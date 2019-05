Resines: "si la película no me gusta me levanto y me voy, hasta en los estrenos"

Voz 1 00:00 la patria una marca yo no veo rojos y azules yo veo españoles es blanco y Balbino nuestros el mercado lo abren ya así que más matar

Voz 2 00:15 que la inmensa mayoría de joven españoles donde el Partido Popular aún no lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 3 00:23 vale

Voz 4 00:42 porque eso es Manuela Carmena una posición ideológica e impostura sentimental una forma de hacer política como ñoña o en este caso debería decir cómo se propaga

Voz 0684 01:02 catálogo de piropos e todos muy bien

La Ventana con Toni Martínez Puebla quita con Especialistas secundarios El Mundo Today buena con Marta este ya en un ratito con Antonio Resines

Voz 0230 01:19 que pasan cosas sepas en cosas hacen cosas chinos hacen cosas chinos lo chino son los nuevos catalanes hay una guerra entre Google y Hawai esta es una de las noticia es una noticia peculiar a veces es difícil saber si vemos si lo que vemos es la realidad o todavía estamos bajo los efectos de la actuación de Australia en Eurovisión

Voz 5 01:53 una actuación que fue lisérgico como mito

Voz 0230 01:56 el de Isabel Díaz Ayuso para quién no era para hacerse una idea tiene que imaginar una mujer vestida de hada blanca

Voz 6 02:04 sí paga yo creo que no nada

Voz 0230 02:06 montada en una pértiga tipo Sergei Bubka y acompañada por otras mujeres vestidas de negro también en pértiga no que iban de acá para allá de derecha izquierda iban un poco de cemento hecha extrema derecha si un poco a poco los Pablo Casado también hemos estado en una pértiga gigante que aquello parecía muy inestable en casa sufríamos le cuido pero igualmente llamativo aunque sutil fue el de Estonia

Voz 7 02:41 hombre señor que tocaba la

Voz 0230 02:42 guitarra

Voz 7 02:43 si bien el siguiente plano

Voz 0230 02:48 la guitarra no estaba hubo muchos comentarios sobre la guitarra de Estonia nuestra compañera Mariola Cubells todavía esta mañana escribía busco desesperadamente una explicación a la desaparición de la guitarra de Estonia por qué nadie me contesta ya lo sabéis todos y yo sigo en mi ignorancia sola lo que pasa es que los demás no nos atrevemos a preguntar pero Mariola que es emprendedora ha hecho periodismo de investigación no ha facilitado una fuente directa porque necesitaba a alguien que estuviera allí

Voz 8 03:22 que lo viera desde el sofá porque desde el sofá todos vimos lo mismo la Ertzaintza fuera fuera gabacho desde el sofá por cierto cuántos lo vieron Marta Estévez pues la gala reunió un treinta y seis coma siete por ciento de cuota de pantalla que son casi cinco millones y medio de espectadores después en las votaciones subió hasta algo más de los seis millones siendo el minuto de oro el final el final de la actuación de Mickey con siete millones doscientos ochenta o doscientos ocho mil espectadores

Voz 0230 03:48 no la uno de Televisión vamos a hablar con un testigo por un periodista que estuvo allí en directo el esperado está de una plataforma digital llamada Eurovisión spain punto com Se lo digo bien su nombre es Luca es así buenas tardes Luca hola buenas tardes qué tal hola eso sí la verdad tú estabas allí efectivamente desde dónde estabas veías escenario directamente

Voz 9 04:13 claro que veíamos el el escenario perfectamente y además vimos todos los ensayos previos y porque todos los artistas se ensayan como seis siete veces antes

Voz 10 04:26 con es suerte

Voz 0230 04:28 qué suerte

Voz 9 04:32 los bueno es una manera de ver la evolución como Jaén con encontrar explicación a lo que vosotros estáis

Voz 0230 04:38 claro la guitarra porque la guitarra del cantante de Estonia desaparece dos veces durante la actuación dos veces

Voz 9 04:44 realmente no desaparece son actuaciones las de la final de Eurovisión que están muy milímetro hacen la realización entonces hay un operado a los operadores de producción digamos que ayudan a un artista aquí la guitarra entre ir el escenario

Voz 0230 05:05 no sí pero en la primera desaparición perdona la primera desaparición en pantalla

Voz 1309 05:09 va a un plano corto y entonces sí que es posible

Voz 0230 05:11 entender que alguien ACS se lleva la guitarra no ha eso es la primera desaparición pero la segunda es un cambio de plano en el que hay un tachan clarísimo

Voz 9 05:21 si no tiene tiene su explicación eso es un holograma he hay actuaciones mientras el el cantante está en en el escenario el cantante está actuando

Voz 1309 05:34 sí luego por televisión

Voz 9 05:36 no es exactamente lo que está pasando inmerso escenario entonces eso tiene la explicación de utilizar un holograma el cantante está metido como en una tormenta o las que pasa la tormenta ponérselo Grama está el cantante sobre el escenario con la mitad

Voz 0230 05:54 por eso era un plano inserto digamos entonces eso segundo segundo

Voz 9 06:00 eso eso no logra más porque el cantante estaba el propio cantante sí sí estaba en el escenario estaba cantando en ese momento entonces e igual que la actuación de de esto en diferentes países que utilizan esos recursos no utilizar no logramos para llamar la atención de del espectador como que en estos momentos según preguntando qué pasó

