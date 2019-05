Lunes de renovaciones y despedidas

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes

Voz 2 00:05 Barceló Ike sus Gallego

Voz 1893 00:14 con Juego de tronos que te que te parece vamos estoy impresionada vamos a hacer una serie de paralelismos a ver qué te vale mirar Leo Messi el Rey en el norte un poco melancólico como John Nieve sí que de ese sabes qué pasa que no te puedo contestar porque no he visto las bueno pues Quique Setién sabes que no siguen el Betis un incomprendido como tirios pero vale Zinedine Zidane un caminante blanco más caminante porque lo hace el Madrid es andar en el campo y nada más y en el Madrid todo el mundo soñando con el Desembarco del Rey en papel que te ha parecido pues que los que han visto de Trans lo van a entender yo no lo entiendo

Voz 0919 00:48 bueno pero en va pleno va a desembarcar en el Real Madrid porque a pesar de que ayer hizo unas declaraciones diciendo que estaba para aceptar nuevos retos y demás todo el mundo dijo dio nuevos retos el Real Madrid hoy el París Saint Germaine a través de sus redes sociales ha dicho que los lazos que unen a en papel con el París Saint Germain seguirán unidos la próxima temporada así que no hay desembarcó en cualquier caso y le han preguntado a Toni Kroos que ha renovado su contrato una temporada más con el Real sí el ficharía a en papel y la verdad es que Toni Kroos que no lo parece pero se ha integrado perfectamente en en en el fútbol español ha tirado de ironía me gustan como jugando

Voz 3 01:30 pero pero es eso no es nada para mí porque yo no le puedo compró es tengo un buen contrato pero no me Depor comprobó entonces desde

Voz 0919 01:45 bueno ahora tengo un buen contrato pero no me da para fichar a un buen contrato tiene pero Gema P ni con todo el dinero del mundo lo puede fichar ahora mismo el Real Madrid movimiento en el mercado de entrenadores el Alavés va a presentar mañana Asier Garitano como tú nuevo técnico ya sabéis que Abelardo se ha despedido hoy en el Girona una vez que ha bajado a Segunda División Eusebio Sacristán el club han anunciado que no sigue el año que viene el técnico renuncia a su contrato y estaba pendiente de la segunda que hoy sí tenemos fútbol de Segunda se juega un partido entre Albacete Granada el tercero contra el segundo sin jugar ese partido Osasuna puede ser esta noche nuevo equipo de la Primera División está todo preparado para la fiesta en Pamplona enseguida estamos allí pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 4 02:34 bueno es el Señor Aye una apuesta decida no no comienza la Liga y el veintisiete de este mes

Voz 0919 02:52 bueno vamos a ver esa apuesta se la dejamos luego para Ángels Barceló hoy en la tertulia de horas rectifico ahora que Zidane empieza la temporada no sé yo he dejado vuestros mensajes

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 03:42 dejando de lado al un portero campeón de Europa a veces seguidas que ha salvado de muchos muchos partidos y nos ha dado muchos muchos puntos no me parece lógico ni normal en fin lo dicho espero que les salga bien y que no se arrepiente de tener a tiro de porteros en el equipo muchas gracias y hasta

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0919 04:09 a Zidane le tienen que salir muchas cosas bien empezamos

Voz 1284 04:21 a las nueve se juega en el Carlos Belmonte el último partido de la jornada en Segunda División Albacete Granada el tercero contra el sida

Voz 0919 04:27 cuando aquí aunque no está allí en el Carlos Belmonte el partido también lo juego Osasuna porque si el Albacete no gana ese partido Osasuna va a celebrar esta noche su ascenso a la Primera División primeros setenta y ocho puntos

Voz 1284 04:41 la fiesta rojilla está preparada pero antes vamos al Carlos Belmonte de Albacete Granada hay ambiente porque el Albacete también si gana da un paso importantísimo Juanma Sevilla buenas tardes

Voz 1179 04:51 hola Jesús Gallego muy buenas tardes desde el Carlos Belmonte pues ambientazo claro que sí en el coliseo manchego que acoge un encuentro que puede decidir el ascenso directo a Primera División en un choque que también se va a seguir con atención desde Pamplona tú lo has dicho perfectamente si el Alba no consigue la victoria automáticamente Osasuna será equipo de Primera División se enfrentan segundo contra tercero ya hasta ahora continúa el goteo incesante de espectadores que siguen llegando al estadio manchego tarde agradable en Albacete unos veinte grados de temperatura calientan ya los dos equipos en el terreno de juego habrá lleno a reventar en el Carlos Belmonte a las nueve con arbitraje del madrileño Pizarro Gómez comienza este Albacete Granada

