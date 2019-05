Recordar, del latín re-cordis: volver a pasar por el corazón

Zeid y sus familiares coger el marco del Rey Lear qué es un Rey demente teníamos una un peligro que no se convierta en un montaje sobre el Alzheimer o un montaje sobre la demencia porque no lo es para nosotros es un montaje sobre gente que acompaña gente Ipar nosotros la tormenta es esto es un desafío a a lo que viene a lo que a lo que no puedes de tener que hacer con

Voz 1021

02:17

yo podría hablar pero todo esto no existe por eso hablo Si yo fuera liar esto fueron una tormenta y si todo esto fuera verdadero yo miraría lentamente con los ojos detrás de todas mis arrugas mis pensamientos no son el reflejo de nada porque no hay nadie que me miren y nadie que me sujetó están todos rotos en el suelo