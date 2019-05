Sergio Rodríguez: "Hay que trabajar mucho para llegar a donde hemos llegado hoy"

Voz 1 00:00 hola Marta Casas muy buenas en directo hola Manu Carreño muy buenas y muy buenas a todos los que estáis en esta mesa de Carrusel deportivo pues Stacey con un campeón de Europa con un hombre que ha hecho historia el primer español que gana la Euroliga con un equipo extranjero se llama Sergio Rodríguez hola Sergio qué tal buenas noches

Voz 1897 00:15 queda buena noche te veía ese abrazo con Ana

Voz 1 00:17 con las niñas Hawk emoción no la verdad es que sí

Voz 1897 00:20 bueno tienes que trabajar mucho para llegar a a donde hemos estado hoy después tener la suerte pero bueno el camino siempre es muy importante y ese camino lo hemos hecho muy bien

Voz 1 00:31 mano pues ya te está escuchando en Carrusel Deportivo Sergio Rodríguez un campeón de Europa

Voz 2 00:34 hola Sergio hola qué tal no sé cuánto tiempo enhorabuena eh muchas gracias pero es el primer español que gane la Euroliga con dos equipos diferentes no lo había hecho ningún español

Voz 3 00:43 GC

Voz 1 00:46 yo te visos Jaque del el compañero del CSKA de Moscú que se se puede a lo mejor semana Ibiza creo no

Voz 1897 00:50 a la lágrima eso era el F nosotros no vamos para para Moscú y rápida a la verdad que muy que muy bien muy contento es algo impresionante cuando gana por el formato de competición que está jugando desde octubre a una Final Four de fue jugar contra el Real Madrid con el equipazo que tiene meter de la final pasarlo mal el tipo suerte pues pues ganar a sí

Voz 2 01:13 segunda temporada en el CSKA Yala ganaste antes con el Real Madrid da da la impresión de que el que ganara la semifinal tenía bastantes papeletas para ganar el título no

Voz 1897 01:22 bueno yo creo que ser un poco cuando ganas la semifinal pues no quieres pensar eso pero a priori pero lo que todos pensábamos es verdad que el Fenerbahce las condiciones mala y después el F pues aún siendo un buen equipo con con muchísimo talento y muy difícil de jugar no tiene la experiencia que teníamos los otros tres equipos en esta Final Four así que pero bueno por suerte como te he dicho hemos podido estar bien es una una una final difícil muy contentos Jonah

Voz 2 01:47 seguiremos Moscú

Voz 1897 01:49 bueno yo creo que tengo ahora una yo firmé dos años más no hay que hay que hacer balance del año hay que ver qué tal tanto la verdad que me han tratado muy bien en estos dos años si estoy contando

Voz 2 02:00 son mira que contiene de Canarias y Sea Moscú macho tiene tela

Voz 4 02:04 la verdad es que soy muy positivo y eso me ayuda mucho en el día a día y como te he dicho no así un año

Voz 1897 02:12 y sobre todo pues bueno tuvimos una hija la segunda en agosto todo el año con el con el frío que hace Moscú pero pero tanto mi familia como yo son muy positivo intentamos ver las cosas lo mejor posible

Voz 2 02:26 y me da su fruto ahí un poco término medio entre Moscú hoy España está en el Olimpia de Milán no

Voz 3 02:33 el no

Voz 1897 02:36 now yo la verdad que estoy contando ahí y hay que disfrutarlo esto va para llegar al momento de hacer balance

Voz 2 02:41 ya veremos por dónde acaba el Thatcher donde sea seguro que estará dándolo todo como siempre y además año de Mundial no para rematar la faena mundial China ahí te veremos no

Voz 1897 02:48 que como te he dicho hay que celebrarlo un poco balance también que que que son años muy intensos no nos damos cuenta pero la cabeza va a todo tren Hay el físico también y hay que plantear un poco todo

Voz 2 03:02 abrazo Sergio

Voz 1897 03:03 pues un abrazo y enhorabuena a Sergio Rodríguez

Voz 5 03:05 el jugador del CSKA de Moscú que hoy se ha proclamado

Voz 2 03:08 E de la Euroliga cierra ya por ahí con Marta y con Pacojo que está estado en Carrusel Deportivo una pena que no estuviera el Madrid y el CSKA que consigue Pacojó muy buenas su octava Euroliga no si no me equivoco

Voz 0699 03:18 exacto es la octava muy buenas noches a todos eh ha ganado el CSKA ochenta y tres noventa y uno al Anadolu Efes la verdad es que han sido los mejores Efes ha aguantado muy bien en el partido realmente han hecho un esfuerzo bueno pues impresionante porque atacan el entrenador del conjunto turco quema a su equipo al quinteto inicial lo ha hecho durante toda la temporada y una vez más ha sido así aunque Zein quien ha hecho un partidazo con veintinueve puntos hay que decir que el CSKA de Moscú ha sido superior que no te cuentas José Rodríguez te lo cuento yo entiendo que el diplomático pero la próxima temporada no va a seguir en el CSKA eso seguro efectivamente hay modelos intermedios entre Madrid y Moscú como puede ser el Armani Milán que tiene mucho dinero pero la cosa no acaba ahí lo voy a contar muy rápido porque estáis en medio de la tertulia pero el Real Madrid va a intentar Nando De Colo que es la otra estrella del CSKA de Moscú

Voz 2 04:04 mucha pasta es mucha pasta pero es que el Barça

Voz 0699 04:07 dar también pescar aquí porque quiera Higgins al jugador del CSKA también como está el Barça

Voz 2 04:12 a Griezmann y que origina pero es que hay más

Voz 0699 04:15 que el Olympiacos está deshaciendo ya iban a tratar de pescar todos los equipos entre ellos el Real Madrid entre otros equipos de Euroliga quiero decir que esto va a dar para mucho hay que decir que el Real Madrid se ha alzado con el tercer puesto de la Euroliga después de derrotar setenta y cinco noventa y cuatro al Fenerbahce que ha habido cierta marejada después del partido porque Felipe Reyes ha hecho unas declaraciones en donde decía que se estaba mosqueado por no jugar mucho y que no entendía cómo Pablo Laso no me ponía

Voz 2 04:40 tener una charla pendiente con Pablo Laso exacto luego

Voz 0699 04:43 Pablo Laso ha dicho en rueda de prensa que su puerta está abierta que cuando quiera la charla estaba preparado para para tenerla pero que eh lo que tenían que tener cuando él era jugador era respeto a los que jugaban ya al final lo que ha hecho Felipe Reyes ha sido hace un ratito cuando ha aterrizado en Madrid ya más en frío pedir perdón e diciendo que sus declaraciones no han sido las adecuadas miras un capitán y que estaba con el equipo y que ha sido un calentón de después de la encuentro pero bueno por que han ocurrido un montón de cosas pero qué es lo que suele suceder en la Final Four uno gana los otros pierden otros reflexionan y al final todo es un título de campeón de Europa mucho mercadillo y un poco de mar de Fomento

Voz 2 05:16 prohibida la

Voz 6 05:17 a las palabras de Felipe Reyes hablando así de Pablo Laso pero bueno cuando

Voz 2 05:20 se pierde suelen pasar estas cosas no cuando se gana

Voz 0699 05:22 es que también lleva toda la temporada mano jugando muy poco todos yo no yo no lo justifica en absoluto creo que es un calentón y que realmente en un capitán no puede hacer eso de hecho el ha reflexionado en este caso si hay que ir con uno con otro eh en un bando yo creo que el que tiene razones Pablo Laso y creo que Felipe Reyes ha dado cuenta que también es así y por eso ha rectificado después