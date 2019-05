La Vida Moderna | Bolos serranos

Voz 1 00:00 esto es como la publicidad Torres

Voz 2 00:43 lo de electro circo el espectáculo que lo flipa

Voz 3 00:50 grosso modo antes

Voz 2 00:53 el rival debido al golpe de Estado

Voz 1 00:58 sí

Voz 0470 01:05 y plástica caja y la la con éxito y la espada verdad es que sí

Voz 2 01:09 pues éxito con música militar al final sí si el el programa términos confirma que el programa terminó con interfaz

Voz 4 01:16 decía audiovisuales sí sí sí fue la hostia

Voz 0470 01:20 la cabeza te lo juro pareja la purga eh fue llamadas a la Cadena Ser increíble la gente sólo pide una cosa mal estilo fue la que esto les llegue a Rosalía YSL

Voz 2 01:32 nosotros ya se ha puesto en bandeja hora que ya de un paso si no era Rosalía a Rosa Díez no valdría como

Voz 0470 01:42 es nuestro plaga en Rosalía

Voz 2 01:45 hace unos trepan salir

Voz 0470 01:47 sentar ya tenía la campaña se tratara esta hombre malamente la eh vamos a empezar es que nos ha traído un chaval de Cazorla de la sierra de es que en conflicto locales Sierra asegura que te donde soy yo y luego Sierra Cazorla que está al sur acuérdate David que los conflicto local locales apoya ya ya no suena que que era mi pueblo cabalgar Ucha el que ha traído una bola de lo que considera una bola de billar pero una bola ojo a esto esto lo más rural es tomar Recio es como una bola de bolos bolos Serrano de madera recia con chapa de metal eh y esto me coge en un agujero gordo cree que bueno pues mira mira el chico pequeñito

Voz 1 02:36 te puedes colocar de bolo venezolano tenemos que no tiene un no poder inalámbrico no tiene uno en esto se oye

Voz 0470 02:54 pero espera espera que te explica cerrarlos Nacho no no no no decía porque la bolsa americanos a ese ponen diez de de precisión y esto se ponen tren no se ponen tres bolos tres a uno según el que según la tarde uno ida están a tomar por culo entonces están a tomar procuró Illa la tele la cosa el juego es mandarlo más a tomar por culo San no tienes que tirar mucho sino reventados pero tan coma cuarenta metros

Voz 1 03:22 no es verdad

Voz 0470 03:24 lo que va Logroño sangre lo que más punto te da es que el que el bolo eh aparezca en otro municipio Ike la bola se pierda e os lo que te da es que aquí no pasa nada

Voz 2 03:34 treinta estamos vale pero vamos

Voz 1 03:37 yo sienta para que quede más terreno

Voz 0470 03:51 eh eh como en el tono mes Alejandro a ver lo qué tal lleva hoy lo suyo de cara a la Performance que tú hagas ese llaman conservaban los bolos domingo los bingos tú tienes que hacer de Mingo entonces cuando venga la bola lo suyo para que sea una buena tirada de Juan Ignacio tenemos poca tu nombre de tirador Serrano Juan Juan Ignacio arranca Pino te llamaré yo pronombre muy Serrano Oneto arranca pinos pollito de Troya si Serrano boli vale pues Lito de Troya ha arrancado te da tu tiene que salir disparado la cosa que él Mingo se vaya otra Sierra vamos que Cruz del Valle al o pero San chaval Vega hipogeos de detrás eh que pesa mucho eh Bt halló el señor detrás de Salta que yo te cojo el ejército local para amortiguar eso es para amortiguar porque este hombre puede salir despedido podrá ayudarles mayo tira lo raso tirar raso el bolo sí sí claro ayuden le pasa a ser de muro para ser de colchón pero si yerra cerrazón vamos a los ojos o veto eh pero

Voz 1 05:03 bonito que puede salir de aquí compañero

Voz 0470 05:06 solito de Troya bonito de Troya se disponen a lanzar primera ronda el cantante Bono serranos premio ahí dentro allá a a un aplauso para Alejandro que ha hecho de De Mingo el tío Alejandro momento Alejandro puede es que te hayas lesionó no nada que te veo cojear no desde que ha puesto el P pones el pie que te puede trono pues hombre perfecto pero la primera que lo has traído regalos regalos tú más para una Price a ver yo en clases de ética

Voz 5 06:14 lo de programación hecho unos programas vale yo dice con la temática los hechos moderna y entonces algunos son indios pescando carpas