Voz 11 06:21 qué pasó

Voz 0230 06:24 no

Voz 9 06:26 ya que que el públicos dijera que ha pasado aquí no

Voz 0230 06:30 de esa manera Qatar un poquito

Voz 9 06:32 a la atención no son recursos en este caso hologramas que utilizan muchos candidaturas no

Voz 0230 06:38 muy bien pues lo lo consiguieron muchísimas gracias muchísimas gracias Luca no Eurovisión spain punto com no lo he dicho muchas gracias era era un dato que teníamos que saber ya podemos afrontar tranquilos hombre la recta final de la campaña para las elecciones europeas

Voz 12 06:55 por qué desapareció la guitarra de Estonia día le sólo tiene hará el caso

Voz 13 07:04 vale

Voz 1309 07:08 menos puntería

Voz 14 07:11 bueno pues Twitter sobre Eurovisión nos vamos a quedar con este tuit del gran gran Sergie más que yo creo que puede servir mucho para el representante español del año que viene

Voz 15 07:19 a las provisiones así no hay rival pequeño ni perita en dulce vamos festival la festiva

Voz 14 07:25 luego hay gente que va por la vida sin encontrar una motivación un ejemplo lo da

Voz 15 07:29 a ver si me muero un día de estos tienes que ser más optimista cara pues a ver si me More hoy mismo

Voz 14 07:36 y hay otros que van por la vida como cansados mirada me llama

Voz 15 07:38 mulo levanta de la cama Paco cinco minutitos venga ya sea una temprano levanta sólo poco más que te levante es que está todo queda mirando

Voz 14 07:49 y es que ir cumpliendo años pasa factura Achi Wii da ejemplo hundía eres joven y al día siguiente te duermes antes que tu hija y acabamos con los que sólo imaginarlo ya nos pone los pelos de punta es de Leo

Voz 15 08:02 sí Denzel Washington secuestra la hija de Liam Neeson me río yo de las ocho

Voz 6 08:06 nada se Juego de Tronos

Voz 11 08:09 yo no yo

Voz 1309 08:11 tu hijo después de las Twitter

Voz 0313 08:14 días llegan las noticias de El Mundo Today hoy con Xavi Toni por este orden Ron Xavi Germain Xavi

Voz 0684 08:21 eh que Nerea sustituido aquí que yo estoy muy bien vamos

Voz 1981 08:27 Amancio Ortega dona veinte euros a un restaurante del que se fue sin pagar un menú de cuarenta

Voz 14 08:32 Inditex también donará maniquíes al Estado para que se incorporen al cuerpo de funcionarios de la Administración

Voz 1981 08:38 Mickey liderará la oposición en Eurovisión

Voz 1309 08:41 compartirá grupo parlamentario con

Voz 14 08:43 no

Voz 1981 08:44 a los fans critican la elección de Bruce Wayne como el nuevo Batman

Voz 14 08:49 hasta que no contraten al verdadero Batman no estarán contentos

Voz 1981 08:53 Pedro Duque convence a la NASA para que mande un disco de Manolo García al espacio

Voz 14 08:58 el objetivo final es que manden todas las copias

Voz 1981 09:01 varios vecinos despistados claman contra la detención de Josu Ternera

Voz 14 09:05 ternera tiene que estar libre pastando no han cerrado insisten

Voz 1981 09:10 un perro bebe accidentalmente unas botas de café por la mañana se convierte en persona

Voz 14 09:15 los expertos aseguran que cuando se le pase el efecto del primer café por la mañana dejará otra vez de ser personal

Voz 1981 09:21 esta biólogos descubren que los perezosos están evolucionando lentamente hacia el hombre

Voz 14 09:26 empezaron mucho antes que el mono pero cómo van a su ritmo los adelantaron

Voz 1981 09:31 niños científicos confirman la estafa del kilométrico de boomers

Voz 14 09:35 nos deben ser los ciento cincuenta metros insisten con la boca totalmente llena sin poder apenas respirar

Voz 1981 09:42 dos de cada tres españoles se dejan Elena porque ya no saben de qué hablar con el peluquero

Voz 14 09:47 el resto opta por la calvicie como mecanismo de defensa

Voz 1981 09:51 los madridistas que siguieron yendo al Bernadeu serán canonizados por el Papa Francisco

Voz 14 09:56 la afición preferiría que se produjera la segunda venida de Cristiano

Voz 16 10:07 no vi

Voz 0230 10:45 tiene mucho mucho cachondeo con Eurovisión Eurovisión y la Champions League que es lo único que vertebra de Europa es muy difícil explicar qué es Europa uno va por el mundo viaja diciendo pues yo soy asturiano yo soy murciano catalán extremeño yo soy español cero quién va por el mundo diciendo soy europeo hoy escribe precisamente un artículo en El País el presidente de la Comisión Jean Claude sí

Voz 1 11:12 son

Voz 16 11:19 el un artículo nazi culo

Voz 0230 11:21 sobre Europa Jean Claude Juncker es como esos círculos que se titulan hay que leer los artículos los Lena aquellas personas que ya Alen precisamente pues están destinados a personas que no le no se lo titulas así pero cómo lo van a leer sino Len es lo que pasa con los artículos que se titulan pues esto como del artículo el presidente de la Comisión Europea para leerse un decirlo es un artículo de Jean Claude interés en el tema de salida no es algo que te llame no es algo que a pie a que alguien diga pues aquí estoy leyendo un artículo de dice que es importante dice que es importante la defensa de la Unión Europea y como ejemplo de la importancia aquí tenemos unas palabras curiosas mira eso es un mitin de este fin de semana es el candidato socialista que también es ministro de Exteriores en funciones explica de una manera gráfica la importancia de la Unión Europea

