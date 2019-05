Contra los fachas, fachas, fachas

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa statu quieren ustedes alguna duda sobre la conveniencia de ir a votar el próximo domingo o en último caso a quién pues eso en ustedes un vistazo a la Machado el sábado de Matteo Salvini futuro fascistas en Milán que rápidamente se les quitarán las indecisiones hay que votar a la izquierda no le den más vueltas que son los únicos que les van a librar de que semejante caterva de fachas fachas fachas como dice mi amigo José K se hagan con los destinos de Europa primero las europeas como es evidente pero también eran municipales autonómicas donde depositar el voto por Izquierda que ustedes gusten siempre que sirva para sumar impedirá que el trío de Colón sin ninguna vergüenza como se ha visto en Andalucía lleva el esprín pollos Casado Rivera por muy centristas que se proclamen al abrazo mortal los ultraderechistas de Vox guiados a lo Moodle caballo la reconquista por el guerrero Abascal porque al imponerse semejante con Honda no serán años de retraso los que nos aguarda serán décadas y décadas hasta convertir esta colorida España de libertad y democracia que vivimos en una copia cruel de lo ominoso blanco y negro franquista hace falta un empujón más para que Europa nuestras ciudades y nuestras comunidades autónomas no caigan en sus manos