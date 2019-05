Roberto Leal: "Por no ver Juego de Tronos me he sentido excluido de las conversaciones de grupo"

Voz 1995 00:00 es una frase que utiliza mucho con mis hijos te digo en la vida se puede ser de todo menos pesado esa uno puede sé lo que tú quieras hijo eso mal consejo de un padre lo de Juego de tronos a Madrid mía la paliza que les estamos dando así se trata de un fenómeno mundial desde luego un fenómeno que acabó acaba de terminar después de ocho temporadas setenta y tres episodios y un número de muertes que eso es imposible de calcular Juego de Tronos sea despedido para siempre la televisión pues era distinta ahora esta madrugada en algunas de las proyecciones públicas del último episodio de la serie los seguidores se despidieron de ella aplausos porque por primera vez en la historia Siete Reinos de ficción han mantenido en vilo a más de doscientos países al mismo tiempo por primera vez sea estrenado de manera global un último K la serie de HBO lleva meses siendo literalmente lo más escuchado en el mundo pero de manera literal no será un paseo por cualquier calle de cualquier ciudad del planeta siempre se encuentra con músicos callejeros que ahora tocan cosas como ésta Amine esto ocurría este fin de semana en Sevilla

lo paseos por las calles escuchando músicos callejeros tocando la misma canción es solamente músicos callejeros son apenas una muestra de la repercusión mundial de la que realmente se ya la mayor serie de la historia de la televisión hasta mañana que venga otra con toda probabilidad va a ser la conversación IU casi diría el conflicto que muchos puestos de trabajo hoy de todo el mundo

Voz 4 02:09 a lo largo del día de hoy se escucharán análisis de todo tipo

todo lo relativo sociológicos políticos aquí también pero creemos que es justo empezar hoy día como hoy dando voz a un colectivo que puede sentirse un poco excluir un grupo de irreductibles que han elegido voluntariamente no ver Juego de Tronos porque no les ha dado literalmente la red valgan gente que no quiere ver la serie no ha sido fácil encontrar una persona representativa de este colectivo creemos que debemos a la persona

Voz 5 02:40 Roberto le a muy buenos días con esta presentación me habéis arrinconado de entrada ahora mismo me se me echan encima los reinos encima del otro

Voz 1995 02:50 si no es mucha la responsabilidad que tienes a no presentando el colectivo hay gente que no le ha dado la gana ver Juego de Tronos has visto un minuto de la serie

Voz 5 03:01 ah vale vamos a ver no tiene me da la gana realmente hace poco puso en Twitter que que no había visto en ningún capítulo que la verdad es que sí tenía que ver la uno porque es verdad que me senté excluido pero entre ha nacido por porque no quisiera porque tuviese no esté con todos de esnobismo decir es que se moderno porque no la veo quiero ser la resistencia sino que es verdad que me puse el primer capítulo cuando empezó no me enganchó el primer capítulo y luego es verdad que es una cosa mes llevada hasta luego lo no sé no he vuelto a ponerme la idea pero sí que es verdad que sentido en conversaciones en el noventa y ocho por ciento de de Dennis grupos totalmente fuera sé quiénes John Nieve se quiénes que Alexis y dragones de un trono a partir de ahí no me cuento porque porque realmente no no me enganchado ni siquiera cuál es el o la de de esta serie no

Voz 1995 03:54 has hablado Griego Roberto ego muy real hoy mucha gente se siente excluida hacia el encargado de Luque yo no participo de una forma u otra participo porque me toca las narices pero tú lo dices lo de excluidos

Voz 5 04:07 es un colega que es muy muy bueno como tú no lo quisimos con con Juego de Tronos pero hoy ha entrado en Twitter ha entrado en Twitter y veo que la lengua con el tema de los españoles con esos tweet pues realmente no hay otra valorarlos porque tampoco sé muy bien de lo que están hablando pero mis colegas por favor y no quiero ver en Twitter ningún spoiler por favor porque quieres ver capítulo que anoche no lo vi tal yo no hay en Twitter cierta está este estamos como totalmente justificando entre unos y otros porque al final yo entiendo que también es una es una manera no de de sentirte parte de un todo como tú has dicho en tantos países pero yo quiero darme la oportunidad aquí me estoy viniendo abajo ahora quiero darme la oportunidad se que tengo mucho trabajo por delante se tiene comer todos los Espadaler del mundo lo va a partir de ahora porque ya se gente que ha muerto me lo más que se me olvida porque como lo conozco a los puertos eh pero bueno algún día me pondré pasó lo mismo con Perdidos también