Voz 17 12:35 ningún joven de esos que no van a votar tiene ningún miedo de que le manden otra vez con una bayoneta a matar a su compañero de Erasmus del verano pasado y eso es un gran progreso

Voz 0230 12:47 indudablemente físico esto vamos es pero claro no sucedía en Europa hasta hace sesenta años que es menos tiempo de la esperanza de vida de un europeo hoy hay muchos europeos vivos todavía que los veinte años en lugar de ir de Erasmus iban de matar

Voz 11 13:04 yo eso sí si eso sí sí sí

Voz 0230 13:07 también es verdad que así a los veinteañeros de mil novecientos cuarenta les dices cuidado Si tienes un móvil de Google no te actualiza el sistema operativo

Voz 18 13:18 sí

Voz 0230 13:25 el carísimos la unión europea recordáis que hace diez días hablábamos de un conflicto intra europeos

Voz 16 13:30 un conflicto de convivencia en

Voz 0230 13:34 barra una osas volvemos a las autoridades francesas en el Pirineo y que se comen las ovejas ya había pedían pendiente una cumbre hispano-francesa por la osa esa cumbre ha dado resultado Javier Lorente Radio Pamplona buenas tardes buenas tardes bonitas ha soltado que resultado sin resultado

Voz 1977 13:54 porque parece que al menos tenemos las claves de geolocalización de Claver ya sabéis que es la osa creo que estaba cumplida nunca calco la vida que ahora ya no habrá que esperar un día para saber dónde está porque los franceses han facilitado las claves eso sí a Medio Ambiente del Gobierno de Navarra no a los alcaldes ni a los ganaderos bueno pues puede haber alguno que decide tomarse la justicia por la mano de las ocho rejas que por ahora han sufrido unos ataques mortales de Benghazi Clavería van a mantener esa geolocalización además también hay otras medidas como por ejemplo pues pensarse Si eh los guardas una vez que sepan

Voz 0230 14:35 la organización pues pueden acercarse a donde está

Voz 1977 14:37 la Verín para intentar espantar la de la zona de ganado o por ejemplo colocar las grabaciones con ruidos que la espanto entonces acerquen las ovejas de momento no hemos sabido de más ataques y por tanto París sí claro que hay cierta tranquilidad en poco menos de tranquilidad entre los ganaderos de la zona eso sí de momento seguimos sin saber tampoco así habrá sí tendremos más hasta que ese porque a los también sabemos que la acompaña Zorita

Voz 19 15:08 otra cosa con lo cual ya van por pareja muy bonito

Voz 1309 15:11 primero tensión Javier el día el día treinta y uno estamos en Pamplona de La Ventana estará resuelto esto tu crees otra no las yo creo que habrá que esperar a ver pero tampoco más habrá que esperar porque

Voz 1977 15:23 quizás ahora está haciendo la digestión pasará

Voz 11 15:29 aquí y luego igual dentro de hambre tenemos susto bueno bueno bueno muy bien

Voz 14 15:33 Tica Naranjo que eso va muy bien va encantar

Voz 11 15:37 a ver si los datos

Voz 19 15:38 no pero eso igual es igual sólo sólo a España

Voz 1977 15:41 a humanos a usos no bien

Voz 0230 15:44 muchas gracias Xavier a ver si son compatibles estas campañas electorales superpuestas consecutivas hay una cierta sensación de que no queda mucho más que decir que tirar de aquí al domingo no hay frases por aquí por allá pues hemos estado el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara llamando a las mujeres a votar para parar los pies a Vox dice

Voz 20 16:11 pararle los pies porque sigue creyendo es

Voz 0230 16:15 macho

Voz 20 16:17 sigue creyendo no

Voz 0230 16:19 no bueno estar esta frase es por lo que dijo el candidato de Vox a la alcaldía de Madrid Javier Ortega sobre los derechos de las mujeres también que también hablaba de sobre los homosexuales os acordáis eso deseo de que la fiesta del Orgullo se traslade a la Casa de Campo pero lo ha explicado Javier Ortega Smith explica que se refiere a trasladar todos los eventos que tengan mucha gente ya creado para ello el verbo tras la Lar

Voz 10 16:48 el gran Isaías

Voz 0230 16:59 trasladar podría ser llevar Massiel a otro lado pero no hay que confundirlo con el verbo tras lo que sería un desplazamiento realizado por un pelo ustedes Ortega Smith atentos al señor hay un señor que al final de la frase se le Corea

Voz 9 17:16 exactamente trasladando su Seven trasladando sus eventos trasladando sus eventos al lugar es que queremos que causa menos perjuicio al resto por ejemplo a la Casa de Campo

Voz 0684 17:30 alguien tenía que decirlo las joyas bueno oye queda constancia del verano atrás la hablar directa

Voz 9 17:36 a veinte trasladando sus evento tras la alarma ves a lugares que queremos que causa menos perjuicio al resto

Voz 0230 17:51 eso eso una última cosa sobre Eurovisión estalle de Carrusel Marta Estévez

