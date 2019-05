Javier Tebas: "De nacer la Superliga Europea supondría 122 partidos más al año y LaLiga pasaría a ser de cuarta división"

Voz 0893 00:00 pero esto es Carrusel deportivo son las seis y cincuenta minutos de la tarde de acabado la Liga en Primera nuestra liga con sus cosas buenas y sus cosas malas seguramente el modelo sea mejorable horarios entradas pero al final en nuestro campeonato seguramente cada uno de nosotras de nosotros tiene algún gran recuerdo de la liga en este año que se cumplen noventa ediciones el caso es que también sabéis que los clubes muy poderosos en Europa digamos de un tiempo a esta parte están pergeñando una idea de Superliga europea que en cualquiera de sus versiones afectaría directamente a la liga tal y como la conocemos Antón Meana qué tal muy buenas qué tal Garrido hay botones de Carrusel deportivo la sociedad futbolera está dividida pero si se llega a aprobar en el momento que sea la gente de Carrusel tiene que saber que equipos como el Villarreal el Celta de Vigo Bilbao la Real y otros muchos que recientemente se han clasificado para la Liga de Campeones el nivel medio alto o medio si quieres incluso algún alguno más bajito que pueda venir imagínate el que el Getafe se mete en ninguna de las versiones de la Superliga europea podría competir para mí ideal para mí al menos matar la ilusión del fútbol como lo concebir para ni como periodista analizando el caso está en sí

Voz 0231 01:08 serio peligro el fútbol como lo conocemos y clubes muy importante de España como al Athletic de Bilbao el Betis los que tú has dicho la Real el Celta aficiones muy importantes que han hecho grande cosas en Europa

Voz 0893 01:18 o sea todos menos dos tres fuera dos

Voz 0231 01:21 es Easy quieren a lo mejor conquistar al Sevilla o al Valencia pero no como principales sino no como medio secundarios en caso de que les convenga lo explicamos rápido Se está estudiando el nuevo formato de Champions que tiene que entrar en vigor a partir del año dos mil veinticuatro no hay nada oficial pero la idea de la ECA de los clubes ricos con el apoyo de la UEFA supone según Fuentes importantes una amenaza real para las ligas nacionales tengo aquí en la mano la gallina de los por de hoy el presidente de la Federación Italiana Gravina dice por ejemplo que se está buscando una Champions prácticamente cerrada donde sólo cuatro equipos por año irían a la Champions según méritos deportivos que el resto entrarían por coeficiente histórico Esto Dani preocupa mucho a las ligas y por eso están reuniendo para que esto no ocurra para que el fútbol siga siendo en el año veinticuatro lo más parecido a lo que es ahora bueno

Voz 0360 02:11 medias evidentemente para hablar de mil cosas lo hemos hecho en en Carrusel en la SER porque en El Larguero también porque somos crítico siempre con el modelo de la Liga siempre se puede mejorar no pero hoy no es parece un buen día ya que se cumplen noventa años noventa aniversario de la Liga para para honrar nuestro nuestro campeonato no si contamos con la presencia en Carrusel deportivo de el señor Tebas Javier Tebas el presidente la Liga señor debas qué tal muy buenas

Voz 1 02:32 buenas tardes bueno la primera pregunta que le haría cuáles

Voz 0360 02:34 es su mejor recuerdo de Liga de todas las ediciones que ha vivido yo no ya como presidente simplemente como aficionado el Jaime I ya que se cumplen noventa años

Voz 1 02:42 mira es una sociedad buscado con lo que ha sido presidente del club pues un momento muy emocionante histórico para la ciudad para que se muchísimo

Voz 0360 02:55 quién es el mejor jugador que usted ha visto jamás en la Liga

Voz 1 03:01 sin duda sin duda es cómo es difícil que nadie hombre hablan de Stefan los montos yo me lo pude ver no pero tantos años el ídolo juvenil no está hasta ahora con al nivel de competición English marcando el número de goles cuando se los va a ser difícil como mete superen la historia hablaría con venir aquí a esos números no

