Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio seguro que Juego de Tronos seduce por su calidad ahí por otras virtudes televisivas que vuelven locas multitudes revoluciona los orales muchos otros alardean de que no han visto ni un metro de ese inmenso largometraje es curioso que algunos protesten de que haya durado poco la desmesura del tratamiento me ha llamado la atención sobre todo me ha llamado la atención que ninguna de las referencias que ha escuchado del famoso programa explique que se aprende Viendo Juego de tronos o por ejemplo viendo cada año la lata musical de Eurovisión