Voz 1284 05:29 ese partido lo van a seguir en el estadio El Sadar los jugadores de Osasuna preparados para la fiesta por si luego tienen que salir a las calles de la ciudad a celebrar su retorno a la Primera División todo preparado Shwe Martínez Zúñiga ahora

Voz 7 05:42 hola así es todo preparado a las nueve esa no lo cita en El Sadar directiva de Osasuna cuerpo técnico jugadores allí en una de las salas de la zona noble del estadio van a ver del partido todo absolutamente controlado policía hay cuerpos de seguridad coordinados por si a las doce de la noche en caso de ascenso el autobús tienes que partir rumbo a la plaza del Castillo donde se celebraría en este regreso a Primera División aficionados todo el mundo pendiente de lo que suceda en el Carlos Belmonte Osasuna con la mente puesta en Albacete

Voz 0919 06:14 así que él pueda haber un ascenso a la Primera División

Voz 1284 06:18 Se ha sorteado la fase de ascenso a la Segunda División un montón de equipos modestos que sueñan con llegar a la categoría de plata del fútbol español la próxima temporada José Antonio Duro tenemos sobretodo

Voz 0919 06:27 en dos finales cuatro equipos de los cuales dos llegarán

Voz 8 06:32 rápidamente a la segunda en dos emparejamientos principal en los campeones Racing de Santander Atlético Baleares y Fuenlabrada Recreativo de Huelva los partidos de ida este fin de semana en los campos después del Sardinero y en el Fernando Torres de estos cuatro dos de ellos serán de segunda en quince días en cuanto al resto te digo rápidamente el rey el resto emparejamientos

Voz 0919 06:50 a lo Hércules Badajoz Logroñés Castilla Cartagena

Voz 8 06:53 torneo Ponferradina Villarreal B Melilla y Atleti

Voz 0919 06:55 nueve Mirandés el fútbol modesto seguramente el que más ilusión tiene en las próximas semanas aunque en el fútbol modesto pasan cosas extrañas raras peliaguda en atención a lo que nos va a contar Antón Meana Ike esta noche en El Larguero ampliaremos la sospecha y la investigación policial ya sobre un partido de este fin de semana donde un equipo se ha podido vender Meana cuenta

Voz 0231 07:18 qué tal Gallego buenas tardes fuentes de la Federación Española de Fútbol confirman a la Cadena Ser que hay indicios serios de amaño en el partido La Roda cero Villacañas cuatro del Grupo XVIII de Tercera División disputado ayer el presidente del tornillos ha presentado una denuncia es un equipo que está implicado en esa denuncia Gallego hay por ejemplo un Whatsapp de un jugador de La Roda que escribe a uno del Tomelloso le pide una prima por ganar el partido porque el Villacañas teóricamente ya puesto un maletín esta noche más en El Larguero con el presidente tome

Voz 0919 07:51 los Tomelloso Villacañas ni el Quijote tenía tanto no lo perdáis seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 09:28 termina la temporada y el movimiento en los banquillos de los entrenadores es interminable hoy se ha despedido Abelardo del Alavés después de haber salvado al equipo y no llegar a un acuerdo con la directiva mañana los vitorianos van a presentar a su nuevo entrenador Kevin Fernández hola

Voz 1264 09:43 hola Gallego buenas tardes sí se ha despedido el Pitu Abelardo después de temporada y media de dos permanencia así de asentar al Deportivo Alavés en Primera División ha dirigido se siente nueve partidos al equipo ya decidido él de manera voluntaria propia no continuar la próxima temporada por estos motín

Voz 13 09:58 a través ha hecho todo lo posible porque Abelardo se quedase nada eso te lo puedo asegurar yo me conozco me conozco como me conozco para para no sabía que el año que viene no iba estaba al cien por cien hice yo no estoy al cien por cien centrado en lo que estoy malo entonces el Deportivo Alavés no se merecía es para hubiese sido más fácil bueno me sale mal pues no pasa nada cobro mi dinero me voy para casa creo que que esa no es mi mentalidad nunca perjudicaría al Deportivo Alavés por lo bien que ha aportado

