La inevitable atracción de Egipto

Voz 1 00:00 el sol salen Beni Suez ciudad situada en el Egipto Medio donde se aloja el equipo español esta ciudad está situada a veinte kilómetros de gimnasia de Medina yacimiento donde excava la misión española a las seis de la mañana el equipo español desayuna en el hotel para reponer fuerzas durante toda la jornada les espera un camino de aproximadamente media hora para llegar al yacimiento por la carretera comarcal el viaje lo hacen en una furgoneta que se alquilan Jara año

Voz 0772 00:38 continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos realizando en el Museo Arqueológico Nacional llega un momento muy especial para mí antes decía al principio ese primer contacto que tuve con con las piezas arqueológicas cuando apenas tenía quince dieciséis años en esa exposición John antigua de el del Museo Arqueológico Nacional en la era la primera vez que que yo veía el rostro de de personajes a los que había eh bueno me había fascinado no durante durante años siendo siendo un crío en la primera vez que me podía casi poner nariz con nariz con una antigua momia con con esculturas con relieves con pinturas con con Artis en definitiva lleva poco los los inicios no de lo que siempre me ha me ha enamorado M apasionado que es el el antiguo Egipto escuchábamos ahora al comienzo de este bloque un fragmento de un documental en busca de un tiempo olvidado que recomiendo a todos que lo ves que hay en el canal de youtube y que viene a reflejar un poco los últimos trabajos que está realizando la misión arqueológica española en era que lo Police Magna Ignasi al Medina una misión del Museo Arqueológico Nacional en el lugar en donde unos eh donde nos encontramos y que dirige nuestra invitada Mari Carmen Pérez Die Maricarmen bienvenida de nuevo a Ser Historia

Voz 3 01:54 muchas gracias muchas gracias evitarme de luego te encantada

Voz 0772 01:57 estaremos nosotros es un placer y un y un honor como decía antes que que eh siendo niño luego la conocí por primera vez en una conferencia un ciclo de conferencias que hubo aquí en el Arqueológico en el año noventa noventa y uno que estuvieron José Manuel Galán Miguel Ángel Molinero podio José Ramón Pérez Pacino como tres expertos españoles que estaban estudiando fuera en aquella época pues era eran todos estudiantes no al igual que eh que yo ya estudiaba en la Universidad de Valladolid y bueno pues eh pues esos vericuetos y esas casualidades del destino ha hecho que nos hayamos cruzado los trabajos en innumerable en no innumerables ocasiones Maricarmen cuando empiezan esos trabajos en era era que lo Police Magna

Voz 3 02:43 bueno en los inicios son hace muchos años y además de aparte de los comienzos de las excavaciones y es que soy un poco al comienzo de la egiptología en y los estudios de en España porque desgraciadamente España no tenía tradición en egiptología su historia porque había estado mucho más Walk

Voz 4 03:01 cada hacia hacia hacia América

Voz 3 03:05 bueno no teníamos la la tradición que tenía en otros países europeos como como Francia o Alemania entonces con motivo de la constitución de la presa de Asuán eh que si va a perder iban a perder los restos que estaban debajo de de lo que después fue la presa se órgano es una campaña internacional promovida por la Unesco ir para hacer la salvaguarda de estos de la salvaguardia de estos restos invitaron a España invitaron a todos los países del mundo y España fue una de las misiones más activas dirigidas por el profesor armado hay que recordarle que realmente fue el pionero de todo esto eh entonces eh después de cinco años de trabajo antes de que se inundara toda la zona lo que es la actualmente el Lago Nasser pues determinaron terminaron las excavaciones ir los gobiernos regalaron a hacer en el reparto de excavaciones Ro la paz a los países participantes una parte del vallado a nosotros al Museo Arqueológico Nacional e les nos entregaron más de tres mil piezas a también a raíz de aquello fue la concesión de las excavaciones en el aquello Police Magna el templo de voz entonces que que se sepa entonces empezó en el año sesenta y seis con el profesor Martín Almagro hasta el año ochenta y cuatro una Services de de misión de de campaña son poco o interrumpidas por la guerra con Israel etc hasta que en mil novecientos ochenta y cuatro yo lo cuento porque es muy muy Teresa ante una vez estoy aquí en el museo y al cabo es sacar la piel la plaza de proposición Nos llamaron a El Cairo bueno que están diciendo los egipcios que hace mucho tiempo que no venís que vais a perder la el yacimiento de la concesión que está todo el mundo deseando acogerlo y que a ver qué pasa que es la queréis donde yo dirigido a partir de mañana si mañana mismo soy un billete que lleve a él del siete al siguiente estaba mojada de España diciendo la que ve por la que el deseaban era pues los edificios bueno una adelante en el permiso de Bill objetos sesenta y cuatro hasta ahora he ido hemos sido todos los años Máis aproximadamente excepto dos mil once qué fue la revolución o sea que una larga trayectoria

