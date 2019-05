Prehistoria en el Museo Arqueológico Nacional

Voz 1 00:00 te abren la prueba de que había gente son los artefactos porque son objetos que se ve por su forma que no son naturales que la naturaleza no podría haber producido objetos así

Voz 2 00:08 la crisis económica y promover la gente vivía aquí

Voz 1 00:10 si hace doce mil quinientos años en este mismo sitio no podemos sentarnos a ver cómo interaccionan socialmente es no podemos verles conversar casarse no queremos ver sus citas a o descenso todas estas cosas que intentamos saber hay que descubrir Grace de una forma muy extraña mejorables de sus restos Gadafi lo que ha quedado en la tierra me parece imposible y Mainer una organización social a raíz de las distribución espacial derrocar rotas enterrarlos en la tierra pero hay pistas que podemos usar el cada trocito de información que conseguimos incluso el artefacto más insignificante nos da a conocer algo que ocurrió en la prehistoria en fíjese

Voz 4 00:54 en escuchábamos a un arqueólogo Atocha

Voz 0772 01:00 la Universidad de Wyoming en un documental de Canal Historia hablando de cómo se pude reconstruir la historia en este caso a la prehistoria cuando no hay documentos escritos que es la parte que separa a la a la prehistoria de de la historia con el nacimiento de la escritura lo menos hacia el cuarto milenio a finales del cuarto milenio antes de nuestra era hay podemos considerar la Historia pero todos esos pueblos esas culturas que no tuvieron la posibilidad de dejarnos escritos contándonos su vida cotidiana cómo era la la vida etcétera Nos han dejado otro tipo de de evidencias otro tipo de pruebas muchas de ellas las podemos ver aquí en el lugar donde nos encontramos en el Museo Arqueológico Nacional Eduardo Galán bienvenido sea Historia

Voz 2 01:44 hola es un placer Eduardo Galán es

Voz 0772 01:46 el conservador jefe del departamento de Prehistoria aquí en el

Voz 2 01:50 el el Man U

Voz 0772 01:53 es difícil no pero un simple trozo de piedra puede contarnos un montón de cosas

Voz 2 02:00 pues sí cualquier fragmenta en estas sociedades que sólo podemos estudiar a través de arqueología es es una de las cuestiones importantes la prehistoria que ocupa el noventa y nueve por ciento realmente el tiempo de la humanidad sobre el planeta eh el único método de conocimiento directo que tenemos es la arqueología hay muchas disciplinas ciencias auxiliares que apoyan al al método arqueológico Larguero

Voz 0772 02:26 que es una ciencia o una técnica

Voz 2 02:29 Gea es ante todo un método ante todo muy bien me gusta esa pregunta de que ni una

Voz 0772 02:33 Blanco y negro yo cuando a la universidad Valladolid siempre estábamos discutiendo los historiadores y los arqueólogos llorado historiadores historia antigua e decíamos no la la la arqueología es una técnica de la Historia a partir de la cual se puede construir algo bueno

Voz 5 02:50 pero bueno es un método es una disciplina ir luego cada uno la práctica grupo puede que de una manera eh bueno efectivamente se puede pero lo que contábamos no a partir de un pequeño trozo de de una lascas de piedra incluso una huella e restos de de hollín en en una cabaña Se poder reconstruir infinidad de de de elemento

Voz 0772 03:13 no la que la vida de esas personas que estuvieron allí

Voz 2 03:16 pues sí porque aunque hay hallazgos excepcionales lo habitual en arqueología son los gestos reiterativos los gestos de vida cotidiana eso es lo que lo que estoy hagamos lo que nos permite de verdad avanzar en el conocimiento de cómo funcionan estas sociedades eso cualquier Nos han dejado cualquier resto desechado es tan importante como el hallazgo en una tumba o en un tesoro ya me imagino que hay

Voz 0772 03:43 votantes será encontrar como cápsulas del tiempo no porque como recuerdo de lo decía no la universidad Valladolid yo tuve la suerte de ser alumno de de julio Manzano que falleció hace hace un par de años era profesor de Prehistoria no estaba en primero de carrera y él decía que cuando en la prehistoria cuando alguien de si iba de una aldea no dejaban y los casquillos de las bombillas no claro porque se lo llevan absolutamente todo porque es todo útil aunque sean elementos que a nosotros nos pueden parecer unos eh baladí no como cerámica incluso fragmentos no ya a partir de ahí es difícil pero dos encuentren una suerte de cápsula del tiempo salvando todas las distancias no como Pompeya o que ha habido una catástrofe un incendio que ha colapsado todo ahí imagino que a pesar de esa destrucción es es más fácil no en encontrar más la normalidad de de la vida de aquella época

