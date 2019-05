La Lengua Moderna: Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir (20/05/2019)

Voz 1 00:00 eres tan moderno y tan ante igual a ver cómo el fax y el teatro texto como una señora antiestrés moderna con lector de Miguel

Voz 0759 00:41 tendrá por favor bajaba la música porque hoy no hoy no estoy para empezar arribista hoy vamos a hablar de del elefante en la habitación

Voz 4 00:52 queridos camaradas heridos cuál es mi cámara esa Paco el Rey ahora en Nochevieja

Voz 0759 01:02 queridos camaradas compatriotas de la Lengua moderna comparezco ante vosotros después de los hechos ocurridos durante el programa de la semana pasada concretamente durante el concurso cutre soy muchos y muchas las que me habéis hecho llegar vuestra indignación la mayoría ya sabéis de lo que estoy hablando pero por si acaso vamos a recordar el fatídico momento por favor gracias porque en la derrota también crecemos que le pasa S porque Gonzalo que tiene una tilde de una tilde en la eh eso está mal que mal Gonzalo si es que ves algo más porque tú crees que el fallo es que el el qué lleva a una tilde sea ese mismo porque sin la tilde

Voz 5 01:44 haría bien esos pues muy mal Gonzalo menos son punto para Gonzalo va rebote para Paula qué pasa

Voz 0759 01:52 pues le sobra la tilde

Voz 5 01:56 ese puede ser que tuviera que ir separado

Voz 0759 01:58 puede ser que tuviera que ir separado querido público

Voz 6 02:02 un fuerte aplauso para Paula por favor

Voz 5 02:05 dictador de Hitler que manager dice no parado no quemadas en Twitter

Voz 0759 02:20 no lo sé lo sé me lo merezco por otra parte me alegro de que el público de hoy se haya dado cuenta no como el del otro día

Voz 6 02:26 ya

Voz 0759 02:30 vamos a ver efectivamente porque hubo integrista de programa que demandaron este error a la RAE la respuesta de la RAE la podemos ver también un cabrón gracias por la derrota también se crece ese porqués escribe junto verdad lo que la RAE respondió sí pues se trata de la conjunción causal no quiero escurre el bulto de programa irresponsable máximo del concurso asumo totalmente en mi responsabilidad porque ser director no sólo es cobrar muchísimo más que los demás ni llegar el último e irte del primero no hay que asumir las consecuencias cuando la cagas Pablo Casado así que desde aquí pido perdón al concursante agraviado que mira la casualidad está aquí está aquí pido perdón al CEM flipado que sabía porque que está bien hace ACM flipado tenía razón Shakira por supuesto pido perdón a Shakira

Voz 4 03:25 me gustaría decirle hola ella ya lo tiene quiera

Voz 0759 03:32 anunciaron que al día siguiente de la misión de este programa me presenté en el despacho del director de la Cadena SER José Luis Felipe ser presenté mi dimisión irrevocable como director y presentador del programa desgraciadamente el director de la Ser la rechazó con esta frase que cito textualmente a quién vamos a encontrar que lo haga por menos dinero que tú

Voz 6 03:54 subnormal

Voz 0759 03:56 así es cierto son las pequeñas contradicciones de ser rico dicho lo cual se que merezco un castigo IS castigo va a pasar ahora mismo que es lo que más le puede doler a un amante de la lengua exacto una patada en los huevos así que Valeria por favor

Voz 5 04:15 si no acabemos con esto yo ahora

Voz 0759 04:18 no me voy a poner aquí Itu Valeria vas abrir desde ahí atrás concierta carrerilla ibas a proceder a pegarme una patada en los huevos y con esto empezamos el programa yo creo

Voz 6 04:31 pues tal vez acabe para siempre para ella

Voz 5 04:37 es que llevo unos zancos

Voz 8 04:39 qué hago venga vamos a

Voz 5 04:41 tú te has puesto el zapato civilizar

Voz 4 04:45 venga de ella tras no pienso mirar

Voz 0759 04:49 examinar para no ver la venir venga

Voz 8 04:52 obvio

Voz 5 05:07 el concurso de la Lengua moderna perdón

Voz 10 05:11 ah

Voz 5 05:15 el ukelele guardado aunque esté mal claro te imaginas ahora con voz de pito me encantaría

Voz 3 05:26 vaya

Voz 0759 05:28 a esto la verdad lo que ilusión realmente con esta con el concurso y con esta canción es que la cantase alguien realmente

Voz 8 05:34 ya la cantado

Voz 0759 05:35 quien tú el serio encanta una como emocional yo esperado este momento todo el rato

Voz 5 05:40 mira lo que le sería ya uno así unos sí ha dicho quiénes fuimos juntos pero que no saben la letra

Voz 0759 05:56 te saber la letra o te llama Raquel venga pues cuando quieras

Voz 3 06:01 ahora bien el concurso todo

Voz 11 06:04 de la Lengua moderna dos personas se enfrenta el cuáles más cerda vamos

Voz 0485 06:12 P

Voz 11 06:13 no obstante no hay premios a nada no no esto no es la ruleta es el

Voz 12 06:21 el de la lengua

Voz 11 06:24 Berna quemas da que gane su pierda si tu vida es tu

Voz 6 06:38 el que día

Voz 0759 06:41 muy bien grande grande Raquel bien vamos con el concurso a ver quién quiere concursar hoy tú que que vamos vamos venga un aplauso

Voz 6 06:52 no de la Lengua moderna

Voz 0759 06:58 empezamos por ver cuál es tu nombre por favor Elena Elena Elena Elena sin h2 verlas

Voz 4 07:06 de Guadalajara de Guadalajara te has pensado

Voz 6 07:09 me arrepiento de eso

Voz 5 07:14 el partido antinacionalista Guadalajara nada a favor Guadalajara

Voz 0759 07:19 a una tierra bellísima la tenemos mucho cariño porque la fundación y extinción de modernidad Guadalajara hace ya un año un como

Voz 5 07:29 no no hay tiempo para dar mi estancia cómo te llamas yo Adriana Adriana de dónde vienes México México es muy bonito que hayas venido sólo para ella eso es un viaje muy largo hoy te lo agradezco de corazón ya estamos aquí hay una Guadalmar

Voz 0759 07:44 ahora también además que sí que es mucho más por allí

Voz 5 07:47 no no es conoce Elise ser el mismo grupo sino sí podría ser perfectamente conocido antes a vale no es lo que la lengua moderna unido vamos yo voy a la azafata hoy día como de la típica profesora de niños de primaria sabéis bueno yo lo tengo la mente vamos allá has dicho Valeria azafata como como de de niños de cómo te llamabas Elena Lago hay perdón de la pena

