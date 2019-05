Play Basket: Sergio Rodríguez hace historia (20/05/2019)

Voz 1 00:00 play Basque con Francisco José Delgado cadena ser punto com

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al broma número XXXIII de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro el CSKA de Moscú es el nuevo campeón de la Euroliga el equipo ruso se alza con el título tras el fin de semana en Vitoria derrotando en la final al Anadolu Efes que has sido la revelación de este campeonato recordamos que el año pasado quedó último estaba ha sido finalista y con el Real Madrid llevándose el tercer puesto en el partido que otra vez el fue una final ante el Fenerbahce de cobre la lectura que dejan la Final Four es que Sergio Rodríguez ha hecho historia es el primer español que consigue el título de campeón continental con un equipo luego extranjero que de no haber ganado la Euroliga los rusos Shane Kim hubiera sido el Emmy pide la competición porque se hizo dos partidazo absolutamente espectaculares en semifinales y en la final y que el Real Madrid no digiere nada bien no ganar títulos si el Real Madrid lleva dos finales esta temporada hay dos derrotas tras las dos derrotas dos calentón es la de la Copa del Rey en donde se amagó con dejar el arbitraje la de ayer bueno la de ayer trajo varios jugadores como Caser o Rudy Fernández calientes con la Euroliga por tener que jugar un partido que no vale para nada el del tercer y cuarto puesto es Felipe Reyes el capitán se calentó por no pocos minutos que ha disputado con su entrenador Pablo Laso

Voz 0621 02:00 tocado porque la verdad es que no tiene ciertas cosas sales haces lo mejor que puedes das el máximo luchar por cada balón y luego pues pasan cosas que no me entiendes no como hoy por ejemplo

Voz 2 02:14 pero

Voz 0621 02:15 bueno yo seguiré trabajando como decía ayer con la misma humildad el mismo esfuerzo para que el cuando me llegue en los minutos en hacerlo lo mejor posible y ya está

Voz 3 02:25 el primer día que entonan cualquier equipo les digo a los jugadores que mi puerta estas en caliente si Felipe quiere hablar con disco jugar podía estar yo encantado de hablar con Felipe yo siempre pienso lo pensaba como jugador sí jugaba yo había otro que no jugaba y el otro que no juega Se merece el respeto Easyjet yo no jugaba jugaba el otro yo tenía que respetar al que en fuga si hay alguien que quiera defienda Valoria Felipe soy yo y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso

Voz 4 02:57 primero le mandó un mensaje Felipe Reyes

Voz 0699 03:00 a Pablo Laso luego Pablo Laso le mandó un mensaje a Felipe Reyes y al final a través de un mensaje en las redes sociales Felipe Reyes pidió disculpas porque entendió que era un calentón del momento y que efectivamente el decir eso el pedir más minutos y pedir una reunión con el entrenador del Real Madrid era hacer de menos a sus compañeros así que se enfrió y pidió disculpas en redes sociales como antes en las disculpas había estado Sergio Llull pero de modo público tras su actuación en las semifinales en donde verdad que Llull no hizo el mejor partido pero sinceramente ha estado también tanto tiempo qué me da que al madridismo debería compensarles a la mayoría la actuación de Sergio Llull en una mala noche en una semifinal de la Euroliga os soy sincero no recuerdo una gran mala para un equipo español tras perder una por en décadas pero el Real Madrid ahora debe centrarse en una Liga que peleará los grandes de España tras haber peleado más que dignamente porque hay que decirlo hoy ante los más grandes duro grandes de Europa en los que va a tratar de pescar el Real Madrid Nando De Colo es objetivo Sergio Rodríguez también lo es otra cosa es que los dos jugadores estén difíciles de fichar porque obviamente no son objetivo solamente d el Real Madrid también es objetivo de equipos Clay Burt que interesa al Barça todo del CSKA dentro de lo que se ha comentado en la Final Four está la situación de Olympiacos que no paga sus jugadores desde hace muchos muchos meses ya estrellas de la talla de Zac le Day Spanoulis suman Sari están en el mercado y más después de que se haya anunciado que nos van a presentar a jugar contra Panathinaikos en la Liga griega la Liga les va a entender a su segunda división luego empleamos todo lo de la Euroliga pero para quedarnos con un buen sabor de boca lo que tenemos que hacer es también dar la enhorabuena o por lo menos un aplauso al Real Madrid Junior que sí se ha proclamado campeón de Europa en Vitoria tras arrasar a todas las canteras europeas en la final setenta y cinco noventa y seis ante el serbio y los de Mariano de Pablos levantan un título con un jugador como Mariona kitsch del que hoy habla medio Europa tras marcar XXXIII puntos hacer cuarenta y cuatro de valoración y quién sabe sino tomar el relevo de Luka Doncic

Voz 1412 05:13 suena suena Lorca obviamente es donde diferente para todos nosotros sí gracias a él el Adrià el camino y es como no se ha dado los pasos para seguir Hay todos para ponerle ahí como un ídolo en la cantera en gracias a él a mí no ahora un poco más claro que obviamente hay que trabajar mucho hay que ser humilde

Voz 2 05:35 pero bueno yo creo que a mí me

Voz 5 05:38 me mi partido hoy

Voz 1412 05:40 individual ha sido bueno pero la verdad es que como equipo hemos hemos salido desde el minuto uno a ha con con agresión a ganar y a ganar y con una mentalidad agresiva Hay de campeón y pues gracias eso no se lleva

