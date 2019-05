Alex Márquez: "Para mí la carrera perfecta no existe, siempre se puede mejorar"

tiempo para el Mundial de motociclismo está por ahí nuestro enviado especial a alemán al Gran Premio de Francia no sé por dónde anda la verdad hola Mela Chércoles muy buenas

jueves y Rafa Manu Carreño Mírame pillar recién llegado a París a mí pero lo importante lo de no soy yo sino el protagonista que tiene ya el sintonía del Larguero que acaba de aterrizar en casa en su Cervera natal en Lleida Alex Márquez que ha capitaneado hoy el triplete español de Moto2 por delante de Jorge Navarro Augusto Fernández y que además abierto el día de los Márquez porque luego su hermano Marc ha conseguido el triunfo en Moto GP por delante de Dovizioso y Petros y es la cuarta vez que los hermanos Márquez consigue ganar el mismo día en un gran premio para en Cataluña dos mil catorce cuando Alex estaba en Moto3 el mayor en Moto GP repitieron ese mismo año en Holanda un año maravilloso dos mil catorce para ellos porque los dos consiguieron el título hiló fíjate la última vez había sido Japón dos mil diecisiete que se da la circunstancia que además era española en Moto2 habido una sequía de veinticinco carreras en esta categoría sin que no generamos un colín que ha llegado el mismo Alex Márquez para acabar con la sequía XXVI después

osea la última vez que se ganó en Moto2 fue Alex Márquez Bennati seis carreras después vuelve a ganar al ex Márquez está por ahí o la Alex muy buenas

no había nada pero cuantos más que conforme muy muy feliz

joe además vaya carrera eh te has puesto primero la tercera o la cuarta vuelta ha sido ya hasta el final

si la la cuarta vuelta la verdad es que soy cuadros todo si eso que antes de empezar no teníamos claro que tenía como ático ponerlo en ella salir convencidos sí que que bueno había sido uno de esos días que tenía que apretar que tenía que ganarme no hay asisten todos comer

de veintiséis carreras después eh mucho tiempo y por tu parte pero también por parte de los españoles no por qué nos cuesta tanto en esta categoría que por qué crees que

carrera carrera buena a la carrera perfecta no existe siempre se puede mejorar algún aspecto hecho algún pequeño error que no se ha notado muchísimo pero sí que ha sido una carrera muy buena participar

en las últimas informaciones que teníamos no eran preocupantes una contusión a una clavícula y una conmoción cerebral pero fuera de peligro en todo caso le veremos según nos han dicho dentro de dos semanas en la carrera de Mullelo en su casa

bueno buena buena noticia dentro de la susto que ha dado afortunadamente no ha sido nada grave esto hace Ales que ahora mismo estés te mete en la pelea por el título no a catorce estás ahora mismo de del italiano

sí bueno no sabía que lo habían llevado al hospital así que lo mejor no es nada más importantes lo más importante si bueno al final nosotros hicimos de cero pues mala suerte un poco pues en en Jerez hemos podido arreglar ha hecho ceros que vuelve todo va a estar muy apretado Paul volvimos estar cerca pero como te digo al final de una carrera llevamos cinco tenemos que seguir trabajando aún quedan quince esto está muy abierto Moto2 una categoría donde la China muy importante y donde bueno peros estuvimos bueno mostrando algo más de de de recuerda que el año pasado es importante pero como te digo hay que seguir trabajando oí el camión muy muy largos queda mucho todavía

junto a su vuelta a casa no tu hermano y tú

qué tal el vuelo de vuelta ganando los dos no se venís normal venir de con champán en el avión que hacéis

no no estamos tranquilitos viendo viendo mi carrera hipoteca está mal estamos Tengo tenis el martes en Montmeló así que tampoco estoy seguro

lo que está intratable tú has tenido la victoria hoy el también como decía Mela doblete que hacía mucho tiempo que no lo lograba el cuarto conseguís pero tu hermana está intratable

sí se está mostrando muy muy constante bueno tiene que las cosas muy claras como como ha demostrado oí bueno he acabado este año hasta los primeros segundos segundo en Qatar otros primeros sí que tiene las cosas claras Si no quiere sorpresas quedo surgir y yo muy constante y había abierto hueco así que bueno contento por el porque están haciendo un gran trabajo

pues simplemente que que me diga de cien días

sí sí y además si Xavi virgin si hubiera sido capaz de retener la cuarta posición que finalmente le ha quitado Bender hubiéramos copado las cuatro primeras plazas hubiera sido el mejor resultado de la historia de los españoles en la categoría intermedia ha faltado poco lo hoy está muy bien eh que si hay que acabar con una sequía de victorias Gil mejor forma que hacer algún triplete como el de eso sí espero que para la próxima no tengan que pasar tantas carreras ya que a partir de ahora empiezan a llegar vísperas emo todos los españoles demandan más habitual

de la cabeza el he tenido un día

muy bueno hay que destacar es Pol Espargaró salía duodécimo con la KTM ya terminadas esto es el mejor resultado en seco ha conseguido la fábrica austríaca así que operado por Air con una moto que no está todavía al nivel de las mejores de la categoría pero poco a poco el está siendo crece

Voz 1104

08:06

Jorge Lorenzo lo mismo que en Montmeló de pregunta si Lorenzo que sido undécimo nada más podría ganarle con la Honda son los circuitos que en los que el año pasado consiguió la victoria no acaba de tener claro pero no descarta que cualquier día de estos Lorenzo despierte y vuelva a ser el campeón que ha sido siempre en estos últimos meses pues no