Voz 0772 05:16 además es una excavación apasionante no desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista arqueológico grandes protagonistas de la historia de la arqueología habían estado en este lugar antes no como actriz y también por la la época el periodo histórico esos dos periodos intermedios de los que apenas hay información en otros lugares de Egipto y que vosotros estáis sacando pues casi a paladas cantidades ingentes de de datos para reconstruir esos momentos tan convulsos de la historia

Voz 3 05:43 sí es que es uno de los yacimientos más grandes que se pueden encontrar ahora mismo en Egipto en Egipto es una ciudad entera efectivamente vienen que ha excavado poca gente estaban eh Nabil el alumno servicio antigüedades pero realmente los españoles hemos tenido la suerte de encontrar un yacimiento que es muy duro para trabajar en él porque estamos en una zona muy difícil de de de excavación de estancia o más zona peligrosa pero realmente yo nunca supo porque ven elegido este yacimiento pero realmente se agradece no entonces en dentro de la dentro de la concesión española hemos tenido la suerte de encontrar eh dos necrópolis de una del primer periodo intermedio en el momento las dinastías novena y décima que era claro polis era la capital de Egipto estamos hablando más somos desafectos construir dos mil antes de Cristo aproximadamente hiló otra de del tercer periodo intermedio XXII estamos hablando el siglo IX a siglo VII antes de Cristo ahora estamos trabajando en el templo del Dios local en el templo de actrices que también nos está dando muchísimas muchísimas alegrías a pesar de que ya está

Voz 4 06:46 va empezará a excavar pues pero

Voz 3 06:49 muchos años de muchas emociones de muchos hallazgos de mucha sobre todo muchas interpretaciones no empezará a entender las a entender la historia la historia de Egipto en la historia del de de de de de esta ciudad tanto aportado a las y que no se sabía era hemos sido nosotros estamos escribiendo estaban esta historia

Voz 0772 07:06 y además muchas de esas piezas lo decías eh se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional y algunas piezas que vienen de la excavación que en de de bueno ahora ya no se puede sacar pero antiguamente

Voz 3 07:15 hasta mil novecientos ochenta existía el reparto de excavaciones de Heráclito con Egipto y entonces se podía sacar pues depende por ejemplo se había tres cerámicas iguales pues dos eran para ellos en nada para nosotros no también hay bastante cómodos otros mil piezas que algunos están guardadas eh entonces bueno es lo bueno que tienen estas estas piezas bueno están aquí al expuestas en el museo es que claro al tener el cronología al tener procedencia claro la pieza se valora muchísimo más porque claro muchas veces los las objetos que llegan aquí están un poco desprovistos de su de contexto e a gracias a estos estudios y tal puedes encontrar bueno puesto puede haber venido aquí lo estamos estudiando pero claro unas piezas tan tan tan concretas que tienen contexto arqueológico es que eso es importantísimo porque además unas se pueden relacionar con otras por ejemplo todos los amuletos que nosotros ha encontrado todas estas ya al tener una cronología a mí me están llamando todos sirio diciendo claro esto está publicado y esto está época pues nosotros tenemos nuestra colección a lo mejor cuarenta piezas iguales que no teníamos ni idea de lo que eran pero gracias a vosotros gracias a la a este contexto podemos fechar charlas a partir de ahora entonces yo creo que que que esa esa contribución a la historia es es muy muy importante que estamos haciendo eso él se puede ver aquí entonces hay una vitrina hay muchas otras piezas expuestas en las salas de Egipto

