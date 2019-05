La edad moderna en el Museo Arqueológico Nacional

Voz 1 00:00 estabas Moncasi sorpresa no me he movido de aquí respuesta te desea es un vino gracias bruto nunca os Arilla rechazar un vinos de tus bodegas

Voz 2 00:12 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 3 00:21 estimas las señoritas se abre la subasta en este salón de la biblioteca Reale de Turín de entre todas las piezas existentes en el lote destacamos el Códice sobre el vuelo de los pájaros de Leonardo da Vinci textos y dibujos que formaban parte del llamado manuscrito B el cual fue desmembrado hace dos siglos vendido al príncipe ruso Teodoro Sosa indicó la fecha que aparece en el Códice mil quinientos cinco es la del proyecto de la prodigiosa máquina pensada inicialmente para batir las alas y utilizando los músculos humanos como energía el poder planear a través de las corrientes de la ILE señores empieza la puja más

Voz 4 01:04 no

Voz 5 01:07 no

Voz 4 01:13 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de una drama

Voz 0772 01:17 la acción que hace años emitió en el programa Milenio tres sobre una subasta sobre el Códice el vuelo de los pájaros de Leonardo da Vinci porqué traemos este corte que recrea una subasta a un programa que estamos haciendo en el Museo Arqueológico Nacional pues por qué en un museo de estas características no solamente hay piezas de arqueología notablemente hay piezas que provienen de de excavaciones sino también hay piezas que tienen otros orígenes otras fuentes de este tema queríamos hablar con Marian Granados que es conservadora jefe de la sección de la Edad Moderna María bienvenida a Ser Historia

Voz 6 01:57 hola gracias a Marielle de puesto

Voz 0772 01:59 el Playmobil de la mujer más o menos bueno supo comedia

Voz 4 02:03 tal yo vivo un nada no es un nada tiene unas llaves porque ella precisamente es como digo la la conservadora jefe de esta sección de de la Edad Moderna

Voz 0772 02:18 comentábamos el otro día intercambiando correos electrónicos en el Man no todo es arqueología

Voz 7 02:24 no precisamente todo lo que entro en en vilo

Voz 6 02:28 seiscientos sesenta y siete a partir del Real Decreto de fundación del museo había muy poca arqueología se llamaba todo todo lo que se llamaba arqueológicos según el decreto pero porque entonces será sinónimo de antigüedad según será arqueológico dado museos de antigüedades de entre todos lo que entra entran las colecciones reales y antigüedades también de historia naturales de la Real Biblioteca que fue biblioteca nacional desde mil ochocientos treinta y seis y bueno ya parte todas las antigüedades es la escuela de diplomática hay una serie de objetos que ahora mismo está expuesto a salas de mover no que son Platerías a muebles porcelanas instrumentos científicos y claro la gente no se explica porque están aquí pero realidades que muchos ellos están aquí desde mil ochocientos sesenta y siete Madame no

Voz 0772 03:21 que es cuando ese se creó el el Museo Arqueológico Nacional y lo decíamos no todo es arqueología por lo tanto hay muchísimas piezas que no vienen de de excavaciones

Voz 7 03:34 y en realidad

Voz 6 03:37 casi todos los que entra incluso en lo que viene de excavaciones muy al principio de la fundación de museo eran en piezas confeccionadas ósea piezas procedentes del coleccionismo entonces los propios gabinetes de historias natural ir camino de antigüedades incluso la Real Academia de la Historia tenía piezas que habían sale y que habían sido entrada halladas au había salido de excavaciones pero muy pocas pero que estaban contextualizar los la el contexto arqueológico pero en realidad se trataban como piezas congestionadas como cualquier otra otro objeto no un objeto que que podría hacer es una cerámica antigua como el siglo XVIII un vaso griego ya procedentes de excavaciones claro entonces rebajas pero del siglo dieciséis falo largo de decir los pero pero sin sin que se hubiera registrado su hallazgo no entonces esos vasos griegos que tú has destacado tanto son piezas arqueológicas pero a la vez procedentes del coleccionismo de muchos de los que entraron entonces no ser cuando hacía el contexto no entonces estamos en paralelo con las piezas que entrar de de serlo datadas en los siglos XVI al XIX