Voz 0470 06:22 porque estás esto es informática estudió programa

Voz 5 06:25 es un asignatura luego otro que es cogiendo productos REA de la desde el cielo que Campillos de perra

Voz 0470 06:30 este es ya indio intención

Voz 5 06:32 es este verano terminarlo y meter antes de la policía ya que que tirando ha alimentado si un videojuego hecho lo tengan siempre listo te lo juro

Voz 2 06:43 adiós

Voz 0470 06:48 pero pero Alejandro pero estos cinco años joder que no pero hasta hoy pero no tenía trece años crecido ha estado creciendo recordemos recordemos que la temporada alejando tenían y esto es lo que hemos hecho con la juventud española Alex Alex crees que pudo pinchar este pen drive en el en el portátil de La Ser pero claro es cómo alejándose a bien cuando sometió a quien es como dices me ha traído para que tal programa a está en está en punto ex ya hasta auto extraiga vale el otro Barack si lo pinchan salen pincha sale Carmena Errejón fallando lo pongo ojalá ojalá sean virus y salga a la Cope lo he puesto eh eh aquí pone cuál de las cuatro carpetas si lo que viene que sí este es el esto es un proyecto de poner proyectos es el programa el proceso dejó Alex los protocolos de seguridad claro claro Santi mil vais a ver pronto prótesis Urda de la Ser que dicen de abrir archivos ejecutable extraídos en drive

Voz 4 08:15 que dice que dicen que all right como ha hecho este juego a programando dice no no me refiero como llegas hasta el teclado

Voz 0470 08:35 por favor abro el proceso punto exe te cambiaremos de hecho es un con compraban a partir a basada en lo hablo eh vale vale vale Profés interés vale hay se ven poco no nota véase Beno proveerá bajaba

Voz 2 08:53 no Sentinel del norte hay micro que lo hay

Voz 0470 08:55 tampoco hechas en mi copa tardan cargar es un poco Alejandro

Voz 5 09:00 año para hacerlo como dicen que estaba loco para este programa

Voz 2 09:04 no pero dijo que estaba loco Bill Gates mi profesora profesora vale estamos y lo que sí estoy dijo estás loco sí que me comiendo

Voz 1 09:13 no

Voz 0470 09:18 les doy Le doy ejecutar esta vida no abrirse pero ahora adiós de archivo abrí pero Alejandro ves todo habría pues ese mismo no bastante el Recre bonito ahí el proyecto ejecutó este no es aquí es donde se que el sistema informático de pero no lo hagas aquí está el código lo a ejecutar no me doy si nuestro propio Maker deja pueda revisar lo poco a ver si veo algo sospechoso mucho mucho tengo que cargar la librería la del él el Adele venido es importante pero bueno a ver si

Voz 4 10:00 Alejandro al lado tuyo Errejón un señor mayor no pasa nada Alejandro dice que

Voz 0470 10:09 claro que no que te falta una librería

Voz 4 10:12 bueno a tiempo no como dices que déjale él no seguimos el programa sus cosas de magia que hayan de informático pero

Voz 0470 10:21 cuánto tiempo llamada añadir la librería dijo que te te

Voz 2 10:24 minutos aburriendo

Voz 0470 10:26 ya es muy dinámico mejor juego que he visto en mi vida

Voz 1 10:32 madre mía

Voz 0470 10:34 puesto mejor que el lateral si Alejandro tú imagínate que viene yo tengo una sección que sabes pero tu imagen de qué es un terrorista está intentando hacer un atentado aquí en la Ser y teníamos que me faltan

Voz 6 10:44 el día pero deja le seguimos con el programa Kiel este ahí lo tienen que arrodillarse

Voz 0470 10:52 pero este este hay otro día pero tú crees que un hacker ruso Alejandro tendría que decir librería cuenta con el fallo este la llevarían

Voz 4 11:02 pero es un fallo tonto no lo sé tres meses internet el tres meses aquí si me puedes tener yo encantado

Voz 0470 11:12 Alejandro vamos a intentar averiguar Si como se puede hacer vale por lo pronto una prosa para Alejandro el programa

Voz 1 11:17 no no

Voz 3 11:23 Boris

Voz 0470 11:26 ah no no creo que no puede en Alejandro que con todo esto no hemos hecho la proa modesto de Nitro no hay que hacerlo del litro el cielo pero dijo pero no hay que decirlo según el acuerdo queremos decirle y luego comentarlo Wanda con la ola bicis porque cuando sales junio no es todo lo que pasa es que dice un día que vamos a ver la la sinopsis del seguro que tenemos que leer es que es que es el espectáculo que ya en junio lo vas a flipado porque ha dicho lo que pasa es que hoy pues es una putada Nitro Circus porque hay muchas movidas aquí pero después de lo que muchos de los pueblos serranos cualquier cosa al lado de eso es una claro le falta potencia igual nosotros Circus debería considerar hacer un un bolo serranos free style con Alejandro y Nacho eso es que dirán los bolos