Voz 0360 03:28 hablemos presidente de la Superliga europea para que la gente que escucha la radio lo puedo entender porque es verdad que son terrenos demasiado farragosos en algún caso no por ejemplo Agnelli que es el presidente de la Juve y de de la ECA dijo que la idea madre de la Superliga tenía un modelo que era la NFL formato americano

Voz 0231 03:42 sin ascensos sin descensos a día de hoy cree que ese modelo estaría completamente desmarcado de la realidad

Voz 1 03:52 buenos números lo que hacen es un modelo poco mixto no porque vamos escalando de forma de la Champions y no es ninguna reforma es un cambio radical de la competición y entonces pues bueno si una competición que hacen de treinta y dos clubes con cuatro únicos como lleva de la NFL con cuatro confederaciones por la vía de las competiciones nacionales sólo acceden cuatro pues a la segunda división una la división bueno es un nuevo modelo de competición que lo que es pensar que además es así declaró que terminan los estudios poco de esto que es que se por tener belgas de las competiciones nacionales escuchar que nosotros durante muchos años hemos estructurado el modelo europeo con una muy las ligas nacionales fuertes de todas tú has un ascenso los directora para Nos fase perdía para una Champions pues muy excelente donde se juegan la Champions trece partidos pues vamos a pasar un modelo de veintiún jornadas de ciento veintidós partidos más en el poder y eso evidentemente con respecto grandísimo las competiciones nacionales de cualquier diga por muy pequeña que sea la Liga señor

Voz 0360 05:01 las que ocurrirá aislada con con la reflexión que antes hacíamos con con ante bueno hay que dejar muy claro que equipos como el Villarreal que lo han hecho recientemente han clasificado después sufrieron es verdad incluso el descenso en el caso del Celta del Athletic Club Bilbao de la Real imagínese que este año lo consigue el Getafe castrado a mano de poder hacerlo si el años siguientes activará la Superliga europea que no va a ocurrir es para un poquito más adelante ninguno de esos equipos tendría la opción de lucirse por por por esa nueva Champions la Superliga europea no podría darse en ninguno de los casos

Voz 1 05:29 muy complicado el que es muy complicado porque el acceso pues las ligas nacionales todos los al cuarto de XXXVIII cuarenta ligas que hay no pasa sólo cuatro equipos y luego la otra fórmula son otros cuatro equipos de la Europa League nos pues tenían que ser los cuatro primeros pero con un acto estando en esa competición equipos de muchísimo nivel en los porcentajes son y María los equipos como el Valencia saque nuevas no ha sido fácil puede hacer acceder iré a que ha hecho es el tema deportivo no pero es que esos efectos se nosotros pensamos que son de la liga nacional no se puede hacer prácticamente a la nueva Champions a esa noche nuevo campeonato que quieren creer estoy Sabaté algún efecto muy diabólico porque si la el grupo de treinta y dos también tiene a los grandes clubes no son las preocupar es un ejemplo máximo ha dado un equipo como el Atlético de Madrid está jugando la Champions las nuevas Champions descender a Segunda División y seguir jugando la Champions sea legados mismo la competición charla

Voz 0231 06:30 hablaba Javier Tebas Dani de la segunda división europea la tercera división europea es importante matizar eso que en los de Segunda que sería la Europa League para ascendiera a la Champions tendría que quedar entre los cuatro primeros es decir tendría que ser el equivalente a semifinalista de la Europa League en un Europa League más fuerte que la de ahora que si el Valencia entrara en Segunda División tendría que ser de los cuatro mejores de la segunda para aspirar a volver a jugar la Champions yo quería preguntarle Javier en en España jugado la Champions en los últimos quince veinte años el Betis el Sevilla en la Real Sociedad el Celta de Vigo el Mallorca una fase previa Osasuna usted cree que en todas esas ciudades en todos esos estadios la gente es consciente de lo que se está cociendo en los despachos y que se puede acabar realmente si no se pone remedio con la ilusión de mucha gente