Voz 0772 04:57 que claro muchas de esas piezas lo acaba de anunciar un poco Marianne el el hecho de de que proceden de colecciones privadas que que luego se han donado al Museo como es el mecanismo para

Voz 6 05:10 sí bueno una vez que entraron todos una fundacionales que

Voz 0772 05:14 porque parterre Colecciones Reales no eran Gasco

Voz 6 05:17 lecciones de ambigüedades no de anteriores será la colección de antigüedades deshelar el librería que fundó Felipe V nada menos y luego las colecciones de antigüedades al Gabinete de Historia Natural que fundó Carlos III y que a su vez estaba formada por el otro anti antigüedades

Voz 7 05:34 eh que había reunido un ecuatoriano

Voz 6 05:39 que que vivían París Franco Dávila que se lo ofreció a Carlos III en venta he a cambio de ser director de ese gabinete de antigüedades entonces con las colecciones de Franco Dávila bien no él mismo fue el primer director de de ese gabinete que fue un museo que fue enriqueciéndose con encontrarás igual que existen no una vez que entra todo eso que son fondos fundacionales pues la gente se entusiasma se nota que hay unos años en las que era un honor a vender si Bellver o donar piezas al Museo Arqueológico Nacional que además se había visto que que eran de todas las cronologías porque incluso llegaban hasta el diecinueve sea el Real Decreto a Fundación dice que arqueológico Baser a efectos del Real Decreto lo que llega al renacimiento pero de hecho están recogiendo como fondos fundacionales piezas que rebasa muchísimos agregando lógica que incluso al propio siglo XIX de la fundación del museo

Voz 0772 06:37 no porque nosotros lo hemos comentado no en en la primera parte en el Cronovisor con Jesús Callejo esos esos descubrimientos de la Dama de Elche la Dama de Baza todos los las piezas los ex votos del Cerro de los Santos guiados son muy son piezas que proceden de excavaciones arqueológicas el Museo Arqueológico Nacional se siguen teniendo de de de estos tú que es de lo escuchábamos al principio ese corte de una subasta

Voz 6 07:02 sí sí a través de la junta de calificación de exportación e hice adquisición de obras de arte que son los que valoran las compras que a veces eh proponen particulares os proponemos de los técnicos del museo Se se estudia la conveniencia de adquirir este bien cultural como lo llamamos no en sentido amplio porque la función de todos estos objetos es la de es crear cultura no iría a través nuestro en un museo pues ese valora pues sí pueden entrar en nuestra colección porque es completa una laguna porque es la enriquece la colección que ya había de esta similares eh bueno realmente todos los departamentos ya nutrir a través de esas compras en subastas a través de donaciones sólo a través de compras directas a vendedores que que ofrecen Ny según el proceso pues ella se aconseja la compra para el Estado

Voz 0772 08:02 en muchas ocasiones lo hemos visto en en televisión cuando surge la polémica no de que aparece una pieza muy valiosa en una subasta en Londres en Nueva York en Suiza en en Francia corríjame si me equivoco Marianne Granados conservadora jefe de de la sección de de Edad Moderna aquí en el Man en el Museo Arqueológico Nacional el Estado tiene el derecho de tanteo no a esa con

Voz 6 08:27 mire te lo extranjero no aquí dentro de España es lo español española estás española

Voz 0772 08:33 desde que salga la pieza

Voz 6 08:35 no eso es otra cosa sea lo de lo que tú lo que tú te refieres es la exportación el Estado también tiene derecho derecho preferente de compra sobre el bien que se quiere exportar porque el particular que lo pues se hace una solicitud de de exportación necesita una autorización no para que se bien salga de España desautorización tiene que de esa solicitud tiene que declarar el bien o sea tiene que hacer una valoración una tasación el Estado tiene derecho de preferencia de compra de ese bien

Voz 7 09:08 y qué tal

Voz 6 09:10 venden la exportación en la solicitud se declara Si si la exportación va a ser temporal sea así se bien sale vuelvan a España o si va a salir ya y las posibilidades que se venda Iggy y que ya definitivamente se pierda para el patrimonio histórico español y bueno pues el Estado arbitrado una serie de de medios para para poder conservar piezas muy importantes en el patrimonio español

Voz 0772 09:37 lleve el caso de de su departamento como se nutre las piezas porque estamos hablando de la Edad Moderna pues a partir del siglo