Voz 4 12:14 es habrá trescientos sesenta sesenta grados válidos a toda la vuelta bien vale vale vale

Voz 2 12:24 hay una cosa que comprendo

Voz 0470 12:27 el martes veintiuno no el martes en el Wanda no en el Wanda Metropolitano ahí skate BMX y ahí pueblos serranos Street así que disfrutarlo van a quien persiguen Nisman como siempre si bien corriendo cada país Joseba poco tarde número quinientos cuarenta y cinco de la vida moderna esto es la a ser una plaza para Koke Dalí

Voz 4 13:28 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente de los

Voz 0470 13:32 hola soy Vicente del Bosque vida

Voz 4 13:34 moderna

Voz 8 13:43 hola buenas noches le atiende del lector

Voz 1 14:04 que el voló fue el boleta usábamos directamente

Voz 0470 14:07 a la Casa Museo de la vida moderna eh alejando está pensando que te puede llevar el pen drive Illa a través de la librería el próximo día que menos otra además ya porque agentes ha quedado claro verdadero hombre Vietto que Alejandro te lo traigo sin dar la expulsarle de esta pero igual se te corrompa el sistema archivos eh cuidado cuidado lo saco a lo loco como un puto psicópata sin expulsar o cómo va por la vida te lo hecho eh vale el miércoles el príncipe sí a todo eh Alejandra es que todavía no ha dicho no dudo si a todo

Voz 2 14:49 para tres horas el jovencito confuso pronto no

Voz 0470 14:52 no esto es la vida moderna hay estar aquí dos ex jovencitos confusos poner algo al ambos pasa sobre venimos de ahí es totalmente así que pido un aplauso es un día más en el estudio principal de la puta ser no dos dos mimbres principales del mejor programa de radio según los premios Ondas detrás bueno bueno lo decimos nosotros enhorabuena a meter en el yo no lo pienso la verdad pero esta gente lo piensas nadie lo piensa nadie lo piensa pero alguien ahí fuera así que tiene plazo para

Voz 1 15:22 ya

Voz 2 15:24 el sector de Migue canta mejor que con Irene

Voz 0470 15:29 es mejor que mejor que Tony Bennett Jorge Tony Bennet sigue vivo hombre y hace dúos con Lady pero hace ya cinco seis años a la que llegó al llamo Chaves no no giraba lo mismo que Tony vendiendo canta de hecho habla rápido Tony Bennet el último Cruner bueno qué te pasa que empezamos con saludos eh eh eh eh

Voz 9 15:52 si bien no no hemos hablado nada de que no tenga en fin de semana en hacha

Voz 0470 16:00 lo que va a hacer promoción que hacemos lo hacemos muy importante además con que tiene la promoción a promoción ya está sí que está vivo Tony Bennett que está vivo mil novecientos veintiséis nació el el puto ya ya efecto ya aquí la promoción polaco la plaza Evo promocionado que sigue vivo es que vamos a estar el veintiocho creo estoy contento porque son dos actuaciones en el Wi es buena mandan a preparadas en mal David y luego vamos a estar el quince de junio bueno logró el quince de junio en Mérida en en el Teatro Romano en un teatro que hay allí unos días ya dijimos en su momento que nunca ha habido una actuación de este estilo romano que sabemos lo que hacían los romanos ya el virus modernos

Voz 2 16:41 el romanos lo mejor de todo en esa época claro ahora digamos que como una cosa muy valiosa conservar eso habrá cosas sólo de Nuria Espert cosa muy es muy elevada y luego nosotros diciendo

Voz 0470 16:55 en la hora y media que mantener el vídeo a Nuria Espert remolcado parece Tony Bennett Olmos una Performance M de una estación una hora y media una Orbea de perfil me lo veo entrando a caballo no olvidemos que eso todavía está otra venga hasta aquí pero antes de que llegue ese momento yo debo decir llamado ponerme triste otra de no vamos a votar estalle me día pero desde la tristeza

Voz 11 17:25 Edipo Rey creo yo no creo que esta campaña cabe nunca disfrutando muchísimo con esta campaña que no se va agotando las posibilidades