Voz 1995 05:00 eres un fenómeno de estas características a qué crees que se debe porque es verdad que es la primera vez que en todo el mundo hasta ahora ha habido series luego hablaremos de ellas no soprano los tu mencionabas pero no acababan a la vez se estrenaban en Estados Unidos tardaba tipo llegar otros países llega poco después antes Inglaterra oye por término medio en España tardaban seis meses de forma que el fenómeno se alargaba mucho en el limbo pero esta es la primera vez que todos que todo el mundo vamos a todo el planeta Alavés árabe un fenómeno como éste tuvo aquí crees que se debe

Voz 5 05:33 a ver primero yo creo que me lo también de generar una expectación mundial de lo de hacer una una espera global Iker que eso funciona como en términos de marketing es la leche segundo quieres que hoy en día con las que estamos sobre informados por todos lados es una manera también de evitar spoiler porque si yo puedo verlo porque ya se ha estrenado en América una semana antes yo ya me voy a encargar ya estéis de contárselo a todo el que pueda ahí de destruir el mito no lo apenas se ha hecho o sea que era gente incluso hoy estoy seguro que hay muchas cuentas y tal están contando hay que está destrozando conoces el castellano disponibles para para

Voz 6 06:10 ya no sé

Voz 5 06:11 en busca también la polémica me encontrado amigos míos bloqueado un montón de gente en Twitter porque se dedicaban un poco un poco esto también las creado un monstruo global que todo el mundo es que no la tenía Celia creados necesidad de Juego de tronos de alguna forma ya te digo que yo no la he visto que no me voy a poner mañana porque realmente no tengo tiempo sí que me gustaría dar la oportunidad para para para ver y analizar por qué no

Voz 1995 06:35 pues verás tú cuando te pongas haberla te vas a cuando tú eres tú

Voz 5 06:41 pero es más potente vamos pero bueno claro no no no no puedes no

Voz 1995 06:45 hemos querido empezar este programa con con la presidenta del colectivo que no ha podido todo lo que el tiempo la vida la familia es por qué no me da la gana me parece a mí Roberto Leal dice ahora mismo el estandarte de un país dividido en dos

Voz 5 07:03 sí porque esto es una cafetería te está escuchando en la cafetería no sé si me voy a tener que ir a la a la otra

Voz 1995 07:10 yo la verdad cuando tú representa la disidencia camarada oscuro Roberto Leal muchísimas gracias es un testimonio valioso para empezar vamos no vamos a hacer ningún spoiler no vamos a contar nada de las tramas pero sí es interesante una mañana como hoy analizar el primer fenómeno mundial de una serie que ha claro todo y lo eh hemos empezado con Roberto no vamos a desvelar nada porque no lo hemos visto parece que no sabríamos que contarles pero sí vamos a darnos una vuelta por el mundo vamos a Estados Unidos China vamos a hablar con los representantes de HBO que claro los únicos que han estado más nerviosos que los fans ansiosos de HB sí que vamos a bien ellos Roberto un abrazo muy grande seguimos en Hoy por hoy

Voz 1995 08:02 aquí hay gente como Roberto Leal que no le da la gana la serie como como TIC como algún otro gente que aquí vamos a dar una vuelta para comprobar una vuelta por todo el planeta esas bueno que tiene la Cadena Ser que tiene de todas partes vamos a darnos una vuelta para comprobar el nivel alcanzado por el fenómeno de Juego de Tronos vamos a estar en Asia concretamente en Pekín seguirnos a Londres pero esperamos a empezar por Washington donde Juego de Tronos llegado a colarse la estrategia comunicativa del presidente Donald Trump Bricio Segovia en Washington muy buenos días

Voz 8 08:38 hola muy buenos días pues casi casi

Voz 9 08:40 lo que se ha colado en la estrategia hice no ha colado el Astra

Voz 8 08:42 de hecho se ha colado en la Casa Blanca compañeros

Voz 1995 08:45 Estados Unidos donde el fenómeno se vio en el de la todavía en entiendo opción no tenemos datos de audiencia todavía pero hoy Estados Unidos despertará con un vacío existencial