Voz 0759 08:26 permiso para hacer bonito

Voz 5 08:28 a falta de diálogo Hay en este colegio

Voz 6 08:33 sí

Voz 0759 08:37 es concertado

Voz 6 08:39 es concertado o privado

Voz 0759 08:41 bueno pues mira me viene muy bien además que hoy tengamos la azafata profesora de Primaria porque el concurso de hoy he dicho cuál podría es una buena manera para trabajar aún menos puesto en Google examen en castellano quinto de Primaria iba ha sabido aquí unas cuantas preguntas que no pueden servir perfectamente para el concurso esto como el concurso en Televisión Española antes no sabes más que un niño millennials hectáreas

Voz 5 09:08 que no hayamos nacido perdone tampoco está nombrando los dos tres

Voz 0759 09:13 vale pues eso son preguntas en teoría muy sencillas es para niños de diez años así que

Voz 6 09:20 espero bien

Voz 0759 09:22 la pregunta para Elena de Guadalajara leo textualmente de la unidad de lengua unida dos de lengua dice escribe la tilde en las palabras que la necesite relaciona las columnas esto va a ser complicado

Voz 8 09:35 que es un dictado de toda la vida no lo porque eso es

Voz 0759 09:37 las vamos a escribir yo te digo tú me dices si llevan tilde o no iban bueno acento iban todas iban tilde ortográfica

Voz 4 09:44 especulador no artístico donde en la primera muy bien mandamás si última muy bien teatro no caníbal ácido

Voz 5 10:05 Elena es la mejor yo le saco a la pizarra cuando no me lo sé para que no Elena lo sabe y tal y luego digo que elige Lola Adriana era bastante fácil pero ahora se complica un poco más a excepción entonces brunch no bueno también me lo que guay

Voz 6 10:24 de todo ya

Voz 5 10:27 así es como el estilo está muy bien pero no no no lo digo por los pinchos a ya los dos colores

Voz 8 10:33 encantan gracias

Voz 5 10:35 sí como la profesora de la habéis visto la peli como medio virgen y simpática ahí simpática podemos ir pero soy muy positivos pero si miras su perro sitio en mi chicas

Voz 4 10:48 por favor dime una palabra aguda visitaba no tiene sin tilde que termine de una palabra

Voz 0759 10:58 es el no tenemos el efecto de concurso rancio

Voz 13 11:02 anuda si la va en que termine

Voz 4 11:04 duda vigilaba

Voz 3 11:06 aguda que termine de Bell bueno

Voz 13 11:19 soy perdidas estoy perdía el mexicano sí sí es lo que había pensado me creó

Voz 5 11:26 no se muy bien

Voz 13 11:28 por

Voz 6 11:33 me ha pasado

Voz 5 11:34 estoy dando unos valores Jamis chicas están regalando somos un equipo

Voz 0759 11:39 qué bonito esa realidad grito

Voz 5 11:43 no ha acabado la pregunta todas maneras

Voz 4 11:44 ante una palabra aguda tris y lava que Conseil de que termine con tilde aguda que termine en ese déjale crecer

Voz 6 12:00 sueño quinientos sueños

Voz 4 12:03 tres sílabas aguda terminación en maratón estáis empatadas ahora mismo volvemos a Elena con esta misma

Voz 0759 12:16 Junta que dice una pala

Voz 4 12:18 habrá policías

Voz 0759 12:23 atención Elena se me queda mirando cómo me dices que me estás con un complicadísimo espera recordamos que son exámenes para años de diez años palabra Policy lava

Voz 4 12:39 es brújula

Voz 5 12:42 estamos todos os voy a sino que también dice cosas dime tres letras a como Fandi Clinton Policy o que ese hombre que siempre y Amelie

Voz 14 12:53 sí porque si lavan los más de dos horas Loli es mucho venga pues pues ya está algo parecido es brújulas les hablo de otro error pero vale es brújula que te parece como el brújula

Voz 15 13:07 el Paco el poco y Benavent la madre mía

Voz 5 13:10 ha sido qué te ha parecido profesora Maite alucinante bien no no un de

Voz 0759 13:20 bien vamos con los sinónimos dice la esta pregunta consiste en que hay que sustituir las palabras subrayadas por sinónimos vale vale primera frase para ti Adriana el muchacho estaba muy flaco las palabras que hay que sustituir son muchacho

Voz 3 13:37 lo mismo

Voz 13 13:41 el mexicano a ver si el joven estaba muy delgado Bravo

Voz 0759 13:47 Nico

Voz 4 13:50 pues atención Elena el agua era transparente

Voz 13 13:59 pero el agua era exacto pero traslúcido

Voz 5 14:04 claro que estoy muy bien

Voz 4 14:07 tres dos para Elena siguiente Adriana subieron al autocar charlando y hay que hay que eso estuviera o tocar y charlando auto

Voz 13 14:19 lo voy a pensar subieron al que aquí ya los países pero dilo mexicano

Voz 4 14:31 pero

Voz 13 14:32 cómo es que no aquí decir

Voz 8 14:35 os haberte ido de México

Voz 6 14:38 pero aquí por ahí la profesora ha querido enseñarles el humor a los chavales Adriana

Voz 5 14:51 como era era subieron al autocar charlando subieron al autobús hablando platicando

Voz 4 15:00 pues esperemos que desempatar vamos tres tres

Voz 0759 15:02 tengo para acabar venga vamos a dejar ya las preguntas de primaria vamos a acabar con una canción

Voz 5 15:06 es

Voz 0759 15:09 espectacular osea Juan Magán verdad

Voz 5 15:11 que ya dice poco más cómo podíamos mejorar a Juanma Magán bailando creéis balar mientras lo vemos

Voz 6 15:18 no no para nada

Voz 0759 15:21 mientras pero yo creo que jugaban sólo se podía mejorar poniéndolo al lado a Don Omar

Voz 3 15:29 vamos con la canción por favor los cuarenta Classic escuchando un nuevo de la película hambre vale

Voz 2 16:05 sí

Voz 3 16:24 lo siento pero Roca cosidos

Voz 2 16:32 allí pero sin guarda

Voz 3 16:45 sí

Voz 5 16:48 atención Adriano ha pegado un golpe que más han caído los auriculares de la emoción dice nada rompiera es conmigo que no estoy sorda hay ahí está Elena última oportunidad alguien del público que parece donó Omar Paula nuestra concursante del otro día así que Paula ya está

