Bebés veganos: ¿Quién decide o debe decidir la alimentación de un hijo?

Voz 0313 01:19 esta canción habla de Del Amor a los Niños de la necesidad de de cuidarles que se cuida de muchas maneras por otra parte se les puede enseñar a ver a escribir seré puede vestir Isère pueda alimentar como Dios manda o no quién fija eso hay enfocando nuestra polémica

Voz 0827 01:42 la Academia de Medicina de Bélgica se han manifestado en contra de aquellos padres que imponen el mecanismo a sus hijos desde la infancia según un informe que recoge hoy el país es un régimen restrictivo que entraña carencias inevitables y necesita un seguimiento permanente para evitar retrasos irreversibles en el crecimiento dicen los académicos que estos niños no recibirían vitaminas esenciales como la de Olabe doce o calcio ligó elementos y otros nutriente es que son indispensables para su correcto desarrollo el rotundo informe que es además una respuesta a una pregunta concreta del responsable de los derechos de la infancia en aquel país evidencia una tendencia que conviene observar desde aquí aunque no haya llegado y es la de parte de una generación a la que costó mucho hacer comer verduras y que ahora a las a sus hijos como dieta única pero la polémica es que la contundente conclusión de los académicos belgas es contraria a la de otras instituciones como la Academia Americana de nutrición y dietética o la Agencia de Salud Pública de aquí de Cataluña que sostienen que una alimentación infantil sin productos de origen Ali al animal puede ser apropiada hombre que se haga con planificación e información hice simplemente cuando en lo que sea preciso así que como no sabemos mucho del tema nos quedamos con la duda de saber si estamos ante un problema de fondo o de forma Easy fuera de forma si los padres que toman hoy este camino es tal suficientemente informados y los servicios públicos de salud preparados para orientarles

Aitor Sánchez buenas tardes hola buenas tardes Aitor es dietista nutricionista tecnólogos Alimentario autor del libro Mi dieta cojea

Voz 0313 03:22 la verdad que en La Ventana que hacemos Aitor a qué carta nos quedamos

Voz 8 03:26 bueno vamos a quedarnos con la carta de M quiero olvidar que en ciencia las opiniones son opiniones y las evidencias son evidencia es decir que aquí porque haya una Academia de Medicina que opine una cosa pues verdaderamente no tiene todo porque hecho a ahí tenemos probablemente los oyentes se estén preguntando porque hay una Academia de Medicina que piensa una cosa y otra en Estados Unidos lo contrario no yo yo creo que esto se cabrea como consumidor es decir aquí como usuarios del sistema sanitario porque al final no estaremos en creo que vamos un poco por porfió que bueno pues al margen de lo que opine una academia en concreto una entidad pues es que los niños pueden seguir una alimentación sana está diseñada ileso es compatible perfectamente con la salud que estamos ante un prejuicio de las personas que han emitido esa opinión

Voz 1546 04:18 pues sí seguramente la dieta es mejor que la mía sin embargo eso no quiere decir que están ideales que James Cameron el director de cine ha hecho una un vídeo a y que tiene un Klein que la dieta de Ghana es lo mejor para los deportistas de élite hay que ver estoy vidrio donde realmente empiezan diciendo que también descubierto un foso común de la diez dólares ya habían detectado el hecho de que Helios eran veranos no más bien eran esclavos no habían visto en su vida

Voz 9 04:53 ha porque el gran mayoría y Claudia

Voz 1546 04:57 los era precisamente esclavos Ike Arnold Schwarzenegger salen a que alguien diciendo de que claro el ya es Mecano porque después de estudiar el tema de su propio salud cuente que tesina doce huevos al día era para la salud él tiene que investigar esto lo que dónde voy como puede ver una dieta perfecta para el EPO de deportista de elite que Derek te mete no tiene sustancias como ha mencionado historias como doce tú para una dieta perfecta tienes que ir buscando complementos de entrada

Voz 0313 05:32 pues pues no lo sé eso contesta Aitor porque a mí me pilla que haberlo del olor de la dieta Aitor es que hiciera una dieta B gana estrictamente B gana puede ser perjudicial para los niños bueno ya para los adultos no sé pero para algunos sonó o lo que es o lo que no se toma hizo puede sustituir de otra forma

Voz 8 05:48 para saber si una dieta es perjudicial para un niño o para un adulto no nos podemos quedar en la clasificación no nos vale decir es perjudicial hay que ver cómo está diseñada pero pasa igual con una dieta convencional un niño un niño que Fecoma de todo está sano unas pasando pues mira depende depende comer y comer de todos los bollos con los que va a clases probablemente tenga sobrepeso infantil como como la mayoría de de de nuestras escuelas hipotecas contrario con esa no es lo que quiero decir con esto es que muchas veces te tiramos del prejuicio que con la etiqueta de de una simple dieta como vegetariana o te gana no nos vale para saberse saludable no hay que ver qué méritos la la conforman

Voz 0889 06:28 estos deberían conformar esa dieta de gana que pudiera ser saludable para los niños

Voz 8 06:33 una dieta de Ghana fíjate en respecto a la introducción habéis hecho que me han llamado la atención el de los padres de verano hasta ahora imponen más verduras el mira una dieta Vega no tienen que tener las mismas verduras que una dieta convencional si lo único que cambiamos es la fuente de proteínas que las personas que deciden matar animales pues toman carnes pescados huevos y legumbres y una persona de gana en este sentido ha sido tomaría legumbre como fuente protesta de referencia es decir son piezas que tienen menos abanico de posibilidades pero al igual que familias a lo mejor no le han dado nunca sus hijos frutos secos o nunca le han dado legumbres

Voz 0827 07:09 sólo una cosa era era una observación sociológica e como nosotros pertenecemos a una generación en dónde meternos las verduras era casi lo más complicado para los padres pues señalaba esa contradicción solamente no es que estuviera criticando ese tipo de dietas lo que sí que me plantea al final de la polémica y te lo transmito Dati es decir para complementar aquellas cosas que a lo mejor una dieta estrictamente de gana como si fuera una dieta estrictamente carnívora tuviera el el niño claro se necesita estar informado sino tener ese asesoramiento y lo que yo me planteaba es si tenemos un sistema público de salud en donde digamos los pediatras todos los pediatras estuvieran orientando en esta línea a unos padres que llegasen y dijeran quiero queremos optar por esta dieta para nuestros niños

Voz 8 07:56 por pues desgraciadamente no estamos en ese escenario porque España como quinto consumido algún día libre los principales de embutido yo creo que tenemos mucha mochila de de prejuicios de lastre ahora mismo lo que es convencional di lo que suele llegar a una consulta de

Voz 10 08:10 eh nuestro dietista nutricionista

Voz 8 08:13 esta es durante invasión por parte del sistema sanitario en el que muchas veces las familias que a lo mejor quieren seguir una dieta vegetariana encuentran prejuicios probablemente les han dicho que su hijo no comer carne que tiene que tomar lácteos así y eso hace que muchas veces dando mandando a estas familias en Internet sin que eso pueden encontrar información fantástica o en sustraer información que es un auténtico desastre así que el sistema sanitario creo que por un lado necesita actualizarse urgentemente porque en otro país anglosajón por ejemplo tú simplemente mi familia es le gana destacan la fotocopia correcta que en lugar de de empezar a discutir que para eso además tenemos códigos deontológicos los sanitarios y por otro lado urgentemente también necesitamos incorporar la figura del dietista nutricionista

Voz 0313 09:03 sí señor totalmente de acuerdo

Voz 0827 09:06 hemos estado de acuerdo otra cosa Aitor habrá que estamos en tiempos de primera comunión yo cada vez que voy a una primera comunión pienso que los niños deberían esperar un poquito más para realizarla no que muchas veces a veces lo hacen por influencia paterna yo creo que para decidir ser omnímodo verano vegetariano no habría que esperar un poco y que decidirá la persona

Voz 8 09:24 la verdad es que eso eso suena muy bien y el sentido común pero desgraciadamente es que a los niños les imponemos todo les imponemos la ropa les imponemos iban a un colegio bilingüe o un colegio trilingüe tiramos de etnocentrismo ir un solo que es la familia de gana la que imponen los niños bueno no la familia que echa bocadillo de salchichón también

Voz 0889 09:47 en plena crisis Aitor ahora cuando decías lo del riesgo que supone ir a buscar información en Internet recuerdo hace tres o cuatro días salió un estudio de la Universidad de Glasgow que apuntaba que sólo era fiable uno de cada cuatro blogueros que ya sabes que abundan por ahí en en la Red blogueros que hablen de alimentación y de salud sólo uno de cada nueve bueno pero eso que lo comentaba del si te encuentras un Colegio de Médicos estoy harta entras en Internet un batiburrillo que allá por cualquier lado

Voz 8 10:16 claro si pasa con profesionales sanitarios como no va a pasar con influencias o con Instagram mérito

Voz 0313 10:21 me ha preocupado mucho lo que has dicho de liderazgo en embutidos que tenemos no en consumo de embutidos

Voz 8 10:25 sí claro no sólo comemos demasiada carne especialmente carne roja en España sino que además la tomamos de una modalidades que no son tan saludables como son los cárnicos procesados sabemos que tomamos mucho embutido en nuestro contexto pues quizás en lugar de alertar sobre familias que quieren que sus hijos no come han matando animales podríamos centrar el foco sobre prioridades de salud pública como podría ser ésta

Voz 0313 10:50 con cuántas veces a la semana yo puedo comer carne roja para no pasarme o embutido uno

Voz 8 10:56 el tres ahora mismo el criterio sería cuanto menos mejor

Voz 0313 11:00 cuanto menor por cuanto menos mejor

Voz 8 11:03 el es decir No somos uno no no sería riguroso por mi parte decir unas raciones concreto con pero

Voz 0313 11:10 es un criterios y la directrices cuanto menos

Voz 8 11:12 por probablemente quedarnos alrededor de una o dos raciones por semana y permitía que no elevase hacemos demasiado nuestro riesgo de cáncer

Voz 11 11:23 sobre todo que es el más relacionado con este pensando que cuanto menos mejor tú estás pensando en seis desde la semana no tampoco

Voz 0313 11:34 no no no pero tiene toda la razón porque eso mira esa esa es una es una parte de al menos de mi educación que sigue tratando de corregir con el tiempo pues si en mi casa mi familia los embutidos y en la carne roja en fin el altar han estado toda la vía ya hemos comido como animalicos joyas Bildu no no pero no no pero a base de que te informen y que te cuenten qué es lo que está haciendo Aitor coño pues tú corriges pero si nadie te lo dice pues en fin no sabes a que en fin hay otros Sánchez oye que muchas gracias un día más poroso Marte La ventana veo

Voz 8 12:02 complacer como siempre digo lo sanitarias estamos para informar para decir es muy bien

Voz 0313 12:07 por ahora el factor