Álvaro Benito: "Mbappé es el jugador que te cambiaría todo"

Voz 1414 00:00 bueno las doce y dos minutos de la noche hora menos en Canarias enseguida hablamos del partido de hoy del Madrid vaya tela vaya tela en poco necesarios para terminar ha terminado la Liga con el

Voz 1670 00:20 Barça a diecinueve puntos ha dejado a los blancos a diecinueve puntos en un partido hoy lamentable con pitos para todo el mundo si la despedida de Bale bueno ahora hablamos

Voz 1375 00:29 eso y también de unas declaraciones que acaba de hacer en va P

Voz 1 00:32 en la entrega del trofeo de la UE

Voz 1375 00:35 N F P del domingo ha sido el mejor jugador del año en esa entrega de premios y ahora os cuento lo que he hecho en papel

Voz 0239 00:41 cuidado

Voz 1375 00:41 cuidado eh alguien quería rajar de Setién que ya colgado decía

Voz 1576 00:45 no no pero es que me está dando pero sí miró nadie está mi amigo y yo te digo una cosa vamos a gusto ya se ha ido bueno yo pero es que yo creo yo creo que tú lo has preguntado si la sensación que tengo yo yo creo que el peor enemigo de Setién ha sido Setién yo creo que se equivoca gravemente sobre todo en sus declaraciones fuera el campo bastante más que lo deportivo yo creo que eso sale del Betis yo creo que nadie tiene dudas de que tiene un buen entrenador que ha conseguido cosas importantes con el Betis

Voz 1670 01:12 por no tener duda que tienes un gran entrenador y dejarlo ir sí pero eso hoy en día pero pero yo me pongo la querella

Voz 1576 01:18 tengo la piel de los dirigentes del Betis Si cada vez la próxima temporada que pierdas el primer partido en casa estén ya con el Quique vete ya sea un cultivo imposible de sostener por eso yo creo el el peor enemigo para Quique y además yo creo que hoy ha estado bastante bien reconociendo que seguramente se ha equivocado en varias de esas ocasiones cuando ha hablado y se ha dirigido a entrenadores a equipos sobre el caso que dijo de Bartra ha sido el propio Setién

Voz 1670 01:41 por alusiones de los que hemos criticado durante el año lo primero chapeau para atender a ponerse en una entrevista en este momento y en esta situación para mí hay una diferencia muy clara entre jugar bien jugar bonito y el Betis ha jugado muy bonito muchas veces el problema que tiene Quique Setién al margen de los micrófonos que para mí el mayor problema en los charcos en los que se ha ido metiendo es que te valen lo mismo tres puntos en el Camp Nou que tres puntos en tu casa contra el Huesca o en tu casa contra el Levante que acabado décimo que no le están echando por las declaraciones que ha acabado décimo a todos

Voz 1375 02:12 en Europa sí pero empatado a la vez por detrás

Voz 1670 02:14 Getafe no dio porque parece que Landa cuatro piernas Milán bueno yo partiendo de la base de que no me gusta el discurso de

Voz 1501 02:20 esto solo sola de una manera de jugar bien eso se puede ganar de una manera ojalá me dicen que ojalá jueguen en mi equipo no el del dos demás a mí eso no me gusta que es una equivocación de plano sí que creo que para el Betis que es un hecho un club histórico pero que tiene la diferencia de presupuesto y plantilla respecto a los a los grandes grandes que tengan la exigente hasta en Europa constantemente me parece que el Betis ahora mismo un club para estar algunos años haciéndolo bien llegar a Europa y alguno no llegar X tres puntos no es para este pollo constante con Quique Setién me parece que era un entrenador ganar un título hay que lapidar no que es que el Betis ahora mismo no está para a ningún tiene ganando una me refiero que ha llegado a jugar perdón ha llegado a jugar bien creo que está desangrado precisamente por ser un fundamentalista de la idea de jugar bonito a ser fundamentalista tiene que sacar el balón desde atrás porque si en todas las circunstancias por muy agobiado que estés al final debates sangrando por atrás y quedas décimo pero que parece que algo X de vez en cuando para el Betis esto no pasa nada

Voz 0514 03:17 no pasa nada yo me llevo toda la temporada peleando con Pulido porque

Voz 0239 03:19 creo que el Betis ha vuelto a un primer plano de la actualidad futbolística desde que Quique sentían estar en el banquillo lo va a verse otra vez al ostracismo desaparecerá vale ya no sé no sé cuántas veces Se va a tardar o cuánto tiempo se va a tardar en decir el Betis juega muy bien al fútbol yo creo que con Setién sea sea dicho ya he dicho muchas veces creo que en este mundo y bueno en general y en el de fútbol en particular en el que reconocer errores es la excepción me parece muy loable porque me parece que no bocado diciendo cosas que he dicho de toda la temporada y hablando en clave fútbol yo creo que el Betis le debe mucho en estilo en manera de jugar en reconocimiento a Quique Setién que seguramente tenemos plantilla para más de X pero para menos de lo que piensa Serra Ferrer y creo que hay futbolistas que para mí es legado fundamental que deja Quique Setién el Betis que han crecido mucho con Quique Setién como entrenador estoy pensando en canales que ha pegado un pelotazo como futbolista contienen en el banquillo Estepa

Voz 0514 04:19 la Real no tampoco eh

Voz 0239 04:20 bueno para mí canales en la red lo hizo muy bien pero ha vuelto a la selección española haya al primer plano del fútbol español con se tiene en el banquillo estoy pensando en lo Celso me lo ha regalado estoy pensando en júnior Un futbolista de la cantera del Betis que él ha sido capaz de ponerlo de hacerlo lateral izquierdo que ahora mismo tiene marcado en Europa yo creo que al margen de los resultados que todos estamos de acuerdo que el Betis está a tres puntos de Europa que seguramente tendría que haber tenía equipo para llegar un poquito más arriba de lo que ha llegado yo creo que deja un legado en fútbol en futbolistas que me parece que elevase reconocido con el tiempo setenta

Voz 2 04:54 pues nada yo escuchando a perdona Setién

Voz 3 04:56 que le apoya el presidente ha dicho le apoya el vicepresidente ha dicho que querían que siguiera le apoya el futbolista más importante del Vestuario Joaquín gran parte del vestuario por kecha no se tiene

