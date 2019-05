Carrusel último tramo: Entrevistas con Quique Setién, Sergio Rodríguez y Alex Márquez y el análisis de la jornada liguera en el Sanedrín (19/05/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo hola qué tal son las once y media hasta la una y media vamos a estar aquí en este segundo tramo de Carrusel deportivo en el día en el que se ha terminado la Liga colorín colorado esta Liga se ha acabado

Voz 1025 00:18 aunque desgraciadamente Se acabó hace mucho tiempo para casi todos porque quitando lo de ayer del Espanyol y lo que ya sabíamos del descenso del título de la Champions y y demás practicamente quitando dos equipos todos se lo habían decidido desde hace ya

Voz 1375 00:33 la bastantes semanas así que se ha terminado la Liga enseguida va a estar hoy con nosotros aquí en dos minutos el ya ex entrenador del Betis con él abrimos con Quique Setién pero antes dejadme que heredé paso a José Antonio Ponseti porque la noticia acaba de saltar en Estados Unidos hace media hora que ha pasado con Fernando Alonso y las quinientas millas de Indianápolis hola José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:58 qué tal como está al mando feliz noche feliz madrugada todos pues que no hay quinientas millas Alonso no ha conseguido clasificarse tenía que estar en el Top tres de esos últimos cinco pilotos que quedaban por clasificarse no lo ha hecho hasta la última vuelta hemos estado pendiente del IVA quedar probablemente el último a la parrilla no se ha metido ahora te voy a decir una cosa no va a pasar porque Alonso Diego

Voz 1501 01:21 no creo con mucha no se sabe

Voz 1025 01:24 es que hay un plan B y el plan ves comprar un asiento comprar un asiento de ha de algún otro piloto que ha hablado con Orio servía minutos es algo que los dos hemos vivido en en muchos años en en la indie que ha pasado recuerdo a nuestro amigo John Keira que vendió su asiento también Osaka pasaba en otros esa lleva a correr aunque sea comprando un asiento pero yo no creo que pase porque no lo va a aceptar probablemente Fernando este año todos los que se han clasificado se la están jugando sea son gente que ha trabajado muchísimo para estar ahí voy que se me hace difícil que le vendan un asiento pero que sepa es que esto es regular y qué pasa que quiere decir que de pronto si mañana nos levantamos con la noticia de que ha pasado algo así que sorprende podría ocurrir porque podría ir yo personalmente si me pues ahora Manu Carreño te has comido un ACN tal yo no me la juego yo no creo que esté mañana haces bien fastidiado

Voz 2 03:30 enero gallego Pulido Mario Torrejón Antón Meana Talavera

Voz 1375 03:34 Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Flaqué Iturralde González Álvaro Benito toda la banda habitual de los domingos pero a esta hora de la noche saludo a Antón Meana que está en un hotel de la capital de España en un restaurante donde se encuentra el ya ex entrenador del Betis porque a las cuatro de la tarde sólo dos horas después de que su equipo ganara en el Bernabéu el club verdiblanco anunciaba oficialmente Antón muy buenas que Setién ya ya no es entrenador del Betis hola pues sí

Voz 0231 04:01 hola qué tal Manu buenas noches ayer hace veintiséis horas estaba con Quique Setién en un hotel y a seguidores del Betis que ese hacía una fotografía con él que le pedía un autógrafo que le miraban con agradecimiento incluso hice de fotógrafo por el grupo de amigos que estaban allí justo para hacerse una foto con Quique hoy des

Voz 1025 04:20 pues de un gran partido en el Bernadeu ID una alegría del calibre de bailarlo

Voz 0231 04:24 Madrid en Chamartín Setién no es técnico del Betis pero Le agradezco que conceda la primera entrevista después de esa noticia a la Cadena SER tiene puesto lo auricular el micro amarillo en la mano ya te escucha Manu en directo en Carrusel Quique Setién

Voz 1375 04:37 Quique Setién buenas noches buenas noches estás más triste que he jodido o más jodido que triste

Voz 1757 04:45 estoy triste estoy triste por una parte porque porque la realidad es que creo que no sé si es un poco injusto esto que ha pasado pero que es lo que hay no esto es el fútbol a mí me da mucha pena que que el trabajo que hemos hecho en estos dos años que yo creo que era el hace bastante aceptable que no que no que no tenga continuidad no porque yo creo que íbamos bien yo siempre pensé en que siempre he pensado he creído que las cosas necesitan su tiempo creo que hemos dado pasos muy largos en algunas ocasiones y que los cortos pues no lo han entendido bien y que nos ha conducido a una situación que que no Nos ha desbordado un poco a todos no la realidad es que es una pena que haya que acabar esto pero bueno esto esto es lo que hay ni nada más aceptarlo como una experiencia más Si y quedarme con las cosas buenas y positivas que he vivido en este equipo en esta ciudad

Voz 1375 05:58 desde cuándo lo sabías

Voz 1757 06:00 desde hace dos días realmente

Voz 1375 06:02 quién te lo quién te lo dijo el presi

Voz 2 06:05 no pero no llegue oyente dice haber reunido no me habla

Voz 1757 06:10 ahí con ellos y sí sí porque realmente el club quería que siguiera en tanto el presidente Ángel Haro oí José Miguel Catalán eh estaban convencidos de que esto iba bastante bien y que y que no querían que me fuera no pero bueno al final Serra Ferrer también hemos eso ya no lo sé sabe no no no no no no ha hablado con el en absoluto ya desde hace bastante tiempo de eso

