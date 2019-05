Relatos en cadena | "Sí, soy su esposa"

Voz 2 00:00 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 00:27 aquí seguimos en La Ventana de los libros estamos ya en tiempo de Relatos en cadena vamos a saludar a los finalistas de esta semana recuerdo la frase que dejamos como comienzo de las historias la anterior que era si soy su esposa a partir de ahí hemos recibido un total de seiscientos noventa y dos propuestas con tres finalistas que son sus Ana Revuelta Manuel Menéndez y Álvaro Corcuera yo creo que los tres viejos conocidos del programa porque me suena que han estado en alguna final semanal Susana Revuelta tiene cincuenta y un años en Santander es funcionaria en la Agencia Tributaria Susana buenas tardes hola hola has está alguna otra vez en eh como dos o tres veces yo quería dos más que el año pasado si curiosidad que es la pregunta del día aparte aparte de preguntar qué tiempo hace esas cosas Juego de Tronos eres seguidor ha sido no sí pero no has visto el último episodio pues entonces no no diríamos nada más pero pero la serie si libros tan bien no no lo de los libros no las sabe y Itar entrado ganas viendo la serie yo puedo pero le preguntabas hace un ratito a Álvaro Cuervo Alejo Cuervo perdón yo yo yo creo que lo voy a hacer yo creo este verano lo voy a pillar lo que aconsejadas también no somos dos Susana que tenga mucha suerte venga Manuel Menéndez tiene cincuenta y cinco años es de Oviedo ingeniero técnico trabajo en una fábrica de zinc es finalista semanal este yo creo que por quinta vez de hecho yo creo que no estuvo en la final

Voz 0889 01:45 semana semana estuvo una etapa de tres años no se Manuel buenas tardes

Voz 0313 01:50 hola buenas tardes cuando cuando estuve este tú en la final anual cuando fue eso dos mil dieciséis en el dieciséis bueno consigues enviando relatos si la mar de bien que estás que estás leyendo que tienes entre manos ahora

Voz 3 02:09 no moriría una cosa impresionante que arranca a todos los presentes

Voz 0313 02:13 qué bien qué bien qué bien irá de Juego de tronos de tele de libros ordenada tú

Voz 3 02:18 no no yo de ambas cosas y que todos los libros que me luego me he enganchado a seres que en principio era un poco un poco reacia a verla porque me gustaban tanto hicimos los libros que dice yo esto es imposible resumirlo bueno hechos imposibles no pero me ha gustado me gustó muchísimo la serie

Voz 0313 02:35 has visto el último capítulo o tú tampoco jugó

Voz 3 02:37 de los dentro de un ratito vale

Voz 0889 02:40 buenas dotes decimos la de que tenga mucha suerte Manuel Álvaro Corcuera cincuenta y cuatro años de Bilbao vive en Sanlúcar de Barrameda informático trabaja

Voz 0313 02:49 esa de de tecnología Álvaro buenas tardes hola buenas tardes hemos estado ya varias veces en la final semanal que yo recuerde no sé cuántas pero pero varias veces había ni en el tema Juego de tronos como vas tú libros peligro pues sería abrelatas

Voz 3 03:04 Quiroga aquí de El equipo eh porque no sea la primera la primera en su día en el dos mil diez dos mil once no pues si así que habrá que retomar

Voz 0313 03:13 no no eso oí dos libros muy buenos pero no te llaman la atención vibró tampoco me llamó la atención a Tura cuenta Manuel que estás leyendo ahora por curiosidad que tienes entre manos

Voz 3 03:23 pues mira yo termine justo en invierno tiene encantados de Garrido

Voz 4 03:28 sí empecé por la noche La mancha humana que celebró esa es otra cosa en gran libros se prescinda

Voz 0313 03:34 Álvaro que tengan mucha suerte amigo muchas gracias quedaos con nosotros estábamos también con con Alejo cuerpo editor de Los libros de en español de de la serie de Juego de Tronos

Voz 0313 03:44 Benjamín tiene alguna de recomendación no como todas las semanas Diouf

Voz 0313 04:03 empezamos con largo PETA lo de mar de Isabel Allende en Plaza Janés bueno largo

Voz 0281 04:08 tal de Mar es la descripción que hizo Pablo Neruda de su país de de Chile es una novela en la que Isabel Allende pues vuelve a demostrar que domina todas las suertes de la narración un poquito de novela romántica un poquito novela histórica un poquito de novela de aventuras y demás ya que cuenta una historia bastante conocida la historia de Winnipeg famoso banco que fletó Pablo

