Lo Que Queda Del Día | De las esclavas de la prostitución al día que España se quedó con Olivenza

Voz 1 00:00 con Isaías Lafuente

Voz 0827 00:07 tiene la Ventana siempre lo que queda del día bueno pues comenzábamos lamentando había acercándonos al una historia terrible real y extendida la de mujeres esclavizadas por la prostitución que vienen a España mujeres engañadas por ejemplo

Voz 1423 00:18 no yo tenía una vida normal

Voz 2 00:21 Rumanía tengo un hijo

Voz 3 00:23 pero me hacía falta dinero para cuidarlo he venido engañada Aquí un amigo mío me han dicho que podría venir a España a trabajar como interna él me has vendido la persona que me ha traído aquí desde Rumanía me acoge todo el pasaporte me lo ha quitado

Voz 0827 00:42 Nos atendido a otra persona mujeres engañadas vendidas historias reales ahora Lorenzo Silva y Noemí Trujillo cuentan una historia parecida en una novela escrita a cuatro manos titulada Si esto es una mujer que parte de un hecho real el asesinato de una joven de Sierra Leona que ejercía la prostitución y que fue descuartizado y arrojado a un vertedero por su asesino Lorenzo nos dice que es lo que es la novela

Voz 0042 01:04 yo creo que como toda obra literaria es una llamada a la conciencia cada conciencia sobre la realidad y a la conciencia sobre el ser humano y sobre todo aspectos que a veces no son evidentes no algo tiene de homenaje algo tiene homenaje a esa mujer que se llamaba Edith Napoleón que vino a vivir entre nosotros que lo que encontró fue primero la explotación después la muerte

Voz 0827 01:44 historias teorías Noemí nos ha contado que se lanzó al proyecto tras ver el documental de Mabel Lozano titulado el proxeneta también después de visitar la colonia Marconi aquí en Madrid

Voz 1365 01:54 mientras en el trabajo que intentamos hacer de investigación y de Fuentes dos amigos Guardia Civiles de Lorenzo nos llevaron a la colonia Marconi pude ver en primera persona lo que sucedía ahí cuando estás allí cuando ves lo que sucede allí cuando ves lo que vimos que vimos en algunas calles chicas muy jóvenes y en otras calles mujeres muy mayores todavía ejerciendo la prostitución es muy difícil no sentir nada es muy difícil decir yo no puedo hacer nada es muy difícil pensar que eso debe aceptarse como normal

Voz 0827 02:28 allí en la colonia se a las chicas a los clientes a los coches de los clientes allí hay taxis

Voz 0042 02:35 furgonetas coches de turismo y monovolúmenes familiares quienes allí están conduciendo viendo el material que está expuesto en distintas calles pues tú es cómo van esos hombres normales además la hora a la que fuimos que es la hora quizá la que hay que ir no eran las dos de la mañana allá donde por cierto puedes ver a esas chicas que les obligan a quitarse todo en enero al lado un bidón con una hoguera porque sino no hay manera de resistir los cuatro cinco bajo cero que pueda hacer no

Voz 6 03:00 eran las tres del mediodía eran padres de fan

Voz 0042 03:02 Lilia trabajadores ciudadanos normales

Voz 6 03:05 y supuestamente honrados de nuestro país

Voz 0827 03:07 ese es el perfil de los punteros con los que tantas veces ha encontrado José Nieto que es inspector jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal punteros que no son conscientes de lo que hacen

Voz 1423 03:18 lo primero que te dicen bajo su absoluta ignorancia tienes que ir a por los etarras y los los traficantes y los atracadores que aquí estamos mira cómo están las chicas de contentas gracias a los cincuenta euros que yo lo estoy pagando ya mañana puede tomar una copa mirar aflige está está con cuatro ropa Si está tomando una copa y bailando como va a ser una víctima es es el gran error por eso queremos visualizar a la gente qué rasque un poquito más de las cortinas que no se quede en la medida en la en la mera superficie

Voz 0827 03:48 insistió el policía lo único que se puede ver es una nueva esclavitud una esclavitud en el siglo XXI