Voz 8 09:43 dieciséis diecisiete eh

Voz 6 09:45 ah bueno ahora mismo en los últimos años ha habido compras en subasta de de porcelana de Buen Retiro porque este museo es uno de los dos españoles que tiene es la mejor porcelana de Buen Retiro de de de España no vendo la es la de Buen Retiro son nuestras porcelanas españolas y creadas en una fábrica que fundó Carlos III en en el jardín del parque el Palacio de Buen Retiro es una porcelana bueno pues a nivel mundial pues no se considera los especialistas extranjeros pues nada considerada como la de Cemex pues es verdad no

Voz 4 10:25 Aranda sí estará ya Barthes

Voz 6 10:29 es que en el estudio de esas piezas arqueológicas no conlleva solamente un estudio estilísticos formal o de motivos decorativos las influencias no conlleva mucho más osea conlleva llegar al significado esas piezas en la historiad la tecnología o en la historia de social por ejemplo no como como eran tan importantes las porcelanas para los reyes para la representación de su prestigio sea conlleva una serie de de aspectos muy interesantes que que que es lo que queremos transmitir porque porque enriquece pues la visión de la pieza no y su valor cultural

Voz 0772 11:06 desde luego que si la misma pregunta les voy a hacer que le que le echó a todos los eh los invitados los conservadores que han pasado hasta hasta ahora en en su departamento pues eh hay piezas realmente espectaculares pero si tuviera que quedarse con un con cuál se quedaría

Voz 6 11:22 sin dudarlo cuando ya no me quedaría con una porcelana a pesar de lo que me gusta me dice lo que me interesa hay una pieza única en el mundo en este museo que es está además estudiada publicada por los historiadores de la computación es una máquina de calcular ideada por por John da Pierre et publicada en mil seiscientos diecisiete un tratado que ellos Navia Él fue el inventor de los los ritmos hay elementos aparte de las tocaríamos unas varillas de hueso grabadas con los múltiplos para hacer multiplicación es sin hacer un gran esfuerzo mental

Voz 0772 12:03 una suerte de proto calculadora sí

Voz 6 12:05 es el inventor muy sencillo un Nava porque se llama huesos que son unas varillas muy chiquititas así como huesos no pero inventó otro que se llama prontuario IDC hay otros ejemplares en el mundo que el que tenemos aquí y además es realizado por alguien desconocido en el siglo XVII basándose en el Tratado de No a Pierre bueno pues realmente es que tiene un valor histórico incalculable además parece que está relacionado con el Real Monasterio de El Escorial y que las multiplicación es que permitía hacer estaban relacionadas con la astronomía entonces es una pieza importante en la historia de la ciencia

Voz 0772 12:46 española una pieza bastante bastante mágica no que siempre lo mismo comentábamos con con Carmen la la subdirectora no quizás al el ir al Museo Arqueológico nos dejamos arrastrar por la belleza de los retratos romanos de las de los sarcófagos egipcios pero hay hay objetos que nos acercan mucho más a las inquietudes que tenía el ser humano hace hace siglos no como esta eh calculadoras entre entre comillas que que comentaba no

Voz 6 13:15 sí exactamente yo Lessing vamos a ir a las salas modernas que precisamente son las que comentaba Eduardo que es a las que más se tarda en llegar porque todo el mundo empieza por la prehistoria pero el recorrido histórico el Museo termina en la Edad Moderna exactamente termina justo en la época de fundación de museos por por Isabel II

Voz 0772 13:37 hay que el al final los últimos serán los primeros lo lo mejor del museo puede quedar al final

Voz 6 13:41 tal como es este caso en este caso tenemos piezas singulares del mundo que que que se están apreciando mucho pues habrá que no se las estaba exponiendo con un criterio y estrictamente de Historia del Arte en contextos históricos donde contamos lo que se puede ver a través de esas piezas no respeta la historia económica la historia social el gusto lo importante es pues hemos metido hasta hasta temas relacionados con la con la vanidad y la filosofía del siglo XVII

Voz 0772 14:17 es fascinante lo que se puede descubrir en en Teresa Sala tres todas esas piezas Si sabemos buscar en sabemos mirar con curiosidad en los objetos que en esta ocasión nos ofrece el Museo Arqueológico Nacional varían Granados conservadora jefe de esta sección de Edad Moderna muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia