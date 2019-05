Boletín informativo literario

hago fotos de ventanas puertas paredes desconchadas lugares abandonados hoteles farolas neones cielos el color rojo en todas sus variantes me gusta mucho ir a edificios abandonados fábricas a extravíos y alguna vez he tenido algún problemilla de hecho por esta ficción y me han llamado incluso la atención como resumen más o menos si algo está un poco abandonado roto o desvencijado sacó una foto la idea que he intentado plasmar en el libro es que las fotos floja lugares que son como cicatrices de la ciudad lugares que en un principio pueden pasar desapercibidos o de tránsito desde el principio he decidido donar los beneficios del libro al área de Oncología Médica del hospital público de la princesa porque desde hace más de un año cuando me diagnosticaron cáncer de mama es como mi casa hay una fundación en el hospital que se ocupa de muchos proyectos y áreas de investigación recoge las donaciones yo soy una firme defensora de la sanidad pública que es maravilloso en nuestro país y de sus profesionales que son brillantes estupendos todo lo que pueda hacer para colaborar en los hospitales en los que me tratan lo haré desde recaudar fondos para sus causas y proyectos a donar y ayudar en todo lo que pueda me tienen a su disposición y es muy gratificante de poder hacerlo de hecho una de las cosas más gratificantes de hacer este libro es precisamente en este destino de de poder hacerlo para el hospital

Voz 3

02:16

he querido lengua es como como delatar se no como vivir una vida muy solapada muy concreta E ir asentando esa vida en diarios lo refinar los haciendo como modelo aristotélico de una vida que muy pocos saben que existe saltar la tapia que está pasando con el enemigo me entre nosotros una sociedad blindada un hombre que me encontré en una exposición de pintura de arte Il veo descubrí que era como el enemigo es enemigo del cual los habla todo el tiempo eh la contra de todas las revoluciones de las de la cubana que operaba Centroamérica de pronto se desnudaba delante de de mí yo podía anotar y entender lo que estaba pasando del otro lado mientras nosotros nos preparamos para dispararle al enemigo no un libro realmente que está en la naturaleza humana en todos lo terrible de la naturaleza humana y más allá de las ideologías lo que puede ser capaz un hombre en nombre de Unidas me sorprende la la bueno la sangre fría para matar me sorprende la necesidad de de parecerse esta los las la idea contraria unida como me sorprendió mucho cuando me contó que disparaba cantando canciones Silvio Rodríguez que era exactamente lo contrario unido esperaba y a la vez me sorprendió también se relacionó su familia conocía que excelente me sorprendió que el enemigo se parecía mucho a lo que yo llamaba mi amigos no