Voz 2 04:36 Nos permite ver aquellos aspectos que habitualmente se pierden porque esa circunstancia primero porque se aproveche se aprovecha todo porque en general eh aunque quede fatal decirlo así es lo que solemos encontrar los los arqueólogos en prehistoria es basura es lo que hemos dejado lo que hemos desechado lo importante es es lo que nos da más información que es es lo que no es un un gesto estudiado es cómo somos realmente sin ir en ese caso pues todo lo que podemos encontrar que que de alguna manera sea efectivamente un conjunto cerrado es algo que nos permite abordar aquellos otros elementos que de otra manera habríamos perdido no tenemos textos que nos digan cómo funcionaba este mundo ir eh digamos que que son los mejores manuscritos que tenemos

Voz 0772 05:32 en el Museo Arqueológico Nacional en donde estamos recordémoslo estamos haciendo este programa de Ser Historia aquí en el corazón del del Man del Museo Arqueológico Nacional cuenta con una muy buena colección de de Prehistoria

Voz 2 05:44 pues sí tanto en calidad como en cantidad de más de un millón de piezas que decía antes Carmen más de la mitad son son prehistoria te las piedrecitas a mucho son muy abundantes efectivamente y además en prehistoria estamos acostumbrados de muy antigua recogerlo todo claro precisamente porque todo es importante además pues de otros muchos restos no sólo cerámica o piedras y los propios restos humanos de fauna que también hay muchísima información que con el paso del tiempo de manos han permitido obtener dataciones que han enriquecido mucho nuestro conocimiento pero además es una colección de primer nivel de calidad primero porque el museo ha ido recogiendo

Voz 5 06:27 no tanto directamente como

Voz 2 06:30 Latina lamente ha ido recogiendo las colecciones de los grandes pioneros de la arqueología aquí están las colecciones de Juan Vilanova era catedrático de Ciencias Naturales que es uno de los grandes precursores la colección

Voz 5 06:44 donde Manuel de Góngora cuyo libro da ahora

Voz 2 06:47 gen prácticamente la disciplina prehistórica en España casi el mismo año de la de la creación del Museo Arqueológico Nacional en estos ocho

Voz 0772 06:55 además la prehistoria Eduardo yo creo que en el en el siglo XIX fue una de esas ramas de de la ciencia que que más adeptos tuvo más que que incluso que que que Roma o que el mundo ibérico que casi ni se conocía no todos parecía como que se decantaba por el mundo de la de la Prehistoria que era quizás lo más accesible

Voz 2 07:14 bueno porque todavía no se habían generado estas disciplinas tan seguidas como ahora cómo lo podemos ver en los periódicos en los telediarios lo que más nos atrae son nuestros orígenes y los orígenes del del ser humano la prehistoria digamos más antigua era ya atractiva para para los especialistas del siglo XIX cuando todavía no existía ni siquiera la prehistoria como disciplina

Voz 0772 07:40 lo que es una pena no pero luego con el paso del tiempo de alguna forma que así sea revertido no yo hoy por desgracia sentimos menos interés por la prehistoria que está quizá un poco a la sombra de del boato y la fastuosa edad de de de grandes culturas como Grecia Roma Egipto sin embargo de de la Prehistoria podemos disfrutar y descubrir cosas fascinantes porque no es simplemente hablara para muchos de prehistoria se cree que es estar en una cueva no tiene en realidad nada que ver con eso hay estructuras sociales no a decir casi que civilizaciones no el hecho de que no hubiera escritura Le les quita un plus no pero las estructura sociales que había esos primeros intentos de de comunicación con el más allá esos deseos de realizar enterramientos con esas ideas de trascendencia es apasionante también

Voz 2 08:32 sí es realidad en la prehistoria está el origen de todo lo que somos no sobre el origen como como especie incluso la existencia de Humanidades anteriores a la nuestra sino que está pues practicamente nuestros inicios tecnológicos pero la prehistoria no la de piedra es también el Neolítico es también en las primeras horas de los metales es el sí Jiménez todo de la economía de producción en la que en realidad hemos vivido hasta casi mediados del siglo XX al menos hasta el diecinueve en todo el en todo el planeta y que hay regiones que todavía siguen viviendo en ese nivel ese es el el origen del surgimiento de las diferencias sociales está el origen del surgimiento incluso de nuestra consideración básica de lo que es el dinero y lo que son los valores la la conservación de la riqueza y la transmisión de la misma la herencia eh no sólo la herencia de los bienes sino la herencia la posición de uno en la sociedad todo eso se desarrolla en la prehistoria

Voz 6 09:37 una chispa prende la luz de una antorcha de pronto el interior de la cueva comienza a Se de tonos dorados y rosas introduciendo