Voz 1423 03:54 no porque hay que recordar que estamos ante la esclavitud del siglo XXI estamos en pleno siglo XXI sigue habiendo esclavos sigue habiendo gente que come para personas hay gente que alquila personas afortunadamente ya tenemos dos delitos que es la trata y la explotación sexual y estamos hablando de delitos ya que empiezan a tener peso pero el gran problema que tenemos las los funcionarios que trabajamos los policías que trabajos en esta materia es que la mayor parte de la de la carga de la prueba la tenemos que depositar en las declaraciones las ratificaciones de las víctimas sabiendo repito que el miedo es libre

Voz 0827 04:31 Irene una historia dura a otra maravillosa que nos ha traído y Sonia Ballesteros

Voz 0827 04:40 el comienzo lo contamos hace tiempo la familia de Zaragoza que hace cuatro años soltó los globos con los que habían decorado la habitación de Sofía

Voz 8 04:47 recién nacida tuvimos la felicidad de lanzarnos por la ventana en Torre debe relleno en Zaragoza en nuestro pueblo indicando el nombre nuestra familia diciendo que estoy el papá de Sofía que acaba de nacer estos globos son pues con motivo de celebración de unas

Voz 0827 05:05 ese es el padre de Sofía él estaba convencido de que los Globos llegarían lejos llegaron no sé si tan lejos como pensaba su padre los encontró un pescador en Marruecos

Voz 8 05:15 se llama Abdul me acuerdo muy bien que estuvo en Mi barquitas venía con un amigo mío me dijo mira a o lo que hay son globos íbamos movido al abarca cada una tiene un color y al tocarlas me dejó en la boca del globo hay una nota escrita

Voz 0827 05:39 en la nota había una dirección y un teléfono y el pescador llamó al padre de Sofía la historia tenido hace poco tiempo una segunda parte la del encuentro

Voz 8 05:48 historia concordia y de cómo pueblos que a priori puedan parecer distantes pues en el plano humano todos somos iguales la Familia sin trabajo la salud algo que indisolublemente nos une a todos

Voz 0827 06:05 han pasado cuatro años buena para Sofía ha sido toda una vida tanto tanto que ahora ya con sus cuatro años puede contar su historia

Voz 9 06:12 anda que tú mi cuarto Estado tamos gustarle la no

Voz 0827 06:26 pues nada habrá que hacer otra vez una suelta de globos Sofía por lo demás hoy todo el mundo habla del nuevo chasco en Eurovisión a pesar de que Mickey el pobre lo dio todo esta mañana estaba satisfecho por eso por el trabajo hecho pero un poquito decepcionado con lo que pasó en la votación

Voz 10 06:56 es que nosotros habíamos está haciendo todo también habíamos trabajado tanto desde ya como un ves que sabíamos exactamente todo lo que yo creo que hacíamos posible repetirlo repetir lo que hacía la gente en la calle no suelen España en otros países que hemos ido nos decía que espectacular la canción que este año iba a ganar gentes de discográficas todo lo que recibíamos en la calle en las prepare en redes y demás era como no se este año España parece que va a hacer algo diferente sabes y luego pues esta sección

Voz 0827 07:26 luego va a ser que no fue que no pueden el festival de Eurovisión es el segundo tema del que hoy habla todo el mundo ha llegado hasta las twiterías si alguien está con el tono bajo pues les puede servir de consuelo porque siempre hay alguien que lo pasa peor

Voz 1115 07:38 bueno pues te sobre Eurovisión nos vamos a quedar con este tuit del gran gran Sergie más que yo creo que puede servir mucho para el representante español del año que viene

Voz 11 07:47 Eurovisión es así no hay rival pequeño dulce vamos festival al festival

Voz 1115 07:52 luego hay gente que va por la vida sin encontrar una motivación un ejemplo lo da

Voz 11 07:57 a ver si me muero un día de estos tiene que ser más optimista cara pues a ver si me

