La historia del Museo Arqueológico Nacional

Voz 1 00:00 ubicado en el corazón del barrio de Salamanca el Museo Arqueológico Nacional se encuentra en una zona privilegiada junto a la plaza de Colón y el paseo de Recoletos y muy cerca del parque del Retiro

Voz 2 00:14 pero

Voz 1 00:15 este centro ofrece al visitante un recorrido por la historia de las civilizaciones que han habitado en la península desde la prehistoria hasta el siglo XIX

Voz 3 00:24 sí

Voz 1 00:28 el Museo Arqueológico se fundó en mil ochocientos sesenta y siete bajo el mandato de la reina Isabel Segunda con la inauguración de este centro se cumplía con el objetivo de tener un lugar donde conservar clasificar y exponer los materiales arqueológicos etnográficos de artes decorativas y numismática los que habían reunido los monarcas españoles durante siglos

Voz 0772 00:52 escuchábamos un fragmento de un vídeo documental de visita en Madrid hablando precisamente de lugares donde nos encontramos el Museo Arqueológico Nacional hemos estado hablando en ese inicio con Jesús Callejo en nuestro Cronovisor de quizás eh uno de los aspectos una de las caras más visibles de de esta institución eh que es precisamente la la Dama de Elche la Dama de Baza a todo ese mundo ese mundo ibérico pero el Museo Arqueológico Nacional tiene muchísimo más queremos hablar un poco de la intrahistoria que tiene esta institución eh con su subdirectora Carmen Marcos también bienvenida de nuevo a Ser Historia bienvenida sea digo que bienvenido de nuevo porque ya hablamos con ella hace hace unos años precisamente como comisaria de una exposición que había aquí en el Man en el Museo Arqueológico Nacional dedicada a esas monedas que habíamos recuperado no de de los saqueadores de de pecios americanos que fue una exposición eh apasionante Carmen cuantas piezas realmente se conservan en el Museo Arqueológico Nacional

Voz 4 01:56 pues el número de piezas es elevadísimo no de bienes culturales puede estar en torno a hagan por encima del millón un millón de pierdas si así es hay departamentos que pueden tener entre doscientas mil trescientas mil es un volumen enorme

Voz 0772 02:16 lógicamente no todas están expuestas no todas

Voz 4 02:19 están expuestas a de que están en la reserva y cumplen hay pues ese la Fundación bueno de estudio de conservación de esos materiales se hacen préstamos para exposiciones temporales depósitos a otros museos con lo cual lo que suele llamarse almacén no están almacenes sólo hogar es casi el corazón de del museo

Voz 0772 02:46 es un elemento vivo no porque sin cuentas más o menos hay en esposo pues en la exposición hay trece mil trece mi que también es una buena cifra hombre no faltan novecientos ochenta y cinco mil casi después almacén pero desde luego eso no lo importante no desde luego que si lo interesante es eso no lo que comentaba al principio ese espectro que tiene de relato histórico que Sara una pedantería que está muy de moda decir desde prácticamente la prehistoria hasta la época moderna en los siglos XVII XVIII que era que y además con con con departamentos con colecciones de una calidad extraordinaria yo decía antes por ejemplo la creación de vasos griegos es excepcional y muy pocos son conscientes de ello no siempre que se habla de de colecciones de vasos griegos Nos vamos al Metropolitan ha el Museo de Lobo al British pero ya quisieran ellos tener muchas de las piezas que creo es que contamos aquí en el mar

Voz 4 03:42 en efecto tanto de vasos griegos como de otro tipo de de piezas y que conservan en en los departamentos eh son magníficas así como las de monedas pues también es la colección más importante que hay en España Prehistoria por los fondos son amplísimos amplísimos recogen fondos de excavaciones Se antiguas de los inicios de la arqueología de la ida el conocimiento de la prehistoria en nuestro país y bueno pues cada departamento es una historia más de el de el museo total

Voz 0772 04:19 mente yo recuerdo cuando lo vi por primera vez en el en el año ochenta y cinco que es con con esos quince quince añitos a mí me parecía todo todo enorme ahora es realmente un edificio enorme no con esas reforme luego hablaremos un poco un poco de ella no pero quizás bueno yo no yo no había caído en la cuenta lo del millón de de piezas antes cuando del de comenzar el programa que te preguntado cuántas piezas Services trece millas yo pensaba digo bueno pues en los almacenes habrá doscientas mil trescientas mil pero un millón de piezas son muchas no y lo interesantes eso no que es un elemento vivo a partir del cual se puede trabajar a partir del cual se puede investigar prácticamente hacer otros museos arqueológicos

