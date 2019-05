El tornado siempre llama tres veces

Voz 1

00:00

yo no tengo muy clara la existencia de Dios pero de lo que no tengo ninguna duda es que si hay un ser superior que gobierna nuestras cortas existencias en la tierra ese ser Le tuvo una manía muy concreta y puntual al pueblo de Codelco en el estado norteamericano de Kansas en mayo de mil novecientos dieciséis no era exactamente ciudad capital detenía un banco una central telefónica colegio algunas tiendas un hotel e incluso el gran lujo de tener un barbero la mayoría de sus habitantes se dedicaban a la agricultura como la mayoría de Kansas vamos es posible que alguno de ellos hubiese leído el Mago de Oz un libro que había salido en el año mil novecientos en el que una chica llamada Dorothy de Kansas era llevada a otro mundo por un tornado porque Kansas era efectivamente una tierra también muy fértil en tornados el veinte de mayo de mil novecientos dieciséis me tocó a Cordero pero los habitantes del pueblo fueron relativamente afortunados el tornado dejó una casa destrozada también algunos establos gran parte de los cultivos mientras que algunas gallinas se fueren de viaje para siempre a ojos después del susto se reconstruyó lo perdido la vida siguió su ritmo cansino o cansino o como se diga hasta que volvió el veinte de mayo porque mil novecientos diecisiete le trajo a Cadel el retorno del tornado encariñara con el pueblo el tornado esta vez destrozó varias casas y los daños considerablemente mayores se calcularon en miles de dólares aún así nadie pensó que habría ninguna razón para abandonar el pueblo el veinte de mayo de mil novecientos dieciocho y ahí fue cuando Dios de los tornados demostró tener ya un humor realmente macabro repetitivo un tercer tornado asoló el pueblo de Codelco y esta vez además el impacto fue directo contra el pueblo Murieron miles de reses docenas de casas fueron destrozadas con sus ocupantes dentro la escuela el hotel y la Iglesia también fueron elevados los cielos para no volver el pueblo nunca se recuperó de esos tres veinte es de mayo eso sí los tornados le garantizaron a poder su lugar en la historia de las desgracias