Voz 0470 17:39 es que quedan cuatro cinco días hoy martes no si el lunes porque igual estaba algo podemos cambiar de orden los programas Claude nota no tienes

Voz 12 17:52 el llanto y del llanto de la posguerra eh el llanto sin lágrimas eh

Voz 13 17:59 estamos muy tristes está alto

Voz 0470 18:02 que vaya ya un primer plano de ese llanto por favor

Voz 12 18:06 que al menos oportunidades endeble que llanto desconsolado eh parece el Guernica e es el Guernica humano

Voz 4 18:18 está llorando de verdad es pues hay gente que no sólo son lágrimas pero vaya vaya pero vaya vaya ante el que caiga milagros que no se sabe es que lo siente realmente porque el túmulo transmite porque es que nos va a vencer la desesperación porque ya dentro de poco

Voz 0470 18:37 no podremos volver a decir que que quede nos va

Voz 8 18:45 a J Alba

Voz 1 19:32 papilla Diego ya paseíllo una cosa es correcta quién eres el toro de la canción poder optar os perdono que no te he conocido mío está la hija de Xuxa gracias

Voz 0470 19:53 el Mini pero pero es que ha pasado una constante que has actuado muy bien porque nos hemos cruzado en el baño no a que me van a dar algo ya por lo que sí y sin verlo venir les digo jode pero qué pasa pero aquí han dicho voy a You

Voz 4 20:06 de fíjate

Voz 2 20:08 a los gen media asta y unas conocida como me estaba perdiendo

Voz 0470 20:12 pero es importante verdad que Nacho se inventó el baile de baile el baile estamos Baile de la eurozona que no estoy yo solo pero yo no lo vinculo sábado pero tú y yo somos Koke

Voz 8 20:28 la papeleta

Voz 1 20:48 yo me yo Nobel de director de que rococó

Voz 2 20:55 miles de su concierto con lo bien que empezó Horche nervioso porque desde aquí hace poco te conozco me gustas más te traigo un negro

Voz 0470 21:13 no me he sacado la bandera que mía pero pero y es que te gusta llámenme siempre mire Épila se cómo valoras tú como está el baile de la coreografía el baile de Juan Ignacio Baile de la urna el Barça que Luna Lien Chan

Voz 2 21:32 el niño malo si un niño mal

Voz 1 21:34 vale

Voz 0470 21:39 con mi mil ha dicho ella estaba tratando de que estaba aquí Ignatius en que no os haya tampoco te conoce

Voz 1 21:46 eso no es bonito

Voz 2 21:48 la primera cita

Voz 0470 21:51 por aquí siempre hay problemas aquí porque claro eh oye tú te cómo te enteraste que estábamos usando esta canción aquí para hacer por qué mi colega de qué es lo que ya el coautor Granada si me avisaron como te has quedado con el nombre ya como diciéndolo por ahí te poner una calle pájaro te lo mejor es por lo que hay en el en el en el sureste andaluz y nos mejor posible el pájaro como los también españoles

Voz 2 22:17 en ese califato padres era mexicano no no no te juro que yo pensaba que era una estrella internacional la que he cantado hasta que no lo sé creo que todavía no todavía no

Voz 0470 22:29 es que es que estás hablando con una estoy internacional

Voz 14 22:31 tú vota Bowman

Voz 0470 22:37 no

Voz 1 22:38 ah

Voz 0470 22:41 Mimi se va alejando cada vez más información a ver a ver claro no te

Voz 2 22:48 vamos a tratar de que íbamos a disco porque no porque la promoción

Voz 0470 22:54 no

Voz 2 22:56 es que no me lo bien que me digáis pero antes necesito saber cómo te llama perdona que no lo sé de digo esto no es un nombre artístico ese yo tampoco me hizo reír de verdad tenemos muchas cosas como

Voz 1 23:16 cada vez

Voz 2 23:21 firma bueno no no necesariamente seriamente lo que pone aquí no lo voy a firmar nada

Voz 0470 23:25 hoy no pero voy a ir afirma el disco por ahí cuenta cuenta lo que pone ahí quedan al lo han lo caribeño a lo caribeño Nacho no se lo que hace

Voz 13 23:35 la nueva joya internos que esto Planeta con ver Lola

Voz 1 23:57 tirar agua al pública pero

Voz 2 23:58 aquel momento la Barcelona Madrid Valencia Sevilla Málaga con todos ustedes aquí controlaba lo excedido un poco