Voz 4 05:04 eh efectivamente es como decía antes el elemento el corazón del museo es el lugar de trabajo habitual de los conservadores y los técnicos de el del museo no es un lugar olvidado en y en dejado de la mano no en los sótanos au o lleno de polvo sino que ahí se trabaja se continúan pues con las catalogación desde las piezas porque con el paso del tiempo pues se van revisando cronologías adscripciones con lo cual es un estudio constante e ideas revisión pero lo mismo pues se hacen exposiciones temporales osea con esas piezas se muestran otros discursos alternativos a los que se presentan en la exposición permanente o se colabora con otras instituciones pues prestando piezas a otras muestras temporales depósitos a otros museos que durante un tiempo no cinco años y años y que les viene bien para completar sus discursos expositivos vienen muchísimos investigadores de museo surge casi como un centro de os centro de investigación porque en mil ochocientos setenta y uno estaba casi todo por hacer no en cuanto al conocimiento de lo que de la cultura material no de la ordenación de la clasificación de esas de esas piezas que estaba en en la que el en aquellas fechas

Voz 0772 06:29 que en aquellas fechas de finales del XIX y Mi también durante muchos años del del siglo XX no existían como en la actualidad muchos de esos museos locales no hay automáticamente todo derivaba al Museo Arqueológico Nacional en el centro de la de del Estado el acento de la península en en Madrid y eso también abierto muchas polémicas no vendo es la Dama de Elche la Dama de Baza es decir hay bueno como digo yo siempre las las piezas tienen su historia que comienzan y acaban no cuando salen del taller de de la artista sino que muchos miles de años después pueden seguir protagonizando no pues eh eventos bonitos hermosos no como en definitiva lo que nos reúne aquí no en este Museo Arqueológico Nacional hablando de de estas piezas como sin cómo se ve desde dentro desde la dirección del museo estas polémicas que hay sobre la devolución de de pie

Voz 4 07:23 pues mira en relación con lo que comentabas antes de la creación del museo y que es se crear el museo pero que no existía en otros museos locales pues precisamente con el real decreto de creación del Museo Arqueológico se crean todas las redes de museos provinciales decir algunas piezas aquí pero se crea esa estructura de lo que van a ser los museos que arqueológicos y museos de historia que tenía que haber en cada provincia ha ido dónde iban a ir pues los arrestos y los hallazgos que aparecieran en cada en cada momento de la misma forma que con este Real Decreto se crea también el cuerpo de conservadores de museos los técnicos especializados en el cuidado de esos de esos bienes culturales y de estos objetos pero sí existen se crea este da pie a esa a esa estructura con lo cual no todo ha venido aquí ha convenido piezas muy importantes pero yo creo que habrá también es el momento de explicaron pues desde el año ochenta y cinco aquí ya no vienen hallazgos arqueológicos porque a la arqueología todos los hallazgos casuales de excavaciones quedan en cada una de las comunidades autónomas iban a sus respectivos museos pero además se ha desarrollado una amplísima mente todos los numerosos proyectos de investigación en todas las comunidades de universidades centros de investigación y yo creo que es eh es momento también de animar al público para que visite todos esos museos arqueológicos que pueblan la geografía española para que descubran las maravillosas piezas que hay en todos esos museos ir por ejemplo bueno pues la exposición que hicimos con motivo de los ciento cincuenta años el objetivo fue estoy no hicimos una exposición de las mejores piezas del mal sino que hicimos una exposición con las mejores piezas de la arqueología española invitando a todos los museos a participar con las piezas más emblemáticas que no están aquí en el Museo Arqueológico sino que están en el resto de España entonces bueno creo que que a ciento cincuenta años de historia de la arqueología española pues dan lugar a que exista un riquísimo patrimonio arqueológico que hay que descubrir en cada uno de estos museos

