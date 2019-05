Voz 1 00:00 ah sí

Voz 2 00:09 esos eh artistas restauradores que que comenzaron a los que tenían una este oficio como en oficio secundario y que desde luego no se les reconoce

Voz 3 00:19 sí ha eh para nada que tuviera

Voz 2 00:24 bajo llegamos muy muy muy artesanal no tenía en absoluto ninguna vertiente investigadora pero desgraciadamente ahora tampoco en todas las estancias reconoce esa vertiente investigadora a la restauración tenemos que seguir peleando por ello es también el libro tiene algo que a mí bueno teníamos bastante claro pero no estaba documentado y es que el Museo Arqueológico Nacional ha sido una referencia en la conservación de materiales arqueológicos

Voz 4 00:50 sólo cese eso sombras sus momentos buenos sus mal

Voz 2 00:53 vientos malos pero desde luego fue

Voz 3 00:55 eh la institución que puso en marcha esta esta disciplina

Voz 0772 01:03 escuchábamos a Concha Cirujano restauradora de este Museo Arqueológico Nacional en la presentación de un libro ciento cincuenta años de conservación y restauración en el Museo Arqueológico Nacional MAN Un trabajo de Carmen Davila Buitrago en coche cirujanos hablaba sobre la importancia que tiene la restauración como en los inicios de esa historia del Museo Arqueológico Nacional en el último tercio del siglo XIX pues tuvo una importancia vital no quizás no comprendida luego en décadas en décadas posteriores pero que últimamente cómo vamos a hablar a continuación con nuestra invitada pues parece que ha recuperado un poco el reconocimiento y el valor que tiene este este trabajo Teresa Gómez Espinosa bienvenida a Ser Historia

Voz 5 01:50 gracias encantada

Voz 0772 01:52 Teresa Gómez Espinosa es la la jefa del Departamento de Restauración podemos decirlo así de este Museo Arqueológico Nacional Teresa escuchábamos ahora a Concha Cirujano hablar de esos inicios cómo ha cambiado no en en un principio esa restauración estaba más vinculada a Casia al mundo de las bellas artes y sin embargo el cien años después más de cien años después es un sentido absolutamente distinto no lo que tiene la la restauración y el reconocimiento al trabajo de que ustedes hacen

Voz 5 02:26 sí ha pasado de ser realmente tener un concepto de reparación de todos los que sano se pegan del brazo este que han caído era vi a convertirse en una disciplina científica eh que a su vez es un son trabajos muy requiere la colaboración entre otras disciplinas y es algo muy interdisciplinar entonces lo Lorre el afortunadamente hoy día la la figura del conservador restaurador está mucho más valorada y reconocida los criterios y las formas de actuar también han cambiado muchísimo

Voz 0772 03:02 claro porque no solamente hay que tener a esa esa sensibilidad para comprender lo que es una obra de arte o incluso un un objeto que ha tenido una utilidad en en la antigüedad sino que también hay que saber un poquito de de imagino pues de de Química de de un montón de de de otras ciencias de otras disciplinas que que todas ellas convergen en definitiva en un trabajo extraordinariamente complicado no como es la restauración de bienes

Voz 5 03:29 así es es importantísimo conoce el conocimiento de los arteriales con las que estás trabajando también es muy importante tener criterios hoy ya existen unas normas son los criterios internacionalmente reconocidos que cualquiera que se precie respeta la formación pues en en estas carreras que antes era diplomaturas hoy afortunadamente ya son grado es un paso más en el reconocimiento de los restauradores in en estas esa formación pues hay química no hay bueno tienen que tener unos conceptos básicos de química hay aparte de las habilidades manuales también tiene que tal quiere ser respeto hacían ahora porque restaurar siempre decimos lo importante es una mínima intervención eh cuanto menos se intervengan una obra mejor cuanto menos se note la intervención también mejor por eso también al hilo de esto en actualmente la bueno en la las sobre todas las dos últimas décadas más el ver cada vez estamos incidiendo más en una una disciplina que es la conservación preventiva ese ese trabajo oculto que que no se ve pero que es mucho trabajo ahí pues los visitantes los usuarios bien en el Museo de las piezas las restauraciones hasta el más vistos a veces se ven ese arrestar bueno Se vende entre comillas no sea restará otra lo en la exponemos ha quedado maravillosa irá restauración por ejemplo tan quiero decir no es simplemente una limpieza padecen dices no es que se limpia simplemente limpiar no es algo que va que va mucho más allá pero la conservación preventivas importantísima por qué Xicoy mantenemos unas buenas condiciones ambientales Si tenemos controlados los factores de riesgo claro la los factores agresores que son muchos no solamente la temperatura en la humedad relativa ahora estamos trabajando mucho con la contaminación ambiental también porque es lo mismo que nos afecta a todos afecta a los bienes culturales no entonces la luz por supuesto en el yo deterioro en fin son diferentes factores todos convergen y eso tenemos que tenerlo controlado tenemos que saber qué es lo que tenemos cuáles son los riesgos tenemos que controlarlo Equal a mejores condiciones de conservación lógicamente menos restauraciones que eso sería verdaderamente el de su