Voz 1 07:21 no yo creo que no se es consciente además porque esto además oficialmente presentados nueva presentaron a las Ligas ACB dos martes osea que en esto oficialmente presentan este modelo se nos quiere vender que no lo que es el inicio de una negociación no lo presentan modelos que has negociado ya Nike a los grandes clubes de Europa iba o sea que no es que sea no yo a negociar duda tu algunos ya lo sabíamos lo que estaba hablando ya estábamos hablando de Podemos no somos conscientes que un cambio radical del desde lo que es el deporte el fútbol pues hay en Europa qué haría bueno yo creo que condena sin lugar a dudas cinco seis años para que las ligas nacionales de las vías se contó que es Oliver y los efectos económicos que estos experimentos yo no lo creo realmente que el presidente no está en esta línea lo que pasa allí que se termina está asesorado por un grupo de ejecutivos que yo en el año dos mil dieciséis cuando llegó a ser presidente pactándolo cuando estuve quince días antes de llegar a la UEFA yo no sé por qué los ha mantenido su viento cuando ya se hace en el año dos mil quince dos mil dieciséis cuando llega dos mil diez cuando llega le negociaron quince días antes su modelo que también todo el mundo no todas las ligas estábamos en contra no pues bueno vamos a ver unos ahora ya son veinte hay mucha mucha gente contra la Federación Italiana la canción francesa de fútbol todas las grandes ligas de una forma casi todos los clubes evidentemente en contra de muchas ligas pequeñas hebillas de Vidas pequeñas de Liga como está la Liga cota vamos a ver si estar no se puede parar porque pienso que sería el fin de lo que consuelo pues agro pero sería una catástrofe para la Liga ocasionales

Voz 0360 09:07 la hacemos una última pregunta relativa a la super europea después hemos preparado un rápido hoteles para hacer una oda a la Liga no que te que tanto amamos con respuestas cortas pero es más que nada una duda el señor Tebas los clubes que no son digamos hiper potentes que todos tenemos para este Real Madrid Barcelona Atlético el Valencia si cayera incluso en en esa hipotética segunda edición cree o usted le demanda que acaben planteándose o dando un paso al frente ya sea ante los que domina la beca o ante la UEFA así definitivamente como parece va a tomar parte

Voz 1 09:37 bueno las dos ya nosotros no lo Unións con los clubes europeos que está totalmente de Laika vamos a seguir es muy individuales con todos los presidentes dueños de los clubes explicándole el problema que tienen dentro de esperemos que no pero eso ya es lo que se está decidiendo ahora porque todo hay muchos clubes en España que eso es otra cosa muy mal que que no nos han invertido cantidades importantísimas dineros de esas que dejan los Bosch Villarreal o al señor Checan del española Peter Lim en el Valencia no pongo por ejemplos no se les vendría bajo el valor que tienen su club las del dinero que han puesto para sacar adelante todo pues bueno está cada vez que daba un paso al frente al momento que nivel de paso hay que dar que nivel de de de exigencia quedan ahora estamos las ligas el presionando una forma muy importante creemos que algo ya hemos empezado a conseguir porque han mirado atrás algunas pues yo por lo menos no las llevan como tema fundamental de jugar fines de semana reducir a dieciocho con eso nos plantamos irnos muy duros hace cuatro meses para parece que lo ganado pero el formato de competición que han creado casi es peor de que estaba haciendo antes porque entonces yo creo que bueno vamos por pasos si chica ver una negociación muy fuerte de los clubs españoles

Voz 0360 10:55 insisto en que preámbulo la reacción Antón está dividida hay gente que que opina que que la solución puede ser la Superliga europea tuya por ejemplo consideramos que que no es obvio ya que a la gente pues la gente puedo opinar pero es bueno que el presidente de la Liga exponga cuáles son los retos fundamentales que tienen los campeonatos nacionales

Voz 0231 11:07 sí decir que para que no piensen los oyentes que los de Carrusel somos unos alarmistas el presidente de la Federación Italiana dice La Gazzetta la Champions no se convertirá en una competición sólo para ricos y él no la del Getafe lo que no le importa habla de la Talanta del Torino que él no va a permitir que sus equipos Atalanta Torino no disputen la Champions que porel no va a pasar sueño preguntas tipo test para el presidente de la

Voz 0360 11:30 a los noventa años a quién le daría Press

Voz 0231 11:33 siente usted el Premio al entrenador de la Liga con mayor mérito este año

Voz 1 11:38 desde que esta temporada si pues yo creo que después el campeón de Liga que no lo vi

Voz 0231 11:45 quién ha sido para usted el jugador revelación del campeonato el mejor joven si quiere

Voz 1 11:51 qué difícil de lo pone la verdad es que no quería decirle pues hombre no es el mejor joven pero yo creo que Borja español pues ha sido él con diecisiete goles creo que no está en esta categoría eso hay que te ha nombrado en su aspecto no

Voz 0360 12:07 deme un par de razones por las que cree usted que la ley

Voz 0231 12:10 ya es mejor que la Premier

Voz 2 12:13 pues hombre por la historia

Voz 1 12:15 cinco años en las competiciones queremos que este año cerrar que hay cuatro equipos el de la Premier jugado las finales pero no si recordamos su entrada de los de los cuando ustedes ha sido épica digo los últimos minutos no he dicho que ya la apremia tenía que más resultados no yo creo que bueno las cosas pasen mejor no se miran sólo servirán varias temporadas lo que son los mejores ese aspecto que la pertinente hábito deportivo

Voz 0360 12:42 ponga la primera temporada nota al bar del uno al diez

Voz 1 12:46 pues un siete lo que aunque siempre va como el mundo de la justicia tiene ese número diez no hay noche mejorar ciertos aspectos pero bueno yo creo que la primera temporada nada más

Voz 0360 13:00 algún día volveremos a los carruseles simultáneos o siempre serán ya a partir de ahora hay dice Torralbo con la cabeza que no siempre será un partido en cada franja horaria

Voz 1 13:08 pues vaya como las últimas jornadas cuando haya temas en juego nunca le

Voz 0360 13:12 bueno pero se sabe presidente bueno hay diferentes cosas que hemos discutido mil veces en en en la SER y seguiremos discutiendo pero explíqueme entonces porque en la Premier se pueden dar situaciones de sábado a las cuatro de la tarde un porrón de partidos en Italia a las tres de la tarde de los domingos el sábado a las tres y media la tarde en la Bundesliga todos los partidos

Voz 0231 13:30 en carruseles digamos que hay serían simultáneos ir porqué en España

Voz 0360 13:34 no se puede dar para que la gente lo entienda

Voz 1 13:37 no porque los de Matas ha evolucionado nuestro modelo estaba haciendo sacar el informe de hacia dónde van evolucionando los próximos modelos en la previa que empieza con un nuevo periodo de derechos audiovisuales la temporada que viene como nosotros ya es una ocho franjas horarias la sería italiana ha tenido que franjas horarias hace escasamente dos semanas temporada que viene también va a estar en ocho nuestra liga francesa cuando empiecen nuevo ciclo de contratos que la va a ocho franjas horarias mira al sistema las franjas horarias también al que se va pero que tiene un partido menos que el resto de competiciones no

Voz 0360 14:13 dos más para para acabar en Inglaterra establecen el precio máximo de entradas para aficiones visitantes en treinta libras además es un digamos un acuerdo recientemente renovado

Voz 0231 14:23 Francia que no sé sé perfectamente que no es el nivel de España lo establece en diez euros en España ve posible que algún día sede un precio establecido