Voz 9 08:57 bueno con un vacío existencial y también con lo que van a despertar buena parte de las empresas estadounidenses es él no es un vacío de productividad laboral porque al menos eso es lo que están diciendo ya algunas encuestas que estanca curando que afectará la productividad de veintisiete coma dos millones de personas en Estados Unidos está es un sondeo de Watford Work Institut que ha realizado pues precisamente para evaluar cuál es efecto que tendrá este capítulo final de la serie que mostró un juego tronos así que eso por un lado pero como decía no solamente el efecto se va a notar en esta jornada de lunes se lleva notando toda la semana en la Casa Blanca por ejemplo donde me toca trabajar a diario allí las conversaciones han sido constantes entre los compañeros de la prensa y ha sido una locura la porque yo me uno al equipo de Roberto yo tampoco he visto ni un solo capítulo de esta serie ni tengo ningún interés en hacerlo y me siento muy

Voz 3 10:06 qué orgullosos por ello yo también somos padres que piensa la gente sí somos más sí

Voz 9 10:12 sí verdad mira la resistencia estamos unidos en esta jornada pero vamos lo vamos a tener complicado escapar a los comentarios yo creo que más de una ocasión nos vamos a sentir incluso aislados porque como digo aquí no se habla de otra cosa desde hace una semana no solamente no se habla de otra cosa sino que además la ciudad gira en torno al fenómeno Juego de Tronos y lo ha hecho durante todo el fin de semana también para empezar pues ha habido fiestas de visionado de Juego de Tronos este domingo por la noche durante el capítulo pero es más para los más frikis de Juego de Tronos habido visionados del último capítulo en silencio para que no molestara la gente y por lo tanto era lugares donde se visión Ava Juego de Tronos no se podía hablar durante todo el capítulo para tener la máxima concentración

Voz 1995 11:09 interesaba también a esta hora Bricio perdóname aparece en portada de todos los grandes medios norteamericanos porque ya trasciende lo social en los medios trasciende lo trastienda lo noticioso el Washington Post y New York Times decir periódicos entre comillas serios recoge sin duda un fenómeno que es completamente legal global

Voz 9 11:32 efectivamente esto va a ser portada no solamente durante esta jornada sino que un español incluso llegó a ser pues están entre los titulares principales del Wall Street Journal a lo largo de este fin de semana en la previa de la emisión de este último capítulo se trata de José sin Yaris Roma hay uno de los guionistas de el programa El Hormiguero que como digo llegó a los titulares por ser uno de los grandes autores de spoiler de esta final lleva publicando pues ya desde dos mil dieciséis es púgiles de la serie a través de Youtube H veo dice que no podía pues por raro intentar borrar ninguno de sus vídeos porque hubiese sido como una confirmación expresa de lo que no se les iban a ser reales exacto

Voz 1995 12:24 bueno en fin uno pasa a la fama pero por lo que sea está bien pero pasar alzada yo soy el que contaba los espuelas de dejó detrás en fin muchísimas gracias Bricio Segovia te dejamos descansar que está resaca de Juego de Tronos en Estados Unidos te pillé bien Nos vamos hasta Londres en Londres son poco más de las nueve son me veintidós minutos de la mañana con Canarias en eso las diez y veintidós la ciudad haya amanecido mi juego de Tronos aparece en la portada de todos los grandes diarios de todos los grandes medios Daniel Postigo muy buenos días

Voz 10 12:56 días aprecia señales de de vacío en las

Voz 1995 12:59 de de los británicos

Voz 10 13:01 pues sí sí es también igual que igual que explicaba compañero después de de Washington hay y se preveía que había una una tercera parte de los británicos vieran la la serie durante el episodio final durante esta madrugada aunque buena parte de ellos lo van a ver esta la esta noche a las a las nueve hora hora hora británica en múltiples algunos algunos cines y mucha gente lo que sí que hay es mucha gente desconectada de las redes sociales hasta esta noche cuando se volverá a emitir el episodio lo podrán ver con sus amigos en los pubs cenando con sus pintas de cerveza ahí sí que hay muchísima gente esperando