Voz 1375 06:43 por eso intacto porque bueno por eso lo sabes

Voz 1757 06:46 tampoco es un hombre de muchas palabras nunca ha tenido grandes conversaciones con él han sido reuniones hablando de temas concretos pero mi relación con él ha sido ha sido buena ha sido correcta Hay nada más no sé lo que pensaba realmente de esta situación es verdad que que el presidente vicepresidentes y que han apostado porque me lo han manifestado y además siempre he tenido con ellos una relación muy cercana muy humana hay Illa

Voz 2 07:19 verdad es que estoy encantado era entonces Quique perdóname entonces esa recomendación

Voz 1375 07:23 días los juntáis decidís o les dices tú

Voz 1025 07:26 yo no voy a seguir o te dice el PSOE no ha perdido

Voz 1757 07:29 yo no tengo aliento a la decisión de decir

Voz 1025 07:31 cuando acabe la Liga anunciamos que no sé que Setién quién te a veintitrés

Voz 1757 07:35 las dos partes de verdad las dos partes las dos partes hemos entendido que la situación tanto para ellos como para mí era una situación muy complicada muy difícil ya habéis visto lo que ha pasado en el estadio nuestro en los últimos partidos hay tanto para mí como para la como para el club como para el presidente y vicepresidente es una situación tremendamente compleja hay que tomar una decisión que una gran parte de una parte no sé en qué porcentaje de la afición pues pues no la va a entender que hay allí ya sabéis cómo funcionan las cosas no es nada fácil no a la red me da es que para mí tampoco porque sabiendo que cómo estaban las cosas luso el otro día el día D el de el Huesca no la consecución de los goles de Joaquín hubo mucha gente que que no aplaudió hoy que que reclamó que me fuera no esto no no yo no lo había escuchado nunca en un campo de fútbol y esto ha sido duro ha sido difícil hay y la verdad es que hemos entendido que que era la mejor solución para

Voz 2 08:46 aparte Louis para todos esta noche hay unos cuantos béticos unos cuantos una un número importante de béticos que están contentos hay otros que supongo que menos au pero hay una hay un número importante de bética

Voz 1375 08:58 es que esta noche están felices porque se han cargado a Quique Setién que les dices a esos

Voz 1757 09:03 nada yo de verdad mira yo no me voy a quedar con eso yo yo me quedo con el otro día que ha venido el socio cuatrocientos y pico a la ciudad deportiva ha pedido hablar conmigo me he reunido con era un hombre de setenta y cinco años me ha dado desgracias porque hacía muchos años que no veía a su equipo jugar de esta manera porque le han cantado el trabajo me quedo con esas cosas yo entiendo la frustración de mucha gente porque hasta nosotros mismos la hemos tenido en muchos momentos porque hemos hecho cosas que son para récord dari que tiene mucho mérito pero luego la realidad es que no hemos podido dar ese paso un poco más ya más grande porque realmente no Nos han faltado cosas todavía parece ser un equipo con la entidad de otros que que ganan a veces jugando mal pero no tienen

Voz 1375 09:55 la sensación bueno claro de la la tenemos nosotros desde fuera ahí suponga la tienes tú desde dentro que en el fondo si Quique Setién no sigue en el Betis no es por los resultados deportivos que claro que molestaba porque porque claro que dejó de perder y claro que molesta y que te pero tú ha sido el Betis ha sido tu Betis tú y tus jugadores y la directiva el Betis ha sido semifinalista de Copa ha caído en en Europa League ante el rehén eh en la Liga es que dais al final a tres puntos del español a tres puntos de jugar en Europa League un año más a3 cincuenta y tres español cincuenta al Betis sin embargo la sensación Quique además del juego no de lo que habéis hecho en el Camp Nou lo que habéis hecho hoy en el Bernabéu le gana también en el Villamarín lo que hicisteis con el Milan sin embargo la sensación es que tú te vas del Betis o te echan del Betis o lo pactado a medias no por eso sino por otras cosas bueno yo