Voz 2 05:57 a ser campeones seguramente eso no

Voz 0699 05:59 quitar la depresión al aficionado del Real Madrid pero que sepan que el equipo que viene detrás tiene un pintor absolutamente extraordinarios les sonará muchísimo Aruba pero es que este jugador Mario aunque ya tenga casi dieciocho años está llamado a dar el salto no tardando mucho hacia el primer equipo y quién sabe si hacia algo más así que bueno es cómodo el vamos a contar desde dentro cómo ha sido la Final Four está mal presumir pero yo creo como nadie lo puede hacer con un montón de imprenta de impresiones desde lo más dentro del sentimiento del baloncesto además ya de paso en la presentación por lo menos vamos a contar que están en marcha las finales de conferencia de la NBA dos de ellos resultados aunque los Warriors están muy cerca de ser finalista ya de conferencia sino de la NBA el recuerdo Warriors Portland por un lado IVAC ir raptor por otro en una sede que parece que puede durar un poquito en la NBA la noticia que nos interesa viene arrastrando un poquito de la semana pasada Sergio Scariolo comentaba a los compañeros del diario As que Pau Gasol no estaría en la selección tras operarse de una fractura por estrés de la que hablábamos aquí con Alfonso del Corral en este programa a eso se ha sumado la operación de Juancho Hernangómez que se convierte en duda para China aunque en teoría la recuperación estaría dentro de plazos la clase no está empezando a complicarle más cara del mundo Basque del próximo dos bueno estáis ante un especial de la Euroliga sin olvidar lo que no queda más próximo porque lo de la Liga Endesa va a tener emoción hasta el final os cuento certeza primero Breogán ha descendido así que mandamos desde aquí un abrazo eso a esa afición a ese equipo que lo ha intentado hasta el final pero que al final no ha podido remontar un mal arranque de temporada Valencia y Unicaja son cuarto y quinto jugarán entre sí en el play off por el título Real Madrid y Barcelona se juegan el primer puesto durante esta semana y en el descenso el Estudiantes ya salvado y Obradoiro GBC semana jugar ante Barcelona Real Madrid una última plaza por no descender así que lo hablaremos en la multitud Tulio por la que antes de que te vas de Javier Saisó se las apaña para hablar con uno de los jugadores clave que le va a tratar de pelear el primer puesto de la fase regular al Madrid y Xavi

Voz 6 08:06 estamos con Thomas Heurtel que ha sido máximo todo del portero Tomás qué tal buenas tardes hacerles ver buen partido no Ma en una hecho lo que teníamos que hacer ganar el contra un gran equipo que jugaba todo lo que hemos hecho bastante bien el objetivo sigue siendo el mismo intentaban la primera plaza no si un partido en el objetivo es ganar el partido claramente y después a respeto ahora es peor pues vamos a ver qué pasa en casa en los partidos que queda a Baskonia y después de la eliminación en Turquía cuesta no poco a poco hay que ir encontrando de cara a los play off no cuesta como hemos hecho como he dicho errores antes con la daron hay Vitoria y Valencia entonces si no ha costado no no obstante que era la primera vez que algunos jugadores fuga humanistas tipo de de partido y todo entonces bueno sí nos ha costado y ahora hay que hay que Polaris va a las cómo estás encarando tuvo este final vamos a mala si el temporada eh bueno ha intentado hacerlo de la mejor manera de la mejor mal era intentar ayudarle de la mejor manera también el último no sé si decir que una una derrota Madrid siempre es una buena noticia para el Barça o al revés la verdad que no no no no piensa así en un jugador hablas del final

Voz 1963 09:29 soy uno a ellos

Voz 6 09:31 sí yo creo que tenían el partido eh bueno no voy a hablar sobre eso nosotros estamos en el final zona entonces gracias gracias gracias

Voz 0699 09:43 es mejor ser prudente gracias Xavi luego hablemos en la tertulia

Voz 4 09:47 es verdad que es seguro que

Voz 0699 09:49 a ver escocés no ha escocido la derrota del Real Madrid en Barcelona pero también seamos sinceros al Barça le hubiera gustado estar donde estuvo el rearme para terminar la presentación apunta de baloncesto femenino decir que la selección española de baloncesto se concentrará esta semana el jueves en Madrid para preparar

Voz 4 10:07 dar el Eurobasket que recordemos bueno he hay que decirlo somos favoritas a tratar

Voz 0699 10:14 de levantar el título que nos daría una alegría este verano dio una alegría es empezar este Play Basket escuchando a un Espanyol que es campeón de Europa vamos con él Inside Euroliga en este Play Basket sí

Voz 7 10:26 te gusta el baloncesto te gustará nuestro Twitter arroba Play Basket ser

Voz 8 10:32 sí

Voz 0699 10:35 no

Voz 9 10:43 Sergio acabas de ganar la Euroliga con el CSKA dime qué se siente bueno pues una pasada la verdad que revuelo cuando volvía en la NBA opciones que tuve eh pero sí la verdad que que llegar un equipo como se queda con lo que tiene detrás uso la Unión Soviética haber podido jugar allí dos años y ahora ganar esta Euroliga es una pasada son años complicados también está fuera hemos tenido una niña por el camino hoy trata de llevar lo mejor posible son muy positivo pero lógicamente la felicidad cuando estás trabajando iba siendo algo que te requiere tanto tiempo sólo resultado ni por suerte mucha suerte de estar en sitios muy importante que que tiene esa suerte

Voz 10 11:27 Carlos hablábamos el martes pasado hablábamos de que te habías lesionado perdió ya notaba que tú a esto le en las ganas que te de Enel cortar la pierna buenos gracias hombre cuando

Voz 9 11:37 todo el año preparando algo muy complicado porque ese algo te eche para atrás posiblemente nos te vienen tobillo ir mañana cuenta pero en mi mente sólo pensaba en jugar y ganar ir ahora a ganarla con un equipo ruso un canario que me lo iba a decir

Voz 10 11:54 sabes y si no lo sabes te lo digo yo él es el primer español que ganó es una Euroliga con un equipo

Voz 9 11:58 transgénero Sergio Bueno primero eso quiere hablar muy bien del baloncesto español los jugadores no hemos tenido necesidad de salir porque hemos competido muy bien con nuestros clubes pero por circunstancias regalé el CSKA después de venir de la NBA Si bueno era otro desafío importante para mí muy especial a serlo aquí en Vitoria han sido dos dos momentos importantes en mi carrera en este pabellón el primero estaba prácticamente fuera el Madrid si ya con esa eliminatoria menos porque la final este año un año muy complicado bueno como madre juego menos pero creo que el equipo la Unión que tenemos no sé si todos los niños que hay personas fortalecido sólo una más en Pekín te acuerdas en en un momento así que sí todo mi mujer por aguantar es muy complicado estar fuera a estar con con con tan de desventaja respecto a lo que nosotros pudiéramos estar así que bueno ella mi familia familias amigas lo mismo cuando el año que viene hablará ruso o hablarás otro idioma jazz se verá yo creo que que bueno que un buen momento para plantear las cosas para parar un poco es horrible íbamos a la familia es imposible conciliar nada entonces bueno yo creo que ahora hay que relajarse un poco y ver qué es lo que quiere el corazón y la cabeza y hacerlo con siempre al máximo nivel y lo más positivo posible lo sabes nos alegramos mucho me muchas gracias

