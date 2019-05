Escucha las noticias de las 18:00h (19/05/2019)

es la posición que ha expresado el presidente estadounidense después de que varios estados hayan aprobado leyes muy restrictivas con el aborto una de las últimas la de Alabama que lo prohibe prácticamente en su totalidad trampa matizado la dureza pero se declara como dices profundamente prohibida no es la única polémica que envuelve hoy al presidente de Estados Unidos que según cuenta el New York Times está dispuesto a concederle el indulto algunos militares condenados por crímenes de guerra precisamente ha defendido hace unos minutos sus políticas con los militares y veteranos a través de Twitter donde ha cargado contra los programas de noticias políticas a los que ha vuelto a acusar de distribuir Fake News

por lo demás la prensa francesa asegura hoy que Josu Ternera está ingresado desde el viernes en un hospital Hinault en la cárcel Ternera está enfermo de cáncer fuentes del Ministerio del Interior español le han contado a la SER que no tienen constancia oficial de que haya sido trasladado corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390

01:08

buenas tardes el ex dirigente de ETA Josu Ternera habría ingresado el viernes en una unidad carcelaria del hospital hotel situado junto a Notre Damme no directamente en su celda de la cárcel las ante así lo afirma el dominical Le Journal du Dimanche que precisa que Ternera fue capturado cuando se acercaba una clínica de Solans para hacerse un control previo a una intervención quirúrgica por eso después de haber sido trasladado a París y presentado ante el juez habría ingresado en el hospital hotel diez que tiene una planta aislada para presos adscrita al Palacio de Justicia está ubicado a muy pocos metros de distancia y que hasta muy recientemente era la sede judicial de la capital francesa otros miembros de la familia de Antonio Urrutikoetxea han asegurado a Efe que el detenido está preso en la cárcel de las ante el ex dirigente etarra fugado de España hace más de dieciséis años fue detenido en un pueblo de los Alpes junto a la frontera suiza e italiana el viernes llegó a París y traspasar por la Fiscalía fue enviado al juez quién le comunicó la orden de arresto internacional para cumplir la pena de ocho años que tiene pendiente en Francia desde dos mil diecisiete Urrutikoetxea tiene diez días para aceptar esa pena o pedir un nuevo juicio la justicia española podría también reclamarle para que afronte varios casos judiciales pendientes