Voz 2 05:11 enhorabuena ya la canción lo puede dar

Voz 3 05:13 la circunstancia de que ese Étienne no sigue porque no gana también esa otra cosa escuchando a Setién a todo el mundo le apoya El Vestuario

Voz 2 05:25 eso hasta que termine la obligación de ganar siempre yo es que la pregunta es mucho más sencillo que a lo mejor hay mucho más

Voz 3 05:31 es decir de todo esto y es que conseguirán que que se ha caído el equipo que no gana y que tiene que haber yo creo que esto

Voz 1375 05:39 encima de eso yo creo que es la impopularidad bestial ya hay entre los

Voz 3 05:42 decir la impopularidad que se ha ganado Setién por cosas como la que ha dicho esta noche en El Larguero que si bien es cierto que ha pedido perdón en algunas cosas a esta hora de la noche no aciertan tener todavía la comparación que ha hecho entre una persona del norte y otra persona del sur y esa adaptación que tiene que hacer una persona del Norte para poder subsistir en un equipo del sur

Voz 2 06:03 será este tipo de cosas más allá de de El Juego de Tronos este tipo de cosas son son las que ya somos dos Antonio yo tampoco son las que hacen daño

Voz 4 06:19 por eso no Madrid

Voz 1670 06:22 es una buena cosa muy breve muy rápido ayudamos al Madrid

Voz 5 06:25 el resultado son los resultados Si el Betis estuviera quinto seguramente Setién hubiera seguido por muy marido que hubiera eso es eso es indudable solamente me gustaría decir que hay que mirar con perspectiva Setién se ha convertido en una marca del fútbol español un entrenador con todo lo que conlleva una manera de jugar en la rueda de prensa un estilo inconfundible de Val me encanta tenerlo Hinault me gustaría perderlo ojalá nos dure se tienen en el fútbol español diez o quince años más entrenando a muchos equipos aspiran a Europa o a la Liga

Voz 1501 06:58 mejor

Voz 1670 06:59 bueno en así el primer protagonista en este tramo de Carrusel

Voz 1375 07:03 el vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado la última jornada de Liga de este domingo pero acabo de hacer unas declaraciones en papel que mientras recibía el trofeo ha dicho es te escucho este eh bueno mira escuchan papel mejor no me he descubierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París

Voz 1501 07:25 que lo haría con gusto o quizás en otro lugar

Voz 1375 07:28 con un nuevo proyecto M sea en París o quizás el otro lugar para un nuevo proyecto en esa gala ha estado y creo que está porque acaba de terminar Damian Lemaitre es compañero de El País en Francia también muy buenas noches a todos eso es lo que acaba de decir en papel hace un ratito no en esa gala

Voz 6 07:49 sí sí precisamente sido un bombazo eh aquí cero esperada básicamente recogió su trofeo de mejor jugador cada temporada y el mejor joven algo inédito en la historia de de de la actora de la cara francesa aquí y luego pues soltó esa esas declaraciones y que provocaron de bueno muchos desconcertó un poco en entre los estantes

Voz 1670 08:16 ya más había más no sé si alguien del Paris san Germain alguien de algún directivo el entrenador algún compañero o no no había nadie más

Voz 6 08:22 sí sí estará tomasteis Helder entrenador no también estaban otros compañeros suyos como Marchini Ons que Villota me para recoger de otros premios como porque estaban en en el once ideal no de la temporada no estaba nacer el Calais y en en gente de hecho embate en su discurso eso sí no hay quiso homenajear lo que dijo que siempre se había comportado muy bien con el principio y luego pues a empezó es decir estas palabras que quizás haya llegado el momento de esa ayer no de buscar otro lo correcto claramente

Voz 1670 09:02 bueno mañana me imagino que mañana las portadas de los periódicos en Francia hay alguno en España pues será serán de B porque evidentemente esa frase le deja a última hora de la tarde noche va a disparar de nuevo las posibilidades de que salga de París con destino a ya veremos

Voz 6 09:17 ya veremos ya veremos está claro que es un nombre que suele ser asociado no enérgicos español en el Madrid Barça

Voz 1375 09:24 un abrazo Damien gracias

Voz 6 09:27 muchas gracias compañero

Voz 1670 09:29 ahí en Francia bueno la portada del equipo la lleva de France Football lo las dos dos tan ya que ponen que siembra dudas sobre

Voz 1375 09:35 de su futuro dice el equipo France Football va pesa sobre su futuro dos puntos el estoy en un punto de inflexión en mi carrera

Voz 2 09:42 el Atleti Bojan sustituto a Griezmann no estaba al que pero está volando ya para no

Voz 1501 09:49 también porque hay muchos jugadores que han pretendido desprender su futuro del país en Yemen por su cuenta a lo detalla anti Thiago Motta los vientos han prácticamente de ahí no salen salvo que al queráis di los dueños que todavía queda absuelto en Francia no ha sido lo vais a Yemen no quiere vender a ninguno noventa ninguno en fin

Voz 0514 10:10 ahora entonces sí que se abre la puerta de Griezmann al PSD

Voz 2 10:14 el mercado yo la verdad que había dicho en papel

Voz 1670 10:19 a Chema pero ya veremos a ver qué pasa va a estar bonito el verano pero esta frase de en papel no se va a quedar en una declaración de intenciones de suelos

Voz 2 10:27 jugador por ahí por ahí no quiere decir que esperaba en Pape cuando renovamos el Paris san Germain

Voz 0699 10:33 el equipo esta temporada que la temporada pasada

Voz 2 10:36 no pero yo yo lo interpreto más

Voz 1501 10:38 apartarme a Neymar que yo soy no Ömer o me tendré que ir al hombre

Voz 2 10:41 qué es lo que dices que quiere más adiós

Voz 1501 10:44 no soy yo aquí la bandera o menos me quité a este de aquí

Voz 2 10:46 yo no soy española la bandera sin falta

Voz 1670 10:53 le hacia el Madrid en va P

Voz 2 10:55 a ser jugador esto el pero siempre hemos dicho Álvaro

Voz 0097 11:00 pues es verdad dijo a el jugador que te que te cambiaría todo no porque de lo que se está hablando Hazard es muy bueno pero pero no sé si te haría otra vez estar en en un proyecto súper ganador que es lo que necesita el Real Madrid no sino habría que construir con jugadores de de una segunda fila de buen nivel pero segunda fila acertar mucho en esos fichajes pero esto te otra llevan primero por la edad que te asegura tener el que va a dominar en cuanto Messi se vaya seguramente el que va a dominar el fútbol europeo y es que es un jugador que es es es es una apisonadora desarrollador entonces bueno hay que estar