Voz 10 13:27 que Rodríguez la verdad es que no podemos estar en un momento más especial y en un sitio más especial porque la acabamos de ver levantar la Copa de Europa por segunda vez en este caso es el primer español que lo hace con un equipo con Nando De Colo el otro campeón de Europa enhorabuena Muchas difícil porque está con su hija Lola aquí a ver dando enhorabuena Muchas gracias dime qué se siente pues

Voz 11 13:56 es muy muy bien la verdad es que no sé es lo que lo que que le

Voz 2 14:01 los desde el Instituto la temporada o más allá

Voz 11 14:04 quiero decir que que que es feo que que todo el mundo se se compite durante esta temporada te obliga y al final pues hay sólo un equipo que tiene

Voz 1963 14:13 eh

Voz 10 14:13 a dos partidos durísimos los dos el del Real Madrid y este contra eso

Voz 11 14:17 sí claro no hay fase en cuando llegas a la afgano el fuego o a los play off es que a un momento hay que hay que saliera que que van a llegar a estos partidos pero que estábamos preparado

Voz 10 14:26 hablé contigo el otro día me dijiste hemos aprendido a ser más fuertes y que los partidos van a tener alternativas os ha pasado a los dos días de haber sido muy sólidos décadas no

Voz 11 14:33 sí claro que lo hemos hecho también durante la temporada que decía que al final ha cuando había partidos muy difíciles siempre estábamos juntos si hemos enseñado que teníamos carácter

Voz 10 14:43 a Sergio Rodríguez conoce un poquito mas que ATIME decía la clave de este equipo es la Unión fíjate la cantidad de gente de la cantidad de Dijon estamos todos muy unidos es así mandos

Voz 11 14:50 sí claro que algo es algo también que que que que hemos hecho durante esta temporada de no sólo los jugadores pero las familias están aquí para podía unas la última

Voz 10 14:59 entre Bush salió a dedicárselo

Voz 11 15:01 pues a a mi familia que Ulises que es lo más importante para mí a comer ejemplo mi mujer es que ha venido después de hace cinco días eso es lo que enseña el carácter de de de nuestra Damià a no gusta mucho el baloncesto y hace equipo que estoy trabajando duro todos los días hay ahí estamos

Voz 10 15:19 nos lleva a la pequeña Alicia pues enhorabuena Alicia la a la que se dedica por parte de Nando De Colo

Voz 0699 15:27 cinco días lo hemos visto hace unos instantes muy chiquitito

Voz 10 15:29 ah y que ya tiene una una Copa de Europa recién conseguido su padre estos dos jugadores son por los que se va a pelear media Europa es decir media humanidad pero a lo mejor me voy me voy a alargar un poco

Voz 0699 15:44 los dos los quiere el Real Madrid que claro diréis vosotros y los dos lo al Barça y los Baskonia y los dos los querrán todos los grandes sí pero es evidente que quizás el que más prisa tiene por reconstruir el equipo por edad puede ser el Real Madrid verdad que a Sergio Rodríguez Le quién la Armani Milan y que le va a hacer una oferta importantísima y con mucho dinero porque en Italia hay mucho dinero pero me da la impresión de que si el Real Madrid se mete en la puja Sergio Rodríguez estaría más por la labor de venirse a España que de irse hacia Italia y en el caso de Nando De Colo fue ese es un viejo objetivo del Real Madrid es un viejo objetivo del bar esa pero tenemos una duda si los derechos en España no los tiene Valencia Basket Easy todo tendría que pasar por ahí aunque claro una cosa es que los derechos los tenga Valencia Basket y otra cosa es que pudieran igualar la oferta que les pudiera hacerlo grandes de España como el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona que Valencia Basket tiene dinero y que va a hacer un equipo potentísimo la próxima temporada para la Euroliga está fuera de toda duda ahora también es difícil que llegue a pagar tanto como Real Madrid Football Club esa es la cara alegre de la Final Four no se dicho el resultado después de todo esto Anadolu Efes ochenta y tres CSKA de Moscú noventa y uno en un partido así contarlo muy rapidito en donde parecía que el CSKA lo rompió varias veces y en donde Shane Kim se ocupaba de que no fuera así Lar quién acabó con veintinueve puntos pero es verdad que sobre todo Clay Burt Higgins con veinte los dos Nando De Colo con quince fueron piezas claves para que el CSKA se proclamara campeón de Europa algo que no conseguía desde el año dos mil dieciséis y luego está lo que queda más cercano lo que queda más cercano es lo del Real Madrid vamos a ir salpicando el impresiones con sentimientos Javier Lekuona habló después del partido con muchos protagonistas el primero os sonará por el acento argentino

Voz 0889 17:34 si hola qué tal muy buenas tardes aquí estamos con el flaco Campazzo con el jugador argentino que bueno lo primero que hay que decir es que por lo menos en la lucha por el tercer y cuarto puestos lleva estáis el gato al agua que algo es algo

Voz 12 17:47 no si el recién eh el equipo siempre salió visto hacer notas dura siempre sabio para delante con la cabeza bien alta así que me introspectivo ahora va a ser la Liga no

Voz 0889 17:58 os fuisteis cómo cómo es sabor de boca con el tercer puesto no hay ganando a todo vencerá el Fender