Voz 5 09:59 el te vamos a sentir como si en el museo estuviera hecho a su medida aparte que está muy bien preparado en la accesibilidad para personas discapacitadas videntes personal con dificultad de audición también es verdad que el museo ya no es sólo para arqueólogos o para estudiosos de la persona con menos cultura el niño curioso el turista también el investigador todos van en contar un museo que está hecho a su medida hay una sala por que tengo especial dedicación que la sala de Al Andalus donde hemos instalado una maqueta de la Mezquita de Córdoba como si fuera un falso techo me parece que es un rincón con un sabor muy muy especial

Voz 0772 10:46 escuchábamos a Juan Pablo Rodríguez Frade arquitecto encargado de la rehabilitación restauración mejor dicho bueno acondicionamiento como rehabilita experimentaciones el del Museo Arqueológico Nacional eh que fue realizada en dos mil catorce Se acabó en dos mil catorce en unas declaraciones que hicieron nuestros compañeros de de La Ventana en la Cadena Ser el hablaba precisamente un poco de de ese cambio de ese lavado de cara que era necesario no sé porque ampliaron decenas de de de cientos de metros más de miles de metros más sobre todo lo la accesibilidad y la bueno era algo mucho más que un simple lavado de cara no

Voz 4 11:25 muchísimo más el museo se vació por dentro completamente hice volvió a irse volvió a construir con lo cual por dentro es un museo totalmente nuevo renovado tanto en su arquitectura como en la cómo era museografía y en el concepto también de la de la exposición no que es en el discurso expositivo no

Voz 0772 11:46 ahí hay un eh una parte por ejemplo en la Biblioteca Nueva pues ya no tiene el encanto de la biblioteca antigua yo recuerdo que iba muchísimo haber libros de Egipto a la a la biblioteca antigua porque era una biblioteca pues eso del siglo XIX maravillosa con ese es estanterías tema B de madera las puertas acristaladas veía los libros R de Navas de Chita lo pedía Say al al bedel de de turno hoy es pues más pragmática no más practica Hay acondicionada pues a los a los tiempos modernos no al igual que sucede con todas las instalaciones todos los departamentos los accesos los espacios expositivos la propia manera no de de de de ofrecer ese discurso museístico ha cabido absolutamente todo yo creo que ha convertido uno los museos más modernos de de España seguro y del mundo también

Voz 4 12:36 esto es un museo mucho más limpio más abierto

Voz 0772 12:39 esto

Voz 4 12:40 eh tiene como más luminosidad la intervención que se hiciera que se hizo sobre los dos patios el ibérico y el y el Roma no ha dotado al museo de una claridad nueva y luego el diseños muy limpio muy elegante bueno altura de lo que son las colecciones de nuestros visitantes por supuesto que es para ellos

Voz 0772 13:01 claro que sí la verdad es que podemos disfrutar de de todos esos aspectos en un en un viaje que nos puede llevar pues un par de horas que desde la Prehistoria como decíamos antes pasando por Egipto por Grecia y siempre pregunto no a todos nuestros invitados cuando permanecen cuando cuando trabajen en un en un museo es una pregunta un tanto redundante porque seguro que al habrán hecho infinidad de veces pero cuál es su pieza favorita

Voz 4 13:29 pues para mí es una pieza que está en el área de Hispania romana es una bomba hidráulica que procede de una mina de la zona de Huelva de sostiene el coronaba es única porque no se conservan en el mundo otra completamente integra como como esta no y entonces pues te habla de lo que son los avances de la tecnología de lo que supuso también el mundo romano la explotación de las minas de a mí para mí es fascinante esa pieza que es muy tecnológica no es que sea eso

Voz 0772 14:02 está todavía es una pues

Voz 4 14:05 en una artística sino todo lo que me sugiere desde el punto de vista de la de tal de la tecnología I de cómo esos objetos han llegado hasta nosotros

Voz 0772 14:13 claro porque muchas veces Orbi olvidamos el elemento humano que rodea a todas estas obras de arte y piezas arqueológicas que fueron creadas por el hombre por el ser humano para para uso cotidiano en ocasiones pues en en honor de una divinidad o no para representar a un personaje importante o para pues eh ayudarse no en en esa vida diaria no lo que nos eh a corta un poco no ese ese vínculo afectivo que hay con con el hombre y la mujer de la de la prehistoria o de la de la antigüedad Carmen Marcos subdirectora del Museo Arqueológico Nacional muchísimas gracias una vez más para habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia