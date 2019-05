Play Fútbol: El Guardián del estilo (20/05/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la Parla el mirlo realiza frente en dos sin no póquer exconcejal militar

qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Xavi Hernández se retira uno de los tres mejores jugadores de la historia de España su binomio con Andrés Iniesta no dejó otra salida al Barça ya en la selección española que llevar el estilo asociativo como bandera ese fútbol que busca llevar la iniciativa jugar permanentemente en campo rival su manera radical de entender este deporte seguramente lo que le ha hecho ser uno de los mejores ser un talibán del estilo le ha granjeado no pocas críticas pero esa fe ese creer ante cualquier vicisitudes en su manera de entender este deporte le ha llevado Loma Asalto sea retirado en Qatar pero nos quedarán para el recuerdo exhibiciones de Xavi en los mejores templos del fútbol mundial en el Camp Nou el Santiago Bernabéu Wembley el Prater de Viena en el Olímpico de Roma el Olímpico de Kiev el Calderón entre otros muchos han sido testigo del control total que ejercía el de Terrassa sobre los partidos durante años se jugaba lo que Xavi quería era Messi el que acababa decidiendo pero el guión de los partidos en el que Xabi había planeado previamente España nunca dominó tanto como lo hizo entre dos mil ocho y dos mil doce el Barça nunca fue mejor que cuando lo entrenó Pep Guardiola y esos dos equipos tenían entre otros como denominador común al cerebro de Tarrasa hoy en Play Fútbol vamos a navegar por su carrera con un reportaje de Fermín Suárez que nos va a introducir en el mundo Xavi Icon protagonistas que nos hablarán de algunos de los capítulos clave en su carrera hoy en Play Fútbol el guardia la del estilo

Voz 1977 02:38 los deberes de alguna manera de hecho historia con mi club haber podido ganar todos los títulos posibles con varias generaciones de futbolistas y la sensación era que había disfrutado no ha pasado jugando al fútbol al máximo nivel en finales de Champions de Copa habiendo ganado muchas Ligas Eurocopas millares etcétera no trasladado también a la

Xavi debuta con el Barça un dieciocho de agosto del noventa y ocho ante el Mallorca con una derrota por dos a uno en la Supercopa de España un estreno agridulce para nada premonitorio de lo que sería su gloriosa

Voz 5 03:22 ha sido una sola música Leonardo en el primer equipo pues seis circunstancial no porque berciana Guardiola igual no espera que es la que

en septiembre del año dos mil consigue la plata en Sydney ante Camerún junto a sus inseparables Carles Puyol Joan Capdevila y un par de meses más tarde el estreno con la selección también con derrota ante Holanda

Voz 1977 03:50 hombre por el debut por supuesto estoy contento no me pasa Gaona podía haber sido una victoria que al final pues pues bueno no salga lo ha sido no ya sabes amistoso jugamos nada ni clasificación pero bueno está claro que todo el mundo era gusta ganar y más que un partido

mientras tanto en el Barça el técnico que él hace debutar Luis Vangal Le corte hace madurar pero saltamos en el tiempo sería hasta la aparición de Luis Aragonés que Xavi se empieza a dar cuenta de que puede ser un jugador legendario jugador

Voz 1977 04:27 así la persona más influyente mi padre iba igual suelen justo con alguno más en ese sentido se quiero no quieres es injusto destacando Javier pero es que los injusto porque es decir que ha sido la persona más influyente

a Luis Aragonés le convierten en el cerebro de la selección Le a los mandos de hecho ya lo hizo en el Mundial dos mil seis y acaba siendo el envío de la Eurocopa dos mil ocho

Voz 6 05:05 gases sobre todo al equipo no por este motivo estoy aquí te pones de Groupon han dado ese galardón sin ellos no yo no soy nadie trataremos de juego

porque Luis Aragonés tuvo la brillante idea de romper el paradigma reinante de desterrar la furia y abrazar el vivo por el esférico mediante

Voz 7 05:41 unos locos bajitos

a ver con una vez no

Voz 8 05:47 no

Voz 9 05:53 eso no se hacen

Voz 10 06:02 empezaron a Müller una maravillosa cinco Uría que culminaría con la victoria ante alemán

Voz 11 06:21 a poco comernos aquí no está cómodo leía sobre su situación

después de ese verano Pep Guardiola se cruzaría en el camino de Xavi o Xabi el de Pep para amplificarse y retro alimentarse mutuamente hasta lograr la obra más plástica bella jamás construida

Voz 12 06:42 hay preparados para poner la pelota el movimiento está cortada la pelota paralelamente equivocan pase perfecto vaya entre oportunidad se va Etoo evocando el dentro Piqué está ella

capaz de vencer todos a seis en el Bernabéu en el dos mil nueve ID repetido hazaña al año siguiente con un cinco a cero en el Camp Nou el Barça era un equipo capaz de avanzar la ferocidad de un templo como el Bernabéu a través del periscopio de Xavi los zapatos de claqué diría está hila infinita zurda del dieron un tridente que alcanzaría el nirvana futbolístico antes eso sí llegaría la Champions del dos mil nueve

sí la coronación en los libros de historia en dos mil diez tras el Mundial el podio del Balón de Oro que sublimado el estilo asociativo atacante y atractivo del Barça con Xavi Iniesta y Messi

a Sharon sería coleccionado trofeos hipotecando su entrada en el Olimpo primero con la Champions del dos mil ocho de nuevo con la Eurocopa de dos mil dos donde España pasaría por encima de Italia Xavi de Pirlo una de sus debilidades futbolísticas semejante concatenación de triunfos Eurocopa más mundial más Eurocopa provocaría que Xavi e Iker Casillas recibieran el premio Príncipe de Asturias en dos mil doce

Voz 0467 10:19 hay mucha ilusión igual que representamos al futbolista fantásticos que han conseguido muchos logros y estamos aquí encabezando los íter yo pero que había mucha mucha partícipe está loco es por lo tanto nada felices y también dedicarse a pero a Xavi

tener la despedida que todo futbolista hubiera deseado y soñado se marchaba del Camp Nou el guardián de estilo el abanderado que mejor interiorizado plasmó y ejecutó la aldea iniciada por Cruyff Creed que sigue propagando con pasión y convicción

Voz 1977 11:40 el yo sufro cuando no tengo el balón yo voy a jugar al parque voy a jugar contiguo al parque nos vamos a ir pasando el balón no au bases vamos a estar ahí a ver a verlas pasar yo disfruto cuando toca el balón cuando me siento protagonista gordo hay situaciones que el contrario yo también te sale de esa presión medido en campo contrario pues ya estás en campo contrario no en ese momento dónde está el espacio supongo que la defensa vendrá a tu Campos no el espacio está detrás de la defensas porque no teniendo a Neymar Suárez y Messi podemos aprovechar ese espacio Si tú le llamas contrataque pues oye lo cual es un contrataque para mis aprovechamiento de espacios el supo como espacio tiempo

porque Xavi ha sido uno de los mejores cerebros que ha dado el fútbol una máquina casi infalible de garantizar la tenencia del esférico y la continuidad en el juego

Voz 1414 12:31 recuerdo perfectamente el día que que debuté debuté cuando jugando de extremo derecho en el filial Pérez en prisión de eso en San Mamés Damiá Abella en esas que apareció Deco mía cómo estás tan bien gracias a mí es que está la cosa apretada no te preocupes golpea largo a Samuel Eto'o con muchísimos hacia ese placer que que me ayudes a ojalá salga todavía hay errores que andaba en otro sitio aparece adoptado cinco seis

Voz 1977 13:01 no estoy me han consta advierten

Javi tenía toda la panorámica del juego en su cabeza privilegio

Voz 1414 13:14 ahora deban enterrados hizo un pequeño estudio para contrarrestar las veces que Xavi le durante un partido pero está alrededor de quinientas veces a quinientos giros de cabeza para leer a de juego eh

es una auténtica barbaridad tal y como reconoce Xavi era un pesado recordando sus habituales quejas sobre los planteamientos ultra defensivos de los rivales y el estado del césped de determinados estadios

Voz 0467 13:41 les dejamos de esperarlo para que no pueda jugar

Voz 1977 13:44 es que es que todos los yo soy muy pesado muy pesado pero además es que en todos los deportes pasa Chad sitúe es una gota de sudor en el basket una gota de sudor y hasta separa el fútbol de la motivación es yo no no llueve llueve en el tenis separa la luna rápido porque es una superficie no está bien el el la superficie del en el futbol es es casi lo más importante la gente no se da cuenta a la que no ha jugado no se puede dar cuenta no es lo mismo un césped seco que el balón se queda enganchado entre las piernas que no se puede driblar ahí es imposible que un balón que lo controles pum villas se lleva casi casi hace un control orientado con el césped en las que esa es muy soy muy pesado sí pero que no ha beneficiado ni tener el césped mojado oí a la selección igual eh pero ir Atlético lo sabe expresar es eso es al revés pues al revés

Voz 0467 14:34 ya pico recibe otros de Pepe que no era la única manera error el balón

ahora tantas ligamentos llegaran Xavi se retira tras setecientos sesenta y nueve partidos con el Barça ciento treinta y tres cosas selección doscientas asistencias y unos cuanto recitales más en Qatar

Voz 10 15:20 a la altura de lo que es sienta si tal como ocasión de como como jugador su fama de hacer las cosas todos está por encima de cualquier cuanto la una pelo que que hayan jugado no como nunca Besson jugado no

Se retira un jugador irrepetible para preparar su desembarco los banquillos con unas ideas tremendamente fijas y estimulantes

Voz 1977 15:50 fíjate ya ya voy mentalizando de cara a ser entrenador vale me gusta el fútbol y yo creo que la mejor manera de seguir vinculado a este deporte si es el entrena no me gusta ya voy analizando los contrarios Easy qué equipo haré o que hay metodología usaré bueno lo tengo todo muy claro no porque al final yo me he criado en Can Barça Hay en la selección hemos jugado una manera a los que que a mi me gusta vemos no

desembarco los banquillos o mejor dicho al banquillo del Camp Nou la única pregunta es cuándo y con qué Time Si coincidiendo con los últimos coletazos de Messi otras el cráter que supondrá un día aunque parezca muy lejano su retiro o tal vez

Voz 1977 16:27 antes de lo que esperamos es que ha sido una Déu sino pincho había visto al Barça en Cataluña

Voz 0969 17:13 días tal como como te estás

Voz 0301 17:16 entrenando no probando lo de lo de ser entrenador verdad

Voz 20 17:19 sí sí sí yo me retiré ya hace eh

Voz 0969 17:22 cinco años más o menos y bueno pues ahí estudiando para bueno para para entrenar este año ha sido el primero en Tercera División y la verdad es que contento contento con con cómo han ido las cosas

Voz 0301 17:34 pues nos alegramos Si deseamos que te siga yendo igual de bien va a entrenar también Xavi Hernández vosotros comparte visteis muchísimo en en la cantera del Barça hasta el punto que que llegaste es más o menos en una época parecida a él le igual un poquito un par de años antes pero habéis compartido muchísimo tiempo allí te llega