Voz 0621 18:03 qué bueno hubiera montado jugar la final no pero sabíamos que

Voz 0889 18:08 luego lo mejor que podíamos hace llegue a conseguir un tercer puesto borrarlo de la mejor manera jugarlo a ganar y creo que no iba a servir para lo que viene ahora el martes que lo hicimos muy bien alta ya por la Liga cabeza salir a nivel particular qué balance hace es lo que ha sido tu Final Four tus números tus datos

Voz 12 18:25 bueno no eso es terciaria diría Se la disco usted que saben hacer política hubiera cambiado eso para jugar la final pero pero bueno pues a que pasan mirar para adelante a seguir mejorando nuestro objetivo ahora va a ser la Liga no

Voz 0889 18:39 te ves el año que viene jugando en el Real Madrid no blanco te ves por lo tanto en el proyecto de la próxima temporada

Voz 12 18:45 la verdad que me siento como si siendo protagonista me siento comprensión y responsabilidad que siento par de este equipo el primer día de de que si es así que nada estoy muy feliz y agradecido por lo que me ha confiado

Voz 0889 18:57 muy bien pues muchas gracias a ver si hay suerte poder escuchar por el título junto con los grandes favoritos de la Liga Endesa Liga ACB doce

Voz 0699 19:07 puntos quince asistencias en el partido por el tercer y cuarto puesto lo segundo es el récord en un partido de la final four treinta y cuatro de valoración para mí esto es ya particular el jugador más completo en esta Euroliga del Real Madrid el que mejor Euroliga hecho a nivel global junto con Tabárez seguramente los dos los mejores de el conjunto blanco y luego todos los focos se ponían en la zona mixta sobre un jugador que llamó la atención que no tuviera más minutos en el partido decisivo a Felipe Reyes no jugó ni un minuto en el partido menos decisivo empezó siendo titular pero lo no jugó mucho tiempo todos en la zona está incluido Javier Lekuona se fueron a por el capitán bueno estamos con Felipe Reyes con el capitán de

Voz 0889 19:51 el Real Madrid analizando lo que ha sido este paso por Vitoria pues la Final Four como comentarista a nivel personal no podéis te participar en el primer partido que qué sensaciones tienes

Voz 0621 20:00 nada porque la verdad es que tiene ciertas cosas sales haces a lo mejor que puedes das el máximo luchar por cada balón y luego pues pasan cosas que no tienen entiende pero bueno yo seguiré trabajando como decía ayer con la misma humildad el mismo esfuerzo para que el cuando me lleguen los minutos hacerlo lo mejor posible y ya está de lo demás es secundario lo importante es que gane el equipo

Voz 0889 20:28 yo paso por Vitoria en esta ocasión tú que tienes esta cancha casi como talismán

Voz 0621 20:33 hace para mí no bueno porque no hemos acaba jugando la final entonces siempre que sea no levantó el título al Madrid y es algo que no que no es bueno y ya está no no va ser un año que hubiera recordar cosas solamente la Liga todavía no se queda la Liga lo todavía esperemos el reaccionar después de palo duro de volver a ser el equipo que hemos ido yo creo que hemos hecho un gran trabajo y hemos demostrado que somos un equipo eh con unos jugadores increíbles y que podemos luchar

Voz 2 21:04 por por cualquier título oí nada

Voz 0621 21:07 al olvidarlo es lo que ha pasado aquí hace entre Racing en la Liga ACB que para nosotros ahora es el el objetivo prioritario

Voz 0889 21:14 llegan hasta el primer título profesional de tu vida con el esto una Copa del Rey no recibir anda que no ha pasado el tiempo

Voz 0621 21:21 ya ves hace muchos nada es que aquí te tengo muy buenos recuerdos he ganado Copa del Rey Supercopa Elías que a muy muy contento de poder jugar aquí en esta gran ciudad donde el baloncesto la gente está es muy aficionada Hay demuestra mucha pasión hacia el baloncesto oí y bueno pues esto no ha sido esperemos que se vuelve a repetir eh podamos levantar

Voz 0889 21:49 poca absurdo tener que jugar Liga el martes es cierto no se eh

Voz 0621 21:55 ambos porque se juega el martes no sea algún motivo tiene que haber no sabemos es no es una putada tener que que jugar el martes después de haber jugado el domingo eh pero ya está lo que a él lo sabíamos hace tiempo y hay que hay que hacer el mejor partido posible porque

Voz 0889 22:15 importante corte capitán gracias Felipe Reyes capitán del Real Madrid que lo tanto quemado tanta presión ha visto quemado en la primera

Voz 0699 22:23 puesta ya de Se le notaba bastante estaba quemado con Pablo Laso luego la declaraciones fueran in crescendo cuando ya le fueron a ver pinchando un poquito más hice fue calentando un poquito más pero es verdad mirándolo número Felipe Reyes jugó el partido por el tercer y cuarto puesto en once minutos DEC Yusta Tabares esos cuatro dentro de la plantilla jugaron menos que él y luego estaban los descartes que no jugamos nada

Voz 4 22:50 con esto no quiero decir que Felipe Reyes

Voz 0699 22:54 en esta final ha tenido los minutos que a lo mejor mereciera o que él necesitara pero es evidente que hay otros compañeros que también ha jugado poco menos han y que él mismo Felipe Reyes sabe que en ese momento y en ese entorno no se pueden hacer esas declaraciones por eso luego rectificó aunque hay que decirlo rectificó de puertas para fuera de puertas para dentro me da que todavía haber va a haber marejada que hay que solucionar en el presente por el bien del futuro del Real Madrid ya hay otro jugador que también acabó la final four toca dado no han tocado vor a los pocos minutos sino tocado por su partido ante el CSKA de Moscú Sergio Llull que por cierto eh recibió muchísimas críticas después de ese encuentro