Voz 2 11:37 ahora tengo aquí estar al loro eslora estudia la aportar este iba Kilian estoy ven serio lo ayer

Voz 4 11:42 hace exactamente podría ser un poco más explícito ahí está el y que se ponga y que se ponga

Voz 1670 11:50 al loro en cualquier caso la mejor noticia

Voz 1375 11:52 llevar a los madridistas hoy es que se ha terminado la Liga sin ninguna esa es la yo creo que no habido gente en Cibeles pero han estado a punto de ir a Cibeles para celebrar que se ha terminado esta Liga una Liga en la que él me Mari acaba a diecinueve puntos del Barça el año pasado acabó a diecisiete este año a diecinueve es la puntuación más baja desde la temporada dos mil uno dos mil dos

Voz 7 12:16 entonces sumaron sesenta y seis puntos este año sesenta

Voz 1375 12:19 hay ocho el Atlético de Madrid no les sacaba tantos puntos al Madrid concretamente ocho desde la temporada noventa y cinco noventa y seis el año en el Madrid no marcaba tan pocos goles desde la temporada noventa y nueve dos mil fueron cincuenta y ocho este año sesenta y tres desde la noventa y nueve dos mil Benzema termina la Liga con veintiún goles en las nueve temporadas de Cristiano el portugués no bajó de los Veinticinco hiló termina la temporada con Solari siendo el entrenador que mejor números ha conseguido de largo con un setenta y tres por ciento de los puntos en juego tiran el segundo con un cincuenta y un por ciento prácticamente la mitad los ha ganado la mitad los ha perdido muy cerquita Lopetegui con cuarenta y seis por ciento son cifras impropias de un equipo con el Real Madrid en una temporada en la peor de los últimos años de largo así que la mejor noticia es que esto sea terminado porque hoy Romero ahora voy con Javier Krahe que nos tiene que contar también algo de Zidane y ahora viene está Antón Meana subiendo

Voz 1501 13:11 yo estalla porque el tercer piso eh

Voz 1375 13:13 le quedan cinco tardes Fonda está el fondo hoy Romero lo del Bernabéu ha sido clave

Voz 1670 13:19 sí sí un día más en la oficina y mira que había cierto ánimo de fiesta no decir venga vamos a ver si hoy está bien estoy se despide la Liga

Voz 0097 13:25 sí

Voz 1501 13:26 pero como una venta normal o como si alguien mira a buscarte de quiere fichar a tu a tu vamos a ver quién es ayudar a sacar a un jugador que es muy difícil con con venta difícil por las cantidad de la que se habla con el sueldo etcétera etcétera pero creo que sigo a salir o sea que no va a ser pasado mañana pero que si va a terminar saliendo en un verano largo Itzik estoy un poco de acuerdo con tal que aparte de que a mí me parecen jugadorazo y me parece que ha dado bastante al Real Madrid al que no ha tenido continuidad aunque es el esperaba más aunque tenía que tener más responsabilidad en fotos históricas es mucho eso todo eso es verdad pero es verdad también que yo creo que no es para tanto

Voz 1670 13:57 entiendo esto como una guerra fría lo entiendo perfectamente ha sido

Voz 1501 14:00 no entiendo que Zidane porque pues yo no yo no creo que deportivamente se da ese hombre mucho en comparado

Voz 1670 14:04 la expectativa es que llevo con él pero en mi opinión y estás solo

Voz 1501 14:07 tenía yo creo que ha sido el disco interruptus con constantes ante claro por eso digo pero si no

Voz 1670 14:12 es un jugador que juega dos partidos seguidos yo

Voz 1501 14:15 actúa con Zidane la entiendo como una guerra fría tú me quieres echar yo no me quiero ir o no me quedo en esas condiciones entonces quién piensa más Lacuerda pero yo creo que las dos partes pero voy a decir una que es la que más poder tiene ahora mismo en la de dejarle fuera de la convocatoria lo de no ponerle además yo creo que es demasiado demasiado castigo para un jugador que en realidad efectivamente es un perro verde no lo hago con el español no se ha adaptado bien a la afición no sé si a la ciudad pero por lo menos al al club el Real Madrid lo que tú quieres en cuanto culturalmente hablando

Voz 1375 14:42 pero hombre tampoco es para no

Voz 2 14:44 dejarla al muchacho por lo menos que juegue pues bueno pero pero no no hemos nos hemos pensado que a lo mejor lo que está haciendo Zidane

Voz 8 14:50 hoy es decir la Bale si te queda esto es lo que van a ver es

Voz 2 14:53 tú panorama no está claro yo yo por eso digo que es una guerra fue claro

Voz 8 14:56 qué es si te quedas porque no se quiere si te quedas aquí este va a ser

Voz 5 15:00 tú panorama banquillo fuera de la convocatoria cuando están aquí salen por delante Di Luca Vásquez Isco y el queden al lado es un mensaje clarísimo porque el tono se quiere ir pues pues esto es lo que te espera empezar la oferta

Voz 1670 15:12 pues eso sí ahí con diez minutos perdona pero según dice me pide paso Marta Casar seis minutos para hola Marta Casas muy buenas en directo

Voz 9 15:20 hola Manu Carreño muy buenas y muy buenas a todos los que estáis en esta mesa de Carrusel deportivo pues Stacey con un campeón de Europa con un hombre que ha hecho historia el primer español que gana la Euroliga con un equipo extranjero se llama Sergio Rodríguez hola Sergio qué tal buenas noches

Voz 1897 15:33 queda buenas noches te veía ese abrazo con Ana

Voz 9 15:36 con las niñas Hawk emoción no ahora

Voz 1897 15:38 bueno tienes que trabajar mucho para llegar a a donde hemos estado hoy después tener la suerte pero bueno el camino siempre es muy importante y ese camino lo hemos hecho muy bien

