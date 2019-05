"Lo mejor de Eurovisión, las banderas que sacó Islandia; lo peor, Madonna"

Doña Isabel de Barcelona quería comentar sobre el festival de Eurovisión que lo que más me gusto fueron esas banderas de Palestina que exhibió el grupo de Islandia bueno de hecho Islandia no es la primera vez que nos da alguna lección a nivel político ahí está la hemeroteca

hola buenos días Corsario Barcelona del festival de Eurovisión bueno como cada año lo hemos visto lo hemos estado atentos y nos ha gustado todo menos la Madonna que gallinero tenía no honorarios eran gallinero en cuanto a la estación del español pues bueno mira Mickey pobre defendió lo todo lo mejor que pudo de la canción lo que pasa que ya se sabe España no manda gente como para ganar Festimad Gracia

el día soy Montse de Córdoba pues a mí la actuación de Mickey en Eurovisión me gustó mucho no me este que se mide al puesto en el que ha quedado creo que uno

Voz 12

02:53

hola buen día pues yo me he dicho enlace de Juego de tronos a mediodía esta temporada más decepcionado un poco echado en falta las venganzas lo mejor de Juego de Tronos en fin como en el Capitol anterior no se prepararon para odiar mucho a Alexis me temo lo peor venga a ver si lo disfrutamos