Voz 0969 17:52 a un par de años antes yo vengo de Málaga Diego con trece años de a partir de ahí pues pues sí que es cierto que no nos separamos no damos hasta hasta llegar al primer equipo pasamos además muy curioso porque os pasándolas categorías bueno pegamos el salto que llegábamos junto cuando nos quedábamos en equipo nos quedábamos juntos

Voz 20 18:12 pues todos los años que que estuvo en el Barcelona

Voz 0969 18:16 fueron siete no lo pasamos junto a parte no sólo el terreno de juego Xabi pues Xavi te Tarrasa en muchísimas ocasiones pues se quedaba cuando estábamos de Lula a la a vivir en un piso pues también se queda se quedaba en casa de hecho la primera vez que ha a entrenar con el primer equipo pues pasó la noche pasó la noche en casa porque no estaba nos daba muchísima vergüenza llegar por separado

Voz 0301 18:45 no es buena es dormir o no

Voz 0969 18:50 sí sí que yo sé desdeñó fácil y Xavi también

Voz 0301 18:53 vale vale pero sí que cuando

Voz 0969 18:55 no teníamos que presentarnos en el vestuario pues eso ya la otra cosa

Voz 0301 18:59 correcto vosotros en aquellos años jugó jugaba en la cantera del Barça jugaba prácticamente siempre con un tres cuatro tres Si no tengo mal entendido Mario normalmente le da el el pivote jugado como lo que se entiende en el en el Barcelona como el cuatro el jugador que es el el mediocentro y tu Érase el la la punta de él el mediapunta no

Voz 0969 19:20 sí yo jugaba delante de lo a veces perdí el euskera el interior a veces pero sí sí normalmente yo era yo era el que jugaba adelante

Voz 0301 19:28 Hinault era muy difícil no jugar con Concha bueno de decían también que que era el mejor de la cantera han en aquel momento supongo que lo digan lo dice todo el mundo yo yo juntos tengo pocos recuerdos de vosotros igual alguno en el Barcelona B y demás pero forma una pareja lo decía todo el mundo impresionante en el centro del campo

Voz 0969 19:48 si no dado mucho la parte entendíamos y nos complementamos muy bien todos esos años jugando juntos fuera del campo siendo amigos pues nos entendíamos a la perfección ahora que desde pequeño era un placer jugar

Voz 0969 20:14 Ana hija mucho las cosas y bueno pues al final todos sabíamos cuándo dejar al fútbol es una pena que lo deje porque creo que todavía algo más podría seguir jugando con el nivel que tiene pero todos sabíamos que cuando dejar un entrenador creo que además que el

Voz 0301 20:59 claro como entrenador que es muy diferente es una de las cosas más características de de su fútbol más allá de de el pase los pases milimétrico que qué hacía es lo que se conocía un poco como la la Apple opina ese giro que qué hacía Xavi sobre sí mismo que llevaba siempre de de cabeza a sus marcadores que más allá de del pase Xavi era muy bueno regateando y era muy característica esa es la acción la gente que no esté escuchando seguro que que ese acuerdo a mano de que que giraba sobre sí mismo ya lo hacía desde pequeño o aprendí a hacerlo con el tiempo

Voz 0969 21:30 no lo hace dando porque y eso es muy crítico con él porque hecho él no es un buen libro

Voz 0969 21:43 no es sin embargo eso que lo caracteriza tanto y que lo ha hecho tan famoso que a finales que te para quitarte contrarios del clima lo ha desarrollado él y al final se han hecho sea echó muy famosa pero sí sí sí quiero hacia allá de juzguen no es verdad que no con tanta sin duda porque Xavi cuando pelín atrás no le hacía tanta falta ese movimiento jugar talante donde los espacios más reducidos donde más rodeado de comprarlo pues que era necesario zafarse ahí contrarios al final pues se ha hecho muy bien de él

Voz 0301 22:22 es curioso Mario tú que sus primeros pasos que antes hablaba de este de vuestro primer día entrenando con el primer equipo que entrenaba estáis juntos y demás el suben al primer equipo con bastante confianza de de Van Gaal idiomas se quedó se asentó en la primera plantilla y había pocas dudas de de eso pero es verdad que consolidarse como titular indiscutible Le costó bastante es cierto también que los grandes centrocampistas de los grandes equipos de Europa pues es raro e que antes de los veinticuatro veinticinco años seas titular indiscutible en un Barcelona en un Real Madrid jugando en el en el centro de del campo pero es cierto que hubo otra en momentos de duda Hay que seguramente Xavi lo lo pasó mal para insisto para ser titular indiscutible en el Barcelona

Voz 20 23:09 sí creo que creo que tanto Xavi

Voz 0969 23:13 que para mí es el mejor jugador español que ha habido seguido muy de cerca por el quita pondríamos Andrés

Voz 22 23:20 no yo te digo los dos

Voz 0969 23:23 porque creo que ellos tuvieron algo muy bueno que es paciencia que me dieron otro a la cabeza el de Tiago que creo que ahora mismo sería titularísimo en el Barcelona intentará muchas cosas pero ellos estuvieron algo que que no hay ahora que ese esa paciencia porque como tú bien dices pasaron momentos delicados he pasado duda se pasaron momentos donde parecía que ninguno de los dos valía para que el Barcelona pues equipo de Deus ibe el top porque no tenían físico en otros jugadores para nada es cierto ellos estuvieron a esta paciente detuvieron a esa perseverancia que reza no ser lo grandes que son gracias años se al final se valoró

Voz 20 24:06 pues sobre todo eso tener esa esa paciencia que algunos jugadores

Voz 0969 24:11 incluso me podría incluir

Voz 0969 24:16 el filial quiere minutos quiere minutos no estamos hablando de cualquier equipo estaba rodeo del que para mí es el mejor equipo del mundo que es el Barcelona que no es difícil entrar en punto si tienes que aprender muchísimas cosas y tienes que mantenerte tienes que tener mucha paciencia que ellos pues sí que tuvieron y que otros no no han tenía entonces quienes de elogiar porque hemos pasado y bueno pues gracias adiós al final se consolidaron

Voz 0301 24:43 hay que ser mentalmente muy fuerte como lo fue Xavi como lo fue Andrés Iniesta también para llegar hasta hasta el punto final de ser indiscutible si de ser leyenda en en el Barcelona ya con esto acabo y fíjate cómo hubiera cambiado la historia eh porque Ferguson estaba loco por fichar a a Xavi como hubiera cambiado la historia te voy a decir de Xavi del Barcelona pero incluso te diré del fútbol en general si si no hubiéramos tenido a

Voz 22 25:08 a Xavi con Iniesta con Busquets Foronda ese centro del campo

Voz 0301 25:11 lo que pasó a la historia con aquella final impresionante

Voz 22 25:13 la ley dos mil once como hubieran cambiado las cosas eh sí es algo que que

Voz 0969 25:20 lo vamos a dar cuenta conforme vayan pasando los años va a ser muy difícil encontrar a ese ese tipo de jugadores esos jugadores que que tanto no no no sólo no sólo al Barça ya lo que somos el Barça sino sino a España no creo que va a ser muy muy muy complicado que según a nadar casos así tanto el Estado como de cómo es que ojalá haga algo parecido pero va a ser complicado pues para nosotros lo normal peronista pues pues son jugadores que van a quedar en la historia de del club

Voz 0301 25:57 Mario te deseamos suerte en esta nueva etapa como entrenador y te agradecemos que es estado en Play Fútbol un abrazo y muchas gracias

Voz 0969 26:04 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0301 26:06 buenos momentos importantísimos momentos clave de la formación de Xavi Hernández momentos difíciles también nos comentaba ahora mano Mario Rosas en los que estuvo cerca de salir de del Barcelona Xavi Hernández y también el punto de inflexión de su carrera no fue en el Barça fue la selección española fue en el dos mil ocho en junio venía Xavi Hernández de haber firmado una temporada regular pero hizo una Eurocopa a las órdenes de Luis Aragonés impresionante nos acompaña también un compañero del centro del campo de aquel momento de Xavi Hernández como es el bono de Marcos Senna Marcos qué tal muy buenas hola muy buena Marcos ya lo sabéis fue campeón con aquella España en el dos mil ocho primero de todo enhorabuena por la salvación del Villarreal

Voz 21 26:51 yo soy muy muy sufrido pero hemos conseguido sacar adelante en el

Voz 0301 26:58 más de esta semana Marcos estamos hablando de Xavi Hernández queríamos recordar contigo aquella Eurocopa de dos mil ocho fue muy importante para Xabi luego entraremos más en concreto pero como recuerda Se aquella concepto duración de los momentos en los que es que el equipo está funcionando que acabáis ganando el título cómo recuerdas aquel verano de dos mil ocho

Voz 21 27:20 bueno yo creo que para todos que tiene que incluso los para todos los aficionados no que nos acompaña o si a fui galgos evitable no porque llevamos cuarenta y cuatro años sin ganar ahí al final habíamos conseguido lograr de manera muy

Voz 24 27:41 nuevos

Voz 21 27:42 metan hemos robado todo no poco intenso aquí tenemos recuerdo que nada antes de salir de España los entrenamientos al llegar ahí tenía Austria ahí hasta la final no que habíamos logrado una contra letal

Voz 22 28:03 luego entraremos más en concreto

Voz 0301 28:05 la figura de de Xavi Hernández pero me interesa también desde el punto de vista de del banquillo como lo vivisteis porque a Luis que que en paz descanse el míster Luis Aragonés había sido conocido por ser un entrenador que ha mandaba mucho en sus equipos a los contraataques que que tenía siempre equipos que contra atacaba muy bien yo recuerdo de mi época un poquito más joven aquel Mallorca con Samuel Etoo y compañía en un equipo con unas transiciones brutales pero tiene esa inteligencia de de llegar a la selección española ver que el tipo de futbolista que tienes para otras características de de juego y se adapta totalmente a eso hoy informó una una España Marcos en torno a Xavi Iniesta Silva y luego si había cambios los que entraban eran Cesc Fábregas sí Cazorla tú también ahí en el en el centro de del campo yo creo que igual no sea ponderado no sea valorado suficientemente ese ese cambio de rumbo de de Luisa a Aragonés en aquel momento

Voz 21 29:03 bueno eso es ahí están los grandes depredadores que son capaces debe de situaciones se evidentes tinta capaces de cambiar un sistema como bien ha dicho a través de de los jugadores que tiene manos no hay Luis ha sido capaz de de cambiar el sistema obviamente España

Voz 21 29:27 distinto de lo más normal normales esperemos que se medios tele Antero centros grande es pero claro con unas piezas que Penín manos yo creo que en la ciudad había sido capaz de cambiar el sistema si como ha dicho en principio no es una Eurocopa espectacular final hemos conseguido pena no voy de durante antes de de de la euro que no tenía a nosotros tampoco teníamos muy claro el sistema que iba a sacar pero ha sido capa hacia llegada tiempo de sacar este sistema Hay ya hacer muy buen fútbol

Voz 0301 30:11 fíjate Marcos que antes de la Eurocopa y se había impuesto ese sistema normalmente del del doble pivote siempre jugadores muy físicos en el en el centro de del campo y eso se lo carga casi de golpe Luis Aragonés colocando ese centro del campo decían que no podían jugar juntos Iniesta y Xavi pues menos mal que no puede jugar juntos

Voz 21 30:33 bueno con estos datos es muy complicado no que no pueda jugar juntos son dos jugadores son dos magos no del fútbol hablando directamente de Chalabi antes de venir a España siempre había se crearon referente no para mí yo me he fichado muchísimo en él cómo se movía como manejaba el balón los tiempos los espacios que sí te puedo asegurar que muchos de momentos obviamente cada uno con su manera de moverse salvando las distancias pero muchos de la manera de controlar el balón mirada antes de que llegue el balón y que bueno juego con Chun de Iniesta Silva en este caso ha sido para mí es un honor algo inolvidable ya es muy fácil no cuando entré en el campo encuentra con estos jugadores que el balón y Redondo vamos es una gozada

Voz 0301 31:40 era un funcionamiento de de aquel centro de del campo un poco específico porque Xabi jugaba de de Interior jugaba de de volantes y lo queremos decir así pero al final el mediocentro que que eras tú el el stopper siempre tenías cerca ese esa posición de de Xavi para ayudarte a llevar el al equipo a a tres cuartos pero al final un centro del campo que que funcionó Marcos de la mejor manera eh

Voz 21 32:05 sí yo tenía está funcionan de todo apoyar a mis mis defensores en este caso Carles Puyol y Marchena de meterse entre ellos dos olvidado laterales un atentado a cubrir en más mi función que era apoyar a los medios centro

Voz 22 32:25 sí claro sí que tuve

Voz 21 32:27 ha sido una función digamos y complicada apeló a la vez mis compañeros me ha dicho eh fácil mixta Podemos

Voz 0301 32:37 es decir prácticamente sí han n en aquel momento Xavi Hernández en la final le da la existencia a Torres que acaban en el en el gol que os da la la Eurocopa el es escogido mejor jugador de del torneo ya a pesar de eso yo insisto yo creo que el techo de Xavi lo lo vimos en años posteriores me parece que que todavía siguió creciendo como como futbolista crees Marcos que que aquello fue una inyección de confianza que el dos mil ocho que no había sido un buen año a nivel de club para él pero llega a la la Eurocopa Iggy ganáis y tiene un papel importante y además es escogido mejor jugador de del torneo es una inyección de confianza que luego le le ayuda le ayudó a dar ese paso al frente en su fútbol

Voz 21 33:25 considero que era el jugador que no tenía una temporada más o menos pero Xavi era conjugar con mucha red

Voz 21 33:39 que que quizás Devin su club en anteriores duro no había ganado lo que posteriormente debe vino a una era un jugador que que controlaba muy bien los partidos Si yo obviamente ganándola euro tal como ha El Ejido como el mejor del torneo le dan más confianza a los jugadores y al final ha sido diferente que luego vienen Montealto otra ídolo hay un club ganando títulos en su club ganan títulos en la selección pero desde luego ha sido uno de los tres más grandes de España

Voz 0301 34:20 ella para cerrar Marcos tuviste también eh que enfrentar muchas veces a Xavi Hernández con el Villarreal muchos partidos en el en el Camp Nou y además compartía zona de del campo de tocaba casi marcara a Xavi muchas veces como rival como lo recuerdas

Voz 21 34:38 pues a marcar bueno intento

Voz 21 34:46 como te he dicho anteriormente fui el que menos de que esto Javier Paz no Xavi cuando fallaba pase era noticia así como a la escuela del del Barça no hincha verdad en eso ahora completo perfecto consta duro docente digo que en los cien rondan la selección y el que menos entraba o casi nunca

Voz 0301 35:14 es verdad que ya se ha anunciado Marcos que que va a ser entrenador de fútbol sólo verle hablar de fútbol hay gente que habláis de fútbol de una manera eh gente que que habla de de otra hay a los que lo vivís compasión cuando se entrevistamos Se se os nota pero en el caso de de Xavi con el detalle con el que explica las cosas yo creo que seguramente en la etapa en la que coincidentes en la en la selección ya se dejaba entrever que que el chico seguramente acabarían nuevos van Ellos no grande

Voz 21 35:42 poco hay obviamente nosotros que somos aficionados del conmigo

Voz 21 35:50 es un gran jugador fue que considero que que a unas que está para jugar en la Italia de medianas pero bueno ojalá eh

Voz 21 36:05 que de veremos o no lo antes posible no en banquillos y se creo que triunfara

Voz 0301 36:12 Marcos te agradecemos mucho que haya estado con eh nosotros e os deseamos suerte en el Villarreal de cara a la próxima temporada te enviamos un abrazo gracias Marcos

Voz 22 36:21 con el gracias un abrazo

Voz 0301 36:23 era algo más que un futbolista Se retira un ideólogo un pedazo de futbolista pero que además llevó una idea prácticamente la sublimación es nuestro pequeño homenaje al gran Xavi Hernández que hoy ha colgado las botas