Voz 0759 17:07 lo que pasa ahí dice no habrán piedra en el camino no habrán piedras en el camino efectivamente se cómo sería fatal

Voz 6 17:21 bueno

Voz 0759 17:26 no tengo más preguntas hay que acabar el concurso yo creo que deberían ganar las dos por la lección que han dado de hermanamiento

Voz 8 17:32 si de verdad me encantaría que os invito a mi so

Voz 5 17:38 la verdad es que no ha dado tiempo a pasar por el Chino no compramos nada de regalos y me parece simpático y semanas y creo que es una oportunidad para conocer una personalidad

Voz 0485 17:46 se porque

Voz 5 17:48 lo que hermana esté lo más pena me ha dado en el mundo

Voz 0759 17:53 mire yo tengo aquí dos bombones

Voz 8 17:56 no puede ser más triste el concurso

Voz 6 18:00 muchas gracias y un fuerte aplauso Camelot

Voz 0759 18:07 garrapata porque lo que sí tenemos que hacer es algún tipo de foto para Instagram para seguir alimentando la peor cuenta de Instagram de extraña verdad Joserra así no te importa ya que te puedes acercar momentito hacemos una foto para nuestra cuenta de Instagram

Voz 5 18:21 como de Joserra

Voz 8 18:23 asienta día porque es muy alto

Voz 5 18:26 vamos a ver

Voz 0759 18:29 photo foto viene porque hasta Joserra está muy bien resuelto el

Voz 5 18:32 no hay un truco miro p'alante como tiene truco disfrutarlos uno de mi Ximo vamos

Voz 6 18:41 hola Joserra también hasta aquí el concurso cutres de la Lengua moderna

Voz 2 18:58 la mujer para Villar

Voz 0759 19:16 es muy emocionante como siempre anunciaron que llega a la SEC

Voz 4 19:19 don de Valeria

Voz 6 19:25 sea generados no

Voz 5 19:27 bueno chicas

Voz 8 19:29 pasando de los hombres os voy a hablar de una cosa que me ha pasado el sábado pasado que es lo bueno un garito Madrid que nunca salgo ya sabes el caso es que voy Algar y no de verdad nunca salgo hecho entre salir cuando fui allí con mis amigas cuando pase entre toda la gente de repente alguien me tocó el culo Saiz lo típico de que te hacen así como que no parece que eres tú has visto lo mismo pero como tocando el culo Llum cabreo es que no hay cosa que me parezca peor que me toquen el cura ya le al tío un tío alto con moño lejanía dio sea te voy a romper la cabeza porque no soy un hombre que sino te partía la cara porque no tengo fuerza para hacerlo de montó un pollo el tengo ha y te llame que es súper decidí irme entonces ya cuando me estaba yendo un rato me encuentro al tío como discutiendo con otra tía ya voy yo en plan de ajuste hiciera perdona tocar el culo mencionó

Voz 5 20:21 lo estaba mintiendo a ver no ya toda la rabia contenida me voy de los segura TAS dejó perdona Signora no podéis permitir que en este establecimiento no

Voz 8 20:33 qué te han metido en la Copa y ojalá ojalá tenido que pagarla además luego me han tocado el culo dos me dijo quién está Diego moño le acompañase Segura Atari dije que nadie me fui como con la capa de justicia para Casa Blanca ya puede dormir tranquila y con esto me di cuenta yo siempre he sido así

Voz 0759 20:50 pero un poco pero soy vibra

Voz 5 20:53 los libra de verdad actor

Voz 8 20:59 no no por hay si el horóscopo

Voz 5 21:01 ha salido ahora es rarísimo

Voz 8 21:04 no que yo siempre busqué la balanza sea no es normal que me obsesione con el del moño para toca culos para esos algo de hecho para que te hagas una idea cuando tú tú eres de Salamanca yo estoy en Salamanca en la universidad y entonces me acuerdo

Voz 0759 21:17 la Pontificia

Voz 5 21:21 es una universidad el caso

Voz 8 21:23 área de fiesta igual que los otros cuando que tenía novia en ese momento que era un macarra Rulli que alucina absolutamente todo y él me enseñó era obtenían mucha agresividad y me dijo que si me pegaban que yo con la mano lo que tenía que hacer a poner un puño y el Puga Dima para que no me rompen el pulgar y entonces ahí a pegar esto como me contaba cómo se vendía yo qué sé estoy tampoco me queda muy a tope y el caso es que humores

Voz 0759 21:51 era un emprendedor tu novio un emprendedor en

Voz 8 21:55 y el casi el caso es que un día fuimos al uva Linda si te acuerdas Linda que es un garito intriga estaba con mi grupo amigas emocionada pero ya como con la ansiedad de de de la agresividad de mal nota nota pija ya sabéis y entonces de repente vea dos tenías que empiezan a ponerle verde amiga entonces hay Mimi la justicia mima no entonces me puse detrás de ellas en plan loca total a escuchar lo que decía cuando le pusieran mero de cogí le toque el toquecito pero perdona estás poniendo orden amiga lo que tú quienes no esto no voy a pasar otra vez igual el caso es que la te has y me puso aborde elige sal fuera si fuera tú te lo juro sal fuera la zorra diga salió a ver qué hago ahora lo he pegado en la vida salgo ya me emociona saliendo de es algo antes las ya era bueno una macarra alucinante entonces ya hubo un momento que elige tú sabes quién soy yo típica que funciona no me dijo tú sabes quién soy yo os hago como que la tierra más que yo todo el rato entonces remiten mide la mano me acorde como en los tres y entonces CR ya al cerrarla bajo la tía ya la en y cogió del pelo Julie cogido el pelo tres que debe ser la genética de la mujer viene el código este coge el pelo porque porque te sale instantáneo que es un momento que estamos allí agarrados del pelo van con coletas tío

Voz 6 23:19 es verdad pero aquí no les cojan el pelo

Voz 8 23:22 yo me puse súper nerviosa así que todos los las dos es así el pelo en dos todas las amigas de ellas las justas de juntaron alguien me pegó una paliza en el stone

Voz 5 23:31 hago era mi mejor amiga a diario uno nunca no sabíamos pero luego venía el caos

Voz 8 23:36 y entonces ya pues nada prácticas esto es esto es lo que me pasó bueno esto nómina contra sección pero es verdad que Ximo justiciera entonces que hace una cosa a favor la que canta bien sí

Voz 0759 23:46 la que canta bien cerrada es verdad

Voz 8 23:48 antes le pegado los huevos en una leemos le pegaban los huevos a Héctor en nombre de toda España si bien es verdad que como tú siempre lo de la defensa personal no creéis que siempre va como si te viene un tío a pegar plan las los huevos pero nunca dicen este vino una tía pegar

Voz 5 24:04 entonces blanca te vas a hacer un tutorial Express es una chorrada rápida salga

Voz 0759 24:11 la física ni nada no venga ven aquí te suena un hacha

Voz 5 24:13 la pareja lo detuviese a pegar venta Vegara entonces entonces yo en este momento chicas cuando a pegar con cara de mala leche lo primeros hablar porque nadie es ni marcharte tú hablas tu zorra leí de semblante no perdona a mi primo es Perón y que suele funcionar y entonces la como que que de repente tiene más ansia te va a pegar tú quieres hacer otra cosa antes dices uno Déjame porque me quiero morir quiero suicidarme me pego yo mientras la tía flipa llevan mucho ya que ya aprendimos a capítulo anterior va a los pezones porque seguro que rebajar la regla y machacar ya está muerta gracias es la Despres entonces pero es verdad que esquina que necesitamos estas cosas es bueno

Voz 0759 24:59 Cicala de pegarse la primera ola de decir pegarme que ya no quiero más vivir pero

Voz 8 25:04 va es como tenía más es un favor adhesión con esto

Voz 0759 25:06 pues señor el de Telemadrid y luego pagarte tú eso despista mucho

Voz 5 25:10 a dónde va esta loca

Voz 8 25:12 estoy hablando de los Orozco porque creo que a ti no te gusta

Voz 0759 25:15 para no que no me gusta es que no me lo creo no te crees las horas cómo no voy por la vida obviando los pero me dan igual

Voz 8 25:21 es como va va a existir Dios

Voz 0759 25:24 yo no aprecia una ligera contradicción en la pregunta

Voz 8 25:28 no yo creo que Dios nos habla a través de

Voz 0759 25:31 ya pero yo siempre me he preguntado el ABC por ejemplo que es un diario católico

Voz 5 25:36 para qué cojones saca el horóscopo hombre te cuento porque lo que Dios quiera al final no nos vamos a los dos Eurocopa

Voz 6 25:42 estamos adiós no

Voz 5 25:44 pero al revés el horóscopo es la palabra de Dios

Voz 8 25:47 los cuando es verdad cuando Moisés surgió arriba

Voz 0759 25:50 contando escúchame cuando Moisés su barrio

Voz 8 25:53 todo el mundo a diez mandamientos es mentira al estaba diciendo el Aries deja de comer hidratos esa es la manera de decirlo de verdad te lo digo yo siempre he pensado que la gente va a misa para luego hablar con Dios pues yo lo que hago es tenerme que leer toda la acuarela y al final la recompensa es el horóscopo porque crees que están en las últimas páginas

Voz 5 26:11 la comer el ABC que lo odias

Voz 8 26:14 al final te dice Héctor vas a follar

Voz 6 26:18 hay veces no hacían

Voz 8 26:21 no no yo yo estoy convencida de hecho por ejemplo en mirado todos los los copos de todo el mundo a Rajoy no es que hable no es hable raro es que solamente en esos momentos Le a Júpiter a la Luna entiende ni para atrás o por ejemplo Alaska es súper Tauro a los toros les da igual salir con un

Voz 0759 26:37 de verdad

Voz 5 26:38 ha sido una loca de los horóscopo bueno todo para que te hagas una idea

Voz 6 26:44 tal las por aquí está

Voz 5 26:47 por favor

Voz 8 26:49 bueno el caso es que el horóscopo es dios y el demonio expulse esto lo tengo claro desde hace mil años para que os hagáis una idea va a ganar Carmena sabíais que va a ganar Carmena no

Voz 0759 26:58 sí porque lo dice el horóscopo hombre

Voz 8 27:00 claro lo dice su horóscopo y además ella es aquí occidental no es maya o Azteca la la aztecas y los pueblos veranos el que tiene animales

Voz 0759 27:09 bueno no será de los chinos

Voz 8 27:11 no no no exista el chino hay quinientos esto es como lo tienes el maya que es como de Testigos de Jehová porque de cosas igual eso ya te explican a el caso es que Carmena para que ese país es voy a leer esto es la mujer Acuario que es Carmena alias sociable y sensible que no teme a los cambios toda la polémica de los Reyes Magos viene de esto con una visión de la vida muy particular a veces es una incomprendida Madrid Central nadie lo entiende por eso no le afectan su busca la felicidad que tiene Errejón la libertad y la independencia son sus más preciadas posesiones y no renuncia a ellas jornada Carmena presidenta ya verás ya verás lo dejó caer bien pero es que con el horóscopo chicas aquí son una pregunta algún ejemplo la primera cita no me preguntéis al dio cuando nacido al luego saber cómo conquistarlo

Voz 0759 27:54 a la edad a lo mejor pero los poco

Voz 8 27:57 todas las días en general bueno todas puede decir que luego hay mi mi mi pero todo yo soy la primera que cuando tengo una cita le pregunto cuándo y luego me voy a casa digo cómo contestar a este como conquista

Voz 5 28:06 y funciona yo por ejemplo tú no estás enamorado de mí

Voz 8 28:08 porque yo no quiero

Voz 5 28:11 bueno os lo digo que probarlo no está muy bien ha empezado en teoría

Voz 8 28:14 sí es verdad que los dos somos cardinales muy bien si somos cardinales eso eso pues no se lo he leído yo he pero tú eres tierra yo soy aire haríamos la leche unas vacaciones en Fuerteventura por ejemplo bueno total lentes para que te hagas una idea de cómo se conquistar T Bone esto termina una sección conquistando qué prepárate porque te va a en Aerea vamos a ir a por ello vea

Voz 0759 28:38 que con unos trucos de la Super Pop no son a su verdugo

Voz 8 28:40 son de Youtube den tutorial una tía entonces me va diciendo cosas yo las voy a poner aquí voy intentando enamorar por favor si me voy ir poniendo bueno julio ponme

Voz 4 28:50 y cómo enamorar a un hombre que dormido pero yo estoy abierto abierto a ver si empezamos muestra seguridad y confianza en ti misma

Voz 8 29:03 no soy la que quiere enamorar de yo estoy enamorado pero bueno el caso es que te has a es que llevo el traje de seguridad no seguridad voy a explicar simplemente es me pongo ultraje la seguridad para estar super segura imaginario imaginario pero yo lo llevo ahora mismo lo llevo Saura mismo yo tengo una estufa avestruz aquí cola de reptil la Real y esperma de caballo no de verdad esto me hace estar segura y luego además tengo que venir pensando que se enamore que se enamore siguiente

Voz 0546 29:35 sé paciente Hinault seas dependiente del hombre

Voz 8 29:38 Bush yo dependiente del nombre pero vamos a ver ni de coña he traído aquí mi bolso lleno de micro machismo que voy a sacarlos uno por uno por ejemplo para que tiene una férula a que para gustar a un tío para que el el diente éste no no no no quiero esta tierra uf esto vitaminas para que para estar delgada de gustar a los hombres fuera yo fuera micro machismo deberá chica sacar vuestros mucho más esta mierda desde jabón hito

Voz 0759 30:00 esta va palabra leer bien

Voz 8 30:02 a fuera tiene fuera de verdad un mechero porque empecé a fumar va a gustar a uno asco de verdad sea fuera micro machismo lo tengo hecho fumar Ascó de esto un vibrador lo dejó mejor goleador lo dejo

Voz 0546 30:14 para el siguiente evita dar señales de que eres fría e indiferente

Voz 4 30:18 sexo eso les espanta si te espanta eso bueno no sé bueno pues tú sabes que yo tengo una cosita no

Voz 5 30:25 que a mí es un vibrador no no aparte aparte de esto es que tenga una movida y es que a mí cuantas más

Voz 8 30:30 cuanto más grandes mejor la esposa

Voz 5 30:35 no no perdona no

Voz 8 30:36 sí es verdad que se encontraba alguna vez que yo utilizo el cuento de la Cenicienta pues es lo que se cuenta nothing bueno el caso es que el cuento de la Cenicienta dice que tú te compras condones XXL cuando llevas a casa le dices que se prueba el zapato no es su tamaño corre corre que son las doce esto es mi cuenta de lo que más me gusta del mundo se está rodeando e debéis lo que más me gusta del mundo es

Voz 5 31:00 perdón a hacer la V hacer la urbe del Kamasutra que es la UE de Valeria la web erótica que es yo me pongo así en la

Voz 8 31:10 en plan como en la cocina en la encimera que huela apoyo como no sé me parece como Super Garrote que si guarro gracias siguiente

Voz 0546 31:20 para que una relación funcione céntrate en lo que puede suceder después de que se apaguen las luces cuando es que de esas horas

Voz 0759 31:30 sí

Voz 16 31:32 no más

Voz 0759 31:34 la radio pagarlas

Voz 3 31:38 un tío con ukelele ahora mismo no sé qué pasa

Voz 12 31:44 de

Voz 17 31:47 la seguiriya por tierra y por mar Hall buque de guerra

Voz 3 31:54 sí por tierra en un tren debilita nuestra listas con otro seguiríamos

Voz 17 32:07 dirigida por tierra y por mar en guerra

Voz 3 32:12 por tierra en un tren milita

Voz 6 32:24 tras

Voz 0759 32:28 S de cincuenta euros

Voz 5 32:32 lo más pues todos los comentarios

Voz 6 32:35 la gran puerta intentarlo seguiré

Voz 18 32:43 hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferente

Voz 8 32:46 día de esa gente que va de público a Sálvame

Voz 19 32:49 ella es música es baile ese arte pero sobre todo es de esas voces poderosas y dominantes que nos atraviesan ella es la portentosa Mara Barros

Voz 8 33:14 no

Voz 20 33:15 y sí

Voz 21 33:25 tenemos todo el tiempo justo y sufren las represalias de la y en cambio hacemos lo imposible esto or intermitentes de verdad fuga de impulso que la canción siempre he pensado con la puerta abierta

Voz 22 34:29 tú sabes bien

Voz 23 34:33 mucho más de sí

Voz 21 34:39 siempre con la puerta abierta

Voz 22 34:44 tú sabes mucho más dinero sabes mucho

Voz 24 35:02 los

Voz 21 35:18 Bergman el Tour

Voz 25 35:24 el plan logra el cuerpo su control

Voz 21 35:27 consumo rápido sentir la vida con la puerta abierta

Voz 23 35:57 mucho

Voz 21 36:04 siempre la puerta abierta

Voz 22 36:08 vamos

Voz 23 36:11 el nada

Voz 21 36:15 ahora

Voz 22 36:21 tú sabes bien

Voz 23 36:25 muchos a eh

Voz 22 36:35 ves bien

Voz 23 36:39 mucho

Voz 21 36:42 P

Voz 27 36:44 he visto su fiel

Voz 28 36:51 ah sí

Voz 0759 37:03 muchísimas gracias Mara Barros una lengua moderna con Borja Montenegro a la guitarra muchísimas gracias cantando intermitente sabía qué bonito estoy viendo delante del disco por motivos personales primer disco no segundo disco en solitario que hoy hoy nunca me preparo las entrevistas hoy menos precisamente porque oye como somos amigos gracias en tira ya era hora de que me trajera también es decir hombre perdóname hace dos años que sea pero es que hace dos

Voz 6 37:39 pues esto es a este programa disputa presentado

Voz 0759 37:47 sí dos años porque es muy difícil arte en Madrid digo bueno de repente hueco para claro pero tengo a mágico porque cae que te escribo mensajes si mañana todo pero es que me Guatemala es que te lo digan

Voz 14 38:04 de mentira en realidad estás aquí no

Voz 0759 38:11 no pero sí sí es verdad fueron duramente viajo muy pelota estás pegado unos años de parar poco porque si es un tengo un poco de mí

Voz 14 38:18 no porque ya a mi jefe empieza a entrar en esa edad de jubilación

Voz 0759 38:21 sí que a la que temo bastante voy a dejar de viajar pero bueno mientras pueda me aprovecho lo disfruta habrá gente ahora qué estará pensando quién es tu jefe Joaquín y mal porque a lo mejor yo no porque no tienen por qué

Voz 14 38:34 conocerme sí bueno Joaquín Sabina

Voz 8 38:36 sí

Voz 6 38:39 ahora sí es que me cuesta rubia

Voz 0759 38:48 Joaquín desde dos mil nueve haciéndolo los Corominas estrenamos en tu tierra es verdad que son bonita para mí tu tierra me gusta mí la tuya

Voz 6 38:57 Navarro recordamos está aquí

Voz 5 38:59 trajes de Huelva

Voz 6 39:01 Jarvis ciudades favoritas de la península Ibérica

Voz 0759 39:04 ahí no vamos a hablar más

Voz 6 39:06 a la verdad que los trastos allí y que además no era fácil

Voz 0759 39:09 es lo que el reto que tenía porque claro había que sustituye a una clásica que era Olga Román hay pasaste con nota en el asunto bueno diez años

Voz 14 39:20 ahí se nota que es amigo ITER agradezco pero

Voz 0759 39:22 yo el primer año me pitaban y todo te pitaban los exámenes Silva los fan los integristas

Voz 13 39:29 ya me quieren quiero pensar pero

Voz 14 39:33 pero si el primer año lo pasé un poquito mal pero es normal porque yo con

Voz 0759 39:35 la fan fan de póster de de

Voz 14 39:38 Joaquín Sabina tampoco concebía un concierto en una gira de Joaquín sin Pancho sin hartones enóloga sin sin su séquito no digamos pero si lo habitual entonces yo entiendo que que el cambio costase pero pero me dicen huequito Taher

Voz 0759 39:54 entre hombre está muy feo en si el jefe lo decía

Voz 14 39:56 lo es que tenemos que soy maravilloso decía lo puedo decir se puede hablar mal aquí

Voz 0759 40:01 hombre ya lo ha visto

Voz 14 40:04 decías solía decir mete el culo

Voz 4 40:06 muy bien dicho funcionaba normalmente

Voz 14 40:09 normalmente se callaban Beteta el pitido

Voz 4 40:12 no ha tiene además cuando

Voz 0759 40:15 lleva diez años pero además llevaban mucho más en la música porque empezaste fíjate cuando perdió nos conocimos en realidad no nos conocimos fue un programa voy a nombrar otro programa antiguo Valeriano

Voz 5 40:28 sí sí a lo mejor si no jugamos como que si os acordáis

Voz 0759 40:35 año todo

Voz 5 40:38 no vamos a estuviste yo con yo conozco una de mi colegio también estaba Shakira a todo el rato oros cantaba todos los venas si tenéis

Voz 14 40:53 que tenemos ya mucha Akira pobrecita la madre tuvo un arte japonés

Voz 5 40:56 el nombre que eso está claro

Voz 6 40:58 ahora es un marrón a madres no se hace mucho nadie ya cantaba

Voz 0759 41:10 es un sol ahora hacen poco tags bueno no

Voz 5 41:12 estamos suele visto o perdón pero me encanta este

Voz 0759 41:15 quién ganó al final se ganaban cinco a ganamos una grave un disco en solitario ellas no

Voz 6 41:25 claro es verdad

Voz 0759 41:26 a aquel grupo Belle Epoque vele por la Belle Epoque el reencuentro puedo aprovechar para para hay me encantaría así porque eso hace reencuentro de todo de pop star poco estar fue legislar la renovación de Jesús Vázquez Telecinco cuidado

Voz 14 41:43 en se nos olvida nosotras no tengo olvidada éramos chicas Hinault nos peleamos ni nada no

Voz 8 41:50 bueno un poco sí un poquito pero yo no lo hubiese visto

Voz 0759 41:52 es un poquito no lo estaba se llamaba así luego también pero si hablamos de Roser hablamos Delia eh aquí hablar a la presentadora claro aquí no sabríamos todo presentador blanco presentado yo os vais a reunir todas no no ojalá yo yo es que a cada sitio menos algún promotor cree en la idea de que vuelvan poco por favor no no no a ver yo estoy muy contenta duda eh yo lo que digo es que acabamos un reencuentro de vernos

Voz 8 42:22 es un grupo de Whats Amina sí pero hay algunas zonas

Voz 14 42:25 que no he metido

Voz 6 42:28 tantos años después todavía no

Voz 14 42:32 pues porque no nos ya os fe

Voz 5 42:34 no no

Voz 0759 42:37 surgieron dejar ya aquella época truculenta de nuestras vidas no centramos en lo de ahora estás con el con tu disco estás con la noche Sabin que recordamos que es esta especie de de karaoke de lujo karaoke hay gracias Deluxe porque de repente te ves cantando bajo dinero nos da mucha ambición mira que esté Pancho Antonio García de Diego y que te dejen destrozar una caja de Sabina

Voz 14 43:00 bueno pero tú no eras destroza sería Arturo

Voz 6 43:04 acabas de dar la vida

Voz 0759 43:05 te consta pero he visto Galileo sobre todo esté detrás sí porque Pancho además me dice no queremos cantantes queremos valientes y la gente se lo toman Pedro la letra

Voz 14 43:14 pero es divertido al a lo mejor para el público no tanto pero para nosotros es muy divertido porque no sabes lo que lo que va subí parece que está Joaquín no porque nunca sabes

Voz 6 43:25 claro es cómodo

Voz 14 43:25 ver a la rutina es divertido hay gente que sí que destroza canciones

Voz 0759 43:31 Davis sobre todo los que conocen muy complicado no

Voz 14 43:33 las personas Sorolla hacerle los coros a Joaquín seguir el fraseo de Joaquín si es complicado yo

Voz 0759 43:37 lo cual un amateur voy a presumir de eso toda mi vida

Voz 4 43:41 sí porque es que es muy difícil chicas coros a Joaquín entonces

Voz 0759 43:45 pero también hay que reivindicar también a la a la corista en general a la gente que hace los coros en general que está

Voz 14 43:50 es un trabajo que está desapareciendo me parece muy injusto porque pues porque ya todos los músicos hacen coros por eso yo también llevo músico

Voz 6 43:57 claro

Voz 14 43:59 predicar con el ejemplo pero no lo hago porque soy pobre pero cuando sea rica llevaré un corista siempre o coristas chica esto es una profesión que desaparece porque ya los artistas esta generación siete fijando no llevan corona

Voz 0759 44:12 no Carlos lo hacen los propios músico

Voz 14 44:15 muy ir luego en otros muchos casos de artistas y conocidos que llevan coristas puede premia más que estés buena que cantes

Voz 0759 44:22 eso también me parecen pasa eso

Voz 14 44:25 muy machista ir me parece injusto porque una lleva aquí toda su vida de estudiante teniendo un talento natural

Voz 0759 44:32 que está bastante bueno pero

Voz 14 44:34 luego tengo que estar usando Pusa

Voz 6 44:37 cueste y qué bien queda nada

Voz 0759 44:44 trabajo claro pero también otras empezaba a hacer una serie de que estamos la desde tu casa a esa hasta quiero ir cuanto antes hombre que se llama musical no me enfade ese chaval música hay pringao porque invita a su casa si cantas con ella una canción hace de comer algo de comer que esto es la razón por la que dé más peso con la que quiero que venga Héctor a comer bien un puchero onubense

Voz 14 45:12 entonces a mí me hace mucha ilusión que Huelva vea cómo se come el producto deben ser étnicas y luego

Voz 8 45:19 luego ya la erótica

Voz 6 45:21 no

Voz 14 45:26 eso quisiera pero que

Voz 0759 45:28 música épica en mitad y Ximo

Voz 14 45:30 allí antílope no no antílope no ha venido no sé por qué esta demuestras que no te que no te preparas y no

Voz 5 45:39 esos son Bellvis éstos han venido aquí a autores del

Voz 14 45:42 disco de mis canciones de

Voz 0759 45:45 he estado en música el primero estaba Andrés Suárez

Voz 14 45:47 dado gaste lo el niño de López

Voz 0759 45:50 estás segura no llevo detrás de ellos pero es que sí

Voz 14 45:52 están ahora muy más todos me van los amigos buen pero pero estarán si si Dios quiere

Voz 5 45:58 no porque aquí somos todos tus amigos

Voz 14 46:02 este ratito era tú puedes venir iba Libia también cantaba muy bien también Raquel claro os podéis venir a mi casa

Voz 0759 46:08 el puchero y te voy a presentar otro amigo más que a partir de hoy va a ser tu amigo iba esas porque aquí tenemos otro entrevistado y siempre nos gusta hacer mesa camilla a muy bien así que Julio por favor dinos quién viene

Voz 29 46:18 dice ser recolector de melocotones por la cuenca del río Júcar pero además de eso es uno de los cómicos más top del panorama nacional

Voz 4 46:29 él es el gran Nacho García

Voz 6 46:42 gracias os ha gustado increíble locuciones más míticas de junio de las más bonitas que recuerdo risa

Voz 0759 46:52 Nacho García no diga risa digan Nacho García

Voz 0485 46:55 cómo estáis bien

Voz 0759 46:58 porque tiene fama tío de cómico enfadado ya

Voz 0485 47:00 sí ya me la cría un poco sin querer siempre llegan los sitios ya el primero que ya te vas a enfadar ya me cabreo yo no salgo de casa diciendo ya está tranquilito hoy puede hablar bien no voy a gritar puede ser una persona graciosa hacer claro no voy a insultar a nadie no voy a decir tacos

Voz 14 47:22 hizo sacando quitándole toda la que te le veo yo estoy haciendo lo mismo pero estudioso huevo si gana carrera también si tuviera dinero nadie indicamos reivindicamos desde aquí la marinera que por favor si porque lo lo estoy es cuando llega el verano o Bandolera que es todavía peor dolería pero eso la gente que se drogan necesitamos llevar maricón no tengo bolsillos suficiente yo necesito bolso

Voz 0759 48:00 el pantalón corto con muchos bolsillos destaca

Voz 14 48:03 efectiva y no queda estéticos pérdida sobre perdió yo cosas son pantalones García porque estas aquí tengo un espectáculo increíble

Voz 0485 48:14 espectacular increíble tú has dicho que tu disco salió hace dos años yo tengo un espectáculo desde hace tres años

Voz 6 48:19 muy amigo también no he ido porque claro encallado sería magnífico magnífico espectáculo ha estado tres años tensa

Voz 0485 48:35 bueno que se llama estoy mayor y entonces todo el ayuntamiento y la verdad Si queréis ir a verlo pues ponerse en Internet estoy Maño Nacho García ir quería pinte venir encima y te sale

Voz 8 48:46 qué buena la

Voz 0485 48:49 ya o ahí están queda entre fechas Soria

Voz 8 48:51 a Nacho una queda solo

Voz 0485 48:54 hasta septiembre del año pero no me te da Cunha meteoro

Voz 8 48:56 también perdón Mis claro si malísima yo también estoy a la prensa el catorce de junio a las once y media clara concluyó regalan entradas para que venga Isabel súper tris

Voz 6 49:05 este sabes que te digo que está muy cerca entradas tuyas yo voy a regalar entradas

Voz 0485 49:09 para todo espectáculo político para el mío

Voz 6 49:11 sin olvidar entre come el buen rollo y la alegría que yo tengo una pregunta claro

Voz 8 49:18 la última el que estuve contigo porque yo con Nancho coincido mucho y me Murdoch conocía mucho una tampoco ha dicho

Voz 6 49:24 es el caso yo lo de la acabo de descubrir es que a ti te hice una simple muy por favor

Voz 8 49:39 Nacho la última vez que me moría de risa famosa uno p my cada cueva que ahí vamos mucha agua y Nacho llenan Blahnik con lo que yo creo que con lo que esa nómina de aprobar nada de repente bienes por algo de pizzas suelta a ocho horas de algo que no porque estaba viejo entonces justo había es su perro ya con la tarjeta de del metro de Madrid yo me he me acordé porque que tengo es que sí diez tarjetas de metro en por ejemplo en Londres que no no digamos Neal Londres en Londres tú devuelves dan dinero la pesca Kika que haces lo que hago con tanta tarjeta en casa hay de nada colecciona que aviso mejor como vacilando como retando claro es un poco de eso el tema de la tarjeta

Voz 0485 50:18 que hecho de menos las tarjetas meter en un sitio la tarjeta a mi me gusta que entre

Voz 6 50:27 no esa nebulosa de la vas a pagar con tarjeta y te sacan el el la movida de la tarjeta te saca el programa de la gente que no sabe para empezar a hacer chamán pues yo que Linkin suena Bobby

Voz 14 50:59 Nacho

Voz 6 51:01 yo hay que de que vais futuristas de mierda magia

Voz 0759 51:07 tras un poco la sinopsis del espectáculo

Voz 6 51:10 no estoy mayor que yo creo decía

Voz 0485 51:12 además tiene una cosa buena que es que cada vez voy cambiando el texto porque dije que algún espectáculo cerró bien como la gente o digo lo que quiera lo voy cambiando la gente puede repetir

Voz 0759 51:25 porque te van dando cosas nuevas

Voz 0485 51:28 yo estoy con los Magos asco la puñetera magia me gusta Harry Potter no me gustan los

Voz 0759 51:35 porque te da igual la puñetera casa

Voz 0485 51:39 pero esto que te hacen así a las manos una pelota por aquí pasar aquí otra vez con una manta

Voz 0759 51:51 pero es más viene porque sí porque los los enemigos históricamente de los cómicos siempre han ido los pagos