Voz 9 15:49 bueno pues ya te está escuchando en Carrusel Deportivo Sergio Rodríguez un campeón de

Voz 2 15:53 hola Sergio hola qué tal buenas noches

Voz 1670 15:55 esto tiempo enhorabuena eh muchas gracias por el primer español que gana en la Euroliga con dos equipos diferentes no lo había hecho ningún español

Voz 4 16:02 andar es que te dice es Hackett el el compañero del CSKA de Moscú que se puede dar a lo mejor es animista creo no

Voz 1897 16:09 a la pero eso el F nosotros no vamos para para Moscú y rápida a la verdad que muy que muy bien muy contento es algo impresionante cuando gana eh por el formato de competición que le están jugando desde octubre a una Final Four después jugar contra el Real Madrid con el equipazo que tiene y después meterte la final pasarlo mal un tipo suerte puede ganar

Voz 1375 16:31 en la segunda temporada en el CSKA

Voz 1670 16:34 ya ganaste antes con el Real Madrid daba la impresión de que el que ganara la semifinal tenía bastantes papeletas para ganar el título no

Voz 1897 16:40 bueno yo creo que ser un poco cuando ganas la semifinal pues no quieres pensar eso pero a priori pero lo que todos pensábamos es verdad que el Fenerbahce

Voz 10 16:47 buenas condiciones mala

Voz 1897 16:49 y después el F pues siendo un buen equipo con con muchísimo talento y muy difícil de jugar no tiene la experiencia que teníamos los otros tres equipos en esta Final Four así que que bueno por suerte como te he dicho hemos podido estar bien una una una final difícil muy muy contando Hong

Voz 1670 17:06 seguiremos juegue

Voz 1897 17:07 bueno yo creo que tengo ahora una yo firmé dos años más uno hay que hay que hacer balance del año hay que ver que tanto la verdad que me han tratado muy bien en estos dos años aquí estoy contando

Voz 1670 17:18 Hall de Canarias y Sea Moscú Pacho tiene tela

Voz 1897 17:22 la verdad que sí yo no soy muy positivo y eso me me ayuda mucho en el día a día y como te he dicho no ha sido un año fácil sobre todo pues bueno tuvimos una hija la segunda en agosto todo el año con el con el frío que hace Moscú pero pero tanto mi familia como yo son muy positivo intentamos ver las cosas lo mejor posible y eso al final pues da sus frutos hay un poco

Voz 1670 17:47 vino medio entre Moscú y España está en el Olimpia de Milán no

Voz 1897 17:51 el menor no Now yo la verdad que estoy dando ahí y hay que disfrutarlo esto

Voz 1670 17:58 ahora llegará el momento de hacer balance ya veremos por dónde acaba el Chacho donde sea seguro que estará dándolo todo como siempre y además año de Mundial no para rematar la faena mundiales China ahí te veremos no

Voz 1897 18:06 que como te he dicho hay que celebrarlo un poco balance también que que que son años muy intensos no nos damos cuenta pero en la cabeza va a todo tren oí el físico también que hay que plantear un poco todo

Voz 2 18:20 un abrazo Sergio

Voz 1897 18:21 pues enhorabuena a Sergio Rodríguez

Voz 1670 18:24 el jugador del CSKA de Moscú que hoy se ha proclamado campeón de la Euroliga cierra ya por ahí con Marta y con Pacojo que era han estado contando en Carrusel Deportivo una pena que no estuviera el Madrid y el CSKA que consigue Pacojó muy buena su octava Euroliga no si no me equivoco

Voz 0699 18:37 exacto es la octava muy buenas noches a todos

Voz 1576 18:39 ha ganado el CSKA ochenta y tres noventa y uno la lo Efes

Voz 0699 18:42 la verdad es que han sido los mejores aguantado muy bien en el partido

Voz 1576 18:47 lealmente han hecho un esfuerzo bueno pues impresionante

Voz 0699 18:49 que hasta el entrenador del conjunto turco quema su equipo al quinteto inicial lo ha hecho durante toda la temporada y una vez más ha sido así aunque se tiene un partidazo con veintinueve puntos hay que decir que el CSKA de Moscú ha sido superior lo que no te cuenta Sergio Rodríguez te lo cuento yo entiendo que el diplomático pero la próxima temporada no va a seguir en el CSKA eso seguro efectivamente hay modelos intermedios entre Madrid y Moscú como puede ser de Armani Milán que tiene mucho dinero pero la cosa no acaba ahí lo voy a contar muy rápido porque estáis en medio de la tertulia

Voz 0239 19:18 pero el Real Madrid va intentara Nando De Colo

Voz 0699 19:21 la otra estrella del CSKA de Moscú mucha pasta mucha pasta pero es que el Barça va a intentar también pescar aquí porque quiera Corinne Higgins al jugador del CSKA también

Voz 1670 19:29 cómo está el Barça claro pero Griezmann y Gori Giggs

Voz 0699 19:32 pero es que hay más es que el Olympiacos está deshaciendo ya iban a tratar de pescar todos los equipos entre ellos el Real Madrid entre otros equipos de Euroliga quiero decir que esto va a dar para mucho

Voz 1576 19:41 hay que decir que el Real Madrid se ha alzado con el tercio

Voz 0699 19:43 el puesto de la Euroliga después de derrotar setenta y cinco noventa y cuatro al Fenerbahce que ha habido cierta marejada después del partido porque Felipe Reyes

Voz 2 19:52 ha hecho unas declaraciones en donde decía que se estaba mosquea

Voz 0699 19:54 lo por no jugar mucho y que no entendía cómo Pablo Laso en el ponía

Voz 1670 19:58 tiene una charla pendiente con Pablo Laso exacto luego

Voz 0699 20:01 Pablo Laso ha dicho en rueda de prensa que su puerta está abierta que cuando quiera la charla estaba preparado para para tenerla pero que eh lo que tenían que tener cuando él era jugador era respeto a los que jugaban y al final lo que ha hecho Felipe Reyes ha sido es un ratito cuando ha aterrizado en Madrid ya más en frío pedir perdón e diciendo que sus declaraciones no han sido las adecuadas medidas de un capitán y que estaba con el equipo y que al ser un calentón de después de la encuentro pero bueno

