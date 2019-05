El mensaje en globo que unió a dos familias

Voz 1 00:00 claro B

Voz 0313 00:24 vamos a cerrar esta a primera hora de la Ventana con con una historia de esas que que te apetece contar porque sí sin más no sé si tiene moraleja es posible que la tengo pero no sé si la tiene no transmito el ritmo trepidante no hay morbo ni tampoco las protagonizan personajes famosos pero me parece una historia digna muy digna de ser contada por lo azaroso por lo infrecuente porque a veces en la vida en las casualidades pueden acabar en cosas muy hermosas porque hoy que casi todo el mundo habla de Juego de Tronos nosotros proponemos en La Ventana juego de globos Soria Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 00:56 hola Carlos buenas tardes pues esta es una historia de encuentros en los tiempos que corren una historia que nos habla de pensar en el otro y que parece un guión de una película pero es real tiene un final feliz todo empezó cuando nació Sofía y su familia decidió adornar la habitación de la recién nacida con globos y su padre no quiso que acabarán en la basura tuvimos la felicidad

Voz 2 01:16 la de lanzarnos por la ventana en Torres debe relleno en Zaragoza en nuestro pueblo indicando el nombre nuestra familia diciendo que soy el papá de Sofía que acaba de nacer y que estos globos son pues con motivo de celebración del nacimiento si muchas veces el papel pegado del de la cuerda sujeta al globo dentro de una bolsita de plástico improvise por completo

Voz 1913 01:43 desde la terraza lanzaron los globos y Chuman Jesús María Sahún el padre que es consultor en energías tenido una corazonada

Voz 2 01:50 tenía una especie de intuición de cargo iba a suceder no me digas porte y además en Zaragoza el cierzo que llevó pero salieron como un cohete cuatro días después me acuerdo muy bien

Voz 3 02:04 sí es en me cita pequinesa con un amigo mío me dijo mira a ver lo que hay que hay son globos íbamos movido abarca cada una tiene un color y al tocarlas me dejó en la boca del globo hay algo aquí bueno digo abrirlos hay una nota escrita

Voz 1913 02:27 con las palabras de ese padre feliz por el nacimiento de su hija Abdelatif lo recogió lo leyó y además

Voz 3 02:34 llamé ahí ha pisado una historia di Sofía Dirty Zaragoza sobre todos los globos y han pasado por España por el Mediterráneo por Tánger cruzado Larache ya han llegado a los yo Atlántico ya la cornisa Keith Casa Blanca

Voz 1913 02:56 es inevitable preguntarle a Abdul por qué llamó primero él me habla de la curiosidad nuevos

Voz 3 03:04 aquí no vienen solos al Cuco rehén

Voz 1913 03:08 una historia pero fue sobre todo su capacidad de ponerse en el lugar del otro del otro padre lo que le empujó a hacer esa llamada me ha metido mi sitio en el sitio de Torres

Voz 3 03:20 si el padre y el que tiene unos globos en mi opinión para la gente lo ven que no tiene valor pero para mí esquí recibieron una llamada de un sillón de otros países dio para cultura diciendo que ya tengo en mi mano las notas que usted ha vivido en otra playa es muy grande

Voz 4 03:46 bueno pero esto no acaba aquí porque a las familias de Abdul y Sofía Se han encontrado cuatro años después

Voz 1913 03:51 bonita de la historia de los Globos el Madrid pues si se han encontrado yo me reuní con ellos en el Retiro hay estaban Abdelatif ya mina su mujer el padre la madre una tía de la niña Sofía que ya tiene cuatro años y que ha quedado tras esa primera llamada pues unos lazos impensables entre dos familias de dos países dos continentes diferentes pero

Voz 2 04:11 ya concordia hay de cómo pueblos te a priori puedan parecer distantes pues en el plano humano todos somos iguales es cuestión de tocar las cuestiones que todos tenemos en nuestro día a día la Familia Trabajo la salud algo que indisolublemente nos une a todos

Voz 1913 04:34 creamos o no en el destino parece que éste se empeñó en que estas dos familias encontraran porque tuvieron que coincidir tantas cosas para llegar a dar ese paseo por el Retiro

Voz 2 04:43 es una historia difícil de repetir importado porque recorre esa distancia porque alguien lo encuentre porque cualquier Tato porque esa persona que lo encuentran tiene a llamar ya el problema existe

Voz 5 04:56 claro la mayoría de los pescadores no quiere hacia la pista que nos va a sacar sus coches bomba da igual lo que dentro de o

Voz 1913 05:07 y acabamos con Sofía su nacimiento fue el detonante de todo lo que ha venido después llega con cuatro años nos ha contado la historia de esos globos a su manera

Voz 6 05:16 a mi cuarto Estado tamos eh

Voz 3 05:24 en ese fueron muy muy lejos hasta donde

Voz 6 05:31 le gusta en la otra vez cuando no

Voz 1913 05:39 a las fiestas de su pueblo ya sabéis estamos invitados es en torres de Bella Rehn en Zaragoza

Voz 8 06:04 también se puede sin una novela eh a partir de esta de esta historia seguro que en su día Racing es increíble pero cierto

Voz 9 06:12 otros y criticado por haber cogido un globo no Michael Robinson cuya Isaías hasta luego