Voz 0470 24:11 empezó bien el problema que antes el estado eh con mucho problema porque Ignatius alto tirando agua trato de las eh lo hemos sino evitar dudas hinchado a tirar agua todo el mundo como una la de entrar nadie me me han frenado así que vale eh que aquí que que hacemos para otro usuario venga la música un añito da pena no puedo parar esta entrevista por favor no no bueno sí pero porque me puedo pareja entrevista

Voz 2 24:42 es entonces cuando cuando supiste que tenías talento no lo sé no sé si tengo Gines templo tiene cada vez que tú te te misma tenía mi a tu lado cada vez que tuvo entonces haría escenario necesitas confianza

Voz 6 25:04 cómo te llamas

Voz 0470 25:14 mira que te programa clara no vimos la otra vez que nos hemos visto en un medio audiovisual nos vimos en la sentencia que ya eso es un querías un uno sembrado pero claro es que esto habrá venido ya os ha esto es la semana cuando ha llovido Aimar no hay mendigos entonces aquí lo que se inclinaba ahora mismo ya que es contar algo quién saca un disco en el que han dicho tú no te voy a decir una cosa gracias a ti hoy en día gobierna el fascismo bueno en este país es un halago eh que completó hip perdón de ahí hay dos tipos te va bien lo posible Fasimur Mali Fasimur bueno gracias a tu música no has nos ha servido como bandera para movilizar a mucha gente que fue votar cuando gracias a ti

Voz 2 26:00 hemos tenido algún nuestro corazón que hemos decidido poner en marcha nuevos eh

Voz 0470 26:04 bueno

Voz 3 26:08 me quiero mucho

Voz 4 26:12 yo lo único

Voz 0470 26:14 te alegras eh creo que he dicho creo también que digas creo en todo porque claro acaso y yo creo que por aprovechar ya que estás aquí no sé si podíamos decir con quedan sólo dos o tres días de campaña como baile Matías al Baile de la urna básico no se le puede meter algo de fantasía algún movimiento porque el baile que es elemento Ignatius es muy sencillo sólo brazos así lo hacen los girando como girando girando rápidamente no consiste sí lo hago si la nueva coreografía del baile de la urna con Ignatius índigo el mainstream como me ha engañado en que iba Judith a ver espera pero a ver cómo lo pero tú tú pero se puede a nivel técnico hacer giro con en el aire es sí vale me miren para adelante una demostración de cómo lo haría esto van vale haber momentos hay hay se le vea como para que será bien el baile que no queremos que desastre o otro es la entrada diciendo Nos vamos a votar vale darle la entrada yo no estaba pero también hay que lo diga venga seis Koke a ver vamos a ver

Voz 15 27:44 Nos vamos a votar

Voz 8 27:47 el momento

Voz 0470 28:20 pero fíjate con forzando el corazón eh

Voz 2 28:25 pero sabes de mí es que yo tengo miedo hipertrofia

Voz 0470 28:28 pero el corazón de verdad pude ser la última

Voz 2 28:31 las personas que John viera mientras moría tú

Voz 0470 28:34 os podéis también hoy saca un disco y mató a una persona bastante cerca de esa cifra que seré momentos de grandes un poco de agua el corazón de morir club que el último que hiciese si fuese bailar

Voz 2 28:52 cuando alguien que no conozco

Voz 0470 28:58 de vale yo creo que yo creo que ya hemos visto lo que hacer todo sale real si hubiera sido muy bonito pero salía ya no te has comprado cuando salido hace entonces joder si estoy al tanto de todo

Voz 2 29:12 no me gusta el ambiente soy yo lo último que después de Pablo Motos se cierre de tu gira promocional se ha sido muy bonito al haber podio mirar y mientras tuviera

Voz 0470 29:27 es lo más bonito que me han dicho bonito bares siempre que sea mentira pero no no no no

Voz 2 29:32 yo te doy una de arena cuando cuando haga algo que te puedas sentir incómoda luego lo compensó ya es tarde

Voz 0470 29:42 la tarde para eso estamos muy contentos Lola índigo presenta aquelarre ha venido aquí a presentarlo enseñarle un baile que puede provocarle la muerte con lo cual no vamos a tramas más agradecidos un aplauso una ovación para Lola India

Voz 3 29:55 que decirlo debiendo tuvieron que pasar pero pero

Voz 0470 30:00 lo que pasa que esto quiere decir que ya hemos acabado que me tengo que ir

Voz 2 30:03 es una cosa en la industria el espectáculo Juan Gabriel aplaude no line digo señora cuenta que ha pasado un poco como con el golpe de Estado en mi cabeza era una buena idea

