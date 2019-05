Voz 0772 00:00 esta es la sintonía que casi semana semana nos hace viajar en el tiempo a nuestra infancia ir a descubrir libros maravillosos lo hacemos con nuestra colaboradora más particular esto sí que es hacer historia Candela bienvenido de nuevo a Ser Historia un aplauso para Candela

Voz 2 00:38 estaba un poco nerviosa antes

Voz 0772 00:41 pero ha subido como una campeona qué tal qué te parece el Museo Arqueológico Nacional es muy muy chulo las visto cuál es la sala que más te gusta sabes por porque te gusta un poco todo no cuántos años tienes recuérdanos la Quique diez diez años tienes ya me gustaría a mí estar con diez años sentado aquí con esta soltura delante de de de todo este público aquí hay un teléfono vibrando que no sé de quién es es igual no pasará que cuáles son los libros que nos trae es en esta ocasión

Voz 3 01:12 después el Viveros Guillem aclaró Liñán Illa escriptos Michael Caine es de la editorial Corinne y es un libro para niños pequeños P E que no saben leer todavía puede vender o que toda que están aprendiendo le tiene muy poca explosivos en cada página in die en hemos sensaciones preciosas ya que es van a pequeñas a mi me gusta

Voz 0772 01:42 este libro yo se lo recomiende a tu madre para que te lo de lo comprara por qué yo lo descubrí hace prácticamente veinte años porque no es un libro un libro de ahora ya de por si el el título mil novecientos noventa y nueve justo veinte años ya lo de Crohn y Nyon a mí me parece buenísimo eh ese paralelismo entre el hombre de croma Añón y el cronista Unión a mí me parece extraordinario me parece brutal lo que dices no es una manera de acercarnos a la a la prehistoria luego vamos a tener hay al conservador jefe de de prehistoria después de ti pero siempre estamos quizá un poco y quizá el mundo romano el mundo egipcio verdad donde hay textos pero de una piedra de de cosas así se puede ir de los dibujos tú cómo te imaginas la la vida hace tantos miles de años

Voz 3 02:34 extraños nosotros ya estamos acostumbradas tecnológicos y a todo lo nuevo pero lo podríamos imaginar vivir sin todo eso

Voz 0772 02:44 fíjate yo he dicho muchas veces aún Coró niños lo pones ahora con un teléfono móvil y en cinco minutos esta esta mandando Varsavsky pero a nosotros los pones en una cueva

Voz 2 02:55 con un tigre de dientes de sable no dura más de cinco minutos a que sí bueno

Voz 3 03:02 son cosas este libro se llama entre arte hincó mi hija no te lo vas a creer es un con es un Cuno

Voz 0772 03:13 Nos habla de la historia del mundo la Historia del Arte esto es flipante no y quién lo ha hecho

Voz 3 03:21 Pedro Cifuentes cueste tiene una historia cual suscriptores es un profesor de Sociales que dibuja genial encanta de ojal así que sacó este libro en lo que Andy no publicó un colofón Nin en la llamó la atención Annette erial que se llama desventajas reediciones ahí ahora va a hacer Magius como este

Voz 0772 03:48 porque la edición que el que él sacó creo que ese se agotó en enseguida

Voz 4 03:55 y ahora pues fíjate el mundo

Voz 0772 03:56 clásico Historia del Arte en cómic una preciosidad de allá arriba eh así que también está está bien hay que gastarse un poco de dinero en en algo de de Cultura nos habla pues eso del del mundo clásico

Voz 4 04:11 yo no de de de Grecia

Voz 0772 04:14 de mí aquí estoy viendo aquí la máscara de Agamenón de de Mi cena libros buenos lugares mejor dicho fascinantes e Iggy yo creo que estas el siguiente libro

Voz 2 04:27 es un poco uno de tus favoritos aquí si Egipto venir SA

Voz 3 04:33 esta manía la escrita en mayo Giuliani Ícaro el Saturno la polca a la editorial Maeva ya

Voz 0772 04:42 lo que no es la otra es que es lo que te ha llamado la atención de este año

Voz 3 04:44 pues es que este libro enseñado muchísimas cosas de Egipto IN con unas pestañas Juanjo

Voz 2 04:54 es pues abriendo éramos desplegables pirámide hay vas vas abriendo Aquino los

Voz 3 05:04 por ejemplo aquí en acogimiento pues él sarcófago es decir éste explica como lo que es hice uno has abriendo es viendo cómo al proceso que hacen hasta meterlo momia sarcófago

Voz 0772 05:18 este libro te has estudiado muy bien a qué se a dónde te vas el lunes Guaje agarra T Candelas en nos va a Egipto pues los tienes que grabar hay alguna cosa que que esperas encontrar en Egipto

Voz 3 05:34 pues no mires no te da miedo las bombas

Voz 0772 05:40 has

Voz 3 05:42 has estado alguna vez delante de una

Voz 0772 05:44 mía

Voz 3 05:45 bueno en algunos museos

Voz 0772 05:47 Kiko no hay hay algunas algunas móviles pero tranquila que no dan que nadan que no dan miedo pues yo creo que esta es la mejor manera no de de centrarse dime dime dime

Voz 3 05:57 qué te estoy contando un templo en la que expira a mí es si Tula abres te mueras ampliaciones

Voz 0772 06:08 todo lo que hay en el interior no las cámaras ocultas todos los secretos que guardaba

Voz 2 06:12 los los faraones de aquí como decías no la momia con los vasos ganó Pos

Voz 0772 06:19 el la puerta falsa no sabes lo que es la puerta falsa puerta falsa es donde se colocaban las ofrendas la familia entraba a esta parte de la tumba ya lo verás cuando estés en en tus papás a la meseta de esa cara hay algunas tumbas que tienen una puerta falsa donde deposita es la las ofrendas los familiares lo lo hacían era como una ofrenda una manera de alimentar al al difunto vas a alucinar yo cuando la primera vez que fui a Egipto tenía

Voz 2 06:49 veinte años entre año y luego oído cientos de veces más

Voz 0772 06:53 sí

Voz 2 06:53 pero qué suerte Candela que con diez años

Voz 0772 06:58 puedes viajar a Egipto cómo han cambiado los tiempos se cómo cambian los tiempos y cómo han cambiado los los niños Candela muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poco no muchísima más historia un abrazo muy fuerte para