Voz 1264 10:24 como dice el refrán a rey muerto rey puesto ya está en Vitoria Asier Garitano mañana a las doce su presentación oficial para dirigir al Deportivo Alavés la próxima temporada Quique Setién dirigió ayer su tú

Voz 0919 10:35 hemos partido como técnico del Betis ganando en el Bernabéu al Real Madrid por la noche estuvo en el Larguero muy bueno pues confesó que quizá no se ha adaptado bien a la pasión bética en Sevilla

Voz 1757 10:48 cuando llegas a los sitios hay que adaptarse a ellos y a mí me ha costado yo soy un hombre de convicciones yo soy un hombre que necesita argumentos que necesita que tengo mucho sentido común y a veces esa es racionalidad ahí esa pasión que existe en esta ciudad pues no no no es fácil de entender a veces para gente como yo y es verdad que seguramente tenía que haber empatizar aún mucho más

Voz 0919 11:15 y a veces es imposible es Betis ha ido de gira se ha ido si Setién bueno y sin entrenador quién quién coge al Betis eh Santi Ortega hola pregunta gallego hay varios candidatos sí está la idea del presidente de que siga un técnico al frente del equipo con un estilo similar parecido al de Setién y a lo mejor la de Serra Ferrer que considera que un sistema un poquito más cerrado puede servir para que el Betis prospere en competiciones por cierto la salida de Setién con jugadores a favor y algunos también en contra de lo habitual en el fútbol pero uno de ellos a favor siempre Joaquín

Voz 14 11:48 bueno pues siempre que se va un entrenador pues agradable además bueno al final de temporada desearle lo mejor por supuesto mucha suerte en lo personal y lo profesional así que bueno nada más hay que seguir adelante está claro que al final el último año hemos tenido una filosofía muy muy buena con Quique es verdad que la final

Voz 0919 12:11 centrado en el Sevilla va a continuar Caparrós Monchi le da vueltas hay candidatos que pasas ante el encuentro se va a producir van a estar todos punto presidente entrenador y Monchi en Tanzania con tan grande en Tanzania se van a jugar un partido amistoso y allí ha comentado Monchi que sea hablará todo porque Caparrós no va a seguir en el banquillo del Sevilla es un asunto que lleva Monchi con mucho sigilo la contratación de un entrenador será lo primero que haga será anunciado la próxima semana madre mía por cierto que hay una operación algo rocambolesca en el Sevilla para recuperar el portero David Soria que estaba cedido en el Getafe qué pasa vamos a ver el Getafe lo firma por dos coma setenta y cinco millones de euros el Sevilla lo podía recomprar tenía una fecha tras terminar esta temporada de forma inmediata pagando cuatro cosa que ha hecho en las últimas horas tras hablar con el propio portero pero cara el Getafe tiene una segunda opción de recompra que es pagando uno coma cinco millones de euro y se queda al portero en el deporte pero para allá y el portero para para mi madre mía madre mía David Soria por cierto que el Getafe tampoco sabe todavía si su entrenador Bordalás seguirá la próxima temporada y esto también se tiene que decidir ya Paco Hernández

Voz 15 13:20 sí gallego estoy Younes no habido una reunión no ha habido revuelo entre el agente Bordalás ni Ángel Torres pero la puede haber en las próximas horas porque vamos a tener comparecencias públicas tanto el entrenador mañana en un con un patrocinador del club como del presidente comparecencia importante el miércoles por la mañana junto con el nuevo director deportivo Ángel Martín así que son fechas clave fritas plagio esta semana para saber si el Getafe hace pública una edición de su entrenador que recordemos tiene un año de contrato más y una propuesta para renovar con el club azulón

Voz 0919 13:51 el Celta de Vigo que se mantuvo al final en primera división va a seguir escriba o no Paula Montes

Voz 16 13:57 pues de momento gallego en la primera y única opción que tiene el Celta para el banquillo está iba en los próximos días con los que habrá una reunión con la directiva se despejará el futuro del técnico valenciano le avalan la reacción que tuvo el equipo cuando estaba sujeto trabajo y también de vestuario parece que centra hay Escrivá que también ve positiva esa continuidad están condenados a entenderse

Voz 0919 14:16 y en el Villarreal va a seguir Calleja o toma cuerpo la opción de Setién que nos contaba ayer en El Larguero Xavi Sidrón hola