Voz 11 20:23 bueno

Voz 0699 20:24 que han ocurrido un montón de cosas pero qué es lo que suelo

Voz 1576 20:27 su Feder en la Final Four uno gana los utopías

Voz 0699 20:29 del otro reflexionan y al final todo es un título de campeón de Europa mucho mercadillo y un poco de mar de fondo

Voz 1670 20:34 ha sorprendido a las palabras de Felipe Reyes hablando así de Pablo Laso pero bueno cuando se pierde suelen pasar estas cosas no cuando se gana

Voz 0699 20:41 es que también lleva toda la temporada Man jugando muy poco Antoni eh yo no yo no lo justifica en absoluto creo que es un calentón y que realmente en un capitán no puede hacer eso de hecho el ha reflexionado en este caso si hay que ir con uno con otro eh en un bando yo creo que el que tiene razones Pablo Laso y creo que Felipe Reyes ha dado cuenta que también es así por eso rectifica

Voz 1670 20:58 pues pues nada chavales tendremos tiempo de hablar durante la semana de la resaca que nos deja esta Euroliga en Vitoria donde ha ganado el CSKA de Moscú su octava de Euroliga diez lleva al Real Madrid que cayó en la semifinal contra los rusos hasta luego bajó a diez Marta

Voz 0699 21:11 un abrazo hasta dos meses para todo buen viaje de vuelta

Voz 1670 21:13 no he tiro la disco seguimos hablando de Madrid y está por ella Javi Herráez hola Javi muy buenas

Voz 0699 21:18 hola qué tal mano a todos buenas noches a la vuelta de los

Voz 1375 21:21 encontrar algo decidan no

Voz 0699 21:22 eso es pues el hombre un poco preocupado eh

Voz 1375 21:25 no me extraña que no estaría también

Voz 12 21:26 con millones de luces con toneladas de serpentinas con una tarta gigante con una orquesta filarmónica podemos celebrar tiene años de historia Citroën de muchas formas pero la mejor es contigo

Voz 2 21:37 disfrute de Citroën

Voz 12 21:39 el plan de hasta tres mil quinientos euros por tu antiguo vehículo y mucho más

Voz 13 21:45 condiciones en Citroën

Voz 2 21:46 punto es

Voz 14 21:47 sí es que cuando ganas se te nota porque a ver

Voz 1576 21:49 que estoy sentado pero bueno

Voz 10 21:52 sobre un caballo que galopa sobre un dragón que pasos

Voz 2 21:55 un tiranosaurio quién me lo noto yo

Voz 10 21:58 si el señor ese de ahí que me está mirando

Voz 15 22:00 apuesten Codere con nuestro triste Bono CAM hasta trescientos cincuenta euros y que se te note entra en Codere si acepta el reto mayores de dieciocho años juegan con responsabilidad

Voz 10 22:09 hoy estoy entrenando duro mirar hacia adelante

Voz 15 22:12 sí sí pero te han colado cinco Chicharro tendrás que tapar ese agujero que tienen los guantes no agua Pla

Voz 10 22:18 de tapar cualquier agujero en las paredes de tu casa para el mejor resultado final

Voz 17 22:34 Silvia carruseles bonito sin Twitter Facebook Garros del deportivos

Voz 1414 22:45 Pablo brinda muy buenos días pueblo muy buenos días la me Langui muy buenos días

Voz 2 22:49 he aprendido y que no habló lo está poniendo sacara por ejemplo

Voz 1501 22:54 pero yo quiero hoy tortilla de patata como el ahí

Voz 4 22:58 hemos hecho Pablo

Voz 2 23:04 el secretismo cogido

Voz 4 23:06 se ha cogido una manga pastelera

Voz 2 23:10 Sir más sinvergüenza

Voz 10 23:18 con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es Cadena SER

Voz 19 23:37 buenos días Carlos buenos días

Voz 2 23:39 Ana

Voz 20 23:45 son las cinco menos veinte de esta temporada

Voz 21 23:48 aquí

Voz 2 23:52 borda ir

Voz 15 23:55 buenas a primeras bonos de gas nada buenos días algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 22 24:12 el lunes encontramos toda la historia del deporte desde las tres en SER Deportivos y no de pierdas nuestra barra libre que es la tertulia más gamberra con todas las noticias del fútbol el fin de semana SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K Aina Nasser

Voz 23 24:40 previsto es nuevo tenido que comprar

Voz 10 24:44 creo que el mes que viene borrasca a sueldo de tu vida Tena once Canal instante dos mil euros al mes durante veinte años y disfruta de esos maravillosos imprevistos borrasca sueldos de tu vida de la ONCE

Voz 14 24:59 en Volkswagen tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte

Voz 24 25:03 que no cabe dice oferta financiado con los años cincuenta seis de comisión y apertura del tres por ciento de quinientos cincuenta y cuatro euros entraron ochocientos de dicho continente negro estima en cincuenta y nueve coma noventa y siete final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció hasta el siete de mayo de dos mil diecinueve

Voz 14 25:17 aparte parte cabe dice que sólo en mayo pude es conseguir un buen por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años ocho A

Voz 25 25:28 dime Antonio tú sabes que yo he trabajado en casi todo el mundo en cine televisión aquí en este país ya ya que le comentó que están todos como una puta cabra todos somos drogadicto de Borja tufo de inadaptados gente cerca nada psicopatía pegarnos

Voz 26 25:43 Antonio Resines no Melilla esto va a ser este lunes te asoma a la ventana y se lo cuentas a Carles Francino en Todo por la radio puedes decir lo que te venga en gana

Voz 27 25:53 es lo que soy

Voz 25 25:57 en la SER

Voz 2 26:07 Deportivo

Voz 1414 26:11 media pasado tres minutos en Canarias estamos hablando de el último partido de hoy de Madrid que ha sido

Voz 2 26:17 desastre se mire por donde se mire no sólo por el resultado la victoria de los de Setién cero dos estábamos hablando de

Voz 1375 26:22 ay del que ha hablado Zinedine Zidane que decías que lleva horas

Voz 29 26:27 días preocupado no Javi si si os contaba el otro día en El Larguero que