Voz 4 23:43 ay del que hay que contar qué

Voz 0699 23:46 yo no conozco a ningún jugador y mira que conozco muchos en el baloncesto que se haya esforzado en la recuperación de una lesión como se ha esforzado Llull para que lo sepa la gente de el Real Madrid programando sesiones que reventaba los fisios la mandos sesiones que no estaban establecidas recuperando haciendo ejercicios en casa con preparadores físicos en su tiempo de vacaciones todo ese ha sido el esfuerzo de Sergio Llull seguro no hizo un gran partido contra el CSKA seguro lo hizo malo seguro falló mucho pero seguro fue el hombre que le dio con un triple en el hurto muy ante la posibilidad de soñar con estar en la final eso no significa que no se lo pueda criticar pero eso significa que Sergio Llull ha dado tanto al Real Madrid que los aficionados del conjunto blanco deberían poner en una balanza lo de las críticas que ya sé que son puntuales en muchos momentos hilo de los halagos que quizás también se olvidan pronto lo que no me olvides de escucharlo con Javier alguna

Voz 0889 24:40 es un partido muy duro y teníamos claro que eso no salíamos con mucha intensidad no se iban a vender no creo que el equipo ha sabido levantar hemos hecho un muy buen trabajo de equipo todos todos aportando al final todos hemos salido lo importante también a pensar en el Valencia pero bueno hay que levantar la cabeza de que era un petición por delante poder ganar la Liga no que es el próximo objetivo serie jugamos en el Real Madrid es el objetivo siempre no intentan llegar a las finales de todas las competiciones

Voz 0699 25:08 vemos

Voz 0889 25:09 el IVA ganarlas al final eh llevamos una camiseta ahí tenemos que poner jugáis el martes jugáis el fin de semana concluye la fase regular hay que intentar quedar lo más arriba posible no no está claro eh quedan dos partidos están está la mano conseguir el primer puesto en la clasificación regular que te da ventaja de campo en todas las hipotecas hipotéticas eliminatorias que puedas jugar vamos pues Llull el jugador del Real Madrid analizando lo que ha sido el paso suyo personal y del equipo por la faena

Voz 0699 25:38 Ellos en El Vestuario de baloncesto del Real Madrid con Lecuona con el resto de los compañeros en las inversiones pos partido decía yo al principio cuando jugábamos a Campazzo que Campazzo junto con Tabarés han sido lo mejor del Real Madrid a lo largo de la temporada pero yo creo que en la Final Four hay que añadir un tercer hombre que Fabian Caser que el francés ha disputado dos enormes encuentros uno contra el CSKA de todo el tiempo que jugó contra el Fenerbahce y es bueno pues ponerle la guinda al Real Madrid con uno de los destacados

Voz 0889 26:06 si contravienen coser hablando de en primer lugar Fabia ante un momento de forma cómo te has encontrado estás en un en un gran momento no y ahora llega también en la lucha por la Liga osea que estás a tiempo de hacer grandes cosas y sí que me encuentro bien

Voz 13 26:22 eh yo creo que que han cambiado un poquito en el equipo y me me he adaptado bastante bien a este este este mismo

Voz 0621 26:30 sí y sobre todo bueno cuando digan los momentos importantes como estos pues eh siempre me da me da un plus de ilusión y energía ese es muy importante para para que nada para ganar vi jugar bien esos costes

Voz 0889 26:44 el balance haces de la Final Four del paso por Vitoria

Voz 0621 26:47 yo creo que la mejor manera de haga de alguna derrota ahí enseñado porque fuera ves a todo el mundo que que matriz de este equipo tiene mucho que a la espera de que lo va a dar todo hasta el último momento para levantar trofeos tal propietaria dijo

Voz 0889 27:02 los recuerdos bailando

Voz 0621 27:05 no llega aquí siempre silenciar e sobre todo para un eventual ataque intente intentaban no sabía demasiado

Voz 13 27:14 y qué queda bien y como dicen muy poco

Voz 0621 27:16 a poco ahí está centrado en la del fuego pero esta estoy en El Vestuario donde estado cuatro años segura que no vemos en el play off ojalá ojalá

Voz 13 27:27 usted siempre vuelve a abogada aquí es una pista muy especial para mí eh ver a la gente que que contiene

Voz 2 27:33 he estado cuatro años gracias sí sí hay silencio

Voz 0889 27:40 ahora viéndose en el jugador del Real Madrid en su día miembro destacado en Baskonia dele dibujan a sonreír

Voz 10 27:46 me habían Caser hablando de Baskonia tiene muy buenos recuerdos del conjunto baskonista como los tiene

Voz 0699 27:51 de está viviendo con el Real Madrid pues Caser Llull Felipe Reyes y Campazzo hablando desde dentro de lo que ha sido la Final Four del conjunto blanco Nando De Colo y Sergio Rodríguez con la felicidad de los campeones de los que han levantado el título de campeón de Europa hago por poner la guinda es verdad que había muchos Vips alrededor de de la cita había mucho los jugadores ex jugadores Javier Lekuona le dio por encontrar en la grada a dos lógicamente con pasado de Baskonia

Voz 14 28:22 bueno a lo en Pablo Prigioni una linda Final Four para una pequeña

Voz 0889 28:25 la ciudad pero que dio la talla no sí sí

Voz 1963 28:27 sí está claro bueno no no me cabía duda que iba a salir todo bien es una ciudad una organización acostumbrada organizar Copa del Rey Supercopa todo tipo buena al final es es es lo mismo no es es muy parecido

Voz 0889 28:39 sorprende ayer el Madrid y Fenerbahce en las primeras de cambio

Voz 1963 28:42 no hay muchas X mucha paridad entre los cuatro equipos mucho potencial cada uno de ellos es difícil hacer pronósticos en esto creo que es un gran partido Chess que aguantó al Madrid hasta el final y y esperó su momento

Voz 0889 28:58 mira llevas dentro de Estados Unidos Argentina Alicante Madrid

Voz 1963 29:02 en Vitoria a uno más más en en Brooklyn y hay hay Vitoria que he tenido la familia quitó el año así que mañana parte marcho para Brooklyn de nuevo bueno el verano sí que me va a tener viajando mucho

Voz 0889 29:14 a tu hermano Aligante

Voz 1963 29:16 sí por supuesto siempre cuando puedo suerte gracias

Voz 0699 29:19 Juan Pablo presionen tanto que es grande es un poco también para terminar de abrochar la final por el homenaje a una