Voz 1995 13:43 hasta hasta ese momento gran parte de los actores de la serie Daniel son británicos imagino que el Reino Unido tiene ahora una nueva corte de personalidades con las que llenar las portadas y portadas de todo tipo prensa entre Ayala entre ellas la prensa sensacionalista

Voz 10 14:01 sí efectivamente son una parte yo diría que casi el ochenta noventa por cierto el ascenso no son son son son británicos y ese es realmente espectacular estoy estoy hace vio el año pasado cuando hubo la una a una la la boda entre dos de los protagonistas Keith Haring Danny Rose Leslie que interpretan a Jon Snow Day Ingrid se casaron en junio y en en Escocia en un castillo que que recordaba a los de la serie que curiosamente pertenece a la familia de de ella ellas aristócrata también él los dos son descendientes del Rey Carlos II parece un un guión sacado de la D la serie sí que coparon muchísimas portadas de la prensa sensacionalista y y bueno fue una boda muy mediática en la cual participaron la mayoría de los de los actores de la película estaban invitados se tuvo que suspender la la grabación de la serie durante una semana no tuvieron más remedio eh que hacerlo parque pudieran asistir a esta hay cualquier cosa que que que hacen por ejemplo Sophie Turner una de las protagonistas tuvo una frase de la serie que dice la manada sobrevive en una tienda de tatuajes en el Soho y tiendas adulto popular con catálogos de tatuajes de la serie y hay múltiples eventos relacionados con con cualquier cosa que haces

Voz 3 15:18 el eso hasta te buenistas

Voz 1995 15:20 Daniel Postigo en Londres buenos días muchísimas gracias

Voz 10 15:23 gracias buenos días por último

Voz 1995 15:26 bueno global nos vamos hasta Asia mandó mensajes a leer que su que yo creo que recogen el sentir de gran parte de la esencia se llama Carmen Quintana dice yo no me siento excluida yo directamente estoy harta muy bien Carmen es el sentido de mucha gente nosotros no sé si es de siempre Clean el el sentimiento es parecida es muy buenos días hola qué tal buenos días ha llegado hasta ahí el fenómeno he llegado con la misma fuerza que en Occidente lo de Juego de Tronos

Voz 11 16:02 bueno primero decir que aquí no se sigue a través de la cadena HBO que fue censurada el año pasado fue a raíz de un programa el cómico Johnny deber Joan Oliver que serbio del presidente Xi Jinping así que los chinos lo ven a través de la plataforma tensa en que es la más importante aquí Ike tienda exclusiva esa es la forma legal de verla muchos otros también se descargan los episodios de forma legal la serie probablemente no alcanzan los niveles de seguimiento tan multitudinario que en otros países del mundo pero sí que es bastante exitosa de hecho por ejemplo te enfrenta ha multiplicado el número de abonados e incluso los principales líderes chinos han aludido a ella el presidente se limpien por ejemplo en una reunión reciente con mandatarios extranjeros aquí en Pekín dijo que tenían que asegurarse de que el mundo no descendiera al caos de los siete reinos de western así el primer ministro el que echan cuando estaba Keith habían robado varios episodios se dijo que las negociaciones estaban ventilando que no eran una guerra sino algo mucho más cordial

Voz 1995 17:03 curioso pues es bastante grueso ahora que hablas de la censura que después la cosa se suaviza pero para los que no vista la serie al principio hay mucho sexo mucho desnudo violencia aparecen todos los capítulos eso cómo ha afectado la cómo cómo ha saltado a la censura en China

Voz 11 17:21 pues he aquí el Gobierno tienes muy celoso de lo que ve su pueblo en todas las escenas de sexo han sido rutinariamente censuradas los televidentes aquí ya asumen que en cuanto los actores empiezan a quitarse la ropa que los defensores sacaran a tijera pero a pesar de ello hubo una gran polémica tras el primer episodio de la octava temporada cuando se percataron que había durado seis minutos menos de lo previsto y es que se hayan cortado no sólo las escenas de sexo sino también las de extrema violencia así que muchos decían que si le quitas el sexo y la violencia Juego de Tronos al final se queda en un documental histórico de todas formas como decía no es nada difícil conseguir aquí en la versión original en internet así que es un problema bastante relativo

