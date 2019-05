"Nunca podría imaginar las dimensiones que cogería 'Juego de Tronos'"

Voz 0313 00:00 vamos a comentar que el Juego de Tronos el que habla alto Kinski fue antes que nada hay que recordarlo fue una saga de novelas de George Martin en dos mil dos un editor se hizo con los derechos para publicar el libro en español en dos mil once Se estrenará sí

Voz 1 00:22 seria en fin el resto ya es historia

Voz 0313 00:25 ya conocida Alejo Cuervo es el editor de Lliga més que es la editorial que publica en español La saga de libros en la que se ha basado Juego de Tronos están los estudios de Radio Barcelona Alejo buenas tardes hola bueno días qué tal cómo estás pues muy bien tengo que preguntarte por las hallar ya lo siento

Voz 2 00:42 sí dímelo dímelo a la lo primero no fueron los libros los libros siguen estando allí ha sido un intermedio

Voz 0313 00:50 claro faltan dos no paran de Daniela serias eh

Voz 2 00:53 una cosa para amenizar nos la esfera entre la quinta y la sexta

Voz 3 00:57 oye yo con todo respeto sabiendo eso Cuervo ha sido un águila le desde luego que ojo eh para elegir saga

Voz 2 01:07 bueno pero eso o qué suerte también haber son los fetiches son los fetiches que luego suene la flauta de tu fetiche sea compartido por mucha más gente de ya es es distinto que no el potencial de llegar a mucha gente lo claro es el príncipe vamos pero pero él nunca podría ni yo ni nadie imaginar las dimensiones que acabaría cogiendo esto

Voz 0313 01:28 antes no sale Hawk la primera entrega que te gustó que te que te enganchó que hizo que hay que hay que tenía tiroteos

Voz 2 01:35 no yo que yo de la forma que tenía de describir la saga Si para para iniciar a la gente lo decirles un poco de que iba obviando aparte de que era una novela o una serie de fantasía evidentemente y hay hay bastante referentes es irle el juego no es un culebrón escrito con toda la convicción del mundo básicamente es una historia que se toma en serio

Voz 4 02:02 este que el pobre que es un culebrón a que el pueblo Luis Tosar que estuvo aquí en La Ventana culebrón pegó un piropo decía yo lo estoy diciendo evidentemente

Voz 2 02:16 culebrón haber hace tiempo que somos posmodernos no existen los géneros mejores o peores eso ya ha quedado digamos en menospreciar los genios es una cosa que ha pasado ya la historia que ojo vivido también a eso por lo menos en dentro del terreno no

Voz 5 02:30 oye cuántas cuando cuando

Voz 0313 02:33 existía la serie antes del boom de la tele el libro ya funciona o los libros ya fue

Voz 2 02:37 también el libro era un buen aquí en España por lo menos yo creo que en España era uno de los mercados del mundo donde mejor funcionaba con diferencia creó una con un público activo que ese artículo en el foro pero descomunal el bueno el propio Martín les dedicó la quinta novela a al grupo de ella los españoles cuando cantamos en los en la doncella en una esos visitas

Voz 0313 03:02 oye los que hemos visto la serie no habíamos leído los libros que nos aconsejan

Voz 2 03:07 pues mira yo lo miremos ya a ver todas las partes buenas que tienen en la serie en los libros es todo el rato más y sobre todo bebiendo cómo se ha desdibujado un poquito a ver Mar el autor estuvo muy vinculado a la serie las cuatro primeras temporadas que firmaba además uno de los guiones por temporada los escogía bien escogidos a partir de la cuarta los se fueron cada uno por su lado la parece ser o el hecho de que no tengan el material de base

Voz 0313 03:35 claro que adaptar les ha dejado un poquito cojos

Voz 2 03:38 el efecto ha sido básicamente el un poco la pérdida de ese énfasis en el realismo Hay en la convicción y el tomarse en serio a uno mismo conforme la serie ha sido cada vez ha tenido cada vez más éxito lo que ha primado sobre todo la expectación

Voz 4 03:52 sí note en la última temporada no tampoco

Voz 2 03:56 bueno en la última en la anterior la bata de los bastardos era espectacular cambiar lo que pasa es que la coherencia argumental la consistencia de los personajes y cosas así han dejado de ser primordiales se han dejado de ser el propio leitmotiv de la serie han pasado a ser cosas a criticables en aras de dar espeta

Voz 0313 04:11 has visto el último capítulo de esta noche se quede claro

Voz 4 04:13 hombre claro no podemos decir nada porque si no no no no no

Voz 2 04:18 la podemos pelear yo tengo que decir que junto con el Episodio II ha sido lo que más me gusta de la temporada

Voz 0313 04:23 de esta temporada sí sí sí sí

Voz 4 04:25 con la lengua pero no te al episodio dos esta misma temporada sí sí

Voz 2 04:30 las eso tienen una textura emocional que recuerda los mejores momentos de Martín hizo ayer este episodio también la recoge bueno hacen a dirigen los propios Planes coffee bueno esto es así si se hay otra textura