Voz 10 29:25 ciudad que merecía tener un evento así como Vitoria estoy seguro de que el evento les hubiera sido más lúcidos y hubiera estado Baskonia pero ya que no estaba Baskonia por lo menos que él los de Baskonia pasen a formar parte de este especial Play Basket porque en la grada se escuchó mucho Baskonia y es que había mucha gente de Baskonia confiaban en el equipo

Voz 0699 29:46 pero había mucha gente qué más quiere Baskonia era también del baloncesto y sabían que un evento así no podían planteárselo aunque no estuviera a su equipo no se lo perdió pero Jhonny no se lo perdió Rakocevic

Voz 15 29:57 pero quiero saludar a toda gente de Victoria a aficionados gente de Klopp siempre digo a mi hijo que nació aquí en Txagorritxu en Vitoria que espero que un día va a tener oportunidad de jugar en en Baskonia y está muy ilusionado Él ver porque está conmigo ahora donde nació oí porque Johnny todo a tengo grandes memorias dulces de de este ciudad de de gente eh siempre digo muchas gracias a gentes de club a Querejeta Alfredo Félix Hernández datos entrenadores jugadores que me han ayudado a crecer mucho como jugador pero también como persona y estoy muy feliz de estar aquí una gran pena que Baskonia no entró en Podemos por ah pero también entrar en apogeo dentro de gran éxito oí jugar contra el CSKA ganar partido ahí el gran éxito también pues muy cerca pero

Voz 0889 31:00 tenía un gran éxito con una estrella roja la Euroliga

Voz 15 31:02 bueno Estrella Roja es mi club también yo jugué parecen los que seis años atrás Hay ayudado equipo para clasificarse para el año que ha abierto todos precipitado es que es roja ahora tiene y estoy muy orgulloso que a mi equipo también va a disputar euros Ximena

Voz 10 31:22 abro demostrando idiomas Javier Lekuona con todo lo lo protagonistas

Voz 0699 31:29 Hong el que se pegó Javier Lekuona como Marta Casas como Alfredo Moreno que no les he nombrado que son el equipo habitual que que está por aquí el problema no es habitual el programa va muy de Euroliga íbamos a analizar la Euroliga desde todas las perspectivas pero sólo quiero hacer una reflexión eh es verdad que este año ningún equipo español porque lo ha ganado el CSKA ha levantado la Euroliga y que estamos acostumbrados a ganar Euroliga insinuó a estar en la Final Four pero son muchos los equipos que luchan por eso son muchos los que van adquiriendo cada vez más potencial y cada vez bastar más difícil no solo ganar una Euroliga sino estar en la Final Four y nos vamos a acordar del mérito que tiene no ganarla sino estar cuando no estemos pero bueno cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos este puente de momento vamos a debatirlo en la tertulia hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket no hay puntada sin hilo en los saludos no voy a saludar yo a ver a los de la Euroliga les hemos dado libre ballet en la Euroliga estado José Ajero has dado David Sardinero ha estado Ricardo González ha estado Faustino Sáez y hoy no están para para agilizar os lo aseguro una Euroliga es preciosa pero son días de trabajo muy duro y al día siguiente que cuando Play Basket Marta y yo estamos con las ojeras en los pies pero es nuestra obligación pero ellos no la de la obligación de ellos es hacer buenas crónicas contarlo viene la tele Ángel desde hoy descansar a los que no les hemos dado descanso esa las señales de la ACB que hoy vamos a tirar de ellos hacia la Euroliga Barcelona Tyson Javier Saisó muy buenas tardes hola qué tal la su amante Pacojo si si la asomando que hay que es que oye por ciertas en fin de semana no quiero decir pronostica esté en Carrusel que el Madrid ganaba al CSKA a partir de ahí remontó CSKA pronosticó hasta el tercer puesto de España en Eurovisión la venda que cayera sino que sale destrozó al pobre Mickey has hecho algo más este este fin de echado eh bueno

Voz 17 33:33 de Play Basket de la semana pasada que sería el hombre clave de estudiantes que son los dices

Voz 0699 33:42 vale no sé si es verdad tiene razón a ti cuando tiene razón tiene razón acertado ah bueno Miguel Martín Talavera

Voz 1576 33:52 qué tal muy buenas notas ya estuvo detrás de alguna aparición sobre Fernando Alonso no Xavi

Voz 17 33:57 es posible

Voz 0699 34:00 mira si nos lo sigas no sigas Bray Lalo al poeta muy buenas tardes quedamos

Voz 18 34:07 buenas

Voz 0699 34:08 uy qué qué serio te ha entrado el halo

Voz 19 34:11 no no no que va que va bueno nada ya analizaremos en

Voz 0699 34:17 os sorprende es que el CSKA de Moscú haya sido campeón de Europa voy a empezar problemas serios Lalo

Voz 18 34:23 no para para mí no porque de hecho ha ganado el vigente campeón en los tres partidos que temporada allí en momentos claves ha sido mejor libra por libra ha demostrado ser el equipo acreedora al título de campeón de Europa sea para para mí no

Voz 0699 34:38 no he hecho historia Xavi Sergio Rodríguez

Voz 17 34:43 sí sí yo creo que haciendo gala de lo que de lo que es no es decir yo creo que aquí en pueda tener dudas sobre el Chacho pues mira ya habrá acabado todas las todas las dudas no es decir hace historia consigue otra otra Euroliga ir yo sí que me pensaba que no la ganaría el CSKA de verdad reconozco que pensaba incluso que que podía caer en el play off porque era un equipo que se había mostrado muy irregular pero ha demostrado también a la hora de la verdad que con Chacho Rodríguez y compañía se han puesto las pilas han ganado yo creo justamente

Voz 0699 35:14 pero es tanta la que CSKA es un equipo muy sólido y que creo que a lo largo de los últimos años ha aprendido algo aprendido que tiene que llegar bien a la Final Four ya perdido que los partidos de Faina Ford tienen muchas alternativas y que hay que ser sobretodo sólido para no irse del partido en ningún momento porque saben que la oportunidad si son sólidos la abarate