Voz 0301 36:58 vamos cerrando para detallar la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve tuvimos al Manchester City campeón de la FA Cup ganó por seis goles a cero en la final contra el Watford año histórico de de Guardiola pero ampara lo más cosas este fin de semana por ejemplo el Benfica sea proclamado otra vez campeón de Portugal de la Liga portuguesa hablaremos de el jugador más estimulante que tiene el equipo lisboeta en nada en un momento con Alberto López Atalanta está rozando la clasificación para la Champions íbamos a hablar de su delantero de Durban Zapata que es ahora mismo de hecho el segundo máximo goleador de la temporada de la Liga la italiana el Leverkusen finalmente con la jornada de Bundesliga ya terminada el pasado sábado materializó su clasificación para la próxima edición de la Champions Íbamos a hablar también de cositas que hay ido tocando en el equipo Peter Bosco me parece también bastante interesante todo bajo la lupa de Alberto López que me escucha o la Alberto qué tal muy buenas

Voz 22 38:02 qué tal el nuevo muy buenas vamos primero

Voz 0301 38:05 en la Bundesliga con ese Leverkusen enseguida te voy a pedir tuvo once ideal de la temporada de la Bundesliga cerraremos con eso pero es verdad que desde la llegada de The Boss justo coincidiendo con el parón invernal Alberto ya había empezado a lo mejor un poquito en Leverkusen que empezó muy mal pero se ha visto un cambio brutal en el equipo eh

Voz 22 38:22 sí prácticamente a nivel de estilo combatientes tácticos interesantísimos bueno certificó esa clasificación para la Champions ganando uno cinco en Berlín en un partido realmente en el que se paseó el Hertha ya no se jugaba nada era prácticamente la fiesta homenaje el técnico tuvo en parte la fortuna que dependía también de otro partido el glam en el Dortmund se jugaba la Liga y fallo Mönchengladbach por lo tanto en Leverkusen adelantó al alma

Voz 26 38:49 me gustó mucho el dispositivo táctico de de Peter Voss el equipo sin balón se armaba con cuatro atrás pero con la pelota se colocaba con tres centrales a tanta venden el brasileño como central derecho y central izquierdo perdedor sí Sven Bender en el eje de esta saga de tres abriendo mucho a Baker en la derecha ya Kevin Bond en la izquierda y el equipo tenía mucha posesión por delante dos mediocentros harán Inger y luego un matiz táctico importantísimo Hoon dar a Julian Brand de ACAI Jaber muy cerquita cerquita de la frontal del área para habilitar al labio hoy para para generó

Voz 22 39:26 el fútbol el equipo fue amplio el equipo tuvo el balón dominó de cabo a Rabat el Leverkusen de las últimas temporadas era un equipo que se caracterizaba por las transiciones sin querer mediocentros excesivamente técnicos y creativos porque Inger Arango y tiene sus virtudes pero no son eh de un manejo de balón excelente en Leverkusen consiguió dominar y alerta que no son un equipo precisamente que el encaste la pelota se metió atrás y aún así le le le doblegó haciendo cinco goles

Voz 0301 39:51 sí sí ése Peter Voss un loco del juego de posición está jugando bueno es que muchos partidos de hecho ha jugado el Leverkusen con harán kit de mediocentro Icon Jaber se verán directamente como interiores

Voz 22 40:06 como interiores fíjate colocará Abel del que es lateral izquierdo como central izquierdo Línea tres para aprovechar esa capacidad que tiene toda la jornada pases interiores

Voz 0301 40:14 sí sí sí realmente ha trabajado muy bien al equipo y me parece que es merecida esa cuarta plaza algún momento un poco irregular en la segunda vuelta pero lo cierto es que que ha jugado realmente muy bien ya te anuncio que en mi once ideal va a tener repercusión esa buena segunda vuelta de Leverkusen vamos ya con el segundo tema Alberto hay que tocar por ejemplo y lo haremos luego la gran temporada que ha hecho Joao Félix es el jugador que más prometen en Porto igual pero hablamos de Dublín Zapata de Atalanta de lo que está aportando lo que he aportado esta temporada el delantero colombiano al conjunto de Bérgamo

Voz 26 40:52 sí me parece un delantero interesante IN Atalanta al están sabiendo

Voz 0969 40:56 dotar Gasperi físicamente es poderosísima

Voz 26 40:58 tiene un cambio de ritmo una zancada extraordinaria ayer lo vimos en el partido ante la Juve y luego tiene una capacidad para presionar la salida al contrario magnífica ayer puso en bastantes apuros a los centrales de la Juve en salida de balón de hecho llegó a recuperar dos tres balones que después la jugada no terminó en gol pero generó muchísimo peligro y luego ya metiéndonos eh

Voz 23 41:17 en tácticamente ideal

Voz 22 41:38 sometido a un equipo que ahora mismo es tercero en la Serie A vamos a ver qué pasa en la última jornada pero merecería están en la próxima Liga de Campeones y Duval ha tenido un papel fundamental en este equipo

Voz 0301 41:48 gente cerramos con Joao Félix marcó un golazo con el Benfica que les ayudó al equipo de de Lisboa proclamarse otra vez campeón de de Portugal es un futbolista interesantísimo al que Alberto Albertos el empieza a relacionar con los equipos más más grandes es un jugador brutal eh

Voz 26 42:06 sí sí quince goles esta temporada un manejo de las dos piernas soberbio si me tengo que quedar con algo es esa tranquilidad que tiene dentro del área el gol que le hace al Santa Clara precisamente nací recibía interior había tirador recortes termina definiendo arriba pero donde a la mayoría de futbolistas el apaga la luz enciende y la verdad es que fue impresionante lo que hizo el otro día iba con creo que con su juventud y desparpajo extraordinario hay mucho debate en torno a su posición yo creo que este tipo de futbolistas cuanto más cerca de área mejor en no sé si como segundo punta sí porque el fútbol moderno al final es muy difícil de encasillar pero una posición yo creo que los jugadores hoy día los que de

