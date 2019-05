¿Bebés veganos?

Voz 0827

00:00

la Academia de Medicina de Bélgica se han manifestado en contra de aquellos padres que imponen el mecanismo a sus hijos desde la infancia según un informe que recoge hoy el país es un régimen restrictivo que entraña carencias inevitables y necesita un seguimiento permanente para evitar retrasos irreversibles en el crecimiento dicen los académicos que estos bien ellos no recibirían vitaminas esenciales como la de Olabe doce o calcio ligó elementos y otros nutrientes que son indispensables para su correcto desarrollo el rotundo informe que es además una respuesta a una pregunta concreta del responsable de los derechos de la infancia en aquel país evidencia una tendencia que conviene observar desde aquí que no haya llegado y es la de parte de una generación a la que costó mucho hacer comer verduras y que ahora las imponen a sus hijos como dieta única pero la polémica es que la contundente conclusión de los académicos belgas es contraria a la de otras instituciones como la Academia Americana de nutrición y dietética o la Agencia de Salud Pública aquí de Cataluña que sostienen que una alimentación infantil sin productos de origen Ali al animal puede ser apropiada siempre que se haga con planificación e información hice simplemente cuando en lo que sea preciso así que como no sabemos mucho del tema nos quedamos con la duda de saber si estamos ante un problema de fondo o de forma Easy fuera de forma si los padres que toman hoy este camino es tal suficientemente informados y los servicios públicos de salud preparados para orientarles