Voz 0772 08:39 y además el la egiptología es una ciencia relativamente joven tiene poco más de dos siglos II se da esa datación ese año mil ochocientos veintidós cuando esa opinión descifrar la escritura jeroglífico como el inicio de del nacimiento de la egiptología como disciplina científica como tal y Abbas no eh Petri Nabil estuvieron trabajando allí pero hay que recabar y en muchas ocasiones en reinterpretar no lo que ellos habían puesto por escrito porque la la ciencia avanza

Voz 3 09:10 eso es así y además hay que tener en cuenta las condiciones de trabajo de trabajo Illa la noción bueno por ejemplo despedir pues eh hay que agradecerle a comienzos del siglo XIX que él tuvo un cierto método arqueológico utilizó la la aún estudian una secuencia de cera de la cerámica de poca pero dinástica y luego procuraba encontrar el el la procedencia de todos los objetos y estudiarlo pero normalmente la arqueología en final del siglo XIX era encontrar objetos nada más es eran auténticos ejércitos de quinientos obreros quinientos operarios puestos en fila adelante ya bueno pues todos excavando un otro otro encontrando piezas es lo único que interesaba Se arrasaban muros Serra Aragón cerámicas se llevan consigo por el por delante todo lo que no en claro no se han dado cuenta no nos hemos dado cuenta hasta hace poco tiempo lo lo importante que resulta pues es simplemente por ejemplo en en Asia en la que Leo es el estudio de la cerámica es que ese señor porque la cerámica es la que te da eh muchas ocasiones todo toda la estratigrafía todo el estudio yo creo que uno de los momentos fíjate que más me he emocionado a aparte de alguna entrada cuando de repente ante una estratigrafía que era una pareja dice terminaba me miraban es lo que te pasa por lo que acabo de entender todo osea ahora mismo lo estoy de ver todo esto es esto es de esta época es total es total esto viene aquí que hay aquí hay una una intervención de no seguir y claro todo eso había sido gracias al estuviera cerámica de cuatro cosas que así que lo teníamos grandes tumbas con los Mossos Cano pues con su séptimo y tal era una moción también claro porque cada vez que entraba porque llegas allí que nos venía todo el pueblo a hay que vais a vivir la tumba así yo el firme de lo que somos que no sea no que nos toca maldiciones

Voz 5 11:00 lo digo porque lo que

Voz 0772 11:02 las de anunciar un poco en el yacimiento como tales es enorme porque no solamente está el templo de Cheryshev la necrópolis la ciudad es es gigantesco ayer aspectos de de de intervención humana en en todos los campos sí

Voz 3 11:15 sí porque fíjate de cada todo entonces el equipo eh bueno pues hay gente ahí hay poco y estibadores y profesionales de todas las de todos los de todos los departamentos y de todas las especialidades pero fíjate una de las cosas que más me ha gustado que más ha sido lo que hemos cuando vino el astrónomo Juan Antonio Belmonte porque es que ya empezamos a entender e la tú capturas de la ciudad es decir todo está en función Un poco de la de la de las estrellas como están orientados los templos porque eh qué relación tiene con el río Carrión y lo que están bastante lejos donde estamos nosotros eh porque es la estrella ganó por el el que está eh que está orientado el templo que está orientado hacia ella como se imbrincan entre sí todos los templos en función del dirían templo de grises y cómo van en su eje en paralelo es decir ya es un estudio general no es un estudio de toda la ciudad que es lo importante que es lo interesante no solamente una una parte de la misma sino que ya todo empieza a encajar no empieza a cuajar el templo aquí la necrópolis claro evidentemente iba la vía procesión la vida profesional cuando del templo sacaban la estatua del dios para llevarla tenemos el bar el Yusuf que era el el río pues entonces ya me lo imaginaba porque ellas Christophe que lleva varios sacerdotes Leo porque sería procesional en andas es su barca entonces les meten el río seguramente en la necrópolis a alguno templo que todavía no hemos descubierto pero pero no es es que tienes toda la egiptología en en en en en era que Leo Police toda tienes templos estudios de de de ella ya ya te digo lo de la estudios de astronomía fueron absolutamente fascinantes luego otro por ejemplo los antropólogos antropólogos encontramos un Anne la necrópolis del TPI estaba utilizada en la dinastía es decir que XXVI notamos más de mil individuos bares individuos que los veías inicia ay pobre vio si es que eso cuatro esqueletos salir pero estudiosos en conjunto que cada año bien avenido un un antropólogo Nos han dado información que bueno realmente no no no se tienen de ningún sitio sabemos enfermedades edad de todo lo que les pudo a Juárez todo lo que sobre todo es muy importante porque pertenece seguramente los hemos indicado como las personas que murieron una batalla que está relatada en una estela en la estela de Piaf es decir que se unen los textos la arqueología las los hallazgos es la historia os es que estamos lo es la auténtica historia