Voz 0699 26:31 es un poquito la sonrisa pues si es así si se arrepiente haber cogido el equipo la respuesta es no pero que el desgaste está siendo excesivo y que él no se esperaba este rendimiento de de la plantilla eso también es cierto sea que él aún mayor rendimiento deportivo no entiende como un jugador más de uno pues sale al campo y esté eso le mosquea muchísimo a a Zidane que aunque no se juega nada entiende de que bien aquí bueno de hecho está hablando con todos hemos contado aquí en la Cadena Ser este esta mañana en en Carrusel que ayer por la mañana antes de entrenamiento a las diez de la mañana vamos a pues su despacho los futbolistas sino cada uno por su boca por su opinión lo que va a ocurrir según él como técnico su futuro más inmediato

Voz 2 27:13 Jean Claude uno uno ayer

Voz 0699 27:16 contigo por su despacho fue diciendo osea que que Zidane iba una olla dos o tres veces por ejemplo hablamos de Keylor Navas porque es el más significativo no le dijo hace dos meses que contaba con él hace una semana dijo que lo sentía pero que era una decisión de club que era pues sí que era muy bueno pero que cultural apuestas

Voz 8 27:34 de del Real Madrid y que no tenía sitio para él también ha hablado con el hace tres días que hay que decir de qué

Voz 0699 27:40 algo que no le gusta mucho a Zidane que es hablar propia ciudad Le gusta eso entrenar sonreír tocar el balón dirigía al equipo eso de hablar en el despacho no hace mucha gracia ayer de la mañana a once menos cinco estuvo hablando de su despacho con los futbolistas porque él iba llamando uno a uno euros a los jugadores así que la verdad es que tiene delante de sí una gran papeleta el dice que es capaz de revertir lo pero el desgaste Le está pues eso se está viendo hasta en la cara y en la rueda de prensa si escuchen este fragmento para mí muy significativo le preguntaban Tomi y respondía él porque hombre Bale es un marciano deportivo pero sí hombre se merecía despedirse Bernabéu la pregunta y la respuesta

Voz 1994 28:18 usted eso no tenía en cuenta que Bale quería despedirse del Bernabéu que podría histórico de este club y que usted no le ha brindado esa oportunidad no lo he hecho no lo he hecho lo siento pero no sé no sabes tú lo que pasa el puso años eh el día a día tengo que tomar decisiones y cuando las cosas no me no me gusta o hay algo que no que no me cuadra tengo que hacer las cosas como yo la veo que ha ganado muchas cosas aquí pero el día a día es el día a día no vivimos del presidente del del futuro digo que el pasado no no lo vamos a olvidar pero pero yo como entrenador tengo que que vivir el presente

Voz 0699 29:01 mira que me gusta Zidane y creo que en Madrid están buena manos acertado de pleno creo que Zidane es el hombre adecuado para llevar al al Madrid terminó pero lo atropellado e esa esto en este final de temporada atropellado a Zidane se le veía o el está viendo me dicen dentro de Valdebebas muy serio preocupado y sabe que tiene un toro por delante importante que es levantar este equipo que ahora mismo tiene jugadores que están enganchados otros que se van a marchar Ike chico pues a lo mejor no lo merecen

Voz 1375 29:28 caso de Llorente o de refilón saque que no son culpa

Voz 0699 29:30 es entre comillas hablamos de hablando lo que ha sido este año de saque responsable solos los cracks esta frase van a quedar eh

Voz 3 29:37 esta respuesta perdona Zidane está la clave para entender lo que ha hecho hoy Zidane con Bale hay que averiguar y me imagino que lo averiguar

Voz 2 29:46 hemos ese sabrá lo que ha pasado con Bale

Voz 3 29:48 estas últimas semanas porque lo de hoy es un castigo clarísimo de Zidane a por algo que ha pasado las últimas semanas entre Bailey Zidane

Voz 2 29:57 hoy arranca la barriga no no pero yo creo que

Voz 3 30:00 la pasa algo más que la respuesta

Voz 2 30:02 es la respuesta que nadaba la pregunta

Voz 3 30:05 Meana es la clave del asunto debe y Losert

Voz 0239 30:07 porque lo que está muy claro que Zidane no tiene dobleces que la clave es que Zidane considera que en el día a día Bale no ha rendido como propia

Voz 3 30:14 exacto pasara lo suficientemente grave como para que Zidane no le Denny la oportunidad de despedirse que ya sé que no cuenta con él y que ir del Real Madrid estamos analizando por qué ni siquiera ha tenido la humanidad de darle diez minutos para que se pide al Bernabéu bueno pues es porque Zidane se ha hartado de Bale algo ha pasado que le ha cabreado a Zidane que ha dicho pues ni te vas a despedir la clave está en la respuesta

Voz 1375 30:38 la frase ha sido si ahora ha ganado mucho pero luego está el día a día

Voz 2 30:41 durísimos ha no se puede decir más claro

Voz 1375 30:44 oye me permite su pero eso es un par de pasos

Voz 25 30:46 sí lo de Keylor es una decisión de

Voz 1375 30:50 el club o decidan pues mira te va responde a ti mismo Zinedine Zidane que sobre ese asunto también le preguntó ayer Antón Meana respondió esto Zidane

Voz 1994 30:58 yo soy el entrenador y es siempre voy a hacer lo que yo quiero sino sino hago yo lo que quiero en mi equipo yo me marcho esto está claro tema de de las desde del fichaje de todas estas cosas hay gente aquí que trabaja y eso lo lo lo hacemos juntos pero del equipo que cuando abonos con el banquillo los jugadores que están fuera soy yo

Voz 1375 31:23 y además no dudo te doy la palabra Jordi de Zidane los fichajes los hacemos entre todos juntos los que sea uno pinchar a más o a menos otro nada pero de los que él tenga el equipo lo hago yo si a mí me dicen que al final tengo estos veintitrés estoy seguro que si pone a un portero será porque lo diga él lo que sí quiero es verdad que esa frase me sorprende mucho en Zidane se hace dos meses era inimaginable que Zidane pronunciar esa frase cuando la hoy ayer dije ostrás porque igual no iba para para los periodistas porque escucha yo lloro es un mensaje Jordi

Voz 0985 31:55 no no yo aquí escuchando la crónica del compañero una crónica completa no se me ha parecido entender a mí quizá es una cosa mía como si lo de Keylor fuera más una cosa de club que del propio Zidane no lo hemos entendido eh

Voz 1501 32:08 a tener más eh

Voz 2 32:10 yo creo las entendió mal esa

Voz 1375 32:12 verdad es que es muy claro Zidane responde así porque sabe que hay mucha gente que piensa eso o porque la muchas preguntas van sobresalir sea hay gente que le pregunta Zidane con ese retintín entonces el dice que no es que

Voz 1670 32:24 ninguna duda que las decisiones las tomo yo yo digo que como queriendo

Voz 1501 32:27 ese debate que creo que sean está en absoluta sintonía con el club que cuando ha llegado ya lo habían hablado previamente está en sintonía con el proyecto y con los fichajes también con las salidas que eran necesarias y añade una cosa más cuando Zidane se levantó hice fue la primera vez es decía hace un año apenas más o menos en esta época

Voz 0514 32:44 sí

Voz 7 32:44 Courtois ya estaba cerrado como nuevo fichaje del Real Madrid ya estaba días y semanas antes quiero decir que lo sabía perfectamente que está

Voz 1501 32:54 el acuerdo mejor por eso no no fue seguro que no me refiero sabía perfectamente que era un fichaje que a principio mitad de temporada en noviembre una cosa así era era unánime que se necesitaba otro otro portero es verdad que luego Keylor finalizó bien la temporada inocuo mayor problema y ahí se quedó de hecho en enero eh mucha gente que parecen letra pero cuando Courtois está fichado por el Real Madrid se a negociaciones está a semanas de hacerse oficial lo perfectamente y esta sintonía con el club pues creo que esta apuesta es del club con Zidane o al mismo

Voz 1576 33:25 es eso es porque hace dos meses le dice a aquellos que cuenta con él

Voz 1501 33:29 pero yo de aquí lo que yo sabía y lo que yo sabía que lo dijo te voy a poner y te vea la confianza que no todos Solari le dijo Courtois voy a poner a Keylor y que sepas que tú vas a jugar pero va a jugar el primero bajo el yo

Voz 0097 33:42 lo que el Madrid hablar gallego yo creo que el Madrid no necesitaba un portero lo que pasa que la oportunidad de mercado que es que apareció con Courtois un portero de ese nivel al precio que lo podías conseguir había que aceptarlo si lo que es a nivel deportivo eh yo creo que el Real Madrid va a prescindir de un portero que ha demostrado que está más que capacitado que ha defendido esa portería con mucho éxito pero con mucho éxito Curto todavía no lo ha demostrado

Voz 1375 34:11 sobre las nueve

Voz 0097 34:12 sí eso es un paso arriesgado a mi me parece que va a tomar el Real Madrid y es un paso arriesgado porque al final tú apuestas por Courtois que a mí hasta ahora me ha dejado dudas sinceramente por un portero que no deja ninguna duda y hoy lo ha vuelto a demostrar por ejemplo seguramente en su último partido con la camiseta del Real Madrid así que bueno el paso en un puesto tan tan sensible y tan importante es arriesgado sobre las decisiones Álvaro

Voz 1375 34:36 me dice Zidane el Kiel que tomar decisiones deportivas soy yo el que yo no lo veo claro me marcho voy a plazas de dos meses era impensable que la pronunciar ácidas porque la ahora

Voz 0097 34:48 pues primero porque porque no está contento con con lo que ha visto en estos meses en yo ya yo ya dije y vaticina iba a un desgaste ya afina y al final así y al final así ha

Voz 0239 34:59 ha sido

Voz 0097 35:00 así ha sido iban a yo creo que todos vosotros que tenemos experiencia sabes cómo funciona el mundo profesional nadie toma las decisiones unilateralmente en un club de esta magnitud siempre hay que ceder en algún punto para ganar en otros Si bueno pues el momento sabéis que yo te oye pues yo quiero esto

Voz 1670 35:20 jugador del Barça Valverde ficha a los jugadores largos que esto es así

Voz 1414 35:26 yo entré de mayo Ilan quitan criterio

Voz 0097 35:29 también pero representantes a la hora de negociar ciertos jugadores para ciertos equipos del mercado funciona si ya los avances obra no

Voz 0239 35:36 Jordi tú crees que Valverde ha pedido a Murillo llevó a tanto

Voz 2 35:39 tú mundo como lo estoy este

Voz 4 35:43 te estoy fichaje que no quedan ahí Albert yo aquí montón

Voz 0985 35:50 preguntas te contesto me pregunta este contexto visto desde fuera pues ha sorprendido un poco el cambio súbito de Zidane para con la portería de

Voz 2 35:59 sí pero hemos pasado muy clara a África

Voz 0239 36:02 bien yo me pareció entender pero son

Voz 0985 36:05 es por eso pregunto me pareció como si el club como si más que una decisión decidan fuera una decisión del club

Voz 2 36:10 no pero que ya está no tuvieron problemas le ponía ahí los ayer

Voz 0239 36:19 una cosa que es yo repito eh yo creo que intentar buscar dobleces a Zidane es inútil porque a mí me da la sensación de que no las tiene y ayer dice en rueda de prensa porque como dice Manu él viene de una semana complicada en la que por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid la gente habló de de la gente de la calle la gente de a pie la gente que el el periódico escucha la radio que se toma un café en el bar hablando decidan lo que ha comentado esta semana es como sala enclavado con lo de Keylor parece que no mandan tanto en lo que dijo ayer otra no sé quién el equipo mando en el equipo mando yo los fichajes yo lo intento ingente en el club trabajando porque alentador puede pedir lo que tenga que pedir pero luego se tiene que certificar hoy pero Alarte el desgaste

Voz 0699 37:00 este ahora llegó el desgaste que está llevando al abismo

Voz 1501 37:02 la plantilla los jugadores eso no hay quien se lo criticaron

Voz 4 37:05 aquí ya no se ve que decía gallegos no nos vamos a ver eso acaba

Voz 5 37:12 lo que no se puede decir todo el rato es es que el desgaste Zidane es que el Degas perdona Zidane dirige esta plantilla desde marzo

Voz 0514 37:19 claro pero que no partía que estaba ya muerta deportivamente hablando claro