Voz 26 42:48 en los años noventa hubiera sido un delantero seguro para jugar con dos puntas pero yo creo que puedo jugar también un poquito más atrás lo que yo creo que sí que tiene que estar cerca del área sin lugar a dudas y creo que tiene un futuro extraordinario está sonando en España para el Atlético de Madrid pero está dando para varios clubes europeos íbamos a ver qué

Voz 0301 43:06 me comparaban con Rui Costa porque es verdad que esa zancada la manera de conducir el balón así elegante y con zancada recuerdo un poquito Rui Costa pero a mí me parece como Alberto de hecho no puede revelar la fuente pero me me decía una persona no a mí me recuerda mucho a Raúl al Raúl del de los inicio los le leí esa misma frase el otro día Miguel Quintana Hay Biel análisis que hacía nuestro compañero en su canal de You Tube y precisamente comentaba que parecía un poquito al

Voz 22 43:36 pero es más más delantero que Rui Costa quizá no Richotti parabienes Gabinete apunta pero con más perfil centrocampista incluso con

Voz 26 43:43 es su cuerpo su tipología pero yo feliz Le veo más delantero ir

Voz 22 43:47 pero sí de la elegancia sí que son similares

Voz 0301 43:50 yo hago feliz yo creo que acabará su carrera con ciento cincuenta goles más que que Rui Costa fácilmente veremos dónde acaba pero es un jugador que queríamos vamos a analizar algo fuera de manera breve aquí con con Alberto López Alberto vamos ya con los antes de de la temporada de Alemania de la Bundesliga que ha terminado ya con el Bayern campeón con el Borussia Dortmund la Epic también como decíamos el Leverkusen en esa zona de de Champions y lo hacemos al revés bate de ello primero el mio y así me mojo yo antes y luego está para mí sin duda somera en portería me pareció que ha hecho una temporada el meta impresionante ya te he dicho que es un once muy ofensivo pero es que no tenía que hacer así aló sí sí

Voz 22 44:33 el coste

Voz 0301 44:36 en los laterales el lateral derecho el Bayern el carguero

Voz 22 44:40 dirección carrilero zurdo del entrenador

Voz 22 45:07 no ahora verdad Reid en el centro del campo

Voz 22 45:41 entonces de ahí claro a pierna cambiada puedo jugar Lleida

Voz 22 45:49 pues pues vivimos muchos bueno vamos a eso es la portería ahí no

Voz 26 45:53 me he puesto a Radetzky al guardameta deber moral

Voz 26 45:58 al final pues Tarradellas y el finlandés que es un portero quizás pues menos conocido en en otras ligas pero

Voz 26 46:06 es una de las claves del buen rendimiento de conjunto de voz en la segunda vuelta la defensa clavada iba habíamos hablado eh

Voz 22 46:12 ah mi gestión como Nate suele constituir por eso digo que dar final yo dibujado un cuatro uno cuatro uno muy ofensivo también

Voz 0301 46:21 de ordenante ex Beatle coincido también

Voz 22 46:24 contigo plenamente que creo que ha sido clave

Voz 22 46:33 ya no tengo tiempo estamos pero cuando se marchó al ha archivado el quiero yo pensé que ya era un poco pues

Voz 26 46:45 mejor que yo creo pero cuando el Mundial me sorprendí creo que fue clave en un centro muy específico Isaac hasta una temporada en el Dortmund espectacular cuatro jugadores por delante y Don Sancho en la derecha en dos medias puntas digamos CRA Marie Hoffenheim muy bien

Voz 0301 47:01 Mola mola sí

Voz 26 47:03 Marco Royce por supuesto voy a tira la nuca Jovovich a la izquierda cómodo le gusta salir a recibir ahí pues como tenía que hacer arriba juega Lewandowski pues expiraba a Djokovic osea que sería a la vez que Kimi Jesule Kosslick Michel por delante Sancho que era Marit Royce Jobbik arriba llevándose

Voz 0301 47:20 estoy muy de acuerdo con el once de Alberto yo he estado dudando está ayudando mucho pésimo con Robbie se estaba apunto de meterle pero creo que en algún partido clave bajo sí bueno al final por eso le le ha dejado fuera pero bueno con cualquiera de los dos onces que hemos puesto seguramente cualquier equipo sería campeona el año que viene de la desliga eh Alves seguro

Voz 22 47:43 otra Liga la pelea haría dentro seguramente porque

Voz 0301 47:46 son dos antes es espectacular de una Bundesliga que sea cerrado llegue queríamos analizar en forma de onces ideales con Alberto López la semana que viene más Alberto muchas gracias un abrazo gracias a vino

Voz 0267 47:56 eso ayer Holanda se proclamó campeona de Europa

Voz 0301 47:59 va sub diecisiete ha estado comentando es Europeo sub diecisiete en Tele Deporte de manera magistral Fermín Suárez lo hemos pedido que nos haga un Top cinco del torneo tras él Holanda cuatro Italia dos de ayer o la Fermín qué tal cómo estás

Voz 22 48:13 por qué tal muy buenas bueno vamos con tu

Voz 0301 48:15 cinco tú has estado además comentando todo el torneo en Telde deportes vistos los partidos completos así que lo has seguido el el torneo al al detalle concreto cinco te quedarías Fermín