Voz 11 17:55 a ver

Voz 21 17:57 contra el Barça

Voz 8 18:00 sí porque os pregunto se puede unir el fútbol y el festival de Eurovisión es curioso

Voz 0684 18:05 he oído que si a mí

Voz 8 18:10 los expertos saben el pasado sábado en Carrusel lo hizo Jacobo Buzz teta para presentar el Celta Rayo que se jugaba en Valhalla norte

Voz 0684 18:17 más tarde está Dani Garrido Carlos la venta de Cardoso cayó hoy la primera Quédate conmigo en RAC uno quiere cantar La fiesta terminó y quiere amargar en Balaídos y amargar en Libia Celebration duelo de pistoleros made in Spain con Raúl de Tomás y Yago Aspas con el que Vivo cantando goles cada vez que el Filipe de las bateas marca Yes capaz de decir yo soy aquél para que hoy bailan pegados Celta hay afición tiene que ganar el Celta o empatar tiene que perder Iker Girona pierda empate o gane por un diferencial menor que él más siete que tiene de renta el Celta vamos a ver el once inicial que tiene el Celta Paula Montes como es ese once inicial pese la la la de Massiel Algo pequeñito Paula buena aclara

Voz 11 19:09 de verdad buenísimo eh pues bueno está preparado así como curro hay un curro

Voz 0230 19:16 ahora que bueno de pasar a Resines por ayer aviso un aviso a veces

Voz 21 19:22 el movimiento del seísmo por la mañana ciento el ahorro

Voz 14 25:09 vamos al ruedo hoy quiero que hablemos de sueños de sueños de sueños bueno vosotros os es familia esta sensación de vivir algo intensamente durante mucho tiempo y de repente tú ha sido un sueño raro suena suena a esta esta historia durante unos segundos te te quedas así que para interesarse el líder pole Vettel cuarto desde que estás ahí I segundo que no puedes saltar no mira pero nada es que quiero que los oyentes compartan con nosotros esa experiencias que parecen vividos pero que en realidad son sólo un sueño también que no sabe si es mejor o es peor que la realidad es mejor el sueño o la realidad mira ya tenemos a un oyente que los va a contar su experiencia el es Toribio o la Toribio

Voz 0230 25:50 las tardes hola buenas tardes qué tal buenas tardes qué nos cuenta de

Voz 10 25:54 es el final has planteado decir que para mí los sueños son mejor que la realidad es mucho mejor que la realidad vamos cuento El mira al que yo soñaba que mi vida era perfecta yo era ingeniero nuclear en Chernóbil vivía apostura fisio núcleo vamos con uranio normal no entrar a nadie está tu rollo verdad a proyecto premiado e incluso el buen funcionamiento por nuestro buen hacer pero todo fue un sueño verdad me despertaron las sirenas empujones las quemado

Voz 29 26:26 a ese rollo

Voz 14 26:29 Bodegas David ya te digo macho sufrís tuvo algún tipo de consecuencia con el incidente

Voz 10 26:34 pues yo no sé si perdí tres brazos

Voz 14 26:37 quedan dos todavía bueno son las consecuencias de la mutación muchísimas gracias ello Porto experiencia vamos a conocer otras experiencias del mundo de los sueños y este geriátrico verdad lo dicho bien

Voz 10 26:47 te el geriátrico bueno pues eso molesta pues no ha hecho nada más aburrido que remontado el sueño de todo el mundo porque soy conmigo conmigo suyos contigo cada dos horas documento unas sacó un rechazo

Voz 0230 27:04 cada noche

Voz 10 27:05 a sólo durmiendo tres menos eso es lo que vestirán la cama ni un gesto ni nada no ronco nada sólo documento casi como narcisista como anteriores ventas si la Tsonga también realidad

Voz 14 27:25 qué dices José Actur realidad es aún más aburrida que tu sueño

Voz 10 27:28 con la Nacional de España

Voz 29 27:34 ah vale vale vale pues eh geriátrico gracias Puerto experiencia

Voz 10 27:38 a qué gracias por la llamada una cosa

Voz 14 27:41 se pensaban que los sueños son territorio digamos libre de regulación donde uno puede hacer lo que les haga pero pues naif porque tenemos al teléfono al doctor psicólogo psiquiatra Shi copa también no trabaja para atención para el Ministerio del Interior que es donde están los sueños claro desde el Ministerio de Interior tenemos al doctor Pilar doctor qué tal buenas

Voz 10 28:02 buenas noches

Voz 1309 28:04 eso esté belga no

Voz 10 28:08 parte reglas que se aplican desde ya que afectan a los soñado esto es muy importante para

Voz 14 28:12 la gente que va a soñar incorrecto el conteo de ovejas eh

Voz 10 28:15 de viejas está limitado según la normativa europea de transporte manejo de ganado ovino a un máximo de cien cabezas

Voz 1309 28:25 podemos contar máximo de cien cabezas de

Voz 29 28:27 de cien ovejas no ha vale más las cosas

Voz 10 28:30 quiénes de los bichos deben ser óptimas para garantizar su bienestar todo está incluso en sueños

Voz 14 28:34 el sueño pero la gente no lo sabe pero incluso sueña pero los doctores su sueño allí crecí en Mi sueño yo puedo vencer a él a las ovejas que me de la gana no

Voz 10 28:43 y pico argumento de Especialistas secundarios juicio de no decir secundario no el límite son fieles