Voz 15 14:23 la Gallego muy buenas bueno pues si tuviéramos que apostar yo apostaría de momento a Javi Calleja de hecho mañana al técnico madrileño se reúne con Ferrando Rossi con Ros negro lejos el presidente con el consejero delegado para analizar lo que ha sido están mala temporada Iber si Callejas el nombre ideal a día de hoy es el que más opciones tiene pero asoma como tú decías en el horizonte el nombre de Quique Setién un técnico que siempre ha gustado que en el pasado todos relacionado con el Villarreal pero que ha acabado filmando por ejemplo hace un par de temporadas por el Betis y que ahora tendría opciones de vestir de amarillo veremos lo que ocurre en pero a día de hoy el que más conversaciones ayer

Voz 0919 14:56 a quién no sigue en el Girona Se esperaba después del descenso es Eusebio Sacristán Raúl Musa qué tal buenas

Voz 17 15:04 los efectivamente Eusebio ya es historia en el Girona el técnico se reunió con el director deportivo Quique Cárcel y decidió no hacer efectivo el segundo año que tenía firmado cuando aterrizó en Montilivi la temporada pasada esta manera podríamos decir que el primer movimiento del Girona dos mil diecinueve dos mil veinte sale a coste cero porque no han pactado ni indemnizaciones una renuncia con él ceban su segundo Onésimo Sánchez y otros miembros del cuerpo técnico Juan Carlos Andrés el preparador físico Gerardo Izaguirre ir analista técnico Aitor Unzúe mañana se despiden una rueda de prensa va una en Montilivi el nombre que suena con más fuerza para relevarle es el ex del Huesca Francisco Rodríguez

Voz 0919 15:39 pues ya ves que hay mucho movimiento en el banquillo en los banquillos de entrenadores el Real Madrid que también va a tener mucho movimiento este verano lo último que concierne al Real Madrid es ese comunicado del París Saint Germain diciendo que en va Pe va a seguir ligado al equipo parisino la próxima temporada más allá de las declaraciones que hizo ayer Kilian que despertaron todo tipo de opciones el Madrid tiene un verano largo por delante lo primero que ha hecho es renovar a Toni Kross que tenía todavía dos años de contrato más pero va a seguir Javi Herráez hasta el año dos mil veintitrés en el equipo blue eso es llegó en el dos mil catorce tiene veintinueve años

Voz 2 16:14 dos Si cumple ese contrato sería hasta los treinta y tres Toni Kroos una decisión de el Real Madrid y también del propio jugador con el visto bueno de Zinedine Zidane algo sorprendente como tú decías tenía ya eso contratos año dos mil veinte

Voz 18 16:28 dos La pregunta era obvia si había hablado con Zidane la respuesta es sí Iker había dicho hice algún tipo de duda porque el año el último año de Toni Kroos no ha sido precisamente bueno claro

Voz 19 16:39 sí que no te voy a decir que que me ha dicho porque me ha dicho no a vosotros pero cree que cuando tiene tiene duras

Voz 2 16:50 el futuro estamos aquí hoy ha dicho Cross además que va a jugar o que va a ser un hombre importante según lo dicho Zinedine Zidane

Voz 0919 16:59 hay dos equipos de Primera División que antes que de pensar en el año que viene tiene que pensar en la final de la Copa del Rey el próximo sábado en Sevilla Betis Valencia Valencia vamos a ver cómo es la semana de los dos equipos en los de Marcelino la última hora Pedro Morata buenas tardes hola

Voz 1716 17:15 Diego buenas tardes ha empezado el Valencia ya esta tarde a premio

Voz 0919 17:17 arar bastante liberado mentalmente

Voz 1716 17:21 la final de la Copa del Rey después de que el Valencia se haya clasificado matemáticamente este fin de semana para la Champions fondo ya está de vuelta ya jugó algunos minutos de un mes un poquito más de lesión en el partido en Valladolid Cheryshev no será de la partida está lesionado el Valencia va a negociar un año de cesión con el Villarreal Jaume será el portero de la final de la Copa del Rey como prometió Marcelino sesenta y un partidos jugará el Valencia de competición oficial sólo en una ocasión el año noventa y nueve lo ha hecho el Valencia tantos partidos de competición oficial y es que Gallego hace once años que el Valencia no juega una final en aquella ocasión fue la final de la Copa del Rey dos mil ocho y la ganó ante el Getafe