Voz 1757 10:45 ah y también tengo que seguramente hacer una reflexión porque porque cuando llegas a los sitios hay que adaptarse a ellos y a mí me ha costado esto lo tengo que reconocer yo no yo soy un tío norte que que que que soy bastante no sé si ellos me llaman ellos la verdad es que me siempre me han llamado Cabezón no soy muy cabezón no pero yo soy un hombre de convicciones yo soy un nombre que necesita argumentos que necesita que tengo mucho sentido común y a veces ese es racionalidad y esa pasión que existe en esta ciudad en Sevilla en el Betis pues pues no no no no es fácil de entender a veces para gente como yo hice es verdad que seguramente tenía que haber empatizar aún mucho más haberme haber tratado de entenderlos de otra manera averiado a las ruedas de prensa hay explicar las cosas de otra manera hay nada asegura haber por ejemplo pues por ejemplo como dije lo delegan llevo caso te llevo gasten lo dejó claro pues es que cuando te tienes que poner tantas veces seis seis días seis veces por semana a veces en las ruedas de prensa hay ruedas de prensa que hay que estar allí que hay que andar con mucho cuidado con lo que dices porque luego se tercero versan mucho muchas de las cosas que dice ese sacan de contexto la gente no lo le no escucha todas la rueda de prensa escucha los titulares y hay gente que ha tenido mala fe hay me ha hecho mucho daño porque yo no soy una persona que trate de buscar conflictos todo lo contrario es una persona absolutamente conciliadora que qué me me ha dolido mucho muchas de las cosas que han salido pero es verdad que tenía que haber tenido cuidado que los que hablamos con el corazón y no controlamos un poco lo que decimos a veces pues pues pasan estas cosas no irá la verdad es que ha habido un clima allí desde que llegué prácticamente ya el año pasado pues que no pero fácil de llevar no ha sido fácil pero bueno yo porque no voy a pensar que no tengo la culpa de nada al contrario yo tengo muchas cosas que mejorar para mí esto ha sido una experiencia que seguramente me valdrá para el futuro que a pesar de los años que tengo no no he vivido una situación como ésta nueve no he estado nunca en Europa ja en fin no no he podido entrenar a futbolistas de esta calidad que he tenido este año sea para mí ha habido muchas cosas nuevas y creo que léase en lo que lo importante de verdad lo que me quedo es que he tenido mucha voluntad de hacer las cosas bien de equivocarme lo menos hable de seguir trabajando oí un en fin tratando de llevar lo que me ha tocado te han puesto una etiqueta no sé si tú estás

Voz 1375 13:32 o no en como que a alabar tu fútbol implica también de alguna manera criticar o de apreciar otro tipo de fútbol no de otros equipos que eso te ha granjeado también una cierta enemistad y en general con algunos entrenadores y no sé con la prensa como que que que va de eso dado mira habla de lo bien que jugó a su vez pero además desprecia la forma de jugar del Atlético estos yo estos Melissa

Voz 1025 13:58 me puso cuando estuviste aquí a mi lado en una entrevista en El Larguero

Voz 1375 14:01 dijiste cuántos jugadores me han dicho que les gustaría jugar como jugamos nosotros sino como el Atlético por ejemplo tú crees que eso te beneficia o que porque lo pienses yo lo has dicho tú siempre has dicho lo que has pensado pero crees que eso te al final te ha perjudicado para que te pongan esa etiqueta que te digo

Voz 1757 14:16 vamos a ver yo jamás he menospreciado el fútbol de John simplemente el que lo quiera entender que lo entienda yo tengo mis gustos yo respeto absolutamente cualquier tipo de fútbol lleva Álora o cantidad de entrenadores como Simeone por lo que han conseguido en el Atlético de Madrid lo que sí ha manifestado el a mí lo que me gusta es lo que me gusta no yo prefiero esto que lo otro yo trato de transmitir a mi equipo lo que a mi me gusta y lo que yo siento y esto es lo que he dicho es ni más ni menos

Voz 2 14:50 el Leganés también les molestó al Leganés no es bien tiene

Voz 1757 14:55 es que ver el día de Leganés a un periodista que me pregunta ay con ánimo nada más que de de que de que me de que meta de que diga cosas así de que después de haber perdido tres cero en unas circunstancias que es verdad que hicimos un partido nefasto pero mi intención no vamos no era la de meterme con el Leganés ni mucho menos Leganés tiene un grandísimo mérito igual que lo tienen todos que pelean de la manera

Voz 1375 15:22 qué quieren y qué pueden a veces claro total no

Voz 1757 15:25 yo yo es que es lo respeto lo otra cosa es lo que tú quieras entenderlo interpretar claro

Voz 1375 15:30 no tienes la sensación y termino con esto de que el Kike de las ruedas de prensa ha perjudicado al buen entrenador Kike del banquillo

Voz 2 15:41 no te pregunto te pregunto por dos cosas no pero para terminarla pero me pregunto por qué no tanto fuera de Sevilla como en tu propio estadio

Voz 1375 15:48 va pitando pero pero casi nunca

Voz 2 15:50 lo que has hecho en el campo bueno me refiero quién Leganés no le gustó en Leganés no te no le gustó lo que dijiste en el Atlético sitio Manel en el Andévalo de todo el mundo si yo hablo

Voz 1757 15:58 por qué no es queda es con las cosas buenas que he dicho del resto de los equipos es que es que de verdad

Voz 2 16:03 sí yo yo lo digo no es que un día puede uno

Voz 1757 16:07 meter la pata es verdad pues por supuesto que me equivoco que yo no soy yo no tengo una varita mágica tú cuando te expone Si te machacan a preguntas que que no tiene nada que ver con el fútbol que van buscando nada más que la polémica el lío pues es verdad que al final acabas metiendo la pata como uno la vas a meter cuando te expone es seis veces por semana eh pero cuántas veces he hablado yo bien muy cuántos muchísimas muchísimas gracias de todos los equipos por qué por qué sale solamente el día del Leganés pero vamos a ver es que no tiene sentido que una inicia tremenda Iborra

