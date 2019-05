Cataluña sigue ahí

Voz 0194

00:00

Cataluña protagonista de la constitución mañana de las Cámaras españolas Congreso y Senado ya hoy los políticos encarcelados han formalizado los trámites ya han recogido sus actas de diputados y senador desde la cárcel al Parlamento del Parlamento a la cárcel una anomalía que nos recuerda que el tema de Catalunya sigue ahí llega además a un escenario el hemiciclo que pone en evidencia todas las aristas del conflicto políticos independentistas encarcelados tomando posesión de su acta como diputados y senador del Parlamento de España el país del que se quieren separar veremos la fórmula que utilizan pero mañana deberán prometer o jurar la Constitución española esa que dicen no que no les representa y algunos de cuyos artículos han retorcido hasta incumplir los políticos encarcelados que están siendo juzgados ocupando sus escaños algo que no soporta la comparación que hacen los independentistas entre España y algunos países gobernados por regímenes totalitarios políticos catalanes del PSC presidiendo las dos cámaras en una clara prueba de que Cataluña es mucho más plural de lo que los independentistas cuentan no hay sólo una Cataluña ni todos los catalanes piensan lo mismo la oposición del PP Ciudadanos dando la réplica a los independentistas para que la Mesa del Congreso les suspenda inmediatamente de sus funciones mientras que niegan cualquier gesto para que la investidura de Pedro Sánchez no tenga que depender precisamente de esos independentistas este es el contexto para el inicio de la legislatura que no deja ninguna duda de que Cataluña va a seguir monopolizando toda actividad política Ángels Barceló