Voz 1995 18:10 bueno pues así se ha vivido en el mundo incluso en China el fenómeno de unas Eric acaba de determinar Adrián muchísimas gracias por atendernos un placer gracias a vosotros vale insisto en que no vamos a corto cualquier fan de la serie no se preocupe que aquí no no lo hemos visto yo quiero verlo no lo he visto así que no se preocupen que vamos a guardarlos mucho de que haya cualquier tipo de comentarios Brasil persista bien analizará algo llega a todo el mundo por igual no entendemos Google es una buena sería una fantástica serie pero quizá pues lo más allá que en series y ese está llegando a límites que Xi Jinping utilice las series como argumento pues llama la atención tenemos una pequeñísima pausa hay enseguida

Voz 1995 18:58 él y poco más hay que hablar de esto hay que hablar un poquito más Allen porque nunca ha habido nada igual en la historia de televisión pero ávido alguna vez algo parecido Eva club muy buenos días

Voz 3 19:10 muy buenos días Thani la primera serie que nos viene a todos a la cabeza como único fenómeno comparable a Juego de Tronos

Voz 7 19:15 es perdidos muchos pero ahora estamos todos sólo Dios sabe por cuánto tiempo pero si no podemos heridos la feria el mismo título alusión al estado del fan al al terminan las se va completamente perdido

Voz 3 19:34 esta sería fue creada por JJ hay Brahms será el relato de supervivencia de un grupo de pasajeros de un avión accidentado en una isla tropical en la que ocurrían fenómenos ex inexplicables un extraño humo el explicables explicados un oso polar la presencia de otro grupo de personas llamado los otros La Ser enganchaba no sólo por la cantidad de enigmas narrativos y filosóficos que se iban abriendo sino por una forma novedosa de narrar en la que los personajes iban desvelando sus biografías en flashbacks y cada episodio estaba dedicado a uno de ellos las series emitió en la cadena estadounidense Davis y de dos mil cuatro a dos mil diez en una era anterior en la historia de la tele

Voz 1995 20:06 porque no existían aunque parezca esto fue ayer no existían las plataformas de televisión de streaming

Voz 3 20:11 no lo que existía era Bit Torrent donde la gente se descargaba la serie y novecientas mil personas lo hicieron en las horas posteriores a su emisión verlo en directo exigía dedicación y pocas obligaciones porque se emitió a las tres de la mañana en España igual que ha pasado juego de Tronos la cadena Cuatro estuvo esa noche del veintitrés de mayo de dos mil diez una cuota de audiencia con picos del cuarenta y siete por ciento y una audiencia estimada de más de cuatrocientas mil personas el final de Perdidos emitió de forma simultánea en cincuenta y dos países en Estados Unidos siguieron los últimos minutos del último capítulo que semana bien más de quince millones de personas pero hay una diferencia muy importante con Juego de Tronos los fue perdiendo audiencia de temporada en temporada más de veintitrés millones vieron el final de la segunda pero sólo catorce el final de la cuarta se dice que los guionistas multiplicaron los enigmas y los triunfaban es de tal modo que al final no había forma resolver aquello terminara con un final más pro en Los Serrano que de esta serie que hizo historia en la tele

Voz 1995 21:04 bueno volvemos al tema que nos ocupa porque los titulares dicen hoy que cada episodio de Juego de Tronos ha sido algo parecido a una final del Mundial de fútbol

Voz 3 21:14 bueno los seguidores de la serie desde luego lo han vivido así y además Juego de Tronos ha superado a todas las series anteriores en valores de producción en localizaciones en audacia narrativa matando a personajes clave sin miedo a perder espectadores irá también han superado a todas esas más en la obsesión por mantener el secreto con medios técnicos como drones asesinos de drones espía medidas legales sin precedentes ha cambiado el paso de la tele lo que puedes esperar de una narración televisiva Yesa ampliación sí que es cierto que lo hicieron otras series antes la que se nos viene a la cabeza es esta

Voz 7 21:44 no voy a hablar no quiero que se mencione a Judy para nada la dejaremos al margen