Voz 2 16:44 Alá Si bueno somos buscaron las que

Voz 1757 16:47 balas que estaban

Voz 2 16:49 Alcorcón hoy tuvisteis también en enfrentamiento

Voz 1757 16:52 le yo lo de con Bordalás se lo dije a Eli ya está es que no indaga vosotros que que sería decir que sería perdóname sería muy

Voz 1375 16:59 Justo además que repasamos ahora los momentos en los que es que piques hay de todo el mundo pero lo que te pregunto es si tienes la sensación

Voz 2 17:06 eh

Voz 1375 17:07 de que allí por lo que dijiste de Bartra habrá osea que que el entrenador es casi impoluto pero que al final el beticismo acaba poniendo el pulgar hacia abajo por otras cosas

Voz 1757 17:16 que no son de fútbol si tú tienes esa sensación digo no no bueno es posible que sea así está claro está claro que que yo no yo no yo me me parece bien que la que la que nuestra afición haya manifestado que yo siempre ha aceptado la critica la acepto con con una entereza Hay en fin nitratos sobre ponerme a las situaciones y de mejorar cada día yo sé que hay cosas que se les dan importancia y otras no en este caso pues yo me he marchado de Lugo seis años y no me he marchado de esta manera de IS Estado haciendo ruedas de prensa y no he tenido ningún problema está en Las Palmas y la mayor parte de las veces es verdad que lo en Las Palmas el final tampoco fue fácil

Voz 1025 18:03 sí porque fue duro pero

Voz 1757 18:05 que yo estaba aquí mucho dos años que para que para este club dos años son es es bastante tiempo para un entrenador está claro y ahí yo creo que que no se puede quedar eh la gente o la inmensa mayoría de la afición con dos cosas cuando realmente lo importante no es eso lo importante son otras cosas lo importante es lo que pasa en el terreno de juego eso es lo que lo importante lo que lo que piensan los jugadores es lo que sea visto y luego los resultados deportivos esto es lo importante evidentemente yo creo que todo eso sí que ha sido muy positivo y con eso me quedo era la realidad Icon la parte de la gente que ha valorado había otra Almería tu trabajo también

Voz 2 18:56 hay muchos

Voz 1375 18:58 era era posible seguir Quique una vez que gran parte del estadio demuestra Suu rechazo era posible continuar

Voz 1757 19:06 pues ha habido mucha gente que me ha dicho que sí que era posible porque todos sabemos cómo es la aficiones no solamente la del Betis ganas dos partido yenes un héroe yo las veces que gane en el Sánchez Pizjuán después de ganar a este año el derbi en la tercera jornada o ganar en Barcelona te dicen que ya tiene el cielo ganado aquí en Sevilla pero sólo uno de los partidos acto de la misma manera que sí que estás en contra pues mañana vuelves a ganar y seguramente vuelve a esto es un poco lo triste no que nada más se vive del resultado que no se vive un poco de de de la forma de conseguirlo de tener un poco de paciencia eh yo siempre reclama más que haya un poco de perspectiva porque nadie puede controlar los resultados a corto plazo pero bueno tristemente esto está montado así es lo que hay lo aceptas sino pues me iría para casa nada más ahora pues nada se tiene un equipo que va que va no no tengo equipo

Voz 1375 20:17 ni asomo de equipos

Voz 1757 20:18 si no tienes ni asomo de equipo no es momento no supongo que no sé supongo que algún cadete encontraré por ahí mente a mí lo que me gusta es entrenar estar con los

Voz 1025 20:32 a ver si ahora no salga adelante

Voz 1757 20:34 seguramente gustaría entrenar al Barça algún día pues por supuesto al Barça

Voz 2 20:41 fíjate ya lo hemos pasado dedica vete al Barça

Voz 1025 20:43 tengo claro pero bueno también

Voz 1757 20:45 estoy acostumbrado en esta vida adaptarme rápidamente a lo que me toque si tengo tanto si es al Barça como si tengo que volver a luz me oyes

Voz 2 20:55 yo yo yo creo que mi opinión creo que el Betis equivoca a mí ojalá hubiera más Quique Setién en el fútbol español y en el fútbol en general es mi opinión y seguramente muchos béticos está entiendo no

Voz 1375 21:08 Kennedy

Voz 2 21:10 pues probablemente no la tengo yo un entrenador que ha hecho que el Betis juegue como juegue que ha conseguido lo que ha conseguido que

Voz 1375 21:16 Ana tres puntos de Europa que el año pasado jugó en Europa que ha llegado a semifinales de la Copa del Rey que ha estado dando una buena imagen durante toda la temporada que es verdad que la recta final será hecho largas será atragantado pero que he visto cómo juega y la propuesta dejó a mi a mi darle más Quique Setién en el fútbol español y creo que el Betis equivoca mi opinión creo el Betis tiene tener una idea una propuesta y creer en ella pero sí en la propia directiva ya no creen porque influye más lo que diga a parte de la grada que lo que creen en la directiva pues eh pues apaga y vámonos pero hay que respetar todas las decisiones y en este caso es esta

Voz 1025 21:47 peana si quieres hacerle la última para

Voz 1375 21:49 para Setién las dos últimas al frente al ex entrenador del Betis es difícil dique pero tú mejor