Voz 1 09:47 los dedos en un cuenco lleno de un líquido oscuro

Voz 6 09:50 un hombre empieza a realizar marcas sobre las paredes puntos figuras geométricas antropomorfos animales las paredes de la cueva se cubren de vid el naturales de pronto el tiempo lo cubre todo con oscuridad y el silencio cuando fueron realizadas estas pinturas son el arte paleolítico ofrece infinidad de enigmas que todavía hoy no tienen solución uno de ellos es su cronología las últimas investigaciones colocan el arte rupestre español en el primer puesto del ranking mundial uno ya que de alguna

Voz 7 10:27 informa nos hace replantearnos una vez más quiénes somos de dónde venimos

Voz 4 10:37 escuchamos en la voz de Julio López un corte

Voz 0772 10:41 escribí hace hace años precisamente con las nuevas dataciones que se estaban haciendo en en pinturas de la cornisa cantábrica que retrasaban su antigüedad pues miles de de años siempre ha estado esa idea lo comentábamos ahora con Candela no con ese libro del del coronel John tendemos a pensar que que la gente de de la Prehistoria eran idiotas en absoluto gran sociedades muy sofisticadas por ejemplo recuerdo eh bueno la la propia orientación de de dólmenes de de monumentos megalíticos esa orientación hacia solsticio de no se está hablando de de empresa mixto un pensamiento muy elaborado muy sofisticado y muy imbricados con todo lo que le rodea

Voz 2 11:24 si realmente en estas sociedades que dependían mucho más de del medio en el que se desarrollaban que nosotros y y el conocimiento de ese medio ya que no podían dominarlo la ida no podemos dominarlo tampoco nosotros pero que no podían controladora de ninguna manera era absolutamente esencial e incluso la conversión de de esa necesidad en creencias en valores en la ritual de determinados comportamientos entre

Voz 0772 11:55 esa colección maravillosa que hay en el en el Museo Arqueológico Nacional de Prehistoria Eduardo Galán como conservador jefe del del departamento precisamente de prehistoria con cuál se queda

Voz 2 12:06 huir hay tantas que sería muy difícil pero por por poner una pieza emblemática absolutamente pues yo pondría uno de los bifaz es de San Isidro que representan como ya incluso una humanidad anterior a nosotros sea capaz de concebir a través de una a partir de una piedra con ese concebir una pieza asimétrica perfectamente trabajada desde hace unos doscientos mil años antes de nosotros

Voz 0772 12:32 por lo dice como si fuera antes de allá Casado

Voz 2 12:34 no

Voz 5 12:35 en en Prehistoria estamos acostumbró

Voz 2 12:37 cosa que prácticamente todos los después lo nuestro es casi periodismo cedo

Voz 0772 12:41 es por eso me decía Federico Lara Peinado represor de catedrático de antiguo finalmente de la Universidad Complutense de Madrid que yo yo lo un poco la la actora no decía que en la en la historia antigua hasta la llegada de Alejandro Magno esos historia antigua después de Alejandro Magno eso es periodismo no yo siempre está muy muy de acuerdo con con él no pero en cualquier caso eh ya para acabar Eduardo en la prehistoria e merece esa atención no que que lo que decía antes quizá no le no le hemos estado ya hay mucha gente que me consta esto es que pasar por aquí rápido y tal la prehistoria merece nuestra nuestra atención porque no podemos comprender lo que viene después sino somos conscientes de de de esos inicios y de esa base no

Voz 2 13:33 sí desde luego es es la base yo creo que en él montaje actual del museo hemos conseguido hacer la prehistoria razonablemente atractiva con muchos audiovisuales con muchas reconstrucciones con muchos elementos gráficos no son solo objetos sino se explican poco porque esos objetos son importantes ir reflejo de ese aumento importancia hasta el hecho de que bueno hasta la Guerra Civil el museo tenía una sala dedicada a la prehistoria

Voz 5 14:02 ahora ocupamos la mitad de una planta

Voz 2 14:06 con crecimientos ir realmente es cierto que estamos favorecidos por el hecho de ser lo primero que vemos todo el mundo pasa al menos por prehistoria no todo el mundo llega a las últimas salas del museo porque el museo es grande es largo el cansancio de los museos es una realidad pero el apartado pero aparte de Prehistoria está al principio y todo el mundo la nave irreal mente puedo decir viéndola puedo decir que la gente separa no no sólo pasa se sorprende de lo que está bien

Voz 0772 14:38 no porque está muy bien contado y eso es trabajo de de los conservadores mérito de los conservadores que hay en este fantástico Museo Arqueológico Nacional insisto una vez más no me cansaré de decirlo desde el que estamos haciendo este programa de de Ser Historia Eduardo Galán conservador jefe del departamento de Prehistoria muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de prehistoria en este caso