Voz 1576 35:34 sí sobre todo porque otros años que eran los favoritos indiscutibles que eran un auténtico elenco de estrellas han llegado se ha torcido como tú bien dices el el en algún momento se han dejado oír de de de forma absolutamente lamentable yo creo que teniendo mucho talento como Aynur en Vic o De Colo Chacho o Heinze por dentro yo creo que soy mejor CSKA que hemos visto en cuanto

Voz 0699 35:58 mi nombre es ella

Voz 1576 36:00 pero sí han conseguido hacer un conjunto en el que son hormiguita yo creo que por ejemplo por dentro les faltaba un tío grande dominador que quizá no necesitan con todo lo que le da otro tipo de jugadores sin embargo es un equipo que que tiene cada uno el rol muy bien repartido ahí tú dices que que ha sabido verlo y confeccionar lo que a partir de ha sido un equipo que cuando se puso el tema muy feo catorce abajo ante el Real Madrid estuvieron fe para levantarlo yo cuando nadó luce reacciona y se pone a cuatro ir quién está haciendo una auténtica sangría pues bueno otra es serios dicho vuelven a ir en el marcador no yo creo que son justos ganadores yo creo que cuando tú quieras a la Final Four lo más difícil es llegar y te lo dicen los entrenadores luego ahí son dos partidos en las cosas que hace las cosas bien te pues yo el título y cualquiera que hubiera ganado os hubiera merece

Voz 0699 36:49 los todos hemos estado Final Four sabéis que además del baloncesto esto es un mercadillo quiero decir se habla muchísimo de negociaciones de jugadores agentes ojeadores te pregunto directo Xavi te gusta Clay Burt porque empiezas sonar para el Barça eh pues ya donde

Voz 17 37:05 que firmar no imagino yo creo que dónde hay que firmar porque además el Barça lo que necesita como el comer es una estrella es una estrella determinante como spyware no entonces bueno y ojalá ojalá pueda pueda aterrizar aquí en el en el pasado pero bueno vamos vamos a ver porque como bien dices no le van a faltar novias no no no

Voz 0699 37:26 van a tener novias todos pero me da la impresión incluido Sergio Rodríguez algo que también va a tener novias pero por media Europa porque lo que está claro y lo hemos escuchado al principio de del programa en la conversación con nosotros es que no aguanta un año más en Moscú

Voz 18 37:40 es muy duro no era pasar a otros deportistas españoles que han estado en Rusia y uno se explica escuchando a Chacho porque por ejemplo cuando un jugador americano su agente al lo un equipo ruso es el doble

Voz 20 37:53 que pedía para un equipo achica estaría de la Liga española no

Voz 18 37:57 obviamente es un jugador que Europa se le quedó pequeña hace tiempo aquí bueno pues o motivos familiares ha decidido volver dar al al viejo continente Si no hubiera pero cuánto cobra el Chacho en checa que no se o los pregunto tres niños

Voz 1576 38:14 de ahí civil limpio de puedo el baja

Voz 18 38:18 descaro esa cifra está sola altura Un Madrid motivado un Barça muy motivado o un equipo turco que tira la casa por la ventana

Voz 0699 38:28 es desde luego es difícil también te digo cuando uno cambia de equipo porque el entorno no le es favorable a lo mejor puede sacrificar algo evidentemente no va a venir ganando seiscientos mil euros a ningún equipo baile eso pero seguramente ah y Sergio Rodríguez pensará que si le compensa a lo mejor es capaz de aceptar una oferta un poquito más baja de de otros equipos

Voz 1576 38:50 sobre todo yo porque con con el tema del nacimiento de su segunda hija pues yo creo que el he que creo que nos lo contaba vosotros ayer Larguero pues lo lo lo lo ha pasado mal no porque al final con un niño recién nacido allí en Moscú pues prácticamente no ha podido salir de casa el clima bueno pues es es es muy muy duro en los meses de invierno igual yo creo que eso va a ser absolutamente decisivo yo me apunto tutoría yo creo que seguramente va a sacrificar algo de salario como gran estrella que es en en Europa ir por por tener un destino algo más benigno para sobre todo para

Voz 0699 39:29 canario Moscú al final acaban pesando las cosas como son y luego está que no vamos a rehuir en ningún momento lo que ha pasado alrededor de el del Real Madrid

Voz 19 39:38 en los tres conocemos mucho Felipe Reyes y que entendáis el calentón

Voz 1576 39:47 por qué estoy porque su carácter porque esto esos Felipe es un tipo pasional es un tipo ojo injustificable porque yo creo que primero no debe haber hecho siendo jugador pero creo que ya que todavía mucho menos siendo el capitán del equipo diciendo lo que representa Felipe no pero Felipe Felipe es corazones pasiones es es calentura en algún momento bueno yo entiendo la frustración cuando ha sido una auténtica referencia entre equipo y ahora bueno pues pasar cada vez menos importante a hacer absolutamente testimonial en esta Final Four ni un solo segundo el primer partido y cuando sales de teniendo en el cambio de titular en el segundo y lo estás haciendo bien desaparecer de la rotación y no vuelves eh pues no entiendo esa frustración pero yo creo que él como capitán y como hombre veterano tenía que haber contado hasta tres Iggy a ver ya está muy bien hacer eso también te digo una cosa igual que que se ha equivocado yo creo que para amigablemente siempre capitán diciendo lo que dijo creo que le honra mucho hoy demuestra porque sé que es una referencia para su equipo y para nuestro baloncesto cuando que exculpa

Voz 17 40:59 bueno yo yo creo que hay varias cosas lo primero pienso que en todos los aspectos de la vida hay que saber envejecer no es decir eso es es claro y contundente no digo que Felipe Reyes no no sepa envejecer envejecer en el sentido de veterano de de del baloncesto no entonces bueno a veces tienes que saber en qué partido pues no no no no puedes jugar porque el entrenador pues piensa que que son otros los jugadores se lo tienen que tener para tirar p'alante eso uno pero por otro lado is sin conocer las interioridades del vestuario del Real Madrid por tanto es opinión no información creo que ha faltado diálogo ha faltado comunicación entre si es verdad lo que dice Felipe Reyes de que él quiere una una conversación con Pablo Laso para que le aclare lo que les tenga que aclarar pues yo creo que está claro que que no ha habido ahí una comunicación real entre jugador y entrenador tipo de ahí puede haber fallado tema no