Voz 0827 08:01 hoy mismo el pobre y del otro de lo que habla todo el mundo pues si de Juego de tronos que han emitido su capítulo final bueno en algunos sitios como en Madrid incluso ha admitido en la calle delante de los fans

Voz 12 08:20 así aplaudían cuando finalizó el capítulo Éstas serán sus opiniones yo creo que ha sido muy digno si el final yo creo que ha tenido su justa medida de pico y gracia hay de todo

Voz 13 08:31 creo que Sierra como debe ser

Voz 14 08:33 con sentido yo he salido contento aunque

Voz 15 08:36 sé que mucha gente no pero que muy difícil contentar a todas las

Voz 5 08:38 el fatídico tengo el corazón hecho ellas decían

Voz 0827 08:44 decir para no hacer spoiler porque todavía hay muchos seguidores de Juego de tronos que aún no han visto el capítulo pero ya había ganas de contar Francino

Voz 14 08:51 yo sí he visto afinando juego ya lo has visto sí a lo visto sí se lo he visto más allá de esta interpretación es si el final ha sido más épico menos épico y tal claro la gran contrariedad que se termina la serie sugería más yo si no me importa si luego te diré una cosa eh de la forma que ha terminado

Voz 16 09:08 sí no no no no no no

Voz 14 09:12 a estos general quedan algunas algunas ventanas abiertas para

Voz 0827 09:18 seguir pero que te a fichar Florentino bueno hoy dos Españas gente con ganas de contar y gente con ganas de que nadie les cuente nada como Antonio Resines por ejemplo

Voz 14 09:27 tú has visto fuera que no coño a Gemma Nierga me todo el mundo habrá que contar no no te quiero contar nada no gente normal que digo que tú no lo sé pero si no lo ve el lunes por la noche mucho sobre todo es que llevan todas las teles y todas las redes haciendo como bromitas si se dice que en la radio acabáis de bueno pues no la he visto

Voz 0827 09:48 bueno la verdad es que ha sido un exitazo televisivo y ha sido también un exitazo editorial y aquí en España gracias a un editor Alejo Cuervo que tuvo buen ojo también mucha suerte según nos ha dicho en el en La Ventana

Voz 0802 10:01 bueno pero eso aunque suerte también haber son los fetiches son los fetiches que luego suene la flauta hay tú fetiche sea compartido por mucha más gente eso es es distinto el potencial de llegar a mucha gente yo se lo vi claro desde el principio vamos pero él nunca podría ni yo ni nadie imaginar las dimensiones que acabaría cogiendo esto juntos no es un culebrón escrito con toda la convicción el mundo joyas

Voz 14 10:25 tú sabes que uno de los personajes de Juego de Tronos es el cuerpo de nuestros ojos es el cuerpo tiene claro si es verdad que precisamente

Voz 0827 10:33 pues nada El cuervo desde luego es como un águila se ha hecho Benjamín Prado es verdad que después de hacerse con los derechos tuvo que fichar a la traductora se llama Cristina Macía no estaba muy por la labor

Voz 10 10:45 me engañó a mí me había había dejado de traducir literatura que es en la literatura se paga por palabra y claro cuando traduce si te pagan abra pues no sale muy rentable empresa había dejado de traducir literatura pero alejó llegó y me dice oye hecha lo piensa todo esto que te va a gustar digo mira tío como te lo digo yo no traduzco literatura hay menos ochos dice túneles se lo esta noche la ley aquellas noches ahí ya estamos ya estamos vestidos

Voz 0827 11:11 pues nada ahí estaban los dos vendidos y sólo quedaba vender los libros y el éxito llegó incluso antes de emitirse la serie

Voz 0802 11:18 fue fue espectacular por ejemplo antes del año el estreno llevamos vendidos ya entre unos libros y otros de la serie trescientos mil pues tras el años del estreno sólo en un año vendimos cuatrocientas mil y el año siguiente en la segunda temporada otros cuatrocientos mil que la inteligente otros seiscientos mil de entrará supuso muchos problemas más que el bombazo no llegó en plena crisis recibía muchos perdidos las ediciones que hacíamos duraban unas dos semanas en el mercado nos pedían más y no teníamos dinero para encargar prenda recuerdo que la crisis ningún Maicon les soltaba ni un duro a nadie nosotros pues bueno aguantamos el tirón como pudimos seguir tal como iba entrando dinero de lo que habíamos editado hacía tres meses pues podríamos pagar las siguientes elecciones

