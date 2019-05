Voz 1084

05:10

veo derrotas profesor de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid Diego muy buenas noches buenas noches que es la filantropía qué bonito palabra eh pues la filantropía como bien se ha dicho es una palabra que originalmente designa el amor por la humanidad la creencia del afecto por el género humano que antiguamente se presuponía entendiendo por el mundo antiguo el mundo grecolatinos que había algo valioso en todos los seres humanos el genoma no tiene algo valioso pero además se le añade una consideración que luego se recuperaría en el Renacimiento es que ese valor humano hace que el bien privado dependa del bien público Platón por ejemplo comenzó obsesionarse con los asuntos humanos hablaba él y señalaba que no se podía ser justo o feliz en una comunidad de personas que no fueran justas dices esa deuda común el Kenny vida depende de la vida de los que son como yo es el punto de partida de esta y algo a cambio el filántropo bueno esa es una pregunta compleja no tiene una solución fácil ni siquiera tiene una solución clara la pregunta si lo que espera puede ser por ejemplo legítimo Aristóteles pensaría que sí que se puede ser feliz practicando la virtud y que no sólo no hay nada malo en ello sino que se exige al hombre virtuoso que sea feliz cumpliendo con su cometido después en la modernidad y quizá eso no hace que nosotros sospechamos Juan buenos herederos de la ilustración con canta aprendimos algo mucho más rigorista ahí es que tanto más mérito moral tiene algo cuanto más nos cuesta no depende quién miremos si miras Amancio Ortega dirías que esos filantropía bueno esos gran pregunta peligrosísima porque yo no me atrevería a meterme en la cabeza ni en la intimidad de nadie me siento autorizado para ello era una trampa la pregunta es lo mismo filantropía que mecenazgo originalmente no porque mecenazgo hace referencia a Cayo mecenas a un consejero de Augusto que concretamente inaugura digamos una tradición de sufragar esencialmente artistas y obras de arte mientras que la filantropía apela a una tradición conceptual y ética mucho más rica incluso no siempre con la filantropía lo que se trata de promocionar osteópata sustentar es arte ciencia sino en ocasiones otras cuestiones y es que la filantropía tiene que ver con la justicia social sin duda ese es el gran debates no en las democracias contemporáneas asumimos que tiene que haber una cuota de solidaridad forzosa que es la que todos entendemos que se genera a través de la presión fiscal pero siempre genera dudas el cómo podemos verter Vara arduo orientar las jubilar la solidaridad espontánea voluntaria y ahí es donde suele haber debate sin de los más liberales les menos libradas ni en España somos menos filántropos que en otros países diría sin duda si existe se puede detectar por ejemplo las esculturas de inspiración protestante en Estados Unidos por ejemplo hay toda una marca filantrópica por parte de las élites económicas es una cosa cultural es claramente cultural y podemos encontrar contextos culturales que promocionan significan públicamente este ejercicio solidario voluntaria y otros que no los al mundo de la música pues mira por ejemplo Michael Jackson que aquí canta