Voz 14 28:50 sí de acuerdo dormidos entonces

Voz 10 28:53 pues entonces también con whisky Amir Jan

Voz 14 28:55 o bien no algo más doctor soñar con Angelito

Voz 10 28:58 pues suena Angelito saca algo seca o ley de protección de menores ningún menor puede estar a solas con un adulto

Voz 1309 29:06 no vale sólo se podrán soñar con Ángeles mayor

Voz 10 29:08 este da siempre con su consentimiento expreso

Voz 29 29:11 madre mía ni Angelito ni ovejas ver qué pasa con aquellos de libertad para soñar

Voz 10 29:16 que sepa cualquier oyente que le puede poner un acredita Camela Milan por soñar con él sin su consentimiento lo hecho de fiesta que tienen

Voz 21 29:24 no

Voz 14 29:28 los denunciara Camela por soñar con nosotros y con sentimiento

Voz 0684 29:31 yo yo lo he hecho muchísimas gracias hasta luego

Voz 11 29:38 bueno vamos a saludar usted invitado pero antes como sí

Voz 0313 29:40 siempre hay que presentarle con la banda sonora de su vida al menos dos parte eh no Candela no bueno sé la ayuda de Olga Nebra

Voz 21 29:55 Lola de Los Brincos podía elegirla por muchos motivos pero hay un muy sencillo

Voz 1 30:01 es muy bueno

Voz 21 30:09 esta canción de Los Bravos es la primera que bailó en los guateques de su época Black is black a alguna vez en su vida esta define perfectamente la situación en la que está ahora nuestro invitado Volando voy volando por el camino se va entreteniendo sin documentos la elige por esta frase quiero ser el único que te muerda la boca que le dejó la pregunta Carla

Voz 0684 30:56 Antonio Resines buenas tardes

Voz 1309 31:01 al preguntarle la boca aquí en cuenta solamente una

Voz 11 31:04 pero no voy a dar nombre en público no

Voz 1309 31:07 no porque no toca toca no me está escuchando estos momentos pero por qué voy a miradores para todos lo que entonces claro ese criterio y francamente no lo entiendo te digo por si acaso lo voy a decir porque Francino tiene un peligro de cojones

Voz 11 31:24 ah sí

Voz 35 31:26 pregunta Oye en julio

Voz 0313 31:29 se van a cumplir once años del aclamado final de Los Serrano

Voz 35 31:34 cada día me lo imaginaba yo que esto da Joy pues no soy Joy hoy hoy que hoy ha terminado Juego de Tronos

Voz 0230 31:44 tú has visto fuera

Voz 1309 31:45 que no coño pero sí que éste lo pregunté no pero qué manía de todo el mundo ahora me dice que quiere contar no te quiero contar no sólo te pregunto si las bicis ver la gente normal no lo has visto no gente normal que digo que tú no lo seas Francino esto la gente normal no lo lo ve el lunes por la noche como mucho claro como no no hombre hay gente incluso se siendo no no pero sobre todo es que llevan todas las teles y todas las redes haciendo como bromitas

Voz 36 32:13 se dice que nadie ponga en la radio tiene acabáis de yo ya

Voz 1309 32:16 ha sacado esto viendo ahora cuando me experto las bolas y he visto unas imágenes que no había visto y no

Voz 0313 32:22 dónde las has visto en Televisión Española han puesto fragmento el carrito

Voz 1309 32:25 no no no ha puesto como imágenes de segundo plano ético es que no bien bueno pues no la he visto el final de Los Serrano tampoco lo he visto exacto de de Taylor guión fantástico tirios y por qué a Jaime le llaman ya Inma porque Jamie Jedi porque se llama Azimi pero se escribe Jaime si Jamis no es Jamis Camio Jaime yo creo que yo lo llamaría claro ese día la palma o lo podemos decir

Voz 0313 32:57 en ese es el seis por déjame que te pregunte por qué ha enganchado Juego de Tronos porque esto ya sabe que el mundo ahora se divide entre la gente que está encantado que no porque entre medias también hay digo pero

Voz 1309 33:10 no no he visto todo esto todas las temporadas me imagino que no no algún capítulo saltó no a bueno pues porque era pues una cosa fundamental

Voz 0237 33:19 la muy entretenida tenía cosas que la parte esta fantástica y me gustaba mucho yo no había no había leído nada yo tampoco Martin yo tengo sí sí me me gustaba también por Tolkien porque tenía que ver que el cuenta el nivel que está subiendo como sí sí sí sí como la Illa Hesperia no te cuenta

Voz 1309 33:35 bueno pues todo eso te lo han contado y lo leído

Voz 0237 33:37 es que se me había ocurrido a mí en cualquier caso se resumen a que era muy entretenida estaba muy bien hecha con los medios adecuados había unos actores estupendos dos

Voz 1309 33:47 señor y entonces bueno pues todo eso casi siempre

Voz 0237 33:50 Acciona funciona para que la gente y luego el disparate pero teniendo referencias que te podías entender que eran las peleas peleas por el trono por el poder peleas

Voz 1309 34:00 bueno pronto aparte

Voz 11 34:02 a a la orden del día todo eso unido

Voz 0237 34:05 a esto que he dicho antes pues yo creo que la hace muy atractiva no y luego es verdad que las venden muy bien entonces entre la expectación de casi un año desde que no solamente ocho capítulos no este caso ha sido no no ocho no seis se perdona sabéis si es conflicto

