaldando apoyándole

Voz 1751 14:36 cuando se refiere nunca fue en solitario a qué se refiere exactamente

Voz 1163 14:40 no pues me refiero que nunca hizo la apuesta es por personales y no como es el caso ahora de Menorca minas claro que llegar a la Alcaldía con esta debe de Podemos luego monta una cofradía ya parte no no tuvieron otros jamás tuvo esas tentaciones jamás que no era un hombre de equipos y un hombre que valoraba las organizaciones en políticas precisamente porque había luchado mucho porque conseguirlo no yo creo que sigue siendo fundamental tener muy buenos partidos bueno son decisiones políticas buenos equipos respaldando esos programas esa candidatura

Voz 1751 15:16 en esta misma entrevista en el año mil novecientos setenta y nueve las elecciones municipales Tierno Galván habla de los consejos de administración

Voz 7 15:25 es un problema de sociedad de estructura social y yo dijera que es un problema de medio como la derecha que tiene sus intereses Unidos esencialmente al capitalismo que es una la expresión de la clase social capitalista cuyos miembros está en los consejos de administración como puede enfrentarse con estos problemas y resolverlos lesionando los intereses que tiene que defender es una contradicción insalvable o así se defienden los intereses de los constructores se defienden los intereses de las grandes empresas inmobiliarias si se defienden los intereses de los que tienen

Voz 1751 16:06 sí sí la de los consejos de administración pero también lo hemos visto en el Partido Socialista ya hemos visto la izquierda no

Voz 1163 16:14 administración

Voz 1751 16:15 sí que se puede no solamente es es achacable a la derecha sino también a la izquierda

Voz 1163 16:20 sí pero no sé exactamente qué se refiere

Voz 1751 16:23 me refiero lo que acaba de decir no que hablaba de los consejos de administración si la de las empresas

Voz 1163 16:28 públicas a la siempre es privada bueno da igual

Voz 1751 16:30 el caso es que en el PSOE con también esos pecados no

Voz 1163 16:34 ah sí sí sí sí sí claro que sí hemos cometido muchos errores Si vamos solamente los en los consejos de distracción los en consejos de amigo nación de donde nunca debía haber estado socialista no o un sindicalista no debía porque no es porque no es nuestro papel si hemos cometido claro que sí en errores ese tipo tierno tierno y su equipo Hamás cometieron errores de de ese tipo no él decía además se refiere a la derecha de la derecha es la corrupción objetiva lo hacía hace cuarenta años

Voz 1751 17:12 hay una frase que popularizó Tierno Galván que han pues años después aún hoy es marca de Madrid se ha convertido en marca de Madrid de Madrid al cielo no pero como continuaría hoy la frase Juan Barranco de Madrid al cielo la completaria

Voz 1163 17:26 pero bueno la frase congreso de Madrid al cielo y una ventanita para verlo no

Voz 1751 17:30 bueno

Voz 1163 17:31 pues ese podría ser el el final no de una ciudad que es un ejemplo siempre de integración y de convivencia esa grandeza de en de Madrid que lo comentábamos antes no aquí todo el mundo se siente acogido y nadie se siente extraño a mí nadie me preguntó nunca donde había nacido me me votaron bueno para el será el padre me votaron un millón y medio de persona para ser usado no gotas de España jamás me preguntaron que dónde había nacido esa grandeza de Madrid lo sigue siendo es Madrid El infierno o él es tierra de las políticas una amenaza para su partido a nivel nacional

Voz 1751 18:05 es Madrid un caramelo envenenado

Voz 9 18:55 sonreía hablábamos en la terraza

Voz 1 18:57 esta no de esa canción que ya que sonará hoy aquí Ojos verdes ayudó recuerda esta canción

Voz 1163 19:05 bueno me recuerdo hemos primeros una canción preciosa que que me encanta segundo su autor que es el que le está cantando Miguel de Molina era un hombre que por el hecho de ser gay subrayó palizas persecuciones hasta tal punto que se tuvo que ir de de este país bueno ha sido oportuno recordar esa asegura en su lucha también por la libertad los derechos bueno esa poesía preciosa ojos verdes el color de la laca

Voz 10 19:36 verdes como de de de limbo

Voz 1751 19:43 si usted volviera ahora mismo a ser alcalde vamos a hacer ese ejercicio de imaginación que es imposible pero usted volviera ahora mismo pues un segundo con la perspectiva del tiempo qué error dígame uno que error no volvería a comete

Voz 1163 20:03 no sé por ejemplo aquello que hicimos de los serenos que intentamos en caso de tener éxito de esta novela que que fue si es que se nos ocurrió un retomar esa figura antigua histórica de Madrid citar de los sereno que la mayoría de los serbios de Madrid en asturianos porque nos pareció fondos en una por el tema de la seguridad había mucha gente el cisma la sociedad había cambiado había cambiado completamente y aquello no cuajó y hubo que disolver aquellas

Voz 1751 20:32 o sea que si volviera a ser alcalde

Voz 1 20:36 no

Voz 10 20:40 hay no

Voz 1751 20:41 amén de vamos acabando la entrevista hablando unos momentos más difíciles para para usted sucedió este día también daba la talla no de uno se pone a prueba políticamente y también personalmente fue un momento muy complicado fue historia de este país

Voz 11 20:58 a las veintitrés horas del día diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y seis Se constató el fallecimiento del Excmo señor alcalde de Madrid

Voz 1751 21:10 bueno ese día lo tenemos todos en el en el recuerdo no tenemos ese día todos marcados no de cuando usted salió a anunciar eso bueno era un momento complicado no políticamente fue un momento difícil

Voz 1163 21:22 sí porque además de perder el mejor Madrid bueno es un amigo

Voz 1751 21:32 Juan Barranco le quiere agradecer muchísimo que haya venido esta mañana la radio con nosotros ha hablado de una cosa con la que yo me quedo en esta entrevista y es que los políticos en campaña están hablando para ganar votos para ganar votos de la gente no pero había una forma de política de hacer política que era llegar al corazón así que le quieran hacer mucho que haya ha recordado esta mañana con nosotros