Voz 1 14:31 bueno es la liga unos pues ya se tiene muchos acuerdos entre clubes sí tiene precio establecido la Liga Santander es más complicado no olvidemos que el mundo de los precios de las entradas es un es una labor de individual de cada club que cada tuvo además está muy relacionado con el precio de los abonos de temporada que tienes no entonces es muy difícil que me temporadas getafense que que en el Sevilla un el Real Madrid entonces es muy difícil equiparar porque en España hay mucha tradición de uno de temporada sesenta y cinco por ciento la gente va donde está yo tiene una buena temporada y eso condiciona mucho al precio de las entradas entonces olvidemos más no que es el la temporada que se puede ser otra que es donde realmente son desbarató al fútbol español yo creo que el fútbol estaba quedaron subimos los precios de los abonos de la temporada cuando uno se dedica durante toda la temporada

Voz 0360 15:20 y la última señor Tebas y seguramente la más importante este país ya puede presumir de un récord absoluto la existencia mundial un partido femenino estaremos de nuevo en el en el Mundial hemos visto es en estadios evidentemente como la Catedral el Barça ayer llegó a una final de la Champions ante un enorme equipo como es el Olympique de Lyon como les explicamos a la gente que este país todavía no tenga un convenio colectivo que es que las mujeres no puedan saltar a un terreno de juego sabiendo que pueden cobrar un sueldo digno y que se esté discutiendo un salario digamos y anual mínimo de veinte mil euros no digo que esto es el responsable simplemente uno de tantos estamentos no que están generando sindicato usted lo que sea me da igual pero cómo es posible que no tengamos un convenio colectivo aceptado y aprobado para para las mujeres deportistas futbolistas en este caso este país Javier

Voz 1 16:04 bueno es que clubes que negociando con con los sindicatos a cuál de estos temas pero negociarse un convenio colectivo que pasa que en este tiene mucho debemos tener cuidado el joven escuché y estamos hablando de de empresas clubes donde si tú tienes un equipo que no tiene un gran te estás Sporting de Huelva o poco Santa pensará barajó bueno pues algunas buenas cantidades salarios mínimos me parece que esos equipos desaparecería no podía jugar están jugar con la actualmente algunos en la la Liga de autores las cosas hay que hacerlas artificiales es que tengo mucho fútbol femenino a seguir que se mucho más para allá unas cuotas salariales importantes en esa inmensa categoría dejemos lo que les e intentaremos Si acaso lo lo que es decir que ganar dos sueldos mínimos al que comer se tendría pero cuidado esforzaremos porque vamos a hacer desaparecer unos cuantos clubes casi un hito en la historia de lo que es el fútbol femenino

Voz 0893 17:01 le hago la última M dejar Dani por supuesto sólo por mi salud presidente

Voz 0231 17:03 a cuantas reuniones me quedan este año supongo

Voz 0893 17:06 en la Superliga siempre es un tema del que no tenemos que para pedir a los periodistas van a ser es muy muy movidas

Voz 1 17:15 soy el hombre ahora mismo un se le ocurrió en Malta uno de los clubes de la beca en verano yo creo que habrá otra reunión de grupo de clubes que dormimos el otro día Madrid pues en alguna ciudad europea hay alguna reunión prevista también el Comité Ejecutivo de la UEFA nada Echtra Hay iba ligas europeas de modo esto para para para por lo menos un año espero que hay o como espero yo para las dos partes emisoras a verdad es porque es verdad que tienen yo cualquiera que lo tenga ayer dudan sur en su redacción desierta el explico hacia donde vamos con este modelo pero yo con lo acerca de las radios a los medios de comunicación españoles a todo esto es un tema tan sencillo que solo afecte a a bueno pues vamos a poder ver un Manchester City la zona más veces nos tiene unos efectos colaterales muchísimo mayor insisto en el pescado se codean ciento veintidós partidos más la Liga sería una competición de cuarto nivel eso evidentemente si repartos nivel generaría muchos en menos inversiones publicitarias televisión de pago que generaría muchos claro muchos en el entorno de la española

Voz 0360 18:28 el saluda saluda debas ya que te lo encuentras para el porvenir

Voz 3 18:31 no le va a preguntar te gustaría la Reunión no le voy a ver nada por Benasque

Voz 0893 18:36 sí eh

Voz 4 18:38 no sabe qué es más por invierno opte por ver a se dice que ya no Jorge no