Voz 1437 04:30 la en Francia para sacar a eh en fin

Voz 0281 04:35 a los españoles que también españoles si con las órdenes porque leyendo el libro de eh de Isabel Allende te enteras de muchas cosas te enteras por ejemplo de que la sociedad chilena en masa casi estaba contra contra la iniciativa de Neruda que la clase política chilena que ya empezaba a bullir por ahí en lo que después terminaría siendo el golpe de Estado contra contrastivo Salvador Allende pues también empezaba a quejarse bueno el el racismo la xenofobia el miedo que viene de fuera están en todas las épocas de nuestra historia y en esa también y contra viento y marea por cierto teniendo que recurrir a financiación privada con ayuda de vaqueros y demás porque es que el el Gobierno China lo dijo que llegaban con dos millones sobre la mesa sino no no había nada que hacer para en fin poderlo recibir y demás no bueno cuenta la historia de una o de una familia que perdedores de la Guerra Civil que se exiliaron como tantos otros a Chile ya parte de la historia romántica entre ellos porque ella es la viuda del del hermano del que ha sobrevivido en fin tiene una especie de de pacto se casan porque no admitían a parejas que no estuvieran casadas en el en el barco bueno pues al final la cosa va va creciendo y va pasando por diferentes secta es Estados eso lo domina muy bien Isabel Allende aparte a mí me ha atraído mucho la historia del propio Neruda que está contada muy bien porque vemos que Víctor Dalmau que es el médico el la novela de una manera maravillosas un soldado con algunos estudios de Medicina que en el en uno de los hospitales del Frente B otro que está a punto de morir tiene el pecho abierto tiene rotas las las costillas y el corazón el corazón se le para tiene la intuición de meter la mano en el cuerpo del herido apretar fuertemente el corazón vuelve a latir les salva la vida y con ese inicio dan impresionante pues el lanza la novela alargó veta lo de María Isabel Allende bueno sea hacia mí lo de Neruda lo vi lo vemos visitarlo en Isla Negra vemos algunos de los momentos de Neruda por ejemplo cuando el obligan a presentarse como candidato el Partido Comunista luchar contra Allende y el termina cediéndole a Allende el lugar vemos su muerte vemos como como avasallen su casa de maravillosa de de Isla Negra donde hay que ir cualquiera pues ya tiene que irá a ver la casa de Isla Negra que es un poema casi un poema con paredes digamos no allí es muy emocionante toda esta visión de Neruda es muy importante lo que cuenta Isabel Allende de Salvador Allende que ahora familia suya por lo tanto lo que cuenta seguramente es de primera de primera mano y es muy emocionante así que largo Isabel Allende publicada por Plaza Janés

Voz 0281 07:15 más la muerte de Jesús de coche en literas

Voz 0313 07:18 Tura Random House bueno una novela absolutamente

Voz 0281 07:21 apabullante este deja estremecido porque cohecho sí ha como dicen los que entienden dice yo suelo decir lo Alejo todo

Voz 0281 07:35 si alguien lo ha hecho porque tiene una cosa estamos abiertos a no vamos a llamarle JM ya les estamos estamos de acuerdo no bueno una novela impresionante que cuenta la historia de la tercera parte de la historia llamado David bueno aquí lo vemos que es un chaval muy guapo como una especie de candor magnético con halo además juega muy bien al fútbol y cuando está jugando un día con unos chavales allí en en el barrio aparece un tipo un tipo que es el director de un orfanato de un hospicio ahí le dice que por qué no juega al fútbol con ellos que es muy bueno y que el equipo de los le llaman el el fabricante no porque el fabricante no viene a las manos a los Pizzi juega para ellos no al poco tiempo después de hablar con el niño el niño cuyos padres no son sus padres biológicos sino que lo han adoptado les dice que él se quiere ir a vivir al orfanato que no quiere estar con ellos que que no son sus padres y que él quiere sentirse un verdadero huérfano jugar para ese equipo de fútbol a partir de ahí empieza una historia absolutamente kafkiana que habla de muchas cosas de mucho K dado no por ejemplo el hecho de que hoy en día Un niño un menor de edad se agarre a cuatro leyes y pueda volverse contra sus padres biológicos sonó pueda en fin traicionar los dejarlos atrás y ser utilizado por quiénes lo quieren quién sabe para que después de niño de una enfermedad va al hospital vemos como en los hospitales la burocracia ha sustituido a las emociones ha sustituido a muchas cosas no también entraba en un hospital y parece que ya no tiene nada que ver es más propiedad de los médicos que los familiares bueno es una historia concierto aire kafkiano como suelen tener no las de Coetzee con muchos mensajes que conviene la pena leer da mucho miedo ver como este niño