Voz 0485 51:56 por qué a los Magos cuando empezó la cosa

Voz 0759 51:59 si cómicos quitamos lo bares y la sala donde actuaban

Voz 0485 52:02 dejaron hacer una cosa de cobarde que es bueno sí yo soy paladín explorador explorador y luego luego los cómicos Nos queremos más vamos parecen piloto de Fórmula uno ni se quieren entre ellas ni nada tiene el nombre de perro Murphy yunque Mago Pop Up te dejaba en paz

Voz 5 52:24 María te pasa eso también en la música que hay magos que hacen música os pasáis no no no no

Voz 0759 52:32 nada nada

Voz 14 52:33 porque recordarlo estoy corista tengo pocos años de vida entonces sí

Voz 0485 52:40 te estamos hasta los huevos no se atreven a cantar porque cantar es difícil se mete con los monólogos

Voz 6 52:46 bueno cualquiera claro

Voz 0759 52:48 Vigo hay un enemigo nuevo que el otro día escuché a en comedia perpetuó al programa de Castelo que hasta ahora eran los magos pero ojo los enemigos de la comedia

Voz 5 52:58 y además siempre Bloc Pétain porque al final como es la improvisación sí luego

Voz 0485 53:04 otra cosa de los cómicos porque siempre Lope tan todos los cómicos pues a los Cármenes de cómicos el otro día leí uno récord de risas ponían el cartel que dice que es récord de risas pues contra el mejor espectáculo de comer de monólogos de España digo precintada bajar un poco no estamos muy

Voz 5 53:21 te iba al ya está pidiendo mucho un cómico

Voz 0759 53:24 no se Felipe

Voz 0485 53:26 Irán que actuara sitios pero que pocas usted

Voz 0759 53:29 pues mira ya que dices eso eso simplemente vamos a ver cuál la cual fue tuvo lo peor que todavía las noches de invierno

Voz 4 53:36 cerrar los ojos y yo he llorado

Voz 0759 53:39 de Sabinillas

Voz 30 53:41 ya

Voz 0485 53:41 cuidado iba a decir el cuervo en Sevilla sevillano El Cuervo en Sevilla pero no me pegaron a mí pegaron yo fui allí con él han pegado al de la semana pasada pero hombre no sabemos al de la semana pasada Jorge Segura creo que ya me lo confirme que llamó al teléfono de aludidos yendo pero a mí no me pegaron pero yo cuando Sabinillas Marbella yo llegue allí primero me tiré todo el día durmiendo

Voz 30 54:08 tal sin ventana baño compartido Sen sin tele en una cama sentado así desde allí entonces en un bar de tapas yo llevo según llego yo se van todos los camareros normales entran sólo camareros señores fuertes y señoras y empieza a entrar

Voz 0485 54:27 todos los del pueblo a haber ahí a haber ahí

Voz 6 54:30 vaya a ver a los chavales

Voz 0485 54:32 no entonces sale una concejala no tenía ninguna relación es lo que querían hacer con el tipo de éxito que el y la concejala anunciar Tessio parece que una concejala Timothy quieres que te hagan una foto aquí bueno concejala me presenta dicen hace medio de monólogo y luego sale el travesti hace sospechar

Voz 6 54:54 pero de repente me estás contando una actuación de los años setenta con Fernando todo

Voz 5 54:59 sí claro es maravilloso

Voz 0485 55:01 advirtió habría pagado eh yo ahora que ya han pasado años y el psicólogo me ayuda yo ya disfruto de esto pero reconozco que en el momento porque luego empiezas a hablar

Voz 4 55:11 a él porque yo no me enfado pero hace quince años yo ponía cara

Voz 0485 55:24 cómo sería que yo me fui subió la drag queen hizo el espectáculo lo vi dije pero es que yo sobró

Voz 6 55:33 el maravilloso

Voz 14 55:39 recuerdas algún bolo ya no te voy a decir parecido parecidos comida bueno yo he trabajado en un puticlub cantando

Voz 15 55:46 qué vais dos dos

Voz 6 55:48 sí

Voz 14 55:51 como acabamos con lo del puticlub Marbella hombre lo que pasa es que no no me gritaban añitos bueno si alguna vez que me quitara la ropa pero

Voz 6 56:01 mejor que te crió

Voz 14 56:03 pero no pero no que me fuera y nada ir yo presentaba el segundo en las strippers y cantaba entre stripper y stripper canta una canción variada y a veces petición del público porque también era cargo que entonces tenía un amplio abanico de este club

Voz 5 56:18 la Caixa Minnelli no canta hola

Voz 14 56:21 si un día que se me metió en el corazón

Voz 0759 56:24 sus

Voz 14 56:27 a tener una canción mientras uno se desnudaba era como si escogió ella fíjate qué qué qué extraña combinación si fuera ella injusto es que yo fuera ella mientras unas estaba en una barra

Voz 6 56:40 todo se ella es ella

Voz 14 56:42 fue muy raras porque el aire dudando si era yo creo que eso es porque no había móviles con cámara antes pero era digno de que preocuparse

Voz 0759 56:50 porque esos ha perdido es verdad que hay móviles pero es lo que ayudan estos bolos a relativizar luego así eh bueno a veces echo de menos

Voz 0485 57:04 yo siempre a veces hombre ahora ya que llevamos oyendo años no te tendrás que comer

Voz 5 57:10 algunos algunos hombres sigue yendo a sitios

Voz 0485 57:13 dentro de poco no Carrefour creo que nunca recibió

Voz 5 57:16 ah pues amigo soberanos animamos a Nacho García Carrefour en la Gran Vía gracias Nacho

Voz 6 57:28 por favor escenario que acabamos con un fuerte aplauso para navarros con Borja Montenegro Valeria Rus Apolo en el vídeos centran el control color amarillo a la producción hasta aquí la lengua moderna gracias

Voz 10 57:49 y y

Voz 0759 58:01 no

Voz 10 58:03 y y no

Voz 3 58:07 yo

Voz 27 58:08 eh eh eh

Voz 21 58:13 ese retiro

Voz 27 58:28 ELN mi

Voz 21 58:36 yo sin ir

Voz 32 59:01 de tanto se cobra blinda tú me rindo en trigo enseñante

Voz 33 59:16 sí me

Voz 34 59:23 sí

Voz 21 59:44 no hay unas que no y canas

Voz 27 59:54 así que

Voz 21 1:00:00 rindo podéis todo podéis leer Virrey Montero puestos tu plan

Voz 10 1:00:16 hay

Voz 31 1:00:22 y no

Voz 32 1:00:26 a Merrill Lynch

Voz 21 1:00:37 me rindo

Voz 33 1:00:41 de

Voz 21 1:00:43 de