Voz 0089 48:26 nivelazo espectacular que hemos visto en muchas selecciones que seguro sus jugadores pana van a poblar dentro de poco las absolutas de sus países empiezo con Brian Brockovich que es este delantero súper poderoso del de Holanda del Ajax ya ha debutado con el segundo equipo de Reiziger y de ida Bogarde es un delantero que para que nos hagamos una idea repite Europeo sub diecisiete lo ha ganado en dos ocasiones la final del pasado ante ante Italia

Voz 0301 48:53 sí es un delantero tanque pero es que además

Voz 0089 48:56 era muy bien con los compañeros descarga muy bien es cierto que no es pulcro que no es sofisticado en la definición pero es un pedazo el delantero que por corpulencia hay físico arrasa con lo que con lo que ve

Voz 0301 49:08 Brody el primer nombre que tenemos que apuntar el extremo delantero de la JEP sea a me ha encantado también seguimos

Voz 0089 49:18 sí que es cierto que ha tenido mucho impacto nueve goles en los primeros cuatro partidos pero decepcionó muchísimo en las semis ante ante Italia a así lo meto en este top cinco porque ha sido una de las estrellas del del torneo

Voz 0089 49:32 se esperaba de él un mediapunta muy muy talentoso capaz de de maniobrar en espacios muy cortos de filtrar último pase y también de tener una una llegada a gol interesante después Germán Valera el capitán de la selección española de extremo izquierdo del Atlético de de Madrid muy eléctrico

Voz 0301 49:49 si el dorsal pasada Fermín que llevaba la diez

Voz 0089 50:08 es sin duda una de las alegrías de la cantera rojiblanca después vamos con el jugador que junto a Brody me ha parecido más hecho para la categoría más maduro con una consistencia brutal y un despliegue todavía mayor que es Lousiana según el capitán de la selección francesa es un mediocentro nacido en Yaundé pero nacionalizado francés con diecisiete años ya suma más de ochocientos minutos de la segunda división por lo tanto tiene un poso competitivo muy elevado jugador que no se pone nervioso para nada tiene desplazamiento tiene llegada tiene asociación tiene contención lo tiene todo es un jugador tremendamente complicado y ya por último Bruno Sebastià no Expósito el número diez de

Voz 0301 50:49 sí que ha estado en la final

Voz 0089 50:51 luego a punto de marcar de generar que metió a su equipo en la final gracias a un golazo de falta espectaculares una de sus mayores virtudes pero es que es un delantero moderno hace un ochenta y seis es capaz de ser un killer un rematador también un mediapunta es capaz de asociarse es capaz de finalizar utiliza muy bien las dos piernas maneja el cuerpo a cuerpo filtra buenos pases educador tremendamente completo que ya ha debutado con el Inter en la UEFA Europa League

Voz 0301 51:16 bueno pues un punto cinco espectacular compró Beacon que es escribir por si la gente lo quiere buscar no no porque el nivelazo de Flandes de Fermín Estelle Getty Valera Expósito los cinco que elige Fermín no sé si aunque sea rápidamente algo de de bonus track tenemos al al Sobrini de Bogarde también que ha jugado torneo Fermín

Voz 0089 51:42 lo dije en la final pieza de parecía una frase oxímoron porque claro que recital Bardem os recuerdo Winston y esto podría ser imputado

Voz 0089 51:54 realmente el sobrino de Bogarde muy ágil muy físico va muy bien al cruce muy interesante U2 y de Italia también muy interesante un volante zurdo con mucho con mucho recorrido Ignasi un uvas Bruno el

Voz 0301 52:07 quince años CA es tremendo

Voz 0301 52:11 a Joe Flick irreal es que llame me dejó flipado con jugador de quince años tuvo jugando así en la en la LIC sí bueno es que es que ayer salen marca una cosa tremenda eh

Voz 0089 52:22 es que no es titular evidentemente pero es que desconoce cada partido saliendo como revulsivo quince años muy habilidoso mediapunta jugador de banda tremendo en el futuro de Nariño lugar

Voz 0301 52:32 pues ya hemos hecho un Top cinco más top tres un bonus track de tres la semana que viene más Fermín muchas gracias un abrazo

Voz 0089 52:38 abrazo Bruno capítulo de las

Voz 0301 52:40 Bedera táctica esta semana con Enric Soriano ya que hemos hablado de Xavi en la portada de Play Fútbol vamos a hablar de la ubicación de los interiores de ese jugador que acompaña al medio centro en el centro del campo Enrique Soriano qué tal muy buenas como siempre lo pararemos en tres apartados lo primero que hay que recalcar es que no es lo mismo no son las mismas funciones para un centrocampista Cissé juegan un doble pivote Si eres en un cuatro tres tres como introducción explica Enric sí

Voz 24 53:09 como comentadas yo creo que es importante de contextualizar lo que lo que es ser interior no y sobre todo tener en cuenta que que ser interior en en un sitio en un club en un equipo cambia he mucho de serlo en otro igual que sus propias capacidades no estamos viendo hoy hablamos

Voz 24 53:32 lo digamos la resaca de Champions me viene a la cabeza van bebé no ahí son jugadores ambos muy diferentes pero ambos son interiores uno pues sigue tiene una mayor capacidad para para asociarse en corto para dar líneas de pase cercanas ya a partir de ahí pues el ser el hombre que que se orientan progresión que podía dirigir esa circulación y luego tenemos hablan de Beck que se dedica un poco más a a complementar los los movimientos del resto a dar Lancho

Voz 0969 54:04 dura así alguno va por dentro