Voz 1025 21:54 ya en el Betis cuál dirías que has sido

Voz 1757 21:57 el día que firmé mejor que

Voz 1025 22:00 sin ganar un derbi o que ganar en San Siro o lo de hoy o lo de

Voz 1757 22:03 pues sí porque esas yo nunca me he visto afectado Ny influenciado por ganar o perder porque trabajo siempre está hecho hay a veces como si Benzema llega a meter esa que ha dado en el palo es el motivo hubiera cambiado totalmente ya estábamos jugando un partido extraordinario ya teníamos que ir ganando que eso nos ha pasado muchos partidos este año yo la oportunidad que me dio el Betis de venir a entrenar a este equipo esa siempre la tendré en cuenta desde luego yo creo que es es una un paso más en mi trayectoria es verdad que todo esto quedará en una anécdota es verdad que ha habido momentos que me lo he pasado mal que sufrido bastante pero me quedo con las cosas buenas no y sobre todo con esos maravillosos partidos que hemos tenido esos goles que hemos metido después de de posesiones de de ese control que hemos tenido un equipos realmente buenos y esto lo que me queda eso eso no hay que me lo quite ya eh

Voz 1375 23:18 ni siquiera el gesto de Joaquín ha valido para nada el abrazo de otro a Joaquín y los jugadores

Voz 1025 23:22 que la mayoría estaban contigo me siquiera eso sí

Voz 1757 23:25 pues no pero bueno aquí la verdad es que ha sido mi significó mucho para mí porque es verdad que tenemos muy buena relación hay mucha gente que puede pensar cosas raras en Joaquín ha sido un profesional han total sí absoluto es un emblema es un es un compañero extraordinario es un un emblema como digo en el vestuario en el club su nombre y que se viste por los pies a pesar de que da la impresión a veces de ser un tío que como qué pasa qué Se ríe que es un profesional ha trabajado a destajo para ganarse el puesto cada día hay ahí lo ha demostrado no no les regala un habla desde luego entrenarse

Voz 1375 24:10 hay alguna vez al Sevilla no

Voz 1025 24:18 crees que te vas con los béticos en contra en general pasará

Voz 1757 24:21 estoy aquí porque tuvo al beticismo en contra yo creo que no yo creo que no yo creo que una vez que se tome una reflexión sobre todo esto todo sobre todo lo que ha pasado y la trayectoria que he tenido en estos dos años yo creo que que vendré a Sevilla Isère seré bien acogido

Voz 2 24:40 que que te entrevistaremos entre poco y nos veremos por ahí en algún campo seguramente no década

Voz 1757 24:44 es casi seguro a un abrazo Quique venga vosotros hasta luego hacías Quique Setién que

Voz 1375 24:50 recuerdo estuvo aquí no hace mucho Antón Meana con aquella entrevista deliciosa que nos dio cuando venía de jugar en el contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano aunque aquel día perdió uno cero pero que ha dado tardes y Días de gloria a los béticos que hicimos un Larguero con él también allí en el Benito Villamarín no hace mucho cuando estaba en febrero del año pasado en la cresta de la ola yo y todo eso a ver quién se acuerda de eso Antón

Voz 0231 25:14 sí yo creo que hay gente que se que es acuérdate lo decía al inicio de la entrevista ayer en el hotel del Betis cuando llegaba al equipo muchos béticos iban a hacerse fotos con Setién pasaban los jugadores separaban con Setién y le costó llegar del autobús a la puerta y le hicieron fotos y le dijeron frases bonitas yo no me atrevo a jugar al beticismo es demasiado grande como para con periodistas

Voz 1501 25:33 claro fuera lo juzgue creo que ellos saben lo que es lo mejor

Voz 0231 25:35 para el Betis y nadie lo puede discutir pero sí creo que con el paso del tiempo comentarán a sus amigos que el Betis ganó de aquella manera en el Camp Nou de aquella manera en San siro de aquella manera en el Pizjuán dos veces seguidas en el campo del Madrid y eso lo consiguieron con Setién y con el paso del tiempo se verá que el paso de ese tiempo el Betis fue muy grande para el club le vino muy bien en mi opinión

Voz 1025 25:56 la figura de ese tienen en Heliópolis

Voz 1375 25:59 de Ortega y ahora quién muy buenas en Sevilla

Voz 1025 26:01 anoche noche porque buenas noches es bueno vamos a ver se ha hablado de varios

Voz 3 26:05 nombres que ha sonado incluso el de Phillip Cocu el que fue jugador el Barcelona que estuvo con Serra cuando éste fue técnico de Barcelona y de alguna otra

Voz 1025 26:12 hay alguna otra posibilidad pero del Este

Voz 3 26:15 yo cuando digo tiro se tienes este este fútbol que ha practicado el Betis los dos últimos años deciros que hace tiempo le ha pasado lo que le ocurre muchos entrenadores cuando deja de ganar gana o pierde más que gana que es lo que le ha ocurrido en el segundo tramo del campeonato es difícil sostenerlo en el cargo

Voz 1670 26:32 hay una cosa en la cosa es que lo que pasa es que a este a diferencia de otros

Voz 2 26:34 han pitado incluso cuando ganaba sino pero incluso yendo bien el equipo tenía parte de la afición encontrar evidentemente luego cuando ha perdido han aumentado