Voz 4 09:16 se rodea de fanáticos

Voz 0281 09:18 que entre otras cosas y a sus mensajes que has cuáles son el niño le continuamente el Quijote en El Quijote encuentra razones para explicar cosas que pasan hoy veis ves cómo hay que leer el Quijote si obligatorio borrador nos descentró las clases hay que leer el Quijote que explica la vida de hoy en día con una claridad extraordinaria

Voz 9 09:51 dime es nada

Voz 0313 10:08 venga última recomendación antes de meternos en la lectura de los relatos finalistas de esta semana hombre

Voz 0281 10:13 a es una saga los Laforet también porque es que los hijos de Carmen Laforet todos ellos son escritores alguna vez hemos hablado aquí de la novela de Agustín Cerezales desde luego de las de de las de la madre siempre y Cristina Cerezales Laforet pues ha publicado un libro para niños de entre siete diez años que recomendamos que como todos los años libro de Madeleine nos gusta también recomendar libros para los niños que también tienen derecho a más van muchísimos padres y muchísimas madres con con sus hijos al Retiro a comprarles libros estos llama la ruta secreta de cuño ha publicado la editorial Renacimiento de unas ilustraciones preciosas de Manuel Cerezales Laforet sigue la saga de los de los Laforet trabajando y es una historia muy bonita porque cuenta entre lo soñado y lo real la historia de cómo una abuela no que ya no tiene a los niños para contarles cuentos los padres de los hijos han ido yendo para allá a los niños están más lejos bueno pues decide escribirlos y escribe una historia muy gracioso hay también muy educativa sobre una supuesta senda para llegar a la a la sabiduría una senda cuyo principio basados en la en la los monjes a Bolín en la disciplina hacen es que se pueden conseguir cosas pero nunca a través de la violencia siempre a través del razonamiento siempre a través de la convicción y habla de un mundo en el que las plantas los animales conviven en vez de devorar Se unos a otros a pasarse unos a otros conviven apoyándose unos en otros bueno es un libro con mensaje como tienen que ser los libros para niños y es una preciosidad y que se conoce como utopía esto que has escrito yo no una utopía bueno ya lo mejor resulta que al final del libro descubrimos que no se sabe muy bien si esto sea soñado o ha pasado pero lo que sí que sabemos es que ojalá esas utopías pudiéramos recuperarlas y ponerlas en el horizonte como si algunas Bran posibles que lo son y además lo deben ser

Voz 0313 12:12 pues ya en tiempo de final de Relatos hoy tenemos tres finalistas Susana Revuelta Manuel Menéndez Álvaro Corcuera a partir de la frase si soy su esposa primer relato el de Susana se titula El Mago

Voz 0137 12:26 sí sí eso esposa fui la mujer valen sus primeros casi me quemo la lengua con queroseno al escupir fuego y tengo la tripa llena de cicatrices de tanto ensayar lo de partirse en dos con el serrucho una noche en un cabaret perdió una oreja cuando me lanzaba sables pero yo muy profesional simula que era parte de la actuación el público aplaudió entusiasmado de hiper realista que quedó suba más extendió yp pudimos por fin contratar un ayudante en mi última función decidió hacerme desaparecer ya que estén esperando que acabe el truco que ya tengo los pies fríos

Voz 13 13:00 eh eh eh no sé si sonreír al mal rollo es una es una muy triste historia contada en tono ligero que efectivamente lo sabe sonreír casi

Voz 0889 13:12 me daría para una película os estaba viviendo está viéndoles dos pelis de circo y cuenta porque aquí hay una verdadera de arriba abajo yo cuando dices lo de contratar a la ayudante no después de haber visto cómo leído siguiendo por todas partes déjalo de ayudante y los siguientes que la que debes hacer desaparecer no cuando uno se la imagina allí con los pies fríos esperando puede que para siempre la verdad es que da esa música

Voz 0281 13:34 era película de Woody Allen Paul Auster ha publicado este jueves me otra vez ya necesitada muchas más páginas para contarlo Paul Auster esto mismo

Voz 0313 13:42 me gustaría echarle un ojo al tipo al que no aparece en el relato del que sólo tenemos referencia a ver qué pinta tiene y sacaría la conclusión venga lo ambos con el segundo el de Manuel Menéndez lleva por título peces de hielo