Voz 0827 11:58 la verdad es que el estrés para escribir otro libro

Voz 0827 12:04 estamos en la segunda semana de campaña hemos tenido dos debates uno sobre Europa la preocupación por el crecimiento de la ultraderecha otro sobre Madrid en el que han hablado entre otras cosas sobre estas donaciones que está haciendo Amancio Ortega a algunas de algunas comunidades autónomas para mejorar sus equipamientos médicos bueno esto de Amancio Ortega ha llegado también hoy a las noticias del Mundo Today

Voz 1981 12:27 Amancio Ortega dona veinte euros a un restaurante del que se fue sin pagar un menú de cuarenta

Voz 1115 12:32 Inditex también donará maniquíes al Estado para que se incorporen al cuerpo de funcionarios de la Administración

Voz 1981 12:38 Mickey liderará la oposición en Eurovisión

Voz 1115 12:41 compartirá grupo parlamentario con UPyD

Voz 1981 12:45 varios veranos despistados claman contra la detención de Josu Ternera

Voz 1115 12:49 ternera tiene que estar libre pastando no encerrado insisten

Voz 0827 12:54 bueno hay por ciertas sobre grandísimo ya en serio nuestra polémica de hoy porque la Academia de Medicina de Bélgica se ha manifestado en contra de aquellos padres que están imponiendo ya él como a sus hijos desde prácticamente recién nacidos es un informe muy duro pero claro es un informe que contradice otros como el de la Academia Americana en nutrición y dietética que sostiene que una alimentación infantil sin productos de origen animal pues puede ser apropiada siempre que se haga con planificación información hice simplemente cuando sea necesario hemos hablado en La Ventana con Aitor Sánchez dietista nutricionista y autor de Mi dieta cojea

Voz 17 13:32 conciencia las opiniones son opiniones y las rencillas son evidencias probablemente los oyentes se estén preguntando porque hay una Academia de Medicina que piensa una cosa y otra en Estados Unidos lo contrario que al final no sabemos es no nos vale decir es perjudicial hay que ver cómo está diseñado pero pasa igual con una dieta convencional un niño un niño Fecoma de todo no es pasando pues mira depende depende comer y si meses de todos los bollos con los que va a ser probablemente tenga sobrepeso infantil que pasa contrario sano no

Voz 0827 14:03 pues nada hay polémica y seguro que un día llegará a España y ahora nos queda escuchar hora25 Ángels Barceló y después accionar un poquito después a dormir después a soñar aunque cuidado con los sueños nos ha dicho el doctor popular do tenemos al doctor popular doctor Quetta buenas tardes

Voz 18 14:18 muy buenas noches para será el conteo de ovejas el concierto de ovejas creo que veja Béjar altar

Voz 14 14:24 como ovejas está limitado según la norma

Voz 18 14:26 tira europea de transporte manejo de ganado ovino a un máximo de cien cabezas además las condiciones de los bichos deben ser óptimas para garantizar su bienestar claro está luso ensueño

Voz 1115 14:37 los doctores Un sueño y creció en Mi sueño yo puedo meter a él a las ovejas que me de la gana

Voz 14 14:42 sea rico argumento

Voz 18 14:44 especilista algo más doctor soñar con Angelito suena Angelito de vaca algo Ley de Protección de Menores ningún menor puede estar a solas con un adulto en un sueño vale sólo se podrá soñar con Angeles mayores de edad y siempre con su consentimiento expreso

Voz 1115 14:58 madre mía ni delito ni ovejas

Voz 14 15:04 no Jericho sin angelitos con ovejas señalando exactamente igual muy seguro se Boris cuando lo que sueña mañana lo cuando hasta mañana adiós