Voz 3 26:41 no olvides el Rennes no olvides Valencia y lo que ha venido después estos dos últimos informó apartados un poco digamos porque era Huéscar ha defendido hoy en Madrid no el mejor Madrid Ibai y efectivamente bandas preguntado por Serra hago notar que ha escrito una carta de despedida que ha hecho pública el club a Quique Setién me refiero no en ella a a los que han estado a lo que ha construido a Haro Catalán que efectivamente como contabilidad en El Larguero a los que le apoyaban y a Serrano le dedica

Voz 4 27:06 los ningún tipo de de

Voz 3 27:09 nada cero no no lo nombrarla la carta

Voz 1375 27:12 no no desde luego a la pregunta de qué pensaba el dice pues no lo sé hace muchas veces hablaba con él porque con eso ya me cuenta lo que había un abrazo Santi hasta luego hasta luego

Voz 1025 27:22 Antonio Romero estaba por ahí prepara hola muy buenas qué tal muy buenas a todos don Jesús Gallego hola buenas noches está por ahí Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches está también

Voz 2 27:31 Martín Talavera o la tala qué tal buenas noches Pablo Pinto

Voz 1025 27:34 tal Pablo muy buenas Mario Torrejón hola buenas noches a todos sigue Antón Meana por ahí sí voy para la radio lo que tardó en llegar pues oiga te veo aquí cada cinco pero no te dejo a ahí a abonar la verdad que en el ascensor sea corta eso ahora te viene para que tanto me ahora que estaba el restaurante muy cerquita ocho pisitos subiendo exacto estaban en Barcelona que hola buenas noches Jordi Martí muy buenas muy buenas qué tal estaba por ahí Marcos López hola Marcos hola

Voz 0559 28:03 qué tal buenas noches pero Madrid es muy pequeño no por lo que veo porque se Antón llegan cinco minutos

Voz 2 28:07 la última vez que Carmena empezó aquí a recortar calle si ésta no decía esto ha quedado en dos patadas

Voz 1375 28:14 cuando ya estaban cenando en casa aunque aquí abajo eh

Voz 0239 28:16 sí lo cierto voy cafés

Voz 1025 28:23 es una sensación siempre de que lo que me falta Álvaro Benito que enseguida se incorpora está aquí haya estado pero delito gay Álvaro Pastor que me suena que vale pero que todavía no estaba está en Iturralde González hola buenas noches y rajar resistir los que queráis pero

Voz 5 28:39 que ya ya colgado ha colgado Meana

Voz 1025 28:41 ha colgado Setién ha colgado sí correcto a Colom ya podía pero espera por lo menos dejadme que tiene la policía

Voz 10 31:41 bueno las doce y dos minutos de la noche una menos en Canarias enseguida hablamos del partido de hoy del Madrid vaya tela vaya tela poco necesarios para terminar ha terminado la Liga con el

Voz 2 31:53 Barça a diecinueve puntos ha dejado a los blancos a diecinueve puntos en un partido hoy lamentable con pitos para todo el mundo si la despedida de Bale bueno ahora hablamos

Voz 1375 32:02 eso también de unas declaraciones que acaba de hacer IMV a P

Voz 0231 32:06 en la entrega del trofeo de la UE

Voz 1375 32:08 la N FP del domingo ha sido el mejor jugador del año en esa entrega de premios y ahora os cuento lo que ha hecho en

Voz 1501 32:14 P

Voz 1375 32:15 cuidado eh alguien quería rajar de Setién que ya colgado decía

Voz 1025 32:19 no pero es que no nos miró nadie está mi amigo yo te digo una cosa vamos a gusto ya se ha ido bueno yo pero es que yo creo yo creo que tú lo has preguntado si

Voz 1576 32:29 la sensación que tengo yo yo creo que el peor enemigo de Setién ha sido Setién yo creo que se equivocó gravemente sobre todo en sus declaraciones fuera del campo bastante más que en lo deportivo yo creo que por eso sale del Betis yo creo que nadie tiene dudas de que que tiene un buen entrenador que ha conseguido cosas importantes con el Betis

Voz 1025 32:46 tener duda que tiene es un gran entrenador y dejarlo ir sí pero eso hoy en día pero pero yo me pongo me pongo

Voz 1576 32:52 la piel de los dirigentes del Betis Easy cada vez la próxima temporada que pierdas el primer partido en casa estén ya cuenta

Voz 1375 32:57 Quique vete ya sea un activo

Voz 1576 33:00 imposible de agua antes de sostener por eso yo creo que el el peor enemigo para Quique y además yo creo que hoy ha estado bastante bien reconociendo que seguramente se ha equivocado en varias de esas ocasiones cuando ha hablado y se ha dirigido a entrenadores a equipo sobre el caso de que dijo de Bartra ha sido el propio Setién por alusiones de los

Voz 1670 33:16 el hemos criticado durante el año lo primero chapeau para atender a ponerse una entrevista en este momento y en esta separación para mí hay una diferencia muy clara entre jugar bien jugar bonito y el Betis ha jugado muy bonito muchas veces el problema que tiene Quique Setién al margen de los micrófonos que para mí ha sido el mayor problema en los charcos en los que se ha ido metiendo es que te valen lo mismo tres puntos en el Camp Nou que tres puntos en tu casa contra el Huesca o en tu casa contra el Levante que acabado décimo que no le están echando por las declaraciones que ha acabado décimo empatada a puntos de Europa eh sí pero empatado árabes y por detrás del Getafe no digo porque parece que le han dado cuatro piernas ya hecho un milagro