Voz 1437 14:01 sí soy su esposa gracias todavía estoy intentando asumirlo hace apenas tres horas que hablé con él cuando me llamó para avisar me que la reunión acabaría tarde no no tengo ni idea de quién era la chica que ocupaba el asiento del copiloto si me duele en el alma como comprenderá pero por mucho que usted confíe en una futura recuperación es un gasto enorme no podemos permitirnos lo tengo que pensar en el futuro de Mis hijos no no espere por mí estoy preparando la cena de los niños si mañana madruga puede desenchufar lo ya pida Medel por favor gracias

Voz 15 14:43 pero bueno lo que hay bueno lo que hay aquí bueno no la veo la cara Alejo pero pero me la voy imaginar presupuestos son cuatro ocurre cosas bien pero vamos pero pero te nada eh es un cuento cruel y porque además que la crueldad da mucho juego de dudas se postró el literaturas

Voz 0889 14:59 era la es da de venganza chica el copiloto no sé quién era no no sé quién durante idea pero bueno vayan ustedes enchufado letal no no voy a ir no de una frialdad de una dureza pero por otra parte perfectamente motivada no desde la desde el personaje no lo digo yo

Voz 0313 15:14 la del propio personajes se ve perfectamente

Voz 0889 15:17 el resentimiento no no yo no sé si la la cena de los ministros

Voz 0281 15:20 hay muchas reuniones que han acabado tarde se ve en esa zona

Voz 0889 15:22 sí sí sí no sé si los niños ese acabará estando fría pero desde luego la venganza fría de esta mujer está aquí en pleno vamos pero pero no me dice nada

Voz 0313 15:32 sigue sorprendiendo y maravillado todas las semanas que en que en menos de cien palabras en cien palabras se pueden contener tal cantidad de historias y contar tal cantidad de cosas tan poquito espacio en tan poquito tiempo si quiero ser un resumen porque

Voz 0889 15:47 no que es vez verdadero no

Voz 0313 15:50 resumió a pasar con los dos con otros de Manuel bajo en el tercero el de Álvaro Corcuera el relato se titula La esposa

Voz 0564 16:01 sí soy su esposa me repetía a mí misma de camino al hotel entramos al vestíbulo cogidos de la mano y la joven recepcionista nos regaló una sonrisa maravillosa tras tomar nota de nuestros datos nos ofreció la llave de la habitación mientras yo andaba ensimismada leyendo panfletos turísticos para disimular mis nervios hasta que escuche su voz Almudena vamos con esa naturalidad que me caracteriza le respondí claro padre nos miramos los tres inmediato agachó los ojos entre las manos y a punto estuve de ponerme de rodillas como hago cada vez que me acerco a él en el confesionario

Voz 0889 16:39 vale también también evoluciona la historia por todo lo que tenemos desde el principio estamos viendo efectivamente parece fidelidad parece que vamos allí a a ver

Voz 16 16:47 hay que tiene que hacerse pasar por la esposa pilotado cuando de repente dice claro padre

Voz 0889 16:51 el padre está escrito con mayúscula pero cuando hemos ya lo empezamos

Voz 16 16:56 a cuenta avanza por si quedaba alguna duda nos dice lo del confesionario al final no claro de repente

Voz 0889 17:01 lo que parecía una historia que me siempre día se convierte mucho más no

Voz 0313 17:05 bueno pues vamos con las tres historias vamos a votar los primeros que tienen que votar son los finalistas empieza el último Álvaro Álvaro con cuál de los otros relatos te quedas que va a ver

Voz 3 17:14 hola pues yo me voy a quedar con él de Susana con el mago

Voz 0313 17:17 ya se queda con el mago de Susana muy bien Emmanuel quien votas tú

Voz 3 17:21 yo también voy a votar por su son

Voz 4 17:24 Susana Susana Manuel te quedas con Manuel sus peces de hielo

Voz 0313 17:31 a ver nuestro invitado a Alejo has escuchado los tres has visto que el nivel de tienen

Voz 8 17:38 a mí me voy a quedar

Voz 1953 17:41 con el que tienen una ambigüedad fantástica yo me quedo con esos pies fríos

Voz 4 17:45 te quedas con Susana

Voz 0313 17:49 aquí tenemos Javier pues

Voz 0889 17:51 a mí la frialdad de Manuel de tomos de del

Voz 11 17:54 peces de hielo vea me haga el muro

Voz 0313 17:57 toros también estamos ahí a ver Benjamín

Voz 0281 17:59 también me gustan tanto los dos el de Susana Manuel que para no tener que decidir yo voy a votar por Manuel y así vamos empate a tres les fastidia si desempate tú