Voz 4 37:24 verdad

Voz 1670 37:26 que la resucitar al llamarme me dejáis yo expongo

Voz 5 37:29 o lo que pienso vamos a ver si un entrenador viene está dos meses y medio con un equipo capaz de levantarlo pitorreo del algún problema tendrá el entrenador

Voz 0985 37:38 claro que no

Voz 5 37:41 déjame si el Madrid está acostumbrado a ganar esa lo que está mal Madrid Zidane ha venido hasta dos meses y medio y el equipo hoy a daba vergüenza ver total qué pasa que no tiene culpa de eso toda posible

Voz 2 37:55 no lo has dicho Hayek acaba de acaba allí

Voz 5 38:04 lo que estoy viendo es que todo el mundo no es que no le dejan no es que no le dan no es que no sé que Zidane ha venido aquí porque le ha dado la gana nadie le ha obligado a venido a coger el equipo ya salvar los tres meses eso no lo ha conseguido ha visto como lo es difícil entrenar un equipo que está decaído ahí es donde sale un entrenador que hay otros entrenadores que a lo mejor lo hubieran conseguido él no lo ha conseguido ahora empezar a sospechar de que si no le dan que sin vital no Zidane ha venido con esta responsabilidad de estos tres meses de hacer un nuevo proyecto no empecemos a disculpar Le ya lo he dicho

Voz 1670 38:37 bueno lo de estos tres meses entonces la pasó los de Lopetegui de Solari Zidane los jugadores nunca van a tener culpa nada no

Voz 5 38:43 no saber el club evidentemente no pero me escucha estos jugadores menos Cristiano Ronaldo son los mismos que tenían año

Voz 1375 38:51 la ácida

Voz 5 38:53 pues ya está los mismos a los que hacía competir más o menos regular tal no se dejaron ir nunca a lo mejor es que ha visto que un equipo sin Cristiano Ronaldo Issing y sin afán competitivo ni Zidane ni

Voz 1501 39:06 San Bernardo el católico pero estos jugadores que puede haber invertido perdonan Alvaro seis meses ya los últimos tres te voy para ver veces que quiere sino no puedes no

Voz 2 39:15 que que conceda vamos a decirlo claro al día más que competían por algo que es diferente clave

Voz 0097 39:23 que yo creo que él estará muy preocupado precisamente por eso porque estoy seguro que tiene mucho porque tiene dudas igual que las tenemos

Voz 2 39:31 porque igual dijo que se vayan tres y ahora está diciendo que tiene por eso es que dices tú Álvaro eso

Voz 8 39:37 el estudio hace hace tres meses es decir el que más exponía esto era Zidane y eso hay que agradecérselo Florentino se lo tiene que agradecer porque nadie está hablando Florentino todo el mundo estamos hablando de Zidane de de Lopetegui Solari pero la responsabilidad final Despres es del presidente cuantos entradas ha tenido el Madrid entonces que se equivoca otra viendo

Voz 0239 39:56 otro

Voz 1576 39:56 la vez no pero no pero lo trajo de escudo e al final al final después de dos entrenadores al final de pilotos siempre

Voz 1670 40:03 fíjate no no pero bueno pero pero este año antes de llegar

Voz 1576 40:06 Zidane son dos entrenadores los jugadores ya has perdido todo las competiciones y el siguiente paso que de hecho ya pasó alguna vez en los últimos partidos de Solari ya se miraba al palco y se dirigió al presidente él viene como escudo por lo dijo en su representación por hacer un favor al presidente me ha pedido un favor que me ha pedido que venga yo al presidente no le puedo decir que no sólo trajo final yo estoy de acuerdo como he dicho antes yo creo que el primero que se ha quemado muchos mejores han quemado

Voz 1670 40:29 pero Zidane ya empieza torcidos Pablo no simplemente que es un sapo a coger a un equipo que ha tirado la temporada sin ningún una competición ya en juego son dos tres meses que a lo mejor el pensaba que iban a ser algo mejores pero mucho mejores no iban a ser porque es que ya no podía aspirar a ningún título ahora empieza al la cuestión para yo

Voz 1296 40:48 a media asta afectará el desgaste escrita creo también para el inicio a la próxima temporada

Voz 2 40:52 que no hombre que no crean ustedes

Voz 4 40:54 a la paz

Voz 1296 40:58 paciencia que ha habido con estas dos Ligas ha Cacho el Madrid que el año pasado cada diecisiete del Barça ya este año diecinueve

Voz 1501 41:04 como el Madrid empiece torcido la Liga

Voz 1670 41:06 yo creo que eso es sólo permite jugadores campeones

Voz 1501 41:09 amén y sino mira este año quiero decir que Heikki

Voz 4 41:11 lo que pasa que ahora que no ha ganado nada

Voz 1296 41:15 si el año que viene empieza la Liga cierra hoy pero que los ridículos dentro de dos años el Bernabéu intuyo porque incluso no va a ser lo que dice mirará de bueno Garay serán que pasan el rato no

Voz 1501 41:25 me doy la razón pero que te diga que estoy dando la razón te digo que incluso aunque viniera de ser campeón que no es este caso pero que aunque viniera es el campeón pasa lo mismo porque de hecho venía desde campeón

Voz 2 41:33 la de llevarlos a clase en octubre

Voz 1501 41:36 en la Liga y el Bernabéu no le ha pasado factura por eso yo para mi opinión desgaste de cara al público cero mi opinión creo que que Zidane de cara a la a la gente al madridismo Jineth demasiado crédito a mí me parece ir de cara al al de cara asimismo a la directiva menos todavía soy yo creo que esperamos

Voz 4 41:51 el bueno de cara a los jugadores al vestuario

Voz 1501 41:55 sí creo que sí sí sí creo que hay desgaste porque no esperaba tener que tener que ver a ciertos jugadores en los que confiaba rendirle a rendir tampoco sacando poco rendimiento en este tiempo

Voz 2 42:05 verdad que estos tres rebajado y mucho el el el grado de paciencia que estar el tarro del Bernabéu es decir creo que el año que viene no habrá menos otro tipo de paciencia con el equipo no otra cosa eh yo no beluga que julio y hablamos lo Julio Jordi hablamos de Griezmann