Voz 11 34:19 a última temporada exclusiva hizo como loca faltando elige bici pero has visto Spring tres

Voz 0237 34:35 casualidad otro y además lo hace muy bien porqué Movistar cuando estaba yo de viaje volvió el sábado y el domingo impusieron resumen eso que hablan los productores que cuentan como si se hizo cargo si las visto bueno es impresionante se dedica a esto sea el el nivel de trabajo de todo

Voz 1309 34:52 los los departamentos pero es que es una buena es brutal del nivel del nivel económico no dejaron que te cuenta una cosa que eso no es hacer una tontería

Voz 11 35:00 estás te te queda de los estar queda la

Voz 1309 35:08 aquí tiene que tiene una mala uva sí claro para misa

Voz 36 35:14 la nieve esos del capítulo anterior nieve él

Voz 1309 35:20 Irán y el de la silla de ruedas grandes cojo ha dicho estar no están eh

Voz 11 35:27 no no es el primer capítulo es cuánto pones queda uno no

Voz 0313 35:33 sí sí vamos no sólo que te digo una cosa James que en el último sabes que han hecho durante la temporada una lista de gazapos sabes

Voz 1309 35:43 apareció un un cable de ordenador de bajón

Voz 0313 35:46 Bernadeu uno el Cafés Harrak famosa detalle pero esta vez en el último capítulo aparece una botella o de plástico se bueno bravos no no no no la verdad espero que cuando lo has visto ya dirás

Voz 11 36:02 buscarle los Siete Reinos ahí dentro en los dragones me parece una vaca en casa eso no lo he visto como dices el explicar sueño coño venga no

Voz 0313 36:21 cómo llevas el el proyecto que nos lo comentó un día que Boyero de este de súper documental de historias de da

Voz 0237 36:26 Nuestro cine pues bueno

Voz 0313 36:29 Nos lo contó una pinta mal que lo estoy haciendo con Ana

Voz 0237 36:32 que es mi mujer ir codirectora bueno y es la directora de John Woo director es aquel que

Voz 11 36:37 a ver si la que estás escuchando escuchando fíjate te lo Rodríguez churros

Voz 0313 36:42 bueno entonces he la Xunta la Historia

Voz 0237 36:47 lo llevamos bien lo que pasa es que es complejo o sea que es es una grabación de cuarenta y tantas horas grabando a gente que ha participado que ha hecho cine español directores guionistas actores actrices etcétera y que cuentan a través de unas conversaciones conmigo y de varios a la vez pues vamos contando un poco lo que la Historia del del cine español a través

Voz 1309 37:05 de anécdotas de de historias que han pasado y tanta gente dice el género ni se miran

Voz 0313 37:10 David Trueba Loles León Maribel Verdú Verónica Forqué coronado Ana Belén Víctor Manuel Luis Alegre no podía J Carlos Boyero están

Voz 37 37:17 la gente el público en España siempre ha tenido un grandísimo interés por películas documentales documentales y si esto es uno comentar

Voz 4 37:25 pero es que lo del yo estaba creo que estaba predestinada porque yo voy al cine desde los tres años con mi abuela cada día mi abuela me quitaba del colegio me llevaba allí decía no la quita el Colegio que tiene que cité aquí en el cine aprender a amar

Voz 38 37:39 el día que hice mi primer corto me me me volví loca era muy loca con la cámara me pareció una cosa mágica

Voz 4 37:46 lleva deteniendo siempre han vestidos por las habitaciones tal entonces no sabía si quería ser detective privado o actriz haciendo de porque era algo muy lejano yo no quería ser actriz yo lo que quería ser cantante

Voz 39 38:00 la que estaba absolutamente enamorado de Marisol yo las veía Marisol rumbo a Río Mary Marisol pues bueno si Ana me enloqueció cuando ya lo habían teatro hay que dé con la va colgando no puede decir no puedo no se podía ser más poderosa que de engancha disimuló con ella

Voz 38 38:15 empezamos a ligar al final de la película paso estuvo estuvo atento estuvo atento pero estaba distraído Vila que estaba atenta

Voz 0313 38:25 atento el décimo pero ahí tiene pinta de que se siente

Voz 37 38:30 el ministro que también te daré todo lo que he hecho hasta este nombre

Voz 40 38:34 de bajarse al moro me siguen trayendo chinitas cuando voy de bolo algunos hervir euro veo que te estaba esperando porque tengo aquí la madre muchas gracias

Voz 1309 38:46 el cine pues ahí está

Voz 41 38:48 todo probablemente lo pues lo más importante que me que me ha ocurrido

Voz 0313 38:54 en la vida esperamos que tenemos en carritos lo sabes no en el festival que tiene pinta de que van a aparecer cosas muy interesantes en ese documento no copero cuarenta horas en cuanto hay que dejarlos

Voz 1309 39:04 dejarlo uno y media más pues también

Voz 11 39:08 este es un adelanto que

Voz 0237 39:09 estamos en Málaga si Iker es para que diese una imagen de cómo iba a ser la historia es esto claro os habéis fijado que si hablas de de Marisol pero como lo hablas es normal claro estás contando que en los sesenta Marisol era una persona muy importante que hizo muchas películas y que tuvo una gran repercusión de público es decir contamos la historia del cine a través de de las anécdotas y luego una cosa que queríamos destacar era eh queremos reivindicar ante mucha gente que que el cine es aparte de cultura que es un arte aunque también es una industria etcétera etcétera y que ha sido muy importante para la historia de este país el cine que hemos hecho en España y que hay cosas muy buenas cosas de Universal se hicieron ese siguen siendo entonces