Voz 0313 04:48 oye cuando cuando se estrenó la serie nivel de ventas del libro tuvo un subidón Ice en otro hombre

Voz 2 04:54 el que fue fue espectacular ver la los libros aquí en España ya digo habían sido un fenómeno habían vendido más que ningún

Voz 4 05:01 el libro de género el año del estreno antes

Voz 2 05:05 año el estreno llevamos vendidos ya entre unos libros y otros de la serie trescientos mil pues tras el años del estreno sólo en un año vendimos cuatrocientas mil y el año siguiente en la segunda temporada otros cuatrocientos mil que el año siguiente otros seiscientos mil ahora ya no hay mucha más gente que los tiene pero a ver falta ver el efecto de final de la serie ir ese a mí me deja un poco de mal sabor de las cosas que se han precipitado el el no veo la necesidad que hubiese que había de contar eso tan deprisa Jonathan Yan defectuosa algunos

Voz 0313 05:41 ya ya oye déjame que incorporamos a la conversación otra persona porque Alejos el editor pero otra de las patas imprescindibles para un libro como siempre y eso Benjamin es el gran apóstol y defensor es la traducción Cristina Macía traductora al español de la saga ha estado participando en un congreso este fin de semana en Sevilla y la hemos invitado a asomarse a la ventana cómo no pues de otra manera Cristina buenas tardes hola

Voz 6 06:04 hola qué tal buenas y tal como tú también has visto el último capítulo lo he conseguido ver por si la extremis aquí en la recepción del hotel como si os quería esperar a Payá hacerlo pero es imposible pero pero pero mira si llego aquí espero diez pisos cuenta está establecido

Voz 0313 06:25 claro claro antes cuando alguien decía que tenía

Voz 5 06:28 que has estado hablando del almuerzo hasta hablando del móvil

Voz 4 06:33 la energía igual

Voz 6 06:36 estado ya te digo

Voz 0313 06:39 lo que inquieta ha aparecido simplemente no digas el el que el lo que pasa pero qué te ha parecido te has quedado bien mal regulado

Voz 6 06:46 a ser buena ya tengo que ser buena persona IDC que todo el mundo lo vea propició que que lo he visto yo tengo mito que lo ve las expectativas bajito con unas cosas que has dicho que iba a pasar meter que dices bueno mejor no lo veo mejor mejor que pegado te veo la dibuja algo así quiero que todo el mundo percibas bajísimas disfrutarán como era se dio porque madre mía como lo he pasado

Voz 0313 07:13 tienes personaje favorito por curiosidad Cristina tienes

Voz 6 07:16 Iker Iker no lo tiene esto es decía que mi personaje favorito era cualquiera que no fuera abrieron porque los libros el equipos es la cosa insoportable el insufrible chufas subasta es tan bueno en esto es una cosa horrorosa no hizo nada más aburrido el cambio área que es una pequeña como tarea maravillosa pero pero con la serie mira las dos una cosa que aporta la serie una textura las dovelas y es que abrieron el ha cogido mucho más dimensión al personaje mucho más escapaban oye pero Arias

Voz 0313 07:54 como como como traductora tenido entre otras cosas la posibilidad de dar nombre a a términos que no se me invernal día y que ha sido lo más complicado de traducir las novelas de de Jos Martín

Voz 6 08:05 lo más complicado ha sido convencer alejó el que respetar a esta día Alejo lo obvia como todos lo han hecho que dijo

Voz 4 08:12 no no no yo decía que era mejorable

Voz 7 08:16 como cada eso es lo que a un pueblecito a ver si sí sí sí yo quería

Voz 4 08:23 me quería poner porque las envié las invierno las inviernos

Voz 7 08:29 mira siempre luego las invierno está también es un pueblecito que ha quedado ayer al norte de Italia hay un poquito de Arnau

Voz 2 08:39 pero a mí lo me parecía aún una tienda

Voz 4 08:42 pues francamente no está mal no está mal visto

Voz 1386 08:48 yo de lo que he visto en doblajes de hispano no doblajes de la serie aquí en el español normativo de España sí que le llaman de otra manera invernal pero no recuerdo cómo no sé si mantienen el nombre original de la de la serie Aquí sí verdad

Voz 6 09:02 sí sí hombre que se les ocurra cambiarlo

Voz 0313 09:04 oye Cristina lo de ser traductora de de los libros y fan acérrima de la serie es algo que ha surgido es algo que no se lógico o no que cómo lo vives

Voz 6 09:16 pues mira yo siempre digo que soy madre hoy esposa soy autora de libros de cocina se muchas cosas pero por encima de todo se Springsteen sea esto es lo que define pienso yo que nada no me toques los cuatro tienen este tipo de joya no se puede hacer es una persona muy perdí a mi toda mi carrera profesional siempre ha estado centrada en todo aquello friki todo aquello Basic frase que las madres prohiben a sus hijos no sea uso excesivo del ordenador de los juegos de ordenador de los tebeos de las novelas de la ciencia y la fantasía el terror entonces claro el cuando tienes en las manos una cosa como como el fuego pues él es una persona muy feliz