Voz 0470 30:30 ahora quiero ver siempre la reacción final de que posiblemente su manager bueno pues está abrazando al Sporting bien no ay no no no muchas gracias así un poco punki pero es que estar aquí Ignatius

Voz 2 30:41 perdóname hoy ha aprendido una lección bonita que eres mejor cantante del mundo arraiga bonito

Voz 0470 30:46 un aplauso para para nada gracias a Lola

Voz 2 30:50 los gracias por aceptar gracias ser Turner

Voz 0470 30:57 es que no sabía quién era de Bryce vaya de hayamos cómoda cuenta no sé si te hemos puesto vídeos suyos pusimos vídeos suyos

Voz 2 31:05 no sé yo bien a una chica

Voz 0470 31:09 bailando bailando digo no es aquí

Voz 2 31:11 es que su actitud parecíamos como más infantil

Voz 0470 31:14 claro porque al principio con mucha energía

Voz 2 31:16 a mí me vaya momentos pero ha ganado eh ha ganado porque es máquinas simplemente aguantando me quiero sí zaguán

Voz 0470 31:23 me ha aguantado con mucho gusto eh por eso digo que

Voz 2 31:27 más tiempo que los empresarios José Gordo que Nos insultan

Voz 4 31:32 hola

Voz 0470 31:33 lo Gemelli pero esta chica

Voz 2 31:35 diciendo ahora que irás diciendo ahora yo aseguro que lleva por el ascensor yendo para para bajar a la Gran Vía está diciendo puede alguien darme su teléfono que está escuchando

Voz 1 31:54 él no paro de la gracias

Voz 0470 31:58 no pero pero si has estado escuchando a escuchar en la sala hola puesto muy bien

Voz 2 32:02 ha ido contenta

Voz 0470 32:05 ella sí que ahí está que sí que se va no no te lo esperabas eh donde ir ahora a la ruleta de la fortuna te vas programas esperado claro que después de esto es que paso una cosa que cuando viene gente a de pronto invitados invitadas al programa y un skate Room comenta aquí ya ya tú por salir a ver qué pasa cosa que bailar a caer eh que sorprendió para mí lo has hecho muy bien porque es el que has hecho el que has la mejor ser el catalizador de todo esto así que un aplauso para que que gracias

Voz 8 32:43 buenas voces aquí

Voz 16 32:56 poder

Voz 2 33:02 y pidió un fuerte aplauso para Lola invitada mía traido que hiló Por otro lado yo la también

Voz 0470 33:15 yo antes cuando cuando me la he cruzado que verdad y me gustan los paños que le he dicho que qué tal estaba está a punto de decirle bailar no

Voz 4 33:23 yo también

Voz 0470 33:26 esto estaba a punto decirle joder qué buena idea ya que está aquí que se vengo momento he dicho no porque igual no conoce el programa a saber la que salía hay fíjate ya te había dicho yo la música que nos iba a decir que

Voz 2 33:40 no se ha dado con la clave ha dado con la tecla da con la tecla antes nos quedamos con la radio cuando un un niño que dice que tiene dieciocho años y seguramente no lo tiene pero que va a volver el miércoles a ver si ese videojuego arranca Nos quedamos un poquito con no si Alejandro gracias Alejandro por traer ese juego Llanos no hay señoras cuando pueda

Voz 0470 34:03 el el Paul Allen de Al de Aluche

Voz 2 34:05 Paul el Paul Allen quién sea quien quiera que sea posible

Voz 4 34:10 pero es que la casualidad la casualidad que me reponerse quiénes para darle vida

Voz 0470 34:16 bien tengo aún criador de videojuegos que lo que ahí en cautividad tiene una granja de píxeles corre por los videojuegos por el rancho

Voz 2 34:30 el videojuego aplausos con tras venir a la vida moderna lleva más de tres años trabajando en el videojuego que nos va a presentar a continuación gracias al plazo para pero como especialista en videojuegos Alejandro se puede criticar

Voz 0470 34:53 una buena casualidad de que haya dos programadores hoy también está Alejandro apunta alejando en aquella época ya que lo ejemplo controla el tema

Voz 4 35:00 sé que para dos generaciones de programados sí sí sí soy un momento que yo veía que me eclipsado

Voz 0470 35:06 no se quita tú te has alegrado cuando nos ha cargado la librería

Voz 9 35:10 el videojuego de de Héctor se llama

Voz 4 35:14 bueno puede descargar no he traído porque no es sano eso jugó así como muy marcada que se pueda jugar en directa sí