Voz 1375 33:51 yo partiendo de la base de que no me gusta el discurso de

Voz 1501 33:54 sólo hay una manera de jugar bien eso se puede ganar de una manera ojalá me me dicen que ojalá jueguen en mi equipo los demás a mí eso no me gusta que es una equivocación de plano sí que creo que para el Betis que es un club histórico pero que tiene la diferencia de presupuesto y de plantillas respecto a los a los grandes grandes que tiene la exigente hasta en Europa constantemente me parece que el Betis ahora mismo un club para estar algunos años haciendo o bien llegar a Europa y algunos no llegar X tres puntos no es para este pollo constante con Quique Setién me parece que

Voz 2 34:26 el entrenador para conseguir un título hay que lapidarla que es que el Betis ahora mismo no está a ningún tiempo ganando una vez me refiero que ha llegado a jugar a jugar bien

Voz 1501 34:34 creo que sale sangrado precisamente por ser un fundamentalista de la idea de jugar bonito a ser fundamentalista tienen que sacar el balón desde atrás porque si en todas las circunstancias por muy agobiado que estés al final de sangrando por detrás y quedas décimo pero que me parece que algo X de vez en cuando para el Betis

Voz 1025 34:50 pues no pasa nada yo me llevo toda la temporada peleando

Voz 0239 34:52 digo porque creo que el Betis ha vuelto al primer plano de la actualidad futbolística que Quique Setién está en el banquillo en el ostracismo

Voz 15 35:01 colarse hay una tensión

Voz 1025 35:03 escenario ahora ya no sé no sé cuántas veces

Voz 0239 35:06 tardar o cuánto tiempo se va a tardar en decir el Betis jugaba muy bien al fútbol y yo creo que con Setién sea sea dicho ya he dicho muchas veces creo que en este mundo y bueno en general el de fútbol en particular en el que reconocer errores es la excepción me parece muy loable porque me parece que me he equivocado diciendo cosas que he dicho de toda la temporada y hablando en clave de fútbol yo creo que el Betis le debe mucho en estilo en manera de jugar en reconocimiento a Quique Setién que seguramente tenga plantilla para más de X pero para menos de lo que piensa Serra Ferrer y creo que hay futbolistas que para mí es el legado fundamental que deja Quique Setién en el Betis que han crecido mucho con Quique Setién como entrenador estoy pensando en canales que ha pegado un pelotazo como futbolista contienen en el banquillo estepa pero sí

Voz 1025 35:52 no poco eh bueno para mí

Voz 0239 35:55 Canales en la red lo hizo muy bien pero ha vuelto a las selecciones

Voz 1025 35:57 yo lo haya al primer plano del fútbol español con se tienen

Voz 0239 36:00 banquillo estoy pensando en lo Celso en París Anne Germaine lo ha regalado estoy pensando en júnior Un futbolista defenestrar en la cantera del Betis que él ha sido capaz de ponerlo de hacerlo un lateral izquierdo que ahora mismo tiene marcada en Europa yo creo que al margen de los resultados que todos estamos de acuerdo que el Betis está a tres puntos de Europa y que seguramente tendría que haber tenía equipo para llegar un poquito más arriba de lo que ha llegado yo creo que deja un legado en fútbol y en futbolistas que me parece que elevase reconocido con el tiempo se hacen

Voz 1025 36:27 pues nada yo escuchando perdona Setién

Voz 15 36:30 le apoya el presidente ha dicho le apoya el vicepresidente ha dicho que querían que siguiera le apoya el futbolista más importante El Vestuario Joaquín gran parte del vestuario porque echan a Setién entonces sí

Voz 1201 36:44 con ella y murió no lo apoya las acciones puede dar

Voz 15 36:47 la circunstancia de que ese tiempo sigue porque no gana porque yo no también esa otra cosa es que escuchando a Setién pese a todo el mundo le apoya El vestuario la apoyan eres hasta que termine la obliga

Voz 1501 37:00 donde de siempre

Voz 15 37:02 pregunta es muy sencillo que a lo mejor mucho más sencillo de todo esto y es que el conseguirán que que se ha caído el equipo que no gana y que tiene

Voz 2 37:11 yo creo que esta por encima de eso yo creo que es la impopularidad bestial que hay entre los partidos de ese tiempo

Voz 15 37:16 popularidad que se ha ganado Setién por cosas como la que ha dicho esta noche en El Larguero que si bien es cierto que ha pedido perdón en algunas cosas a esta hora de la noche no aciertan tener todavía la comparación que ha hecho entre una persona del norte y otra persona del sur esa adaptación que tiene que hacer una persona del Norte para poder subsistir en un equipo del sur el cerámica sinceramente este tipo de cosas este tipo

Voz 1025 37:42 los Landis es más allá de de te el juego de

Voz 15 37:44 tronos este tipo de cosas a broma son son las que ya somos dos Antonio tampoco son las que hacen daño a ese tipo