Voz 42 39:51 a reivindicar un poco a la gente que hace cine que que no somos es una pandilla de de anormales

Voz 0313 39:57 cuánto tiempo llevas tu Antonio en el Tajo ya está

Voz 1309 40:00 hace cuarenta en cuarenta años no

Voz 0313 40:02 para terminar en esto

Voz 36 40:06 bueno la gente mira yo no me voy a formar una estrella es la salida de repente me oye oye yo te desertores el amigo de Broncano yo me caso Saviola el alma me me fui a perpetuar Rand pasó una categoría que es el amigo bronca

Voz 0470 40:33 quitando tres décadas de carrera cuatro cuatro cuatro cuatro décadas a tomar porque las tiene que estar qué vergüenza de verdad eh Antonio porque estoy muy orgulloso de que se te consideren amigos gracias sí que te lo agradezco que haya una prosa para Antonio Resines gustara

Voz 1309 40:47 te lo pasas bien la resistencia y me lo paso muy bien porque aparte estos para todos pero pero Broncano

Voz 0237 40:53 eso es muy bueno me hizo una entrevista lo contado alguna vez una entrevista con la presidenta de la Academia yo no sabía quién era jefe empezó el tema entonces de repente se empezó como despistar no como a preguntarme qué va yo les seguí entonces bueno unas ante su realistas entonces pero así me empezó preguntando edificio yo le contesté normal es es es mío cuando el ex presidente de la Academia te dan

Voz 1309 41:18 una casa con seis pisos y lo voy a todo esto

Voz 0237 41:20 a la gente que ves por aquí son criados que trabajan para mí empezamos con ese vacile chico acabamos hablando de de ganado eh bueno no nos reímos los dos mucho con lo que decía el otro bueno pues me llamaron para hacer

Voz 0313 41:34 esta historia que estamos no lo echas de menos de ser presidente no que estuvieron

Voz 1309 41:37 ha sido un año opina un año sé si uno en funciones un poquitín más pero el elegido democráticamente un año eso ya eso ya pasó si pasado pasa por eso ya no

Voz 0313 41:48 oye que aquí pregunta Toquero es que ya lo sabes no hay gente en Barcelona gente aquí porque ahí dando turnos para salir de nadie ni de nada y luego os cuento lo Vélez

Voz 0230 41:55 sueño avisen venga Arman

Voz 1309 41:58 hola Antonio pobres echado no echar echamos de menos tu tu faceta de rapero pero yo quería preguntarte sabía que iba a salir del sueño y tema es decir en qué películas disfrutado más muriendo y esto es es que no me acuerdo mata a unas cuantas pero no cita manda yo recuerdo sobre todo la de Celda doscientos once que te abrían la garganta bueno en cuanto a debates sí sí sí no no no con otro taza de váter que yo digo

Voz 14 42:27 debate porque sida microbios nota

Voz 11 42:30 no fue pensar que hay gente enfermar mirarte acabado os eh no no no pero eso es eso es que a los presos descaro tiene razón oye pues imponer una tasa debates

Voz 0230 42:45 igual que ahora no me acuerdo yo digo tú

Voz 1309 42:48 te acordarás porque lo estaba lo que sí me acuerdo es que el eh yo me quedo

Voz 0237 42:53 impresionado porque estaba todo como os podéis imaginar muy gordo ha fiado con esto hay ya había había hecho unas prótesis en Barcelona por cierto con los tíos que ganaron el el Oscar por el lo hoy porque es joven El laberinto del fauno

Voz 0230 43:08 vamos

Voz 0237 43:08 una un un chico esquema una ella se llama Montse el chaval no me acuerdo que Cardo

Voz 11 43:15 no disiente importante que no que no que no tenemos un respeto macabro de Barcelona dar más grave de Barcelona España

Voz 1309 43:26 bueno entonces he dicho esto fue un trabajo ímprobo porque me tuvieron que hacer una a la cabeza para hacer la prótesis del cuello tal bueno un lío de mucho cuidado ah claro ibamos a casa toma única porque eso funciona no funciona que habían hecho un un cableado tremendo yo cuando vi el charco de sangre porque te matan y tienes que estar haciendo qué tal muerto no sé si eso lo entendáis allí

Voz 14 43:49 México siempre en el pecho del muerto

Voz 1309 43:51 pero no soy un cabrón como yo si bueno bueno pues ayer vi una escena de otra de otra serie que el de Tampa con una con una

Voz 0237 44:00 el plástico y yo no sé qué difícil macho por qué porque ahí sí que se ve porque soy respira Seven

Voz 1309 44:05 la Bolsa Lohan bueno no voy a contar cómo acaba la cosa bueno entonces spoiler no entonces veré lo bueno es que estaba debajo de una mesa no se veía pero ojo

Voz 0237 44:14 de repente empecé a notar que se extendía la sangre

Voz 1309 44:16 alrededor del cuerpo cuando me levanté luego se de se está un poquito empapado todo hay que decirlo

Voz 0237 44:22 esto me quedé impresionado cuando lo vio en el cine ahora pelis magnífica