Voz 2 17:58 no

Voz 0919 17:59 y el Barça de Valverde después de cerrar la Liga con un empate en Ipurúa cómo prepara la final Adriá Albets hola hola Gallego qué tal

Voz 0017 18:08 las tardes pues pendiente de la enfermería espera Valverde recuperar efectivos para esta final porque ahora mismo tiene hasta seis teóricos titulares lesionados no llegan Suárez ni tampoco de envíele salvo milagros sí estará ese miedo que hoy ha vuelto a Barcelona tras pasar la noche en observación en un hospital de Bilbao por la contusión craneal que sufrió ayer en Ipurua y la gran duda es si llegará Coutinho que tenía para diez días de baja que se cumplen pasado mañana así que en principio sí tiene buenas sensaciones el brasileño recibirá el alta a finales de semana y luego está el caso de Artur que arrastra molestias en el pubis pero hoy ha entrenado con sus compañeros podría llegar así que veremos cuántos jugadores recupera Valverde pero el once de la final de Copa será muy parecido al que vimos ayer frente al Eibar en Ipurua

Voz 0919 18:50 el sábado el que dicen el partido más bonito de la temporada la final de la Copa del Rey seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1 19:52 hombre veinticinco Deportes

Voz 18 19:56 Jesús Gallego que dura veinticinco sabemos que la realidad siempre es compleja

Voz 13 20:02 no es una negociación una reconciliación implica que tú rico no seis al otro como un igual por eso cada noche día en la cara hora25 otra forma de aplicar la realidad

Voz 0919 20:26 este verano no hay Mundial de fútbol masculino pero tenemos el Mundial de fútbol femenino desde el día siete de junio al siete de julio en Francia campeonato del mundo donde va estar la selección española que está en un grupo con Alemania con Sudáfrica y con China quizá la mejor generación de futbolistas que hemos tenido en la historia que van a intentar hacer un gran papel en ese Mundial Jin el seleccionador Jorge Ilda ha dado hoy la lista de convocados de convocadas en este caso para concentrarse y empezar a preparar el Mundial Iván Álvarez buenas tardes

Voz 21 21:01 qué tal Gallego buenas tardes esta mañana en la Ciudad del Fútbol de las Rozas veintitrés jugadoras convocadas por el seleccionado

Voz 0919 21:06 pero Jorge Bildu destacan mayoría del Barça

Voz 21 21:09 diez futbolistas azulgranas cinco del Atleti y ocho del resto de equipos de Primera debutó haremos el día ocho de junio contra Sudáfrica es el segundo mundial en la Historia de España buscaremos en el la primera victoria ya que en dos mil quince en Canadá no consiguieron ganar ningún partido en la lista sí que hay nombres destacados como Jenny hermoso Alexia botellas o Amanda Sampedro pero como suele ser habitual en este tipo de convocatorias también hay ausencias notables una que destaca por encima del resto la de Angela Sosa diez goles y catorce asistencias esta temporada con el Atlético de Madrid no estará en el Mundial la mejor jugadora de la Liga Iberdrola y así lo explica el seleccionador Jorge Belda

Voz 22 21:44 venimos tiempo avisando que se iban a quedar fuera jugadoras con gran nivel que han hecho gran temporada que tienen todo para estar ahora mismo es una lista de veintitrés pero que hasta veinticuatro horas antes el primer partido se sucede cualquier cuestiono cualquier lesión precisamente esa jugadora también tiene opciones de entrar al Mundial así que no se dejen llevar porque en cualquier momento pueden ser llamadas

Voz 0919 22:05 a ver qué hace la selección española desde aquí la vamos a seguir día a día puntual información sobre el equipo español en el Mundial fútbol internacional Bruno alemán hasta ahora el City de Pep Guardiola celebra su año de cuatro títulos en Gran Bretaña con una Ruano buena se ha quedado ahí

Voz 0301 22:21 muy buenas están haciendo una rúa en Manchester está a punto de acabarse parece que habrá fiesta también por la noche después de que ganaran al Watford por seis goles a cero consiguieran el triplete bueno los cuatro títulos que se han disputado esta temporada en Inglaterra los han ganado todos sois hablaba en Inglaterra de uno fotón también del Manchester City se que le habían llegado en breve a Guardiola para renovar por los próximos cinco años veremos si es así o no eso en Inglaterra en Alemania ganó el Bayern la Bundesliga goleando al Eintracht Frankfurt una Mason siete de manera consecutiva las de el club bávaro y en Italia ha habido jornadas la penúltima la Juve empató uno contra Atalanta la lluvia es campeona Cristiano ha sido elegido mejor jugador de Italia pero no marcó ya tiene imposible alcanzar a Coke Leonela portando que juegue Cristiano no será máximo goleador del año en Italia