Voz 0313 10:00 cómo te convenció Alejo para ser la traductora de Juego de Tronos

Voz 4 10:04 venga Dios y lo que está saliendo a leer el libro

Voz 2 10:10 no sólo eso

Voz 6 10:14 yo había había dejado de traducir literatura básicamente porque es la literatura se paga por palabras sí yo era porque es en la traductora lenta pero cierto yo soy una traductora normal son los demás los que van muy deprisa el problema es que claro cuando traduce si te pagan por habrá pues no sale muy rentable exprés había dejado de traducir literatura pero alejó llegó y me dice oye hecha lo pista todo esto que te va a gustar digo fíjate cómo te lo digo yo no traduzco literatura hay menos estorchos dice túneles te lo esta noche me lo leí aquellas noches ahí ya estamos ahí ya estábamos vendidos en realidad había que llegar a la página cincuenta y ya está

Voz 2 10:53 el lo que algunos hombres hacemos por amor en la página hacer

Voz 6 10:57 lo que hacemos por amor

Voz 0313 11:00 hoy Alejo el ex editor pero también librero como librero has vivido algo similar estoy tratando de de no sé

Voz 4 11:07 a ver si te lo Harry Potter quizás no

Voz 2 11:12 usted en el circuito Frigiliana tanto conexiones título juvenil eso eran esas ventas las consagraron los padres sobre todo evidentemente no llegó pero no era una cosa que vender

Voz 0313 11:22 Señor de los Anillos alguna cosa de estas

Voz 2 11:24 ver Tolkien no vendíamos es lo veníamos vendiendo bien siempre y cuando salió los libros el impacto que causaron fue considerable luego por ejemplo hubo una época que se puso muy de moda unas tecnologías y más joven Tomás el incrédulo que lo llamaba yo porque a este día un mundo de fantasía pero se pasea por ahí que no se lo creía yo iba paseándose no me lo creo no me lo creo yo era un poco cansino pero fue muy muy populares vende mucho ahí ya empezó a instalarse la tradición de publicar grandes faldas en este país

Voz 0313 11:59 es un género que tú crees que venía de atrás la lo de la fantasía

Voz 2 12:03 tiene tiene ya vas a ver tiene tiene un siglo empezando por Sunny al final el de mil ochocientos en en Inglaterra la creación de mundos imaginarios y todo eso tiene un atado una transición rápida sobre todo

Voz 1 12:19 a Drácula Frankenstein

Voz 2 12:22 bueno es sobre todos los dioses te pegan a un soñador todas las obras tempranas sobre todo se crean mitologías originales propias que es sin sin ningún otro sustento y él influye mucho en Kenia en la propia Leguina pero bueno como sedes donde se desarrolla como género de forma descaradas en Estados Unidos a raíz de la polarización del estado de El señor de los anillos en los años setenta sobretodo a partir de ahí eso crea un nicho Editorial de lo que podríamos llamar clones de Tolkien ya entonces los que desde los años ochenta están a la orden del día llevamos sufriendo los o disfrutando lo según se quiera mirar desde entonces

Voz 0313 13:02 a ver que hay Quique supone para una editorial un bombazo como este porque es que

Voz 2 13:06 hombre de entrada su de entrará supuso muchos problemas que el bombazo no llegó en plena crisis cuando necesitaba yo tenía recibía muchos pedidos los libros duraba en las ediciones que hacíamos duraban unas dos semanas en el mercado nos pedían más no teníamos dinero para encargarse de la imprenta sí recuerdo que la crisis ningún banco les soltaba ni un duro a nadie la cantidad de negocios que se fueron al garete por ese tema fue importante nosotros pues bueno aguantamos el tirón como pudimos oír como iba entrando dinero de lo que había los editado hacía tres meses que es el periodo de liquidación de del circuito el libro pues podríamos pagar las siguientes elecciones durante muchos meses estuvimos produciendo por debajo de demanda ello sobre todo el digamos de lo que me preocupe y a lo que les di prioridad fue aquel tomo I que era el el digamos el la puerta de entrada no se agotará o fuera el último en agotarse entonces tuvimos estaban casi todos los libros agotados de la serie Tomo I que era que íbamos Cayetano más a menos

Voz 0313 14:09 no

Voz 2 14:10 así estuvimos meses hasta que ya la entrada dinero fue suficiente como para tirarle suficientes y abastecer esa demanda

Voz 0313 14:16 yo estuvisteis ahí en el filo de la navaja eh para podía caer la pelota y joder

Voz 4 14:21 no es que miras en el equipo a Messi a Montilla Ronaldo pena pero ya ya por eso por eso digo

Voz 0313 14:28 complicado que es Bono Chris déjame que despide a Cristina tú te quedas con nosotros Alejos si te apetece para ayudarnos a a ver quién gana el concurso todo esta semana de acuerdo Cristina Macía un beso muy grande gracias por este ratito en La Ventana te has quedado un poco huérfano con el final de la serie como tantos o qué