Voz 0470 35:20 o sea que sea muy aspecto pero claro si hubiese traído tendría todas las librerías

Voz 4 35:24 si el tráiler que si no se olvide juego si se llama superego sí bueno este es el tráiler como

Voz 0470 35:32 aventura gráfica Antígona Sato en género también

Voz 4 35:36 intentó imitar un poquito de los que pone y tal hombre Monkey igual que el Viana Jones jugaba vaya mucho vale bueno ese soy yo SAS autobiográficos todas las personas guitarra localizaciones existen en la vida real la chica que sabes tu novia si marinas vale vale vale bueno este es el inicio sea estás ahí en un pub

Voz 0470 35:54 te hablando por teléfono cuenta a este género

Voz 4 35:56 pero ahí pero ahora escenarios también de Madrid bueno no sé si luego alguno en principio esto aparte de es el pequeño tráiler del del que sacado para financiarlo también es el principio de la demo

Voz 0470 36:07 que se pueda jugar Amira Alejandro Mira un videojuego miro vino

Voz 1 36:11 cuando hago fusiones frías librerías

Voz 4 36:14 no sea también una adaptación del himno de bueno del himno no oficial de Elche que son más ilicitano o de esta inquisitorial versión de si es que es una pequeña muestra de Togo paseo marítimo que si te leche no es una es un es para que bueno bueno aquí se sorprende de que se encontraba algo ya os puedo adelantar que es lo que se encuentra el cuentas no tanto que está a punto de lanzarse a detectarse se sí pero esto es otra cosa es que salen función colegas alguno de ellos si si hay alguna celebrity también por ahí quién por ejemplo

Voz 0470 36:46 bueno aquí a los no no no

Voz 2 36:50 así que me que me acuerdo así lo hacemos de ese año realmente todo el mundo que ha contribuido a la financiación del videojuego corrígeme si sí si

Voz 0470 36:57 por todo el mundo que ha contribuido a a tenía derecho a tener su propio puesto tu dinero

Voz 1 37:03 yo creo que no lo sé pero lo puedo explicar curioso color

Voz 0470 37:10 desprendido no la y quinientos euros

Voz 4 37:12 el hombre pero en realidad lleva una semana sea que todavía quedan semanas

Voz 0470 37:17 de tu cuerpo todavía Zaballa para ti

Voz 4 37:20 puede que lo mete quinientos euros en una visita a la vida moderna es canjeable por delante que bueno en cualquier caso pregunta que salía por ejemplo ojalá Antonio escotado

Voz 2 37:34 me gusta que son como personajes famosos de tercera fila al bajos hasta la India bueno hola a meter el gol hay hay hay una parte

Voz 4 37:45 pero bueno es una fracción del del plantel Brad un hecho más sea bueno digamos que en esta en este empeño como de de plasmar la realidad porque ha habido algún criterio a la hora de introducir la bueno hay gente que se ha postulado para aparecer y otros a los que ha ido yo a a proponérselo te sea más ilusión que estuviera entre y en realidad es que dado cuenta de que todo está en juego sea quiero decir si hay un personaje que sea como muy normal muy anodino en realidad pues también te cubre sí

Voz 0470 38:10 esa esa necesidad exactas esas personas que me hace gracia disculpa Juan Ignacio me hace gracia como en cinco minutos hemos pasado de ver dos vertientes de Haití como entrevistador de pronto en la India

Voz 17 38:21 ya

Voz 0470 38:25 y ahora parece tu Informe Semanal cuál es tu y pido a Dios y todo es verme

Voz 2 38:30 mucha te puede tonos a las personas que no conozco Diego

Voz 0470 38:33 igual no lo vuelvo en la vida que ahora hay que avasallar la porque es amigo te claro Pekín cojo el contagio de preguntas e inspiración

Voz 2 38:42 a Juan Ignacio Pérez diga había intentado cubrir todo un espectro de personalidad y de temperamento el hecho de que yo haya ido lleva tres años haciendo esto te lo juro que entre todo grupo de colegas tenemos unas ganas debería juego ya increíble de hecho ya Oliart

Voz 4 38:59 como un poco bueno tú dices que está en juego pero todavía no hemos visto nada llevar ya tres años y no

Voz 0470 39:03 de amigos sois

Voz 4 39:05 está por ejemplo a hombre cuidados básicos

Voz 2 39:08 muy amigo discutiendo sobre si

Voz 4 39:10 bueno creo que es una buena idea meter en el juego que consiste el juego exactamente esa esa iba al género como ha detectado rápido da vía es que no se el acoso pierde una eh es alejándose ahí cogiendo

