El Camping que anunció el fin del mundo

Voz 1

00:00

en España tenemos la gran suerte de tener una una iglesia que considera que la radio es un medio muy importante para transmitir el mensaje de Jesús hemos tenido la inmensa suerte de vivir su mensaje de compasión y perdón en las angelicales voces de que Rubín es como César Vidal Federico Jiménez Losantos o Luis Herrero ahora por desgracia los tres arcángeles de las ondas que están volando en otras frecuencias pero la Conferencia Episcopal sigue buscando sin descanso los ungido para hablar en su nombre pero no todo el mundo tiene una política informativa tan coherente y exigente como nuestra queridísimo a COPE en Estados Unidos se ve que lo de hacerte reverendo es como un curso del Cea lo pides ya te viene el kit completo una Biblia un carné del Partido Republicano y una pistola algo así hizo nuestro protagonista de hoy el reverendo camping que sí ya sé que estéis pensando que el nombre parece la broma pero se llamaba realmente así Harold Camping además no parece que le diera mucho rubor su nombre porque fundó una estación de radio desde donde difundir la tensión Camping de La Biblia que con este nombre os lo estáis imaginando con sombrillas y sangría pero no amigos casi diría que al contrario lo que más obsesionado al reverendo camping era el fin de los tiempos y más concretamente ser él el que desvelara qué día había prometido Dios que acabaría con esto de tener mezclados a los santos con los pecadores y esto no es una referencia a Jiménez Losantos camping después de mucho investigar anunció al mundo que ya sabía el día en que Dios nos iba a separar en dos equipos ese día era por poca memoria que tengáis recordaréis que el mundo no se acabó el mayo de hace ocho años inicialmente camping de una justificación patrullera que a mi me gusta mucho dijo que Dios sí que había emitido el Juicio Final pero qué le había pasado como a los jueces es que la cosa se había largado las antenas cien si no saldría hasta el veintiuno de octubre pero al pasar también tozudamente esta fecha en el calendario camping ya no tuvo más remedio que cerrar la tienda o mejor dicho la radio bueno de hecho no la cerró la dejó bastante tocada en cuanto a reputación como herencia a sus familiares porque él sí que pasó a mejor o peor vida poco después de estos hechos así que este año os habéis pasado meses diciendo que ésta era el año del Atlético o del Barça en la Champions no sufrís al menos no dijiste y es que el mundo se acabaría el veintiuno de mayo niños la Máis camping que también ayuda