Voz 1 13:48 en la zona de la concesión española fueron excavadas entre mil novecientos ochenta y cuatro y dos mil trece la necrópolis del primer periodo intermedio dinastías novena y décima la del tercer periodo intermedio dinastías vigesimosegunda a la vigesimosexta en la primera fueron halladas una serie de tumbas dispuestas en calles con cámaras de piedra y adobe y unas impresionantes falsas puertas con inscripciones muchas en sus paredes estaban decoradas con pinturas la necrópolis el tercer periodo intermedio estaba formada por grandes tumbas de piedra y adobe con sarcófagos de piedra en su interior sellaron collares de oro y lapislázuli vasos

Voz 6 14:37 escarabeos

Voz 1 14:40 SER CIS y piezas de plata

Voz 0772 14:47 fascinante lo que habéis encontrado Mari Carmen Pérez Die en en esta excavación de la Acrópolis magna lo contabas ahora con un entusiasmo que que que transmite realmente la emoción no que se siente en en un lugar como éste no cómo es trabajar hay en Inés el Medina porque es fuera de el cualquier lugar turístico está en el Egipto Medio en zona relativamente peligrosa que dicen y tal pero como la gente luego super amable encantadora como es el trabajo en en un lugar de estos

Voz 3 15:17 pues mira es conocer el Egipto auténtico el Egipto rural Edith efectivamente hay estamos a ciento veinte kilómetros al sur de El Cairo pero metidos en la zona ya la entrada del fallón allí no va nadie bueno cuando viene a visitarnos es una fiesta claro pero digo que está trabajando uso que he visto

Voz 5 15:36 la diferencia que no me lo creía decíamos que no lo he estado aquí

Voz 3 15:42 pues ahí pues efectivamente vivimos en un hotel en la B de Suez que es la ciudad que está a veinte kilómetros porque allí no podemos vivir en otro sitio en en Asia un pueblito en una aldea bueno vamos a todos los días estamos desde desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde tenemos una pequeña casita que ha construido el Gobierno español donde es un almacén Patten comemos allí bueno vamos sí estamos todo el día todo el día en el yacimiento el trabajando con bueno pues los los operarios los obreros son gente de allí alrededor de las casas son algunos han trabajado con nosotros toda la vida desde que son bueno como como mis hermanos Illa entiende ya sabes a lo que hay que hacer porque cada cada grupo hay un equipo de cada cada cada arqueólogo lleva un grupo de personas una zona que ya lo que es la signo entonces yo sé diez quince o veinte o veinte operarios con uno pero lo bueno están los especialistas pero que de verdad es que puede irse los ya pero porque llevan treinta años como pensáis un agujero tanto escuece pero pero muy bien y luego

Voz 4 16:52 el contacto con la gente de alrededor como estamos con las casas

Voz 3 16:58 de de de de que es donde viven los niños todo el día llenan más llegar es un té otro té otro teatro por la del veinticinco hoteles digo bueno ya mañana si un recorrido saludado pues a todos nos quieren muchísimo ayer yo ya he visto tres generaciones los primero los hijos de ya están los nietos ya está los nietos y claro bueno nos no sabemos que fíjate efectivamente eso es una zona peligrosa porque es donde están los Hermanos Musulmanes siempre vamos con el Ejército siempre un coche delante detrás otros detrás con las metralletas consiguiendo un poco de miedo pero yo estoy segura porque la gente de allí son los que nos protegen realmente como banda tocara Cármenes usted los españoles lo puede o no te digo que no pero pero realmente es que no es quieren tanto porque es que estoy trabajando todos con nosotros lo maridos Aloña yo cojo a los niños viene que vengan para acá que si me compre sus simas regalas un chocolate desde cuando vamos con los caramelos bueno es una una en contacto con él lo que es la realidad del pueblo egipcio la realidad lo que está pasando de verdad que es sumamente enriquecedor esa tenemos todos la antigua y lo moderno estamos todos encantados de poder seguir en este en este sitio esa es muy duro muy duro muy duro muy duro pero

