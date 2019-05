Flash Deportes SER de las 10:00 (20/05/2019)

terminada la Liga en Primera comienza el baile de entrenadores con dos salidas confirmadas y entre tres y cuatro que lo pueden hacer en los próximos días ya se ha conmocionado al Quique Setién en el Betis tras ganar en la última jornada en el Bernabéu cero dos al Real Madrid cuando ya sabía desde el viernes que no seguiría así lo confirmaba anoche a Manu Carreño dicen lanzado su proyecto con el Betis ahora que supuso

venta al Barça pero bueno estoy acostumbrado en esta vida adaptarme rápidamente a lo que me toque estrenaría alguna vez al Sevilla

confirmada la Abelardo que desde las doce de la mañana se despedía hoy en Mendizorroza del Alavés en duda quedará de continuidad de Lass en el Getafe pese a tener contrato ola de Caparrós en el Sevilla la de en el Celta o la de Javi Calleja en el Villarreal que podría estar pensando en el propio Setién terminado el campeonato se mira al futuro en el Bernabéu se despedían ayer Keylor Navas sobre el campo y al que la grada aplaudía o Gareth Bale lo que Zidane no dio ni un minuto ante el Betis y de cara al futuro sigue pensando también en la reforma de la plantilla con estas palabras del francés en Pape se puede reactivar el olvido haciéndome

he descubierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar

con un nuevo proyecto de UCO Yemen otro que se despide pero del fútbol activo a sus treinta y nueve años es Xavi Hernández a las cuatro y media será en Teherán ante el Persépolis en partido de la Champions asiática a la Segunda División les restan tres jornadas y un partido el que cierra esta noche a la jornada treinta y nueve desde las nueve Albacete Granada tercero contra segundo siga en el Albacete empatar a puntos con el Granada por el ascenso a Primera Si gana en los andaluces tendrán un colchón de seis puntos precisamente sobre los manchegos y a falta de nueve por disputarse medio billete ya en el bolsillo a primera partido que además va a estar mirando Osasuna desde casa porque si no gana el Albacete Osasuna será matemáticamente equipo de Primera División por abajo cinco equipos Extremadura Numancia Lugo Tenerife y Rayo Majadahonda se jugaran en las últimas tres jornadas la plaza de descenso que queda por adjudicarse el resto el CSKA es el nuevo campeón de la Euroliga octava Copa de Europa para los moscovitas y primer español que la gana con dos equipos ellos extranjero en concreto Sergio Rodríguez terminó tercero el Real Madrid se imponía el Fenerbahce noventa y cuatro setenta y cinco en las motos gana ganó o marcar Márquez en Moto GP en el Gran Premio de Francia saca ocho puntos a Dovizioso Victoria también de su hermano Alex en Moto2 y tercero Aaron Canet en modo tres que lidera el Mundial con catorce puntos de ventaja además Fernando Alonso no estará el próximo domingo las quinientas millas de Indianápolis tras quedar eliminado en la repesca de la clasificación en la NBA victoria de Toronto ciento dieciocho ciento doce Sobre Milwaukee que pone el dos uno en la final del Este dobles números de Marc Gasol dieciséis puntos doce rebotes cinco puntos de Ibaka en Toronto diez puntos de Mirotic en Milwaukee más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER Reynders