Voz 0919 23:06 baloncesto resaca de la Euroliga el Real Madrid recordemos ha quedado tercero en la Final Four y tiene que empezar a pensar en lo que queda de la liga regular mañana partido contra el Valencia y es un partido importante porque puede decidir el primero de la Liga

Voz 1509 23:22 tal Marta Casas muy buenas gallego así un partido importantísimo de los blancos en el Palacio de los Deportes frente al Valencia Basket con ese primer puesto el liderato de la Liga Endesa ACB en juego el de hoy ha sido un día de reflexión casi podríamos decir en El Vestuario blancos después de setenta y dos horas complicadas asimilando esta derrota frente al CSKA de Moscú con algunos jugadores que han terminado muy tocados en lo anímico como Sergio

Voz 0231 23:42 el que no tuvo su mejor día pero que ha tenido que le

Voz 1509 23:45 sí escuchar críticas bastante desmesuradas para un jugador que ya machacado los dos últimos años para sobreponerse una lesión muy complicada también con Felipe Reyes el capitán que terminó algo molesto por su falta de minutos luego ya en frío reflexionó y pidió perdón públicamente eso no significa que esté contento con los minutos do con los que está contando pero siempre desde el respeto eso sí a sus compañeros y el entrenador pidió perdón el capitán ya atrás queda ya está Final Four que terminó con el CSKA de Moscú levantando el título el CSKA de Sergio Rodríguez el Efes terminó su segundo y el Real Madrid como dices tercero ahora ya a pensar en en en esa lucha por el liderato de la Liga Endesa ACB levantar el título esa es la gran aspiración el gran objetivo que le queda a los de Pablo Laso de aquí a final de temporada

Voz 0919 24:22 gracias Marta en la NBA Milwaukee perdió el tercer partido de su playoff con Toronto Javi Blanco hola

Voz 23 24:29 qué tal Gallego pues sí vital el triunfo de los Raptors en ese tercer partido y muy sufrido porque llegó tras dos prórrogas partidazo soberbio de Cabo con veintiséis puntos y sobre todo liderando los canadienses en esos minutos decisivos tanto del partido como de las dos prórrogas muy buen partido también de Marc Gasol con dieciséis puntos once rebotes siete asistencias y cinco rebotes

Voz 0919 24:49 Isidre nuevo cerrando muy bien la pintura

Voz 23 24:52 a esas penetraciones de Janis ante y el Griego no hizo su mejor partido se quedó solo en doce puntos y además fue eliminado por faltas en la segunda prórroga bueno es normal que te pase eso cuando dos dos prórrogas pero bueno quedaban solo cuatro minutos y medio y era el momento más decisivo porque iban empate a ciento tres a los Raptors logran así con el dos uno en la final del Este tras el dos cero con el que dejaron Milwaukee vamos a ver qué pasa

Voz 0919 25:15 en ese quinto partido

Voz 23 25:17 para esta noche perdón en ese de cuarto partido para esta noche cuarto partido entre Warriors y Blazers en la cancha de Portland tres cero Malta Golden State Warriors que si gana esta noche será campeón del Oeste se meterá en la final el anillo en principio también sin Kevin Durant que lógicamente no le van a arriesgar con ese tres cero Juan y esto

Voz 0919 25:33 fin de semana hemos tenido una decepción Fernando Alonso fuera de las quinientas millas de Indianápolis coche el coche no iba a estaba así desde que nadie

Voz 0629 25:42 pues en la carrera bien pero teníamos mucho trabajo por delante en los próximos días para tener un coche competitivo en carrera tampoco queríamos estar en carrera ahí está

Voz 0919 25:50 sufriendo en las últimas posiciones y luego pues sí

Voz 0629 25:53 estábamos fuera pues me da unos seguramente una una decepción iban a veces pero bueno hay que intentarlo no se puede estar en casa y no probar retos diferentes

Voz 0919 26:03 para ya que puede ser para la atención que esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo esperadísimo de León Benavente

Voz 24 26:16 y bien sugerí jueces