Voz 0313 18:09 apoyo pero puede votar por Álvaro también perfectamente pero sólo voy a votar a piensas no tampoco te ponemos sigue esperemos una canción lo es el que me gusto así en la primera impresión el mago de Susana el mago de Susana la revuelta pasa a la siguiente fase a la final mensual felicidades enhorabuena gracias Manuel y Álvaro oye gracias a los dos relatos que merece mucho la pena de verdad eh

Voz 0313 18:41 a ver Javier Pons deberes para la próxima semana que no se nos olvide bueno facilita ya tengo los pies fríos posturas si ya tengo los pies fríos con los pies fríos no se piensa bien dice una canción de los pereza si puede ser la banda eh

Voz 0889 18:54 pues nada podemos empezar por ahí tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviarnos sus microrrelatos a través de la página web de

Voz 0313 19:01 escuela de escritores escuela de escritores punto com apuestas a ver si hay algún relato que se inspire en el frío de Juego de Tronos partidas están lo tiene lo tienen claro

Voz 0281 19:11 pero pero ahora no lo es examine

Voz 0313 19:13 juicio quiere decir que con prejuicio nunca se examinen viene del literariamente dice lo que dice examinan muy no que tocaría ya lo has condicionan en estos días en estas semanas cualquier cosa que diga frío hielo fue Dragón ay bueno pues tiene que a lo mejor

Voz 0889 19:32 pero vamos desde luego los relatos de géneros no están no son nada discriminados este concurso como creo que se ha ido viendo no haría no habría problema por ahí lo que pasa es que hay que se original original ya con algo tan potente ya Juego de Tronos

Voz 1953 19:44 ya no es tan fácil por cierto si me dejáis llaga claro claro respecto a lo que comentabais al principio el programa de la el tema de la diferencia entre el cuento y la novela hay un señor que lo explica muy bien no me acuerdo ahora quién era pero me parece que es una un referente del género nuestro y es que la diferencia entre un relato y una novela es básicamente que el relato describe cuenta un acontecimiento

Voz 0889 20:08 en la novela explica cómo

Voz 1953 20:10 en un acontecimiento cambia la vida del personaje la comunidad todo lo que sean los protagonistas a esa novela

Voz 0313 20:17 bueno pues mira le estaba dando vueltas pues si no me parece una mala definición eh

Voz 0889 20:22 es una es una manera estupenda de decirlo ahí ahí habría otras pero apuntarían en esto no cuenta una cosa una novela cuenta

Voz 1953 20:30 es justo y es una forma de de de explicar dónde está el foco

Voz 0313 20:33 eso va lejos sería una comparación a lo que es una noticia y un reportaje igual pregunto eh porque por por por digo por deformación profesional

Voz 4 20:40 pues supongo que se que un poco eh muy bien

Voz 0313 20:44 Alejo Cuervo amigo ha sido un placer compartir este ratito en La Ventana de de los libros felicidades por la parte que te toca esperar lo que falta ahora sí

Voz 1953 20:51 no hombre escribiria ahora quiero y ahora que ya no han amenizado la espera ya nos toca que no obligado claro

Voz 0313 21:00 un abrazo a Alejo que vayan muy bien venga Benjamín Ramos como siempre en La Ventana de los libros con unas gotitas con un poquito de poesía

Voz 0281 21:09 en este en este caso con unas gotitas de sake japonés porque el autor sin kitsch y Takahashi es un importantísimo perdón editor te lo digo de zinc y Takahashi un buenísimo poeta japonés que es uno de los que introdujo el vanguardismo europeo y lo mezclo con la con la mística hace en el que hay en vez de hablar de poemas de Campo Grande naturaleza que harán más tradicionales de la cultura japonesa se dedicó a hablar de o la del mundo urbano de Tokio y demás y acaba de publicar al litoral pretextos una antología que se llama en la quietud del mundo y fíjate en este esa más mosca nosotros tenemos en nuestra tradición un gran poema sobre las moscas que es el de don Antonio Machado que es una auténtica maravilla ocurrió nada crepúsculo los atardeceres Hipatia sí para las moscas no pues mira qué maravilla como ver una mosca te voy a unos reflexión que te hace pensar mucho cuando les este poema

Voz 18 21:57 María fuera

Voz 0137 22:09 quise vivir para siempre en lo y limitado a lo ilimitado vivía dentro de una mosca cada vez que la espantada volaba con lenta gracia me resultaba entrañable su calmo movimiento en la madrugada brilla a la lámpara yo leía un libro escuchando el caer de la lluvia sobre el libro extendido una mosca arrojadas son otras de soledad como las patas de la mosca lo ilimitado es sutil