Voz 0772 18:08 el maravilloso enormemente gratificante no me imagino no hemos coincidido también en el en el avión a siendo para para allá cuando ves con con la con el equipo para para trabajar pero luego claro queda la vuelta

Voz 7 18:21 el trabajo más eh

Voz 0772 18:24 no a administrativo no problemas de de de despacho con la investigación la bibliografía y luego además ser la eh conservadora jefe de esta de este departamento de Oriente Próximo y de de Egipto además Egipto es imagino uno de los departamentos una de las salas las diferentes a las que tiene pues de las que más interés suscita entre los visitantes los niños por todo eso que que genera el antiguo Egipto no el misterio lo desconocido las momias las pirámides es un mundo fascinante

Voz 3 18:56 si realmente dentro del museo porque lo que la debería pero vamos es que esa Prehistoria y Egipto son las salas más visitadas de de del Museo Iraquí bueno efectivamente tienen ese atractivo que la gente viene ya directamente a verlas bueno yo me he visto he visto personas automáticamente emocionadas y buscando información porque claro mi faceta digamos de de conservadora de directora del departamento es es muy semejante a la de la excavación porque yo me emociona con todo no entonces de repente simplemente ver una pieza las lecturas diferentes que puede tener una pieza un objeto tú pretendes discípulo esto lo voy a explicar así pero es que también lo pueda explicar de esta manera la tecnología la y la decoración el uso el para qué sirvió a cada cosa entonces uno mismo la pieza que lo que ya cuando llegan al museo vienen desprovistos de su sentido original porque son se escudan un poco pues los les falta el leer el el ambiente de donde se crearon el olor el incienso pero las procesiones entonces yo las miro digo bueno aquí esa Carles un poco de de partido a este horror hombre un nombre a ver quién es este señor codo vivió cuando vivió claro todo esto es un poco lo que intentamos expresar explicar en la en la exposición es decir que que siempre que haya una inquietud del visitante ante la ante el objeto que se pregunte qué es esto porque está aquí porque ésta sí porque era porque está claro que aquí porque no aquí que me están contando ellos yo siempre lo digo quiero explicar la egiptología desde el punto de vista de ellos como la concebía ante Egipto no como lo vemos nosotros sino cómo lo veían ellos esa conversación que tienes con ellos permanentemente que hombre yo he tardado mucho tiempo en en llegar lo que yo les miro hice yo me está hablar las entiendo

Voz 0772 20:53 además ese factor humano tenemos apenas un par de minutos en las últimas investigaciones la la reconstrucción del rostro de por ejemplo de uno te te de AC pues confluir de una manera muy directa no con cómo eran te puedes atreverá entrar en su cabeza en su corazón saber cómo sentían como pensaban y eso me imagino que debe ser fascinante es

Voz 3 21:16 tienen ante sí efectivamente es es la lo de la que hemos hecho ahora mismo es decir Teresa antes lo de las momias el estudio con la con la Quirón haciendo el haciendo una tomografía hay donde hemos encontrado todos los amuletos y todo lo que tenía dentro la momia que que que bueno que efectivamente no se han revelado estudios históricos religiosos y ahí magníficos que nos hemos quedado fascinados viéndolos delante de una pantalla cuando salían de repente una momia que no hemos tenido que tocar estaba llena ya Leto Silleda joyas ida son cosas que que que que te emocionan y que no conozca más nunca no damos nunca de de que no te cansas seguiría así seguiría se bingo el lunes y el martes

Voz 0772 21:58 pues habrá que volver habrá que volver Mariscal del que al Museo Arqueológico Nacional en un futuro para que no siga transmitiendo con esa pasión e pues todo lo que envuelve al mundo del Antiguo Egipto a esta excavación que tiene el Museo Arqueológico Nacional en Eras que lo polis Magna año iglesia el Medina Mari Carmen Pérez Die conservadora jefe de esta sección de Egipto y Próximo Oriente en el mano en la arqueológico muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia muchísimas gracias