Voz 12 21:50 sí Twin Peaks

Voz 3 21:53 así de David Lynch sobre el asesinato de la joven Laura Palmer una onírica localidad del estado de Washington se emitió en abierto por supuesto del año noventa al año noventa y uno nada más la audiencia se volvió loca en los primeros episodios para luego ir perdiendo progresivamente interés a medida que la historia se hacía cada vez más difícil de seguir para ocupar tampoco espacio en el tiempo sólo dos temporadas ha durado mucho en el tiempo su recuerdo tanto que en dos mil diecisiete casi treinta años después emitió una tercera temporada que como no podía ser de otra manera decepcionó a todo el mundo porque Volver a los diecisiete después de Vigo decía con eso sí lo hicieron para enfadar pero fue una de esas series que hace que los espectadores se sientan cultos e inteligentes que es algo que hace mucho la tele ahora mismo templo la radio siempre lo ha hecho la tele no siempre unas series también

Voz 1995 22:41 he intentado algo parecida no sí

Voz 13 22:47 en qué qué cojones te pasa

Voz 3 22:52 es la gran sería previa a las redes sociales también tenía ese aspecto de placer exclusivo de serie compleja con personajes moralmente ambiguos que marca la tele de Siglo XXI también fue el buque insignia de la cadena HBO se emitió de mil novecientos noventa y nueve dos mil siete hace ya más de diez años un aspecto muy destacable Los Soprano fue la audiencia se mantuvo extraordinariamente fiel todos los años de su emisión empezó con unos modestos tres millones y medio en Estados Unidos de media pero luego nunca bajó de los ocho millones ni siquiera el muy cuestionado final ha conseguido borrar de la memoria de los fans la calidad de la serie pero no era lo mismo porque HBO emitió el último capítulo en junio de dos mil siete aquí hubo que esperar hasta febrero del año siguiente

Voz 1995 23:31 para vale mencionas veo que por fin es la cadena pionera en series distintas y seres de calidad

Voz 3 23:37 sí Home Box Office taquilla en casa comenzó sus emisiones en el año setenta y dos y en el setenta y cinco Se convirtió en la primera cadena en emitir su señal vía satélite con la pelea de boxeo frívola en Manila entre Muhammad Ali Joe Frazier pero realmente ha sido la cadena que ha cambiado la forma de contar

Voz 14 23:52 asumir historias en televisión HBO acreedor sexo nueva yo

Voz 3 23:55 por convirtió a muchos en sería cielos con esta maravilla

Voz 7 23:59 parte de una que tenemos canteranos juntos bajo la tierra a dos metros

Voz 3 24:06 la serie sobre una familia que regenta una funeraria que nos enseñó a hablar de la muerte de otra manera sin A dos metros bajo tierra igual no hubiéramos estado preparados para todas las muertes de Juego de Tronos

Voz 1995 24:15 bueno es cierto que HBO marcó el camino pues después llegaron muchas cadenas

Voz 3 24:19 sí Mad Men por ejemplo fue la consagración de la pequeña en sí que luego rompió moldes con Pekín Bud calificada por Stephen Quinn como la mejor serie de la historia luego llegó Netflix con arcos con sueños escenas con la española la casa de papel pero realmente un fenómeno global como Juego de Tronos sólo puede compararse como decías a un evento deportivo como una Mundial de fútbol sabéis es gente que no ponía la radio ni hablaba con nadie no haya podido ver un partido y lo tenían casa grabado en VHS ahora todo el planeta es esa persona rara nuestros compañeros del cine en la SER que han ido a ver el último episodio Juegos de tronos en un cine se han encontrado allí con la profesora de Comunicación Audiovisual experta en series con chicas k Josa que recordaba que a pesar de que cada vez más vemos la tele a la carta de forma individual disfrutamos mucho con la experiencia colectiva

Voz 15 25:00 yo creo que es algo demostrado Juego de Tronos te igual demuestra hasta mostró estas semanas la película de Los Vengadores con Lequi creo y una relación bastante estrecha en el sentido del valor de las historias de las experiencias colectivas ahora que tanto se habla del consumo individualizado de no nos relacionamos con los demás la cuando consumimos yo creo que está algo grande narrativas que han estado muchos años acompañándonos demuestran el balón

Voz 1995 25:24 mí me parece muy interesante hemos solos series para hablarlo con los demás

Voz 3 25:29 os acordáis los entrábamos juego saber dinastía Dallas Verano Azul V V fue un gran momentos les para todos

Voz 1995 25:35 bueno es verdad pero eso que contaba con seis cierto muchísimas decía se basa Trust