Voz 18 41:55 cuando está jugando Felipe Reyes este año

Voz 0699 41:58 poco

Voz 18 41:59 bueno pues probablemente el calentón como dices está la nos puede pasar a cualquiera y obviamente le honra el haber rectificado pero no sabía Benedicto jugador con experiencia sabe cuál es su lugar en la rotación no de ahora sino que te que te cada temporada

Voz 19 42:19 Juan Navarro aquí también eh eso no es lo mismo pero pero bueno

Voz 1576 42:25 a ver yo creo yo creo en el caso de Felipe es que se que que el otro día el Real Madrid pues tiene un problema por dentro claramente partido Euskadi es deficitario de de Gustavo Ayón Tabares tampoco fue un jugador absolutamente decisivo mucho menos y entonces yo creo que la derrota que a las puertas del Rafael Nadal Four que ver por dentro el equipo no está bien porque educa final esa frustración sale te vuelvo a decir no lo justifique y creo que se ha equivocado y sobre todo gravemente a su equipo pero yo creo que va un poco los tiros no

Voz 0699 43:00 tendrá que manejar esta situación Pablo Laso tendrán que manejar la internamente pero es evidente que a ver Felipe Reyes casi con cuarenta años no tiene el peso en el Real Madrid y que tenía cuando tenía treinta pero es el capitán del equipo Pablo Laso es el entrenador del equipo yo evidentemente entre el entrenador y el capitán no puede haber ese ese tipo de relación con mal rollo eso se tiene que arreglar is arreglará internamente y estoy seguro de que hablarán ahora bien esa reunión la va a tener que forzar Felipe Reyes porque si espera que Pablo Laso y fuertes la Reunión y hable con él dado que no conoce a Pablo Laso y es verdad que conociendo a Pablo Laso el entrenador del Real Madrid sí que tiene la puerta de su despacho abiertas pero para todos ID va a escuchar y seguramente hablando semana acabar entendiendo por bien del Real Madrid iba bien de dos instituciones porque Pablo Laso es una institución en el banquillo y Felipe Reyes es una institución en el Real Madrid y en el baloncesto español en otra institución Sergio Llull Llull también ha salido muy tocado de esta Final Four has salido tocado por él por su nivel de autocrítica por unas críticas que sobretodo en redes sociales se vertieron después del partido ante el CSKA que a mí particularmente Lalo me llamaron mucho la atención

Voz 18 44:12 bueno primero es cierto que hacerse Llull y hay gente que lo está esperando a tiempo vamos a reconocer quién juega muy pasional y que levanta cuando celebra a ir a ver su manera cosas bien pero quién lo no no pero merecido detractores de Sergio Llull que consideran que no merecen

Voz 20 44:33 yo se le ha situado donde sus méritos le ha situado en los últimos años más dicho Éstos se dio él es evidente que no ha llegado en su mejor momento de forma por motivos diversos y porque no ha terminado de encontrar ese nivel que tú cuenta de vale bien

Voz 18 44:46 pero insisto lo que se hace con él es no tener una conciencia de lo que suponen no solamente para el Real Madrid sino para la Liga Endesa va a tener un jugador de ese calibre que ha decidido quedarse en Europa yo creo que como decía Queiroz en el Madrid fútbol hizo muy poquitas cosas

Voz 0699 45:04 parece que me encanta el

Voz 18 45:06 no es redondo pero no tiene memoria bueno el balón no puede tener memoria pero el aficionado tiene que tener un poquito más antes de dar esos palos a Sergio Llull que no estuvo fino si Madonna de esa Pinault en Eurovisión Madonna Choco

Voz 1576 45:19 sí pero yo creo que esa mezclado con lo primero yo es que tengo la sensación de que muchas veces la hacemos más caso al estercolero de de las redes sociales que la realidad que que que luego tú eres un estudio oí quizá lo esté interactuar son cincuenta mil personas que evidentemente no representan todo esto pero en cualquier caso yo creo que muchas veces nos nos fijamos mucho en ese estercolero en el que se convierte en las redes sociales e cuando cuando las críticas son exacerbada eso por un lado y por otro creo que se confunda una cosa que yo creo que sí claro que sí se puede hice debe ser crítico con el partido porque el primero que lo ha hecho ha sido el el partido de esos que es muy malo no ayuda a su equipo y es una de las razones junto con otras que el Real Madrid bueno pues seguramente se le escaparan esos catorce puntos de renta que destapara el partido eso creo que es que se puede decir luego lo que no se puede es como dice Lalo esperar no al partido en el que puede ser crítico con intentar enjuiciar lo que como jugador porque sólo lleva demostrando muchos años pero yo creo que también la sobreprotección a raíz de de de esas críticas en redes sociales creo que tampoco es adecuado creo que un jugador al que sale puesto por la nubes muchos partidos en Segunda ha sido clave para títulos no pasa nada por decir que el otro día no tuvo su día uno de diez en triples que no toma buenas decisiones en algunos ataques cuando la renta de su equipo iba iba por delante falló algunos tiros sin sin haber elaborado mucho más el ataque que no estuvo bien pero

Voz 18 46:55 pero pero te has hecho eso el propio Sergio lo dice pues efectivamente efectivamente el primero pero no lo reconoces él precisaba dicho pero cuantos partidos no brillantes de Sergio Llull en donde esa canasta o esa serie tres cuatro tiros fuera de guión acaban entrando dos de los hoteles y moradas Millonarios que me dijera

Voz 1576 47:17 por si la casa pero al final el resultado decisivo visitó tú has perdido con una mala actuación era uno de los capitanes es una uno de los una del Real Madrid está claro le dio una paliza para intentar llegar sin estar al cien por cien pues si no has estado bien se purines sí creo que eso no menosprecia ni mucho menos

Voz 18 47:38 para nada dorsales del jugador de leyenda que es efectivamente sí tiene razón pero insisto yo creo que ese leal acerado más de lo que tocaba