Voz 0772 05:57 trabajo como como restauradores piensan en el futuro es decir utilizan técnicas imagino que sean reversibles la posibilidad de que bueno es que ahora no se puede hacer así porque no tenemos el desarrollo tecnológico es suficiente para poder realizarlo pero esperemos que dentro de unos años a va hayan nuevos materiales etcétera Se pise también un poco en en ese futuro no

Voz 5 06:17 efectivamente eh la intervención siempre insisto tiene que ser mínima hay piezas que requieren de una intervención más a fondo naturalmente entonces pues se llegan a pensando además en lo que es lo que ha dicho que el avance de la tecnología ha sido impresionante en los últimos años y sigue siéndolo no entonces también se toman muestras ahora son los análisis físico químicos y los análisis sobre todo antes se tomaban muestras se sigan tomando cuando hablo de muestras me refiero a muestras hoy día casi no es necesario porque los análisis lo vean análisis no invasivos las piezas estudian se pueden analizar sin tocar para nada a la obra un caso muy reciente ha sido el estudio de las momias del mano a través de los escáneres que ya velará se referirá Maricarmen hemos podido acceder al interior es deshacer reacciones Pamela sin tocarlo porque no tiene ataúd Si hubiera tenido ataúd tampoco o dirección siquiera necesario sacarlo no luego hay otros y ahora mismo unos análisis de ADN no o las pruebas que hacemos de carbono catorce pues las muestras son mínimas ahí sí que hay que tomar una muestra inevitable pero son micro muestras

Voz 0772 07:38 es un poco yo tenía pesada preguntarle ahora precisamente por por esas nuevas tecnologías no el eh han avanzado infinidad de de de pasos en los últimos en los últimos años Nos permiten un bueno restaurar recrear también ver qué aspecto pudieran haber tenido no en en origen que eso yo no sé si se les escapa un poco de de su de su campo de trabajo pero en cualquier caso la la restauración se ha convertido con el paso de los años escuchábamos este corte al al inicio de este de este bloque pues casi en una un trabajo artesanal que se lo daba escasea un a un pintor para que te tape ese rojo que es ha perdido interponga y unas unas matizaciones es casi un trabajo de investigación no también de cómo se pudieron haber hecho esos esas piezas esos colores esas formas hace hace miles de años en una pieza egipcia griega o o romana no tiene también su parte de investigación no

Voz 5 08:35 si tiene una parte importantísima de hecho antes de intervenir en una pieza siempre hay que realizaron

Voz 0772 08:40 estoy días previos

Voz 5 08:42 pero os decía es muy importante conocer los materiales constitutivos de dedicar habían cultural es la la la la comparación que suele hacer siempre cuando uno va al médico no a todos cada uno es un mundo entonces

Voz 0772 08:55 cada enfermo es un mundo queremos un mundo pues Caca

Voz 5 08:57 bien cultural es un mundo entonces tenemos que tener en cuenta no solamente los materiales constitutivas saber antes de intervenir tienes que saber qué qué productos vas a utilizar un pigmento no reaccionan de la misma manera dependiendo de su composición o de la técnica de ejecución también importantísimo conocer los materiales las técnicas de ejecución para eso necesitamos simple la colaboración de especialistas de de laboratorio

Voz 0772 09:23 eh usted es tienen mantienen más o menos cohesión en los métodos de trabajo hay diferentes corrientes de restauradores unos más invasivos otros menos hay un ahí antes lo comentaba no hay una serie de de de de leyes internacionales por así decirlo de de convenciones internacionales para para ir por un camino determinado cuanta ser lo menos e invasivo es posible pero hay diferentes corrientes dentro de las las técnicas y los trabajos de de investir de de restauración

Voz 5 09:54 bueno yo creo que en ese sentido por ejemplo Europa y Estados Unidos hay diferencias no es bueno la Escuela Italiana en la en la tradición en la restauración en Italia yo creo que hoy en día con las cartas de restauró con todos los documentos con la cantidad de encuentros la idea publicaciones que hay en cualquier museo de o como el Museo Arqueológico cualquier cosa importante seguimos todos no los mismos criterios estas normativas no nos ceñimos y cada vez es pues la gente está más concienciada es como no tomar no ponerte delante de una obra es decir el restaurador yo voy a hacer esto a dice sí son son piezas depende del tipo intervención no pero non no las decisiones sobretodo no a veces no no son hoy unilaterales se toman en equipo primero conocemos la obra sabemos que le pasan ahora ir una vez que que conocemos todos esos cuando se decide qué criterios que mete Abdalahi a intervención a seguir esta yo creo que es cada día está más generalizado y que que las corrige la corriente es la misma