Voz 1309 44:26 a mí me gusta mucho yo creo que mucho una película es una peli muy muy buena el director no personal la película de Monzón el chaval Vega Tony tiene su móvil Huawei al gusto que tengo seis todos no tienes un dentista artístico preocupado por qué

Voz 0230 44:50 hombre que desautorizan

Voz 1309 44:53 no pero tampoco no está claro tampoco lo va a pasar no no visto yo ya me sé yo sigo través tres española mucho

Voz 0230 44:59 esto

Voz 1309 45:03 no nos han contado que no que los que los de ahora ya no que los nuevos es donde va a afectar no recoge la más ligera idea y además como os podéis imaginar no tengo juega era un habrá Milla Xavi quiero saber si eres de los que serán del cine sino las

Voz 0237 45:19 esta la película aguantas este no me voy tras sobre todos los estrenos más se se pero peor fíjate lo mío más mérito me voy del teatro pero eso sí que es difícil

Voz 11 45:29 mientras siendo tan joven es para quedar

Voz 1309 45:36 el AIS porque veo que se escuda estáis pocos

Voz 11 45:39 no hay que ponerse una puerta claro pero

Voz 0237 45:43 tienes que atravesar toda una fila pero incluso eso lo lo ha llegado a hacer atravesaba la fila retando para que no se

Voz 1309 45:48 la verdad es una película que ella no

Voz 11 45:51 a ti te hace películas mías que siempre salidos

Voz 0313 45:53 sí sí sí se pero te has ido muchas pelis de no no digo tuyas en general vecinas Apeles sí si tiene pero tienen poca paciencia o ya cuando ves que no no si es una mezcla con los libros libros veinte paquetes

Voz 1309 46:08 curiosamente no aguanto más y si yo aguanto bastante que menos acabo casi todos no todos pero bueno casi todos

Voz 0237 46:16 pero películas y series no tenga

Voz 1309 46:19 tal vamos bueno otras series menos miraría

Voz 0313 46:21 mi así que son magníficas toda la serie más sencillo dejarla no capítulo tal no sé qué pero no a ver si Ramón de haberse éramos partido fútbol a ver si remontaba remontar

Voz 0237 46:31 a los partidos de fútbol que de mayo también de también dudó en directo en la tele es muy fácil

Voz 0313 46:38 cuál es la última peli que abandonado a ver si te acuerdas

Voz 1309 46:41 así

Voz 11 46:43 me no

Voz 1309 46:45 Hollywood no me acuerdo no me acuerdo así sí sí yo os digo venga

Voz 0237 46:50 se va a sentar muy mal a la audiencia está juvenil que tienes

Voz 1309 46:53 los vendedores no Bohème rap salir a mí me gusto si yo dije en qué momento te marchas cuánto sale al estadio sería lo bastante al pero todo porque después hacen otra cosa

Voz 42 47:09 la vida de este la me interesaba

Voz 1309 47:12 usted tú estás con Boyero no no es que no somos The Queen es que ahora de repente todo el mundo desde Queen nosotros no éramos de ahí había muchísima gente en esa época que no era de Queen

Voz 11 47:23 no te lo más

Voz 0230 47:28 sí

Voz 11 47:29 no sé si voy bien te no porque porque fui a inaugurar un filme visto

Voz 1309 47:43 el cine con unas butacas Regling hables no voy a decir la cadena para no hacer publicidad abonará de igual al fin esa Ícaro me invitaron se tendría que verla es porque era un sonido envolvente y efectivamente yo estaba muy bien pero con comida sí sí sí no no no que te puedes meter

Voz 11 47:59 pues sí sí de todos esas laxas Luxury eso eso sí

Voz 1309 48:06 nada y me fui la hamburguesa uno no no porque me dieron jamón

Voz 0230 48:14 me topé jamón claro acabó el jamón para casa en la facultad

Voz 1309 48:19 no ahí su trío Trueba Boyero tú allá pero sobre todo

Voz 43 48:25 así de los ilustres Trueba siempre ha dicho que tú fuiste a

Voz 1309 48:27 por porque te lo pidió que tú no pedía se Boyero podía haber sido actor en absoluto ahí ahí lo sabe hay una película no no no no hay varias no hay varias al menos en una en una trabaja conmigo en la en la mano negra IAC Juan y además eso va a salir en el recurso

Voz 0237 48:42 en tal además tenemos imágenes inéditas yo hice

Voz 1309 48:46 pero cuando vine acompañarla no mañana no estancada desde hace tiempo hasta hace poco a huir

Voz 0237 48:54 entonces tenemos una con un baile desenfrenado esto es un esto es esto sí que es una valla una periodista Emma Tonight is the night escrito así como suena tonight tonight de Julio Sánchez Valdés que Boyero yo salimos a ligar con chicas para para enrollarnos con ellas y tal pues les ponemos unas cancioncillas bailamos es espectacular hagáis los dos Juego de Tronos una gilipollez comparado con Tonight o sea ese bailamos los sí sí o desenfrenada mente

Voz 11 49:26 sí sí reíros pero cuando lo veis lo bien rápido el sueño Los Serrano descojono

Voz 0313 49:33 las cuarenta llora de las cuarenta horas a la una y media en eso la inmediata estará está en el baile

Voz 0237 49:38 no sé si lo van a dejar que finaliza la cosa pero vamos es una seria eso se podría más donaciones se Boyero y Resines y luego otra que él es propietario de una una casa de prostitución de putas ojos lo dejamos aquí