Voz 1 39:24 es que habláis nada

Voz 4 39:28 otro de la campaña que acababan en pero no sea buena sobre todo porque es que se sepa que si ponéis superego aquí a buscar medidas superego es el nombre debido juzgarle que aparte de que podéis aportar Si queréis se puede descargar la demuestra que habéis visto aquí en vídeo jugarla gratis a para eso no hace falta hacer ningún tipo aporta nada que quiere aprobarla probar teníamos un vídeo más creo no como para sí bueno iba es que no quiero que se me olvide como uno de los personajes que aparece en la demo saque ya se por jugar y ver es un mendigo que está en el puente de ustedes tienen una risa muy característica pero yo la risa la en una librería de estas de sonido

Voz 0470 40:05 vaya Alejandro la librería te sonido suena si lo el mendigo en Madrid que sí que salen

Voz 4 40:13 en Madrid bueno así le sale el Palacio de Cristal que creo que por ahí alguna imagen no sé si si la tienen bueno

Voz 0470 40:20 es que veas saber Charles imágenes habían muchas comidas

Voz 2 40:24 en el Palacio de esta cuenca tiene nombre

Voz 0470 40:28 claro ese soy yo

Voz 4 40:29 hoy en la izquierda tras la muerte es otro que si no más de Madrid bueno y hay muchos hasta Lavapiés está a secas corros está bueno es que hay muchos sitios en realidad muchos muchos a algunos son muy muy emblemáticos muy icónicos otros no tanto pero también son reconocibles digo es el el puente de la cuenta

Voz 0470 40:50 otra pregunta introspectiva Juan porque

Voz 4 40:53 lo digo porque porque me hacía falta sabemos lo entenderán pero a lo que iba que no quiero que se en pases esto quería aprovechar estamos a abusar un poco más de tu amistad de tu generosidad ya que estamos aquí en el estudio con la de los equipos y tal me gustaría sea la risa está ya te digo que la saque como Internet donde pude pero no es como que me gustaría intentar otro tipo de risa entonces aprovechando que tenemos aquí los micros y vas

Voz 2 41:19 a grabar nosotros cosas para videojuego

Voz 4 41:21 claro claro en principio debía ahora con lo de la risa del mendigo Si tú puedes cómo hacer de actor de doblaje reproducir esa risa

Voz 2 41:28 aquí luego me entreno el juego pues yo yo

Voz 0470 41:30 sí a una con Alejandro eh

Voz 2 41:33 sí Alejandro quiere participar también Fraile risa sirve da risa que cuando David Broncano intenta ser su monólogo que que yo les hago te amo

Voz 0470 41:42 la pesadilla risas si

Voz 2 41:44 te vale Valeta está el personaje del mendigo Si bueno de hecho yo tiene

Voz 0470 41:48 el que no suponga cosas pero claro si habrá este digo

Voz 13 41:53 ahí está claro es que está así como muy era lo han vendido tiene que yo fuera provinciana de mudarse vale para ver el IVA decía muy parecida sí sí bueno es que te

Voz 4 42:07 eso Mandela audio necesitado de él no sé si el audio se escucha esta es la que tiene que tiene claro me gusta la tuya más o menos pero

Voz 2 42:21 me han llegado total no era ahora

Voz 0470 42:23 estamos acaso ante Alejandro que va a tener que competir con alguna hace una más amarga más amarga Nacho vale si se grabó todos tengamos

Voz 2 42:36 como los últimos cinco años

Voz 0470 42:42 bueno alejando del una resaltó atención Nintendo pero bueno tal otro busca busca otros matices

Voz 1 42:52 ha ha vuelto a digo el vagabundo tuviera un niños con Alejandro

Voz 2 43:03 ya

Voz 0470 43:04 pero Alejandro eso sí un ataque de asma no viene de boca vamos una risa Luna no un ataque epiléptico

Voz 3 43:18 claro primero que

Voz 2 43:28 a Dios

Voz 1 43:32 Se ríe

Voz 0470 43:35 las claro ya has hecho la maniobra Heim la maniobró Jaime aquí les sale la comida el pobre Alejandro pero joder ya el pie con el bolo y las cosquillas con esto alejando muchas gracias diga no tenía idea no

Voz 4 43:48 esto para hacerle claro yo tomo nota me valen te sirve la hubiera totalmente

Voz 0470 43:52 hay que decir el programa que la gente aquí que estar te da superego una cosas para eh

Voz 18 44:07 entonces lo que no vemos