Voz 1201 37:52 y en Madrid pero sí que lo pilla una cosa muy breve muy rápido

Voz 1025 37:58 el madrileño resultados son los resultados si el Betis

Voz 0559 38:00 tuviera quinto seguramente Setién hubiera seguido

Voz 0239 38:03 he oído que hubiera eso es eso es indudable

Voz 0559 38:06 solamente me gustaría decir que hay que mirar con perspectiva Setién se ha convertido en una marca del fútbol español un entrenador con todo lo que conlleva una manera de jugar en la manera en la rueda de prensa un un estilo inconfundible de mal me encanta tenerlo Hinault me gustaría perderlo ojalá nos dure se tienen en el fútbol español diez o quince años más entrenando a muchos equipos aspiran a Europa o a la Liga mejor bueno

Voz 1025 38:33 eh así el primer protagonista en este

Voz 2 38:35 tramo de Carrusel vamos a hablar de todo

Voz 1375 38:38 ha la última jornada de Liga de lo ve este domingo pero acaba de hacer unas declaraciones en papel mientras recibía el trofeo ha dicho este este bueno mira escucha en papel mejor

Voz 1025 38:50 no hubiera dicho sí he descubierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto cuando sea en París o quizás en otro lugar para un nuevo proyecto en esa gala ha estado y creo que está porque acaba de terminar

Voz 1375 39:12 Damian Lemaitre es compañero de El País en Francia hola también muy buenas olas buenas noches a todos eso es lo que acaba de decir en papel hace un ratito no en esa gala

Voz 20 39:22 sí sí precisamente haya sido un bombazo eh ya quisiera quisieron esperaba básicamente coge su trofeo de mejor jugador cada temporada también mejor joven algo inédito en la historia de de del acto de la de la cara Frances aquí y luego pues soltó esa esas declaraciones y que provocaron bueno muchos de escuchar todo un poco En

Voz 2 39:47 entre los restantes había más había más no sé si alguien del Paris Anne Germaine alguien de algún directivo del entrenador algún compañero o no no había nadie más sí

Voz 20 39:56 sí sí estaba más tú has estrenado también estaba en unos compañeros suyos como Marchini Ons que ya te Villota en también para recoger de otros premios como porque estaban en el en el once ideal no de

Voz 1025 40:09 no no estaba Nasser

Voz 20 40:11 Calais gente iré hecho embate en su discurso y quiso homenajear lo que dijo que siempre se ha comportado muy bien con él desde el principio y luego pues son empezó a estas palabras que quizás haya llegado el momento de de salir no de buscar otro correcto claramente

Voz 2 40:35 bueno me imagino que mañana las portadas de los periódicos en Francia hay alguno en España pues será serán de papel porque evidentemente esa fragilidad

Voz 1375 40:43 a última hora de la tarde noche va a disparar de nuevo las

Voz 2 40:46 habilidades que salga de París con destino a ya veremos

Voz 20 40:51 ya veremos ya veremos está claro que es un nombre que suele ser asociado no enérgicos español el Madrid Barça

Voz 1375 40:58 un abrazo también gracias

Voz 20 41:00 muchas gracias compañero

Voz 2 41:02 país en Francia bueno la portada del equipo la lleva de France Football las dos de los dos están ya que ponen

Voz 1670 41:07 AP siembra dudas sobre su futuro dice Lequi

Voz 1375 41:10 France Football sobre ese futuro dos puntos en estoy en un punto de inflexión en mi carrera

Voz 1025 41:15 el Atleti buscado sustituto a Griezmann igual cuando no estaba al caer

Voz 15 41:19 ay pero está volando ya para nada

Voz 1025 41:22 cierto porque hay muchos jugadores que han pretendido

Voz 1501 41:26 a desprender su futuro del país en Yemen por supuesto

Voz 2 41:29 da a lo de Betty Thiago Motta regalos bien venga Dios efectivamente de ahí no sale salvo que el queráis y los dueños que todavía queda suelo en Francia no sé si vais a Yemen no quiere vender a ninguno noventa ninguno en fin

Voz 1670 41:43 el asunto ahora es entonces sí que se abre la puerta de Griezmann al PSD

Voz 1025 41:48 el mercado ha dicho

Voz 1670 41:51 Pape el igual que Chema Puente

Voz 2 41:54 bueno veremos a ver qué pasa va a estar bonito el verano pero esta frase de escape no sé si se va a quedar en una declaración de intenciones de suerte

Voz 1025 42:01 jugador por ahí por ahí no quiere decir que esperaba

Voz 0239 42:04 B cuando renovó el Paris san Germain pero venas al mismo equipo

Voz 1025 42:07 con esta temporada es la temporada pasada que pero igual no es aquí

Voz 1501 42:10 no pues yo yo interpreto más por apartarme a Neymar que yo soy no Ömer o me tendré que ir al hombre

Voz 1296 42:15 qué es lo que dice es que quiere más respondón

Voz 1501 42:17 no soy yo aquí la bandera o me a este de aquí

Voz 1025 42:20 con esa española la bandera que habilidades Miles creo que las hacía falta

Voz 1375 42:26 hacia el Madrid en va P

Voz 1025 42:29 a los jugadores del jugador que siempre lo has dicho Álvaro