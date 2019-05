A Vivir Madrid | Carrera Colores Contra la Violencia

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 1751 00:14 han llovido colores en Madrid qué tal muy buenas días miles de corredores han salido esta mañana a las nueve desde la Castellana para participar en la carrera es contra la violencia

Voz 2 00:48 ah pues porque hay que estar en contra de la violencia porque es que no es normal lo que está pasando así que nada ni una menos y como lo hemos pasado saben lo que es mucho aquí celebrando la vida haciendo deporte es fundamentalmente

Voz 1490 01:10 me han invitado y me encanta que por ahora que acabamos de empezar me han ya nada pintura ahí está ahí

Voz 1490 01:25 pues bien estamos defender un poco el maltrata que está viendo a las mujeres y creo que deberíamos ser todavía muchísimo más valoradas porque si nosotros El mundo la verdad es que no sería mundos totalmente diferente y venimos aquí para para

Voz 1751 01:49 la que ha llenado de Dolores la Castellana habrá conseguido Carlos Hernández no mancharse esta mañana Carlos qué tal muy buenos días

Voz 5 01:55 hola muy buenos días PRI pues no es imposible no mancharse aquí ha habido un auténtico ambientazo y ya han llegado a la meta esas más de tres mil personas que han madrugado y aquí a disfrutar como te digo de un auténtico ambientazo el que se ha vivido hoy durante toda esta mañana El en la carrera de colores contra la violencia en una prueba que ha comenzado a eso de las nueve y cuarto de la mañana en el Paseo de Castellana como decías a la altura de la zona de Cuzco y en la que desde ahora pues los participantes no han bailado no han parado de de saltar de bailar de llenarse de polvos de colores unos a otros bueno es una es una cita muy especial muy recomendable en la que como ya te digo se vive más un ambiente de fiesta que el de una carrera al uso de hechos hace apenas con minutos cuando ha dejado de sonar la música que han puesto nuestros compañeros de los cuarenta Classic en el gigantesco escenario que esa ubicado en uno de los carriles laterales de este Paseo de la Castellana lo más importante esta mañana de de hoy aparte de pasarlo bien lo escuchábamos al comienzo del programa El reivindicar el recordar que la violencia machista continúa siendo una lacra que se lleva cada año la vida de miles de mujeres en todo el mundo y poner en valor la importancia de eventos como éste que ayuden a las víctimas a salir de ese horror

Voz 6 02:53 que viven cada día estoy aquí detrás del escenario con Silvia Hernández ellas coordinadora de la carrera igual seguro que nos puede contar pues mucho más sobre esta causa hay bueno que te escucha ya Puri en la sintonía de A Vivir Madrid buenos días Silvia buenos días Silvia qué tal buenos días

Voz 7 03:09 que hay buenos días yo estamos felices si se nota no con tormenta de colores cuántos kilos de pollo

Voz 1751 03:15 dos Holy han utilizado y qué colores no de pueden

Voz 7 03:18 imaginar pero toneladas

Voz 8 03:20 toneladas de polvos de colores para celebrar los avances por la igualdad que ya se han hecho hoy contra la violencia de género y los que nos quedaban por dar

Voz 1751 03:29 Silvia recuérdanos para quien no lo sepa que son los polvos Hawley

Voz 7 03:32 los polvos Holly son pueblos de colores naturales al cien por cien naturales y fáciles de limpiar que sirven para llenar de pueblo la gente disfrutar de de una mañana una manera mi especie

Voz 1751 03:43 al de de la igualdad Pitol contribuye esta esta carrera conseguir un compromiso social no con la igualdad de género y acabar de una vez por todas con con la violencia machista

Voz 7 03:54 esta carrera es un acto de sensibilización y compromiso todos los participantes cuando reciben el dorsal participan también una exposición recibe información sobre los mitos del amor romántico todos lucen el dorsal cero dieciséis los beneficios íntegros se destinan a proyectos de prevención y sensibilización de la violencia de género de una manera amena y divertida

Voz 1751 04:13 a dónde exactamente van destinados los los beneficios porque es una carrera solidaria

Voz 7 04:18 cien por cien solidaria está organizada por Mundo Unido cooperación que es una organización que se dedica a la difusión de las campañas de Naciones Unidas y a la sensibilización de la sociedad sobre sobre la lacra de la violencia de género el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades en esta edición también ha colaborado avanzar sin miedo que es la primera ONG española e creada para menores víctimas de violencia machista

Voz 9 04:45 es decís además que esta carrera es apta para personas de cero a noventa y nueve años lo importante no era ganar no no llegará a la meta sino lo importante es participar mancharse

Voz 7 04:54 de todos posar es que hay eso sí

Voz 1751 04:56 se saca bien en la lavadora es decir tú lo metes y sale

Voz 7 04:59 no sea muy fáciles pero lo más importante es que reivindican distintos objetivos son cuatro objetivos en la carrera a fin de la violencia de género igualdad de oportunidades conciliación y corresponsabilidad derecho a ser felices

Voz 1751 05:11 pues Silvia Hernández continúa la fiesta allí coordinadora en la carrera goles contra la violencia muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana un beso Silvia