Voz 12 25:40 queremos vivir de manera individual

Voz 1995 25:43 pues menos contaba Bricio que en Estados Unidos en algunos sitios se han hecho quedadas para verlo en silencio sin la quedada silenciosas para que nadie hiciera ruido para que nadie pudiera para esos casi mejor verlo sólo en fin probablemente sólo exista el lugar está más muy cerca de donde estamos nosotros sólo existan lugar donde no me no de el último capítulo se haya vivido más intensidad Intel con más intensidad más intensamente que esas concentraciones multitudinarias de seguidores algunas de ellas silenciosa para no molestarse unos a otros las oficinas de HB imaginen esta noche en esas oficinas la gente de esta cadena por fin pone claro que alegría desesperación que hacemos ahora no con nuestra si la productora responsable de la serie ha hecho más grande y la pequeña pantalla no hemos pedido esto no tiene mucho mérito porque están aquí enfrente pero hemos pedido a Tatiana Carral que es responsable de comunicación de HB en España que se venga el estudio muy buenos días Tatiana

Voz 7 26:41 como

Voz 1995 26:42 tú ya has visto el último capítulo como habéis vivido este final desde desde la cadena

Voz 14 26:47 bueno un poco sensación extraña la verdad No porque cuando llevas tantos años trabajando con con este título

Voz 1995 26:55 es un cariño teniendo aunque te a veces mucho

Voz 14 26:57 los quebraderos de cabeza con lo cual ahí esta mañana una sensación extraña un poco extraña de a ver qué hacemos ahora

Voz 1995 27:04 se explica el fenómeno social que trasciende la política que trascienda la conversación que trasciende a millones de conversaciones esta mañana con FON conforme el mundo amaneciendo va hablando de esto

Voz 14 27:15 cómo os lo explica hombre yo estábamos mencionando antes no otros títulos yo creo que si por algo se ha caracterizado HBO veo desde desde su historia es por intentar crear ficciones que muevan la conversación no que sean entretenimiento pero que que a mezclar entretenimiento excelencia creativa pero que muevan esa conversación entonces yo creo que en la casa se venía acostumbrado no va a tener ese tipo de títulos qué tal es verdad que creo que el porqué Juego de Tronos pues porque mezclaba un montón de elementos unos muy arriesgados que era el hacer un un tema de de de género fantástico y convertir a una serie de televisión en un acontecimiento gigantesco porque todos sus elementos serán muy grandes digamos no

Voz 1995 28:02 qué cifras manejadas

Voz 14 28:04 pues es que en las en la época del streaming nos dejan decir cifras porque cuando se habla de un descuento es contextualiza no comparadas con con el prime time con el ser del de la tele abierta hablabais antes de las cifras que habían dado otras series históricas yo la última nota que tengo de de de la audiencia de Estados Unidos es que cada episodio de la octava temporada prometía o cuarenta y tres millones de de espectadores evidentemente sumado el aspecto de los espectadores lineales a los creo consumen vía streaming en España te puedo decir que es lo mismo es decir los Planes de cada episodio se miden por millones pero es que ya no es la audiencia de anoche o la audiencia es que hay Times muchos a lo largo del día muchas a lo largo de la semana muchos Times a lo largo de los meses casi porque J

Voz 3 28:55 claro claro

Voz 1995 28:58 los hitos Dina cómo maneja es el secreto porque vosotros que trabaja es en la serie lo muchas opciones pero tú cuando has hecho jurado sabes querer pagar si lo puedes contar tú cuando has tenido el último capítulo en tus manos

Voz 14 29:13 bueno el ultimo es verdad que la las medidas de seguridad relacionadas con esta última temporada han sido excepcionales sí que las habíamos vivido con la anterior pero no hasta el punto en las que hemos vivido con esta pero también se entiende no porque cuando estás jugando con la ilusión no con la esperanza o con con un con algo que tanta gente espera al final desde los mismos creadores y desde la propia cadena lo que intentas no es fastidiar a nadie no ni ni ni hacernos más dificultoso a los trabajadores de la cadena el trabajo sino preservar eso tan preciado que es el secreto de que va a pasar no entonces que hemos tenido un poquito más de de de medidas de urea así el capítulo de hacer una idea de que está doblado y subtitulado con lo cual hay un margen vale de unos días que sea lo mejor antes era una semana pues en este caso considera lo mejor cuarenta y ocho